2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
CBOE запустит непрерывные фьючерсы для Bitcoin и Ethereum 10 ноября

CBOE запустит непрерывные фьючерсы для Bitcoin и Ethereum 10 ноября

Пост CBOE запустит непрерывные фьючерсы для Биктоин и блокчейн Ethereum 10 ноября появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты CBOE представит непрерывные фьючерсные контракты для Биктоин и блокчейн Ethereum 10 ноября. Эти новые контракты позволяют трейдерам сохранять доступ к криптоактивам без необходимости продления истекающих контрактов. CBOE планирует запустить непрерывные фьючерсы для Биктоин и блокчейн Ethereum начиная с 10 ноября, согласно Reuters. Чикагская биржа опционов добавит новые производные продукты цифровых активов к своим фьючерсным предложениям в следующем месяце. Непрерывные фьючерсные контракты обеспечат трейдерам постоянный доступ как к Биктоин, так и к блокчейн Ethereum без необходимости продления истекающих контрактов. Запуск представляет собой расширение инфраструктуры торговли цифровыми активами CBOE, основываясь на существующих предложениях криптодеривативов биржи. Источник: https://cryptobriefing.com/cboe-continuous-futures-bitcoin-ethereum-november-10/
BRC20.COM
COM$0.010727-4.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 01:18
Поделиться
BNP Paribas и HSBC присоединяются к блокчейн-сети Canton

BNP Paribas и HSBC присоединяются к блокчейн-сети Canton

Пост BNP Paribas и HSBC присоединяются к сети блокчейн Canton появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: BNP Paribas и HSBC присоединяются к сети Canton, улучшая стратегии рынка цифровых активов. Участие соответствует целям цифровой трансформации. Ожидается повышение ликвидности в транзакциях с различными активами. BNP Paribas и HSBC присоединились к сети Canton, ориентированному на конфиденциальность блокчейну для институциональных активов, вместе с Goldman Sachs и Moody's, укрепляя свои стратегии цифровых финансов. Это сотрудничество может трансформировать ликвидность цифровых активов и эффективность транзакций, знаменуя сдвиг в инновациях финансовых технологий для институциональных игроков. BNP Paribas и HSBC укрепляют блокчейн-стратегии BNP Paribas и HSBC присоединились к сети Canton, которая также включает финансовых гигантов, таких как Goldman Sachs, Moody's и Hong Kong FMI Services. Это партнерство поддерживает их стратегии цифровой трансформации и направлено на расширение применения блокчейна для клиентских услуг. Дизайн Canton фокусируется на конфиденциальности и синхронизации финансовых рынков. Присоединение к этой сети позволяет BNP Paribas и HSBC исследовать улучшенную ликвидность и возможности транзакций с различными активами. Непосредственные последствия их участия вращаются вокруг улучшения блокчейн-сервисов и совершенствования предложений для клиентов. Оба учреждения рассматривают сеть Canton как путь к повышению ликвидности и эффективности в транзакциях с цифровыми активами, обеспечивая надежную инфраструктуру для взаимодействия между различными активами. Реакция финансового сообщества включает внимание к стратегическим шагам обоих банков. Однако прямых заявлений в социальных сетях от руководства BNP Paribas или HSBC относительно этого развития не появилось. Реакция в целом положительная, поскольку этот шаг соответствует отраслевой тенденции к цифровому совершенствованию. Способность сети Canton соединять значимые активы подчеркивается отраслевыми аналитиками. Роль сети Canton в инновациях и рыночной динамике Знаете ли вы? Сеть Canton может похвастаться такими основополагающими членами, как Deutsche Börse и Microsoft, стремясь революционизировать институциональные финансы. Их совместное влияние подчеркивает стратегический сдвиг в сторону блокчейн-решений с поддержкой конфиденциальности. Bitcoin (BTC) в настоящее время торгуется по цене 112 626,66 $, с рыночной капитализацией 2,24 триллиона $, согласно...
Биткоин
BTC$117,568.35-2.64%
Capverse
CAP$0.10762-3.28%
Movement
MOVE$0.1039-3.88%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 00:54
Поделиться
Консолидируется около 1.3800 перед пересмотром данных по NFP США

