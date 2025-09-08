Илон Маск снова терпит поражение, поскольку доля рынка Tesla в США падает больше всего за 8 лет

Контроль Tesla над американским рынком электромобилей только что получил самый сильный удар почти за десятилетие. В августе 2025 года доля компании на рынке США рухнула до 38%, опустившись ниже 40% впервые с 2017 года. Тогда Tesla все еще наращивала производство Model 3. Сейчас ее вытесняют из центра внимания более дешевые, новые и конкурентоспособные варианты. В то же время Илон гонится за роботами вместо автомобилей. В то время как линейка Tesla стагнирует, конкуренты бросают все силы на привлечение покупателей, и это работает. Данные Cox показывают, что Tesla потеряла более 10 процентных пунктов доли рынка всего за два месяца, снизившись с 48,7% в июне до 42% в июле, а затем упав еще ниже в августе. Это самое резкое падение Tesla с марта 2021 года, когда Ford вступил в игру электромобилей с Mustang Mach-E. Для сравнения, общие продажи электромобилей в июле выросли на 24% до 128 268 единиц. Собственные продажи Tesla в июле выросли до 53 816, что на 7% больше, но этого оказалось недостаточно. В августе рост продаж Tesla упал до 3,1%, в то время как остальной рынок ускорился на 14%. Традиционные бренды предлагают большие стимулы и захватывают продажи Одна из причин падения Tesla — поток предложений электромобилей от традиционных автопроизводителей. Hyundai, Honda, Kia и Toyota предлагают покупателям агрессивные предложения, внедряя лучшие стимулы, чем Tesla, и быстро захватывая долю рынка. Стефани Вальдес Стрити, директор по отраслевым исследованиям Cox, сказала: «Все эти традиционные производители извлекают выгоду из этого чувства срочности, и они могут предлагать привлекательные предложения для своих автомобилей — и это работает». Она также добавила: «Я знаю, что они позиционируют себя как компанию по робототехнике и ИИ. Но когда вы автомобильная компания, когда у вас нет новых продуктов, ваша доля начнет снижаться». Tesla не представила новый массовый автомобиль с момента выпуска Cybertruck в 2023 году...