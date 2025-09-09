2025-10-11 суббота

Крипто новости

Трамп хвалит Вест-Пойнт за отмену церемонии награждения Тома Хэнкса

Трамп хвалит Вест-Пойнт за отмену церемонии награждения Тома Хэнкса

Пост "Трамп хвалит Вест-Пойнт за отмену церемонии награждения Тома Хэнкса" появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное: Президент Дональд Трамп похвалил Военную академию США в Вест-Пойнте за отмену церемонии награждения, предназначенной для чествования Тома Хэнкса, назвав актера "ПРОБУДИВШИМСЯ" на фоне обвинений в том, что ассоциация выпускников школы приняла это решение по политическим причинам. Трамп похвалил Вест-Пойнт после того, как его ассоциация выпускников отменила церемонию награждения, запланированную для чествования Тома Хэнкса. (Фото SAUL LOEB / AFP) (Фото SAUL LOEB/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Ключевые факты "Нам не нужны деструктивные, ПРОБУДИВШИЕСЯ получатели наших дорогих американских Наград", - сказал Трамп в посте в Truth Social в понедельник утром, хваля Вест-Пойнт за "умную" отмену церемонии награждения Хэнкса. Пост Трампа появился через несколько дней после того, как ассоциация выпускников Вест-Пойнта сообщила преподавателям, что больше не будет проводить церемонию награждения, вручающую Хэнксу награду Сильвануса Тайера, предназначенную для чествования не выпускников Вест-Пойнта, которые олицетворяют идеалы школы: долг, честь и страну. Это объявление побудило некоторых ветеранов и политиков-демократов обвинить учреждение в отмене церемонии по политическим причинам, поскольку Хэнкс ранее критиковал Трампа и собирал средства для бывшего президента Джо Байдена. Генерал-майор Пол Итон, который командовал обучением войск во время вторжения США в Ирак, написал в X в понедельник утром: "Моя альма-матер, Вест-Пойнт, как и Америка, была захвачена MAGA, отвергнув Тома Хэнкса. Новое дно". Трамп в своем посте также атаковал Оскар и другие "Фальшивые Церемонии Награждения", призывая их "пересмотреть свои Стандарты и Практики во имя Справедливости и Правосудия". Forbes обратился к Ассоциации выпускников Вест-Пойнта за комментарием (The Washington Post, который первым сообщил об отмене церемонии, сказал, что ассоциация выпускников не ответила на запросы о комментариях, и что с Хэнксом не удалось связаться). Почему Вест-Пойнт отменил церемонию награждения Тома Хэнкса? Отставной полковник...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 04:34
В тюрьме в США, но До Квон сталкивается с новыми проблемами в Сингапуре

