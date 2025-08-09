2025-10-11 суббота

Решающее голосование по кандидатуре Стивена Мирана в ФРС предстоит в Сенате США

Пост «Решающее голосование по кандидату в ФРС Стивену Мирану назревает в Сенате США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Финансовый мир гудит в ожидании, пока Сенат США готовится к решающему голосованию. 10 сентября законодатели должны утвердить кандидата в ФРС Стивена Мирана, решение, которое может вызвать значительные волны в экономике. Для тех, кто следит за рынками криптовалют, понимание состава и руководства Федеральной резервной системы абсолютно необходимо. Новый голос в совете ФРС может повлиять на денежно-кредитную политику, что, в свою очередь, влияет на всё: от процентных ставок до настроений инвесторов и, в конечном счете, на стоимость цифровых активов. Кто такой кандидат в ФРС Стивен Миран, и почему это назначение имеет значение? Стивен Миран, в настоящее время занимающий пост председателя Совета экономических консультантов Белого дома (CEA), был выбран президентом Трампом для заполнения ключевой вакансии в совете Федеральной резервной системы. Его номинация — это больше, чем просто процедурный шаг; она представляет собой потенциальный сдвиг в тонком балансе экономических перспектив внутри ФРС. Федеральная резервная система играет беспрецедентную роль в формировании экономического ландшафта страны. Её решения по процентным ставкам, целевым показателям инфляции и количественному смягчению напрямую влияют на доступность кредитов, потребительские расходы и инвестиционные потоки. Поэтому люди, которые заседают в её совете, обладают огромной властью. Какую роль играет кандидат в ФРС в денежно-кредитной политике? Каждый управляющий в Совете Федеральной резервной системы вносит свой вклад в формирование денежно-кредитной политики. Они участвуют в заседаниях Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), где принимаются критически важные решения о процентных ставках и денежной массе. Эти решения являются основой экономической стабильности и роста. Новый управляющий, такой как кандидат в ФРС Стивен Миран, привносит в эти обсуждения свою экономическую философию и понимание. Их взгляды могут повлиять на коллективное направление ФРС, потенциально приводя к корректировкам в подходе центрального банка к инфляции, занятости и финансовой стабильности. Этот эффект волны ощущается во всех...
Сбрасывает ли Tether свои огромные Биткоин-активы? Генеральный директор делится правдой

Пост "Сбрасывает ли Tether свои огромные запасы Биткоин? Генеральный директор делится правдой" появился на BitcoinEthereumNews.com. Сбрасывает ли Tether свои огромные запасы Биткоин? Генеральный директор делится правдой | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Скотт Матерсон - ведущий крипто-писатель в Bitcoinist, обладающий острым аналитическим умом и глубоким пониманием ландшафта цифровых валют. Скотт заработал репутацию автора, предоставляющего заставляющие задуматься и хорошо исследованные статьи, которые находят отклик как у новичков, так и у опытных крипто-энтузиастов. Помимо своих публикаций, Скотт увлечен продвижением криптовалютной грамотности и часто работает над обучением общественности потенциалу блокчейна. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/tether-massive-bitcoin-dumping/
Калифорнийцу грозит серьезный тюремный срок за схему на 37 млн долларов

Пост «Калифорнийцу грозит серьезный тюремный срок за схему на 37M долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскрыто криптовалютное отмывание денег: калифорнийцу грозит серьезный тюремный срок за схему на 37M долларов Перейти к содержанию Главная Крипто новости Раскрыто криптовалютное отмывание денег: калифорнийцу грозит серьезный тюремный срок за схему на 37M долларов Источник: https://bitcoinworld.co.in/california-crypto-laundering-sentence/
BTC УДЕРЖИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ, ВСЕ ОСНОВНЫЕ ВАЛЮТЫ РАСТУТ, РОСТ +40% ЗА НЕДЕЛЮ

