Сальвадор приобретает еще 21 BTC в честь Дня Биткоина страны, общие холдинги превышают 700 миллионов $

Сальвадор приобретает еще 21 BTC в честь Дня Биткоина страны, общие холдинги превышают 700 миллионов $

Пост El Salvador приобретает еще 21 BTC в честь Дня Биткоина страны, общие запасы превышают 700 миллионов $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, Сальвадор купил 21 BTC 7 сентября, чтобы отпраздновать четвертую годовщину своего Закона о Биткоине. Резерв Биткоина страны теперь составляет 6 313,18 BTC стоимостью около 701 миллиона $. Покупка происходит несмотря на требование кредита МВФ о прекращении накопления Биткоина правительством. Сальвадор продолжает накапливать сатоши. В воскресенье президент Найиб Букеле подтвердил, что Биткоин-офис страны приобрел 21 BTC в ознаменование четвертой годовщины закона о Биткоине как законном платежном средстве. Эта покупка символизирует ограничение предложения Биткоина в 21 миллион монет и продолжает стратегию правительства по наращиванию резервов, несмотря на напряженность в отношениях с международными кредиторами. С марта прошлого года самая маленькая страна континентальной Центральной Америки продолжает покупать по 1 BTC в день, показывают данные. Согласно собственным данным правительства и данным блокчейна, страна теперь владеет 6 313,18 BTC стоимостью около 701 миллиона $. Закон о Биткоине в Сальвадоре был принят в 2021 году, что сделало Сальвадор первой в мире страной, принявшей Биткоин в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. В то время этот шаг продвигался как способ повышения финансовой инклюзивности и снижения стоимости денежных переводов, несмотря на предупреждения критиков о волатильности и макроэкономических рисках, а также на то, что этот шаг якобы нарушал "криптоэтос", учитывая, что полномочия на его реализацию были переданы государством. Хотя это и символично, последняя покупка Сальвадора усложняет соблюдение соглашения о кредите МВФ на 1,4 миллиарда $ от декабря прошлого года, которое требует прекращения добровольного накопления государственными организациями. В то время официальные лица МВФ заявили, что страна обязалась заморозить приобретения в рамках окончательного Механизма расширенного финансирования. В рамках сделки Сальвадор пересмотрел свой Закон о Биткоине, сделав принятие торговцами добровольным, сохранив при этом криптовалюту в качестве законного платежного средства. Соглашение также предусматривает ликвидацию траста Fidebitcoin и правительственного...
Биткоин поднимается до 112K $, в то время как акции достигают рекордных максимумов

Биткоин поднимается до 112K $, в то время как акции достигают рекордных максимумов

Пост Биктоин поднимается до 112K $ на фоне рекордных максимумов акций появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин показал небольшой рост в понедельник утром, но акции вышли на первый план, поскольку Nasdaq установил очередной рекордный максимум во время внутридневной торговли. Рекордные акции в паре с растущим Биткоином в понедельник Композитный индекс Nasdaq достиг нового исторического максимума в 21 885,62 во время внутридневной торговли в понедельник, что ознаменовало еще одно сильное выступление технологических акций в этом году. [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-inches-up-to-112k-as-stocks-hit-record-highs/
Трейдеры видят вероятность снижения ставки ФРС на полпункта

Трейдеры видят вероятность снижения ставки ФРС на полпункта

Пост "Трейдеры видят шанс, что ФРС снизит ставку на полпункта" появился на BitcoinEthereumNews.com. Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже 29 августа 2025 года. NYSE Трейдеры оставляют открытой возможность того, что Федеральная резервная система на следующей неделе может снизить свою ключевую процентную ставку на полпроцентного пункта, хотя большинство на Уолл-стрит считает, что планка для этого довольно высока. В наиболее вероятном сценарии, учитываемом рынками, ФРС 17 сентября снизит ставку по овернайт-фондам на 25 базисных пунктов, или 0,25 процентного пункта. Коэффициент для снижения на четверть пункта составлял около 88% в понедельник днем, согласно инструменту FedWatch от CME Group, который измеряет вероятность действий ФРС на основе 30-дневных фьючерсных контрактов на федеральные фонды. Однако это оставляет небольшой шанс на то, что Федеральный комитет по открытым рынкам центрального банка все же может осуществить снижение на полпункта, как это было на сентябрьском заседании в 2024 году. Шансы на это составляли 12%, поскольку трейдеры исключили любую возможность того, что комитет может оставить ставку без изменений. Настроение рынка еще больше сместилось в сторону смягчения политики ФРС после пятничного отчета о занятости, который показал, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось всего на 22 000 в августе, а уровень безработицы вырос до почти четырехлетнего максимума в 4,3%. "Слабый августовский отчет о занятости поможет сформировать консенсус в комитете о том, что не только следует возобновить снижение ставок в этом месяце, но и дальнейшие снижения, вероятно, будут уместны в ближайшие месяцы", - сказал экономист Citigroup Эндрю Холленхорст в записке после публикации данных о занятости. Хотя Холленхорст считает, что в FOMC может быть некоторая поддержка более значительного шага, "мы не думаем, что большинство комитета поддержит снижение на 50 [базисных пунктов]". К тем, кто, возможно, выступает за более значительное снижение, относятся управляющие Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, а также Стивен Миран, если Сенат утвердит его до созыва ФРС. Citi придерживается немного отличающегося от консенсуса мнения о том, что FOMC...
Облачная майнинг платформа, поддерживающая Bitcoin и Dogecoin

