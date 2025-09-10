2025-10-11 суббота

Актив Entities вырос на 35% после того, как акционеры одобрили слияние со Strive Bitcoin

Пост «Акции Asset Entities выросли на 35% после одобрения акционерами слияния со Strive Bitcoin» появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции Asset Entities Inc.(ASST) выросли во время расширенной сессии поздно во вторник после того, как компания сообщила, что акционеры одобрили слияние со Strive Enterprises. Ожидается, что сделка создаст одну из крупнейших в мире публично торгуемых компаний по управлению казначейством Биктоина и будет стремиться привлечь до 1,5 миллиарда $ для приобретения активов Биктоина. Акции Asset Entities закрылись во вторник с ростом на 17% на уровне 6,28 $, но выросли на 35% после закрытия торгов на фоне новостей об одобрении акционеров. Сильный вотум доверия приближает Asset Entities на шаг ближе к своему плану стать ведущей компанией по управлению казначейством Биктоина. Однако окончательное одобрение, включая подписание Nasdaq заявки на листинг, все еще ожидается. Asset Entities стремится привлечь 750 миллионов $ через частное размещение. После завершения слияния, которое получило сильную поддержку со стороны акционеров Asset Entities, компания проведет ребрендинг и станет Strive, Inc., но продолжит торговаться под тикером ASST на Nasdaq. Мэтт Коул вступит в должность генерального директора и председателя совета директоров, в то время как Аршия Сархани, который в настоящее время является президентом и генеральным директором Asset Entities, станет директором по маркетингу. Коул прокомментировал одобрение акционеров: «Это одобрение акционеров является определяющим моментом в нашей миссии по созданию мирового класса компании по управлению казначейством Биктоина. [...] Наше внимание сосредоточено на дисциплинированных, долгосрочных стратегиях, разработанных для превосходства самого Биктоина со временем и создания постоянной стоимости для акционеров». Сархани также поделился, что компания рада одобрению, которое он рассматривает как большой шаг к созданию одного из самых успешных бизнесов по управлению казначейством Биктоина и заботе о существующих акционерах. Поддержанный сильным голосованием в пользу слияния со стороны акционеров Asset Entities, этот шаг является стратегическим решением сделать компанию лидером в индустрии криптовалют. Предлагаемая сделка на 1,5 миллиарда $ состоит из 750 миллионов $ в...
Проблемы соответствия нормативным требованиям вынуждают Alt5 Sigma заменить Эрика Трампа в совете директоров

Пост Проблемы соответствия вынуждают Alt5 Sigma заменить Эрика Трампа в совете директоров появился на BitcoinEthereumNews.com. Финтех 10 сентября 2025 | 08:30 Ожидаемое назначение Эрика Трампа в совет директоров криптоплатформы Alt5 Sigma было тихо отложено. Недавняя подача в Комиссию по ценным бумагам и биржам США показала, что Трамп будет выступать только в качестве наблюдателя совета директоров, а соучредитель World Liberty Financial Зак Фолкман был номинирован в качестве его замены после того, как Nasdaq выразил обеспокоенность по поводу соответствия Правилам соответствия. Alt5 Sigma, имеющая тесные связи с World Liberty Financial (WLFI), заявила, что корректировка последовала за консультациями с Nasdaq для соответствия требованиям листинга, хотя не уточнила, какие правила были под вопросом. Аналитики указывают на требование Nasdaq о большинстве независимых директоров, но остаются озадаченными, почему кандидатура Трампа была заблокирована, в то время как кандидатура Фолкмана была разрешена. Текущие ограничения Трампа в судах Нью-Йорка технически не применяются здесь, поскольку Alt5 Sigma зарегистрирована в Неваде. WLFI, представленная в прошлом году как DeFi платформа, вдохновленная экономическими посланиями Дональда Трампа, развернула план по сбору средств на 1,5 миллиарда долларов и представила свой собственный токен $WLFI. Токен предоставляет права управления, но не долю в капитале, в то время как связанная с Трампом ООО сохраняет 38% долю и более 22 миллиардов токенов, что дает право на будущие доходы. Цены выросли с 0,015 долларов в первом раунде до 0,05 долларов во втором, привлекая аккредитованных и зарубежных инвесторов. Ранние инвесторы недавно получили разрешение на продажу частей своих активов, хотя основатели остаются ограниченными. Турбулентность на этом не заканчивается. Alt5 Sigma раскрыла в той же подаче, что руандийский суд приказал распустить ее канадское подразделение, ссылаясь на незаконное обогащение и отмывание денег, с изъятием активов на сумму 3,5 миллиона долларов. Компания подает апелляцию, утверждая, что стала жертвой мошенничества. В то же время фирма остается вовлеченной в дело о финансовом банкротстве в США, связанное с ее бывшим финансовым директором, обвиняемым в сокрытии акций в 2024 году. Решение Nasdaq тихо заблокировать место Трампа в совете директоров добавляет еще один слой неопределенности для Alt5 Sigma и WLFI...
Генеральный директор Tether перечисляет 3 актива для «тёмных времён», упоминается Биткоин