В тюрьме в США, но До Квон сталкивается с новыми проблемами в Сингапуре

Пост «Заключенный в США, но До Квон сталкивается с новыми проблемами в Сингапуре» появился на BitcoinEthereumNews.com. До Квон, основатель Terraform Labs, проиграл судебную битву относительно роскошной квартиры в Сингапуре. Он пытался вернуть 14 миллионов долларов платежей, которые были конфискованы, когда сделка по покупке развалилась в 2023 году. Это поражение представляет собой еще один удар для обремененного проблемами основателя, хотя это вряд ли его самая серьезная юридическая проблема. Тем не менее, эти 14 миллионов долларов могли бы помочь восстановить его финансы или смягчить предстоящие штрафы. Судебный иск До Квона в Сингапуре Основатель Terraform Labs столкнулся с множеством проблем с момента краха его компании в 2022 году. Хотя изначально он заявлял о своей невиновности по обвинениям в мошенничестве в США, менее месяца назад он согласился на сделку с прокурорами. Спонсировано Спонсировано Сейчас До Квон сталкивается с еще одной неудачей, связанной с недвижимостью в Сингапуре и последующим судебным иском: «Квон обратил внимание на апартаменты Sculptura Ardmore стоимостью [30] миллионов долларов за пять месяцев до краха его криптовалют TerraUSD и Luna в 2022 году. Он выбрал двухуровневый пентхаус площадью 7 600 квадратных футов с четырьмя спальнями на 19-м этаже комплекса, один из всего трех пентхаусов в проекте», утверждали местные СМИ, перефразируя оригинальные судебные документы. В частности, До Квон заплатил примерно половину стоимости этой сингапурской квартиры, но сделка начала портиться в 2023 году. Несмотря на попытки сохранить контракт открытым или продолжить аренду недвижимости после крайнего срока продажи, и Квон, и его жена освободили помещение к июлю. Впоследствии застройщик вернул себе квартиру и продал ее другому покупателю. Это привело к тому, что До Квон подал иск в Верховный суд Сингапура, пытаясь вернуть свои потерянные 14 миллионов долларов инвестиций. Застройщик, в свою очередь, выдвинул свои собственные претензии, требуя дополнительный месяц аренды и расходы на ремонт; До Квон, по-видимому, начал существенный ремонт. Серия поражений В любом случае, ни одна из сторон не была полностью удовлетворена. Сингапур твердо вынес решение против До...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 04:06
Аналитическая фирма предупреждает, раскрывает ожидания для Биктоин и Альткоинов! "Обратите внимание на данные по инфляции в США!"

Аналитическая фирма предупреждает, раскрывает ожидания для Биктоин и Альткоинов! "Обратите внимание на данные по инфляции в США!"

Пост «Аналитическая фирма предупреждает, раскрывает ожидания для Биктоина и Альткоинов! "Обратите внимание на данные по инфляции в США!"» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сингапурская криптовалютная фирма QCP Capital оценила влияние данных о несельскохозяйственной занятости, опубликованных в прошлую пятницу, на рынок и криптовалюты. Аналитики QCP заявили, что они повысили свои ожидания относительно снижения процентной ставки после слабых данных по занятости, и что аппетит к риску увеличился с ожиданием снижения процентной ставки, но эта ситуация не отразилась на рынке криптовалют. В этот момент фондовый рынок восстановился, золото достигло нового максимума, но Биктоин (BTC) и Альткоины двигались независимо и показывали боковую динамику. Аналитики заявили, что рынок рассматривает горизонтальную консолидацию как нисходящий тренд, и что спрос на пут-опционы с истечением в сентябре увеличился. С другой стороны, аналитики заявили, что, несмотря на растущий тренд пут-опционов и оттоки ETF, BTC удерживался выше 110 000 $, а Ethereum (ETH) выше 4 250 $, утверждая, что эта консолидация была отражением устойчивости криптовалют. Аналитики также отметили отсутствие направления и уверенности на рынке криптовалют, заявив, что это отсутствие может быть связано с осторожным отношением рынка к четверговому отчету по инфляции в США. Аналитики QCP наконец добавили, что если не будет четкого катализатора, Биктоин и рынок криптовалют могут продолжить консолидацию. Если ИПЦ вырастет на 0,3% больше, чем ожидалось, путь ФРС к снижению ставок может усложниться. Однако, учитывая фактор таможенных пошлин, рынок не будет слишком удивлен этой ситуацией. Даже если тарифная политика вызовет временный всплеск данных, учитывая текущую экономическую ситуацию, маловероятно, что администрация Трампа будет дальше обострять торговые споры. Поэтому, если данные по инфляции на этой неделе не приведут к чрезмерной реакции, рынок криптовалют продолжит видеть сильную поддержку, пока не появится значительный катализатор." *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-warns-reveals-expectations-for-bitcoin-and-altcoins-pay-attention-to-us-inflation-data/
Биткоин
BTC$117,553.95-2.68%
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 03:50
Слабые данные по рабочим местам за август привлекают внимание к этим секторным ETF

Слабые данные по рабочим местам за август привлекают внимание к этим секторным ETF

