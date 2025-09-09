Абу-Даби сообщает, что Disneyland может открыться раньше Universal Studios Great Britain

Disneyland в Абу-Даби может открыться раньше нового парка Universal Studios в Великобритании. Департамент культуры и туризма Абу-Даби сообщил, что его тематический парк Disney, как ожидается, откроется не ранее 2030 года, на год раньше нового британского филиала, управляемого главным конкурентом Мыши - Universal Studios. Новость была раскрыта на официальном сайте Департамента культуры и туризма Visit Abu Dhabi, где говорится, что «Disneyland Абу-Даби все еще находится на ранних стадиях проектирования. Хотя официальные даты еще не сообщались, ожидайте открытия Disneyland Абу-Даби в период между 2030 и 2032 годами». Это отражает комментарии Джоша Д'Амаро, председателя подразделения тематических парков Disney Experiences, который сказал Reuters в мае, когда был анонсирован парк, что проект такого масштаба может потребовать год или два на проектирование и еще от четырех до шести лет на строительство. В тот же день генеральный директор Disney Боб Айгер дал интервью CNBC о развитии тематических парков компании и высказал другую точку зрения. Он сказал, что «обычно нам требуется от 18 месяцев до двух лет на проектирование и полную разработку, и примерно пять лет на строительство». Добавляя путаницы, несмотря на эти заявления, всего через несколько часов PR-команда Disney сообщила мне, что «мы не давали предполагаемой даты открытия» парка. Как показал этот отчет, детали приглашения на анонс Disneyland Абу-Даби говорили о том, что он продемонстрирует «видение на следующие пять лет» острова Яс, развлекательного направления, где будет построен парк. Это предполагает, что самое раннее, когда он сможет открыть свои двери, это 2030 год, в соответствии с временными рамками Д'Амаро. Однако PR-агентство Disney быстро указало, что обещание...