Пост «Генеральный директор Tether перечисляет 3 актива для «темных времен», упоминается Биктоин» появился на BitcoinEthereumNews.com. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино опубликовал необычное сообщение во вторник, написав, что «Биктоин, золото и земля — это защита от наступающих темных времен». Это мрачное замечание имеет вес не только из-за того, кто его сказал, но и потому, что фон для глобальных рынков сейчас трудно назвать ярким. Свежие данные из США показывают, что занятость за март 2025 года была пересмотрена в сторону понижения на 911 000 рабочих мест — огромный промах, который меняет перспективы денежно-кредитной политики. Вам также может понравиться В то же время Федеральная резервная система вынуждена выбирать между снижением ставки на 0,25% или 0,5% на следующей неделе в среду, что подчеркивает, насколько противоречивой выглядит экономика в преддверии конца года. Биктоин, золото и земля — это защита от наступающих темных времен. — Паоло Ардоино 🤖 (@paoloardoino) 9 сентября 2025 г. В этом контексте упоминание Ардоино о «темных временах» отражает те же проблемные моменты, с которыми сталкиваются политики. А что насчет Tether? Судя по стратегии Ардоино, Tether довольно хорошо подготовлен. По состоянию на 30 июня 2025 года компания сообщила о активах в размере 162,57 миллиарда $, в основном состоящих из 105,5 миллиардов $ в казначейских облигациях США, но также включающих 8,72 миллиарда $ в драгоценных металлах и 8,93 миллиарда $ в Биткоине. Вам также может понравиться Таким образом, сам Tether переместил часть своего обеспечения в активы, рассматриваемые как защитные, а не чистые денежные эквиваленты. Важно то, что Ардоино представляет Биктоин не как спекулятивную игру, а как часть той же корзины безопасности, которая традиционно включала золото и землю. Для рынка, ищущего направление, это сигнализирует о том, как криптовалюта становится оборонительной стратегией. Источник: https://u.today/tether-ceo-lists-3-assets-for-dark-times-bitcoin-mentioned
Ethena стремится выпустить стейблкоин USDH от Hyperliquid при поддержке Anchorage и Blackrock

Ethena официально предложила управлять USDH, планируемым нативным стейблкоином Hyperliquid, позиционируя себя против конкурентов Sky, Frax, Agora и других. Согласно заявлению Ethena (ENA) от 9 сентября в системе управления, стейблкоин будет обеспечен USDtb, платежным токеном, который будет...
Рынок Биткоина приближается к финальной стадии бычьего тренда, заявляет аналитик CryptoQuant

Пост «Бычий рынок Биткоина приближается к финальной стадии, говорит аналитик CryptoQuant» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 10 сентября 2025 | 07:01 Недавнее падение Биткоина с августовского максимума выше 124 000$ вызвало дебаты о том, угасает ли ралли. Некоторые видят в этом спаде первый признак медвежьего рынка, но другие утверждают, что это обычная коррекция в рамках более крупного восходящего тренда. Аналитик CryptoQuant Аксель Адлер твердо придерживается последней точки зрения. Используя исторические циклы халвинга Биткоина в качестве ориентира, Адлер говорит, что рынок сейчас находится на последнем этапе бычьего забега — фазе, которая обычно завершается более чем через 500 дней после события халвинга. По его оценке, финальный пик может наступить между октябрем и ноябрем. Адлер указывает на активность продаж долгосрочных держателей в начале года, с крупными выходами, зафиксированными около 70 000$, 98 000$ и 117 000$. Хотя эти распродажи создали давление, он отмечает, что институты начали поглощать предложение. Для Адлера это доказательство того, что бычий рынок сохраняется, даже если моментум замедлился. Исторически, окончательный пик бычьего рынка Биткоина наступает, когда цены торгуются примерно в 11 раз выше средней стоимости долгосрочных инвесторов. Если эта закономерность сохранится, Адлер считает, что новый исторический максимум может сформироваться в течение следующих двух месяцев, прежде чем цикл наконец завершится. Пока рынок находится в зоне неопределенности — трейдеры оценивают, является ли августовское отступление истощением или просто подготовкой к последнему, эйфорическому росту Биткоина. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Алекс — опытный финансовый журналист и энтузиаст криптовалют. С более чем 8-летним опытом освещения крипто, блокчейн и финтех...
Предпродажа BlockDAG на сумму 403M $ и преимущество Тестовой сети превосходят BlockchainFX и TOKEN6900