Облачная майнинг платформа, поддерживающая Bitcoin и Dogecoin

Пост Облачный майнинг платформа, поддерживающая Биктоин и Dogecoin, появился на BitcoinEthereumNews.com. Рост облачного майнинга в 2025 году сделал майнинг криптовалюты более доступным, чем когда-либо прежде. Вместо того чтобы иметь дело с затратами и сложностью запуска майнинг оборудования дома, инвесторы теперь имеют возможность участвовать через мобильные платформы, которые предлагают доступные контракты и надежные выплаты. Среди этих провайдеров ETNCrypto позиционирует себя как надежное решение для пользователей, которые хотят легко майнить как Биктоин (BTC), так и Dogecoin (DOGE). Упрощая процесс майнинга и предлагая прозрачные условия, ETNCrypto устраняет разрыв между новичками и опытными инвесторами. Почему майнинг Биктоина и Dogecoin по-прежнему важен Биктоин остается наиболее ценным и безопасным цифровым активом, часто называемым "цифровым золотом". Майнинг BTC играет жизненно важную роль в обеспечении безопасности блокчейна и вознаграждении участников. Dogecoin, с другой стороны, стал более легкой, управляемой сообществом криптовалютой с более быстрыми транзакциями и широким применением в онлайн-чаевых, розничной торговле и платежах. В 2025 году обе валюты продолжают привлекать пользователей, которые хотят получить доступ к вознаграждениям за майнинг. Платформы двойного майнинга, поддерживающие BTC и DOGE, таким образом, предоставляют удобный шлюз для инвесторов, стремящихся к диверсификации портфеля без дополнительной сложности. ETNCrypto: Прозрачный облачный майнинг двух монет ETNCrypto фокусируется на предоставлении безопасного и удобного для начинающих опыта майнинга. В отличие от платформ, которые ограничивают майнинг одним активом, ETNCrypto поддерживает как Биктоин, так и Dogecoin, предоставляя пользователям гибкость в их портфельной стратегии. Его подход "сначала мобильные устройства" обеспечивает глобальную доступность, в то время как автоматизированные системы, управляемые ИИ, управляют временем безотказной работы и производительностью. Особенности: Майнинг двух монет: BTC и DOGE поддерживаются в одном приложении. Мобильный дизайн с приложениями для iOS и Android. Приветственный бонус 100 $ для новых аккаунтов. Прозрачные контракты с четким ROI и без скрытых комиссий. Расширенный мониторинг с помощью ИИ и автоматическое планирование. Удобная для начинающих страница действий с глобальным охватом. Майнинг оборудование ETNCrypto Майнинг оборудование Цена контракта Период контракта Прибыль ROI Antminer T21 300 $ 1 день 9,00 $ 3,0% Antminer S21 Pro 1 600 $...
Восстановление USD/JPY останавливается ниже 200-DMA – Société Générale

Восстановление USD/JPY останавливается ниже 200-DMA – Société Générale

Пост USD/JPY отскок останавливается ниже 200-DMA – Société Générale появился на BitcoinEthereumNews.com. USD/JPY отскочил от августовского минимума около 146.20, но остается ограниченным 200-дневной скользящей средней. Неспособность преодолеть уровень сопротивления в районе 150.90–151.20 сохранит риски снижения, а прорыв ниже 146.20 откроет дверь для более глубокой коррекции, отмечают аналитики Форекс Société Générale. Ключевое сопротивление наблюдается на верхней границе диапазона 150.90–151.20 "USD/JPY отскочил после установления промежуточного минимума около 146.20 в августе. Однако он продолжает сталкиваться с сопротивлением на уровне 200-DMA. Если произойдет краткосрочное продвижение, верхняя граница недавнего диапазона на уровне 150.90/151.20, вероятно, станет значительной зоной сопротивления." "Неспособность преодолеть это препятствие будет указывать на риск возобновления снижения. Прорыв ниже недавнего поворотного минимума на уровне 146.20 может вызвать более глубокий откат рынка." Источник: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-rebound-stalls-below-200-dma-societe-generale-202509081154
SpaceX Маска покупает лицензии на беспроводной спектр за 17 миллиардов долларов

