Ошеломляющий сброс блокчейн Ethereum и Биктоин на сумму 340M $

Криптопродажи BlackRock: Ошеломляющая распродажа Ethereum и Биктоин на сумму 340M долларов
Вероятно, торговля будет происходить в диапазоне между 146.55 и 149.55 – UOB Group

Быстрый рост доллара США (USD) имеет возможность протестировать отметку 148,80 перед выравниванием; маловероятно, что уровень 149,55 окажется под угрозой. В долгосрочной перспективе прогноз смешанный; USD может торговаться в диапазоне между 146,55 и 149,55 в ближайшее время. USD резко вырос в прошлый вторник, отмечают аналитики FX из UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа. Прогноз для USD/JPY смешанный 24-ЧАСОВОЙ ОБЗОР: "В прошлую пятницу USD резко упал до минимума 146,80, прежде чем продемонстрировать резкий отскок и закрыться на уровне 147,38 (-0,74%). USD продолжает расти, открывшись сегодня с гэпом вверх. Быстрый рост имеет возможность протестировать 148,80 перед выравниванием. Даже если USD поднимется выше 148,80, маловероятно, что он будет угрожать основному уровню сопротивления на отметке 149,15. На нижней стороне уровни поддержки находятся на 147,90 и 147,50." ОБЗОР НА 1-3 НЕДЕЛИ: "В нашем последнем обновлении от среды (30 сентября, спот на уровне 148,55) мы подчеркнули, что 'хотя прогноз для USD положительный, еще предстоит выяснить, сможет ли он поддерживать быстрый темп роста.' Мы добавили: 'уровень, за которым стоит следить, - 149,55.' Впоследствии USD вырос до максимума 149,13, но в прошлую пятницу он резко упал и пробил наш уровень 'сильной поддержки'. После предыдущего сильного роста резкое падение в прошлую пятницу не привело к значительному наращиванию нисходящего импульса. Кроме того, USD открылся сегодня с гэпом вверх. Резкие, но кратковременные колебания привели к смешанному прогнозу. На данный момент USD может торговаться в диапазоне между 146,55 и 149,55."
Ethereum только что сделал неожиданный ход против Bitcoin, прорыв цены ETH на подходе?

Ключевые моменты Паттерн Золотой крест (Паттерн) в паре ETH/BTC отражает схему 2020 года, которая ранее привела к превосходству на 250% над Bitcoin. Ethereum отскакивает от многолетней зоны поддержки, тестируя критическое сопротивление 200-недельной Экспоненциальной Скользящей Средней (EMA) на уровне 0,045 BTC. Wall Street Pepe запускается на блокчейн Solana, ориентируясь на трейдеров Мем-коинов с инструментами анализа и рыночной аналитики. Производительность Ethereum ETH 4 341$ Волатильность цен 24ч: 1,3% Рыночный капитал: 523,39 B$ Объем 24ч: 25,13 B$ против Bitcoin BTC 112 435$ Волатильность цен 24ч: 1,1% Рыночный капитал: 2,24 T$ Объем 24ч: 35,28 B$ показала неожиданный ход, намекая на возможный Пробой цены. Он продемонстрировал исторический сигнал, который предшествовал одному из самых сильных ралли в прошлом. Пара ETH/BTC тестирует 200-недельную EMA Согласно недельному графику ETH/BTC, 20-недельная Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA) готова пересечь 50-недельную EMA. В последний раз такой Золотой крест (Паттерн) наблюдался в начале 2020 года. Это было как раз перед тем, как цена Ethereum превзошла Bitcoin почти на 250% в следующем году. По совпадению, эта же схема появилась в то время, когда ETH сильно отскакивает от своей многолетней зоны накопления около 0,020-0,025 BTC. Эта позиция укрепляет его роль как долгосрочной базы поддержки. Пара ETH/BTC в настоящее время тестирует свою 200-недельную EMA, около 0,045 BTC. Известно, что этот уровень вызывал медвежьи отклонения как в 2021 году, так и в текущем движении. Соотношение ETH/BTC только что перешло в золотой крест в пользу Ethereum | Источник: Bitcoinwalah В 2021 году ETH боролся с преодолением этого сопротивления, но позже прорвался выше. Это ускорило его подъем к области 0,08-0,09 BTC. Пока неясно, разворачивается ли сейчас подобный путь. Однако стоит отметить, что перекупленность недельного Индекс относительной силы указывает на возможный откат рынка перед...
Паоло Ардоино опровергает предположения о том, что Tether продал BTC для покупки золота

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино опроверг предположения о том, что компания, выпускающая стейблкоины, избавлялась от своих запасов биткоина для покупки золота. Ардоино заявил, что Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, "не продавал никаких биткоинов", в сообщении на X в воскресенье. Генеральный директор Tether отвечал на предположения ютубера Клайва Томпсона о том, что данные аттестации компании за второй квартал показали снижение резервов с 92 650 BTC в первом квартале до 83 274. Самсон Моу, генеральный директор биткоин-технологической компании JAN3, ответил на пост Томпсона, указав, что Tether отправил почти 20 000 BTC в биткоин-казначейскую компанию Twenty One Capital (XXI), в которой Tether является мажоритарным акционером. "Верно", - сказал Ардоино в ответ на пост Моу. "Как говорит Самсон ниже, [Tether] внес часть своих запасов в XXI". "В то время как мир продолжает становиться мрачнее, Tether продолжит инвестировать часть своей прибыли в безопасные активы, такие как биткоин, золото и земля", - добавил Ардоино. Tether уже владеет золотыми слитками стоимостью 8,7 миллиардов $, и сообщалось, что компания планирует инвестировать в добычу драгоценного металла.
Grayscale подает заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для запуска спотового ETF на Chainlink

Grayscale сделал важный шаг к превращению Chainlink (LINK) в регулируемый актив. Управляющий активами подал форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с предложением о создании спотового биржевого фонда (ETF) Chainlink. В случае одобрения ETF станет одним из первых в США, который будет напрямую отслеживать цену LINK. Он будет торговаться на NYSE Arca под тикером GLNK, при этом Coinbase Custody будет хранить активы фонда. Продукт преобразует существующий Chainlink Trust Grayscale в ETF, позволяя инвесторам получить доступ к LINK без прямой покупки токенов. Как и спотовые ETF Bitcoin и Ethereum в США, фонд позволит создавать и погашать акции за наличные. Grayscale также сообщил, что погашения в натуральной форме могут быть введены в будущем, если регуляторы разрешат. Grayscale расширяет продвижение ETF альткоинов Недавняя заявка Grayscale на Chainlink не является аномалией. Это часть более масштабных усилий по расширению за пределы Bitcoin и Ethereum, которые до сих пор лидировали на рынке ETF в США. Крупный управляющий активами подал заявки на запуск ETF, связанных с Avalanche (AVAX), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), Solana (SOL) и XRP в последние месяцы. Все эти продукты предназначены для того, чтобы позволить обычным инвесторам получить доступ к популярным альткоинам без необходимости самостоятельно хранить токены. Grayscale уже продемонстрировал, что эта модель может работать. В начале 2024 года он преобразовал свои флагманские Bitcoin Trust (GBTC) и Ethereum Trust (ETHE) в спотовые ETF после длительной борьбы с регуляторами. Эти одобрения проложили путь для альткоинов, и Grayscale теперь спешит расширить свой портфель. Конкуренция усиливается. Bitwise также подал заявку на ETF Chainlink в августе 2025 года, что свидетельствует о росте институционального спроса на LINK. В отличие от этого, другие управляющие активами пытаются быстро двигаться, чтобы избавиться от преимущества первопроходца. VanEck (торгуется...
Децентрализованная финансовая (DeFi) платформа, разработанная на блокчейне Sui, стала мишенью хакеров! Вот сумма украденных средств