Предпродажа BlockDAG на сумму 403M $ и фокус на Тестовой сети оставляют предпродажу BlockchainFX и запуск TOKEN6900 позади Что сейчас создает волны в мире криптовалют? Предпродажа BlockchainFX привлекла миллионы, в то время как запуск TOKEN6900 вызвал ажиотаж на основе мемов, доходность стейкинга и колебания цен, за которыми трейдеры внимательно следят. Но другой проект играет умнее, а не быстрее, [...] Запись Предпродажа BlockDAG на 403M $ и преимущество Тестовой сети превосходят BlockchainFX и TOKEN6900 впервые появилась на Live Bitcoin News.
"Купите больше Биткоина, пока не поздно," Майкл Сейлор говорит правительству США

Пост "Покупайте больше Биткоин, пока не поздно," Майкл Сэйлор обращается к правительству США появился на BitcoinEthereumNews.com. "Покупайте больше Биткоин, пока не поздно," Майкл Сэйлор обращается к правительству США | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Меня зовут Годспауэр Оуи, и я работаю на новостных платформах NewsBTC и Bitcoinist. Иногда я люблю думать о себе как об исследователе, поскольку мне нравится изучать новые места, узнавать новые вещи, особенно ценные, и встречать новых людей, которые влияют на мою жизнь, независимо от того, насколько мало это влияние. Я ценю свою семью, друзей, карьеру и время. Действительно, это, вероятно, наиболее значимые аспекты существования каждого человека. Я стремлюсь не к иллюзиям, а к мечтам. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/saylor-says-buy-more-bitcoin/
Больше инвестиций и масштабные цели для Major League Cricket Америки на фоне саги

Пост «Больше инвестиций и большие цели для Major League Cricket Америки на фоне саги» появился на BitcoinEthereumNews.com. Гленн Максвелл был звездой в Major League Cricket (Фото: Арджун Сингх / Sportzpics для MLC) Предоставлено После особенно мрачного периода на фоне бесконечных потрясений, вызывающих серьезную обеспокоенность по мере приближения Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, для американского крикета есть столь необходимые позитивные новости. Недавно завершив свой третий сезон, отмеченный проведением серии игр на знаменитом стадионе Oakland Coliseum, Major League Cricket – обеспеченная франчайзинговая лига T20 США – объявила, что продажи билетов увеличились на 53 процента, а количество подписчиков в социальных сетях выросло на 45 процентов. Четвертый сезон будет проходить с 18 июня по 18 июля 2026 года, предпочтительный слот в календаре для MLC с небольшой конкуренцией со стороны других внутренних лиг. «Сезон 3 показал, что спрос на крикет высшего уровня в США реален и ускоряется», – сказал глава MLC Джонни Грейв. «MLC привлекает новых фанатов, подписчиков и зрителей по всей территории США и по всему миру». При поддержке высокопоставленных инвесторов, с помощью влиятельных индийских бизнесменов, некоторые из которых обосновались в Кремниевой долине, инвестиции от American Cricket Enterprises – стратегического партнера MLC – теперь превысили 150 миллионов долларов. С «как минимум такой же суммой», которая будет инвестирована в течение следующих нескольких лет, к 2030 году планируется создать 10 международных крикетных площадок по всей стране. Как я сообщал в последние месяцы, предложенные домашние площадки для франшиз MLC Seattle Orcas и Washington Freedom начинают приближаться к реализации. «Следующий этап – дальнейшие инвестиции в инфраструктуру», – сказал Грейв. «При постоянной поддержке ACE наша цель – иметь 10 площадок международного стандарта к 2030 году, предоставляя большему количеству фанатов доступ к крикету мирового класса и создавая лучшие условия для развития американских игроков». Seattle Orcas приближаются к получению домашней площадки (Фото: Шон Рой / Sportzpics для MLC) Sportzpics / MLC Все это сыграло...
Биткоин (BTC) приложение от easyGroup