SpaceX Маска покупает лицензии на беспроводной спектр за 17 миллиардов долларов

Пост Маск покупает лицензии на беспроводной спектр для SpaceX за 17 миллиардов долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное SpaceX приобретет лицензии на беспроводной спектр у EchoStar, телекоммуникационной компании, владеющей оператором сотовой связи Boost Mobile, примерно за 17 миллиардов долларов наличными и акциями, сообщили компании в понедельник утром, что позволит компании Илона Маска укрепить свои позиции на рынке сотовой связи. SpaceX согласилась приобрести лицензии на беспроводной спектр у EchoStar примерно за 17 миллиардов долларов. Getty Images Ключевые факты Это срочная новость, которая будет обновляться. Источник: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/08/spacex-purchasing-wireless-spectrum-licenses-from-echostar-for-17-billion/
Рассел Уилсон, Джексон Дарт, Линия нападения

Рассел Уилсон, Джексон Дарт, Линия нападения

Пост Рассел Уилсон, Джексон Дарт, Линия нападения появился на BitcoinEthereumNews.com. ЛЭНДОВЕР, МЭРИЛЕНД – 07 СЕНТЯБРЯ: Рассел Уилсон #3 из Нью-Йорк Джайентс делает пас во втором квартале против Вашингтон Коммандерс на стадионе Нортвест 07 сентября 2025 года в Лэндовере, Мэриленд. (Фото Скотта Тэтча/Getty Images) Getty Images Какой была первая неделя для Нью-Йорк Джайентс в нападении? Брайан Даболл в своем вступительном заявлении для репортеров отчаянно искал позитивные моменты и пришел к следующему выводу после поражения 21-6 от Вашингтон Коммандерс. "Мы должны лучше работать в нападении," сказал Даболл. "Игроки, тренеры, все. Что касается игры ногой, я думаю, мы сделали там несколько хороших вещей, но опять же, определенно недостаточно хорошо. Тяжелая игра." Даболл прав — Грэм Джено выглядел отлично, даже при 55-ярдовом филд-голе, который сократил отставание Джайентс до 14-6. Но несмотря на некоторый рост в защите, Нью-Йорк завершил первую неделю с пониманием, что всем, начиная с Рассела Уилсона, в нападении нужно улучшаться. Что пошло не так? Больше, чем просто Уилсон. Главный заголовок из пресс-конференции Даболла гарантированно должен был быть о том, что он не будет подтверждать Уилсона в качестве стартового квотербека на вторую неделю. Но он подчеркнул ключевой момент, что это поражение не полностью лежит на плечах его опытного квотербека. "У меня есть уверенность в Расселе, поэтому мы вернемся, мы проанализируем запись," сказал Саболл. "Эта игра не на Расселе Уилсоне. Это не на Расселе Уилсоне. Хочу прояснить это. У меня есть уверенность в Расселе, мы должны лучше работать во всех аспектах." Тем не менее: Уилсон не помог своей команде подняться выше ограничений игры линии нападения или общего отсутствия наступательной искры. Он закончил 17 из 37, 168 ярдов в воздухе, еще 44 на земле. Казалось...
Metaplanet добавляет 136 BTC в казначейство в рамках текущей стратегии Биткоина

Metaplanet добавляет 136 BTC в казначейство в рамках текущей стратегии Биткоина

Пост Metaplanet добавляет 136 BTC в казначейство в рамках текущей стратегии Биктоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Казначейская фирма Биктоина Metaplanet приобрела дополнительно 136 Биктоинов стоимостью около 2,251 миллиарда иен в рамках своей продолжающейся стратегии Казначейства Биктоина. BTC был приобретен по средней цене 16 554 535 иен (~111 666) за Биктоин. Последнее приобретение Metaplanet увеличивает общий объем его холдингов Биктоина до 20 136 BTC по средней цене примерно 15,1 миллиона иен за BTC. Общая стоимость холдингов Биктоина компании теперь составляет 304,563 миллиарда иен (2,08 миллиарда $). Metaplanet занимает шестое место среди казначейских компаний Биктоина *Metaplanet приобретает дополнительно 136 $BTC, общий объем холдингов достигает 20 136 BTC* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 8 сентября 2025 Казначейская фирма Биктоина имела Доходность BTC 30,8% с 1 июля 2025 года по 8 сентября 2025 года. У компании была более высокая доходность BTC в 129,4% с 1 апреля 2025 года по 30 июня 2025 года. Последнее приобретение Metaplanet основывается на его плане увеличить свой запас цифровых активов до 100 000 BTC к концу 2026 года. Текущий запас фирмы в 20 136 BTC предполагает, что она достигла примерно 67% своей цели на 2025 год и 20% своей цели на 2026 год. Компания также стремится приобрести 210 000 BTC к 2027 году, что составит 10% от общего количества Биктоина в обращении. Независимый директор казначейской компании Биктоина Jetking Infotrain India, Пранав Агарвал, считает, что Metaplanet может быть на пути к выполнению своего амбициозного графика. Он утверждал, что с оставшимися 4 месяцами года и еще одной третью цели компании, которую нужно достичь, этого достаточно для Metaplanet, чтобы достичь своих целей. Он также утверждал, что сжатие рыночной цены компании очень близко к ее BTC NAV может замедлить темпы ее приобретения. Запас Metaplanet в 20 136 BTC ставит его на шестое место в мире среди публичных фирм со стратегиями казначейства Биктоина. Агарвал признал, что казначейские компании Биктоина теперь накопили более миллиона BTC, примерно...
Говард Стерн обманул слушателей (и AP) — пока не покидает радиошоу на SiriusXM

