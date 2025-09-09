2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Узнайте самые важные новости о Dogecoin сегодня

Пост «Найдите самые важные новости о Dogecoin сегодня» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости С наступлением новой недели неудивительно, что крипто аналитики и эксперты предоставляют возможные прогнозы относительно того, что новая неделя может принести для некоторых из крупнейших альткоинов на рынке. Одно из наиболее интересных мнений, циркулирующих в крипто новостях сегодня, касается вердикта о цене Dogecoin. В отличие от предыдущих циклов, цена Dogecoin застряла в негативном лимбо, колеблясь ниже критических уровней поддержки, поскольку интерес к мемам продолжает снижаться. На данный момент аналитики не предвидят коррекции цены для крупнейшего мем-коина по рыночной капитализации, но утверждают, что в бычьем тренде возможно всё. Между тем, RTX, нативный токен предстоящего PayFi проекта Remittix, превысил 24,3 миллиона $ в своей текущей предпродаже, приближаясь к долгожданному событию генерации токенов. Аналитики остаются медвежьими в отношении цены Dogecoin на новой неделе Аналитики не верят, что в течение следующих семи дней произойдут какие-либо значительные улучшения цены Dogecoin, к большому разочарованию держателей токенов и поклонников более широкого сектора мем-коинов. Это связано с тем, что аналитики не верят в какие-либо кардинальные изменения в поведении инвесторов в этом цикле, поскольку существует консенсус, что инвесторы отказались от мемов в пользу более новых нарративов, таких как платежи. Таким образом, за исключением каких-либо чрезвычайных обстоятельств, цена Dogecoin, а также цены других ведущих мем-коинов на рынке, останутся в безвестности до дальнейшего уведомления. С другой стороны, спрос на платежные токены отправляет их стоимость к луне, делая предстоящий токен RTX одним из самых востребованных альткоинов на рынке. Спрос на RTX достигает пика, поскольку токен преодолевает очередной рубеж в предпродаже Аналитики прогнозируют...
Обзор ETF: Ethereum зафиксировал рекордный недельный отток в размере 788 миллионов $, в то время как Bitcoin привлек 246 миллионов $

Пост ETF Recap: Ether видит рекордный отток 788 миллионов $ за неделю, в то время как Bitcoin привлекает 246 миллионов $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Биржевые фонды (ETF) Ether пережили свою худшую неделю с момента создания, потеряв 788 миллионов $, в то время как ETF Биктоина привлекли 246 миллионов $ с 1 по 5 сентября. Институциональный сдвиг: ETF BTC показывают прирост, в то время как фонды ETH видят крупнейший недельный отток Первая неделя сентября нарисовала две совершенно разные истории для крипто-ETF. В то время как фонды биткоина привлекали свежий капитал, [...] Источник: https://news.bitcoin.com/etf-recap-ether-sees-record-788-million-weekly-outflow-as-bitcoin-pulls-in-246-million/
Лучшие новые монеты для экспоненциальной доходности

