США введут отмену тарифов на японские товары

Пост "США реализуют откат тарифов на японские товары" появился на BitcoinEthereumNews.com. Пошлины США на японские товары будут снижены, заявил во вторник японский переговорщик по тарифам. Аказава написал в посте в X, что Соединенные Штаты пересмотрят тарифы на Японию во вторник, 16 сентября. Он сослался на уведомление Федерального реестра, ожидаемое в этот день, и сказал, что пошлины на автомобили и автозапчасти из Японии будут снижены. В апреле президент Дональд Трамп установил 25% общую пошлину на импорт автомобилей и их запчастей. К июлю он объявил, что каждый продукт из Японии будет облагаться 25% сбором. Позже в июле ставка, применяемая к Японии, была снижена до 15%, при этом чиновники ссылались на запланированные инвестиции в размере 550 миллиардов долларов в Соединенные Штаты. В сентябре Трамп повторил эту политику в исполнительном указе. В нем говорилось, что в обмен на более низкую ставку Япония предоставит американским производителям в аэрокосмической отрасли, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, энергетике и автомобилестроении "прорывные возможности в доступе к рынку". Ожидаемое снижение тарифов США облегчит расходы для японских автопроизводителей Августовский отчет Toyota прогнозировал, что автомобильные пошлины сократят операционный доход в 2026 году на 1,4 триллиона иен, около 9,5 миллиардов долларов. Toyota также снизила прогноз операционной прибыли на весь год на 16%, ссылаясь на более высокие затраты из-за тарифов США на автомобили, запчасти, сталь и алюминий. "Честно говоря, нам очень сложно предсказать, что произойдет с рыночной средой", - сказал на брифинге Таканори Азума, глава финансового отдела Toyota, обещая продолжать производить автомобили для американских клиентов, независимо от влияния тарифов. Также в августе Honda предупредила, что может увидеть падение прибыли в этом году из-за тарифов, оценивая ущерб в 450 миллиардов иен. В июле General Motors сообщила о сокращении прибыли за последний квартал на 1 миллиард долларов из-за тарифов. Источник: https://www.cryptopolitan.com/us-tariff-rollback-japanese-goods/