Nemo Protocol, децентрализованная финансовая (DeFi) платформа, построенная на блокчейне Sui, стала мишенью кибератаки, в результате которой было потеряно 2,4 миллиона долларов в стейблкоинах. Базирующийся на Sui Nemo Protocol подвергся взлому на 2,4 миллиона долларов Компания по безопасности блокчейна PeckShield первой сообщила об инциденте. Компания сообщила, что злоумышленник перевел украденный USDC из Arbitrum в сеть Ethereum. После атаки команда Nemo подтвердила инцидент и обновила информацию для сообщества в заявлении в Telegram сегодня. "Уважаемое сообщество Nemo, вчера вечером произошел инцидент безопасности, и наш Market pool был затронут. Мы расследуем этот вопрос и временно приостановили всю активность смарт контрактов", - говорится в заявлении. Платформа также ранее объявила, что приложение Nemo будет проходить обслуживание по понедельникам и вторникам. Хотя компания объявила, что активы во всех хранилищах в безопасности, точная причина атаки еще не была раскрыта. Nemo Protocol - это платформа для торговли доходностью, построенная на сети Sui, ориентированная на инфраструктуру доходности и эффективность. Она предоставляет пользователям эффективную торговлю, хеджирование и торговлю с кредитным плечом через токенизацию доходности. Этот инцидент еще раз подчеркнул, что уязвимости безопасности по-прежнему представляют серьезные риски в индустрии DeFi.
«Бесконечный замок» выходит с потрясающим рейтингом Rotten Tomatoes

Истребитель демонов: Замок Бесконечности Crunchyroll Фанаты ждали первую часть финальной трилогии фильмов, завершающей франшизу аниме "Истребитель демонов", и теперь в США и многих других регионах она почти здесь. Истребитель демонов: Замок Бесконечности выходит в этот выходные, и рецензии на него уже поступают. Пока они идеальны. На данный момент, с несколькими рецензиями, критический позитив привел к идеальному 100% рейтингу на Rotten Tomatoes. Это лучшее, на что можно надеяться, но
Медведи готовы извлечь выгоду из инвестиций в линию нападения

Пост «Медведи готовы получить выгоду от инвестиций в линию нападения» появился на BitcoinEthereumNews.com. Квотербек Chicago Bears Калеб Уильямс (18) ждет мяч от центрового Дрю Далмана (52) во время первой половины предсезонного футбольного матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) против Buffalo Bills, воскресенье, 17 августа 2025 года, в Чикаго. (AP Photo/Kamil Krzaczynski) Copyright 2025 The Associated Press. Все права защищены. Калеб Уильямс выходит на первый план в понедельник вечером, исполняя главную роль в переделке нападения Chicago Bears под руководством Бена Джонсона. Если после этого он будет принимать поклоны, он наверняка захочет поблагодарить наименее заметных членов команды. Генеральный менеджер Райан Поулс мудро перестроил линию нападения, которая не смогла дать Уильямсу шанс на борьбу в его дебютном сезоне. Pro Football Focus повысил рейтинг линии с 24-го места в конце 2024 года до четвертого лучшего в НФЛ в начале '25, уступая только Филадельфии, Денверу и Буффало. В то время как Bears использовали свои первые два выбора на драфте на тайт-энда Колстона Лавленда и слот-ресивера Лютера Бердена III, они бросили свои финансовые ресурсы на линию. Подписание свободного агента центрового Дрю Далмана и обмены на гардов Джо Туни и Джону Джексона довели расходы команды на линию нападения до 54,38 миллионов $, согласно Spotrac, что ставит их на седьмое место в лиге. Это заметное отличие в том, как франшиза оценивала линию по сравнению с ее значимостью во времена Уолтера Пейтона/Майка Дитки. Уильямс, первый общий выбор на драфте '24, был брошен в огонь за линией, которая занимала 31-е место по совокупным зарплатам. Гард Райан Бейтс, приобретенный у Buffalo за выбор пятого раунда драфта, был самым высокооплачиваемым среди так называемых «Больших Уродцев» с зарплатой в 3,5 миллиона $. Предполагаемый якорь линии, гард Тевен Дженкинс, был в последнем сезоне своего новичкового контракта, зарабатывая около 2,67 миллиона $. Было ли это...
Цены на нефть WTI выросли до 62.80 долларов на фоне сокращения планов OPEC+ по увеличению предложения

