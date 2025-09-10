2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Cboe внедряет долгосрочную торговлю Биткоином и Эфиром

Cboe внедряет долгосрочную торговлю Биткоином и Эфиром

Пост Cboe Pioneers Long-Term Bitcoin and Ether Trading появился на BitcoinEthereumNews.com. Cboe Global Markets готовится запустить непрерывную торговлю фьючерсами на биткоин и эфир, стратегический шаг, который может изменить регулируемую в США торговлю цифровыми активами. Запланированная на 10 ноября, при условии одобрения регуляторами, эта инициатива предложит непрерывное рыночное воздействие, устраняя необходимость в частых переносах контрактов. Продолжить чтение: Cboe Pioneers Long-Term Bitcoin and Ether Trading Источник: https://en.bitcoinhaber.net/cboe-pioneers-long-term-bitcoin-and-ether-trading
Union
U$0.009606+1.92%
Movement
MOVE$0.104-3.79%
BRC20.COM
COM$0.010727-4.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 23:11
Поделиться
Генеральный директор Broadcom присоединяется к Маску в очереди на крупную выплату, связанную с ИИ, в 2030 году

Генеральный директор Broadcom присоединяется к Маску в очереди на крупную выплату, связанную с ИИ, в 2030 году

Пост Генеральный директор Broadcom присоединяется к Маску в очереди на крупную выплату, связанную с ИИ, в 2030 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Генеральному директору Broadcom, Хоку Тану, обещана одна из крупнейших потенциальных выплат в полупроводниковой отрасли корпоративной Америки, если производитель чипов сможет достичь амбициозных целей по продажам в сфере искусственного интеллекта к концу десятилетия. Тан может получить до 616,6 миллионов долларов в виде акций, если компания достигнет 120 миллиардов долларов или более в продажах продуктов ИИ к 2030 финансовому году, согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Этот пакет напоминает тип мега-сделок, привязанных к результатам, которые принесли известность Илону Маску в Tesla, отражая, как оплата руководителей все больше привязывается к буму ИИ. Однако он затмевает пакет, предложенный для Маска. Пакет вознаграждения, привязанный к вехам ИИ Согласно условиям его нового контракта, Тан получит 610 521 единицу акций за результативность, если выручка Broadcom от ИИ достигнет 90 миллиардов долларов к 2030 финансовому году, что стоит около 205,5 миллионов долларов по сегодняшней цене акций. Если продажи достигнут 120 миллиардов долларов, вознаграждение утроится, что сделает его претендентом примерно на 616,6 миллионов долларов в виде компенсации акциями. Такие крупные вознаграждения имеют прецедент в Кремниевой долине. Пакет Tesla для Маска от 2018 года, стоивший до 56 миллиардов долларов в то время, установил шаблон для привязки экстраординарных выплат к не менее экстраординарным результатам. Интересно, что на прошлой неделе совет директоров Tesla предложил новый план компенсации для Маска, привязанный к результатам, на сумму 1 триллион долларов. Продвижение Broadcom в сфере ИИ План компенсации подчеркивает решимость Broadcom занять более значимую роль в вычислениях на базе ИИ, где Nvidia в настоящее время доминирует со своими графическими процессорами. Broadcom позиционирует свои чипы, изготовленные на заказ, как альтернативу для гиперскейлинговых клиентов, ищущих специализированный кремний для обучения и запуска моделей ИИ. Эта стратегия, похоже, приносит плоды. На прошлой неделе Тан сообщил, что Broadcom обеспечила крупного нового клиента в сфере ИИ, широко сообщается, что это OpenAI, в рамках сделки стоимостью более 10 миллиардов долларов. Ожидается, что соглашение будет стимулировать...
Boom
BOOM$0.030827-3.63%
Moonveil
MORE$0.02914-14.64%
Dogelon Mars
ELON$0.00000008742-2.31%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:46
Поделиться
Мем-коины Solana Bonk, Pengu и WIF скоро могут быть обогнаны популярными сегодня криптовалютами, такими как Layer Brett

Мем-коины Solana Bonk, Pengu и WIF скоро могут быть обогнаны популярными сегодня криптовалютами, такими как Layer Brett

Bonk, Pengu и WIF теряют обороты, в то время как Layer Brett набирает силу с предпродажей по 0,0055 долларов, собрано более 3 млн долларов, стейкинг с APY 790% и реальные технологии делают его выдающимся среди мем-коинов.
RealLink
REAL$0.07808-4.07%
Bonk
BONK$0.00001761-6.52%
Pudgy Penguins
PENGU$0.028454-5.69%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/10 22:40
Поделиться
Вероятно, консолидация между 0,5895 и 0,594 – UOB Group

