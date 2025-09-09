Приложение Bitcoin SwissBorg только что подверглось взлому Solana на сумму 41M $
Пост о том, что Биткоин-приложение SwissBorg подверглось взлому Solana на 41,5 миллиона долларов, появился на BitcoinEthereumNews.com. Преступление Уязвимость у одного из поставщиков услуг SwissBorg привела к одной из крупнейших краж, связанных с Solana, в этом году. Примерно 193 000 SOL – стоимостью около 41,5 миллиона долларов – исчезли после того, как злоумышленники использовали интеграцию, предоставленную Kiln, партнером, управляющим стейкинг-инфраструктурой SwissBorg. Открытие было впервые обнародовано блокчейн-исследователем ZachXBT, который отследил движение средств в цепочке. SwissBorg позже подтвердил инцидент, подчеркнув, что эксплойт был ограничен продуктом Solana Earn и не распространился на основное приложение или другие доходные предложения. Меры компенсации на столе Вместо того чтобы перекладывать ущерб на клиентов, SwissBorg заявил, что использует собственную казну для восстановления большинства балансов пользователей. Команды безопасности и белые хакеры также были привлечены для попытки отследить украденные токены и восстановить то, что возможно. Компания настаивала на том, что ее финансы остаются стабильными, а повседневные операции продолжаются без перебоев. SwissBorg обещал напрямую связаться со всеми пострадавшими, с подробными объяснениями по электронной почте. Чтобы дополнительно успокоить клиентов, генеральный директор Сайрус Фазель запланировал прямую трансляцию на YouTube для открытого обсуждения ситуации с сообществом. Что дальше Хотя убытки пользователей будут в значительной степени покрыты, взлом подчеркивает риски, связанные с использованием сторонней инфраструктуры в программах криптовалютного стейкинга. Для SwissBorg, платформы, часто продвигаемой на основе доверия и прозрачности, инцидент является серьезным испытанием ее способности защищать доверие клиентов, одновременно укрепляя партнерские отношения в области безопасности в будущем. Эта публикация спонсируется. Coindoo не поддерживает и не несет ответственности за содержание, точность, качество, рекламу, продукты или любые другие материалы на этой странице. Читателям рекомендуется проводить собственное исследование перед участием в любых действиях, связанных с криптовалютой. Coindoo не будет нести ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, возникшие в результате использования или доверия к любому содержанию,...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:21