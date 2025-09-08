2025-10-11 суббота

Революционный продукт на основе золота и Биткоина открывает стратегические инвестиционные возможности

Революционный продукт на основе золота и Биткоина открывает стратегические инвестиционные возможности

Революционный продукт на основе золота и Биткоина открывает стратегические инвестиционные возможности
Южноафриканская компания стремится приобрести Bitcoin и создать криптовалютный резерв казначейства! Вот подробности

Южноафриканская компания стремится приобрести Bitcoin и создать криптовалютный резерв казначейства! Вот подробности

Южноафриканская компания Altvest Capital намерена привлечь 210 миллионов долларов для покупки Биктоина и создания криптовалютного резерва казначейства. Компания стремится извлечь выгоду из почти двукратного роста стоимости Биктоина за последний год. Южноафриканская Altvest планирует привлечь 210 миллионов долларов для покупки Биктоина Основатель и генеральный директор Altvest Уоррен Уитли объявил, что компания также будет переименована в Africa Bitcoin Corp. Это сделает Altvest первой публично торгуемой компанией в Африке, которая примет Биктоин в качестве своего основного казначейского актива. Эта стратегия похожа на модель, которая помогла повысить стоимость таких компаний, как Strategy Майкла Сейлора и японская Metaplanet. Компания, рыночная капитализация которой составляет около 52,8 миллиона рандов (3 миллиона долларов), планирует держать Биктоин в качестве основного резервного актива на своем балансе, как наличные деньги или золото. Более мелкие компании аналогичным образом привлекают средства для создания собственных резервов Биктоина и привлечения долгосрочных инвесторов. Уитли отметил, что многие учреждения, такие как пенсионные фонды и инвестиционные трасты, не могут приобретать Биктоин напрямую, но они могут получить косвенное воздействие Биктоина через регулируемые средства через акции Altvest. Компания планирует привлекать средства как от местных, так и от международных инвесторов и готовится к листингу на глобальных биржах. Она также стремится охватить более широкую инвесторскую базу по всему континенту, разместив свои акции на африканских биржах, таких как Намибия, Ботсвана и Кения. Дочерняя компания Altvest, Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd., будет предлагать криптовалютные услуги через лицензированную CAEP Asset Managers Pty Ltd. *Это не инвестиционный совет.
Зарабатывайте 7 000 $ в день с XRP и DOGE с помощью майнера IOTA

Зарабатывайте 7 000 $ в день с XRP и DOGE с помощью майнера IOTA

На постоянно меняющемся крипторынке XRP и DOGE остаются двумя из самых популярных активов среди американских инвесторов. Уникальная роль XRP в трансграничных платежах привлекла как институциональных, так и розничных инвесторов, в то время как DOGE продолжает привлекать молодое поколение благодаря влиянию сообщества и поддержке знаменитостей. Хотя их волатильность цен различается, оба представляют собой значительные силы на рынке цифровых активов. Для многих американских инвесторов неопределенность фондового рынка и волатильный крипторынок затрудняют прогнозирование стабильной доходности. Следовательно, все больше людей ищут более стабильные и беззаботные инвестиционные варианты — и здесь на помощь приходит IOTA Miner. IOTA Miner: Делает облачный майнинг проще и прибыльнее Как ведущая платформа облачного майнинга, IOTA Miner позволяет пользователям получать пассивный доход от майнинга без покупки дорогостоящих майнинг-машин или настройки сложного оборудования. Ключевые моменты платформы Зарегистрируйтесь и получите бонус 15 $ для немедленного старта. Ежедневное расчетное распределение прибыли с прозрачностью. Без скрытых комиссий, вся прибыль принадлежит пользователям. Поддерживает более десяти основных криптовалют: BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, SOL и другие. Партнерская программа с щедрыми вознаграждениями: Пригласите друзей и заработайте до 80 000 $. Безопасность 24/7 и гарантированное 100% время работы платформы. Как начать зарабатывать с IOTA Miner 1.Быстрая регистрация: Посетите iotaminer.com Создайте учетную запись за несколько минут. 2.Выберите контракт: Выберите план, который лучше всего соответствует вашим инвестиционным целям и бюджету. 3.Автоматическая работа: Платформа выделяет вычислительную мощность для майнинга за вас 24/7. Стабильный доход: Ежедневный заработок автоматически зачисляется на ваш счет, и вы можете снять средства в любое время, когда ваш баланс достигнет 100 $. Примеры популярных майнинг-контрактов Тип контракта средства период Ежедневный доход основная сумма плюс общий доход DOGE/LTC 100 $ 2 дня 5 $ 100 $+10 $ BTC/BCH 1 500 $ 12 дней 18.75 $ 1 500 $+225 $ BTC/BCH 6 000 $ 30 дней 84 $ 6 000 $+2 520 $ DOGE/LTC 25 000 $ 35 дней 407.5 $ 25 000 $+14 262.5 $ BTC/BCH 100 000 $ 30 дней 1 910 $ 100 000 $+57 300 $ BTC/BCH 300 000 $ 55 дней 7 200 $ 300 000 $+396 000 $
Стратегия ставит 217M $ на Bitcoin, пока BTC реагирует