Пост Слабые данные по рабочим местам за август привлекают внимание к этим секторальным Индекс ETF появился на BitcoinEthereumNews.com. Экономика США добавила 22 000 рабочих мест в августе 2025 года, что ниже пересмотренных в сторону повышения 79 000 в июле и рыночных прогнозов в 75 000, как указано на tradingeconomics. Данные подтверждают слабость на рынке труда. Данные по рабочим местам за июнь были пересмотрены в сторону понижения на 27 000, а изменение за июль было пересмотрено в сторону повышения на 6 000. С учетом этих пересмотров, ранее сообщавшиеся данные по занятости в июне и июле в совокупности сократились на 21 000. Уровень безработицы в 4,3% мало изменился в августе, согласно правительственным данным. Рост рабочих мест в основном наблюдался в таких секторах, как здравоохранение (+31 000) и социальная помощь (+16 000). Потери рабочих мест также были заметны в оптовой торговле (12 000) и производстве (12 000). Ниже мы выделили некоторые секторы и связанные с ними биржевые фонды (ETF), которые могут привлечь внимание инвесторов в свете слабых данных по рабочим местам за август. Победитель Здравоохранение – Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) Здравоохранение добавило 31 000 рабочих мест в августе, что ниже среднемесячного прироста в 42 000 за последний год. Занятость продолжала расти в течение месяца в амбулаторных медицинских услугах (+13 000), учреждениях сестринского ухода и проживания (+9 000) и больницах (+9 000). Zacks Rank #1 (Strong Buy) Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) можно использовать для получения умеренного импульса. Фонд имеет 30% экспозиции в фармацевтической отрасли, за которой следует 22,32% экспозиции в индустрии поставщиков медицинских услуг, около 22% фокуса на медицинском оборудовании и расходных материалах, 17,1% фокуса на биотехнологическом секторе и 8,7% фокуса на инструментах и услугах для наук о жизни. ETF XLV вырос на 6,9% за последний месяц. Проигравший Производство – Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) Занятость в производстве мало изменилась в августе (-12 000), но снизилась на 78 000 за год. Это указывает на то, что сектор находится в уязвимом положении. Zacks Rank #1 Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) включает компании...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 03:49
Tether проясняет ситуацию с 37 229 BTC:

Tether проясняет ситуацию с 37 229 BTC:

Пост Tether проясняет ситуацию с 37 229 BTC: появился на BitcoinEthereumNews.com. Официальное опровержение, внутренние переводы и отсутствие давления продаж: Tether подтвердил, что примерно 37 229 перемещенных BTC, переведенных в Twenty One Capital, не были проданы на рынке. Официальное заявление Tether доступно на сайте прозрачности, а реконструкция также была освещена специализированными изданиями (Tether – Transparency). Компания, возглавляемая Паоло Ардоино (часто цитируемым в официальных сообщениях), подтверждает распределение прибыли в биткоин, золото и землю с целью укрепления своих резервов. Согласно данным, собранным нашей командой анализа данных на цепочке и проверенным на публичных обозревателях, модели движения соответствуют типичным кластерам внутригрупповых перераспределений, а не распределениям в сторону спотовых бирж. Аналитики отрасли отмечают, что переводы такого масштаба (десятки тысяч BTC) обычно указывают на реорганизацию казначейства или внедрение связанных финансовых инструментов, а не на немедленные продажи на рынке. 3 вещи, которые нужно знать Официальная позиция: Tether заявляет, что не продавал BTC; наблюдаемые движения являются исключительно внутренними переводами и перераспределениями. Хронология: основной блок примерно в 37 229 BTC был переведен в начале июня, оцененный примерно в 3,9 миллиарда долларов по курсу того времени, в то время как последующие потоки в 14 000 BTC и 5 800 BTC, соответственно в июне и июле, составляют отдельную серию движений (две серии не обязательно должны суммироваться) (BitcoinEthereumNews). Стратегия: часть прибыли реинвестируется в биткоин, золото и землю для диверсификации активов и управления рисками, что подтверждает разумную политику сохранения стоимости. Официальное заявление и контекст Паоло Ардоино публично пояснил, что «Tether не продавал никаких Bitcoin», объясняя, что квартальные аттестации могут включать внутригрупповые движения или операции, связанные с конкретными инициативами – в данном случае, перераспределение казначейства – а не фактические продажи на рынке. В этом...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 03:33
Приглашение Трампа на U.S. Open от Rolex поступило после введения пошлины на Швейцарию

