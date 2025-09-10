Удар Израиля по Катару ставит цены на Bitcoin и Ethereum под серьезный риск

Пост «Удар Израиля по Катару ставит цены на Биктоин и блокчейн Ethereum под серьезный риск» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин и блокчейн Ethereum резко упали во вторник после того, как Израиль нанес беспрецедентный удар по Катару, нацеленный на высокопоставленных чиновников ХАМАС. Эскалация потрясла мировые рынки, заставив инвесторов устремиться к золоту и нефти, в то время как цены на криптовалюты упали. Биктоин и блокчейн Ethereum немедленно упали более чем на 1%, в то время как Solana и XRP потеряли по 1,5%. Dogecoin лидировал по потерям, упав на 3,2%. Данные о ликвидации выявляют более серьезные риски впереди. Еще один геополитический конфликт, который сойдет с рельсов бычий рынок? Данные от Coinglass показали массовые ликвидации на фоне роста волатильности. Почти 52 миллиона долларов в позициях с кредитным плечом были ликвидированы за последний час. Sponsored Sponsored Лонг трейдеры понесли основной удар, с ликвидацией 44 миллионов долларов. На блокчейн Ethereum пришлось 11,9 миллионов долларов в ликвидациях, за ним следует Биктоин с 10,5 миллионами долларов. Масштаб потерь подчеркивает, как быстро разворачивалось кредитное плечо. В общей сложности ликвидации составили 370 миллионов долларов за последние 24 часа. Большинство позиций были лонг ставками на продолжение роста, что свидетельствует об оптимизме перед ударом. Лонг позиции Биктоина и блокчейн Ethereum ликвидированы после удара Израиля по Катару. Источник: Coinglass В отличие от этого, золото резко выросло до рекордно высокого уровня сразу после того, как Израиль атаковал Катар, поскольку спрос на безопасные активы резко вырос. Цены на нефть выросли на 1 доллар за баррель, торгуясь чуть ниже 67 долларов. Аналитики назвали эти движения рациональными ответами на геополитический риск, хотя рост нефти может оказаться недолговечным. Расхождение отражает борьбу Биктоина за соответствие своему ярлыку «цифрового золота». В то время как золото росло, Биктоин вел себя как высокобетовый рисковый актив. График цены золота. Источник: BullionVault Данные корреляции подтверждают сдвиг, с 30-дневной скользящей связью между двумя активами, становящейся слегка отрицательной. Удар по Дохе несет серьезные дипломатические последствия, но рынки сначала отреагировали на его непосредственные сигналы риска. Трейдеры быстро снизили риски, переходя от волатильных токенов к стейблкоинам и традиционным убежищам. Пока уверенность в его качествах безопасного убежища не укрепится, Биктоин, вероятно, будет следовать за акциями и рисковыми активами во время...