Пост «Лучшие новые монеты для экспоненциальной доходности» появился на BitcoinEthereumNews.com. Что если следующая крупная криптовалютная возможность прямо перед вами, ожидая, когда вы ее схватите до того, как толпа ее заметит? На рынке, где время определяет прибыль, инвесторы охотятся за лучшими новыми монетами для экспоненциальной доходности. Три имени выделяются в сегодняшнем разговоре: Sui, Hedera и взрывной BullZilla Presale. В то время как Sui и Hedera обеспечивают инфраструктуру, масштабируемость и партнерства в реальном мире, Bull Zilla переписывает правила ранней стадии с агрессивной структурой предпродажи. Для инвесторов, готовых действовать быстро, каждый 48-часовой цикл или каждая веха в 100 000 долларов США открывает новый скачок цены. Этот сравнительный обзор исследует текущее положение каждого проекта, показатели роста и будущий потенциал. Давайте посмотрим, почему эти три претендента находятся в центре обсуждений о лучших новых монетах для экспоненциальной доходности в 2025 году. Sui (SUI): Объектно-ориентированная инновация SUI торгуется около 3,40 долларов США, рост ~1,2% за последние 24 часа, с рыночной капитализацией 12,2 миллиарда долларов США и ежедневным объемом торгов почти 740 миллионов долларов США. За прошедшую неделю Sui вырос на 7%, а за прошедший год он прибавил более 250%. Его уникальная объектно-ориентированная модель программирования и сверхбыстрая завершенность привлекают разработчиков и институциональных игроков в его экосистему. Sui может не обеспечить мгновенный 100-кратный скачок, но его устойчивый рост и сильные фундаментальные показатели делают его одной из лучших новых монет для экспоненциальной доходности для инвесторов, ищущих устойчивое, долгосрочное воздействие на инновации Layer-1. Hedera (HBAR): Корпоративное внедрение в масштабе Hedera торгуется около 0,2226 долларов США, с небольшим 24-часовым ростом. Ее рыночная активность была относительно стабильной, консолидируясь между 0,21–0,22 долларов США. За прошедший год HBAR продемонстрировал тихое, но заметное восстановление, и технические аналитики рассматривают потенциальный прорыв к 0,40 долларов США. В его управляющий совет входят крупные корпорации, что придает ему авторитет, не сравнимый со многими новыми альткоинами. Hedera может не соответствовать ажиотажу следующей Shiba Inu,...
Polkadot (DOT) вырос на 5,2%, возглавив рост индекса

Пост Polkadot (DOT) вырос на 5,2%, возглавив рост Индекса появился на BitcoinEthereumNews.com. CoinDesk Indices представляет свой ежедневный обзор рынка, освещая показатели лидеров и отстающих в Индексе CoinDesk 20. В настоящее время CoinDesk 20 торгуется на уровне 4093,61, что на 1,8% (+71,58) выше по сравнению с 16:00 по восточному времени в пятницу. Шестнадцать из 20 активов торгуются выше. Лидеры: DOT (+5,2%) и SOL (+4,5%). Отстающие: BCH (-3,0%) и POL (-1,4%). CoinDesk 20 — это широкий Индекс, торгуемый на нескольких платформах в разных регионах мира. Источник: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/08/coindesk-20-performance-update-polkadot-dot-rose-5-2-leading-index-higher
Blackpink превосходит один из самых больших хитов группы новым суперхитом

Пост Blackpink превосходит один из самых больших синглов группы с новым хитом появился на BitcoinEthereumNews.com. "Jump" от Blackpink проводит седьмую неделю в Hot 100, становясь вторым по продолжительности хитом группы в чарте, превосходя "Pink Venom" и почти догоняя "Ice Cream." ИНДИО, КАЛИФОРНИЯ – 22 АПРЕЛЯ: (Слева направо) Розэ, Дженни, Джису и Лиса из BLACKPINK выступают на сцене Coachella во время музыкального и художественного фестиваля Coachella Valley 2023 22 апреля 2023 года в Индио, Калифорния. (Фото Эммы Макинтайр/Getty Images для Coachella) Getty Images для Coachella В течение последнего года или около того все четыре участницы южнокорейской женской группы Blackpink продвигали свою сольную музыку. Все они попали в чарты Billboard, а некоторые вошли в историю с несколькими синглами и альбомами в топ-10. Пришло время группе снова собраться вместе, и в июле Blackpink выпустили "Jump", свой первый сингл за несколько лет. Почти два месяца спустя "Jump" все еще присутствует в нескольких списках Billboard в Америке — и даже несмотря на падение, трек держится, занимает особое место в дискографии Blackpink и почти становится самым долгоиграющим хитом группы в крупнейшем чарте песен в Соединенных Штатах. "Jump" держится в Hot 100 "Jump" опускается с №74 на №78 в Hot 100, самом конкурентном рейтинге песен в Америке. Трек провел уже семь недель в списке после первоначального дебюта на №28. Второй по продолжительности пребывания в Hot 100 для Blackpink С седьмой неделей в активе, "Jump" теперь является вторым по продолжительности хитом Blackpink в Hot 100. Он разрывает ничью с "Pink Venom", который продержался шесть недель в чарте в 2022 году и достиг пика на №22. Сразу позади "Ice Cream" с Селеной Гомес "Jump" отстает всего на одну неделю от "Ice Cream", совместной работы Blackpink с Селеной Гомес. Эта песня провела восемь недель в Hot 100 после дебюта в сентябре 2020 года. Она остается самым высоко поднявшимся хитом группы...
Цена Биткоина в USD и обновление рынка

