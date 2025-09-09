2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Кошельки добавляют рекордные 266K BTC, что это значит

Кошельки добавляют рекордные 266K BTC, что это значит

Пост Кошельки добавляют рекордные 266K BTC, что это значит появился на BitcoinEthereumNews.com. Всплеск накопления Биткоина: Кошельки добавляют рекордные 266K BTC, что это значит Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Всплеск накопления Биткоина: Кошельки добавляют рекордные 266K BTC, что это значит Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-accumulation-record-high/
Биткоин
BTC$117,600.51-2.64%
BRC20.COM
COM$0.010726-4.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:39
Поделиться
Цена Биткоина консолидируется между 109 000$

Цена Биткоина консолидируется между 109 000$

Пост Цена Биктоина консолидируется между 109 000$ появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Цена Биктоина застряла в узком диапазоне между 109 000$ и 112 000$ на этой неделе, что разочаровывает трейдеров после 11% падения с августовского максимума в 124 517$. В то время как быки подчеркивают устойчивость BTC выше отметки 110K$, графики показывают предупреждающие знаки о том, что моментум ослабевает. Между тем, Layer Brett ($LBRETT) стал вирусной историей недели, его предпродажа преодолела отметку в 3 миллиона$ при цене всего 0,0055$ за токен, а ранние стейкеры все еще фиксируют доходность около 800% APY. Для трейдеров, ищущих следующий прорыв, $LBRETT быстро становится самым горячим именем на рынке. Анализ цены Биктоина: BTC застрял в сужающемся диапазоне Биктоин в настоящее время торгуется около 111 000$, консолидируясь после недель давления продаж. Ведущая криптовалюта потеряла почти 11% с конца августа, даже кратковременно тестируя 107 270$ перед возвращением выше 110K$. Рыночный капитал составляет около 2,2 триллиона$, но ежедневные объемы сократились до 22B$-90B$, подчеркивая ужесточение ликвидности. Графики тоже не выглядят хорошо. Более низкие максимумы и более низкие минимумы формируются с пика BTC на уровне 124K$, а свечные паттерны, такие как доджи, указывают на нерешительность. На данный момент цена сжимается в узкую полосу между 110 032$ и 112 000$ — установка, которая обычно предшествует более крупному движению. Большая часть повествования вокруг Биктоина сейчас вращается вокруг ETF. IBIT от BlackRock лидирует с более чем 746 000 BTC, за ним следует FBTC от Fidelity с почти 200 000. Хотя эти притоки когда-то вызывали волнение, в августе фактически наблюдался чистый отток в размере 749 миллионов$, показывая, насколько циклическим и ненадежным может быть институциональный спрос. Простыми словами: Биктоин — гигант, но гиганты не двигаются быстро. Для трейдеров, стремящихся к прибыли в 20x или 50x в предстоящем бычьем цикле, BTC выглядит больше как медленное хранилище стоимости, чем как возможность, меняющая жизнь. Layer Brett: Прорывная предпродажа, на которую обратили внимание инсайдеры...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:34
Поделиться
Том Ли уверенно прогнозирует, что Биткоин достигнет 200 000 $ к концу года

