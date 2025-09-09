2025-10-11 суббота

Кливленд Гардианс заслуживают ясности в отношении обвинений в азартных играх

Кливленд Гардианс заслуживают ясности в отношении обвинений в азартных играх

Пост «Кливленд Гардианс заслуживают ясности в отношении обвинений в азартных играх» появился на BitcoinEthereumNews.com. КЛИВЛЕНД, ОГАЙО – 18 ИЮЛЯ: Эммануэль Класе №48 из Кливленд Гардианс празднует победу команды со счетом 8-6 над Атлетикс на Прогрессив Филд 18 июля 2025 года в Кливленде, Огайо. (Фото: Ник Камметт/Getty Images) Getty Images Кливленд Гардианс все еще ожидают результатов расследования Главной лиги бейсбола о потенциальных нарушениях, связанных с азартными играми, двумя питчерами Кливленда. Правило 21 Главной лиги бейсбола запрещает всем, кто связан с игрой – включая игроков, судей и персонал – делать ставки на любую игру в бейсбол или софтбол, независимо от уровня. Ставки на другие виды спорта разрешены, если они легальны и не используют инсайдерскую информацию. Особый интерес представляет следующий пункт в Правиле 21: («2) Любой игрок, судья или официальное лицо или сотрудник Клуба или Лиги, который поставит какую-либо сумму на любую игру в бейсбол, в связи с которой у делающего ставку есть обязанности, будет объявлен навсегда непригодным.» САКРАМЕНТО, КАЛИФОРНИЯ – 22 ИЮНЯ: Луис Л. Ортис №45 из Кливленд Гардианс наблюдает из дагаута во время игры против Атлетикс в Саттер Хелс Парк 22 июня 2025 года в Сакраменто, Калифорния. (Фото: Лахлан Каннингем/Getty Images) Getty Images Оплачиваемый отпуск: 3 июля 2025 года правый стартер Гардианс Луис Ортис был отмечен компанией по обеспечению целостности ставок IC360 за предполагаемый бросок пары подач, которые получили необычное количество активности в азартных играх. Главная лига бейсбола поместила Ортиса в «недисциплинарный оплачиваемый отпуск» до 17 июля, что совпало с окончанием перерыва на Матч всех звезд. Расследование касается «проп» ставок – или ставок на определенные подачи, которые Ортис мог сделать намеренно, чтобы исказить предложение по ставкам в свою пользу. Продолжительность оплачиваемого отпуска была согласована между Ассоциацией игроков MLB и Главной лигой бейсбола. 18 июля MLB продлила отпуск Ортиса до 31 августа. Опять же, Ассоциация игроков MLB и Главная лига бейсбола...
Биткоин снова на уровне 112K $, но данные вызывают сомнения в его удержании

Биткоин снова на уровне 112K $, но данные вызывают сомнения в его удержании

Пост Биктоин Вернулся К 112K $, Но Данные Сомневаются, Что Он Удержится появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Перекос опционов Биткоина и ставки финансирования фьючерсов подчеркивают постоянную осторожность, несмотря на то, что BTC защищает уровень поддержки в 110 000 $. Отток из спотовых ETF Биткоина и отрицательное решение Strategy's по индексу S&P 500 продолжают давить на настроения трейдеров. Биктоин (BTC) поднялся выше 112 000 $ в понедельник, отдаляясь от уровня 108 000 $, наблюдавшегося на предыдущей неделе. Однако этот рост не был достаточно сильным, чтобы восстановить уверенность, согласно метрикам деривативов BTC. Трейдеры сейчас пытаются определить, что мешает улучшению настроений и есть ли у Биткоина импульс, чтобы преодолеть отметку в 120 000 $. 30-дневный перекос опционов Биткоина (пут-колл) на Deribit. Источник данных: laevitas.ch Перекос дельты опционов BTC в настоящее время составляет 9%, что означает, что пут (продажа) опционы оцениваются с премией по сравнению с эквивалентными колл (покупка) инструментами. Обычно это сигнализирует о неприятии риска, хотя это может просто отражать условия торговли прошлой недели, а не четкое ожидание резкого падения. Настоящий всплеск спроса на защиту от падения был бы очевиден в соотношении пут-колл опционов. Премиальное соотношение пут-колл опционов на Deribit. Источник данных: laevitas.ch В понедельник спрос на пут опционы подскочил, обратив тенденцию предыдущих двух сессий. Данные указывают на более сильный аппетит к нейтрально-медвежьим стратегиям, предполагая, что трейдеры остаются осторожными в отношении потенциального падения ниже 108 000 $. Часть этого отсутствия энтузиазма проистекает из неспособности Биткоина отразить новые исторические максимумы как в S&P 500, так и в золоте. Более слабые, чем ожидалось, показатели рынка труда в Соединенных Штатах усилили ожидания денежного смягчения. Подразумеваемая процентная ставка ФРС на март 2026 года. Источник данных: инструмент CME Fedwatch Трейдеры теперь приписывают 73% вероятность тому, что процентные ставки упадут до 3,50% или ниже к марту 2026 года, по сравнению с 41% всего месяц назад, согласно инструменту CME FedWatch. Спотовые ETF Биткоина сталкиваются с оттоком средств, в то время как корпоративные резервы Эфира набирают обороты. Добавляя к осторожности, спот...
ИИ-агенты готовы изменить экосистемы блокчейн-игр, говорит директор по играм

ИИ-агенты готовы изменить экосистемы блокчейн-игр, говорит директор по играм

Пост «Интеллектуальные агенты готовы изменить экосистемы блокчейн-игр, говорит директор по играм» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сектор Web3-игр перешел от спекулятивных моделей к фокусу на устойчивость, улучшенный игровой процесс и надежную инфраструктуру. Директор по разработке игр рассматривает текущую коррекцию рынка как необходимый сброс, который расчищает путь для стабильного роста, устраняя проекты без фундаментальных основ. Необходимый сброс для Web3-игр За последние несколько лет, [...] Источник: https://news.bitcoin.com/intelligent-agents-set-to-reshape-blockchain-gaming-ecosystems-gaming-director-says/
США введут отмену тарифов на японские товары

США введут отмену тарифов на японские товары

Пост "США реализуют откат тарифов на японские товары" появился на BitcoinEthereumNews.com. Пошлины США на японские товары будут снижены, заявил во вторник японский переговорщик по тарифам. Аказава написал в посте в X, что Соединенные Штаты пересмотрят тарифы на Японию во вторник, 16 сентября. Он сослался на уведомление Федерального реестра, ожидаемое в этот день, и сказал, что пошлины на автомобили и автозапчасти из Японии будут снижены. В апреле президент Дональд Трамп установил 25% общую пошлину на импорт автомобилей и их запчастей. К июлю он объявил, что каждый продукт из Японии будет облагаться 25% сбором. Позже в июле ставка, применяемая к Японии, была снижена до 15%, при этом чиновники ссылались на запланированные инвестиции в размере 550 миллиардов долларов в Соединенные Штаты. В сентябре Трамп повторил эту политику в исполнительном указе. В нем говорилось, что в обмен на более низкую ставку Япония предоставит американским производителям в аэрокосмической отрасли, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, энергетике и автомобилестроении "прорывные возможности в доступе к рынку". Ожидаемое снижение тарифов США облегчит расходы для японских автопроизводителей Августовский отчет Toyota прогнозировал, что автомобильные пошлины сократят операционный доход в 2026 году на 1,4 триллиона иен, около 9,5 миллиардов долларов. Toyota также снизила прогноз операционной прибыли на весь год на 16%, ссылаясь на более высокие затраты из-за тарифов США на автомобили, запчасти, сталь и алюминий. "Честно говоря, нам очень сложно предсказать, что произойдет с рыночной средой", - сказал на брифинге Таканори Азума, глава финансового отдела Toyota, обещая продолжать производить автомобили для американских клиентов, независимо от влияния тарифов. Также в августе Honda предупредила, что может увидеть падение прибыли в этом году из-за тарифов, оценивая ущерб в 450 миллиардов иен. В июле General Motors сообщила о сокращении прибыли за последний квартал на 1 миллиард долларов из-за тарифов. Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно. Источник: https://www.cryptopolitan.com/us-tariff-rollback-japanese-goods/
Рабочая группа SEC по криптовалютам проведет шестой круглый стол по финансовому надзору и конфиденциальности

Рабочая группа SEC по криптовалютам проведет шестой круглый стол по финансовому надзору и конфиденциальности

Рабочая группа Комиссии по ценным бумагам и биржам США по криптовалютам проведет следующее заседание круглого стола в октябре для обсуждения финансового надзора и конфиденциальности. Комиссар Хестер Пирс, возглавляющая рабочую группу по криптовалютам, подчеркнула важность защиты...
OpenAI угрожает покинуть Калифорнию, поскольку политика штата угрожает его переходу к коммерческой модели

OpenAI угрожает покинуть Калифорнию, поскольку политика штата угрожает его переходу к коммерческой модели

Пост OpenAI угрожает покинуть Калифорнию, поскольку политика штата угрожает его переходу к коммерческой деятельности, появился на BitcoinEthereumNews.com. OpenAI предупреждает, что может полностью покинуть Калифорнию, поскольку юридические споры и политическое противодействие угрожают сорвать планы реструктуризации. Руководители рассматривают возможность ухода после осознания того, что генеральный прокурор штата может заблокировать переход компании к коммерческой деятельности. Всё будущее компании теперь зависит от получения одобрения регулирующих органов или риска потерять почти 19 миллиардов $ инвесторских средств. Согласно сообщению The Wall Street Journal, OpenAI стала мишенью некоторых крупнейших некоммерческих коалиций, профсоюзов и благотворительных групп Калифорнии. Эти организации хотят, чтобы генеральный прокурор расследовал, нарушит ли реструктуризация компании законы штата о благотворительности. Генеральные прокуроры угрожают юридическими действиями, если реструктуризация продолжится Генеральные прокуроры Калифорнии и Делавэра расследуют это предложение. Они имеют юридические полномочия подавать в суд или требовать изменений, если считают, что OpenAI нарушает законы о некоммерческих организациях. Офис генерального прокурора Калифорнии уже предупреждает, что текущий план OpenAI может противоречить его первоначальной миссии. Штат направил письмо, выражающее обеспокоенность, особенно в свете нескольких самоубийств, о которых сообщалось среди людей, взаимодействовавших с ChatGPT в течение длительных периодов. В письме регуляторы написали: "Недавние смерти неприемлемы. Они справедливо пошатнули доверие американской общественности к OpenAI и этой отрасли". Они сказали OpenAI, что безопасность должна быть на первом месте. Они также дали понять, что некоммерческий статус компании требует прозрачности и подхода к развертыванию ИИ, ориентированного на общественные интересы. Руководители OpenAI не ожидали такого сопротивления, когда объявили о реструктуризации в конце прошлого года. Интенсивность юридического давления, особенно со стороны Калифорнии, превратилась в реальную угрозу. Сэм Альтман, который стал соучредителем OpenAI в 2015 году, превратил компанию в ИИ-гиганта стоимостью 86 миллиардов $, но теперь рискует наблюдать, как она разваливается из-за юридических формальностей. OpenAI по-прежнему управляется как коммерческое подразделение под...
Важное предупреждение сети Pi: Появляется скрытая угроза

Важное предупреждение сети Pi: Появляется скрытая угроза

Пост Серьезное предупреждение сети Pi: Появляется Скрытая угроза появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины Новый спор возник внутри экосистемы Pi Network после того, как модераторы обнаружили кошелек, предположительно связанный с многочисленными кражами токенов Pi. Это открытие усилило обсуждения о защите пользователей и происходит в момент, когда проект рассматривает вторую крупную миграцию токенов. Растущие опасения мошенничества Вместо изолированных попыток фишинга, помеченный кошелек, по-видимому, систематически нацеливался на пользователей, разблокирующих свои аккаунты, перенаправляя токены и затем распределяя их через несколько более мелких адресов. Для многих Пионеров это откровение усилило давние опасения, что мошенники используют пробелы в верификации и безопасности. Предупреждение было усилено известными голосами сообщества. Инфлюенсер Вуди Лайтер напомнил участникам, что фишинговые сайты продолжают ловить ничего не подозревающих пользователей, призывая их перепроверять каждое сообщение с официальным Центром безопасности Pi. Разработчики представляют новые меры защиты Параллельно с этим, основная команда Pi выпустила новые функции приложения, направленные на устранение лазеек. Главным дополнением является PassKey — опция безопасности, которая связывает доступ к кошельку с проверками на уровне устройства, такими как биометрия или PIN-коды. В сочетании с расширенными ресурсами в Центре безопасности, обновление призвано дать пользователям лучшие инструменты для противодействия мошенничеству. В то время как обновления безопасности выходят на первый план, миграция остается долгосрочным фокусом сообщества. Реферальные бонусы и непроверенные балансы годами тормозили прогресс, оставляя часть предложения за пределами открытой экономики. Модераторы намекнули, что вторая миграция может перезапустить импульс, вознаграждая активных пользователей и возрождая интерес. Цена остается стабильной Несмотря на эти события, цена токена Pi практически не изменилась. Торгуясь около 0,3468 $ с минимальными дневными колебаниями, монета показала небольшую волатильность даже после листинга на Onramp Money. Аналитики предполагают, что сдержанная реакция отражает сохраняющуюся осторожность до полного перехода сети к открытому мейннету. Для Pi Network помеченный кошелек служит напоминанием о том, насколько хрупким может быть доверие пользователей...
«Почти телепатический» носимый гаджет позволяет вам бесшумно общаться с устройствами

«Почти телепатический» носимый гаджет позволяет вам бесшумно общаться с устройствами

Пост «"Почти телепатический" носимый гаджет позволяет бесшумно общаться с устройствами» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, бостонский стартап AlterEgo представил носимое устройство, которое позволяет пользователям бесшумно общаться с машинами путем декодирования нервно-мышечных сигналов в челюсти и горле. Технология основана на прототипе MIT Media Lab 2018 года, который показал, что субвокальная речь может быть захвачена и переведена с высокой точностью. AlterEgo позиционирует свой неинвазивный подход как практическую альтернативу мозговым имплантатам, таким как Neuralink, или ЭМГ-браслетам от Meta. Бостонский стартап под названием AlterEgo в понедельник представил носимое устройство, которое позволяет пользователям бесшумно общаться с компьютерами, что стало первой серьезной попыткой коммерциализировать революционную технологию, разработанную в MIT Media Lab. Устройство, описанное компанией как "почти телепатический" интерфейс, не считывает активность мозга. Вместо этого оно обнаруживает слабые нервно-мышечные сигналы в лице и горле, когда человек внутренне произносит слова. Эти сигналы декодируются программным обеспечением машинного обучения и передаются в виде команд или текста. Ответы доставляются конфиденциально через костную проводимость звука. Впервые об этой истории сообщил Axios, а основатель компании Арнав Капур поделился ею на X. Представляем Alterego: первый в мире почти телепатический носимый гаджет, который обеспечивает бесшумное общение со скоростью мысли. Alterego делает ИИ-агент продолжением человеческого разума. Мы совершили несколько прорывов с момента начала нашей работы в MIT. Мы объявляем о них сегодня. pic.twitter.com/KX5mxUIBAk — alterego (@alterego_io) 8 сентября 2025 г. Подход основан на исследованиях, впервые представленных в MIT в 2018 году, когда Капур, тогда еще аспирант, представил прототип гарнитуры под тем же названием. Эта версия продемонстрировала, что субвокальная речь — слова, произносимые в тишине — может быть захвачена с достаточной точностью для управления простыми системами. Лаборатория позиционировала его как потенциальное средство помощи людям с нарушениями речи, а также предлагала более широкое применение во взаимодействии человека с компьютером. AlterEgo не раскрыл подробностей о финансировании, сроках запуска или стратегии коммерциализации, но компания представит технологию публично...
Цензура Bitcoin Core может спровоцировать Харфорк: лидер Ordinals