Консолидируется около 1.3800 перед пересмотром данных по NFP США

Пост Консолидация около 1.3800 перед пересмотром NFP США появился на BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD колеблется около 1.3800, поскольку инвесторы ожидают публикации отчета о пересмотре контрольных показателей NFP США. ФРС почти наверняка снизит процентные ставки на заседании по политике на следующей неделе. USD/CAD торгуется ниже 200-дневной EMA, что указывает на медвежий общий тренд. Пара USD/CAD торгуется в узком диапазоне внутри диапазона понедельника около 1.3800 во время европейской сессии во вторник. Пара Loonie консолидируется, поскольку инвесторы ожидают отчета о пересмотре контрольных показателей несельскохозяйственных платежных ведомостей (NFP) США, который будет опубликован в 14:00 GMT. Отчет о пересмотре контрольных показателей NFP будет охватывать 12-месячный период до марта 2025 года, прежде чем окончательный пересмотр контрольных показателей будет представлен в отчете о занятости за февраль 2026 года. Перед отчетом о пересмотре занятости в США, доллар США (USD) показывает результаты хуже своих основных конкурентов на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на заседании по политике на следующей неделе. На момент написания, индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость Гринбека по отношению к шести основным валютам, фиксирует новый шестинедельный минимум около 97.25. Между тем, канадский доллар (CAD) также показывает результаты хуже своих конкурентов, поскольку ослабление условий на рынке труда Канады увеличило необходимость дополнительных снижений процентных ставок Банком Канады (BoC) в ближайшей перспективе. USD/CAD остается ниже 200-дневной Экспоненциальной Скользящей Средней (EMA), которая торгуется около 1.3870, что предполагает медвежий общий тренд. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 40.00-60.00, указывая на боковое движение рынка. В дальнейшем актив может снизиться к круглому уровню 1.3600 и минимуму 16 июня 1.3540, если он пробьет минимум 7 августа 1.3722. С другой стороны, восстановительное движение пары выше максимума 22 августа 1.3925 откроет дверь к максимуму 15 мая 1.4000, за которым следует...
NEAR
NEAR$2.999+5.26%
SIX
SIX$0.01958+0.35%
Moonveil
MORE$0.02907-14.85%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 00:31
Поделиться
Новый сингл Bon Jovi становится мгновенным бестселлером

Новый сингл Bon Jovi становится мгновенным бестселлером

Пост Новый сингл Bon Jovi становится мгновенным бестселлером появился на BitcoinEthereumNews.com. Новый сингл Bon Jovi "Red, White, and Jersey" дебютирует в британских чартах загрузок синглов и продаж синглов, что является первым новым хитом группы более чем за год. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ – 29 СЕНТЯБРЯ: Джон Бон Джови из группы Bon Jovi выступает на сцене во время третьего дня фестиваля Rock In Rio в Cidade do Rock 29 сентября 2019 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия. (Фото Alexandre Schneider/Getty Images) Getty Images Прошло более года с тех пор, как Bon Jovi выпустили Forever, шестнадцатый альбом группы. Этот альбом вышел в июне 2024 года и недолго продержался в чартах таких стран, как Соединенные Штаты или Соединенное Королевство. Чтобы вдохнуть новую жизнь в проект — а также компенсировать отсутствие тура, поскольку вокалист Джон Бон Джови все еще сталкивается с проблемами голосовых связок — группа выпускает Forever (Legendary Edition) в октябре. Проект переосмысливает все песни из Forever как коллаборации, а также включает совершенно новый сингл, который становится бестселлером в Великобритании на этой неделе. "Red, White, and Jersey" дебютирует в двух чартах "Red, White, and Jersey" впервые появляется в двух чартах по ту сторону Атлантики. Трек дебютирует на 57-м месте в официальном списке загрузок синглов и на 62-м месте в официальном рейтинге продаж синглов. Bon Jovi добавляет новые победы в чартах С "Red, White, and Jersey" Bon Jovi собирает важные победы в обоих рейтингах. Композиция становится десятым успехом группы в официальном рейтинге продаж синглов и пятнадцатым в официальном чарте загрузок синглов. Первый новый хит более чем за год В официальном чарте загрузок синглов Bon Jovi получает свою первую новую запись более чем за год. Группа в последний раз появлялась в этом списке с "Living Proof"...
Sidekick
K$0.05331-12.57%
Threshold
T$0.01463-3.43%
Union
U$0.009655+2.44%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 00:16
Поделиться
Биткоин Knots поднимается до 19% узлов, поскольку развертывание Core v29.1 вызывает негативную реакцию