Том Ли уверенно прогнозирует, что Биткоин достигнет 200 000 $ к концу года

Пост Том Ли уверенно предсказывает, что Биктоин достигнет 200 000 $ к концу года появился на BitcoinEthereumNews.com. Том Ли, председатель Bitmine Technologies, предсказал, что Биктоин "легко" достигнет 200 000 $ в этом году, в то время как крупнейшая криптовалюта торгуется около 113 000 $. Ли объяснил, что потенциальное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРБ) станет ключевым катализатором роста цены Биктоина. Монетарная политика и чувствительность рынка Спонсировано Спонсировано В телевизионном интервью Ли объяснил, что криптовалюты, такие как Биктоин и Ethereum (ETH), восприимчивы к изменениям в монетарной политике. Он подчеркнул, что предстоящее заседание ФРБ по монетарной политике 17 сентября станет решающим поворотным моментом для решения о снижении ставки и последующем росте BTC. Его недавние действия могут повлиять на этот прогноз. Ли, давний аналитик, финансовый советник и предприниматель, недавно занял должность председателя в Bitmine, компании Ethereum DAT. Теперь у него двойная роль в Fundstrat Capital, самостоятельно созданной финансовой компании, и Bitmine. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, участники рынка ожидают три снижения ставки в этом году и шесть к сентябрю следующего года, что эквивалентно снижению на 1,5% в течение следующего года. Однако текущее состояние экономики США выглядит устойчивым для таких масштабных снижений ставок. Уровень безработицы составляет 4,3%, оставаясь близким к полной занятости, а три основных фондовых индекса США неоднократно достигали исторических максимумов с конца июня. Надвигающаяся возможность спада Несмотря на положительные показатели, некоторые эксперты указывают на возможность резкого ухудшения ситуации с занятостью. Недавние данные о занятости, включая данные NFP за июль и август, показали признаки быстрого спада. Во вторник BLS, вероятно, опубликует предварительную эталонную ревизию своих данных о рынке труда, показывающую сокращение примерно 800 000 рабочих мест. Если эти данные соответствуют ожиданиям, ФРБ, возможно, придется реализовать более шести снижений ставок. А...
SIX
SIX$0.01958+0.35%
Биткоин
BTC$117,600.51-2.64%
Sunrise Layer
RISE$0.009844-4.23%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 19:14
Поделиться
Аналитики говорят, что Биткоин еще не доказал свою роль "Цифрового золота"

Аналитики говорят, что Биткоин еще не доказал свою роль "Цифрового золота"

Пост «Аналитики говорят, что Биктоин еще не доказал свою роль "Цифрового золота"» появился на BitcoinEthereumNews.com. Золото Bitcoin может взлетать до рекордных высот, но Биктоин по-прежнему движется больше как технологическая акция, чем как актив-убежище. Аналитики предупреждают, что пока макроэкономические тучи не рассеются, следующее крупное ралли криптовалют останется на паузе. Геополитика и Страх рынка Инвесторы столкнулись с волной тревожных событий на этой неделе: разочаровывающие показатели занятости в США, эскалация торговых споров, войны в нескольких регионах и политическая нестабильность во Франции. Коктейль рисков отправил золото к новым максимумам, но Биктоин не последовал за ним. Вместо этого он отразил движение Nasdaq 100, укрепляя свою тесную связь с акциями. Ecoinometrics: Нарратив "Цифрового золота" все еще отсутствует Данные, собранные исследовательской группой Ecoinometrics, показывают, что корреляция Биктоина с золотом и казначейскими облигациями США держится около нуля. В отличие от этого, его связь с рисковыми активами остается сильной, причем Ethereum еще теснее привязан к торговым паттернам, схожим с акциями. Аналитики компании подчеркнули, что долгожданный переход в режим "цифрового золота" еще не произошел. Заседание ФРС становится решающим фактором Внимание теперь переключается на заседание Федеральной резервной системы на следующей неделе. Трейдеры рассматривают его исход как поворотный момент: подтверждение стабильного или ускоренного пути снижения ставок может вызвать оптимизм на рисковых рынках, в то время как ястребиный поворот, вероятно, потянет Биктоин и технологические акции вниз вместе. Bitwise: Макро по-прежнему диктует тренд Андре Драгош, возглавляющий европейские исследования в Bitwise, утверждает, что текущий спад вообще не связан с фундаментальными показателями криптовалют. Вместо этого он указал на замедление глобального роста и сокращение аппетита к риску как на истинные причины слабости. Несмотря на это, Драгош остается оптимистичным в долгосрочной перспективе. Он ожидает, что растущая ликвидность и продолжающееся смягчение политики ФРС создадут условия для более здоровой рыночной среды позднее в этом году. Тем не менее, он предупредил, что краткосрочные перспективы хрупки, назвав заседание ФРС "двойным событием" для Биктоина: либо трамплином для возобновления импульса, либо...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 19:12
Поделиться
Биткоин может достичь 150K $ к Рождеству, аналитики сообщают Майклу Сейлору

