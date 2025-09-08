2025-10-11 суббота

Корректируется до уровня около 1.3800, поскольку ставки на снижение ставки ФРС оказывают давление на доллар США

Корректируется до уровня около 1.3800, поскольку ставки на снижение ставки ФРС оказывают давление на доллар США

USD/CAD падает до уровня около 1.3800 после неудачной попытки продлить пятидневную победную серию. Трейдеры, похоже, уверены, что ФРС снизит процентные ставки на заседании по политике в сентябре. Канадские работодатели уволили 65.5K работников в августе. Пара USD/CAD откатывается до уровня около 1.3800 в начале недели от своего недельного максимума 1.3855, зафиксированного в пятницу. Пара луни не смогла продолжить свою пятидневную победную серию, поскольку доллар США испытывает давление продаж на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на заседании по политике на следующей неделе. На момент написания, Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется немного ниже, около 97.60. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры видят 10% вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов (бп) до 3.75%-4.00%, в то время как остальные указывают на снижение процентной ставки на 25 бп. Голубиные спекуляции ФРС усилились после публикации данных по несельскохозяйственным платежным ведомостям США (NFP) за август в пятницу, которые показали, что риски снижения для рынка труда, о которых предупреждали члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), включая председателя Джерома Пауэлла, в своих последних комментариях, реальны. Между тем, перспективы канадского доллара (CAD) также неопределенны, поскольку неожиданное снижение канадской рабочей силы в августе вызвало надежды на то, что Банк Канады (BoC) возобновит свою кампанию по смягчению денежно-кредитной политики на заседании по политике в этом месяце, которую он приостановил ранее в этом году. Канадский отчет о занятости за август показал в пятницу, что занятость сократилась на 65.5K работников, в то время как ожидалось, что они наймут свежих 7.5K соискателей работы. Уровень безработицы оказался выше на уровне 7.1%, против ожиданий в 7% и предыдущего показателя 6.9%. USD/CAD остается ниже 200-дневной Экспоненциальной Скользящей Средней (EMA), которая торгуется около 1.3870, что предполагает, что...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 23:34
Bitcoin Hyper готов к росту в 100 раз, поскольку предпродажа собрала 14,4 миллиона $

Bitcoin Hyper готов к росту в 100 раз, поскольку предпродажа собрала 14,4 миллиона $

Проект еще даже не запущен, но инвесторы быстро бросились покупать нативную криптовалюту $HYPER во время вирусной предпродажи до ее выхода на биржи. Фактически, предпродажа только что превысила 14.5M долларов. Это просто хайп или в проекте есть что-то большее? Давайте разберемся. Bitcoin Hyper создает решение Layer-2 для Биктоина Биктоин известен как капитан криптовалют. В конце концов, это крупнейшая криптовалюта с рыночной капитализацией более 2.2 триллиона долларов. Но когда дело доходит до эффективности, блокчейн Биктоина отстает, поддерживая всего семь транзакций в секунду. Сеть все еще медленная и дорогая, что заставляет разработчиков и пользователей обращаться к лучшим альтернативам, таким как Ethereum и Solana. Это объясняет, почему эти блокчейны стали основными центрами для DeFi и мем-коинов, в то время как Биктоин теперь известен только как "цифровое золото". Bitcoin Hyper стремится изменить это положение и помочь Биктоину расширить свою значимость за пределы хранилища стоимости. Проект делает это возможным с помощью решения layer-2, построенного с использованием виртуальной машины Solana и полностью децентрализованного канонического моста для переводов BTC. Вот как это работает Первый шаг к тому, чтобы сделать $BTC быстрее и дешевле - это перенести его в решение layer-2. Вы делаете это, отправляя $BTC в специальный смарт контракт, который, в свою очередь, активирует канонический мост и проверяет BTC на базовом уровне. Такое же количество wrapped BTC мгновенно создается на втором уровне Bitcoin Hyper. Вы можете использовать этот wrapped $BTC в различных dApps или торговать им с почти нулевыми комиссиями. Поскольку Bitcoin Hyper использует виртуальную машину Solana для развертывания смарт-контрактов, транзакции невероятно быстрые. Разработчики, знакомые с инструментами Solana, найдут переход в Bitcoin Hyper плавным. А вот что интересно: вся активность layer-2 регулярно...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 23:02
ESW и Shopify стимулируют международную электронную коммерцию для корпоративных брендов

