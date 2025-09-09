Трейдеры видят вероятность снижения ставки ФРС на полпункта
Пост "Трейдеры видят шанс, что ФРС снизит ставку на полпункта" появился на BitcoinEthereumNews.com. Трейдеры работают на Нью-Йоркской фондовой бирже 29 августа 2025 года. NYSE Трейдеры оставляют открытой возможность того, что Федеральная резервная система на следующей неделе может снизить свою ключевую процентную ставку на полпроцентного пункта, хотя большинство на Уолл-стрит считает, что планка для этого довольно высока. В наиболее вероятном сценарии, учитываемом рынками, ФРС 17 сентября снизит ставку по овернайт-фондам на 25 базисных пунктов, или 0,25 процентного пункта. Коэффициент для снижения на четверть пункта составлял около 88% в понедельник днем, согласно инструменту FedWatch от CME Group, который измеряет вероятность действий ФРС на основе 30-дневных фьючерсных контрактов на федеральные фонды. Однако это оставляет небольшой шанс на то, что Федеральный комитет по открытым рынкам центрального банка все же может осуществить снижение на полпункта, как это было на сентябрьском заседании в 2024 году. Шансы на это составляли 12%, поскольку трейдеры исключили любую возможность того, что комитет может оставить ставку без изменений. Настроение рынка еще больше сместилось в сторону смягчения политики ФРС после пятничного отчета о занятости, который показал, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось всего на 22 000 в августе, а уровень безработицы вырос до почти четырехлетнего максимума в 4,3%. "Слабый августовский отчет о занятости поможет сформировать консенсус в комитете о том, что не только следует возобновить снижение ставок в этом месяце, но и дальнейшие снижения, вероятно, будут уместны в ближайшие месяцы", - сказал экономист Citigroup Эндрю Холленхорст в записке после публикации данных о занятости. Хотя Холленхорст считает, что в FOMC может быть некоторая поддержка более значительного шага, "мы не думаем, что большинство комитета поддержит снижение на 50 [базисных пунктов]". К тем, кто, возможно, выступает за более значительное снижение, относятся управляющие Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, а также Стивен Миран, если Сенат утвердит его до созыва ФРС. Citi придерживается немного отличающегося от консенсуса мнения о том, что FOMC...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:43