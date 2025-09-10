2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Обновления по ETF Solana: Что ETF сделает с ценами SOL и популярными Альткоинами, такими как Layer Brett?

Обновления по ETF Solana: Что ETF сделает с ценами SOL и популярными Альткоинами, такими как Layer Brett?

Пост Обновления ETF Solana: Что ETF сделает с ценами SOL и трендовыми Альткоинами, такими как Layer Brett? появился на BitcoinEthereumNews.com. Solana снова в центре внимания, поскольку слухи об одобрении спотового ETF набирают обороты в криптовалютных кругах. С Ethereum и Биктоин уже в разговоре об ETF, трейдеры рассматривают Solana как следующего крупного кандидата. Но настоящий вопрос не только в том, что ETF Solana может сделать с ценами SOL, но и в том, как это может сформировать настроения среди альткоинов, особенно новых проектов, таких как Layer Brett, которые предлагают взрывной рост по гораздо меньшей цене. Спекуляции вокруг ETF Solana подпитывают ценовой импульс и интерес основного рынка Возможность ETF Solana вызвала оптимизм на всем рынке. Как один из ведущих блокчейнов Layer 1 по объему, Solana известна своей скоростью, масштабируемостью и низкими комиссиями за газ. Естественно, институты, ищущие следующий Ethereum, обращают на это внимание. SOL в настоящее время торгуется в районе 210 до 215 $ и остается выше ключевой поддержки на уровне 197 $, при этом аналитики ожидают, что импульс, связанный с ETF, подтолкнет его к 250 до 300 $ в ближайшей перспективе. Тем не менее, ралли, вызванные ETF, часто происходят быстро. Хотя ETF Ethereum вызвал значительный рост, последующее развитие было ограниченным. Более значительное влияние ETF Solana может быть косвенным, привлекая повышенное внимание к альткоинам с высоким потенциалом, включая Layer Brett. Layer Brett предлагает высокий потенциал роста в пост-ETF рыночном цикле Layer Brett - это мем-коин, построенный на инфраструктуре Ethereum Layer 2, который недавно привлек внимание своей вирусной энергией и сильной токеномикой. В то время как Solana может выиграть от притока средств, связанных с ETF, $LBRETT становится горячей темой среди розничных трейдеров, ищущих следующую возможность с потенциалом роста в 50-100 раз. Проект в настоящее время находится в предпродаже по цене ровно 0,0055 $, и уже привлек более 3,2 миллиона $ от ранних инвесторов. В отличие от более старых мем-коинов, таких как Dogecoin или Shiba Inu, Layer Brett сосредоточен как на скорости, так и на полезности. Он поддерживает сверхбыстрые транзакции, почти нулевые комиссии за газ и прямые...
Окончание расширенных субсидий ACA может повысить страховые взносы Obamacare в 2026 году

Окончание расширенных субсидий ACA может повысить страховые взносы Obamacare в 2026 году

Пост о том, что окончание расширенных субсидий ACA может повысить страховые взносы Obamacare в 2026 году, появился на BitcoinEthereumNews.com. Morsa Images | Digitalvision | Getty Images Страховые взносы по Закону о доступном медицинском обслуживании резко вырастут в следующем году, если Конгресс не вмешается. Это связано с тем, что расширенные субсидии, которые снизили расходы для миллионов участников планов медицинского страхования, приобретенных через рынок ACA в последние годы, истекают после 2025 года. (ACA также называют Obamacare.) Исчезновение этих расширенных налоговых кредитов на страховые взносы — так называемый "обрыв субсидий" — приведет к росту средних страховых взносов примерно на 75%, согласно KFF, внепартийной исследовательской группе по вопросам здравоохранения. Это составит более 700 $ дополнительных страховых взносов в год в среднем, как выяснил KFF. Подавляющее большинство — около 22 миллионов — из общего числа 24 миллионов человек с планом медицинского страхования через рынок ACA получили налоговый кредит на страховые взносы в 2025 году, согласно KFF. "Для этих 22 миллионов человек это будет огромный шок от страховых взносов в Новый год, если эти налоговые кредиты истекут", — сказал Ларри Левитт, исполнительный вице-президент группы по политике здравоохранения. Страховые планы ACA обычно предназначены для тех, кто не имеет доступа к рабочему плану, таких как студенты, молодые пенсионеры, подрядчики, самозанятые и безработные, среди прочих. Расширенные кредиты в значительной степени ответственны за снижение уровня незастрахованных в последние годы, поскольку более низкие расходы на здравоохранение привлекали домохозяйства, сказал Левитт. Около 7,9% населения США были незастрахованы в 2023 году, что является самой низкой долей в истории, по сравнению с 9,2% в 2019 году, сказал он, ссылаясь на федеральные данные. Более 4 миллионов американцев останутся без страховки в течение следующего десятилетия, если расширенные кредиты истекут, согласно оценке Бюджетного управления Конгресса в начале этого года. Пуш для продолжения расширенных субсидий ACA Демократы предложили расширенные субсидии в 2021 году в рамках закона о помощи в связи с пандемией American Rescue Plan Act. Законодатели...
Трейдеры наблюдают за Биткоином на фоне колебаний рынка

