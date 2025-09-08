Аналитик Bloomberg раскрывает три Альткоины, которые с наибольшей вероятностью получат одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США! "Один из них — XRP..."
Пост "Аналитик Bloomberg раскрывает три Альткоина, которые, скорее всего, получат одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США! "Один из них - XRP..."" появился на BitcoinEthereumNews.com. Почти наверняка ETF альткоинов будут одобрены. На данный момент разговор вокруг ETF уже не о том, будут ли они одобрены, а когда. В то время как Аналитики указывают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США готовится предоставить одобрение различным альткоинам, последнее заявление поступило от аналитика ETF Bloomberg Джеймса Сейффарта. По словам аналитика Bloomberg, выступавшего в интервью Milk Road, несколько токенов, похоже, готовы получить одобрение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сейффарт заявил, что среди этих Альткоинов, такие Альткоины, как Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC), Polkadot (DOT) соответствуют критериям листинга. Кроме того, Сейффарт сказал, что хорошо зарекомендовавшие себя имена, такие как XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), имеют высокие объемы торгов и находятся в списке как сильные кандидаты благодаря их хорошо зарекомендовавшим себя рынкам деривативов. Однако аналитик Bloomberg отметил, что XRP, ADA и SOL являются самыми сильными кандидатами. "Запуск спотовых ETF наиболее вероятен для XRP, Solana и Cardano". Говоря об ETF Ethereum, Сейффарт добавил, что спрос может резко возрасти, как только стейкинг в ETF будет официально разрешен. В недавнем заявлении аналитик сказал, что текущий рынок уже находится в "сезоне альткоинов" и что текущий цикл не похож на прошлые циклы. Сейффарт также отметил, что ETF альткоинов генерируют значительный восходящий импульс, но не так, как Биктоин. С этой целью аналитик предостерег, что ETF альткоинов вряд ли вызовут такую же реакцию рынка, как Биктоин. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и X прямо сейчас, чтобы получать эксклюзивные новости, аналитику и данные на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/bloomberg-analyst-reveals-three-altcoins-most-likely-to-receive-sec-approval-one-of-them-is-xrp/