Пост Цена Биткоина в USD и обновление рынка появился на BitcoinEthereumNews.com. Новости Биткоина (BTC) сегодня: Цена Биткоина в USD и обновление рынка Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Новости Биткоина (BTC) сегодня: Цена Биткоина в USD и обновление рынка Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-usd-btc-news-today/
4 криптовалюты стоимостью менее 2 $ каждая, которые могли бы создать богатство как Cardano (ADA) и Avalanche (AVAX) в 2021 году

Пост «4 криптовалюты стоимостью менее 2 долларов, которые могут создать богатство, как Cardano (ADA) и Avalanche (AVAX) в 2021 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. Little Pepe (LILPEPE) быстро стал предметом обсуждения в криптовалютных кругах. Он все еще находится в предпродаже, но уже принес ранним покупателям более 110% прибыли. Поскольку 12-й этап сейчас заполнен на 96%, а токен стоит всего 0,0021 доллара, инвесторы все еще рассматривают возможность роста на 45% до запуска. В 2021 году Cardano вырос примерно на 1 520%, а Avalanche — более чем на 2 600%, демонстрируя, что токены стоимостью менее 2 долларов могут значительно трансформировать портфели, когда набирает силу моментум. В этой статье рассматриваются четыре криптовалюты стоимостью менее 2 долларов, которые сегодня могут пойти по аналогичному пути, причем Little Pepe является явным лидером. Little Pepe (LILPEPE): Мем-коин с реальной полезностью Little Pepe (LILPEPE) — это не просто очередной мем-коин. Он создает цепочку нового поколения, ориентированную на низкие комиссии, быстрые транзакции и фундаментальные инструменты сообщества. Предпродажа уже собрала более 22 миллионов долларов, а ранние инвесторы с 1-го этапа получили прибыль в 110%. Токены 12-го этапа стоят 0,0021 доллара и почти распроданы, оставляя узкое окно входа для тех, кто ищет возможности. Проект размещен на CoinMarketCap и прошел аудит Certik, что придает ему авторитет, которого не хватает многим мем-коинам. Кроме того, в настоящее время проводится розыгрыш на 777 000 долларов, в котором десять победителей получат по 77 000 долларов каждый. Тенденции поиска показывают, что Little Pepe превосходит Dogecoin, SHIB и PEPE по интересу к мемкоинам, что отражает сильное объединение сообщества вокруг него. Если токен будет запущен по цене 0,0030 доллара, покупатели 12-го этапа все еще могут зафиксировать прибыль около 45%, а спекулятивные модели предполагают, что он может достичь даже 0,85 доллара в 2025 году. Вот почему мы считаем, что Little Pepe имеет самый сильный профиль создания богатства в группе. Cardano (ADA): Академический блокчейн Cardano долгое время считался научным блокчейном, построенным на рецензируемых исследованиях и продуманных обновлениях. В 2021 году ADA вырос с 0,18 доллара до почти 3 долларов...
Tembo от VivoPower внедряет RLUSD для глобальных платежей

