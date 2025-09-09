Ралли азиатских акций на фоне снижения доллара, поскольку рынки учитывают снижение ставки ФРС
Пост «Ралли азиатских акций на фоне снижения доллара, поскольку рынки учитывают снижение ставки ФРС» появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции Азиатско-Тихоокеанского региона выросли во вторник на фоне надежд, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки уже на следующей неделе, хотя политическая напряженность и риски политики сохраняли осторожность на валютных и облигационных рынках. Индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,2% в начале торгов после сильного дня на Уолл-стрит, который завершился рекордом Nasdaq. В Нью-Йорке S&P 500 вырос на 0,2%, немного не дотянув до рекорда прошлой недели. Dow прибавил 114 пунктов (0,3%), а Nasdaq вырос на 0,5% до нового рекорда. Ценообразование на фьючерсах показывает чуть более 10% вероятности снижения на 50 базисных пунктов в этом месяце, по сравнению с нулем неделю назад, согласно инструменту CME FedWatch. Европейские фьючерсы на акции ослабли после роста на кассовом рынке в понедельник. Фьючерсы EUROSTOXX 50 снизились на 0,17%, фьючерсы FTSE снизились на 0,04%, а фьючерсы DAX упали на 0,22%. Японский Nikkei 225 вырос почти на 0,3% до 43 763,96; австралийский ASX 200 упал на 0,5% до 8 806,60; южнокорейский Kospi поднялся на 0,6% до 3 238,07; гонконгский Hang Seng прибавил 1,2% до 25 949,48; Shanghai Composite вырос на 0,1% до 3 831,45. На валютных рынках иена выросла на 0,1% до 147,37 за доллар, компенсируя вчерашнее падение, в то время как евро оставалось стабильным на уровне 1,1768 доллара. Доходность японских государственных облигаций упала после роста днем ранее, поскольку цены и доходность движутся в противоположных направлениях. Доллар США упал до самого низкого уровня почти за семь недель во вторник, согласно Reuters. Доходность США находилась вблизи своей самой низкой точки. Доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительная к ожиданиям политики, держалась вблизи пятимесячного минимума на уровне 3,4966%. Базовая 10-летняя доходность также находилась вблизи пятимесячного минимума на уровне 4,0494%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,04% с 4,10% в конце пятницы и с 4,28% в прошлый вторник. Сырьевые товары показали смешанную динамику. В торговле энергоносителями эталонная нефть США выросла на 25 центов до 62,51 доллара за баррель, а нефть Brent прибавила 27...
