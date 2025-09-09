Боковое движение может взорваться огромным ралли

Анализ альткоинов Более месяца Pi coin находится в узком диапазоне, разочаровывая трейдеров, ищущих направление. Токен в настоящее время торгуется около 0,345$, с затухающими сигналами моментума. RSI на часовом графике находится около 50, отражая рынок, застрявший между осторожными покупателями и терпеливыми продавцами. Выделяется не отсутствие движения, а само сжатие. Рынки, которые так долго двигаются в боковом направлении, часто разрешаются резкой волатильностью. Pi уже доказал устойчивость в зоне 0,30$–0,34$, где неоднократные падения были поглощены. Эта устойчивость предполагает, что продавцы теряют силу, даже если быки еще не взяли полный контроль. Наблюдение за паттерном: Возможен ли уровень 1,20$? Под поверхностью формируется потенциальная база "Адам и Ева". Эта формация, если подтвердится, может указывать на цель пробоя около 1,20$ — более чем в три раза выше сегодняшней цены. Ключевые уровни для наблюдения — 0,49$ и 0,69$, те же барьеры, которые остановили ралли ранее в этом году. Преодоление их с убеждением может наконец высвободить давление, которое накапливалось в фазе консолидации Pi. До тех пор трейдеры должны ожидать больше бокового движения, причем каждый неудавшийся толчок вверх добавляет вес будущему движению. Сужающиеся дневные свечи намекают, что энергия накапливается для этого момента. Развитие экосистемы добавляет поддержку Помимо графиков, Pi Network закладывает основы для своего долгосрочного развития. Проект внедряет верификацию KYC в свой протокольный слой, стремясь создать блокчейн, где правила соответствия и децентрализация работают вместе. Более 14,8 миллионов пользователей уже прошли верификацию из сообщества, которое сейчас превышает 60 миллионов. Также подчеркиваются обновления безопасности. Ключи доступа, которые обеспечивают биометрическую и устройственную аутентификацию для кошельков, внедряются, в то время как модераторы продолжают бороться с адресами, связанными с мошенничеством. Эти шаги направлены на укрепление доверия среди пользователей и разработчиков...