ESW и Shopify стимулируют международную электронную коммерцию для корпоративных брендов

ESW помогает брендам с кроссчейн электронной коммерцией. Мир международной электронной коммерции становится всё сложнее с каждым днем, поскольку бренды ориентируются в усложняющихся законах и тарифах, связанных с ведением бизнеса на зарубежных рынках. Представляем ESW, лидера в международной электронной коммерции. Компания подписала стратегическое соглашение с универсальной платформой Shopify для обеспечения необходимой интернет-инфраструктуры для коммерции, позволяя корпоративным брендам и розничным продавцам масштабироваться, локализовать и оптимизировать свое присутствие более чем на 200 рынках. "Мы начали переговоры с Shopify в прошлом году", - сказал Эрик Эйхманн, генеральный директор ESW. "Мы уже перевели некоторых наших клиентов на Shopify в рамках нашего решения, включая Tarte и Thom Brown. То, что мы привносим в среду Shopify - это возможность обслуживать компании гораздо более эффективным способом. Мы помогаем брендам достигать потребителей, которые любят их по всему миру, и устанавливать прочные отношения". Работа с Shopify позволяет ESW предоставлять мощное глобальное решение электронной коммерции для корпоративных продавцов, сказал Эйхманн. "Объединяя высококонверсионную платформу электронной коммерции Shopify с кроссчейн возможностями ESW, мы позволяем брендам масштабироваться на международном уровне с действительно локализованным опытом, не заставляя их выбирать между гибкостью и контролем". Корпоративные бренды, использующие Shopify, могут использовать международный опыт ESW в управлении соответствием, рисками и локализацией доходов в масштабе. "Крупные компании теперь имеют сервис, который позволяет им выходить на более чем 200 международных рынков таким образом, чтобы оптимизировать их продажи и их маржу, а также обеспечить хороший опыт для потребителей в этой стране", - сказал Эйхманн. ESW обрабатывает платежи в разных частях мира. "Вы хотите убедиться, что у вас есть платеж, который охватывает большинство компаний, ведущих бизнес в этой стране", - сказал Эйхманн. "Мы делаем это на рынках. Shopify предлагает некоторые платежи, но они не охватывают все платежи, поэтому...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 22:58
Strategy приобретает еще 1 955 BTC за 217M $ после неудачи с включением в S&P 500

Strategy приобретает еще 1 955 BTC за 217M $ после неудачи с включением в S&P 500

Strategy (MSTR) объявила о покупке еще 1 955 BTC за 217 миллионов долларов в понедельник, в результате чего общие холдинги технологической компании достигли 638 460 BTC, согласно заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Недавние покупки были совершены по цене 111 196 долларов, что подняло среднюю цену покупки до 73 880 долларов за биткоин. Объявление совпало с ростом BTC с 110 500 долларов до 112 200 долларов в понедельник утром, при этом цены немного снизились до 111 800 долларов после выхода новости. Этот шаг происходит на фоне недавней критики MSTR со стороны акционеров, особенно из-за обещания mNAV. Компания заявила в июле, что не будет выпускать акции, если ее mNAV опустится ниже 2,5X, только чтобы отказаться от обещания месяц спустя, заявив, что она изменила руководство, допуская потенциальное разводнение для своих держателей. Этот показатель, который представляет собой соотношение, показывающее оценку акций по сравнению со стоимостью холдингов биткоина, в последнее время снизился примерно до 1,5x наряду с падением цен на акции MSTR. Акции в настоящее время торгуются по цене 335 долларов, потеряв 26% своей стоимости с июля. Новые покупки также происходят после того, как Strategy на прошлой неделе упустила возможность быть добавленной в индекс S&P 500, уступив Robinhood (HOOD), несмотря на надежды на включение после того, как MSTR показала один из самых сильных кварталов в своей истории и соответствовала всем критериям для присоединения к индексу.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 22:53
Аналитик Bloomberg раскрывает три Альткоины, которые с наибольшей вероятностью получат одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США! "Один из них — XRP..."

