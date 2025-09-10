Обновления по ETF Solana: Что ETF сделает с ценами SOL и популярными Альткоинами, такими как Layer Brett?

Solana снова в центре внимания, поскольку слухи об одобрении спотового ETF набирают обороты в криптовалютных кругах. С Ethereum и Биктоин уже в разговоре об ETF, трейдеры рассматривают Solana как следующего крупного кандидата. Но настоящий вопрос не только в том, что ETF Solana может сделать с ценами SOL, но и в том, как это может сформировать настроения среди альткоинов, особенно новых проектов, таких как Layer Brett, которые предлагают взрывной рост по гораздо меньшей цене. Спекуляции вокруг ETF Solana подпитывают ценовой импульс и интерес основного рынка Возможность ETF Solana вызвала оптимизм на всем рынке. Как один из ведущих блокчейнов Layer 1 по объему, Solana известна своей скоростью, масштабируемостью и низкими комиссиями за газ. Естественно, институты, ищущие следующий Ethereum, обращают на это внимание. SOL в настоящее время торгуется в районе 210 до 215 $ и остается выше ключевой поддержки на уровне 197 $, при этом аналитики ожидают, что импульс, связанный с ETF, подтолкнет его к 250 до 300 $ в ближайшей перспективе. Тем не менее, ралли, вызванные ETF, часто происходят быстро. Хотя ETF Ethereum вызвал значительный рост, последующее развитие было ограниченным. Более значительное влияние ETF Solana может быть косвенным, привлекая повышенное внимание к альткоинам с высоким потенциалом, включая Layer Brett. Layer Brett предлагает высокий потенциал роста в пост-ETF рыночном цикле Layer Brett - это мем-коин, построенный на инфраструктуре Ethereum Layer 2, который недавно привлек внимание своей вирусной энергией и сильной токеномикой. В то время как Solana может выиграть от притока средств, связанных с ETF, $LBRETT становится горячей темой среди розничных трейдеров, ищущих следующую возможность с потенциалом роста в 50-100 раз. Проект в настоящее время находится в предпродаже по цене ровно 0,0055 $, и уже привлек более 3,2 миллиона $ от ранних инвесторов. В отличие от более старых мем-коинов, таких как Dogecoin или Shiba Inu, Layer Brett сосредоточен как на скорости, так и на полезности. Он поддерживает сверхбыстрые транзакции, почти нулевые комиссии за газ и прямые...