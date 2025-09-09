2025-10-11 суббота

Основные моменты медиа-дня перед отборочным матчем Чемпионата мира

Основные моменты медиа-дня перед отборочным матчем Чемпионата мира

Пост Ключевые моменты медиа-дня перед отборочным матчем Чемпионата мира появился на BitcoinEthereumNews.com. Нигерийский игрок Мозес Дэдди Саймон (слева) борется за мяч с Обри Мафоса Модиба из Южной Африки во время полуфинального футбольного матча Кубка африканских наций (КАН) 2024 года между Нигерией и Южной Африкой на Стадионе мира в Буаке, Кот-д'Ивуар, 7 февраля 2024 года. (Фото Анис/APP/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Более двух десятилетий Южная Африка находится в ожидании. В последний раз Бафана Бафана успешно забронировали свое место на Чемпионате мира FIFA через квалификацию в 2001 году, заработав место на турнире 2002 года в Корее и Японии. Их появление в 2010 году произошло благодаря тому, что они были хозяевами, а не через тяжелый путь отборочных матчей. В результате целое поколение южноафриканских болельщиков никогда не видело, как их команда заслуженно завоевывает место. Теперь под руководством Хуго Брооса Бафана Бафана стоят на пороге окончания этой долгой засухи. Ставки в группе C Бафана Бафана имеют шанс обеспечить свою квалификацию на Чемпионат мира FIFA 2026, если они смогут обыграть Нигерию 9 сентября на стадионе Toyota в Блумфонтейне Предоставлено Бафана Бафана примут Нигерию, зная, что победа может фактически исключить шансы Суперорлов на лидерство в группе C, если только внеполевые проблемы не изменят ситуацию. FIFA еще не подтвердила, потеряет ли Южная Африка три очка за то, что выставила дисквалифицированного полузащитника Тебохо Мокоэна в своей победе со счетом 2-0 над Лесото в марте, что оставляет положение в турнирной таблице неопределенным. В настоящее время у Южной Африки 16 очков после семи матчей, на пять очков больше, чем у Бенина на втором месте. Нигерия находится на третьем месте с 10 очками, что означает, что победа может сократить разрыв и сохранить их надежды. Если FIFA решит наложить штраф в виде снятия очков, гонка может значительно обостриться, давая Бенину возможность воспользоваться ситуацией. Только победители группы...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 12:42
Решительные меры против сетей торговли людьми

Решительные меры против сетей торговли людьми

Пост Решительное подавление сетей торговли людьми появился на BitcoinEthereumNews.com. США вводят санкции против крипто-мошенничества: Решительное подавление сетей торговли людьми Перейти к содержанию Главная Крипто Новости США вводят санкции против крипто-мошенничества: Решительное подавление сетей торговли людьми Источник: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctions-crypto-scam/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 12:38
Lion Group планирует обменять холдинги SOL, SUI на HYPE

Lion Group планирует обменять холдинги SOL, SUI на HYPE

Пост Lion Group планирует обменять активы SOL, SUI на HYPE появился на BitcoinEthereumNews.com. Котирующаяся на Nasdaq Lion Group (LGHL) планирует обменять все свои активы SOL и SUI на токены HYPE. Сингапурский оператор торговой платформы стремится извлечь выгоду из запуска кастодиальных услуг для экосистемы Hyperliquid в США от кастодиана цифровых активов BitGo. Lion Group заявила, что планирует оптимизировать свой криптопортфель, используя возможности децентрализованной биржи бессрочных фьючерсов сети Hyperliquid layer-1, согласно объявлению в понедельник. Компания начала приобретать токены HYPE в конце июня, ранее анонсировав свою инициативу казначейства Hyperliquid. Однако в то время Lion Group заявляла, что планирует продолжать приобретать SOL и SUI. Генеральный директор Lion Group Уилсон Ван описал Hyperliquid как "самую привлекательную возможность в децентрализованных финансах, с его онлайн-книгой ордеров и эффективной торговой инфраструктурой". "Перемещая наши активы с SOL и SUI на HYPE через дисциплинированный процесс накопления, мы стремимся повысить эффективность портфеля и позиционировать компанию для устойчивого роста в криптосекторе", - добавил он. На момент написания статьи цена HYPE составляет 51.39 $, что на 9% выше за последние 24 часа. Акции LGHL торговались по цене 1.25 $ к полудню на Восточном побережье в понедельник, что означает падение на 7.4% за день. Источник: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/lion-group-plans-to-swap-sol-sui-holdings-for-hype
BitcoinEthereumNews2025/09/09 12:25
Комиссар SEC Пирс сигнализирует о надвигающемся регулировании уровня 2 для централизованных протоколов

Комиссар SEC Пирс сигнализирует о надвигающемся регулировании уровня 2 для централизованных протоколов

Пост «Пирс из Комиссии по ценным бумагам и биржам США предупреждает о надвигающемся регулировании Layer 2 для централизованных протоколов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Важное предупреждение: Пирс из Комиссии по ценным бумагам и биржам США предупреждает о надвигающемся регулировании Layer 2 для централизованных протоколов Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Важное предупреждение: Пирс из Комиссии по ценным бумагам и биржам США предупреждает о надвигающемся регулировании Layer 2 для централизованных протоколов Источник: https://bitcoinworld.co.in/sec-layer-2-regulation-warning/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 12:23
Технический директор Ripple хвалит XRP кошелек за быструю реакцию на атаку цепочки поставок

Технический директор Ripple хвалит XRP кошелек за быструю реакцию на атаку цепочки поставок

Пост Руководитель технологического отдела（CTO） Ripple хвалит кошелек XRP за быструю реакцию на атаку цепочки поставок появился на BitcoinEthereumNews.com. Дэвид Шварц, Руководитель технологического отдела（CTO） в Ripple, похвалил Xaman, популярный кошелек XRP, за быструю реакцию на масштабную атаку цепочки поставок в экосистеме Node Package Manager (NPM). Учетная запись NPM уважаемого разработчика была недавно скомпрометирована, и широко используемые пакеты JavaScript оказались заражены злонамеренным кодом. Вредоносное ПО специально нацелено на криптовалютные кошельки, такие как MetaMask, чтобы перенаправлять средства неопытных пользователей криптовалют к злоумышленникам путем тайной подмены адресов. Вам также может понравиться Как сообщает U.Today, Руководитель технологического отдела（CTO） Ledger Шарль Гийеме призвал пользователей криптовалют, у которых нет аппаратных кошельков с четкой подписью, временно прекратить проведение он-чейн обработка транзакций. Реакция Xaman Команда, стоящая за кошельком Xaman, немедленно провела аудит, который показал, что он безопасен для пользователей. Соучредитель XRPL Labs Витсе Винд отметил, что атаки на цепочки становятся "все более распространенными". Источник: https://u.today/ripple-cto-praises-xrp-wallet-for-swift-reaction-to-supply-chain-attack
BitcoinEthereumNews2025/09/09 12:22
Спотовые биткоин-ETF в США демонстрируют значительный разворот с притоком в 364M долларов

Спотовые биткоин-ETF в США демонстрируют значительный разворот с притоком в 364M долларов

Пост Спот-ETF на Биткоин в США резко растут с замечательным разворотом притока в 364M $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Спот-ETF на Биткоин в США резко растут с замечательным разворотом притока в 364M $ Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Спот-ETF на Биткоин в США резко растут с замечательным разворотом притока в 364M $ Источник: https://bitcoinworld.co.in/us-spot-bitcoin-etfs-rebound/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 12:08
Coinshares готовится к дебюту на Nasdaq с оценкой в 1,2 млрд долларов, расширение на 200%

Coinshares готовится к дебюту на Nasdaq с оценкой в 1,2 млрд долларов, расширение на 200%

Пост Coinshares готовится к дебюту на Nasdaq с оценкой в 1,2 миллиарда долларов, расширение на 200% появился на BitcoinEthereumNews.com. Coinshares стремительно выходит на рынок США с дебютом на Nasdaq стоимостью 1,2 миллиарда долларов, стремясь доминировать в инвестициях в цифровые активы и масштабировать свою платформу стоимостью 10 миллиардов долларов по всему миру. Coinshares движется к дебюту на Nasdaq с поддержкой стоимости в 1,2 миллиарда долларов и ростом на 200% Coinshares International Ltd. (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) объявила 8 сентября, что она объединится [...] Источник: https://news.bitcoin.com/coinshares-set-for-nasdaq-debut-on-1-2b-valuation-200-expansion/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 12:04
Изменения в S&P 500 отправляют HOOD выше, MSTR ниже

Изменения в S&P 500 отправляют HOOD выше, MSTR ниже

Пост «Изменения в S&P 500 отправляют HOOD выше, MSTR ниже» появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции Robinhood (HOOD) взлетели на 15% в понедельник после включения компании в S&P 500, широко отслеживаемый эталон для Акций США. Объявление было сделано после закрытия рынков в пятницу и вступает в силу при ребалансировке индекса 22 сентября. Торговая платформа, цена акций которой в этом году почти утроилась, давно считалась фаворитом для включения. Она была одной из трех крупнейших подходящих компаний, еще не добавленных в индекс. Между тем, акции Strategy (MSTR) снизились после того, как компания по разработке bitcoin BTC 111 661,49 $ была обойдена, несмотря на то, что впервые в этом квартале соответствовала критериям включения. Strategy показала 14 миллиардов $ операционного дохода и 10 миллиардов $ чистой прибыли за второй квартал 2025 года — впечатляющие цифры, которые соответствовали требованиям S&P. Источник прибыли — резкий рост цены bitcoin — вероятно, не устроил отборочный комитет, который наверняка понимал, что BTC также может двигаться в противоположном направлении. MSTR упали на 1,5% в позднее утро торгов в США. Выступая на CNBC в понедельник утром, генеральный директор Strategy Майкл Сейлор сказал, что он не ожидал немедленного включения. «Я не думаю, что мы ожидали быть выбранными в первый квартал нашего соответствия критериям», — сказал он. «Мы полагали, что это произойдет в какой-то момент». Аналитик Benchmark Марк Палмер поддержал это мнение, написав, что Strategy «не нуждается в одобрении S&P как подтверждении своей операционной модели, поскольку рыночное табло уже предоставило его в выразительной форме». Аналитик TD Cowen Лэнс Витанка назвал решение комитета неудивительным. «Включение никогда не было центральным в нашем инвестиционном тезисе, хотя оно остается потенциальным положительным катализатором», — написал он. Некоторые наблюдатели предполагают, что комитет может неохотно включать компанию, так тесно связанную с bitcoin. Витанка напрямую обратился к этой возможности, написав: «В той мере, в которой Комитет...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:49
Комиссор НФЛ Роджер Гуделл рассказывает о том, как пилатес ему помог

Комиссар НФЛ Роджер Гуделл рассказывает о том, как пилатес ему помог

Пост «Комиссар НФЛ Роджер Гуделл рассказывает о том, как пилатес ему помог» появился на BitcoinEthereumNews.com. Комиссар НФЛ Роджер Гуделл, которого вы видите здесь объявляющим выбор во время драфта НФЛ 2025 года, занимается пилатесом уже 18 лет. (Фото: Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Можно сказать, что комиссар НФЛ Роджер Гуделл действительно хотел добраться до сути вещей, когда он посетил мероприятие «Forward and Up NYC 2025» 29 августа. Там он получил сеанс пилатеса с Дарией Пейс, главным мастером-инструктором и главным должностным лицом Romana's Pilates International, которая организовала это мероприятие. Он даже получил лечение на «Кадиллаке» — это означает, что Пейс провела его через различные движения для укрепления мышц кора на устройстве для пилатеса, называемом «Кадиллак». Гуделл занимается пилатесом уже 18 лет Там Гуделл рассказал мне о своем опыте занятий пилатесом, который начался около 18 лет назад, когда, по его словам, «Мой брат Майкл был инструктором довольно долгое время и привлек меня к этому». Гуделл продолжил: «Это было совершенно не похоже на любые другие упражнения, к которым я привык, что, я думаю, заинтриговало меня и подходит мне. С возрастом я увидел необходимость в чем-то другом, в чем-то с растяжкой, укреплением и фитнесом». Обычно он занимается пилатесом два раза в неделю, обычно рано утром, чтобы приспособиться к своему плотному графику и многочисленным обязательствам в качестве комиссара НФЛ, должности, которую он занимает с 1 сентября 2006 года, после ухода Пола Тальябью на пенсию. Пилатес давно стал основной частью — каламбур частично преднамеренный — его регулярного режима физической активности, который также включает горячую йогу, греблю и езду на велосипеде. Он ценит пилатес как «мое время, когда я могу сосредоточиться на себе». Он также добавил, что пилатес помог ему чувствовать себя «отлично. Когда вы чувствуете себя лучше, когда вы в форме физически, умственно и эмоционально, вы можете лучше справляться с любыми вызовами. Так что я думаю, что это...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:18
Запасы Биткоина растут: Metaplanet теперь владеет 20 136 BTC после покупки на 15M $

Запасы Биткоина растут: Metaplanet теперь владеет 20 136 BTC после покупки на 15M $

Metaplanet Inc. снова вошла в зону Биткоина в рамках своего казначейского плана, купив 136 Биткоинов примерно за 15,2 миллиона $ по средней цене 111 783 $ за монету. Связанное чтение: Россия планирует шире открыть крипторынок для граждан – Подробности Согласно данным компании, это доводит их общее количество до 20 136 монет. […]
Bitcoinist2025/09/09 11:00