Аналитик Bloomberg раскрывает три Альткоины, которые с наибольшей вероятностью получат одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США! "Один из них — XRP..."

Почти наверняка ETF альткоинов будут одобрены. На данный момент разговор вокруг ETF уже не о том, будут ли они одобрены, а когда. В то время как Аналитики указывают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США готовится предоставить одобрение различным альткоинам, последнее заявление поступило от аналитика ETF Bloomberg Джеймса Сейффарта. По словам аналитика Bloomberg, выступавшего в интервью Milk Road, несколько токенов, похоже, готовы получить одобрение от Комиссии по цен
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:44
Бенсон Бун остаётся влиятельной фигурой на поп-радио

Бенсон Бун остаётся влиятельной фигурой на поп-радио

Пост Бенсон Бун остается силой на поп-радио появился на BitcoinEthereumNews.com. Песня Бенсона Буна "Mystical Magical" поднимается на 7-е место в чарте Billboard's Pop Airplay, удерживаясь в топ-10 Adult Pop Airplay и возвращаясь в список Adult Contemporary. ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ – 18 ИЮЛЯ: Бенсон Бун выступает на сцене во время 5-го фестиваля Lollapalooza Paris 18 июля 2025 года в Париже, Франция. (Фото: Lyvans Boolaky/WireImage) WireImage Бенсон Бун продолжает активно продвигать новый альбом American Heart, хотя в последнее время не выпускал новых синглов со своего второго полноформатного альбома. Поп-суперзвезда начал рекламировать альбом в начале 2025 года с песни "Sorry, I'm Here for Someone Else", а второй сингл "Mystical Magical" продолжает расти и имеет большую неделю на поп-радио в США, спустя более четырех месяцев после выхода. "Mystical Magical" поднимается в чарте Pop Airplay "Mystical Magical" появляется во всех трех поп-радио чартах Billboard в этом периоде. Он поднимается до нового исторического максимума на 7-е место в рейтинге Pop Airplay, основном списке топ-40 и самом конкурентном поп-радио чарте в Америке. Бенсон Бун удерживается в топ-10 В то же время "Mystical Magical" стабильно держится в топ-10 чарта Adult Pop Airplay. Сингл до сих пор достиг пика на 10-м месте и снова находится на этой позиции, уже 12 недель своего существования. "Mystical Magical" возвращается в другой чарт Тот же сингл также возвращается в чарт Adult Contemporary, где он снова на 29-м месте — предпоследнем в списке из 30 позиций. "Mystical Magical" провел всего две недели в этом списке и достиг пика на 25-м месте, где дебютировал. Бенсон Бун занимает три хита на радио Бун занимает три места в чарте Adult Contemporary в этом периоде. "Beautiful Things" удерживается на 2-м месте после впечатляющих 78 недель...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:31
ChatGPT-5 выбирает 5 акций для удержания до 2026 года