Биткоин Knots поднимается до 19% узлов, поскольку развертывание Core v29.1 вызывает негативную реакцию

Пост «Биткоин Knots достигает 19% узлов, поскольку развертывание Core v29.1 вызывает негативную реакцию» появился на BitcoinEthereumNews.com. Согласно имеющимся данным, клиент узла Биткоин, известный как Bitcoin Knots, теперь составляет 19% активных адресов, по данным нескольких трекеров и аналитических платформ, которые собирают и представляют статистику по количеству узлов Биткоин и информации о клиентах. Bitcoin Core остается доминирующим, но 19% Knots указывает на растущий разрыв в политике транзакций. Раскол имеет [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-knots-climbs-to-19-of-nodes-as-core-v29-1-rollout-draws-blowback/
BRC20.COM
COM$0.010727-4.20%
NODE
NODE$0.06984+4.02%
Core DAO
CORE$0.3536-5.25%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 23:29
Поделиться
CAD сохраняет нейтральный диапазон по отношению к USD – Scotiabank

CAD сохраняет нейтральный диапазон по отношению к USD – Scotiabank

Пост "CAD сохраняет нейтральный диапазон по отношению к USD – Scotiabank" появился на BitcoinEthereumNews.com. Канадский доллар (CAD) остается абсолютно неизменным в течение сессии, причем ни в целом более мягкий тон USD, ни спрос на его сырьевых собратьев не помогают поднять настроение (AUD/CAD торгуется вблизи самого высокого уровня с конца 2024 года), сообщают главные стратеги по Форекс Scotiabank Шон Осборн и Эрик Теорет. CAD снижается на кроссах против USD "Новости о слиянии Anglo American/Teck в (в основном) сделке с оплатой акциями вряд ли окажут значительное влияние на CAD на данном этапе. Изменение настроений относительно процентной ставки Банка Канады само по себе не помогает CAD, но с учетом того, что рынки движутся к ценообразованию потенциально большего смягчения ФРС в ближайшие месяцы, реальный ущерб наносится на кроссах, делая CAD основным аутсайдером G10 за последний месяц." "Спреды двухлетних свопов США/Канады в значительной степени стабильны и держатся близко к недавним минимумам. Спот остается значительно переоцененным относительно нашей оценки равновесия (справедливой стоимости) в 1,3608. Торговый диапазон понедельника оставался в пределах широкого торгового диапазона, наблюдавшегося в пятницу, а сегодняшний торговый диапазон удерживается в пределах вчерашней полосы. Похоже, что у рынков мало мотивации толкать CAD в любом направлении на данном этапе." "Отсутствие восходящего продолжения в споте после резкого отскока USD в пятницу от внутридневного минимума действительно предполагает некоторую базовую слабость в ценовом действии на фоне в целом смешанных сигналов на графиках USD/CAD. Отсюда более значительное движение/импульс может зависеть от того, поднимется ли USD значительно выше 1,3850/55 или опустится ниже 1,3730/40." Источник: https://www.fxstreet.com/news/cad-holds-neutral-range-vs-usd-scotiabank-202509091131
NEAR
NEAR$2.999+5.26%
CreatorBid
BID$0.06102-1.78%
RealLink
REAL$0.07802-4.15%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 23:10
Поделиться
Боковое движение может взорваться огромным ралли

