Киты стали продавать на фоне приближения Cardano к $1

Киты стали продавать на фоне приближения Cardano к $1

Прессинг усилился из-за активизации китовых кошельков, удерживающих более 1 млн ADA. Когорта крупных инвесторов приступила к фиксации прибыли в районе $0,92.
MEXC NEWS2025/09/09 09:42
Может ли проспект Филлис Эйдан Миллер заменить Трея Тернера или Алека Бома? Эм, пока недоступно

Может ли проспект Филлис Эйдан Миллер заменить Трея Тернера или Алека Бома? Эм, пока недоступно

Пост "Может ли проспект Филлис Эйдан Миллер заменить Трея Тернера или Алека Бома? Э, пока нет" появился на BitcoinEthereumNews.com. Мог бы Эйдан Миллер заменить травмированного Трея Тернера на позиции шорт-стопа? (Фото: Майк Карлсон/MLB Photos через Getty Images) MLB Photos через Getty Images Это настолько очевидно, что нужно спросить: Почему проспект Филлис Эйдан Миллер не получает вызов в основную команду? Два стартовых инфилдера — шорт-стоп Трей Тернер (подколенное сухожилие) и игрок третьей базы Алек Бом (плечо) — были отправлены в список травмированных в понедельник, создав вакансию, которая, казалось бы, требует появления молодого игрока. Но нет, Филлис вызвали универсала Отто Кемпа и инфилдера Донована Уолтона для замены Тернера и Бома в активном составе. Кемп дебютировал в высшей лиге ранее в этом году, показав всего .196/.270/.393 в 145 выходах на биту, прежде чем был отправлен обратно. Уолтон — 31-летний ветеран с показателем отбивания .174 в 190 выходах на биту в высшей лиге. Еще до того, как было объявлено о попадании Бома в список травмированных, бывший генеральный менеджер Филлис и нынешний комментатор Рубен Амаро выдвинул идею о продвижении Миллера после травмы Тернера. "Выйдет ли (Миллер) в высшую лигу теперь, когда другой парень выбыл?" — сказал Амаро в последнем эпизоде The Phillies Show, который вышел в понедельник. "(Миллер) был впечатляющим. Я знаю, что Ларри Боуа верит в него как в шорт-стопа. Он развивался семимильными шагами и сейчас играет в свой лучший бейсбол". Миллер, лучший проспект Филлис помимо Эндрю Пейнтера, был повышен до уровня трипл-А Лехай Вэлли в воскресенье, после того как разрывал питчинг уровня дабл-А последние пару месяцев. В последних 28 играх он показал .352/.495/.634 с четырьмя хоум-ранами и восемью украденными базами. Как только Тернер получил травму, фанаты Филлис устроили шторм в социальных сетях, призывая дать Миллеру шанс. Но давайте будем реалистами, это огромная просьба для 21-летнего игрока — без выходов на биту выше уровня дабл-А — получить вызов в The Show посреди...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:42
Приложение Bitcoin SwissBorg только что подверглось взлому Solana на сумму 41M $

Приложение Bitcoin SwissBorg только что подверглось взлому Solana на сумму 41M $

Пост о том, что Биткоин-приложение SwissBorg подверглось взлому Solana на 41,5 миллиона долларов, появился на BitcoinEthereumNews.com. Преступление Уязвимость у одного из поставщиков услуг SwissBorg привела к одной из крупнейших краж, связанных с Solana, в этом году. Примерно 193 000 SOL – стоимостью около 41,5 миллиона долларов – исчезли после того, как злоумышленники использовали интеграцию, предоставленную Kiln, партнером, управляющим стейкинг-инфраструктурой SwissBorg. Открытие было впервые обнародовано блокчейн-исследователем ZachXBT, который отследил движение средств в цепочке. SwissBorg позже подтвердил инцидент, подчеркнув, что эксплойт был ограничен продуктом Solana Earn и не распространился на основное приложение или другие доходные предложения. Меры компенсации на столе Вместо того чтобы перекладывать ущерб на клиентов, SwissBorg заявил, что использует собственную казну для восстановления большинства балансов пользователей. Команды безопасности и белые хакеры также были привлечены для попытки отследить украденные токены и восстановить то, что возможно. Компания настаивала на том, что ее финансы остаются стабильными, а повседневные операции продолжаются без перебоев. SwissBorg обещал напрямую связаться со всеми пострадавшими, с подробными объяснениями по электронной почте. Чтобы дополнительно успокоить клиентов, генеральный директор Сайрус Фазель запланировал прямую трансляцию на YouTube для открытого обсуждения ситуации с сообществом. Что дальше Хотя убытки пользователей будут в значительной степени покрыты, взлом подчеркивает риски, связанные с использованием сторонней инфраструктуры в программах криптовалютного стейкинга. Для SwissBorg, платформы, часто продвигаемой на основе доверия и прозрачности, инцидент является серьезным испытанием ее способности защищать доверие клиентов, одновременно укрепляя партнерские отношения в области безопасности в будущем. Эта публикация спонсируется. Coindoo не поддерживает и не несет ответственности за содержание, точность, качество, рекламу, продукты или любые другие материалы на этой странице. Читателям рекомендуется проводить собственное исследование перед участием в любых действиях, связанных с криптовалютой. Coindoo не будет нести ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, возникшие в результате использования или доверия к любому содержанию,...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:21
Стратегический субсчет покупает еще на 217 миллионов $ в Биткоин после отказа S&P 500