Пост BTC УДЕРЖИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ, ОСНОВНЫЕ КРИПТОВАЛЮТЫ РАСТУТ, РОСТ +40% ЗА НЕДЕЛЮ появился на BitcoinEthereumNews.com. BTC УДЕРЖИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ, ОСНОВНЫЕ КРИПТОВАЛЮТЫ РАСТУТ, РОСТ +40% ЗА НЕДЕЛЮ BTC удерживает уровень поддержки 110k $, настроение рынка вернулось к нейтральному. Robinhood присоединится к S&P 500, Стратегия упускает возможность. Киты продали BTC на 12,7b $ за прошлый месяц. Компании в настоящее время покупают 1755 BTC в день. SOL получает новый казначейский инструмент с 1,65bn $ наличными. ETH ETF зафиксировали 2-й по величине дневной отток за всё время. Законопроект о криптовалюте предлагает создать комитет SEC-CFTC по криптовалютам. SEC и CFTC стремятся "гармонизировать" подход к DeFi. HYPE приближается к ATH, Paxos, Frax, Agora борются за стейблкоин. StablecoinX обеспечивает 890m $ для покупки ENA. Мы не продавали BTC для покупки золота: CEO Tether. Metaplanet покупает BTC на 15,2m $. Доходы ETH упали на 44% в августе. Сложность майнинга сети BTC на ATH. SUI Group покупает 20m SUI. Семья Трампа заработала 1,3b $ на WLFI, American Bitcoin. SOL Strategies планирует разместить акции на Nasdaq. Кардоне продал особняк в Майами за 400 BTC. Источник: https://decrypt.co/videos/interviews/z4jTlMkG/btc-holds-support-majors-all-up-pump-40-in-a-week
Палата представителей США продвигает план по управлению стратегическими резервами Bitcoin

Пост «Палата представителей США продвигает План Стратегического управления резервами Биткоин» появился на BitcoinEthereumNews.com. Важно: Палата представителей США продвигает План Стратегического управления резервами Биткоин Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Важно: Палата представителей США продвигает План Стратегического управления резервами Биткоин Источник: https://bitcoinworld.co.in/us-bitcoin-reserves-plan/
Hashkey планирует запустить крупнейший в Азии мультивалютный фонд казначейства цифровых активов

Пост Hashkey планирует запустить крупнейший в Азии мультивалютный казначейский фонд цифровых активов появился на BitcoinEthereumNews.com. Hashkey стремится запустить крупнейший в Азии казначейский фонд цифровых активов, открывая новую эру институциональных финансов, сближающихся с криптовалютой через постоянную мультивалютную экосистему. Hashkey стремится соединить финансы и криптовалюту с помощью казначейского фонда цифровых активов Hashkey Group, компания по предоставлению финансовых услуг в сфере цифровых активов, базирующаяся в Гонконге, объявила 8 сентября, что она [...] Источник: https://news.bitcoin.com/hashkey-plans-to-launch-asias-largest-multi-currency-digital-asset-treasury-fund/
Акции Eightco взлетают на фоне перемещения казначейства Worldcoin и поддержки BitMine

Пост Акции Eightco взлетают на фоне решения о Казначействе Worldcoin и поддержки BitMine появился на BitcoinEthereumNews.com. Eightco Holdings, компания, предлагающая поддержку денежного потока и услуги упаковки для онлайн-продавцов, зафиксировала одно из самых резких рыночных движений года после объявления плана по распределению своего корпоративного казначейства преимущественно в Worldcoin. Компания также получила свежую поддержку от BitMine, криптомайнинговой фирмы с обширным портфелем Ethereum, что подогрело спекуляции о том, могут ли токены цифровой идентификации играть более значительную роль в корпоративных резервах. Исторический рост и реструктуризация казначейства В понедельник акции Eightco закрылись на отметке 45,08 $ после того, как всего тремя днями ранее торговались по цене всего 1,43 $. Акции ненадолго достигли внутридневного максимума в 83,12 $, что в определенный момент дня представляло рост более чем на 5 000%. Скачок последовал за объявлением Eightco о привлечении 250 миллионов $ через частное размещение для покупки токенов Worldcoin (WLD). Спонсировано Спонсировано График акций Eightco (листинг на Nasdaq). Источник: Yahoo Finance Этот шаг ознаменовал первую публично торгуемую компанию, взявшую на себя обязательство структурировать свои резервы преимущественно вокруг Worldcoin. Противоречивый проект использует биометрические устройства, известные как Orbs, для проверки человеческой личности и распределения токенов WLD. Согласно данным CoinGecko, Worldcoin подскочил на 49% в тот же день, достигнув 1,54 $ и коснувшись своей самой высокой цены за семь месяцев. Eightco также подтвердила, что изменит свой тикер на Nasdaq с OCTO на ORBS 11 сентября 2025 года. Корректировка тикера подчеркивает намерение компании брендировать себя вокруг экосистемы идентификации World, отражая стратегический отход от своих истоков как небольшого оператора электронной коммерции. Инициатива Eightco получила дальнейший импульс, когда BitMine инвестировала 20 миллионов $ в компанию. BitMine, которая уже владеет более чем двумя миллионами Ether стоимостью примерно 9 миллиардов $, описала сделку как свою первую ставку "лунного выстрела". Для BitMine сделка сигнализирует о готовности диверсифицироваться от майнинга и накопления Ethereum в проекты на пересечении блокчейна и инфраструктуры цифровой идентификации. В то время как резервы Eightco будут...
Акции Forward Industries взлетели после перехода Казначейства Solana на сумму 1,65 миллиарда долларов

Пост Forward Industries Stock Soars Following $1.65 Billion Solana Treasury Pivot появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце Forward Industries представила частное размещение в публичный капитал на сумму 1,65 миллиарда долларов. Компания будет накапливать Solana при поддержке нескольких фирм. Цена акций Forward выросла на 92% в премаркет, но затем упала. На момент написания она все еще выше на 40% за день. Forward Industries представила частное размещение в публичный капитал (PIPE) на сумму 1,65 миллиарда долларов для закрепления своей стратегии казначейства Solana в понедельник, согласно пресс-релизу. Компания, которая ранее занималась разработкой продуктов для медицинских и технологических фирм, как ожидается, будет возглавлена соучредителем и управляющим партнером Multicoin Capital Кайлом Самани, который будет председателем совета директоров Forward Industries после закрытия PIPE, сообщила компания. Multicoin была основана как инвестиционная фирма в 2017 году, и компания инвестирует в экосистему Solana с момента посевного раунда актива в мае 2018 года. Фирма также получит стратегическую поддержку от институциональных криптофирм Galaxy Digital и Jump Crypto. Цена акций Forward Industries (FORD) выросла на 92% во время премаркет торгов до 31,50 долларов в понедельник, согласно Yahoo Finance. Она торговалась около 28,61 долларов через час после открытия рынков, показывая рост на 75% за день, но с тех пор падает. В настоящее время FORD стоит 22,95 долларов, что примерно на 40% выше за день. Если Forward вложит все средства от PIPE в Solana, она будет в числе крупнейших казначейских фирм, специализирующихся на Bitcoin и Ethereum. Три публично торгуемые фирмы владеют Ethereum на сумму более 1,65 миллиарда долларов, согласно Strategic Ethereum Reserve, в то время как восемь публично торгуемых фирм владеют Bitcoin на сумму более 1,65 миллиарда долларов, согласно Bitcoin Treasuries. Среди казначейских фирм Solana, Forward станет крупнейшей, если потратит примерно четверть своих доходов от PIPE на цифровой актив. Казначейская фирма Solana Upexi владела 2 000 518 Solana,...
Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1543 на вторник, 9 сентября

Пост «Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1543 на вторник, 9 сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. Как решить сегодняшний Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images Еще один день Тира, еще один Wordle. Wordle в день избавляет от тумана в голове. Wordle в руке стоит двух в кустах. Wordle стоит тысячи слов. И так далее и тому подобное. Эти вступления не всегда должны иметь смысл. Иногда мне нечего сказать, кроме... у нас есть Wordle для решения. Давайте приступим! Ищете Wordle понедельника? Ознакомьтесь с нашим руководством прямо здесь. Как играть в Wordle Wordle — это ежедневная словесная головоломка, где ваша цель — угадать скрытое пятибуквенное слово за шесть или менее попыток. После каждой попытки игра дает обратную связь, чтобы помочь вам приблизиться к ответу: Зеленый: Буква есть в слове и находится в правильном месте. Желтый: Буква есть в слове, но находится в неправильном месте. Серый: Буквы нет в слове вообще. Используйте эти подсказки, чтобы сузить круг ваших догадок. Каждый день появляется новое слово, и все люди по всему миру пытаются решить одну и ту же головоломку. Некоторые игроки в Wordle также играют в Соревновательный Wordle против друзей, семьи, Wordle Bot или даже против меня, вашего скромного рассказчика. Смотрите правила Соревновательного Wordle ближе к концу этого поста. Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle Начальное слово Wordle Bot: SLATE Мое начальное слово сегодня: SPORE (осталось 146 слов) Подсказка: Розыгрыш Ключ: В этом Wordle гораздо больше согласных, чем гласных. Хорошо, спойлеры ниже! Ответ скоро! . . . Ответ: Сегодняшний Wordle Скриншот: Эрик Кейн Анализ Wordle Каждый день я проверяю Wordle Bot, чтобы проанализировать мою игру в угадывание. Вы можете проверить свой результат Wordle с помощью Wordle Bot прямо здесь. SPORE было не ужасным, но и не отличным. Осталось 146 слов...
Результаты WWE Raw в прямом эфире, победители и оценки 8 сентября 2025 года

Пост WWE Raw Live Results, Winners And Grades On September 8, 2025 появился на BitcoinEthereumNews.com. AJ Lee возвращается на WWE Raw WWE WWE Raw анонсировал возвращение AJ Lee на Raw впервые за 10 лет после того, как Ли совершила свое драматическое возвращение на SmackDown, чтобы разобраться с Бекки Линч в прошлую пятницу. Raw также анонсировал матч AJ Styles против El Grande Americano после того, как El Grande лишил Стайлза чемпионского титула WWE Intercontinental, и матч Lyra Valkyria против Raquel Rodriguez. Трансляция Raw от 25 августа 2025 года собрала 2,6 миллиона зрителей. WWE Raw Match Card And Results AJ Styles против El Grande Americano Lyra Valkyria против Raquel Rodriguez WWE Raw On Netflix Ratings And Viewership 25 августа 2025 | 2,6 миллиона глобальных просмотров (№ 6) 18 августа 2025 | 2,8 миллиона глобальных просмотров (№ 5) 11 августа 2025 | 2,8 миллиона глобальных просмотров (№ 6) 4 августа 2025 | 3,0 миллиона глобальных просмотров (№ 5) 28 июля 2025 | 2,7 миллиона глобальных просмотров (№ 8) WWE Raw Ticket Sales Место проведения WWE Raw: Fiserv Forum (Милуоки, Висконсин) Распространенные билеты WWE Raw: 8 785 Доступные билеты WWE Raw: 665 When Does WWE Raw Start? How To Watch WWE Raw Дата: Понедельник, 8 сентября 2025 Время начала WWE Raw: 16:00 PST (19:00 EST) Где смотреть/стримить WWE Raw: Netflix WWE Raw Live Results And Highlights On 9/8/25 Следите за обновлениями WWE Raw в течение вечера. Источник: https://www.forbes.com/sites/alfredkonuwa/2025/09/08/wwe-raw-live-results-winners-and-grades-on-september-8-2025/