Трейдеры наблюдают за Биткоином на фоне колебаний рынка

Пост «Трейдеры наблюдают за Биткоином на фоне колебаний рынка» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин в настоящее время торгуется около отметки 111 500 $, что побуждает трейдеров оставаться бдительными, поскольку они балансируют между потенциалом новых максимумов и рисками значительных спадов. Рынок криптовалют находится под пристальным наблюдением, поскольку экономические показатели и политика центральных банков имеют возможность кардинально влиять на рыночные тенденции. Читать далее: Трейдеры наблюдают за Биткоином на фоне колебаний рынка Источник: https://en.bitcoinhaber.net/traders-eye-bitcoin-amid-market-fluctuations
Плохие новости от генерального прокурора Вашингтона Брайана Швальба! Он подает иск против популярной Биткоин-компании!

Плохие новости от генерального прокурора Вашингтона Брайана Швальба! Он подает иск против популярной Биткоин-компании!

Пост Плохие новости от генерального прокурора Вашингтона Брайана Швальба! Он подает иск против популярной Биткоин-компании! появился на BitcoinEthereumNews.com. Предыдущая администрация Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая пыталась регулировать Биткоин (BTC) и рынок криптовалют через правоприменение и судебные разбирательства, уступила место более умеренному подходу. Хотя дела, начатые в старую эпоху SEC, были завершены одно за другим, добавилось новое дело. Соответственно, генеральный прокурор Вашингтона Брайан Швальб подал иск против оператора криптовалютных банкоматов Athena Bitcoin. Генеральный прокурор округа Колумбия подал иск против оператора крипто-банкоматов Athena Bitcoin, утверждая, что компания взимала скрытые комиссии за депозиты, которые, как она знала, были связаны с мошенничеством, и не внедрила адекватные меры по предотвращению мошенничества. Швальб утверждал, что компания сознательно собирала значительный комиссионный доход, несмотря на то, что 93% депозитов были связаны с мошенничеством в первые пять месяцев работы. Генеральный прокурор округа Колумбия также заявил, что Athena Bitcoin препятствовала жертвам в возмещении убытков от скрытых комиссий и мошенничества, и раскритиковал политику компании по невозврату средств жертвам. "Биткоин-банкоматы Athena стали инструментом для преступников, стремящихся эксплуатировать пожилых и уязвимых жителей округа. Athena знает, что ее машины в основном используются мошенниками, но предпочитает закрывать на это глаза, чтобы продолжать получать скрытые комиссии за транзакции. Сегодня мы подаем иск, чтобы вернуть тяжело заработанные деньги жителей округа и положить конец этому незаконному, эксплуататорскому поведению, прежде чем оно причинит вред кому-либо еще." Сообщается, что средняя сумма потерь на одну мошенническую транзакцию составила 8 000 долларов, при этом одна жертва якобы потеряла в общей сложности 98 000 долларов в девятнадцати транзакциях за период в несколько дней. В настоящее время в США насчитывается 26 850 крипто-банкоматов, из которых Athena Bitcoin управляет 13%. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наш Telegram и Twitter аккаунт прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/bad-news-from-washington-attorney-general-brian-schwalb-he-files-lawsuit-against-popular-bitcoin-company/
Биткоин попал в криптовалютную распродажу на 60 млрд долларов после ошибки в данных о рабочих местах в США