Стратегический субсчет покупает еще на 217 миллионов $ в Биткоин после отказа S&P 500

Пост Strategy покупает еще Биктоин на 217 миллионов долларов после отказа S&P 500 появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце Strategy приобрела 1 955 BTC за 217,4 миллиона долларов по цене 111 196 долларов за монету после пятничного отказа S&P 500. Компания теперь владеет 638 460 BTC стоимостью 71,5 миллиарда долларов, обеспечивая акционерам "Прибыль BTC в размере 25,8% с начала 2025 года". Японская Metaplanet также купила в понедельник 136 BTC за 15,2 миллиона долларов, продолжая глобальную тенденцию корпоративных покупок. Strategy Inc. Майкла Сейлора объявила в понедельник о приобретении 1 955 BTC за 217,4 миллиона долларов по средней цене 111 196 долларов за Биктоин, через несколько дней после того, как компанию обошли при включении в S&P 500. Компания из Вирджинии, ранее известная как MicroStrategy, теперь владеет огромным количеством в 638 460 BTC стоимостью примерно 71,5 миллиарда долларов по текущим ценам, сохраняя свое место крупнейшего публичного корпоративного держателя Биктоина в мире. Покупка произошла всего через несколько дней после того, как Strategy была проигнорирована индексом S&P 500, несмотря на сильные результаты во втором квартале, в то время как Robinhood занял это место, с ростом акций на 7%, в то время как Strategy упала почти на 3% в торгах после закрытия рынка в пятницу. QCP Capital отметил в своем последнем отчете, что способность Биктоина поддерживать уровни выше 110 000 долларов "несмотря на исключение Strategy из S&P500" демонстрирует "устойчивость". Биктоин торгуется около 112 000 долларов, прибавив 0,9% за последние 24 часа, согласно данным CoinGecko. Последняя покупка Strategy обеспечила "Прибыль BTC в размере 25,8% с начала 2025 года" для акционеров, согласно заявке по форме 8-K. Компания финансировала понедельничную покупку через свои программы рыночных предложений, продав 591 606 обыкновенных акций за 200,5 миллиона долларов чистой выручки наряду с продажами привилегированных акций на общую сумму 16,9 миллиона долларов в период с 2 по 7 сентября. Этот шаг следует за аналогичными приобретениями других крупных корпоративных держателей Биктоина: японская Metaplanet Inc. объявила в понедельник о покупке 136 BTC за 15,2 миллиона долларов, доведя свои общие запасы до 20 136 BTC. Тем временем Сальвадор отметил четвертую годовщину своего закона о законном платежном средстве Биктоина, купив в воскресенье 21 BTC, продолжая свою стратегию ежедневного накопления Биктоина.…
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:14
Stripe и Paradigm представляют Tempo, блокчейн, разработанный для платежей

Stripe и Paradigm представляют Tempo, блокчейн, разработанный для платежей

Пост Stripe и Paradigm представляют Tempo, блокчейн, разработанный для платежей, появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто венчурный капиталист и соучредитель Paradigm Мэтт Хуанг говорит: "Tempo специально создан для стейблкоинов и платежей в реальном мире." Stripe и Paradigm анонсируют Tempo для обеспечения ончейн-платежей Биктоин - это одноранговая цифровая наличность, Ethereum - мировой компьютер, а теперь Tempo, новый блокчейн, представленный платежным гигантом Stripe и венчурной фирмой Paradigm в четверг, [...] Источник: https://news.bitcoin.com/stripe-and-paradigm-unveil-tempo-a-blockchain-designed-for-payments/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:37
Абу-Даби сообщает, что Disneyland может открыться раньше Universal Studios Great Britain

Абу-Даби сообщает, что Disneyland может открыться раньше Universal Studios Great Britain