Говард Стерн обманул слушателей (и AP) — пока не покидает радиошоу на SiriusXM

Пост Howard Stern обманывает слушателей (и AP) — Пока не уходит с радиошоу SiriusXM появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Радиоведущий Howard Stern обманул слушателей и СМИ, включая Associated Press, в понедельник утром, заявив, что ведущий Bravo Andy Cohen возьмет на себя его долгоиграющее шоу на SiriusXM — но Stern сказал, что он пока не покидает шоу, хотя будущее его огромного контракта, срок которого истекает в конце этого года, неясно. Howard Stern обманул слушателей, заставив их думать, что он внезапно покинул свое радиошоу в понедельник утром. (Фото Noam Galai/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Ведущий Bravo Andy Cohen появился в начале радиошоу Stern на SiriusXM в 7:00 в понедельник утром, разыгрывая слушателей, что Stern внезапно покинул шоу и что он возьмет на себя управление под новым названием "Andy 100", добавив, что он ожидал "более чистой передачи" и "как бы импровизировал". Cohen воспел хвалу Stern в фальшивом прощании, говоря аудитории, что он "не может переоценить значение Howard для этой компании и то, что он сделал для SiriusXM" и что Stern "проложил путь, чтобы мы могли бежать. Я не могу заполнить его пустоту". Но Stern присоединился к шоу примерно через 10 минут, сообщает CNN, поблагодарив Cohen за согласие обмануть его зрителей и заявив, что он "очень счастлив в Sirius". Выходка Stern обманула несколько СМИ, и Associated Press оставило заголовок о том, что радиоведущий "уходит из SiriusXM после двух десятилетий" примерно на час после того, как Stern раскрыл, что его внезапный уход на пенсию был мистификацией. Stern ранее сообщил слушателям, что обсудит свое будущее в компании в понедельник, поскольку в СМИ ходили слухи о том, что он уйдет на пенсию, что, как он якобы сказал слушателям в понедельник, заставило его почувствовать, что он еще не может уйти из компании. Насколько ценна сделка Stern с Siriusxm? Stern подписал свой первоначальный блокбастерный контракт с радиовещательной компанией в 2004 году стоимостью 500 миллионов долларов...
Биткоин Hyper - лучшая покупка сейчас

Биткоин Hyper - лучшая покупка сейчас

Пост Bitcoin Hyper - лучшая покупка сейчас появился на BitcoinEthereumNews.com. Самый быстрый пресейл Bitcoin L2 собрал 14.4M долларов: Bitcoin Hyper - лучшая покупка сейчас Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу эл. почту. Эйдан Уикс, магистр машиностроения, преуспевает как контент-писатель более четырех лет. Специализируясь на криптовалютах, технологиях, инженерии, ИИ и B2B секторах, Эйдан умело создает веб-копии, блог-посты, руководства по покупкам, инструкции, страницы продуктов и многое другое, делая сложные концепции доступными и увлекательными. Его переход из академической среды к полноценному писательству отражает его страсть к объединению технической экспертизы с ясным, информативным контентом. С момента присоединения к Bitcoinist, Эйдан много писал о DeFi, dApps, ИИ и мем-коинах, укрепляя свое понимание развивающихся блокчейн-технологий. Как ранний последователь, он начал инвестировать в Solana в 2020 году, что еще больше углубило его понимание крипторынков и инноваций. Сегодня он сочетает практический опыт с острым редакторским чутьем, помогая читателям преодолевать хайп, выявлять реальные тренды и разбираться в быстро меняющемся пространстве. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-raises-14-4m-best-buy/