Приглашение Трампа на U.S. Open от Rolex поступило после введения пошлины на Швейцарию

Пост о приглашении Трампа от Rolex на U.S. Open после введения тарифов на Швейцарию появился на BitcoinEthereumNews.com. (Слева направо) Президент США Дональд Трамп и генеральный директор Rolex Жан-Фредерик Дюфур прибывают в ложу Rolex перед финальным матчем мужского одиночного разряда между Янником Синнером из Италии и Карлосом Алькарасом из Испании в пятнадцатый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 7 сентября 2025 года в Нью-Йорке. Matthew Stockman | Getty Images Президент Дональд Трамп появился на U.S. Open в эти выходные вместе с генеральным директором Rolex Жан-Фредериком Дюфуром, через несколько недель после введения тарифов на страну производителя часов. Трамп наблюдал за финалом мужского одиночного разряда в Нью-Йорке в воскресенье из центральной ложи, управляемой Rolex, который также является спонсором турнира. По данным NBC News, президента сопровождали члены семьи и высокопоставленные чиновники Белого дома, включая министра финансов Скотта Бессента и пресс-секретаря Каролин Левитт. Трампа пригласил Rolex, согласно сообщению Associated Press в субботу со ссылкой на человека, знакомого с деталями. Rolex и Белый дом не ответили на запрос CNBC о комментариях. Предполагаемое приглашение от Rolex поступило в течение нескольких недель после того, как Трамп установил тариф в размере 39% на Швейцарию, где базируется Rolex. Это выше, чем тарифы для других стран региона после заключения сделок между США, Европейским союзом и Великобританией. Вид на президента США Дональда Трампа (в центре) на дисплее Rolex во время финального матча мужского одиночного разряда между Янником Синнером из Италии и Карлосом Алькарасом из Испании в пятнадцатый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 7 сентября 2025 года в Нью-Йорке. Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images Аналитик Bernstein Лука Солка написал клиентам в прошлом месяце, что "сделка в последнюю минуту, на которую многие надеялись, не материализовалась". Солка сказал, что швейцарским производителям часов, вероятно, придется повысить цены...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 03:25
BlackRock переводит ETH и BTC на Coinbase Prime

BlackRock переводит ETH и BTC на Coinbase Prime

Пост BlackRock переводит ETH и BTC в Coinbase Prime появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: BlackRock перевел крупные суммы ETH и BTC в Coinbase Prime, сигнализируя о распродаже. Рыночные спекуляции следуют за значительными крипто-переводами от BlackRock. Потенциальное влияние на стабильность рынка Ethereum и Биктоин. 8 сентября 2025 года адрес, связанный с BlackRock, перевел примерно 254,4 миллиона $ в Ethereum и 111,7 миллиона $ в Биктоин в Coinbase Prime, что предполагает потенциальную распродажу. Эта транзакция может повлиять на крипторынки, совпадая со значительным оттоком из ETF BlackRock, вызывая волатильность цен и влияя на цены Ethereum и Биктоин. Перевод BlackRock вызывает опасения на крипторынке BlackRock отправил крупные криптоактивы на общую сумму более 366 миллионов $ в Coinbase Prime. Эта существенная транзакция от крупнейшего в мире управляющего активами вызывает опасения относительно потенциальных движений рынка. Такие переводы часто предшествуют продажам, которые влияют на цены криптоактивов. Отсутствие официальных комментариев усиливает спекуляции. "На данный момент с нашей стороны нет комментариев относительно недавнего перевода, который был замечен через данные на цепочке", - сказал Ларри Финк, генеральный директор BlackRock. Недавние погашения ETF BlackRock показали отток 220 миллионов $ в Биктоин и 257,78 миллионов $ в Ethereum, намекая на стратегическое перераспределение активов. Когда эти активы достигают биржи, инвесторы внимательно следят за возможными действиями по ликвидации на рынке. Текущие обсуждения в интернете указывают на повышенное внимание со стороны блокчейн-сообщества. Как отмечают крипто-аналитики, любая крупная распродажа может вызвать более широкую волатильность рынка, влияя не только на Биктоин и Ethereum, но потенциально затрагивая и связанные секторы. Рыночные паттерны после крупных крипто-переводов Знаете ли вы? Предыдущие крупные крипто-переводы от управляющих ETF часто вызывают рыночные коррекции. Наблюдения следуют паттерну, наблюдаемому с Q2 2024 года, подчеркивая потенциальную волатильность при подобных перемещениях активов. Ethereum (ETH) в настоящее время торгуется по цене 4 364,50 $ с 24-часовым объемом, выросшим на 51,56%, и рыночной капитализацией 526,82 миллиардов $. Недавние движения цен показывают 24-часовой рост на 1,49% и 90-дневный прирост на 61,09%, что указывает на активную деятельность на крипторынке...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 03:24
Арина Соболенко, Ига Швёнтек и Коко Гауфф: Большая тройка женского тенниса

Арина Соболенко, Ига Швёнтек и Коко Гауфф: Большая тройка женского тенниса

Пост Арина Сабаленка, Ига Свёнтек и Коко Гауфф: Большая тройка женского тенниса появился на BitcoinEthereumNews.com. КАНКУН, МЕКСИКА – 27 ОКТЯБРЯ: Маркета Вондроушова, Чешская Республика, Джессика Пегула, США, Коко Гауфф, США, Арина Сабаленка, Беларусь, Ига Свёнтек, Польша, Елена Рыбакина, Казахстан, Онс Жабер, Тунис, Мария Саккари, Греция позируют для фото перед церемонией жеребьевки в отеле Kempinski Канкун для финала GNP Seguros WTA Канкун 2023 в рамках тура Hologic WTA 27 октября 2023 года в Канкуне, Мексика. (Фото Клайва Брунскилла/Getty Images) Getty Images Большая двойка, Карлос Алькарас и Янник Синнер, настолько доминируют в мужском теннисе, что затмевают устоявшуюся Большую тройку в женском теннисе. Арина Сабаленка защитила свой титул на Открытом чемпионате США 2025 года, победив Аманду Анисимову со счетом 6-3, 7-6. Сабаленка имеет уверенное лидерство на позиции №1. Ига Свёнтек находится на №2, а Коко Гауфф, несмотря на вылет в четвертом раунде, все еще №3. С новыми лицами и игроками с более низким посевом, выходящими на поздние стадии турниров Большого шлема, иногда легко забыть, насколько стабильны были эти трое. Открытый чемпионат США этого года представил несколько удивительных сюжетных линий: возрождение Наоми Осаки и стойкость Анисимовой, а также переход Тейлор Таунсенд от специалиста по парному разряду к угрозе в одиночном. Тем не менее, верхушка женского тенниса после Открытого чемпионата США осталась такой же, как и перед Флашинг-Медоуз: Сабаленка, Свёнтек и Гауфф. Насколько эти трое доминировали в последние два года? Марк Петчи, теннисный комментатор и тренер Эммы Радукану, заявил (через Yahoo Sports), что игра эволюционировала с тех пор, как она выиграла Открытый чемпионат США четыре года назад. "С тех пор как я начал помогать Эмме, я сказал, что ей нужно начать сокращать разрыв между лучшими игроками... против Иги и Коко она знает, что ей нужно делать, и это займет много времени", - сказал Петчи. Радукану имеет результат 0-10 против Большой...
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 03:07
JPY слабый и показывает низкие результаты – Scotiabank

JPY слабый и показывает низкие результаты – Scotiabank

Пост JPY слабый и показывает низкие результаты – Scotiabank появился на BitcoinEthereumNews.com. Японская иена (JPY) слабая, снизилась на 0,3% по отношению к доллару США (USD) и показывает результаты хуже всех валют G10 в начале недели, сообщают главные стратеги по Форекс Scotiabank Шон Осборн и Эрик Теорет. Рынки рассматривают реакцию Банка Японии на намерение премьер-министра Исибы уйти в отставку "Политические события оказывают давление на иену, поскольку рынки переваривают воскресное объявление премьер-министра Исибы о его намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Перспектива возобновления политической неопределенности, вероятно, будет учитываться в соображениях Банка Японии при формировании их перехода к более жесткой политике." "Банк Японии приостановил цикл ужесточения в течение весны и лета на фоне торговой и политической неопределенности, а также турбулентности на рынке облигаций. USDJPY остается в диапазоне, и фундаментальные показатели остаются поддерживающими для иены (USD/JPY ниже). Мы ожидаем краткосрочный диапазон между поддержкой 147,37 (50-дневная MA) и сопротивлением 148,83 (200-дневная MA)." Источник: https://www.fxstreet.com/news/jpy-is-weak-and-underperforming-scotiabank-202509081159
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 03:04
Институциональные инвесторы избавились от Ethereum (ETH), купили Биктоин и эти два Альткоина! Вот последние критические данные!

Институциональные инвесторы избавились от Ethereum (ETH), купили Биктоин и эти два Альткоина! Вот последние критические данные!

Пост «Институциональные инвесторы избавились от Ethereum (ETH), купили Биктоин и эти два Альткоина! Вот последние критические данные!» появился на BitcoinEthereumNews.com. В то время как некоторые аналитики ждут решения ФРС о снижении процентной ставки для роста Биктоина, другие аналитики считают, что решение ФРС по процентной ставке будет недостаточным для роста BTC. В то время как аналитики говорят, что для роста необходимо, чтобы притоки в спотовые ETF стали положительными, CoinShares опубликовала свой еженедельный отчет о криптовалютах и сообщила, что на прошлой неделе произошел отток в размере 352 миллионов $. Инвестиционные продукты в криптовалюту потеряли в стоимости 352 миллиона $ на прошлой неделе, при этом объем торгов снизился на 27%, но притоки с начала года остаются сильными на уровне 35,2 миллиарда $. Самый большой пробой произошел в Ethereum! При рассмотрении отдельных крипто-фондов было видно, что большая часть оттоков пришлась на Ethereum. В то время как Биктоин (BTC) испытал приток в размере 524 миллиардов $, Ethereum (ETH) испытал отток в размере 912 миллионов $. Если посмотреть на другие альткоины, XRP испытал приток в размере 14,7 миллиона $, Solana (SOL) 16,1 миллиона $ и Chainlink (LINK) 1 миллион $. «Биктоин увидел чистый приток в размере 524 миллионов $ на прошлой неделе. Ethereum испытал чистый еженедельный отток в размере 912 миллионов $ на прошлой неделе. Оттоки происходили ежедневно в течение последних семи торговых дней и у нескольких эмитентов ETP. Несмотря на это, притоки остаются высокими на уровне 11,2 миллиарда $ за год. XRP и Solana продолжают видеть стабильные еженедельные притоки. Solana увидела общий приток в размере 1,16 миллиарда $ на своей 21-й неделе, в то время как XRP увидел 1,22 миллиарда $ за тот же период. При рассмотрении региональных притоков и оттоков фондов, США заняли первое место с оттоком в 440 миллионов $. После США Швеция испытала отток в размере 13,5 миллиона $. На фоне этих оттоков Германия испытала приток в размере 85,1 миллиона $, а Гонконг 3,7 миллиона $. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наш Telegram и Twitter аккаунт прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/
BitcoinEthereumNews 2025/09/09 02:59