Пост VivoPower's Tembo внедряет RLUSD для глобальных платежей появился на BitcoinEthereumNews.com. VivoPower International объявила, что ее дочерняя компания по производству электромобилей Tembo теперь будет принимать стейблкоин Ripple USD (RLUSD) для платежей. Это решение делает Tembo одной из первых глобальных автомобильных компаний, интегрировавших быстрорастущий стейблкоин. Tembo внедряет RLUSD для ускорения платежей и снижения затрат Компания заявила в пресс-релизе, что этот шаг сократит задержки и расходы, связанные с традиционными международными переводами. Большое количество клиентов и партнеров Tembo находятся в развивающихся регионах, где перевод денег через банки может быть утомительным и дорогостоящим. С RLUSD Tembo сможет осуществлять практически мгновенные трансграничные платежи за небольшую часть стоимости по сравнению с традиционными методами. Компания обозначила несколько причин для внедрения RLUSD. Платежи теперь могут осуществляться быстрее, особенно для международных клиентов. Затраты, связанные с банковскими переводами, снижаются. Стейблкоин также обеспечивает стабильность, которую не могут гарантировать непривязанные цифровые активы. После десятикратного увеличения рыночной капитализации с января, внедрение RLUSD теперь растет в различных регионах. Недавно Ripple расширилась в Африку со стейблкоином RLUSD через партнерства с финансовыми предприятиями, такими как Chipper Cash, Yellow Card и VARL. VivoPower отметила, что этот рост является признаком доверия к Ripple как к лидеру блокчейн-платежей. Tembo производит полностью электрические утилитарные транспортные средства, используемые для горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, военных, строительных и гуманитарных целей. Транспортные средства сконструированы для использования как на дорогах, так и на бездорожье. Tembo также предлагает сопутствующие услуги, такие как зарядка, финансирование, аккумуляторы и микросети. Внедряя RLUSD, дочерняя компания добавляет еще одно цифровое решение для своих глобальных клиентов. VivoPower связывает стратегию XRP с внедрением RLUSD, поскольку этот шаг получает поддержку сообщества Принятие RLUSD также соответствует долгосрочной стратегии цифрового казначейства VivoPower. VivoPower находится в процессе трансформации в то, что она называет первым в мире предприятием цифровых активов, ориентированным на XRP. В рамках этой стратегии...
Обмен на этого игрока сделает Лейкерс претендентами на титул

Пост «Торговля за этого игрока сделает Лейкерс претендентами на чемпионство» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ОРЛЕАН, ЛУИЗИАНА – 27 МАРТА: Леброн Джеймс №6 из Лос-Анджелес Лейкерс под защитой Герберта Джонса №5 из Нью-Орлеан Пеликанс во время третьей четверти игры НБА в Smoothie King Center 27 марта 2022 года в Нью-Орлеане, Луизиана. Нью-Орлеан Пеликанс выиграли игру со счетом 116 – 108. ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Пользователь прямо признает и соглашается с тем, что, загружая и/или используя эту фотографию, Пользователь соглашается с условиями Лицензионного соглашения Getty Images. (Фото Шона Гарднера/Getty Images) Getty Images Несмотря на наличие двух величайших атакующих игроков, которых когда-либо видела НБА, в лице Леброна Джеймса и Луки Дончича, а также еще одного развивающегося игрока, который становится все более смертоносным с каждым сезоном – Остина Ривза, Лос-Анджелес Лейкерс еще не являются настоящими претендентами на чемпионство. Букмекерские конторы (такие как BetMGM) рассматривают их как команду среднего уровня в Западной конференции, в основном потому, что у них нет отличных ролевых игроков, поддерживающих их звездное трио. Учитывая, что на площадке одновременно могут находиться только пять игроков, и вы, вероятно, хотите, чтобы Джеймс, Дончич и Ривз были там как можно больше, два других места должны быть заполнены центровым, который может атаковать кольцо и защищать его, и высококлассным защитным форвардом, способным защищаться против нескольких позиций и делать достаточно, чтобы не подводить в нападении. Еще предстоит выяснить, сможет ли их главное приобретение межсезонья — Деандре Эйтон — заполнить первую потребность. Его время в Финикс Санз дает некоторую надежду на то, что он будет подходящим человеком для этой работы. Хотя есть гораздо меньше оснований для оптимизма в отношении того, способен ли кто-то из их нынешнего состава закрыть другую явную слабость. У Лейкерс, безусловно, есть список готовых кандидатов – Маркус Смарт, Руи Хачимура, Гейб Винсент, Джарред...
Rug Pull Aqua выкачал 4,65M SOL на Solana

Пост Aqua Rug Pull выводит 4,65M SOL на Solana появился на BitcoinEthereumNews.com. Срочное предупреждение: Aqua Rug Pull выводит 4,65M SOL на Solana Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Срочное предупреждение: Aqua Rug Pull выводит 4,65M SOL на Solana Источник: https://bitcoinworld.co.in/aqua-rug-pull-solana-scam/
