Вероятно, торговля будет происходить в диапазоне между 146.55 и 149.55 – UOB Group
Быстрый рост доллара США (USD) имеет возможность протестировать отметку 148,80 перед выравниванием; маловероятно, что уровень 149,55 окажется под угрозой. В долгосрочной перспективе прогноз смешанный; USD может торговаться в диапазоне между 146,55 и 149,55 в ближайшее время. USD резко вырос в прошлый вторник, отмечают аналитики FX из UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа. Прогноз для USD/JPY смешанный 24-ЧАСОВОЙ ОБЗОР: "В прошлую пятницу USD резко упал до минимума 146,80, прежде чем продемонстрировать резкий отскок и закрыться на уровне 147,38 (-0,74%). USD продолжает расти, открывшись сегодня с гэпом вверх. Быстрый рост имеет возможность протестировать 148,80 перед выравниванием. Даже если USD поднимется выше 148,80, маловероятно, что он будет угрожать основному уровню сопротивления на отметке 149,15. На нижней стороне уровни поддержки находятся на 147,90 и 147,50." ОБЗОР НА 1-3 НЕДЕЛИ: "В нашем последнем обновлении от среды (30 сентября, спот на уровне 148,55) мы подчеркнули, что 'хотя прогноз для USD положительный, еще предстоит выяснить, сможет ли он поддерживать быстрый темп роста.' Мы добавили: 'уровень, за которым стоит следить, - 149,55.' Впоследствии USD вырос до максимума 149,13, но в прошлую пятницу он резко упал и пробил наш уровень 'сильной поддержки'. После предыдущего сильного роста резкое падение в прошлую пятницу не привело к значительному наращиванию нисходящего импульса. Кроме того, USD открылся сегодня с гэпом вверх. Резкие, но кратковременные колебания привели к смешанному прогнозу. На данный момент USD может торговаться в диапазоне между 146,55 и 149,55." Источник: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:37