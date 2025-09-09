Арина Соболенко, Ига Швёнтек и Коко Гауфф: Большая тройка женского тенниса
КАНКУН, МЕКСИКА – 27 ОКТЯБРЯ: Маркета Вондроушова, Чешская Республика, Джессика Пегула, США, Коко Гауфф, США, Арина Сабаленка, Беларусь, Ига Свёнтек, Польша, Елена Рыбакина, Казахстан, Онс Жабер, Тунис, Мария Саккари, Греция позируют для фото перед церемонией жеребьевки в отеле Kempinski Канкун для финала GNP Seguros WTA Канкун 2023 в рамках тура Hologic WTA 27 октября 2023 года в Канкуне, Мексика. (Фото Клайва Брунскилла/Getty Images) Getty Images Большая двойка, Карлос Алькарас и Янник Синнер, настолько доминируют в мужском теннисе, что затмевают устоявшуюся Большую тройку в женском теннисе. Арина Сабаленка защитила свой титул на Открытом чемпионате США 2025 года, победив Аманду Анисимову со счетом 6-3, 7-6. Сабаленка имеет уверенное лидерство на позиции №1. Ига Свёнтек находится на №2, а Коко Гауфф, несмотря на вылет в четвертом раунде, все еще №3. С новыми лицами и игроками с более низким посевом, выходящими на поздние стадии турниров Большого шлема, иногда легко забыть, насколько стабильны были эти трое. Открытый чемпионат США этого года представил несколько удивительных сюжетных линий: возрождение Наоми Осаки и стойкость Анисимовой, а также переход Тейлор Таунсенд от специалиста по парному разряду к угрозе в одиночном. Тем не менее, верхушка женского тенниса после Открытого чемпионата США осталась такой же, как и перед Флашинг-Медоуз: Сабаленка, Свёнтек и Гауфф. Насколько эти трое доминировали в последние два года? Марк Петчи, теннисный комментатор и тренер Эммы Радукану, заявил (через Yahoo Sports), что игра эволюционировала с тех пор, как она выиграла Открытый чемпионат США четыре года назад. "С тех пор как я начал помогать Эмме, я сказал, что ей нужно начать сокращать разрыв между лучшими игроками... против Иги и Коко она знает, что ей нужно делать, и это займет много времени", - сказал Петчи. Радукану имеет результат 0-10 против Большой...
