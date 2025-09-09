США рассматривают запрет лабораторий по тестированию электроники, связанных с Китаем
Пост «США рассматривают запрет лабораторий по тестированию электроники, связанных с Китаем» появился на BitcoinEthereumNews.com. В понедельник Федеральная комиссия по связи заявила, что начала процедуру отзыва признания США для семи испытательных лабораторий, связанных с правительством Китая, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В мае агентство утвердило правила, блокирующие некоторым лабораториям, базирующимся в Китае, сертификацию таких устройств, как телефоны, камеры и компьютеры для продажи в США. ФКС добавила, что признание для четырех других китайских лабораторий истекло с мая и не будет продлено, включая две, которые запрашивали продление. «Правительства иностранных противников не должны владеть и контролировать лаборатории, которые тестируют устройства, сертифицируемые ФКС как безопасные для рынка США», — заявил председатель ФКС Брендан Карр. Каждый электронный продукт, направляемый в Соединенные Штаты, должен пройти процесс авторизации оборудования ФКС перед импортом. Агентство оценивает, что около 75% таких устройств тестируются в лабораториях, расположенных в Китае. Как сообщает Reuters, среди целей, названных ФКС, — Чунцинская академия информации и коммуникаций, CQC Internet of Vehicles Technical Service Co, CVC Testing, TUV Rheinland-CCIC Ningbo Co, UL-CCIC, CESI (Guangzhou) Standards, Китайская академия информационных и коммуникационных технологий, Шанхайский институт измерений и испытательных технологий и CCIC Southern Testing Co. Китайское посольство раскритиковало США за политизацию торговли Посольство Китая в Вашингтоне ранее заявляло, что выступает против того, чтобы Соединенные Штаты «чрезмерно расширяли концепцию национальной безопасности, используя государственный аппарат и юрисдикцию дальнего действия для подавления китайских компаний. Мы выступаем против превращения торговых и технологических вопросов в политическое оружие». ФКС ранее заявляла, что многие из лабораторий, по-видимому, имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая, включая связи с государственными предприятиями или китайскими военными. Агентство сообщило, что эти учреждения протестировали тысячи устройств для рынка США за последние годы. В ноябре 2022 года комиссия прекратила одобрение нового телекоммуникационного оборудования от Huawei и ZTE, и...
