Биткоин может достичь 150K $ к Рождеству, аналитики сообщают Майклу Сейлору

Пост "Биктоин может достичь 150K $ к Рождеству, говорят Аналитики Майклу Сейлору" появился на BitcoinEthereumNews.com. Говорят, что журналисты никогда по-настоящему не отключаются от работы. Но для Кристиана это не просто метафора, это образ жизни. Днем он ориентируется в постоянно меняющихся течениях рынка криптовалют, владея словами как опытный редактор и создавая статьи, которые расшифровывают жаргон для масс. Когда же компьютер переходит в режим гибернации, его занятия принимают более механический (и иногда философский) оборот. Путешествие Кристиана со словом началось задолго до эпохи Биктоина. В священных залах академии он оттачивал свое мастерство как автор статей для студенческой газеты. Эта ранняя любовь к рассказыванию историй проложила путь к успешной работе редактором в фирме по обработке данных, где победа в конкурсе эссе в первый месяц финансировала многомесячный запас лакомств для собак и кошек – свидетельство его преданности пушистым компаньонам (об этом позже). Затем Кристиан путешествовал по миру журналистики, работая в газетах в Канаде и даже в Южной Корее. Наконец, он осел в местном новостном гиганте в своем родном городе на Филиппинах на десятилетие, став настоящим новостным наркоманом. Но затем что-то новое привлекло его внимание: криптовалюта. Это было похоже на охоту за сокровищами, смешанную с рассказыванием историй – как раз по его части! Так он получил отличную работу в NewsBTC, где он один из главных специалистов по всему, что связано с криптоактивами. Он разбивает эту запутанную информацию на небольшие части, делая ее понятной для каждого (он благодарит свою команду управления за обучение этому навыку). Думаете, Кристиан только работает и не играет? Ни в коем случае! Когда он не за компьютером, вы найдете его предающимся своей страсти к мотоциклам. Настоящий механик, Кристиан любит возиться со своим мотоциклом и наслаждаться радостью открытой дороги на своей Yamaha R3 объемом 320 куб. см. Когда-то демон скорости, который достигал...