Пост «Цены на сырую нефть WTI выросли до 62,80 $ на фоне сокращения планов ОПЕК+ по увеличению предложения» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цены на сырую нефть подскочили на фоне надежд на более умеренное увеличение предложения с октября. ОПЕК+ объявила об увеличении на 137 000 баррелей в день на следующий месяц. Трамп обозначил второй раунд санкций против России. Сырая нефть торгуется выше в понедельник на фоне новостей о том, что следующее повышение предложения ОПЕК+, запланированное на октябрь, будет ниже, чем ожидалось ранее, в то время как недавние атаки в Украине вызвали спекуляции о дальнейших санкциях в отношении российской нефти. Эталонная американская нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется примерно на 1 $ выше за день, достигая внутридневных максимумов чуть выше 62,80 $, приближаясь к пятничному максимуму в 63,25 $. Страны ОПЕК+ соглашаются на более умеренное повышение предложения ОПЕК+, группа, включающая страны ОПЕК, а также Россию и других союзников, договорилась в воскресенье увеличить добычу на 137 000 баррелей в день, что значительно ниже повышений на 555 000 баррелей в день и 411 000 баррелей в день, объявленных в сентябре и августе соответственно. Также в воскресенье президент США Трамп подтвердил, что готов ввести второй раунд санкций против России в ответ на атаки выходного дня в Украине, в результате которых погибли четыре человека и загорелось правительственное здание Киева. Трамп установил 50% тариф на импорт из Индии в прошлом месяце в ответ на закупки Дели российской нефти, и страна рассматривает возможность распространения аналогичных мер на других покупателей российской нефти. Часто задаваемые вопросы о нефти WTI Нефть WTI — это тип сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легкой» и «сладкой» из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Она считается высококачественной нефтью, которая легко поддается переработке. Она добывается в Соединенных Штатах и распространяется через хаб Кушинг, который является...
Для продолжения роста NZD должен сначала закрыться выше 0.5930 – UOB Group

Пост «Для продолжения роста NZD должен сначала закрыться выше 0,5930 – UOB Group» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вместо продолжения роста, новозеландский доллар (NZD) с большей вероятностью будет торговаться в диапазоне между 0,5855 и 0,5915. В долгосрочной перспективе, для продолжения роста, NZD должен сначала закрыться выше 0,5930, отмечают аналитики FX из UOB Group Квек Сер Лианг и Питер Чиа. NZD/USD, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 24-ЧАСОВОЙ ОБЗОР: «Хотя NZD резко вырос до максимума 0,5917 в прошлую пятницу, он снизился с максимума и закрылся на уровне 0,5892. Быстрый рост кажется чрезмерным, и вместо продолжения роста, NZD, вероятнее всего, будет торговаться сегодня в диапазоне, вероятно между 0,5855 и 0,5915». ОБЗОР НА 1-3 НЕДЕЛИ: «В нашем последнем обновлении от прошлой среды (03 сентября, спот на уровне 0,5855), мы заявили, что 'мы занимаем нейтральную позицию и ожидаем, что NZD будет торговаться в диапазоне 0,5800/0,5900'. Хотя NZD вышел за пределы диапазона в пятницу и достиг максимума 0,5917, увеличение восходящего импульса недостаточно для указания на устойчивый рост в данный момент. Для продолжения роста NZD должен сначала закрыться выше 0,5930. Шансы на закрытие NZD выше 0,5930 останутся неизменными, пока он держится выше уровня 'сильной поддержки', который сейчас находится на уровне 0,5840». Источник: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116
