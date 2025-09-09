Том Ли уверенно прогнозирует, что Биткоин достигнет 200 000 $ к концу года
Пост Том Ли уверенно предсказывает, что Биктоин достигнет 200 000 $ к концу года появился на BitcoinEthereumNews.com. Том Ли, председатель Bitmine Technologies, предсказал, что Биктоин "легко" достигнет 200 000 $ в этом году, в то время как крупнейшая криптовалюта торгуется около 113 000 $. Ли объяснил, что потенциальное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРБ) станет ключевым катализатором роста цены Биктоина. Монетарная политика и чувствительность рынка Спонсировано Спонсировано В телевизионном интервью Ли объяснил, что криптовалюты, такие как Биктоин и Ethereum (ETH), восприимчивы к изменениям в монетарной политике. Он подчеркнул, что предстоящее заседание ФРБ по монетарной политике 17 сентября станет решающим поворотным моментом для решения о снижении ставки и последующем росте BTC. Его недавние действия могут повлиять на этот прогноз. Ли, давний аналитик, финансовый советник и предприниматель, недавно занял должность председателя в Bitmine, компании Ethereum DAT. Теперь у него двойная роль в Fundstrat Capital, самостоятельно созданной финансовой компании, и Bitmine. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, участники рынка ожидают три снижения ставки в этом году и шесть к сентябрю следующего года, что эквивалентно снижению на 1,5% в течение следующего года. Однако текущее состояние экономики США выглядит устойчивым для таких масштабных снижений ставок. Уровень безработицы составляет 4,3%, оставаясь близким к полной занятости, а три основных фондовых индекса США неоднократно достигали исторических максимумов с конца июня. Надвигающаяся возможность спада Несмотря на положительные показатели, некоторые эксперты указывают на возможность резкого ухудшения ситуации с занятостью. Недавние данные о занятости, включая данные NFP за июль и август, показали признаки быстрого спада. Во вторник BLS, вероятно, опубликует предварительную эталонную ревизию своих данных о рынке труда, показывающую сокращение примерно 800 000 рабочих мест. Если эти данные соответствуют ожиданиям, ФРБ, возможно, придется реализовать более шести снижений ставок. А...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 19:14