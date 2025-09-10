Рост Биткоина делает цену iPhone 17 почти на 50% дешевле

Пост «Рост Биктоина делает цену iPhone 17 почти на 50% дешевле» появился на BitcoinEthereumNews.com. Последний флагман Apple, iPhone 17, стал почти на 50% дешевле при оценке в Биктоин или Ethereum по сравнению с моделью прошлого года, согласно новому отчету от CoinGecko. Данные CoinGecko показывают, что iPhone 17 сейчас стоит всего 0,0072 BTC по сравнению с 0,014 BTC для iPhone 16. Цена iPhone от Apple в Биктоин (Источник: CoinGecko) Цена Биктоина за это время почти удвоилась, поднявшись с 57 049 $ во время прошлогоднего релиза до 111 033 $ в течение этого цикла запуска. Этот рост, а не снижение цены от Apple, объясняет падение в криптовалютном выражении. Примечательно, что тенденция распространяется на всю линейку Apple. Новый iPhone Air стоит 0,0090 BTC, в то время как iPhone 17 Pro и Pro Max требуют 0,0099 BTC и 0,0108 BTC соответственно. Интересно, что Ethereum рассказывает похожую историю. Покупателям iPhone нужно всего 0,1866 ETH для iPhone 17, что меньше по сравнению с 0,3386 ETH для iPhone 16. Цена ETH выросла с 2 359,57 $ до 4 282,40 $ за последний год, что составляет прирост более 80%. Цена iPhone от Apple в Ethereum (Источник: CoinGecko) Между тем, это не первый раз, когда рост криптовалют изменил доступность iPhone. Когда Apple выпустила iPhone 4S по цене 649 $ в 2011 году, эквивалентная стоимость в Биктоин составляла более 162 BTC, который тогда торговался примерно по 4 $ каждый. Сегодня, несмотря на более высокую цену в 799 $, iPhone 17 требует менее 0,008 BTC. Это 99,9% снижение количества Биктоина, необходимого для покупки флагманского iPhone за 14 лет. Цена iPhone от Apple в Биктоин и Ethereum с 2011 года (Источник: CoinGecko) Траектория Ethereum столь же драматична. В 2015 году...