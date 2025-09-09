2025-10-11 суббота

Цена MYX достигает исторического максимума, с самым большим однодневным ростом, превышающим 300%.

2025/09/09
Брэдли призывает команду Кубка Райдера сохранять соревновательный дух

Пост «Брэдли призывает команду Кубка Райдера оставаться конкурентоспособной» появился на BitcoinEthereumNews.com. НАПА, КАЛИФОРНИЯ – 15 СЕНТЯБРЯ: Паттон Киззир из Соединенных Штатов празднует после забивания патта на лунке №18 и победы в турнире во время финального раунда Чемпионата Procore 2024 в курорте Сильверадо 15 сентября 2024 года в Напе, Калифорния. (Фото: Ал Чанг/ISI Photos/Getty Images) Getty Images PGA Тур направляется в Напу, Калифорния, на этой неделе, где десять из двенадцати членов Кубка Райдера Соединенных Штатов будут соревноваться в Чемпионате Procore на Северном поле курорта Сильверадо. Более важной историей могут быть два отсутствующих: Ксандер Шауффеле и Брайсон ДеШамбо. Шауффеле не объяснил свое решение пропустить мероприятие, хотя слухи предполагают, что он занимается семейным вопросом. На вопрос в середине августа во время Чемпионата BMW, планирует ли он играть в Напе, Шауффеле сказал: «Я не знаю, сколько парней зарегистрировалось или нет, но я бы не сказал, что от нас ожидают участия. Многие из нас действительно хотят играть, чтобы оставаться в форме, избавиться от ржавчины. У меня будет еще более длительный перерыв, так что посмотрим, как это пойдет». ДеШамбо обратился к этому вопросу несколько недель спустя на LIV Golf Индианаполис, сказав: «Это зависит от Тура и их решения. Это на них, если они не позволят нам собраться вместе как команда и играть». ДеШамбо остается не имеющим права на участие в мероприятиях PGA Тура как член Лиги LIV Golf, хотя он выразил свое желание соревноваться в Напе: «Это просто показывает вам... да, я не собираюсь говорить это. Да, это сценарий, который, к сожалению, и я хотел бы, чтобы все было иначе, но LIV готов позволить мне играть». ОГАСТА, ДЖОРДЖИЯ – 12 АПРЕЛЯ: Брайсон ДеШамбо из Соединенных Штатов перемещает знак, готовясь сделать свой второй удар на 13-й лунке с...
2025/09/09
Создатель Bitcoin Ordinals угрожает форкнуть Bitcoin Core

Пост «Создатель Bitcoin Ordinals угрожает форкнуть Bitcoin Core» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Создатель Bitcoin Ordinals Леонидас пригрозил финансировать харфорк Bitcoin Core. Леонидас предупредил, что цензура Ordinals или Runes создаст опасный прецедент и вызовет решительные действия. Он сказал, что Армия DOG готова финансировать форк Bitcoin Core с открытым исходным кодом. Разработчик Bitcoin Ordinals Леонидас предупредил, что профинансирует форк Bitcoin Core с открытым исходным кодом, если разработчики начнут цензурировать Bitcoin Runes, Ordinals или любые другие нефинансовые транзакции в сети. В открытом письме к сообществу создатель Ordinals и ведущий The Ordinal Show высказался о растущем разделении внутри Bitcoin. Дебаты сосредоточены на том, должны ли валидаторы узлов отдавать приоритет одноранговым транзакциям, отфильтровывая при этом загрузки больших данных, таких как изображения, видео или документы, которые критики называют спамом. По словам Леонидаса, ужесточение правил политики или цензура транзакций Ordinals и Runes создаст «опасный прецедент» и вызовет «решительные действия». Он сказал, что Армия DOG готова финансировать форк Bitcoin Core с открытым исходным кодом, где большинство правил политики будет удалено, гарантируя, что тысячи будут запускать его, чтобы продемонстрировать, что Bitcoin должен быть устойчивым к цензуре. Его открытое письмо следует за замечаниями генерального директора Blockstream Адама Бэка, который утверждал, что такие транзакции являются спамом и им нет места в цепочке времени. Альтернатива Bitcoin Core, Bitcoin Knots Bitcoin Knots, альтернатива Bitcoin Core, резко выросла в популярности, увеличившись с 67 узлов в марте 2024 года до более чем 4 380 сегодня, и в настоящее время составляет более 18% сети. Их растущее принятие происходит перед выпуском Bitcoin Core v30 30 октября, который удалит ограничение OP_RETURN в 80 байт и будет поддерживать хранение гораздо более крупных медиафайлов. Леонидас написал письмо из-за опасений, что обновление может быть отменено. Позиция Бэка разделяется Фондом действий Сатоши...
2025/09/09
Прогноз цены Биткоин (BTC) на 8 сентября