Стратегия ставит 217M $ на Bitcoin, пока BTC реагирует

Казначейская фирма Биктоина Strategy теперь имеет 638 460 BTC после новой покупки 1 955 BTC. Весь запас BTC компании стоит 71,5 миллиардов долларов. Strategy как фирма преодолела отказ во включении в S&P 500. В новом обновлении, Биктоин казначейская фирма Strategy Inc. увеличила свои общие запасы до 638 460 BTC. Недавно она объявила о новом приобретении, указав, что купила дополнительно 1 955 BTC. Фирма столкнулась с неудачей из-за отказа от включения в S&P 500, но ее последняя покупка предполагает, что она не поколеблена этими событиями. Еще одно приобретение Биктоина в кармане Strategy, или MicroStrategy, как она ранее называлась, расширила свои запасы Биктоина новой покупкой на 271 миллион долларов. Каждый BTC был куплен по средней цене 111 196 долларов. Цена Биктоина в настоящее время составляет 111 959,15 долларов, с увеличением на 0,74% за последние 24 часа. При такой цене 638 460 BTC Strategy оцениваются примерно в 71,5 миллиардов долларов. Недавнее приобретение подняло среднюю цену покупки Биктоина для компании до 73 880 долларов за Биктоин. Непосредственно перед объявлением в понедельник утром цена BTC выросла с 110 500 до 112 200 долларов. Хотя сейчас она немного снизилась до примерно 111 900 долларов после того, как новость распространилась. В заявке 8-K, поданной на прошлой неделе в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Strategy отметила, что приобрела 4 048 Биктоинов в период с 26 августа по 1 сентября 2025 года. В этом случае средняя цена за Биктоин составила 110 981 долларов, что в общей сложности составило примерно 449,3 миллиона долларов. Средства для этой покупки поступили от рыночных продаж обыкновенных акций класса A компании Strategy, MSTR, привилегированных акций Strike, STRK, привилегированных акций Strife, STRF, и привилегированных акций Stride, STRD.
Киты XRP стекаются в ALL4 Mining для майнинга Биткоина, зарабатывая 0,3 BTC ежедневно.

Киты XRP стекаются в ALL4 Mining для майнинга Биткоина, зарабатывая 0,3 BTC ежедневно.

