2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Ripple и BBVA объединяются, чтобы предложить безопасные Биткоин и блокчейн Ethereum

Ripple и BBVA объединяются, чтобы предложить безопасные Биткоин и блокчейн Ethereum

Пост Ripple и BBVA объединяются для предоставления безопасного Биктоин и блокчейн Ethereum появился на BitcoinEthereumNews.com. Новости Ripple и BBVA стали партнерами, чтобы предложить безопасное хранение Биктоин и блокчейн Ethereum для испанских клиентов. BBVA использует технологию Ripple для соответствия правилам MiCA в ЕС, обеспечивая безопасные и легальные криптоуслуги. Эта сделка основана на прошлом сотрудничестве Ripple-BBVA в Швейцарии и Турции. Ripple, компания, которая является крупной в криптотехнологиях, только что объединилась с BBVA. Одним из крупнейших банков Испании, чтобы помочь трейдерам хранить и торговать Биктоин и блокчейн Ethereum. Они объявили об этой сделке сегодня, 9 сентября 2025 года. И это позволяет BBVA использовать инструменты Ripple для предоставления этих услуг своим обычным клиентам в Испании. Это часть более масштабного сдвига, когда европейские банки входят в криптовалюту, благодаря новым правилам ЕС под названием MiCA, которые облегчают это. Банки входят в криптовалюту С помощью Ripple клиенты BBVA в Испании теперь могут держать и торговать Биктоин и блокчейн Ethereum, не беспокоясь о безопасности или нарушении каких-либо правил. Это не первый раз, когда Ripple и BBVA работают вместе, они заключали подобные сделки в Швейцарии и Турции ранее. Ripple Custody 🤝 @BBVA 🇪🇸 Мы расширяем наше партнерство с @BBVA, принося нашу институциональную технологию хостинга цифровых активов в Испанию: https://t.co/28Mkejn1AH BBVA отвечает на растущий спрос клиентов на криптоактивы, с Ripple, обеспечивающим безопасную и... — Ripple (@Ripple) 9 сентября 2025 года В прошлом году турецкое отделение BBVA, называемое Garanti BBVA Digital Assets, запустило криптокошелек и опцию торговли в своем мобильном приложении. Используя Ripple и IBM для обеспечения безопасности и хорошей работы всего. Новые правила MiCA в ЕС открывают двери для большего количества банков, предлагающих криптовалюту, и BBVA присоединяется. Кэсси Крэддок, которая возглавляет европейскую команду Ripple, сказала, что это партнерство позволяет BBVA предоставлять своим клиентам криптоопции, которые безопасны и легальны. Ripple работает в этой сфере более 10 лет и имеет более...
Threshold
T$0.01463-3.43%
Moonveil
MORE$0.02907-14.85%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003397-3.10%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 06:30
Поделиться
Биткоин падает обратно до 110K $ после исчезновения почти миллиона рабочих мест

Биткоин падает обратно до 110K $ после исчезновения почти миллиона рабочих мест

Пост Биткоин падает обратно до 110K долларов на фоне исчезновения почти миллиона рабочих мест появился на BitcoinEthereumNews.com. Бюро статистики труда оценивает, что за год, заканчивающийся мартом 2025 года, экономика США добавила почти на миллион рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Шокирующий пересмотр данных по рабочим местам отправляет Биткоин вниз до 110K долларов Почти миллион рабочих мест, если быть точным - 911 000, были вычтены из национального эталона Текущей статистики занятости (CES) после предварительного [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-drops-back-to-110k-as-nearly-a-million-jobs-vanish/
Union
U$0.009655+2.44%
BRC20.COM
COM$0.010727-4.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 06:17
Поделиться
Bitcoin ETF привлекли 368 миллионов долларов, в то время как фонды Ether фиксируют шестой день оттока

Bitcoin ETF привлекли 368 миллионов долларов, в то время как фонды Ether фиксируют шестой день оттока

Пост Bitcoin ETFs привлекают 368 миллионов долларов, в то время как Ether фонды фиксируют шестой день оттока средств появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин ETF выросли с притоком в 368 миллионов долларов, во главе с Fidelity и Ark 21Shares, в то время как Ether ETF продлили свою полосу потерь до шести дней. Институциональные ставки благоприятствуют Биткоину, в то время как Ether видит отток в 97 миллионов долларов Инвесторы вернулись в биржевые фонды биткоина (ETF) в начале недели, в то время как фонды эфира не смогли избавиться от своего красного [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-pull-in-368-million-as-ether-funds-log-sixth-day-of-exits/
Threshold
T$0.01463-3.43%
SIX
SIX$0.01958+0.35%
BRC20.COM
COM$0.010727-4.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 05:23
Поделиться
Удар Израиля по Катару ставит цены на Bitcoin и Ethereum под серьезный риск

Удар Израиля по Катару ставит цены на Bitcoin и Ethereum под серьезный риск

Пост «Удар Израиля по Катару ставит цены на Биктоин и блокчейн Ethereum под серьезный риск» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин и блокчейн Ethereum резко упали во вторник после того, как Израиль нанес беспрецедентный удар по Катару, нацеленный на высокопоставленных чиновников ХАМАС. Эскалация потрясла мировые рынки, заставив инвесторов устремиться к золоту и нефти, в то время как цены на криптовалюты упали. Биктоин и блокчейн Ethereum немедленно упали более чем на 1%, в то время как Solana и XRP потеряли по 1,5%. Dogecoin лидировал по потерям, упав на 3,2%. Данные о ликвидации выявляют более серьезные риски впереди. Еще один геополитический конфликт, который сойдет с рельсов бычий рынок? Данные от Coinglass показали массовые ликвидации на фоне роста волатильности. Почти 52 миллиона долларов в позициях с кредитным плечом были ликвидированы за последний час. Sponsored Sponsored Лонг трейдеры понесли основной удар, с ликвидацией 44 миллионов долларов. На блокчейн Ethereum пришлось 11,9 миллионов долларов в ликвидациях, за ним следует Биктоин с 10,5 миллионами долларов. Масштаб потерь подчеркивает, как быстро разворачивалось кредитное плечо. В общей сложности ликвидации составили 370 миллионов долларов за последние 24 часа. Большинство позиций были лонг ставками на продолжение роста, что свидетельствует об оптимизме перед ударом. Лонг позиции Биктоина и блокчейн Ethereum ликвидированы после удара Израиля по Катару. Источник: Coinglass В отличие от этого, золото резко выросло до рекордно высокого уровня сразу после того, как Израиль атаковал Катар, поскольку спрос на безопасные активы резко вырос. Цены на нефть выросли на 1 доллар за баррель, торгуясь чуть ниже 67 долларов. Аналитики назвали эти движения рациональными ответами на геополитический риск, хотя рост нефти может оказаться недолговечным. Расхождение отражает борьбу Биктоина за соответствие своему ярлыку «цифрового золота». В то время как золото росло, Биктоин вел себя как высокобетовый рисковый актив. График цены золота. Источник: BullionVault Данные корреляции подтверждают сдвиг, с 30-дневной скользящей связью между двумя активами, становящейся слегка отрицательной. Удар по Дохе несет серьезные дипломатические последствия, но рынки сначала отреагировали на его непосредственные сигналы риска. Трейдеры быстро снизили риски, переходя от волатильных токенов к стейблкоинам и традиционным убежищам. Пока уверенность в его качествах безопасного убежища не укрепится, Биктоин, вероятно, будет следовать за акциями и рисковыми активами во время...
Moonveil
MORE$0.02907-14.85%
Рипл
XRP$2.7208-2.82%
BRC20.COM
COM$0.010727-4.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 05:12
Поделиться
Прогноз цены Dogecoin против замедления роста Pepeto

Прогноз цены Dogecoin против замедления роста Pepeto

Пост Прогноз цены Dogecoin против замедления роста Pepeto появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновости Найти лучший криптоактив для покупки в 2025 году может быть сложно, но Pepeto быстро растет как один из самых сильных кандидатов. Почему Pepeto считается лучшим криптоактивом для покупки прямо сейчас Все еще находясь на предпродаже по цене всего 0,000000152 $, Pepeto (PEPETO) объединяет энергию мема с реальными функциями блокчейна, предоставляя инструменты, которых никогда не было у Dogecoin. С хайпом, инфраструктурой и низкой стоимостью входа, Pepeto формируется как серьезный претендент на прорыв. Прогноз цены Dogecoin против преимущества полезности Pepeto Dogecoin (DOGE) - оригинальный мем-коин, который по-прежнему имеет рыночную капитализацию выше 30 миллиардов $. Тем не менее, рост замедлился, и большинство прогнозов цены Dogecoin нацелены на 1-2 $ в этом цикле. Это солидный рост, но ничто не сравнится со взрывами в 100x из прошлого. Pepeto, с другой стороны, предлагает больший потенциал роста. С PepetoSwap для торговли с нулевой комиссией и PepetoBridge для безопасных кроссчейн-переводов, Pepeto предоставляет полезность, которую Dogecoin (DOGE) никогда не предлагал, в то время как вознаграждения за стейкинг в 231% APY стимулируют долгосрочное удержание. Импульс предпродажи Pepeto: почему ранние покупатели входят На цене предпродажи 0,000000152 $, Pepeto остается достаточно дешевым для розничных инвесторов, предлагая при этом большой потенциал роста для китов. Уже собрано более 6,6 миллионов $, с сообществом более 100 000 человек, создающим ежедневный ажиотаж. Аналитики говорят, что это окно раннего входа редкость, и киты уже накапливают, чтобы закрепить миллиарды токенов до листинга на крупных биржах. Прогноз цены Pepeto: насколько высоко она может подняться в 2025 году? Аналитики сравнивают настройку Pepeto с ранними днями Dogecoin, но с более сильными фундаментальными показателями. Распределение предпродажи в 2 500 $ обеспечивает более 16 миллиардов токенов, и если Pepeto поднимется к оценкам Dogecoin, это может превысить 1 миллион $. С торговлей с нулевой комиссией, кроссчейн-мостом и аудированными смарт-контрактами, Pepeto имеет структуру для роста в 100-200 раз, если...
RealLink
REAL$0.07802-4.15%
Hyperliquid
HYPE$43.11+0.67%
Moonveil
MORE$0.02907-14.85%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 04:28
Поделиться
Форест делает ставку на Анге Постекоглу в качестве замены Нуну после внезапного увольнения

Форест делает ставку на Анге Постекоглу в качестве замены Нуну после внезапного увольнения

Пост Forest делает ставку на Анже Постекоглу, чтобы заменить Нуну после внезапного увольнения появился на BitcoinEthereumNews.com. БИЛЬБАО, ИСПАНИЯ – 21 МАЯ: Анже Постекоглу, главный тренер Тоттенхэм Хотспур, празднует с трофеем Лиги Европы УЕФА после победы своей команды в финале Лиги Европы УЕФА 2025 между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед на стадионе Сан-Мамес 21 мая 2025 года в Бильбао, Испания. (Фото: Алекс Пантлинг – УЕФА/УЕФА через Getty Images) УЕФА через Getty Images Первый международный перерыв сезона принес первую тренерскую жертву этой кампании Премьер-лиги: Нуну Эспириту Санту был уволен Ноттингем Форест. Португалец покинул свой пост на Сити Граунд поздно в понедельник вечером, когда его команда занимала 10-е место в таблице с четырьмя очками после первых трех матчей. Нуну будет заменен Анже Постекоглу, который был освобожден от своих обязанностей в Тоттенхэм Хотспур в июне, всего через несколько недель после того, как прервал 17-летнее ожидание клубом крупного трофея, выиграв Лигу Европы. "Мы приводим в клуб тренера, который имеет проверенную и стабильную историю выигрыша трофеев", - сказал владелец Форест Евангелос Маринакис о Постекоглу. "Его опыт тренерской работы с командами на высшем уровне, наряду с его желанием создать что-то особенное вместе с нами в Форест, делает его фантастическим человеком, который поможет нам в нашем путешествии и последовательно достигать всех наших амбиций. "После получения повышения в Премьер-лигу, а затем последовательного развития сезон за сезоном для обеспечения европейского футбола, мы теперь должны сделать правильный шаг, чтобы конкурировать с лучшими и бороться за трофеи. "Анже имеет квалификацию и послужной список для этого, и мы рады, что он присоединяется к нам в нашем амбициозном путешествии". Теплый прием Маринакиса для Постекоглу, с которым он разделяет греческое наследие, был в резком контрасте с заявлением, объявляющим об уходе Нуну, которое не содержало ни слова от владельца Форест. Это может...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 04:22
Поделиться
Спрос на аккумуляторы Bitcoin взлетает до рекордных 266K BTC – Сильное убеждение держателей

Спрос на аккумуляторы Bitcoin взлетает до рекордных 266K BTC – Сильное убеждение держателей

Пост «Спрос на аккумуляторы Биктоин взлетает до рекордных 266 тыс. BTC – Сильное убеждение держателей» появился на BitcoinEthereumNews.com. Спрос на аккумуляторы Биктоин взлетает до рекордных 266 тыс. BTC – Сильное убеждение держателей | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Путешествие Себастьяна в мир криптовалют началось четыре года назад, движимое увлечением потенциалом технологии блокчейн революционизировать финансовые системы. Его первоначальное исследование было сосредоточено на понимании сложностей различных криптопроектов, особенно тех, которые были направлены на создание инновационных финансовых решений. Благодаря бесчисленным часам исследований и обучения Себастьян развил глубокое понимание базовых технологий, рыночной динамики и потенциальных применений криптовалют. По мере роста его знаний Себастьян чувствовал необходимость делиться своими идеями с другими. Он начал активно участвовать в онлайн-дискуссиях на платформах, таких как X и LinkedIn, сосредотачиваясь на контенте, связанном с финтехом и криптовалютами. Его целью было раскрыть ценные тенденции и идеи для более широкой аудитории, способствуя более глубокому пониманию быстро развивающегося криптоландшафта. Вклад Себастьяна быстро получил признание, и он стал доверенным голосом в онлайн-сообществе криптовалют. Чтобы дальше расширить свои знания, Себастьян получил сертификат UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Эта строгая программа обеспечила его ценными навыками и знаниями в области финансовых технологий, преодолевая разрыв между традиционными финансами (TradFi) и децентрализованными финансами (DeFi). Сертификация углубила его понимание более широкого финансового ландшафта и его пересечения с технологией блокчейн. Страсть Себастьяна к финансам и письму очевидна в его работе. Он любит углубляться в финансовые исследования, анализировать рыночные тенденции и изучать последние разработки в криптопространстве. В свободное время Себастьяна часто можно найти погруженным в графики, изучающим формы 10-K или участвующим в стимулирующих размышления дискуссиях о будущем финансов. Себастьян...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 03:35
Поделиться
КФТС, одно из важнейших учреждений в США, готовится предпринять важный шаг в отношении Биктоина и Альткоинов!

КФТС, одно из важнейших учреждений в США, готовится предпринять важный шаг в отношении Биктоина и Альткоинов!

Пост CFTC, одно из важнейших учреждений в США, готовится предпринять важный шаг в отношении Биктоин и Альткоинов! появился на BitcoinEthereumNews.com. В то время как регулирующие органы США, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и CFTC, предпринимают важные шаги в отношении криптовалютной индустрии, важные заявления поступили от временно исполняющей обязанности председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кэролайн Фам. Репортер Fox Business по криптовалютам Элеонор Террет сообщает, что Кэролайн Фам рассматривает возможность разрешения офшорным криптовалютным биржам работать в США. Соответственно, Фам объявила, что они оценивают, признает ли США иностранные криптобиржи. Террет отметила, что Фам недавно заявила в своей речи, что CFTC планирует разрешить офшорным криптобиржам предлагать услуги в США при условии, что они будут соблюдать строгие правила, аналогичные европейской структуре MiCA. "Временный председатель CFTC Кэролайн Фам заявила в недавней речи, что агентство изучает, могут ли иностранные криптовалютные торговые платформы, которые следуют надежным, специфичным для криптовалют правилам, таким как структура MiCA в ЕС, быть признаны в рамках трансграничных правил США." CFTC ранее объявила, что некоторые иностранные криптобиржи могут зарегистрироваться как Иностранные торговые площадки (FBOTs), предоставляя прямой доступ американским инвесторам. Благодаря этой системе биржи могут работать как FBOT, а не как DCM (Назначенный контрактный рынок). 🚨НОВОСТЬ: В недавней речи исполняющая обязанности председателя CFTC @CarolineDPham заявила, что агентство изучает, могут ли иностранные криптовалютные торговые платформы, которые следуют надежным, специфичным для криптовалют правилам, таким как структура MiCA в ЕС, быть признаны в рамках трансграничных правил США. Это следует за... pic.twitter.com/ft1LAmpVrh — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 9 сентября 2025 *Это не инвестиционный совет. Подписаться на наш Telegram и Twitter аккаунт прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/the-cftc-one-of-the-most-important-institutions-in-the-us-is-preparing-to-take-an-important-step-regarding-bitcoin-and-altcoins/
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 02:50
Поделиться
История стадиона мороженого

История стадиона мороженого

Пост История мороженого на стадионах появился на BitcoinEthereumNews.com. История мороженого на спортивных стадионах прошла долгий путь. В этом году Сиэтл и Sodexo Live! представили начос с мороженым. Джек Эллис/Сиэтл Маринерс Сиэтл Маринерс подают тарелку начос с мороженым, жители Бостона имеют множество специальных изданий мороженого Gifford's, созданных на основе их любимых профессиональных команд, а фанаты в Филадельфии могут выбрать один из восьми различных сувенирных шлемов для своего любимого мороженого в доме Филлис. Современная эпоха мороженого увидела быструю эволюцию, и всё это происходит под руководством бейсбола, исторического дома мороженого на спортивных стадионах. "Мороженое, вероятно, существует с самого начала", - рассказывает мне Джейми Слоттербек, вице-президент по маркетинговой стратегии и инновациям Aramark Sports + Entertainment. "Оно гораздо более распространено в бейсболе, и я предполагаю, что это связано с [историей] как сезонного десерта". Кармен Калло, старший вице-президент и корпоративный шеф-повар Sodexo Live!, говорит мне, что, по его мнению, мороженое связано с историей концессий и торговли в бейсболе. Мягкое мороженое в бейсбольном шлеме было одним из самых популярных лакомств на стадионах в течение десятилетий. Sodexo Live! Изобретение мягкого мороженого около 1930-х годов действительно помогло посетителям стадионов наслаждаться им еще больше, открыв возможность для уникальных сосудов для этого творения. Вспомните сувенирный бейсбольный шлем, содержащий мороженое, который, вероятно, появился в бейсболе около 1970 года и с тех пор не прекращал своего существования. ПОДРОБНЕЕ: Как спорт принимает спонсорство сыра, новый стадионный чеддер В то же время шеф-повар Рон Кривосик, старший вице-президент по кулинарии Levy, рассказывает мне, что в 70-х годах были популярны лимонный лед и солодовые чашки. "Не было ничего лучше, чем эта деревянная ложка с мороженым", - говорит он. Эта деревянная...
MemeCore
M$2.03372-0.76%
Threshold
T$0.01463-3.43%
Vice
VICE$0.02614-16.88%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 02:31
Поделиться
Китай импортирует крупные объемы медной руды в августе – Commerzbank

Китай импортирует крупные объемы медной руды в августе – Commerzbank

Пост «Китай импортирует крупные объемы медной руды в августе – Commerzbank» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена меди снова упала ниже отметки 10 000 $ за тонну в пятницу после публикации данных о рынке труда США, отмечает аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Барбара Ламбрехт. Импорт меди в Китай снижается по сравнению с предыдущим месяцем «В конечном счете, слабый отчет о рынке труда США усилил опасения относительно экономики и спроса, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, перевешивает надежды на быстрое снижение процентных ставок. Показатели торгового баланса Китая также были довольно разочаровывающими: во-первых, импорт меди снизился по сравнению с предыдущим месяцем, опустившись до самого низкого уровня с февраля этого года. Это сигнализирует о довольно сдержанном спросе в Китае». «С другой стороны, импорт медной руды значительно вырос второй месяц подряд, до 2,76 миллиона тонн, что является вторым по величине месячным показателем за всю историю. Рекордный импорт в апреле этого года был всего на 6% выше. В целом импорт медной руды за первые восемь месяцев был почти на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и составил хороших 20 миллионов тонн. Это снижает опасения по поводу нехватки сырья для выплавки меди в крупнейшей стране-производителе и указывает на продолжающееся высокое производство меди в Китае». «Однако сегодня утром еще один отчет повышает цену меди: после инцидента операции на втором по величине медном руднике в мире, руднике Грасберг в Индонезии, пришлось приостановить. Масштаб и устойчивость ущерба пока неясны». Источник: https://www.fxstreet.com/news/china-imports-large-quantities-of-copper-ore-in-august-commerzbank-202509091149
Тон
TON$2.714+0.51%
BRC20.COM
COM$0.010727-4.20%
Everscale
EVER$0.0192+0.52%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 02:16
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов