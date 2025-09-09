Биткоин может "легко" достичь 200 000 $ в этом году, говорит Том Ли

Пост «Биктоин может «легко» достичь 200 000 долларов в этом году, говорит Том Ли» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, управляющий партнер Fundstrat Global Advisors Том Ли сообщил CNBC, что Биктоин может достичь 200 000 долларов в этом году. Он заявил во время интервью, что цифровая монета выиграет, если Федеральная резервная система снизит процентные ставки. Биктоин и другие цифровые монеты и токены в основном хорошо себя показывали в условиях низких процентных ставок. Биктоин все еще может достичь 200 000 долларов за монету к концу года, заявил в понедельник CNBC крипто-бык и управляющий партнер Fundstrat Global Advisors Том Ли. Ли, который делал смелые прогнозы в прошлом, сказал, что ожидаемое снижение процентной ставки центральным банком США на следующем заседании по денежно-кредитной политике 17 сентября подтолкнет актив вверх. «Биктоин и криптовалюты, такие как Ethereum, очень чувствительны к денежно-кредитной политике», — сказал Ли. «Я думаю, 17 сентября — это важный катализатор». Он добавил: «Я думаю, Биктоин может легко достичь 200 000 долларов до конца года, и я знаю, что это большой скачок». Недавно Биктоин торговался чуть более чем за 112 000 долларов, что менее чем на один процент выше за последние 24 часа, показывают данные CoinGecko. В прошлом месяце он достиг исторического максимума в 124 128 долларов, прежде чем просел на фоне беспокойства инвесторов по поводу инфляции, экономики США и других макроэкономических неопределенностей. Ли, который также является движущей силой стратегии Ethereum-казначейства майнера Биктоина BitMine Immersions и занимает пост председателя этой компании, в целом был прав относительно роста Биктоина, но ошибался в датах, когда монета достигает целевых цен. Например, в 2018 году инвестор сказал, что Биктоин достигнет 125 000 долларов к 2022 году. Самая высокая цена флагманской криптовалюты в том году составила 47 737 долларов, прежде чем она рухнула до уровня ниже 16 000 долларов после того, как в 2021 году был побит рекорд в 69 044 доллара. Федеральная резервная система медленно снижала процентные ставки в этом году, несмотря на давление со стороны президента Дональда Трампа. Аналитики ожидают...