Пост «Абу-Даби раскрывает, что Disneyland может открыться раньше Universal Studios в Великобритании» появился на BitcoinEthereumNews.com. Disneyland в Абу-Даби может открыться раньше нового парка Universal Studios в Великобритании. Департамент культуры и туризма Абу-Даби сообщил, что его тематический парк Disney, как ожидается, откроется не ранее 2030 года, на год раньше нового британского филиала, управляемого главным конкурентом Мыши - Universal Studios. Новость была раскрыта на официальном сайте Департамента культуры и туризма Visit Abu Dhabi, где говорится, что «Disneyland Абу-Даби все еще находится на ранних стадиях проектирования. Хотя официальные даты еще не сообщались, ожидайте открытия Disneyland Абу-Даби в период между 2030 и 2032 годами». Это отражает комментарии Джоша Д'Амаро, председателя подразделения тематических парков Disney Experiences, который сказал Reuters в мае, когда был анонсирован парк, что проект такого масштаба может потребовать год или два на проектирование и еще от четырех до шести лет на строительство. В тот же день генеральный директор Disney Боб Айгер дал интервью CNBC о развитии тематических парков компании и высказал другую точку зрения. Он сказал, что «обычно нам требуется от 18 месяцев до двух лет на проектирование и полную разработку, и примерно пять лет на строительство». Добавляя путаницы, несмотря на эти заявления, всего через несколько часов PR-команда Disney сообщила мне, что «мы не давали предполагаемой даты открытия» парка. Как показал этот отчет, детали приглашения на анонс Disneyland Абу-Даби говорили о том, что он продемонстрирует «видение на следующие пять лет» острова Яс, развлекательного направления, где будет построен парк. Это предполагает, что самое раннее, когда он сможет открыть свои двери, это 2030 год, в соответствии с временными рамками Д'Амаро. Однако PR-агентство Disney быстро указало, что обещание...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:33
Прогнозы цены Dogecoin на сентябрь, октябрь и ноябрь: узнайте самые важные новости о Dogecoin сегодня

Прогнозы цены Dogecoin на сентябрь, октябрь и ноябрь: узнайте самые важные новости о Dogecoin сегодня

Одним из наиболее интересных мнений, циркулирующих в крипто-новостях сегодня, является вердикт о цене Dogecoin. В отличие от [...] Статья "Прогнозы цены Dogecoin на сентябрь, октябрь и ноябрь: Найдите самые важные новости о Dogecoin сегодня" впервые появилась на Coindoo.
Coindoo2025/09/09 08:29
Прогноз цены Chainlink: LINK падает после хирургического роста, поскольку инвесторы объединяются вокруг нового L2 слоя Brett

Прогноз цены Chainlink: LINK падает после хирургического роста, поскольку инвесторы объединяются вокруг нового L2 слоя Brett

Пост Прогноз цены Chainlink: LINK падает после хирургического роста, поскольку инвесторы объединяются вокруг нового L2 Layer Brett появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютный ландшафт представляет собой вихрь, поскольку прогноз цены Cardano и Chainlink сталкиваются с волатильными колебаниями, а умные деньги тихо стекаются к новым возможностям. Особенно интригует шум вокруг Layer Brett, инновационного токена Layer 2, который в настоящее время проходит предпродажу, привлекающую серьезное внимание, быстро собирающую капитал и обещающую ранним пользователям уникальное сочетание энергии, подпитываемой мемами, и неоспоримой полезности блокчейна. Это не просто очередная мимолетная сенсация; это настоящий претендент. Layer Brett (LBRETT) - самый перспективный крипто-токен будущего Layer Brett (LBRETT) - это не просто очередной мем-коин, следующий мимолетному тренду. Этот токен ERC-20 - это зверь нового поколения Layer 2, построенный полностью на Ethereum, созданный для объединения вирусной мем-культуры с ощутимой масштабируемостью блокчейна. Представьте его как Brett (оригинал), но на стероидах, с целью. Это уход от бесполезных истоков своего тезки, обещающий надежную экосистему с высокодоходными вознаграждениями за стейкинг, беспрепятственной совместимостью блокчейна и действительно управляемой сообществом дорожной картой. Он стремится предоставить реальные решения, не жертвуя заразительной энергией этих мемов. Layer Brett использует передовую технологию Layer 2, чтобы обойти печально известную перегруженность Ethereum. Это означает, что транзакции происходят вне цепи, молниеносно, сохраняя при этом непоколебимую безопасность и децентрализацию ведущей сети Ethereum. Это настоящий прорыв. Что это значит для вас? Молниеносные транзакции: Попрощайтесь с бесконечным временем ожидания. Layer Brett предлагает почти мгновенные расчеты для всего, от торговли до стейкинга. Сверхнизкие комиссии за газ: Устали от высоких комиссий, съедающих вашу прибыль? Это решение Layer 2 снижает затраты до нескольких копеек, делая микротранзакции доступными для всех. Гипер-стимулированный стейкинг: Ранние покупатели могут сразу же стейкать свои токены LBRETT, фиксируя невероятный APY в 850%. Это серьезная возможность пассивного дохода. Подход, ориентированный на сообщество: Layer Brett - это не просто техническое чудо; это движение. С запланированной раздачей 1 миллиона $, он активно...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:21
Stray Kids дебютируют в нескольких чартах Billboard впервые