Пост Прогноз цены Биктоина (BTC) на 8 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютный рынок снова находится в зеленой зоне, согласно CoinStats. Топ монеты по CoinStats BTC/USD Цена Биктоина (BTC) выросла на 1,35% с вчерашнего дня. Изображение от TradingView На часовом графике курс BTC совершил ложный прорыв локального сопротивления в 112 775 долларов. Вам также может понравиться Однако, если дневной бар закроется около этой отметки или выше нее, восходящее движение может продолжиться до диапазона 113 000 долларов к завтрашнему дню. Изображение от TradingView На более длительном временном интервале цена основной криптовалюты движется к сопротивлению 113 473 долларов. Если давление быков продолжится, есть шанс вскоре увидеть тест области 113 000-116 000 долларов. Изображение от TradingView С среднесрочной точки зрения, курс BTC растет после ложного прорыва уровня 107 389 долларов. Однако покупателям может потребоваться больше времени для накопления энергии для дальнейшего движения. В этом случае боковое движение рынка в области 111 000-115 000 долларов является наиболее вероятным сценарием. Биктоин торгуется по цене 112 831 долларов на момент публикации. Источник: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-8
2025/09/09
MTV Video Music Awards достигли шестилетнего максимума по аудитории

Пост MTV Video Music Awards достигли шестилетнего максимума по аудитории появился на BitcoinEthereumNews.com. "VMAs" на CBS достигли шестилетнего максимума по аудитории. CBS Церемония MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 года, ведущим которой был LL Cool J, показала конкурентоспособные цифры на CBS, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Sunday Night Football на NBC (Ravens против Bills). Трансляция 7 сентября собрала чуть более 5,5 миллионов зрителей, согласно данным Nielsen – это самая большая аудитория VMA с 2019 года и на 42 процента больше, чем в прошлом году, когда шоу посмотрели 3,91 миллиона зрителей на MTV и других сетях Paramount. Вывод: телевещание далеко не мертво, независимо от того, сколько отчетов утверждает обратное. VMAs также достигли нескольких других вех: это было самое просматриваемое развлекательное специальное шоу на CBS с февральской церемонии Grammy Awards и третье по величине развлекательное событие года с прямой трансляцией на Paramount+, уступая только Grammy и Golden Globes. Вовлеченность фанбазы также достигла рекордных высот. Кампания голосования VMAs 2025 года сгенерировала беспрецедентные 2,5 миллиарда глобальных голосов, что более чем вдвое превышает показатели прошлого года, согласно внутренним данным через Telescope (с 5 августа по 5 сентября 2025 года). Веха в социальных сетях VMAs установили новые рекорды как самое просматриваемое и вовлекающее издание в истории шоу, сгенерировав 1 миллиард просмотров видео (рост на 21 процент) и более 81 миллиона взаимодействий (рост на 6 процентов) на официальных аккаунтах. Активность хэштегов была не менее впечатляющей: #VMAs занимал первое место на X в США в течение трех часов подряд и оставался в топ-10 в течение девяти часов, в то время как #VMA был в тренде №1 по всему миру в течение четырех часов подряд и занял первое место в 12 странах. Источник: https://www.forbes.com/sites/marcberman1/2025/09/08/mtv-video-music-awards-hit-six-year-audience-high/
2025/09/09
Верховный суд рассмотрит тарифы Трампа — и дело предельно ясно

Пост «Верховный суд рассмотрит тарифы Трампа — и дело очевидно» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ряд тарифов президента Трампа недавно потерпел еще одну юридическую неудачу — на этот раз в апелляционном суде. В постановлении 7-4 Апелляционный суд США по федеральному округу заявил, что Трамп превысил свои президентские полномочия, ссылаясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения тарифов. В программе «Forbes Newsroom» бывший сенатор Джон Данфорт (R-MO), председатель «Нашего республиканского наследия», обсудил юридическую борьбу за отмену тарифов президента Трампа, для чего он подал экспертное заключение. Смотрите полное интервью выше. Источник: https://www.forbes.com/sites/forbestv/2025/09/08/former-gop-senator-john-danforth-supreme-court-will-take-on-trump-tariffs–and-case-is-cut-and-dry/
2025/09/09
Семья Мердоков урегулирует спор о преемственности блокбастерной сделкой