Вероятно, консолидация между 0,5895 и 0,594 – UOB Group

Пост «Вероятная консолидация между 0,5895 и 0,594 – UOB Group» появился на BitcoinEthereumNews.com. Новозеландский доллар (NZD), вероятно, будет консолидироваться между 0,5895 и 0,5945. В долгосрочной перспективе ценовое движение указывает на то, что NZD, вероятно, продолжит расти, но еще неизвестно, достижим ли основной уровень сопротивления на отметке 0,5990, отмечают аналитики FX из UOB Group Квек Сер Лианг и Питер Чиа. NZD, вероятно, продолжит расти ОБЗОР НА 24 ЧАСА: «После резкого роста NZD, достигшего максимума 0,5943 два дня назад, мы вчера отметили следующее: 'Сильный моментум указывает на дальнейшее укрепление NZD, но условия перекупленности могут ограничить рост до тестирования уровня 0,5960. Значительный уровень сопротивления на отметке 0,5990 вряд ли будет достигнут сегодня. Поддержка находится на уровне 0,5925; прорыв ниже 0,5910 будет указывать на то, что NZD больше не укрепляется.' Наши оценки оказались верными, поскольку NZD вырос до максимума 0,5960, затем упал до минимума 0,5923, прежде чем закрыться на уровне 0,5925 (-0,27%). NZD, похоже, вошел в фазу консолидации. Сегодня мы ожидаем, что NZD будет торговаться в диапазоне между 0,5895 и 0,5945». ОБЗОР НА 1-3 НЕДЕЛИ: «Два дня назад (08 сентября, спот на уровне 0,5855) мы указали, что 'для продолжения роста NZD должен сначала закрыться выше 0,5930.' После того как NZD вырос и закрылся на уровне 0,5941, мы вчера заявили, что 'ценовое движение указывает на то, что NZD, вероятно, продолжит расти, но еще неизвестно, достаточно ли импульса для достижения основного сопротивления на уровне 0,5990.' Впоследствии NZD вырос до максимума 0,5960, а затем отступил. Мы продолжим придерживаться той же точки зрения, пока 'сильная поддержка' на уровне 0,5880 (без изменения уровня) сохраняется». Источник: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-likely-to-consolidate-between-05895-and-0594-uob-group-202509101002
Secretum
SER$0.0002031-0.04%
ChangeX
CHANGE$0.00159496+1.22%
Sunrise Layer
RISE$0.009847-4.18%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:34
Поделиться
BTC достигает потрясающего роста, преодолевая ключевой уровень сопротивления

BTC достигает потрясающего роста, преодолевая ключевой уровень сопротивления

Пост BTC достигает потрясающего роста, преодолев ключевой уровень сопротивления появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 113 000$: BTC достигает потрясающего роста, преодолев ключевой уровень сопротивления Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Биктоин 113 000$: BTC достигает потрясающего роста, преодолев ключевой уровень сопротивления Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-113000-surge/
Биткоин
BTC$117,598.53-2.61%
BRC20.COM
COM$0.010727-4.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:03
Поделиться
GameStop возрождается благодаря Bitcoin? Крипто-акции взлетают, Bitcoin Hyper взрывается

GameStop возрождается благодаря Bitcoin? Крипто-акции взлетают, Bitcoin Hyper взрывается

Пост GameStop возрождается благодаря Биктоин? Крипто-акции взлетают, Bitcoin Hyper взрывается появился на BitcoinEthereumNews.com. Аарон пишет для NewsBTC в качестве Крипто-журналиста, освещая последние новости и события в мире крипто. Аарон занимается написанием и редактированием с 2016 года и лично наблюдал, как эволюционировало написание для онлайн-изданий за это время под влиянием всего: от глобализированной рабочей силы до LLM. Он также стал свидетелем превращения крипто из нишевого интереса в многотриллионную силу, которая меняет мировую экономику. Его академический опыт с несколькими последипломными степенями и страсть к хорошему письму, где бы оно ни было найдено, питают собственный подход Аарона к освещению крипто. Что отличает хорошее письмо? Сторителлинг – поиск связей между новостями и людьми, которые их читают, и выявление этих связей. Именно это Аарон ищет в своих материалах. В свободное время Аарон работает в местной благотворительной организации и любит тренироваться в местном боксерском клубе. Он даже иногда читает бумажные книги. Источник: https://www.newsbtc.com/news/gamestop-revival-thanks-to-bitcoin-hyper-explodes/
LooksRare
LOOKS$0.013454-2.10%
Hyperlane
HYPER$0.24581-5.46%
Sunrise Layer
RISE$0.009847-4.18%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 21:32
Поделиться
Рост Биткоина делает цену iPhone 17 почти на 50% дешевле