Биткоин может достичь 150K $ к Рождеству, аналитики сообщают Майклу Сейлору

Пост "Биктоин может достичь 150K $ к Рождеству, говорят Аналитики Майклу Сейлору" появился на BitcoinEthereumNews.com. Говорят, что журналисты никогда по-настоящему не отключаются от работы. Но для Кристиана это не просто метафора, это образ жизни. Днем он ориентируется в постоянно меняющихся течениях рынка криптовалют, владея словами как опытный редактор и создавая статьи, которые расшифровывают жаргон для масс. Когда же компьютер переходит в режим гибернации, его занятия принимают более механический (и иногда философский) оборот. Путешествие Кристиана со словом началось задолго до эпохи Биктоина. В священных залах академии он оттачивал свое мастерство как автор статей для студенческой газеты. Эта ранняя любовь к рассказыванию историй проложила путь к успешной работе редактором в фирме по обработке данных, где победа в конкурсе эссе в первый месяц финансировала многомесячный запас лакомств для собак и кошек – свидетельство его преданности пушистым компаньонам (об этом позже). Затем Кристиан путешествовал по миру журналистики, работая в газетах в Канаде и даже в Южной Корее. Наконец, он осел в местном новостном гиганте в своем родном городе на Филиппинах на десятилетие, став настоящим новостным наркоманом. Но затем что-то новое привлекло его внимание: криптовалюта. Это было похоже на охоту за сокровищами, смешанную с рассказыванием историй – как раз по его части! Так он получил отличную работу в NewsBTC, где он один из главных специалистов по всему, что связано с криптоактивами. Он разбивает эту запутанную информацию на небольшие части, делая ее понятной для каждого (он благодарит свою команду управления за обучение этому навыку). Думаете, Кристиан только работает и не играет? Ни в коем случае! Когда он не за компьютером, вы найдете его предающимся своей страсти к мотоциклам. Настоящий механик, Кристиан любит возиться со своим мотоциклом и наслаждаться радостью открытой дороги на своей Yamaha R3 объемом 320 куб. см. Когда-то демон скорости, который достигал...
STUFF.io
STUFF$0.00375-4.82%
Mode Network
MODE$0.001163-1.60%
PlaysOut
PLAY$0.04301-7.30%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 18:43
Поделиться
Розничный захват Биткоина – Вот почему киты BTC отступают!

Розничный захват Биткоина – Вот почему киты BTC отступают!

Пост «Розничный захват Биткоина – вот почему киты BTC отступают!» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Биктоин потерял импульс, поскольку объемы китов сократились, в то время как розничные трейдеры доминировали на рынке фьючерсов. BTC оставался в диапазоне около 112K $, с растущими рисками снижения, если не вернется более сильный спрос. Крупнейшие сторонники Биктоина [BTC], похоже, отступают. После месяцев накопления, объемы китов истощились, оставляя розничным трейдерам заполнять пробел. Рынки фьючерсов явно показывают этот сдвиг, и это может задать тон тому, куда BTC направится дальше. Киты отступают, BTC ощущает давление Крупнейшие держатели Биктоина начали сокращать позиции после месяцев стабильного накопления. Недавние данные указывают, что общие балансы китов упали ниже 3,36 миллиона BTC, а 30-дневное процентное изменение стало отрицательным. Этот разворот совпал с растущим давлением продаж, толкая цены ниже, поскольку киты перешли от накопления к распределению. Источник: CryptoQuant Такие откаты часто являются признаком ротации или высокой волатильности цен. По мере снижения объемов китов, ценовой импульс Биктоина ослаб. В результате, крупные игроки уже не так поддерживали рынок, как это было в начале года. Рынок фьючерсов становится преимущественно розничным Источник: TradingView Далее: Почему криптовалюта растет сегодня? Ставки на снижение ставки ФРС, притоки ETF и многое другое... Источник: https://ambcrypto.com/bitcoins-retail-takeover-heres-why-btc-whales-are-backing-off/
NEAR
NEAR$3+5.18%
ChangeX
CHANGE$0.00159302+0.55%
Биткоин
BTC$117,600.51-2.64%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 18:13
Поделиться
Hyperliquid видит, как Sky присоединяется к гонке за запуск стейблкоина USDH