Пост Семья Мердоков урегулировала спор о наследовании грандиозной сделкой появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Лахлан Мердок, старший сын миллиардера и владельца News Corp. и Fox Corp. Руперта Мердока, получит контроль над семейным медиабизнесом, согласно заявлению, завершая многолетнюю сагу о наследовании многомиллиардной сделкой. О соглашении было объявлено в понедельник. (Фото Scott Olson/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Руперт и Лахлан договорились о соглашении с братьями и сестрами Лахлана, Пруденс, Элизабет и Джеймсом, предоставляя Лахлану контроль над семейным трастом, который включает контрольные пакеты акций Fox Corp. и News Corp., последняя из которых является издателем The Wall Street Journal. Пруденс, Элизабет и Джеймс больше не будут бенефициарами траста, согласно заявлению Fox Corp., и получат примерно 1,4 миллиарда долларов каждый, по данным Bloomberg, который основывал эту цифру на понедельничных ценах акций Fox и News Corp. Стоимость соглашения оценивается в 3,3 миллиарда долларов, сообщает The New York Times, ссылаясь на неназванное лицо, знакомое с переговорами. Текущий траст продаст 16,9 миллиона акций класса B Fox и 14,2 миллиона акций класса B News Corp. для финансирования расчетов, после чего будет распущен. Новый траст для Лахлана истечет в 2050 году, обеспечивая контроль Лахлана над медиаимперией до этого года, согласно заявлению. Получайте текстовые оповещения о срочных новостях Forbes: Мы запускаем оповещения по SMS, чтобы вы всегда знали о самых важных новостях, формирующих заголовки дня. Отправьте "Alerts" на номер (201) 335-0739 или зарегистрируйтесь здесь. Оценка Forbes Мы оцениваем состояние Руперта и его семьи в 24,4 миллиарда долларов по состоянию на понедельник, что выше показателя в 19,5 миллиарда долларов в 2024 году. Ключевая предыстория Первоначальный план преемственности Руперта предусматривал разделение контроля над его медиаимперией между четырьмя старшими детьми. Это изменилось в 2023 году, когда Руперт попытался передать Лахлану полный контроль над компаниями, что спровоцировало судебный иск от Пруденс, Элизабет и Джеймса в...
2025/09/09
Что мы знаем об iPhone 17 и мероприятии Apple "Awe Dropping"

Пост «Что мы знаем об iPhone 17 и «потрясающем» мероприятии Apple» появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные моменты: Apple готовится провести продуктовое мероприятие во вторник днем, на котором ожидается представление новейшей модели iPhone, которая, по слухам, будет включать тонкую версию флагманского продукта компании наряду с улучшениями емкости батареи и фронтальной камеры. Мероприятие Apple запланировано на вторник днем. (Фото: Annice Lyn/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Ежегодное мероприятие Apple по выпуску новинок во вторник начнется в 13:00 по восточному времени США и будет транслироваться в прямом эфире на YouTube, веб-сайте Apple и Apple TV. Apple не подтвердила, что будет показано на мероприятии, но ожидается, что компания представит iPhone 17 и новые Apple Watch, согласно многочисленным источникам. Получайте текстовые оповещения Forbes Breaking News: Мы запускаем оповещения по SMS, чтобы вы всегда знали о самых важных новостях дня. Отправьте «Alerts» на номер (201) 335-0739 или зарегистрируйтесь здесь. Что мы знаем об iPhone 17? Следующая версия iPhone будет иметь улучшенное время автономной работы, согласно 9to5Mac, что объясняется увеличением емкости батареи за счет пространства, сэкономленного благодаря использованию eSIM вместо SIM-карт. iPhone 17 Pro, по сообщениям, получит дополнительные 6,6% емкости батареи, добавляет 9to5Mac. Apple также представит iPhone 17 Air, более доступную, но менее мощную модель, которая будет на треть тоньше, чем iPhone 16 Pro, сообщает Bloomberg, отмечая, что телефон будет оснащен одной задней камерой. iPhone 17 Pro и Pro Max, премиальные версии телефона, получат улучшенные процессоры, повышенное качество камеры и возможность одновременной видеозаписи с передней и задней камер, добавляет Bloomberg. Сколько будут стоить новые iPhone? Официальные цены станут известны только на мероприятии во вторник, но утечки информации о ценах предполагают стоимость iPhone 17 в размере 799 $ и повышение цены на 100 $ до 1099 $ для iPhone 17 Pro с...
2025/09/09
Биткоин ETF видят притоки в размере 246 миллионов долларов, но рынок остается осторожным