Stray Kids дебютируют в нескольких чартах Billboard впервые

Пост Stray Kids впервые дебютируют в нескольких чартах Billboard появился на BitcoinEthereumNews.com. Karma группы Stray Kids приносит коллективу первые в истории позиции в чартах Billboard's Vinyl Albums и Top Streaming Albums, в то время как альбом возглавляет Billboard 200. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 16 ИЮНЯ: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin и I.N. из Stray Kids посещают студии SiriusXM 16 июня 2025 года в Нью-Йорке. (Фото: Noam Galai/Getty Images) Getty Images Stray Kids — одна из самых успешных музыкальных групп последних нескольких лет в Америке — имеет больше альбомов №1, чем большинство исполнителей могут собрать за десятилетия. Коллектив возвращается на первое место в нескольких чартах, которые музыканты покорили ранее, с новым релизом Karma, который также приводит K-pop фаворитов в два списка Billboard, которых группа никогда не достигала. Дебют Stray Kids в чарте виниловых альбомов Karma дебютирует на 4 месте в списке виниловых альбомов Billboard, который отслеживает самые продаваемые релизы в этом формате. Запуск отмечает первое появление группы в этом списке, и группа достигает топ-10 с первой попытки. Конкурентная неделя для винила Karma занимает третье место среди дебютов недели в чарте виниловых альбомов. Laufey запускает A Matter of Time на №1, Private Music от Deftones открывается на №2, а Cherry Bomb от Tyler, The Creator возвращается на №3 — новый исторический максимум, хотя этот хип-хоп проект не новичок в списке. Топ-10 на этой неделе также включает дебюты от певицы Blackpink Jennie, Billy Joel и Royel Otis, среди прочих. Первое появление в списке Top Streaming Albums Stray Kids также впервые попадают в чарт Top Streaming Albums от Billboard. Karma дебютирует на 38 месте в рейтинге. Karma — один из семи релизов, дебютирующих на этой неделе. Stray Kids попадают...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:18
Доходность Metaplanet с начала года приближается к 500% после приобретения 136 BTC

Доходность Metaplanet с начала года приближается к 500% после приобретения 136 BTC

Пост Metaplanet YTD Доходность приближается к 500% после приобретения 136 BTC появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Metaplanet YTD достиг почти 500% с начала года. Это объявление следует за покупкой Metaplanet дополнительных 136 BTC за 15,2 миллиона долларов. За 30-дневный период предложение LTH снизилось на 241 000 BTC. Metaplanet находится на пути к 500% с начала года после достижения 487%. Компания расширила свои запасы BTC с новой дополнительной покупкой 136 BTC, в то время как цена Биктоина продолжает восстанавливаться со стабильным ростом. Metaplanet объявил о покупке дополнительных 136 BTC за 15,2 миллиона долларов. С этим приобретением общие запасы компании выросли до 20 136 BTC, что представляет собой совокупные инвестиции примерно в 2,057 миллиарда долларов. Согласно документам, средняя цена покупки для последней покупки составила 111 000 долларов за BTC. Кроме того, компания подчеркнула, что ее доходность BTC приближается к 500%. Этот показатель измеряет акционерную стоимость, связанную со стратегией казначейства Биткоина компании. Он также отслеживает, насколько эффективно план добавляет больше BTC в свой портфель, ограничивая риски разводнения. Это приобретение последовало за покупкой на прошлой неделе, в ходе которой Metaplanet приобрел 1 009 BTC примерно за 112 миллионов долларов. В результате общие запасы компании превысили 20 000 BTC. Кроме того, акционеры Metaplanet также одобрили план выпуска до 550 миллионов новых акций за рубежом, оцениваемых в 884 миллиона долларов. Средства будут поддерживать расширение резервов BTC компании. Генеральный директор Саймон Герович описал этот шаг как ключевой шаг в укреплении управления и улучшении стратегии накопления Биткоина компании. Долгосрочные держатели продают Биткоин на 26 миллиардов долларов Согласно новым данным, проанализированным Маартунном из CryptoQuant, долгосрочные держатели Биткоина (LTH), инвесторы, которые хранят монеты не менее шести месяцев, начали продавать, когда BTC поднялся выше 124 500 долларов в августе. За 30-дневный период предложение LTH снизилось на 241 000 BTC, оцениваемых примерно в 26,8 миллиарда долларов по ценам понедельника. Эта тенденция может продолжать оказывать давление на цену Биткоина в ближайшие недели, особенно когда киты...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 07:46