Недавние данные на цепочке указывают на массовый сдвиг среди китов XRP, которые переводят значительные суммы своих активов XRP в более умные стратегии, а не продают их на биржах. Вместо того, чтобы просто удерживать XRP во время колебаний рынка, киты принимают более осторожный подход. Данные на цепочке показывают, что некоторые киты ежедневно сбрасывают XRP на десятки миллионов долларов, оказывая давление на цены XRP и проверяя уровни поддержки. Из-за волатильности рынка многие крупные инвесторы обращаются к майнингу Биктоин с ALL4 Mining, стабильному источнику пассивного дохода, который обеспечивает постоянную прибыль даже во время колебаний цен XRP, зарабатывая 0.3 или более BTC ежедневно. Именно этот сдвиг сделал ALL4 Mining горячей темой. Эта платформа облачного майнинга теперь позволяет держателям XRP конвертировать свои токены в контракты на майнинг Биктоин в один клик. Результаты впечатляют: сообщается, что ведущие пользователи зарабатывают более 30 000 $ в день, предоставляя держателям XRP надежный способ получения прибыли даже в периоды повышенной волатильности рынка. Почему держатели XRP обращаются к облачному майнингу ALL4 Mining Удерживание XRP действительно вызывает беспокойство; волатильность цен XRP, неопределенное регулирование и ограниченные источники пассивного дохода делают блокировку XRP рискованной. Эти причины объясняют, почему все больше и больше держателей XRP обращаются к облачному майнингу ALL4 Mining, способу заработка без лишних хлопот. Вот почему держатели XRP стекаются к контрактам облачного майнинга ALL4 Mining: ⦁ Облачный майнинг обеспечивает стабильность на волатильном рынке XRP: В отличие от торговли XRP, облачный майнинг заставляет активы пользователей работать на них, устраняя необходимость предсказывать следующее движение цены. Это делает облачный майнинг простым способом получения пассивного дохода. ⦁ Не требуется настройка оборудования: Ключевое преимущество платформ, таких как ALL4 Mining, заключается в том, что облачный майнинг позволяет держателям ежедневно зарабатывать криптовалюту, арендуя вычислительную мощность, без необходимости платить за диагностику...
ETF Ethereum теряют 788 миллионов, в то время как ETF Bitcoin демонстрируют сильный приток

ETF Ethereum теряют 788 миллионов, в то время как ETF Bitcoin демонстрируют сильный приток

Индекс ETF Ethereum увидел отток 788 миллионов $ с 1 по 5 сентября. Индекс ETF Биктоина зафиксировал приток 246 миллионов $, демонстрируя уверенность рынка. Ведущие ETF, такие как ETHA, FETH и IBIT, вызвали основные сдвиги капитала. Индекс ETF Ethereum сталкивается со значительным оттоком Между 1 и 5 сентября 2025 года ETF на базе Ethereum потеряли 787,74 миллиона $, согласно SoSoValue. Это отмечает вторую неделю отрицательной динамики в сегменте с середины мая, подчеркивая продолжающуюся волатильность в инвестиционных продуктах
Рекордные кассовые сборы фильма «Last Rites» не имеют смысла

Рекордные кассовые сборы фильма «Last Rites» не имеют смысла

Пост «Рекордные кассовые сборы «Последнего обряда» не имеют смысла» появился на BitcoinEthereumNews.com. Заклятие: Последний обряд WB Фильм «Заклятие: Последний обряд», как говорят на жаргоне кинопроката, «напугал» зрителей, показав один из лучших стартовых уик-эндов для фильма ужасов всех времен с глобальными сборами в 187 миллионов долларов, мгновенно почти учетверив свой бюджет. Действительно ли он... хорош? Зависит от того, кого вы спросите, и хотя критики говорят одно, последнее слово остается за зрителями, и я думаю, что эту историю стоит изложить. Я отсортировал вселенную «Заклятия», которая включает два набора спин-оффов, по рейтингу, и, как оказалось, после тай-брейка, «Последний обряд» занимает самую низкую позицию. Но он вот-вот станет самым прибыльным за короткий период времени. Вот список: Заклятие – 86% оценка критиков, 83% оценка зрителей Заклятие 2 – 80% оценка критиков, 82% оценка зрителей Проклятие Аннабель: Зарождение зла – 70% оценка критиков, 68% оценка зрителей Проклятие Аннабель 3 – 64% оценка критиков, 70% оценка зрителей Заклятие 3: По воле дьявола – 56% оценка критиков, 83% оценка зрителей Заклятие: Последний обряд – 56% оценка критиков, 79% оценка зрителей Проклятие монахини 2 – 51% оценка критиков, 72% оценка зрителей Проклятие Аннабель – 28% оценка критиков, 35% оценка зрителей Проклятие монахини – 24% оценка критиков, 35% оценка зрителей Интересно отметить, что хотя первые части «Проклятия монахини» и «Проклятия Аннабель» были катастрофой как для критиков, так и для зрителей, их сиквелы в основном исправились и создали лучшие фильмы. Другая история заключается в том, что, несмотря на широкий диапазон оценок критиков с разницей в 30%, зрительские оценки для всех фильмов «Заклятия» находятся между 79% и 83%. Заклятие: Последний обряд WB Теперь давайте рассмотрим кассовые сборы, исключая «Последний обряд», так как он только начинает свой путь. Это удивительно: ...
Новый проект закона CLARITY может защитить разработчиков Биткоина и криптовалют от прошлой ответственности

Новый проект закона CLARITY может защитить разработчиков Биткоина и криптовалют от прошлой ответственности

Пост «Новый проект закона CLARITY может защитить разработчиков Биткоина и крипто от прошлой ответственности» появился на BitcoinEthereumNews.com. В пятницу Банковский комитет Сената США опубликовал свою последнюю версию закона CLARITY, в которой предлагается поправка к 18 U.S. Code § 1960(a), предусматривающая, что только разработчики или поставщики крипто, которые «заведомо осуществляют контроль над валютой, средствами или другими ценностями, заменяющими валюту», должны рассматриваться как предприятия, осуществляющие денежные переводы. Первая страница последней версии CLARITY от Банковского комитета Сената. Более того, эта поправка не только защитит разработчиков Биткоина и крипто после принятия законопроекта с этой формулировкой, но также защитит указанных разработчиков ретроактивно. В разделе 501 раздела V проекта под названием «Защита разработчиков программного обеспечения и инноваций в программном обеспечении» говорится, что «Этот раздел и поправки, внесенные этим разделом, применяются к действиям, совершенным до, в день или после даты вступления в силу настоящего Закона». Положительное развитие для разработчика Tornado Cash Романа Шторма Если эта формулировка будет включена в версию законопроекта, который будет принят в качестве закона, разработчик Tornado Cash Роман Шторм, признанный виновным в управлении нелицензированным бизнесом по денежным переводам в прошлом месяце, может получить выгоду. Шторм намекнул на то, что планирует обжаловать обвинительный приговор, согласно сообщению Элеонор Террет. Если CLARITY станет законом и формулировка о ретроактивной защите разработчиков будет включена в проект принятого законопроекта, юридическая команда Шторма теоретически не должна иметь проблем с победой на апелляционном уровне. К сожалению, если CLARITY будет принят с включенными ретроактивными защитами, это не поможет разработчикам Samourai Wallet, которые приняли сделку о признании вины за управление нелицензированным бизнесом по денежным переводам в июле. Дополнительная защита для разработчиков некастодиальных крипто-технологий Этот последний проект CLARITY также предусматривает, что разработчики или поставщики «неконтролирующих» (некастодиальных)...
Гигант цифровых активов CoinShares выйдет на биржу Nasdaq в рамках сделки SPAC на сумму 1,2 миллиарда долларов

Гигант цифровых активов CoinShares выйдет на биржу Nasdaq в рамках сделки SPAC на сумму 1,2 миллиарда долларов