Пост Биткоин ETF привлекли приток в 246 миллионов долларов, но рынок остается осторожным появился на BitcoinEthereumNews.com. Смешанные общие потоки ETF являются признаком нерешительности за пределами Биткоина, при этом ETF Ethereum, в частности, испытывают недавние оттоки Доминирование BTC немного снизилось по сравнению с летними максимумами, что обычно открывает двери для ралли альткоинов Крипторынок понес 162 миллиона долларов в ликвидациях, что относительно умеренно для рынка объемом почти 4 триллиона долларов Несмотря на привлечение четверти миллиарда долларов притока в этом месяце, рынок ETF Биткоина показывает смешанные сигналы. Приток в 246 миллионов долларов в ETF Биткоина в этом месяце предполагает, что институциональные инвесторы все еще увеличивают свое присутствие, но более медленными темпами по сравнению с всплесками в июле и августе. Смешанные общие потоки ETF являются признаком нерешительности за пределами Биткоина, при этом ETF Ethereum, в частности, испытывают недавние оттоки, показывая, что не все криптовалюты получают одинаковое внимание от инвесторов. Доминирование BTC немного снизилось по сравнению с летними максимумами, что обычно открывает двери для ралли альткоинов. По данным CoinMarketCap, в настоящее время оно составляет 57,6%. Однако CryptoRank отмечает, что ротация капитала в альткоины остается предварительной, указывая на то, что макроэкономическая неопределенность (такая как ожидаемые снижения ставок ФРС и слабые данные по рабочим местам) делает инвесторов избегающими риска. Связанное: Крипто-обзор за август 2025: Токены бирж лидируют среди других секторов Вместо полноценного сезона альткоинов мы видим, что люди медленно и осторожно покупают несколько монет, в отличие от повсеместной спешки. Еще один примечательный показатель - это то, что индекс страха и жадности находится на уровне 51 (по крайней мере, согласно CryptoRank, так как некоторые индексы имеют еще более низкое число). Это показывает нерешительность, когда рынки не в панике, но и не в эйфории. Также, крипторынок понес 162 миллиона долларов в ликвидациях, что относительно умеренно для рынка объемом почти 4 триллиона долларов, предполагая, что кредитное плечо используется контролируемым образом и не приводит к каскадным распродажам. Пока не сезон альткоинов В настоящее время...
2025/09/09
Движение в рейтинге студенческого футбола за две недели включает выбывание команд CFP 2024 года

Пост «Движение в рейтинге студенческого футбола за две недели включает выбывание команд CFP 2024 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. СТАРКВИЛЛ, МИССИСИПИ – Сэм Ливитт из Arizona State Sun Devils реагирует перед игрой против Mississippi State Bulldogs на стадионе Дэвис Уэйд 06 сентября 2025 года в Старквилле, Миссисипи. (Фото: Джастин Форд/Getty Images) Getty Images Две полные недели сезона студенческого футбола 2025 года, и мы наблюдаем значительные изменения в рейтинге AP, особенно за пределами топ-10. Три команды плей-офф с прошлого сезона уже выбыли из топ-25. Пара команд из Солнечного штата, одна из которых получила восемь голосов в предсезонном опросе, а другая нигде не фигурировала, находятся в топ-20. Затем есть SEC, которая занимает здоровые 44 процента рейтинга. Конечно, ситуация будет продолжать меняться, поскольку неконференционные игры в основном завершаются, и конференц-календарь начинается всерьез в ближайшие пару недель. Ранние поражения вредят командам CFP 2024 Сначала это был Boise State в первой неделе, затем Arizona State и SMU во второй неделе. Три команды, которые вышли в плей-офф из 12 команд в прошлом сезоне, выпали из топ-25 в результате поражений в первые две полные недели сезона. Бронкос, которые представляли группу неконференционных команд за столом плей-офф в прошлом сезоне благодаря в основном бегу Эштона Джинти, начали этот сезон на 25-м месте. Поражение 34-7 от USF, в игре, которая была 10-7 в перерыве, стало худшим поражением Бронкос от нерейтинговой команды за шесть лет, выбив их из рейтинга. Действующий чемпион Big 12 Arizona State, который довел Texas до двойного овертайма в плей-офф, начал сезон на 11-м месте, несмотря на отсутствие услуг звездного раннинбека Кэма Скаттебо, который, как и Джинти, находится в NFL. Sun Devils предсказуемо...
2025/09/09