Боковое движение может взорваться огромным ралли

Пост "Боковое движение может взорваться огромным ралли" появился на BitcoinEthereumNews.com. Анализ альткоинов Более месяца Pi coin находится в узком диапазоне, разочаровывая трейдеров, ищущих направление. Токен в настоящее время торгуется около 0,345$, с затухающими сигналами моментума. RSI на часовом графике находится около 50, отражая рынок, застрявший между осторожными покупателями и терпеливыми продавцами. Выделяется не отсутствие движения, а само сжатие. Рынки, которые так долго двигаются в боковом направлении, часто разрешаются резкой волатильностью. Pi уже доказал устойчивость в зоне 0,30$–0,34$, где неоднократные падения были поглощены. Эта устойчивость предполагает, что продавцы теряют силу, даже если быки еще не взяли полный контроль. Наблюдение за паттерном: Возможен ли уровень 1,20$? Под поверхностью формируется потенциальная база "Адам и Ева". Эта формация, если подтвердится, может указывать на цель пробоя около 1,20$ — более чем в три раза выше сегодняшней цены. Ключевые уровни для наблюдения — 0,49$ и 0,69$, те же барьеры, которые остановили ралли ранее в этом году. Преодоление их с убеждением может наконец высвободить давление, которое накапливалось в фазе консолидации Pi. До тех пор трейдеры должны ожидать больше бокового движения, причем каждый неудавшийся толчок вверх добавляет вес будущему движению. Сужающиеся дневные свечи намекают, что энергия накапливается для этого момента. Развитие экосистемы добавляет поддержку Помимо графиков, Pi Network закладывает основы для своего долгосрочного развития. Проект внедряет верификацию KYC в свой протокольный слой, стремясь создать блокчейн, где правила соответствия и децентрализация работают вместе. Более 14,8 миллионов пользователей уже прошли верификацию из сообщества, которое сейчас превышает 60 миллионов. Также подчеркиваются обновления безопасности. Ключи доступа, которые обеспечивают биометрическую и устройственную аутентификацию для кошельков, внедряются, в то время как модераторы продолжают бороться с адресами, связанными с мошенничеством. Эти шаги направлены на укрепление доверия среди пользователей и разработчиков...
NEAR
NEAR$2.999+5.26%
Threshold
T$0.01463-3.43%
PlaysOut
PLAY$0.04301-7.44%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 22:07
Поделиться
Dogecoin готовится к росту после ажиотажа вокруг ETF, Shiba AInu уступает возможностям майнинга BTC от Pepenode, и другие новости...

Dogecoin готовится к росту после ажиотажа вокруг ETF, Shiba AInu уступает возможностям майнинга BTC от Pepenode, и другие новости...

Пост Dogecoin готовится к росту после ажиотажа вокруг ETF, Shiba AInu уступает возможностям майнинга BTC от Pepenode и многое другое... появился на BitcoinEthereumNews.com. Актуальные обновления о следующей взрывной криптовалюте: Dogecoin готовится к росту после ажиотажа вокруг ETF, Shiba AInu уступает возможностям майнинга BTC от Pepenode и многое другое... Регистрация для нашей рассылки! Введите свой email для обновлений и эксклюзивных предложений. Как крипто-писатель, обязанности Богдана разделены между исследованием и написанием статей, а также развлечением команды своим юмором на грани политкорректности, начинающий Билл Бёрр, если хотите. Благодаря своему 12+ летнему опыту написания в столь же многих областях, включая технологии, кибербезопасность, моделирование, фитнес, крипто и другие темы-которые-не-должны-быть-названы, он стал настоящим активом для команды. В то время как его должность старшего писателя в PrivacyAffairs научила его ценным урокам о силе самоуправления, вся его писательская карьера была и остается упражнением в самосовершенствовании. Теперь он готов погрузиться в криптовалюту и научить людей, как взять под контроль свои деньги в блокчейне. С фиатом как вечно обесценивающейся валютой, Bitcoin и альткоины кажутся наиболее подходящей альтернативой для Богдана. Самым большим профессиональным достижением Богдана, помимо получения должности главного писателя для Bitcoinist, был его 5-летний опыт работы менеджером по написанию в Blackwood Productions, где он координировал команду из четырех писателей. За это время он узнал ценность командной работы и создания рабочей среды, которая порождает эффективность, позитив и дружбу. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-9-2025/
Биткоин
BTC$117,568.35-2.64%
Moonveil
MORE$0.02907-14.85%
READY
READY$0.045479-13.10%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 21:53
Поделиться
Прогноз Bitcoin 200K долларов сегодня, поскольку Казахстан планирует создать криптовалютный резерв к 2026 году, и другие новости...

Прогноз Bitcoin 200K долларов сегодня, поскольку Казахстан планирует создать криптовалютный резерв к 2026 году, и другие новости...