Цензура Bitcoin Core может спровоцировать Харфорк: лидер Ordinals

Пост «Цензура Bitcoin Core может вызвать Харфорк: лидер Ordinals» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цензура Bitcoin Core может вызвать Харфорк: лидер Ordinals Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Джейк Симмонс является энтузиастом Биктоина с 2016 года. С тех пор как он услышал о Биктоине, он изучает эту тему каждый день и пытается делиться своими знаниями с другими. Его цель - внести вклад в финансовую революцию Биктоина, которая заменит систему фиатных денег. Помимо BTC и криптовалют, Джейк изучал бизнес-информатику в университете. После выпуска в 2017 году он работает в секторе блокчейна и криптовалют. Вы можете следить за Джейком в Twitter: @realJakeSimmons. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-core-censorship-trigger-fork/
Ралли азиатских акций на фоне снижения доллара, поскольку рынки учитывают снижение ставки ФРС

Ралли азиатских акций на фоне снижения доллара, поскольку рынки учитывают снижение ставки ФРС

Пост «Ралли азиатских акций на фоне снижения доллара, поскольку рынки учитывают снижение ставки ФРС» появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции Азиатско-Тихоокеанского региона выросли во вторник на фоне надежд, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки уже на следующей неделе, хотя политическая напряженность и риски политики сохраняли осторожность на валютных и облигационных рынках. Индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,2% в начале торгов после сильного дня на Уолл-стрит, который завершился рекордом Nasdaq. В Нью-Йорке S&P 500 вырос на 0,2%, немного не дотянув до рекорда прошлой недели. Dow прибавил 114 пунктов (0,3%), а Nasdaq вырос на 0,5% до нового рекорда. Ценообразование на фьючерсах показывает чуть более 10% вероятности снижения на 50 базисных пунктов в этом месяце, по сравнению с нулем неделю назад, согласно инструменту CME FedWatch. Европейские фьючерсы на акции ослабли после роста на кассовом рынке в понедельник. Фьючерсы EUROSTOXX 50 снизились на 0,17%, фьючерсы FTSE снизились на 0,04%, а фьючерсы DAX упали на 0,22%. Японский Nikkei 225 вырос почти на 0,3% до 43 763,96; австралийский ASX 200 упал на 0,5% до 8 806,60; южнокорейский Kospi поднялся на 0,6% до 3 238,07; гонконгский Hang Seng прибавил 1,2% до 25 949,48; Shanghai Composite вырос на 0,1% до 3 831,45. На валютных рынках иена выросла на 0,1% до 147,37 за доллар, компенсируя вчерашнее падение, в то время как евро оставалось стабильным на уровне 1,1768 доллара. Доходность японских государственных облигаций упала после роста днем ранее, поскольку цены и доходность движутся в противоположных направлениях. Доллар США упал до самого низкого уровня почти за семь недель во вторник, согласно Reuters. Доходность США находилась вблизи своей самой низкой точки. Доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительная к ожиданиям политики, держалась вблизи пятимесячного минимума на уровне 3,4966%. Базовая 10-летняя доходность также находилась вблизи пятимесячного минимума на уровне 4,0494%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,04% с 4,10% в конце пятницы и с 4,28% в прошлый вторник. Сырьевые товары показали смешанную динамику. В торговле энергоносителями эталонная нефть США выросла на 25 центов до 62,51 доллара за баррель, а нефть Brent прибавила 27...
