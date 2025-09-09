В тюрьме в США, но До Квон сталкивается с новыми проблемами в Сингапуре

До Квон, основатель Terraform Labs, проиграл судебную битву относительно роскошной квартиры в Сингапуре. Он пытался вернуть 14 миллионов долларов платежей, которые были конфискованы, когда сделка по покупке развалилась в 2023 году. Это поражение представляет собой еще один удар для обремененного проблемами основателя, хотя это вряд ли его самая серьезная юридическая проблема. Тем не менее, эти 14 миллионов долларов могли бы помочь восстановить его финансы или смягчить предстоящие штрафы. Судебный иск До Квона в Сингапуре Основатель Terraform Labs столкнулся с множеством проблем с момента краха его компании в 2022 году. Хотя изначально он заявлял о своей невиновности по обвинениям в мошенничестве в США, менее месяца назад он согласился на сделку с прокурорами. Сейчас До Квон сталкивается с еще одной неудачей, связанной с недвижимостью в Сингапуре и последующим судебным иском: «Квон обратил внимание на апартаменты Sculptura Ardmore стоимостью [30] миллионов долларов за пять месяцев до краха его криптовалют TerraUSD и Luna в 2022 году. Он выбрал двухуровневый пентхаус площадью 7 600 квадратных футов с четырьмя спальнями на 19-м этаже комплекса, один из всего трех пентхаусов в проекте», утверждали местные СМИ, перефразируя оригинальные судебные документы. В частности, До Квон заплатил примерно половину стоимости этой сингапурской квартиры, но сделка начала портиться в 2023 году. Несмотря на попытки сохранить контракт открытым или продолжить аренду недвижимости после крайнего срока продажи, и Квон, и его жена освободили помещение к июлю. Впоследствии застройщик вернул себе квартиру и продал ее другому покупателю. Это привело к тому, что До Квон подал иск в Верховный суд Сингапура, пытаясь вернуть свои потерянные 14 миллионов долларов инвестиций. Застройщик, в свою очередь, выдвинул свои собственные претензии, требуя дополнительный месяц аренды и расходы на ремонт; До Квон, по-видимому, начал существенный ремонт. Серия поражений В любом случае, ни одна из сторон не была полностью удовлетворена. Сингапур твердо вынес решение против До...