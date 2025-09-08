Новый проект закона CLARITY может защитить разработчиков Биткоина и криптовалют от прошлой ответственности

Пост «Новый проект закона CLARITY может защитить разработчиков Биткоина и крипто от прошлой ответственности» появился на BitcoinEthereumNews.com. В пятницу Банковский комитет Сената США опубликовал свою последнюю версию закона CLARITY, в которой предлагается поправка к 18 U.S. Code § 1960(a), предусматривающая, что только разработчики или поставщики крипто, которые «заведомо осуществляют контроль над валютой, средствами или другими ценностями, заменяющими валюту», должны рассматриваться как предприятия, осуществляющие денежные переводы. Первая страница последней версии CLARITY от Банковского комитета Сената. Более того, эта поправка не только защитит разработчиков Биткоина и крипто после принятия законопроекта с этой формулировкой, но также защитит указанных разработчиков ретроактивно. В разделе 501 раздела V проекта под названием «Защита разработчиков программного обеспечения и инноваций в программном обеспечении» говорится, что «Этот раздел и поправки, внесенные этим разделом, применяются к действиям, совершенным до, в день или после даты вступления в силу настоящего Закона». Положительное развитие для разработчика Tornado Cash Романа Шторма Если эта формулировка будет включена в версию законопроекта, который будет принят в качестве закона, разработчик Tornado Cash Роман Шторм, признанный виновным в управлении нелицензированным бизнесом по денежным переводам в прошлом месяце, может получить выгоду. Шторм намекнул на то, что планирует обжаловать обвинительный приговор, согласно сообщению Элеонор Террет. Если CLARITY станет законом и формулировка о ретроактивной защите разработчиков будет включена в проект принятого законопроекта, юридическая команда Шторма теоретически не должна иметь проблем с победой на апелляционном уровне. К сожалению, если CLARITY будет принят с включенными ретроактивными защитами, это не поможет разработчикам Samourai Wallet, которые приняли сделку о признании вины за управление нелицензированным бизнесом по денежным переводам в июле. Дополнительная защита для разработчиков некастодиальных крипто-технологий Этот последний проект CLARITY также предусматривает, что разработчики или поставщики «неконтролирующих» (некастодиальных)...