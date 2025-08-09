Акции Forward Industries взлетели после перехода Казначейства Solana на сумму 1,65 миллиарда долларов
Пост Forward Industries Stock Soars Following $1.65 Billion Solana Treasury Pivot появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце Forward Industries представила частное размещение в публичный капитал на сумму 1,65 миллиарда долларов. Компания будет накапливать Solana при поддержке нескольких фирм. Цена акций Forward выросла на 92% в премаркет, но затем упала. На момент написания она все еще выше на 40% за день. Forward Industries представила частное размещение в публичный капитал (PIPE) на сумму 1,65 миллиарда долларов для закрепления своей стратегии казначейства Solana в понедельник, согласно пресс-релизу. Компания, которая ранее занималась разработкой продуктов для медицинских и технологических фирм, как ожидается, будет возглавлена соучредителем и управляющим партнером Multicoin Capital Кайлом Самани, который будет председателем совета директоров Forward Industries после закрытия PIPE, сообщила компания. Multicoin была основана как инвестиционная фирма в 2017 году, и компания инвестирует в экосистему Solana с момента посевного раунда актива в мае 2018 года. Фирма также получит стратегическую поддержку от институциональных криптофирм Galaxy Digital и Jump Crypto. Цена акций Forward Industries (FORD) выросла на 92% во время премаркет торгов до 31,50 долларов в понедельник, согласно Yahoo Finance. Она торговалась около 28,61 долларов через час после открытия рынков, показывая рост на 75% за день, но с тех пор падает. В настоящее время FORD стоит 22,95 долларов, что примерно на 40% выше за день. Если Forward вложит все средства от PIPE в Solana, она будет в числе крупнейших казначейских фирм, специализирующихся на Bitcoin и Ethereum. Три публично торгуемые фирмы владеют Ethereum на сумму более 1,65 миллиарда долларов, согласно Strategic Ethereum Reserve, в то время как восемь публично торгуемых фирм владеют Bitcoin на сумму более 1,65 миллиарда долларов, согласно Bitcoin Treasuries. Среди казначейских фирм Solana, Forward станет крупнейшей, если потратит примерно четверть своих доходов от PIPE на цифровой актив. Казначейская фирма Solana Upexi владела 2 000 518 Solana,...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:05