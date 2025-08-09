Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1543 на вторник, 9 сентября

Как решить сегодняшний Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images Еще один день Тира, еще один Wordle. Wordle в день избавляет от тумана в голове. Wordle в руке стоит двух в кустах. Wordle стоит тысячи слов. И так далее и тому подобное. Эти вступления не всегда должны иметь смысл. Иногда мне нечего сказать, кроме... у нас есть Wordle для решения. Давайте приступим! Ищете Wordle понедельника? Ознакомьтесь с нашим руководством прямо здесь. Как играть в Wordle Wordle — это ежедневная словесная головоломка, где ваша цель — угадать скрытое пятибуквенное слово за шесть или менее попыток. После каждой попытки игра дает обратную связь, чтобы помочь вам приблизиться к ответу: Зеленый: Буква есть в слове и находится в правильном месте. Желтый: Буква есть в слове, но находится в неправильном месте. Серый: Буквы нет в слове вообще. Используйте эти подсказки, чтобы сузить круг ваших догадок. Каждый день появляется новое слово, и все люди по всему миру пытаются решить одну и ту же головоломку. Некоторые игроки в Wordle также играют в Соревновательный Wordle против друзей, семьи, Wordle Bot или даже против меня, вашего скромного рассказчика. Смотрите правила Соревновательного Wordle ближе к концу этого поста. Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle Начальное слово Wordle Bot: SLATE Мое начальное слово сегодня: SPORE (осталось 146 слов) Подсказка: Розыгрыш Ключ: В этом Wordle гораздо больше согласных, чем гласных. Хорошо, спойлеры ниже! Ответ скоро! . . . Ответ: Сегодняшний Wordle Скриншот: Эрик Кейн Анализ Wordle Каждый день я проверяю Wordle Bot, чтобы проанализировать мою игру в угадывание. Вы можете проверить свой результат Wordle с помощью Wordle Bot прямо здесь. SPORE было не ужасным, но и не отличным. Осталось 146 слов...