Пост о приложении Биктоин (BTC) от easyGroup появился на BitcoinEthereumNews.com. easyGroup, компания, стоящая за easyJet и easyHotel, выходит на рынок криптовалют с запуском easyBitcoin.app, мобильной платформы, созданной совместно с Uphold, чтобы упростить покупку и хранение биткоина BTC$111 592,60 для розничных пользователей, сообщила компания в пресс-релизе во вторник. Этот шаг происходит в то время, когда биткоин торгуется вблизи рекордных максимумов, а опросы показывают растущую уверенность в этом активе. Крупнейшая в мире криптовалюта торговалась около $112 650 на момент публикации. Исследование, проведенное Uphold, показало, что 88% респондентов из США доверяют биткоину в вопросе приумножения их богатства в течение следующего десятилетия, при этом 39% ставят его в тройку своих лучших инвестиций, опережая золото и уступая только недвижимости. Несмотря на это, почти половина опрошенных заявила, что торговля остается слишком сложной. easyBitcoin стремится снизить барьеры с помощью стимулов, включая 1% приветственный бонус на регулярные покупки, 2% годовое вознаграждение для долгосрочных держателей и 4,5% APY на балансы в USD, выплачиваемые в биткоинах, с поддержкой страхования FDIC на сумму $2,5 миллиона, сообщила компания. "Инвестирование в биткоин ощущалось как эксклюзивный клуб, недоступный для широкой публики с очень высокими транзакционными издержками", - сказал основатель easyGroup Стелиос Хаджи-Иоанну в релизе. "С easyBitcoin мы хотим изменить это". Uphold заказал опрос 1 001 респондента из США в возрасте от 25 до 50 лет, все с высшим образованием и минимальным годовым доходом $80 000, проведенный в период с июня по июль этого года. Версия приложения для Великобритании планируется к выпуску позднее в этом году, сообщила easyGroup. Источник: https://www.coindesk.com/business/2025/09/09/easygroup-launches-bitcoin-app-for-u-s-retail-investors
Почти 5 миллиардов $ в BTC остаются неактивными

Пост «Почти 5 миллиардов $ в BTC остались неактивными» появился на BitcoinEthereumNews.com. Меня зовут Годспауэр Оуи, я родился и вырос в штате Эдо, Нигерия. Я вырос с тремя братьями и сестрами, которые всегда были моими кумирами и наставниками, помогая мне расти и понимать жизненный путь. Мои родители буквально являются основой моей истории. Они всегда поддерживали меня в хорошие и плохие времена и никогда не оставляли меня, когда я чувствовал себя потерянным в этом мире. Честно говоря, наличие таких замечательных родителей заставляет вас чувствовать себя в безопасности, и я не променяю их ни на что другое в этом мире. Я познакомился с миром криптовалют 3 года назад и очень заинтересовался тем, чтобы узнать о нем как можно больше. Все началось, когда мой друг инвестировал в криптоактив, который принес ему огромную прибыль от его инвестиций. Когда я спросил его о криптовалюте, он объяснил свой путь в этой области. Было впечатляюще узнать о его последовательности и преданности делу, несмотря на связанные с этим риски, и это основные причины, почему я так заинтересовался криптовалютой. Поверьте мне, у меня был свой опыт взлетов и падений на рынке, но я никогда не терял страсть к росту в этой области. Это потому, что я верю, что рост ведет к совершенству, и это моя цель в этой области. И сегодня я являюсь сотрудником новостных изданий Bitcoinnist и NewsBTC. Мои начальники и коллеги - лучшие люди, с которыми я когда-либо работал, как в криптоландшафте, так и за его пределами. Я намерен отдать все свои силы, работая вместе с моими замечательными коллегами для роста этих компаний. Иногда я представляю себя исследователем, потому что мне нравится посещать новые места, мне нравится узнавать новые вещи (полезные...
