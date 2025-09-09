Цены на нефть WTI выросли до 62.80 долларов на фоне сокращения планов OPEC+ по увеличению предложения

Цены на сырую нефть подскочили на фоне надежд на более умеренное увеличение предложения с октября. ОПЕК+ объявила об увеличении на 137 000 баррелей в день на следующий месяц. Трамп обозначил второй раунд санкций против России. Сырая нефть торгуется выше в понедельник на фоне новостей о том, что следующее повышение предложения ОПЕК+, запланированное на октябрь, будет ниже, чем ожидалось ранее, в то время как недавние атаки в Украине вызвали спекуляции о дальнейших санкциях в отношении российской нефти. Эталонная американская нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется примерно на 1 $ выше за день, достигая внутридневных максимумов чуть выше 62,80 $, приближаясь к пятничному максимуму в 63,25 $. Страны ОПЕК+ соглашаются на более умеренное повышение предложения ОПЕК+, группа, включающая страны ОПЕК, а также Россию и других союзников, договорилась в воскресенье увеличить добычу на 137 000 баррелей в день, что значительно ниже повышений на 555 000 баррелей в день и 411 000 баррелей в день, объявленных в сентябре и августе соответственно. Также в воскресенье президент США Трамп подтвердил, что готов ввести второй раунд санкций против России в ответ на атаки выходного дня в Украине, в результате которых погибли четыре человека и загорелось правительственное здание Киева. Трамп установил 50% тариф на импорт из Индии в прошлом месяце в ответ на закупки Дели российской нефти, и страна рассматривает возможность распространения аналогичных мер на других покупателей российской нефти. Часто задаваемые вопросы о нефти WTI Нефть WTI — это тип сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легкой» и «сладкой» из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Она считается высококачественной нефтью, которая легко поддается переработке. Она добывается в Соединенных Штатах и распространяется через хаб Кушинг, который является...