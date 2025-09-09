2025-10-11 суббота

Произошло почти невозможное событие в Bitcoin: соло-Майнер добыл блок BTC с помощью одного устройства – вот сколько денег он заработал

Произошло почти невозможное событие в Bitcoin: соло-Майнер добыл блок BTC с помощью одного устройства – вот сколько денег он заработал

Пост «Почти невозможное событие произошло в Биткоине: Соло-майнер добыл блок BTC с помощью одного устройства – вот сколько денег он заработал» появился на BitcoinEthereumNews.com. Редкое событие произошло в сети Биткоин. Независимый майнер с мощностью обработки всего 200 TH/s успешно решил блок Биткоина номер 913 593, заработав общее вознаграждение в 3,129 BTC (примерно 347 980 $). Вознаграждение за блок состояло из 3,125 BTC субсидий за блок (347 509 $) и 0,004 BTC комиссий за транзакции (471 $). Разработчик CKpool Кон Коливас утверждал, что решение блока с такой низкой вычислительной мощностью статистически почти невозможно: «Вероятность того, что майнер с 200 TH/s решит блок каждый день, составляет 1 к 36 000, или примерно 1 раз в 100 лет». Эта вычислительная мощность эквивалентна всего одному Bitmain Antminer S21 2024 года. Скорость хэширования майнера составляет всего 0,00002% от общей вычислительной мощности сети Биткоин в 1,04 ZH/s. Для сравнения, крупные публично торгуемые майнинговые компании MARA работают на 59,4 EH/s, а IREN на 50 EH/s. Общая вычислительная мощность Биткоина недавно превысила 1 ZH/s, достигнув рекордных уровней. Из-за растущей сложности, падающих комиссий и сокращающихся доходов, майнеры малого масштаба часто выбирают стабильную прибыль, присоединяясь к пулам. Однако этот инцидент еще раз продемонстрировал, что соло-майнинг, хотя и редко, может быть лотереей. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter для эксклюзивных новостей, аналитики и данных он-чейн! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/an-almost-impossible-event-occurred-in-bitcoin-solo-miner-mined-a-btc-block-with-a-single-device-heres-how-much-money-he-made/
Биткоин
BTC$117,604.77-2.64%
SuperRare
RARE$0.04714-3.52%
BRC20.COM
COM$0.010734-4.13%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:35
Metaplanet и Эль-Сальвадор увеличивают запасы Биткоина по мере стабилизации рынка

Metaplanet и Эль-Сальвадор увеличивают запасы Биткоина по мере стабилизации рынка

Пост Metaplanet и Сальвадор увеличивают запасы Биткоина по мере стабилизации рынка появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные моменты: Metaplanet добавляет 136 BTC, доведя общее количество до 20 136 монет стоимостью 2,2 миллиарда долларов. Сальвадор покупает 21 BTC в четвертую годовщину признания Биткоина законным платежным средством. Индекс страха и жадности Биткоина возвращается к нейтральному после нескольких дней страха. Японская инвестиционная компания Metaplanet добавила 136 Биткоинов в свои резервы, увеличив общий объем до 20 136 BTC, оцениваемых более чем в 2,2 миллиарда долларов по текущим ценам. Компания заплатила около 16,55 миллионов японских иен (111 830 долларов) за монету. *Metaplanet приобретает дополнительные 136 $BTC, общие запасы достигают 20 136 BTC* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 8 сентября 2025 В июне генеральный директор Саймон Герович подтвердил цель компании приобрести 210 000 биткоинов к 2027 году, что сделает Metaplanet вторым по величине корпоративным держателем Биткоина после Strategy. Топ-10 корпоративных держателей Биткоина. Источник: Bitcoin Treasuries Metaplanet занимает шестое место среди 186 отслеживаемых публичных компаний и является крупнейшим японским корпоративным держателем Биткоина. Metaplanet впервые объявила о покупке Биткоина 22 июля 2024 года, что привело к росту акций на 19% до 1,10 долларов. Последующие покупки не имели такого же эффекта. На последней сессии акции упали почти на 3% до 4,65 долларов, хотя они все еще выросли на 92,45% с начала года. Компания также планирует привлечь 880 миллионов долларов через зарубежное публичное размещение после того, как снижение цены акций оказало давление на ее стратегию привлечения капитала. Сальвадор отмечает четыре года Биткоина Сальвадор купил 21 биткоин в рамках "Дня Биткоина", отмечая закон, который сделал Биткоин законным платежным средством в сентябре 2021 года. Общие запасы страны теперь составляют 6 313 BTC. Покупаю 21 биткоин для Дня Биткоина. pic.twitter.com/3X4yKeiqzg — Nayib Bukele (@nayibbukele) 7 сентября 2025 Несмотря на июльский отчет МВФ, утверждающий, что страна не покупала новые Биткоины с момента подписания кредита в 1,4 миллиарда долларов в декабре 2024 года, правительство продолжает расширять свои резервы. Strategy готовит еще одну покупку Майкл Сейлор, председатель Strategy, объявил о...
Биткоин
BTC$117,604.77-2.64%
Effect AI
EFFECT$0.00691+0.56%
Index Cooperative
INDEX$0.959-6.07%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:34
Threshold
T$0.01464-3.43%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
PlaysOut
PLAY$0.04296-7.41%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:25
Ранние прогнозы указывают на прибыль в 200 раз