Hyperliquid видит, как Sky присоединяется к гонке за запуск стейблкоина USDH

Пост Hyperliquid видит присоединение Sky к гонке за запуск стейблкоина USDH появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптогигант Sky присоединился к гонке за запуск стейблкоина USDH от Hyperliquid с планом, который обеспечивает высокую ликвидность, мультичейн-доступ и стабильную доходность для сообщества Hyperliquid. Sky использует свой баланс в 8 миллиардов $, семь лет безопасности и кредитный рейтинг S&P, чтобы позиционировать USDH как новый стандарт в пространстве стейблкоинов. Фонд Sky Frontier заявил, что предложение позволит USDH работать так же, как и другие стейблкоины Sky, DAI и USDS, при этом напрямую связывая его с торговой системой Hyperliquid. План фокусируется на прозрачности, легко проверяемом обеспечении и строгом контроле рисков, построенном на банковских моделях. Sky использует свою систему стейблкоинов для поддержки Hyperliquid Sky (ранее известный как MakerDAO) имеет более 8 миллиардов $ своего стейблкоина USDS в обращении. Он обеспечен более чем 13 миллиардами $ в залоговых активах, состоящих из криптоактивов и реальных финансовых инструментов, таких как облигации Казначейства США. Фонд Sky Frontier хочет связать Sky с Hyperliquid, создав стейблкоин USDH. Если предложение будет принято, монета перенимет ту же структуру, что и текущие стейблкоины Sky DAI и USDS. Поскольку эти две монеты использовались более семи лет без каких-либо зарегистрированных убытков для держателей, даже во время огромных рыночных спадов, Sky создал устойчивую репутацию, с которой другие не могут сравниться. С Hyperliquid, USDH получит доступ к Модулю Стабильности Привязки (PSM) Sky и его немедленной ликвидности USDC в размере 2,2 миллиарда $. С этим пользователи могут погашать огромные суммы USDH без задержек или скольжения. Эти миллиарды также доказывают, что любой может обменять USDH на стабильную стоимость. В то же время USDH будет работать на нескольких блокчейнах через технологию LayerZero без зависимости от стороннего программного обеспечения. Таким образом, пользователи могут легко и безопасно взаимодействовать с различными экосистемами. Пользователи Hyperliquid, владеющие USDH, также будут получать доходность 4,85% от большого баланса Sky...
Threshold
T$0.01463-3.49%
Union
U$0.009655+2.41%
RealLink
REAL$0.07805-4.11%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 17:30
Поделиться
Биткоин стабилен, в то время как волатильность Ethereum снижается

Биткоин стабилен, в то время как волатильность Ethereum снижается

Пост "Биктоин стабилен, в то время как Волатильность Ethereum снижается" появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок криптовалют наблюдает возобновление интереса к Биктоин, Ethereum и XRP, поскольку они преодолевают ключевые пороги. Некогда печально известная волатильность Ethereum теперь заметно стабилизировалась, сохраняя узкие колебания в установленных диапазонах, в то время как Биктоин остается сильным выше жизненно важных уровней поддержки. Читать далее: Биктоин стабилен, в то время как Волатильность Ethereum снижается Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-steady-as-ethereums-volatility-drops
Рипл
XRP$2.7223-2.80%
BRC20.COM
COM$0.010726-4.20%
LayerNet
NET$0.00007883+0.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 16:52
Поделиться
Прогноз цены Ripple (XRP): одобрение ETF XRP теперь с вероятностью 50% в 2026 году, так что это значит для Layer Brett?

Прогноз цены Ripple (XRP): одобрение ETF XRP теперь с вероятностью 50% в 2026 году, так что это значит для Layer Brett?

Трейдеры разделились во мнениях о том, что это может означать для XRP от Ripple, который продолжает сжиматься в сужающемся ценовом диапазоне. [...] Статья "Прогноз цены Ripple (XRP): Одобрение ETF XRP теперь на уровне 50% в 2026 году, так что это значит для Layer Brett?" впервые появилась на Coindoo.
Рипл
XRP$2.7223-2.80%
Solayer
LAYER$0.3685-5.19%
Nowchain
NOW$0.00468+11.16%
Поделиться
Coindoo2025/09/09 15:29
Поделиться
Последние новости Pepe Coin: Инвесторы, когда-то называвшие его королем криптовалют, теперь обращаются к Remittix для получения аналогичной прибыли

Последние новости Pepe Coin: Инвесторы, когда-то называвшие его королем криптовалют, теперь обращаются к Remittix для получения аналогичной прибыли

В то время как Pepe coin продолжает показывать скромный рост, многие трейдеры перенаправляют свое внимание на Remittix, PayFi альткоин, который [...] Пост Последние новости Pepe Coin: Когда-то прозванный Королем Крипто, инвесторы теперь обращаются к Remittix для получения аналогичной прибыли впервые появился на Coindoo.
Altcoin
ALTCOIN$0.0004311+7.74%
GAINS
GAINS$0.02237-3.78%
Пепе
PEPE$0.00000844-7.65%
Поделиться
Coindoo2025/09/09 14:59
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов