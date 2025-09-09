Майк Врабель размышляет о том, почему наземная игра Патриотов исчезла в первой неделе

Комитет раннинбеков Нью-Ингленд Пэтриотс в сумме пробежал 45 ярдов за 13 попыток против Лас-Вегас Рейдерс. (Фото Fred Kfoury III/Icon Sportswire через Getty Images) Icon Sportswire через Getty Images Дрейк Мэй совершил 46 пасовых попыток в стартовом матче сезона на стадионе Gillette. Это не является устойчивой формулой для дальнейшего развития Нью-Ингленд Пэтриотс. Не была она таковой и в воскресенье против Лас-Вегас Рейдерс. Квотербек-второкурсник был частью причины, по которой преимущество 10-7 в перерыве превратилось в поражение 20-13. Но и наземная игра позади него тоже исчезла. Ожидалось, что это будет сильной стороной к сентябрю. "Я думаю, что для успешного наступательного розыгрыша требуется действительно каждый," сказал главный тренер Пэтриотс Майк Врабель репортерам во время своей пресс-конференции в понедельник. "Требуется, чтобы плейколлер эффективно вводил игру. Требуется, чтобы мы могли идентифицировать игроков, которых нам нужно блокировать, тех, кого мы не сможем блокировать, и тех, кого, когда мы блокируем их, мы находимся в комбинации и должны их двигать. А затем беки должны бежать туда, где их нет. "Так что, опять же, это не только игроки, которым мы передаем мяч. Это все." Всего пара первых даунов пришла на попытки выноса, в то время как нападение реализовало только 28,6% третьих даунов. Рамондр Стивенсон пробежал 15 ярдов к перерыву. ТреВейон Хендерсон пробежал 27 ярдов, с лучшим результатом в 14 ярдов. Однако ни один из них не получил попытки выноса после перерыва, завершив игру с дюжиной попыток в сумме под наблюдением координатора нападения Джоша Макдэниелса. "У нас много уверенности в раннинбеках," сказал Врабель. "Но также мы должны быть способны отлично выполнять любую схему, будь то зонная схема,...