Ранние прогнозы указывают на прибыль в 200 раз

Пост «Ранние прогнозы указывают на рост в 200 раз» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Криптовалютный рынок полон сюрпризов. Некоторые монеты быстро растут, в то время как другие не оправдывают ожиданий. Инвесторы XRP знают эту историю слишком хорошо. Долгое ожидание крупных прорывов оставило многих разочарованными. Задержки с одобрением ETF и регуляторные препятствия усилили давление. Но каждая медвежья история создает бычью возможность. Прямо сейчас эта возможность называется Tapzi (TAPZI). Аналитики называют его лучшей новой криптовалютой для покупки сейчас. Это игровой проект Web3, который привлекает внимание своей уникальной моделью. Ранние инвесторы уже прогнозируют доходы, меняющие жизнь. Почему держатели XRP разочарованы XRP когда-то рассматривался как мостовая валюта для глобальных платежей. Он по-прежнему занимает сильную позицию в топ-чартах криптовалют. Но прогресс был медленным. Юридические баталии с регуляторами истощили энтузиазм. Слухи об ETF не превратились в реальность. Даже когда цена растет, ей трудно удерживать импульс. Инвесторы ожидали более быстрого принятия банками. Они хотели стабильного роста. Вместо этого они наблюдают, как другие токены движутся быстрее. Разочарование привело к исходу инвесторов, ищущих новые возможности. Рост Tapzi в Web3 играх: Новая криптовалюта для покупки сейчас Tapzi — один из немногих предпродажных проектов, оправдывающих ажиотаж. Это платформа GameFi, которая вознаграждает навыки, а не удачу. Вместо того чтобы полагаться на механику азартных игр, игроки соревнуются в стратегических играх, таких как шахматы, шашки, камень-ножницы-бумага и крестики-нолики. Нажмите здесь, чтобы присоединиться к предпродаже $TAPZI, пока не стало слишком поздно! Победители зарабатывают токены TAPZI. Эти токены можно стейкать, торговать или реинвестировать в новые матчи. Это называется skill-to-earn. Это делает Tapzi устойчивым по сравнению с моделями Play to Earn, которые рухнули в последнем бычьем забеге. Цена входа все еще очень низкая. Токены первой фазы стоят 0.0035 $. Во второй фазе...
Hyperliquid
HYPE$43.06+0.46%
Sunrise Layer
RISE$0.009848-4.19%
PlaysOut
PLAY$0.04296-7.41%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:22
Шокирующее заявление о финансовом будущем Америки

Шокирующее заявление о финансовом будущем Америки

Пост «Шокирующее заявление о финансовом будущем Америки» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта и государственный долг США: Шокирующее заявление о финансовом будущем Америки Перейти к содержанию Главная Крипто новости Криптовалюта и государственный долг США: Шокирующее заявление о финансовом будущем Америки Источник: https://bitcoinworld.co.in/us-national-debt-crypto-claim/
DebtCoin
DEBT$0.0003289-17.36%
BRC20.COM
COM$0.010734-4.13%
FUTURECOIN
FUTURE$0.11207-0.31%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:21
Топ 4 предпродажных криптовалют 2025 – Bitcoin Hyper, Maxi Doge и другие

Топ 4 предпродажных криптовалют 2025 – Bitcoin Hyper, Maxi Doge и другие

Пост Топ 4 Предпродажных Криптовалют 2025 – Bitcoin Hyper, Maxi Doge и другие появился на BitcoinEthereumNews.com. Топ 4 Предпродажных Криптовалют 2025 – Bitcoin Hyper, Maxi Doge и другие Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. С более чем 5-летним опытом работы в сфере анализа рынка криптовалют, Кханг всегда стремится предоставить читателям полезные знания о криптовалютах. У него есть множество качественных статей, анализирующих тенденции блокчейна, DeFi и новые потенциальные проекты предпродажных монет. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/best-crypto-presales-grok-ai-top-breakout-picks-2025-vn/
Hyperlane
HYPER$0.24552-5.63%
GROK
GROK$0.000936-5.92%
Choise.com
CHO$0.00396-2.94%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:14
Альткоины сияют, пока Биткоин спотыкается

Альткоины сияют, пока Биткоин спотыкается

Пост Альткоины сияют, пока Биктоин спотыкается появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок криптовалют наблюдает интригующие движения, поскольку Биктоин борется за удержание уровня 112 500 $, в то время как альткоины, такие как DOGE и SOL, демонстрируют заметный рост. Этот непредсказуемый рынок вызвал продолжающиеся дебаты о ценовой траектории криптовалют, таких как ADA, SHIB, PEPE, AVAX и DOGE, побуждая инвесторов пересматривать стратегии на фоне этой волатильности. Продолжить чтение: Альткоины сияют, пока Биктоин спотыкается Источник: https://en.bitcoinhaber.net/altcoins-shine-as-bitcoin-stumbles
Солана
SOL$208.89-4.46%
SHIBAINU
SHIB$0.00001149-3.20%
BRC20.COM
COM$0.010734-4.13%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 05:47
NEAR
NEAR$3.002+5.25%
FOX Token
FOX$0.02329-2.06%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.172-4.41%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 05:46
Внедрение многоязычного поиска с пятью новыми языками

Внедрение многоязычного поиска с пятью новыми языками

Пост «Новаторский многоязычный поиск с пятью новыми языками» появился на BitcoinEthereumNews.com. Режим Google ИИ: Новаторский многоязычный поиск с пятью новыми языками Перейти к содержанию Главная Новости ИИ Режим Google ИИ: Новаторский многоязычный поиск с пятью новыми языками Источник: https://bitcoinworld.co.in/google-ai-mode-multilingual/
Mode Network
MODE$0.001163-1.60%
BRC20.COM
COM$0.010734-4.13%
Sleepless AI
AI$0.1185-1.90%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 05:45
B
B$0.21137-16.38%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Bombie
BOMB$0.0003557-1.57%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 04:49