ChatGPT-5 выбирает 5 акций для удержания до 2026 года

Пост ChatGPT-5 выбирает 5 акций для удержания до 2026 года появился на BitcoinEthereumNews.com. 28 августа Эндрю Слиммон, старший портфельный управляющий Morgan Stanley, сказал в интервью CNBC, что будущее для акций выглядит "очень ярким". Действительно, фондовый рынок США достиг самой высокой оценки за всю историю этим летом, композитный индекс NASDAQ вырос более чем на 40% за примерно четыре месяца, в основном благодаря новым технологиям, таким как генеративный искусственный интеллект (ИИ). Чтобы увидеть, какие секторы, вероятно, продолжат показывать результаты и в следующем году, мы проконсультировались с ChatGPT от OpenAI о 5 акциях для удержания до 2026 года. 1. Microsoft (MSFT) Прогноз акций MSFT. Источник: Finbold и ChatGPT Первым выбором ChatGPT стал Microsoft (NASDAQ: MSFT). Чатбот признал позицию компании в облачных вычислениях, выделив Azure и его интегрированные возможности ИИ во всей линейке продуктов. Помимо корпоративного программного обеспечения, ChatGPT отметил деловые партнерства и инвестиции в OpenAI, которые помогли сделать Microsoft лидером в монетизации искусственного интеллекта среди институциональных пользователей и розничных пользователей. Более того, технологический гигант может похвастаться сильным балансом, регулярным доходом от подписки и историей дивидендов, что способствует его привлекательности как долгосрочной инвестиции. 2. Alphabet (GOOGL) Прогноз акций Alphabet. Источник: Finbold и ChatGPT Alphabet (NASDAQ: GOOGL) был вторым выбором. Компания имеет виртуальную монополию в цифровой рекламе, поиске и облачных сервисах, и, как и Microsoft, она сильно инвестировала в ИИ. Другие предприятия фирмы включают Waymo (самоуправляемые автомобили), DeepMind (здравоохранение) и различные проекты квантовых вычислений. С поиском на базе ИИ и новыми рекламными форматами на платформах Google, YouTube и Android, как предполагает ChatGPT, рекламный бизнес Alphabet может значительно расшириться, потенциально соперничая с Microsoft. 3. Tesla (TSLA) Прогноз акций TSLA. Источник: Finbold и ChatGPT Tesla (NASDAQ: TSLA), золотой гусь Илона Маска, продолжает лидировать в электромобилях (EV) с расширяющимися производственными мощностями и достижениями в технологии автономного вождения. Соответственно, автопроизводитель хорошо позиционирован...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:25
Илон Маск снова терпит поражение, поскольку доля рынка Tesla в США падает больше всего за 8 лет

Илон Маск снова терпит поражение, поскольку доля рынка Tesla в США падает больше всего за 8 лет

Пост «Илон Маск снова проигрывает, поскольку доля рынка Tesla в США падает сильнее всего за 8 лет» появился на BitcoinEthereumNews.com. Контроль Tesla над американским рынком электромобилей только что получил самый сильный удар почти за десятилетие. В августе 2025 года доля компании на рынке США рухнула до 38%, опустившись ниже 40% впервые с 2017 года. Тогда Tesla все еще наращивала производство Model 3. Сейчас ее вытесняют из центра внимания более дешевые, новые и конкурентоспособные варианты. В то же время Илон гонится за роботами вместо автомобилей. В то время как линейка Tesla стагнирует, конкуренты бросают все силы на привлечение покупателей, и это работает. Данные Cox показывают, что Tesla потеряла более 10 процентных пунктов доли рынка всего за два месяца, снизившись с 48,7% в июне до 42% в июле, а затем упав еще ниже в августе. Это самое резкое падение Tesla с марта 2021 года, когда Ford вступил в игру электромобилей с Mustang Mach-E. Для сравнения, общие продажи электромобилей в июле выросли на 24% до 128 268 единиц. Собственные продажи Tesla в июле выросли до 53 816, что на 7% больше, но этого оказалось недостаточно. В августе рост продаж Tesla упал до 3,1%, в то время как остальной рынок ускорился на 14%. Традиционные бренды предлагают большие стимулы и захватывают продажи Одна из причин падения Tesla — поток предложений электромобилей от традиционных автопроизводителей. Hyundai, Honda, Kia и Toyota предлагают покупателям агрессивные предложения, внедряя лучшие стимулы, чем Tesla, и быстро захватывая долю рынка. Стефани Вальдес Стрити, директор по отраслевым исследованиям Cox, сказала: «Все эти традиционные производители извлекают выгоду из этого чувства срочности, и они могут предлагать привлекательные предложения для своих автомобилей — и это работает». Она также добавила: «Я знаю, что они позиционируют себя как компанию по робототехнике и ИИ. Но когда вы автомобильная компания, когда у вас нет новых продуктов, ваша доля начнет снижаться». Tesla не представила новый массовый автомобиль с момента выпуска Cybertruck в 2023 году...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:19
Стратегия Майкла Сейлора покупает Биткоин на 217M $, пока цена остается стабильной