Биткоин попал в криптовалютную распродажу на 60 млрд долларов после ошибки в данных о рабочих местах в США

Одно из самых значительных обновлений данных по рабочим местам в США привело к нестабильной распродаже, которая уничтожила более 60 миллиардов долларов рыночной стоимости за считанные часы. 9 сентября Бюро статистики труда (BLS) пересмотрело общую занятость в несельскохозяйственном секторе, снизив ее на 911 000 рабочих мест, и эта сумма [...] Статья "Биткоин попал под удар криптовалютной распродажи на 60 миллиардов долларов после ошибки в данных о занятости в США" впервые появилась на Blockonomi.
Bitcoin Cash присоединяется к линейке ETF, поскольку Grayscale подает новые заявки

Bitcoin Cash присоединяется к линейке ETF, поскольку Grayscale подает новые заявки

Пост Bitcoin Cash присоединяется к линейке ETF, поскольку Grayscale подает новые заявки появился на BitcoinEthereumNews.com. Grayscale удваивает ставку на биржевые фонды на основе Альткоинов. Управляющий активами только что подал первый в истории ETF Bitcoin Cash в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, вместе с двумя другими заявками. Краткое содержание Grayscale подала заявку на преобразование своего Bitcoin Cash Trust в ETF, что стало первой официальной заявкой на BCH ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Фирма подала формы S-3 для Bitcoin Cash и Litecoin, и S-1 для Hedera. Предлагаемый ETF Bitcoin Cash будет управляться BNY Mellon, а Coinbase будет выступать в качестве кастодиана и основного брокера. Последние заявки Grayscale следуют за заявками на ETF Chainlink, Dogecoin, Avalanche и XRP, что подчеркивает растущий спрос на регулируемый доступ к Альткоинам. Grayscale Investments подала новые документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, стремясь расширить свои предложения биржевых фондов (ETF). Grayscale нацелена на ETF BCH, LTC и HBAR Фирма подала регистрацию по форме S-3 для своего Bitcoin Cash (BCH) Trust, что стало первой в истории официальной заявкой в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на ETF Bitcoin Cash. Согласно представленным документам, предлагаемый ETF будет размещен на NYSE Arca, при этом Bank of New York Mellon будет выступать в качестве администратора траста, а Coinbase будет выполнять функции как основного брокера, так и кастодиана. В том же духе Grayscale подала форму S-3 для ETF Litecoin (LTC), стремясь преобразовать свой Litecoin Trust в структуру ETF. Как и в случае с заявкой BCH, этот фонд также будет размещен на NYSE Arca, если будет получено одобрение. Управляющий цифровыми активами присоединяется к таким компаниям, как Canary и CoinShares, которые ожидают одобрения ETF Litecoin. Третья заявка фирмы основана на токене Hedera (HBAR), хотя с другим подходом. Grayscale зарегистрировала свой ETF HBAR по форме S-1, присоединившись к Canary Capital в качестве одной из немногих фирм в списке ожидания. В заявке отмечается, что Nasdaq уже представила предложение 19b-4...
Cboe запускает непрерывные фьючерсы на Bitcoin и Ether

Cboe запускает непрерывные фьючерсы на Bitcoin и Ether

Пост Cboe запускает непрерывные фьючерсы на Биткоин и Эфир появился на BitcoinEthereumNews.com. Долгосрочные фьючерсы на биткоин и эфир от Cboe Global Markets разработаны для обеспечения бессрочного стиля экспозиции на регулируемом рынке США. Контракты запланированы к дебюту 10 ноября, в ожидании проверки регуляторами. Cboe представляет 10-летние фьючерсы на Биткоин и Эфир, в ожидании одобрения регуляторов Cboe Global Markets объявила о планах внедрения контрактов Continuous Futures для биткоина [...] Источник: https://news.bitcoin.com/cboe-to-launch-continuous-bitcoin-and-ether-futures/
Южноафриканский Altvest планирует Биткоин-казначейство, ищет миллионы в финансировании

