Семья Мердоков урегулирует спор о преемственности блокбастерной сделкой
Пост Семья Мердоков урегулировала спор о наследовании грандиозной сделкой появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Лахлан Мердок, старший сын миллиардера и владельца News Corp. и Fox Corp. Руперта Мердока, получит контроль над семейным медиабизнесом, согласно заявлению, завершая многолетнюю сагу о наследовании многомиллиардной сделкой. О соглашении было объявлено в понедельник. (Фото Scott Olson/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Руперт и Лахлан договорились о соглашении с братьями и сестрами Лахлана, Пруденс, Элизабет и Джеймсом, предоставляя Лахлану контроль над семейным трастом, который включает контрольные пакеты акций Fox Corp. и News Corp., последняя из которых является издателем The Wall Street Journal. Пруденс, Элизабет и Джеймс больше не будут бенефициарами траста, согласно заявлению Fox Corp., и получат примерно 1,4 миллиарда долларов каждый, по данным Bloomberg, который основывал эту цифру на понедельничных ценах акций Fox и News Corp. Стоимость соглашения оценивается в 3,3 миллиарда долларов, сообщает The New York Times, ссылаясь на неназванное лицо, знакомое с переговорами. Текущий траст продаст 16,9 миллиона акций класса B Fox и 14,2 миллиона акций класса B News Corp. для финансирования расчетов, после чего будет распущен. Новый траст для Лахлана истечет в 2050 году, обеспечивая контроль Лахлана над медиаимперией до этого года, согласно заявлению. Получайте текстовые оповещения о срочных новостях Forbes: Мы запускаем оповещения по SMS, чтобы вы всегда знали о самых важных новостях, формирующих заголовки дня. Отправьте "Alerts" на номер (201) 335-0739 или зарегистрируйтесь здесь. Оценка Forbes Мы оцениваем состояние Руперта и его семьи в 24,4 миллиарда долларов по состоянию на понедельник, что выше показателя в 19,5 миллиарда долларов в 2024 году. Ключевая предыстория Первоначальный план преемственности Руперта предусматривал разделение контроля над его медиаимперией между четырьмя старшими детьми. Это изменилось в 2023 году, когда Руперт попытался передать Лахлану полный контроль над компаниями, что спровоцировало судебный иск от Пруденс, Элизабет и Джеймса в...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:36