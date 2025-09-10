Проблемы соответствия нормативным требованиям вынуждают Alt5 Sigma заменить Эрика Трампа в совете директоров
Пост Проблемы соответствия вынуждают Alt5 Sigma заменить Эрика Трампа в совете директоров появился на BitcoinEthereumNews.com. Финтех 10 сентября 2025 | 08:30 Ожидаемое назначение Эрика Трампа в совет директоров криптоплатформы Alt5 Sigma было тихо отложено. Недавняя подача в Комиссию по ценным бумагам и биржам США показала, что Трамп будет выступать только в качестве наблюдателя совета директоров, а соучредитель World Liberty Financial Зак Фолкман был номинирован в качестве его замены после того, как Nasdaq выразил обеспокоенность по поводу соответствия Правилам соответствия. Alt5 Sigma, имеющая тесные связи с World Liberty Financial (WLFI), заявила, что корректировка последовала за консультациями с Nasdaq для соответствия требованиям листинга, хотя не уточнила, какие правила были под вопросом. Аналитики указывают на требование Nasdaq о большинстве независимых директоров, но остаются озадаченными, почему кандидатура Трампа была заблокирована, в то время как кандидатура Фолкмана была разрешена. Текущие ограничения Трампа в судах Нью-Йорка технически не применяются здесь, поскольку Alt5 Sigma зарегистрирована в Неваде. WLFI, представленная в прошлом году как DeFi платформа, вдохновленная экономическими посланиями Дональда Трампа, развернула план по сбору средств на 1,5 миллиарда долларов и представила свой собственный токен $WLFI. Токен предоставляет права управления, но не долю в капитале, в то время как связанная с Трампом ООО сохраняет 38% долю и более 22 миллиардов токенов, что дает право на будущие доходы. Цены выросли с 0,015 долларов в первом раунде до 0,05 долларов во втором, привлекая аккредитованных и зарубежных инвесторов. Ранние инвесторы недавно получили разрешение на продажу частей своих активов, хотя основатели остаются ограниченными. Турбулентность на этом не заканчивается. Alt5 Sigma раскрыла в той же подаче, что руандийский суд приказал распустить ее канадское подразделение, ссылаясь на незаконное обогащение и отмывание денег, с изъятием активов на сумму 3,5 миллиона долларов. Компания подает апелляцию, утверждая, что стала жертвой мошенничества. В то же время фирма остается вовлеченной в дело о финансовом банкротстве в США, связанное с ее бывшим финансовым директором, обвиняемым в сокрытии акций в 2024 году. Решение Nasdaq тихо заблокировать место Трампа в совете директоров добавляет еще один слой неопределенности для Alt5 Sigma и WLFI...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 13:38