Пост «Гигант цифровых активов CoinShares выходит на Nasdaq в рамках SPAC-сделки на 1,2 миллиарда долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: CoinShares выйдет на Nasdaq через SPAC-слияние с Vine Hill Capital стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Компания является крупнейшим в Европе управляющим цифровыми активами, управляя активами на сумму 10 миллиардов долларов и занимая 34% европейского рынка. CoinShares, ведущий европейский управляющий цифровыми активами с примерно 10 миллиардами долларов под управлением, объявил сегодня о выходе на фондовый рынок Nasdaq через бизнес-комбинацию стоимостью 1,2 миллиарда долларов с Vine Hill Capital Investment Corp. Компания является четвертым по величине в мире управляющим ETP цифровых активов после BlackRock, Grayscale и Fidelity, и лидирует в Европе с долей рынка 34%. Генеральный директор CoinShares Жан-Мари Моньетти заявил, что листинг на Nasdaq отражает стремление компании к международному росту и лидерству. Эта сделка позиционирует CoinShares как одного из крупнейших публично торгуемых чистых управляющих цифровыми активами в мире. «Это сигнализирует о стратегическом переходе для CoinShares, ускоряя наши амбиции по глобальному лидерству, поддерживаемые благоприятными регуляторными попутными ветрами», — сказал Моньетти в заявлении. CoinShares более чем утроил свои активы под управлением за последние два года благодаря притоку новых инвесторов, поддерживающим ценам на цифровые активы и запуску новых продуктов. «CoinShares олицетворяет все, что мы ищем в высокоценных инвестициях: лидерство на рынке, проверенную, масштабируемую бизнес-модель, огромный и расширяющийся целевой рынок, и команду с доказанной способностью к исполнению», — сказал Николас Петруска, генеральный директор Vine Hill. Сделка включает обязательство по инвестициям в акционерный капитал на сумму 50 миллионов долларов от институционального инвестора. Ожидается, что сделка завершится к концу года, ожидая одобрения регулирующих органов и акционеров. Источник: https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/
Стратегия Майкла Сейлора покупала дополнительный Биткоин независимо от цены

Стратегия Майкла Сейлора покупала дополнительный Биткоин независимо от цены

Пост «Стратегия Майкла Сейлора приобрела дополнительный Биктоин независимо от цены» появился на BitcoinEthereumNews.com. Стратегия Майкла Сейлора продолжает свою агрессивную стратегию накопления Биктоина, объявив о покупке 1 955 BTC за 217,4 миллиона $ по средней цене Биктоина 111 196 $ за монету. Последнее приобретение доводит общий объем Биктоина компании до 638 460 BTC, сохраняя ее позицию как крупнейшего корпоративного держателя Биктоина в мире. Покупка происходит в период стабильности рынка, когда Биктоин торгуется между 110 500 $ и 112 200 $, и следует за недавним исключением Strategy из индекса S&P 500 в пользу Robinhood (HOOD). Несмотря на эту неудачу и недавнюю критику со стороны акционеров, исполнительный председатель Майкл Сейлор остается приверженным стратегии казначейства компании, ориентированной на Биктоин. Средняя цена покупки компании сейчас составляет 73 880 $ за Биктоин, что представляет собой значительную бумажную прибыль по ее активам с учетом текущих рыночных цен. Агрессивное накопление компании происходит на фоне более широкой тенденции корпоративного принятия Биктоина, при этом более 200 публичных компаний теперь держат Биктоин в своих казначействах. Недавние участники включают American Bitcoin, который дебютировал на Nasdaq на прошлой неделе, и Metaplanet, который увеличил свои активы до 20 136 BTC через покупку на 15,2 миллиона $. Однако недавние шаги Strategy подверглись тщательному изучению со стороны акционеров после изменений в политике модифицированной Чистой стоимости активов (mNAV). Компания ранее обязалась не выпускать акции, если ее mNAV упадет ниже 2,5X, но недавно изменила это руководство, потенциально допуская большее размывание акционеров. Всплеск компаний с казначейством Биктоина стал определяющей тенденцией 2025 года, при этом коллективные корпоративные активы теперь превышают 1 миллион BTC, или примерно 5% Оборотного предложения Биктоина. Мы наблюдаем беспрецедентный сдвиг в управлении корпоративным казначейством. Компании все чаще рассматривают Биктоин как стратегический класс активов, что приводит к конкурентной гонке за накопление среди публичных компаний. Последняя покупка Strategy была профинансирована через ее текущую программу предложения акций на рынке (ATM), которая оказалась успешной в привлечении капитала для приобретения Биктоина. Компания...