Южноафриканский Altvest планирует Биткоин-казначейство, ищет миллионы в финансировании

Пост «Южноафриканская компания Altvest планирует создать Казначейство Биткоина и ищет миллионы для финансирования» появился на BitcoinEthereumNews.com. Южноафриканская финансовая фирма Altvest Capital планирует привлечь миллионы для покупки биткоина и создания криптовалютного казначейского резерва. Altvest Capital переименуется в Africa Bitcoin Corp Южноафриканская компания финансовых услуг, Altvest Capital, объявила о планах привлечь миллионы долларов для покупки биткоина и создания криптовалютного казначейского резерва. В то время как несколько отчетов [...] Источник: https://news.bitcoin.com/south-africas-altvest-plans-bitcoin-treasury-seeks-millions-in-funding/
Цена PEPE выросла на 10% за неделю, опережая Биктоин и другие основные токены

Цена PEPE выросла на 10% за неделю, опережая Биктоин и другие основные токены

Пост «Цена PEPE выросла на 10% за неделю, опережая Биткоин и другие основные токены» появился на BitcoinEthereumNews.com. Популярная криптовалюта, вдохновленная мемами, PEPE выросла более чем на 4% за последние 24 часа, показав рост почти на 10% за прошедшую неделю. Этот всплеск происходит на фоне возобновления интереса к Мем-коинам, при этом индекс CoinDesk Memecoin (CDMEME) вырос более чем на 11% за прошедшую неделю, превзойдя рост биткоина на 1,4%. За 24 часа сектор мемкоинов вырос на 2,5% по сравнению с 0,2% у BTC. PEPE вырос с 0,00001013 $ до 0,00001074 $, установив новый краткосрочный уровень сопротивления около 0,00001082 $, согласно модели данных Технического анализа CoinDesk Research. Торговая активность значительно возросла: более 5,89 триллиона токенов PEPE сменили владельцев на пике ралли, что более чем вдвое превышает среднесуточный показатель. Динамика цен показывает устойчивую модель более высоких минимумов, что является сигналом того, что покупатели последовательно входят на рынок на все более высоких уровнях. Такая структура часто интерпретируется как признак накопления более вовлеченными инвесторами. В наиболее активной фазе движения токен также достиг отметки 0,00001081 $ прежде чем немного снизиться. Этот быстрый скачок обозначил новую линию сопротивления, в то время как твердый уровень поддержки сформировался около 0,00001017 $. Эти ценовые границы, проверенные несколько раз, помогают формировать ожидания трейдеров относительно дальнейшего движения монеты. Ралли характеризовалось сильной ликвидностью и устойчивым спросом. Активность возросла вокруг нескольких повторных тестов отметки 0,00001069 $, уровня, который каждый раз удерживался, укрепляя свою силу. Отказ от ответственности: Части этой статьи были созданы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации см. полную политику CoinDesk в отношении ИИ. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/09/pepe-rallies-10-in-a-week-outpaces-bitcoin-and-other-major-tokens
Оператор криптоматов Athena Bitcoin обвинен в мошенническом скандале в Вашингтоне

Оператор криптоматов Athena Bitcoin обвинен в мошенническом скандале в Вашингтоне

Пост Оператор Крипто-банкоматов Athena Bitcoin обвинен в мошенническом скандале в Вашингтоне появился на BitcoinEthereumNews.com. Срочное предупреждение: Оператор Крипто-банкоматов Athena Bitcoin обвинен в мошенническом скандале в Вашингтоне Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Срочное предупреждение: Оператор Крипто-банкоматов Athena Bitcoin обвинен в мошенническом скандале в Вашингтоне Источник: https://bitcoinworld.co.in/crypto-atm-athena-indicted/
