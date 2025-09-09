Говард Стерн обманул слушателей (и AP) — пока не покидает радиошоу на SiriusXM

Главное Радиоведущий Howard Stern обманул слушателей и СМИ, включая Associated Press, в понедельник утром, заявив, что ведущий Bravo Andy Cohen возьмет на себя его долгоиграющее шоу на SiriusXM — но Stern сказал, что он пока не покидает шоу, хотя будущее его огромного контракта, срок которого истекает в конце этого года, неясно. Howard Stern обманул слушателей, заставив их думать, что он внезапно покинул свое радиошоу в понедельник утром. (Фото Noam Galai/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Ведущий Bravo Andy Cohen появился в начале радиошоу Stern на SiriusXM в 7:00 в понедельник утром, разыгрывая слушателей, что Stern внезапно покинул шоу и что он возьмет на себя управление под новым названием "Andy 100", добавив, что он ожидал "более чистой передачи" и "как бы импровизировал". Cohen воспел хвалу Stern в фальшивом прощании, говоря аудитории, что он "не может переоценить значение Howard для этой компании и то, что он сделал для SiriusXM" и что Stern "проложил путь, чтобы мы могли бежать. Я не могу заполнить его пустоту". Но Stern присоединился к шоу примерно через 10 минут, сообщает CNN, поблагодарив Cohen за согласие обмануть его зрителей и заявив, что он "очень счастлив в Sirius". Выходка Stern обманула несколько СМИ, и Associated Press оставило заголовок о том, что радиоведущий "уходит из SiriusXM после двух десятилетий" примерно на час после того, как Stern раскрыл, что его внезапный уход на пенсию был мистификацией. Stern ранее сообщил слушателям, что обсудит свое будущее в компании в понедельник, поскольку в СМИ ходили слухи о том, что он уйдет на пенсию, что, как он якобы сказал слушателям в понедельник, заставило его почувствовать, что он еще не может уйти из компании. Насколько ценна сделка Stern с Siriusxm? Stern подписал свой первоначальный блокбастерный контракт с радиовещательной компанией в 2004 году стоимостью 500 миллионов долларов...