Стратегия Майкла Сейлора покупает Биткоин на 217M $, пока цена остается стабильной

Пост «Стратегия Майкла Сейлора покупает Биктоин на 217 миллионов долларов, пока цена остается стабильной» появился на BitcoinEthereumNews.com. Стратегия Майкла Сейлора, крупнейшего в мире держателя Биктоина, продолжила накапливать криптовалюту, поскольку цена BTC немного выросла на прошлой неделе. Стратегия приобрела 1 955 Биктоинов (BTC) за 217,4 миллиона долларов в период с 2 по 7 сентября, согласно вторничной подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Покупка была совершена по средней цене 111 196 долларов за монету, поскольку криптовалюта ненадолго превысила 113 000 долларов в прошлую пятницу, прежде чем опуститься примерно до 110 000 долларов, согласно CoinGecko. С новым приобретением общие запасы Биктоина Strategy составили 638 460 BTC по состоянию на воскресенье, приобретенные примерно за 47,2 миллиарда долларов и по средней цене 73 880 долларов за BTC. Текущее замедление покупок Последняя покупка Биктоина Strategy следует за серией покупок в августе, в общей сложности около 7 714 BTC за месяц. Покупка BTC компанией в прошлом месяце была значительно меньше, чем предыдущие приобретения, включая массивное приобретение 31 466 BTC в июле и 17 075 BTC в июне. Выдержка из формы 8-K Strategy. Источник: SEC Последняя покупка была совершена с использованием доходов от трех рыночных (ATM) предложений акций Strategy, включая привилегированные акции Series A Perpetual Strife (STRF), привилегированные акции Series A Perpetual Strike (STRK) и собственные обыкновенные акции A MSTR. Strategy не вошла в S&P 500 Новая покупка Биктоина Strategy произошла после того, как компания была исключена из добавления в индекс S&P 500 в прошлую пятницу, вопреки ожиданиям многих. Вместо этого S&P 500 добавил несколько новых акций, включая дружественное к криптовалютам приложение для торговли акциями Robinhood, мобильную технологическую компанию AppLovin и Emcor Group, которая специализируется на механических и электрических строительных услугах. Новые акции должны присоединиться к индексу до открытия рынка 22 сентября. Связанное: Состояние Майкла Сейлора выросло на 1 миллиард долларов на фоне включения в индекс миллиардеров Обращаясь к исключению Strategy из S&P 500, аналитик ETF Эрик Балчунас подчеркнул решающую роль...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:08
JPMorgan раскрывает ключевой прогноз снижения ставки ФРС на сентябрь

JPMorgan раскрывает ключевой прогноз снижения ставки ФРС на сентябрь

Пост JPMorgan раскрывает важный прогноз снижения ставки ФРС на сентябрь появился на BitcoinEthereumNews.com. JPMorgan раскрывает важный прогноз снижения ставки ФРС на сентябрь Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют JPMorgan раскрывает важный прогноз снижения ставки ФРС на сентябрь Источник: https://bitcoinworld.co.in/jpmorgan-fed-rate-cut/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 21:51
