Комиссар НФЛ Роджер Гуделл рассказывает о том, как пилатес ему помог

Комиссар НФЛ Роджер Гуделл, которого вы видите здесь объявляющим выбор во время драфта НФЛ 2025 года, занимается пилатесом уже 18 лет. (Фото: Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Можно сказать, что комиссар НФЛ Роджер Гуделл действительно хотел добраться до сути вещей, когда он посетил мероприятие «Forward and Up NYC 2025» 29 августа. Там он получил сеанс пилатеса с Дарией Пейс, главным мастером-инструктором и главным должностным лицом Romana's Pilates International, которая организовала это мероприятие. Он даже получил лечение на «Кадиллаке» — это означает, что Пейс провела его через различные движения для укрепления мышц кора на устройстве для пилатеса, называемом «Кадиллак». Гуделл занимается пилатесом уже 18 лет Там Гуделл рассказал мне о своем опыте занятий пилатесом, который начался около 18 лет назад, когда, по его словам, «Мой брат Майкл был инструктором довольно долгое время и привлек меня к этому». Гуделл продолжил: «Это было совершенно не похоже на любые другие упражнения, к которым я привык, что, я думаю, заинтриговало меня и подходит мне. С возрастом я увидел необходимость в чем-то другом, в чем-то с растяжкой, укреплением и фитнесом». Обычно он занимается пилатесом два раза в неделю, обычно рано утром, чтобы приспособиться к своему плотному графику и многочисленным обязательствам в качестве комиссара НФЛ, должности, которую он занимает с 1 сентября 2006 года, после ухода Пола Тальябью на пенсию. Пилатес давно стал основной частью — каламбур частично преднамеренный — его регулярного режима физической активности, который также включает горячую йогу, греблю и езду на велосипеде. Он ценит пилатес как «мое время, когда я могу сосредоточиться на себе». Он также добавил, что пилатес помог ему чувствовать себя «отлично. Когда вы чувствуете себя лучше, когда вы в форме физически, умственно и эмоционально, вы можете лучше справляться с любыми вызовами. Так что я думаю, что это...