Пост «Прогноз Биктоин 200K долларов на сегодня, поскольку Казахстан планирует Стратегический резерв Bitcoin к 2026 году, и многое другое...» появился на BitcoinEthereumNews.com. Живая торговля Bitcoin Hyper обновления на сегодня: Прогноз Биктоин 200K долларов на сегодня, поскольку Казахстан планирует Стратегический резерв Bitcoin к 2026 году, и многое другое... Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Лия — британская журналистка со степенью бакалавра в области журналистики, СМИ и коммуникаций и почти десятилетним опытом создания контента. В течение последних четырех лет ее внимание было сосредоточено в основном на технологиях Web3, что обусловлено ее искренним энтузиазмом в отношении децентрализации и новейших технологических достижений. Она сотрудничала с ведущими криптовалютными и NFT изданиями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport и NFT Lately – что позволило ей занять руководящую должность в криптожурналистике. Будь то создание срочных новостей или подробных обзоров, она стремится привлечь своих читателей самыми последними идеями и информацией. Ее статьи часто охватывают самые популярные криптовалюты, биржи и меняющиеся правила. В рамках своей стратегии по привлечению новичков в Web3, она объясняет даже самые сложные темы понятным и увлекательным способом. Подчеркивая свой динамичный журналистский опыт, она писала для различных секторов, включая тестирование программного обеспечения (TEST Magazine), путешествия (Travel Off Path) и музыку (Mixmag). Когда она не погружена в криптовалютную тематику, она, вероятно, путешествует по островам (Галапагосы и Хайнань — ее любимые места). Или, возможно, рисует мелом, слушая Pixies, свою любимую группу всех времен. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-9-2025/
Hyperlane
HYPER$0.24592-5.41%
Moonveil
MORE$0.02907-14.85%
DeepBook
DEEP$0.118975-9.47%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:56
Поделиться
Банк BBVA привлекает Ripple для Хостинга Биткоина и Ethereum для розничных клиентов

Банк BBVA привлекает Ripple для Хостинга Биткоина и Ethereum для розничных клиентов

Пост BBVA Bank привлекает Ripple для Хостинга Биткоин и Эфир для розничных клиентов появился на BitcoinEthereumNews.com. В важной новости о Ripple во вторник, ведущий испанский банк BBVA расширил свое партнерство с Ripple Custody. Ripple предоставит свое институционального уровня решение для хранения цифровых активов для обеспечения безопасности Биктоин (BTC), Эфир (ETH) и токенизированных активов для розничных инвесторов. Ripple и BBVA расширяют существующее партнерство Крипто-гигант Ripple подписал соглашение о предоставлении услуг хранения цифровых активов испанскому банковскому гиганту BBVA стоимостью 106 миллиардов долларов, согласно объявлению от 9 сентября. Этот шаг является ответом на запуск BBVA услуг по торговле и хранению криптовалют в июле. Банк предоставил возможность торговли BTC и ETH только через приложение для розничных инвесторов после успешного запуска торговли Биктоин и Эфир для институциональных клиентов ранее. BBVA планирует использовать решение Ripple для хранения цифровых активов институционального уровня, чтобы обеспечить масштабируемую и безопасную услугу хранения для крипто и токенизированных активов в Испании. "Теперь, когда регулирование рынков криптоактивов ЕС (MiCA) установлено по всей Европе, банки региона смелее запускают предложения цифровых активов, которые запрашивают их клиенты", - сказала Кэсси Крэддок, управляющий директор Европы в Ripple. Ripple уже хранит криптоактивы, включая Биктоин, Эфир, USDC, Solana, XRP, AVAX и Chiliz для базирующихся в Турции Granti BBVA и BBVA Switzerland. Новости Ripple: Повышение принятия криптовалют и преодоление разрыва с TradFi Компания криптовалютной инфраструктуры Ripple продолжает помогать повышать принятие криптовалют и преодолевать разрыв между криптовалютами и традиционными финансами с помощью своих услуг, включая хранение криптовалют. Примечательно, что крипто-гигант ранее приобрел Metaco и Standard Custody & Trust Company для предоставления услуг хранения для учреждений. С ростом спроса на токенизацию, он сотрудничает с такими банками, как HSBC, DBS и Societe Generale, укрепляя свои позиции в отрасли. По данным крипто-гиганта, ожидается, что к 2030 году 10% мировых активов будут токенизированы. Ripple Custody обеспечивает сохранность приватных ключей, выпуск стейблкоинов и он-чейн управление и...
Биткоин
BTC$117,568.35-2.64%
Trust The Process
TRUST$0.0003344-6.95%
GET
GET$0.004153-0.43%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:47
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов