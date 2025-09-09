2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Paxos предлагает стейблкоин USDH с 95% обратным выкупом для развития экосистемы HYPE

Paxos предлагает стейблкоин USDH с 95% обратным выкупом для развития экосистемы HYPE

Пост Paxos предлагает стейблкоин USDH с 95% выкупом для развития экосистемы HYPE появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Paxos представил USDH, стейблкоин, ориентированный на Hyperliquid, со встроенной системой вознаграждений HYPE, нацеленный на институциональное внедрение и соответствие нормативным требованиям. Hyperliquid остается лидером DeFi с высокими объемами торгов и активностью крупных инвесторов. Paxos, поставщик инфраструктуры стейблкоинов, объявил о планах представить USDH – новый стейблкоин, созданный по принципу "Hyperliquid-first" и полностью соответствующий нормативным базам, таким как GENIUS Act и стандарты MiCA. По словам компании, "Мы предлагаем запуск USDH, полностью соответствующего стейблкоина, ориентированного на Hyperliquid, специально созданного для стимулирования внедрения, согласования стимулов и закрепления следующей эры роста экосистемы." Детали партнерства Paxos – Hyperliquid Публичное объявление подчеркивает уникальную модель токеномики, в которой 95% процентов, полученных от резервов USDH, будут использованы для выкупа нативного токена Hyperliquid – HYPE. Затем Paxos перераспределит доходы между пользователями, валидаторами и партнерскими протоколами. В то же время компания также развернет USDH на HyperEVM и HyperCore. Это будет направлено на привлечение институциональных инвесторов и финтех-платформ путем подключения к глобальным банковским системам и соблюдения нормативных стандартов. Используя свою сеть из более чем 70 финансовых партнеров в США, ЕС, Сингапуре, Абу-Даби и Латинской Америке, Paxos будет эффективно распространять USDH, соблюдая при этом местные нормативные требования. Реакция сообщества Отраслевые наблюдатели высоко оценили предложение USDH от @withAUSD, @raincards, @LayerZero_Core и @EtherFi как самую надежную заявку на сегодняшний день. По словам Роба Хадика, например, предложение объединяет инфраструктуру Paxos, инструменты расходов Rain, совместимость LayerZero и опыт работы с хранилищами Ether.fi. Он также отметил, что это предложение избегает проблем масштабирования и контрагентов, наблюдаемых в других, создавая прочную основу для трансформационного потенциала USDH. "Так что это предложение делит первое место по институциональной поддержке и имеет удобство использования и инфраструктуру, которые, несомненно, превосходят других." Он добавил: "Будет интересно посмотреть...
Union
U$0.009655+2.41%
Hyperliquid
HYPE$43.11+0.58%
Moonveil
MORE$0.0291-15.45%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 14:28
Поделиться
Metaplanet теперь владеет 20 136 BTC после покупки на сумму 15M $

Metaplanet теперь владеет 20 136 BTC после покупки на сумму 15M $

Пост Метавселенная теперь владеет 20 136 BTC после покупки на 15M $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Запасы Биткоина растут: Метавселенная теперь владеет 20 136 BTC после покупки на 15M $ Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Кристиан, журналист и редактор с руководящими должностями в филиппинских и канадских СМИ, движим своей любовью к писательству и криптовалюте. Вне работы он повар и синефил, которого постоянно интригует размер вселенной. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-stash-grows-metaplanet-now-holds-20136-btc-after-15m-buy/
Биткоин
BTC$117,558.47-2.68%
BRC20.COM
COM$0.010734-4.13%
Sign
SIGN$0.05657-8.18%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 14:25
Поделиться
США рассматривают запрет лабораторий по тестированию электроники, связанных с Китаем

США рассматривают запрет лабораторий по тестированию электроники, связанных с Китаем

Пост «США рассматривают запрет лабораторий по тестированию электроники, связанных с Китаем» появился на BitcoinEthereumNews.com. В понедельник Федеральная комиссия по связи заявила, что начала процедуру отзыва признания США для семи испытательных лабораторий, связанных с правительством Китая, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В мае агентство утвердило правила, блокирующие некоторым лабораториям, базирующимся в Китае, сертификацию таких устройств, как телефоны, камеры и компьютеры для продажи в США. ФКС добавила, что признание для четырех других китайских лабораторий истекло с мая и не будет продлено, включая две, которые запрашивали продление. «Правительства иностранных противников не должны владеть и контролировать лаборатории, которые тестируют устройства, сертифицируемые ФКС как безопасные для рынка США», — заявил председатель ФКС Брендан Карр. Каждый электронный продукт, направляемый в Соединенные Штаты, должен пройти процесс авторизации оборудования ФКС перед импортом. Агентство оценивает, что около 75% таких устройств тестируются в лабораториях, расположенных в Китае. Как сообщает Reuters, среди целей, названных ФКС, — Чунцинская академия информации и коммуникаций, CQC Internet of Vehicles Technical Service Co, CVC Testing, TUV Rheinland-CCIC Ningbo Co, UL-CCIC, CESI (Guangzhou) Standards, Китайская академия информационных и коммуникационных технологий, Шанхайский институт измерений и испытательных технологий и CCIC Southern Testing Co. Китайское посольство раскритиковало США за политизацию торговли Посольство Китая в Вашингтоне ранее заявляло, что выступает против того, чтобы Соединенные Штаты «чрезмерно расширяли концепцию национальной безопасности, используя государственный аппарат и юрисдикцию дальнего действия для подавления китайских компаний. Мы выступаем против превращения торговых и технологических вопросов в политическое оружие». ФКС ранее заявляла, что многие из лабораторий, по-видимому, имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая, включая связи с государственными предприятиями или китайскими военными. Агентство сообщило, что эти учреждения протестировали тысячи устройств для рынка США за последние годы. В ноябре 2022 года комиссия прекратила одобрение нового телекоммуникационного оборудования от Huawei и ZTE, и...
Union
U$0.009655+2.41%
Carnomaly
CARR$0.000857-7.04%
BRC20.COM
COM$0.010734-4.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:33
Поделиться
Доля рынка USDC от Circle «стремительно растет», говорит брокер с Уолл-стрит Bernstein

Доля рынка USDC от Circle «стремительно растет», говорит брокер с Уолл-стрит Bernstein

Пост «Доля рынка USDC от Circle «стремительно растет», говорит брокер с Уолл-стрит Bernstein» появился на BitcoinEthereumNews.com. Hyperliquid планирует запустить собственный стейблкоин, что может снизить зависимость децентрализованной биржи (DEX) от USDC Circle. Несмотря на эти опасения, предложение USDC выросло до 72,5 миллиардов $, что на 25% опережает прогнозы брокера с Уолл-стрит Bernstein на 2025 год. Фирма прогнозировала, что предложение стейблкоина достигнет 74 миллиардов $ к концу года. Доля рынка стейблкоина «стремительно растет», написали аналитики во главе с Гаутамом Чхугани во вторничном отчете. Доля рынка по отношению к Tether, эмитенту крупнейшего в мире стейблкоина USDT, также выросла до 30% с 28% во втором квартале, сообщил брокер. Стейблкоины — это криптовалюты, стоимость которых привязана к другому активу, например, к доллару США или золоту. Они играют важную роль на рынках криптовалют, предоставляя, среди прочего, платежную инфраструктуру, а также используются для международных денежных переводов. В отчете отмечается, что 5,5 миллиардов $ в USDC (около 7,5% предложения) в настоящее время используются в качестве обеспечения на Hyperliquid. Хотя шаг биржи создает конкуренцию, будет сложно обеспечить достаточную ликвидность для нового стейблкоина на рынках деривативов, где надежность исполнения и объемы имеют решающее значение, написали аналитики. Bernstein заявил, что после принятия закона GENIUS появление новых стейблкоинов неизбежно. Однако обеспечение ликвидности для деривативов — задача нетривиальная. Опасения по поводу подверженности Circle снижению ставок (поскольку более низкий процентный доход может повлиять на доходы) упускают из виду более широкую картину, по мнению аналитиков Bernstein, поскольку эмитент стейблкоина выигрывает от расширения предложения USDC. Снижение ставок может даже поддержать настроения в отношении рисковых цифровых активов, стимулируя дальнейший спрос на USDC и связанные с ним стратегии доходности, добавляется в отчете. Bernstein присвоил акциям Circle рейтинг «превосходит рынок» с целевой ценой 230 $. На момент публикации акции торговались на 1,2% выше, около 116 $. Читайте также: Circle представляет блокчейн первого уровня Arc и сообщает о 428 миллионах $ во втором квартале...
Union
U$0.009655+2.41%
PlaysOut
PLAY$0.04297-7.39%
Moonveil
MORE$0.0291-15.45%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:28
Поделиться
Вот самые шокирующие предполагаемые новые разоблачения

Вот самые шокирующие предполагаемые новые разоблачения

Пост "Вот самые шокирующие предполагаемые новые разоблачения" появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Комитет по надзору Палаты представителей в понедельник вечером публично опубликовал записи, предоставленные имуществом Джеффри Эпштейна в ответ на повестку — включая отредактированную копию книги к его 50-летию с непристойным рисунком и поздравлением, предположительно подписанным президентом Дональдом Трампом — и несколько других документов с новыми предполагаемыми разоблачениями. Скриншот страницы из книги ко дню рождения Эпштейна, опубликованной Комитетом по надзору Палаты представителей, на которой показана записка, предположительно подписанная президентом Дональдом Трампом. Комитет по надзору Палаты представителей Ключевые факты Документ со сканами книги к 50-летию Эпштейна, опубликованный комитетом, содержит 238 страниц и включает копию сообщения, предположительно подписанного президентом Дональдом Трампом, вместе с непристойным рисунком на странице 165. Страница с предполагаемой подписью Трампа, которую президент ранее называл поддельной, и рисунком была впервые опубликована в социальных сетях демократами из Комитета по надзору Палаты представителей. На странице 126 книги ко дню рождения есть рукописная записка, предположительно подписанная бывшим президентом Биллом Клинтоном, в которой, похоже, восхваляется "детское любопытство" Эпштейна и его "стремление изменить ситуацию". Трамп снова упоминается на странице 156 документа книги ко дню рождения на фотографии и в рукописной подписи с грубой шуткой, предположительно написанной Джоэлом Пашковым, который, по сообщениям Wall Street Journal, является давним членом Мар-а-Лаго. На фотографии изображен поддельный увеличенный чек на 22 500 долларов, который был сделан так, будто Трамп платит Эпштейну, за которым следует подпись: "Джеффри демонстрирует ранние таланты с деньгами + женщинами! Продает 'полностью амортизированную' [имя женщины отредактировано] Дональду Трампу за 22 500 долларов". Имя и изображение женщины были отредактированы в документе Палаты представителей, и, согласно New York Times, адвокаты имущества Эпштейна сообщили комитету, что редактирование было сделано для защиты личностей несовершеннолетних и женщин, которые могут...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.167-4.47%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
BRC20.COM
COM$0.010734-4.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:18
Поделиться
Биткоин может "легко" достичь 200 000 $ в этом году, говорит Том Ли

Биткоин может "легко" достичь 200 000 $ в этом году, говорит Том Ли

Пост «Биктоин может «легко» достичь 200 000 долларов в этом году, говорит Том Ли» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, управляющий партнер Fundstrat Global Advisors Том Ли сообщил CNBC, что Биктоин может достичь 200 000 долларов в этом году. Он заявил во время интервью, что цифровая монета выиграет, если Федеральная резервная система снизит процентные ставки. Биктоин и другие цифровые монеты и токены в основном хорошо себя показывали в условиях низких процентных ставок. Биктоин все еще может достичь 200 000 долларов за монету к концу года, заявил в понедельник CNBC крипто-бык и управляющий партнер Fundstrat Global Advisors Том Ли. Ли, который делал смелые прогнозы в прошлом, сказал, что ожидаемое снижение процентной ставки центральным банком США на следующем заседании по денежно-кредитной политике 17 сентября подтолкнет актив вверх. «Биктоин и криптовалюты, такие как Ethereum, очень чувствительны к денежно-кредитной политике», — сказал Ли. «Я думаю, 17 сентября — это важный катализатор». Он добавил: «Я думаю, Биктоин может легко достичь 200 000 долларов до конца года, и я знаю, что это большой скачок». Недавно Биктоин торговался чуть более чем за 112 000 долларов, что менее чем на один процент выше за последние 24 часа, показывают данные CoinGecko. В прошлом месяце он достиг исторического максимума в 124 128 долларов, прежде чем просел на фоне беспокойства инвесторов по поводу инфляции, экономики США и других макроэкономических неопределенностей. Ли, который также является движущей силой стратегии Ethereum-казначейства майнера Биктоина BitMine Immersions и занимает пост председателя этой компании, в целом был прав относительно роста Биктоина, но ошибался в датах, когда монета достигает целевых цен. Например, в 2018 году инвестор сказал, что Биктоин достигнет 125 000 долларов к 2022 году. Самая высокая цена флагманской криптовалюты в том году составила 47 737 долларов, прежде чем она рухнула до уровня ниже 16 000 долларов после того, как в 2021 году был побит рекорд в 69 044 доллара. Федеральная резервная система медленно снижала процентные ставки в этом году, несмотря на давление со стороны президента Дональда Трампа. Аналитики ожидают...
Union
U$0.009655+2.41%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.167-4.47%
Sunrise Layer
RISE$0.009844-4.23%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:14
Поделиться
ИИ-модели прогнозируют нейтральный тренд Bitcoin: предупреждают о шоке в конце сентября

ИИ-модели прогнозируют нейтральный тренд Bitcoin: предупреждают о шоке в конце сентября

Пост «ИИ-модели прогнозируют нейтральный тренд Биктоин: предупреждают о шоке в конце сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. ИИ-модели прогнозируют нейтральный тренд Биктоин: предупреждают о шоке в конце сентября | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Путь Себастьяна в мир криптовалют начался четыре года назад, движимый увлечением потенциалом технологии блокчейн для революционизирования финансовых систем. Его первоначальное исследование было сосредоточено на понимании тонкостей различных криптопроектов, особенно тех, которые были направлены на создание инновационных финансовых решений. Благодаря бесчисленным часам исследований и обучения, Себастьян развил глубокое понимание базовых технологий, рыночной динамики и потенциальных применений криптовалют. По мере роста его знаний, Себастьян чувствовал необходимость делиться своими идеями с другими. Он начал активно участвовать в онлайн-дискуссиях на платформах, таких как X и LinkedIn, фокусируясь на контенте, связанном с финтехом и криптовалютами. Его целью было раскрыть ценные тенденции и идеи для более широкой аудитории, способствуя более глубокому пониманию быстро развивающегося криптовалютного ландшафта. Вклад Себастьяна быстро получил признание, и он стал доверенным голосом в онлайн-сообществе криптовалют. Чтобы дальше расширить свои знания, Себастьян прошел сертификацию UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Эта строгая программа обеспечила его ценными навыками и знаниями в области финансовых технологий, преодолевая разрыв между традиционными финансами (TradFi) и децентрализованными финансами (DeFi). Сертификация углубила его понимание более широкого финансового ландшафта и его пересечения с технологией блокчейн. Страсть Себастьяна к финансам и письму очевидна в его работе. Он любит углубляться в финансовые исследования, анализировать рыночные тенденции и изучать последние разработки в криптопространстве. В свободное время Себастьяна часто можно найти погруженным в графики, изучающим формы 10-K или участвующим в стимулирующих размышления дискуссиях о будущем финансов. Путь Себастьяна как...
Sidekick
K$0.05324-12.89%
DeepBook
DEEP$0.119069-9.47%
DeFi
DEFI$0.00159-5.80%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 13:10
Поделиться
Казахстан планирует создать национальный криптовалютный резерв и город на базе блокчейна

Казахстан планирует создать национальный криптовалютный резерв и город на базе блокчейна

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном обращении изложил видение, которое включает как государственный криптовалютный резерв, так и [...] Статья "Казахстан планирует национальный криптовалютный резерв и город на базе блокчейна" впервые появилась на Coindoo.
Manchester City Fan
CITY$0.9436-2.81%
VisionGame
VISION$0.000284-1.49%
Поделиться
Coindoo2025/09/09 13:00
Поделиться
MegaETH запустит Стейблкоин с Ethena для поддержания низких комиссий Блокчейна

MegaETH запустит Стейблкоин с Ethena для поддержания низких комиссий Блокчейна

Пост MegaETH запускает Стейблкоин с Ethena для снижения комиссий блокчейна появился на BitcoinEthereumNews.com. MegaETH, сеть масштабирования Ethereum, разработанная для транзакций, которые обрабатываются настолько быстро, что называет себя блокчейном "реального времени", в понедельник объявила о запуске нативного стейблкоина с быстрорастущим DeFi протоколом Ethena ENA$0.7923. Токен, названный USDm, будет тесно интегрирован в приложения и протоколы, построенные на базе сети, и направлен на поддержание низких транзакционных издержек в цепочке путем перенаправления доходов от резервных активов на субсидирование затрат секвенсора, согласно записи в блоге. "USDm означает более низкие комиссии для пользователей и более выразительное пространство для дизайна приложений", - сказал соучредитель MegaETH Шуяо Конг в записи в блоге. "Мы рады работать с Ethena, чтобы создать беспроигрышный сценарий для всех заинтересованных сторон в нашей экосистеме". Токен изначально будет обеспечен USDtb от Ethena, доходным токеном, обеспеченным токенизированным фондом денежного рынка BlackRock BUIDL. Позже могут быть добавлены другие и будущие токены, выпущенные Ethena, такие как USDe, сообщила MegaETH в записи в блоге. Токен управления Ethena, ENA (ENA), вырос на 7% за последние 24 часа, превзойдя более широкий крипторынок. Стейблкоины - это быстрорастущая группа криптовалют стоимостью 270 миллиардов долларов, преимущественно с ценами, привязанными к доллару США. Они служат основной ликвидностью и торговыми парами на криптоплощадках, а также все чаще используются для трансграничных платежей, обещая более быстрые и дешевые транзакции на блокчейн-рельсах по сравнению с традиционными банковскими каналами. Они получили регуляторный импульс в начале этого года в США, когда президент Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, первый крупный законодательный акт о криптовалюте в стране. Стейблкоин MegaETH - это последний пример того, как криптоэкосистемы предпринимают шаги для выпуска собственного стейблкоина с поставщиком услуг, вместо того чтобы полагаться исключительно на существующие предложения стейблкоинов, в настоящее время доминируемые USDC от Circle и USDT от Tether. Популярный крипто-кошелёк MetaMask недавно объявил о запуске...
Union
U$0.009655+2.41%
RealLink
REAL$0.07805-4.11%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.167-4.47%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 12:55
Поделиться
Ключевые события блокчейна, которые могут сформировать настроение рынка

Ключевые события блокчейна, которые могут сформировать настроение рынка

Пост «Ключевые события блокчейна, которые могут сформировать настроение рынка» появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку рынок криптовалют и блокчейна остается динамичным с быстрыми инновациями, следующая неделя с 8 по 14 сентября включает ряд ключевых событий в различных блокчейн-проектах. Голосования по управлению и разблокировка токенов до харфорков, аудитов и значимых объявлений о партнерстве — эти вехи могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и направление рынка в краткосрочной перспективе. Понедельник, 8 сентября: Управление и взаимодействие с сообществом Неделя начинается с нескольких мероприятий, ориентированных на сообщество. Origin Protocol запланировал звонок с сообществом, который состоится в 16:00 UTC, и будет направлен на встречу с пользователями и обновление информации о развитии проекта. Тем временем, лидер в области ликвидного стейкинга, Lido проведет двойное голосование по управлению, что примечательно в контексте децентрализации принятия решений на его платформе. Для поддержания импульса, dYdX запускает свое первое предложение по управлению, Голосование по предложению №275, в серии предложений по управлению, поскольку децентрализованная биржа деривативов консолидирует свою экосистему. Вторник, 9 сентября: Голосования, обновления и AMA Вторник также перегружен мерами управления и техническими улучшениями. dYdX переходит к Голосованию по предложению №276, что указывает на быстрое развитие управления проектом. Технически, Tezos пройдет обновление тестовой сети Seoul, что будет означать переход, при котором как Shadownet, так и Ghostnet тестовые сети будут перенесены в Seoul. Такой шаг является значительным шагом к продолжению гибкости блокчейна. Кроме того, Metis проводит сессию Ask-Me-Anything с LazAI в 16:00 UTC, приглашая свое сообщество к пониманию и планам на будущее. Среда, 10 сентября: Предложения, аудиты и харфорки В среду запланированы три различных события. Celo примет свой харфорк Ice Cream, одно из критических обновлений, которое улучшит стабильность и масштабируемость сети. AB — это блокчейн, ориентированный на безопасность...
CELO
CELO$0.3358-8.57%
TokenFi
TOKEN$0.01163-4.20%
BRC20.COM
COM$0.010734-4.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 12:49
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов