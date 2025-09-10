Контроль Лахлана Мердока над Fox и News Corp. создает почву для слияний и поглощений

Пост «Контроль Лахлана Мердока над Fox и News Corp. создает почву для слияний и поглощений» появился на BitcoinEthereumNews.com. Лахлан Мердок, генеральный директор Fox Corp. и председатель News Corp. (Фото Drew Angerer/Getty Images) Getty Images На протяжении многих лет семейная драма Мердоков разворачивалась как реальная версия сериала HBO «Наследники» — наследники и соперничающие влиятельные фигуры способствовали созданию квази-шекспировской медиа-саги, которая захватила внимание инвесторов, медиа-критиков и политических наблюдателей. Но теперь, когда старший сын патриарха Руперта Мердока, Лахлан, обеспечил долгосрочный контроль над Fox и News Corp через новый семейный траст, продлевающий его руководство до 2050 года, по крайней мере, одна важная глава в этой драме — борьба за наследование — фактически завершена. Контроль Лахлана гарантирует, помимо прочего, что медиа-империя семьи продолжит склоняться вправо — идеологическое направление, которое было основой ее идентичности. «Это означает безопасность для здравого мировоззрения, критически важного не только для бизнеса, но и для аудитории, которую они обслуживают», — сказал Кол Аллан, бывший редактор New York Post и союзник Руперта Мердока, в интервью The New York Times о руководстве Лахлана. Тем временем аналитики начали строить предположения о том, что будет дальше. Аналитическая записка MoffettNathanson, опубликованная сегодня, формулирует одну из таких возможностей: «Возможно, самый большой вопрос, связанный с акциями Fox и News Corp, теперь, когда это решено, заключается в том, будут ли Руперт и Лахлан стремиться снова объединить Fox и News Corp? Или новый семейный траст будет исследовать дополнительные возможности слияний и поглощений, обеспечив свое будущее?» Взгляд в будущее Fox и News Corp. Повторное объединение на самом деле не так уж надуманно, как может показаться. Сам Руперт Мердок продвигал идею такого воссоединения в 2022–2023 годах (подробнее здесь), утверждая, что два бизнеса нуждаются друг в друге, чтобы противостоять отказу от кабельного телевидения и другим проблемам. Акционеры воспротивились, ссылаясь на различия между телевидением и издательским делом, а также на перспективу того, что этот шаг просто консолидирует власть под руководством Лахлана. Поскольку его братья и сестры больше не могут...