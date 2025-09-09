Брэдли призывает команду Кубка Райдера сохранять соревновательный дух

Пост «Брэдли призывает команду Кубка Райдера оставаться конкурентоспособной» появился на BitcoinEthereumNews.com. НАПА, КАЛИФОРНИЯ – 15 СЕНТЯБРЯ: Паттон Киззир из Соединенных Штатов празднует после забивания патта на лунке №18 и победы в турнире во время финального раунда Чемпионата Procore 2024 в курорте Сильверадо 15 сентября 2024 года в Напе, Калифорния. (Фото: Ал Чанг/ISI Photos/Getty Images) Getty Images PGA Тур направляется в Напу, Калифорния, на этой неделе, где десять из двенадцати членов Кубка Райдера Соединенных Штатов будут соревноваться в Чемпионате Procore на Северном поле курорта Сильверадо. Более важной историей могут быть два отсутствующих: Ксандер Шауффеле и Брайсон ДеШамбо. Шауффеле не объяснил свое решение пропустить мероприятие, хотя слухи предполагают, что он занимается семейным вопросом. На вопрос в середине августа во время Чемпионата BMW, планирует ли он играть в Напе, Шауффеле сказал: «Я не знаю, сколько парней зарегистрировалось или нет, но я бы не сказал, что от нас ожидают участия. Многие из нас действительно хотят играть, чтобы оставаться в форме, избавиться от ржавчины. У меня будет еще более длительный перерыв, так что посмотрим, как это пойдет». ДеШамбо обратился к этому вопросу несколько недель спустя на LIV Golf Индианаполис, сказав: «Это зависит от Тура и их решения. Это на них, если они не позволят нам собраться вместе как команда и играть». ДеШамбо остается не имеющим права на участие в мероприятиях PGA Тура как член Лиги LIV Golf, хотя он выразил свое желание соревноваться в Напе: «Это просто показывает вам... да, я не собираюсь говорить это. Да, это сценарий, который, к сожалению, и я хотел бы, чтобы все было иначе, но LIV готов позволить мне играть». ОГАСТА, ДЖОРДЖИЯ – 12 АПРЕЛЯ: Брайсон ДеШамбо из Соединенных Штатов перемещает знак, готовясь сделать свой второй удар на 13-й лунке с...