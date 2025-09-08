ETF Ethereum теряют 788 миллионов, в то время как ETF Bitcoin демонстрируют сильный приток
Пост Ethereum ETFs теряют 788 миллионов, в то время как Bitcoin ETFs видят сильный приток появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Индекс ETF Ethereum увидел отток 788 миллионов $ с 1 по 5 сентября. Индекс ETF Биктоина зафиксировал приток 246 миллионов $, демонстрируя уверенность рынка. Ведущие ETF, такие как ETHA, FETH и IBIT, вызвали основные сдвиги капитала. Индекс ETF Ethereum сталкивается со значительным оттоком Между 1 и 5 сентября 2025 года ETF на базе Ethereum потеряли 787,74 миллиона $, согласно SoSoValue. Это отмечает вторую неделю отрицательной динамики в сегменте с середины мая, подчеркивая продолжающуюся волатильность в инвестиционных продуктах Ethereum. Поток капитала и оттоки для спотовых ETF Ethereum в США – Источник: SoSoValue Оттоки из основных ETF Ethereum были следующими: ETHA (BlackRock) – 312,47 миллиона $ FETH (Fidelity) – 287,9 миллиона $ ETHE (Grayscale) – 83,5 миллиона $ ETHW (Bitwise) – 49,08 миллиона $ TETH (21Shares) – 21,3 миллиона $ ETHV (VanEck) – 17,22 миллиона $ ETH (Grayscale) – 12,51 миллиона $ QETH (Invesco) – 2,13 миллиона $ EZET (Franklin Templeton) – 1,62 миллиона $ Эти цифры подчеркивают осторожный подход инвесторов в секторе ETF Ethereum, несмотря на более широкий рост цифровых активов. Индекс ETF Биктоина показывает положительный приток В отличие от этого, ETF Биктоина испытали приток 246,42 миллиона $ за тот же период, сигнализируя о продолжающемся доверии к Биктоину как основной инвестиции. Поток капитала и оттоки для спотовых ETF Биктоина в США – Источник: SoSoValue Прирост капитала был сосредоточен в четырех ведущих ETF: IBIT – 434,32 миллиона $ BTC – 33,29 миллиона $ FBTC – 25,01 миллиона $ BTCO – 2,21 миллиона $ Два ETF, BTCW и DEFI, не увидели новых средств, в то время как шесть зафиксировали оттоки: ARKB – 81,52 миллиона $ BITB – 76,9 миллиона $ GBTC – 69,74 миллиона $ HODL – 13,19 миллиона $ BRRR – 3,87 миллиона $ EZBC – 3,18 миллиона $ За прошедшую неделю приток капитала в ETF, основанные на рыночной капитализации Ethereum, превысил 1 миллиард $ при включении всех продуктов, связанных с Ethereum. Между тем, ETF Биктоина продолжают привлекать значительный интерес со стороны институциональных и розничных инвесторов, отражая расходящиеся настроения между...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:54