Рост Биткоина делает цену iPhone 17 почти на 50% дешевле

Пост «Рост Биктоина делает цену iPhone 17 почти на 50% дешевле» появился на BitcoinEthereumNews.com. Последний флагман Apple, iPhone 17, стал почти на 50% дешевле при оценке в Биктоин или Ethereum по сравнению с моделью прошлого года, согласно новому отчету от CoinGecko. Данные CoinGecko показывают, что iPhone 17 сейчас стоит всего 0,0072 BTC по сравнению с 0,014 BTC для iPhone 16. Цена iPhone от Apple в Биктоин (Источник: CoinGecko) Цена Биктоина за это время почти удвоилась, поднявшись с 57 049 $ во время прошлогоднего релиза до 111 033 $ в течение этого цикла запуска. Этот рост, а не снижение цены от Apple, объясняет падение в криптовалютном выражении. Примечательно, что тенденция распространяется на всю линейку Apple. Новый iPhone Air стоит 0,0090 BTC, в то время как iPhone 17 Pro и Pro Max требуют 0,0099 BTC и 0,0108 BTC соответственно. Интересно, что Ethereum рассказывает похожую историю. Покупателям iPhone нужно всего 0,1866 ETH для iPhone 17, что меньше по сравнению с 0,3386 ETH для iPhone 16. Цена ETH выросла с 2 359,57 $ до 4 282,40 $ за последний год, что составляет прирост более 80%. 5 дней к более умным крипто-ходам Узнайте, как профессионалы избегают багхолдинга, обнаруживают инсайдерские фронт-раны и захватывают альфу — пока не стало слишком поздно. Представлено вам CryptoSlate Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. Цена iPhone от Apple в Ethereum (Источник: CoinGecko) Между тем, это не первый раз, когда рост криптовалют изменил доступность iPhone. Когда Apple выпустила iPhone 4S по цене 649 $ в 2011 году, эквивалентная стоимость в Биктоин составляла более 162 BTC, который тогда торговался примерно по 4 $ каждый. Сегодня, несмотря на более высокую цену в 799 $, iPhone 17 требует менее 0,008 BTC. Это 99,9% снижение количества Биктоина, необходимого для покупки флагманского iPhone за 14 лет. Цена iPhone от Apple в Биктоин и Ethereum с 2011 года (Источник: CoinGecko) Траектория Ethereum столь же драматична. В 2015 году...
Threshold
T$0.01463-3.43%
Биткоин
BTC$117,598.53-2.61%
Brainedge
LEARN$0.01516-2.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 21:03
Поделиться
Почему Инвесторы Предпочитают Bitcoin Hyper Сейчас

Почему Инвесторы Предпочитают Bitcoin Hyper Сейчас

Пост «Почему инвесторы сейчас предпочитают Bitcoin Hyper» появился на BitcoinEthereumNews.com. Бюро статистики труда США (BLS) вчера сообщило, что показатели занятости снизились на 911 тысяч, что является крупнейшим сокращением в истории. Ослабление рынка труда на минуту пошатнуло Биктоин, опустив его с отметки выше 113 000$ до уровня ниже 111 000$ менее чем за день. Как сообщает The Kobeissi Letter, большинство сокращений рабочих мест было сосредоточено в потребительских секторах, таких как досуг, гостиничный бизнес, торговля и коммунальные услуги. В общей сложности 880 тысяч рабочих мест исчезло в частном секторе и 31 тысяча в государственном. Цифры не лгут. Пересмотр превышает уровни 2009 года и уступает только Великой депрессии. Источник: X/@KobeissiLetter Новость немедленно повлияла на цену BTC, распространяя FUD – страх, неопределенность и сомнения. Однако есть и положительная сторона. Теперь больше внимания привлекает предпродажа Bitcoin Hyper ($HYPER) на сумму 14,8 миллиона$, которая, похоже, готова к впечатляющим результатам после запуска. Выживет ли Биктоин после «ревизионного апокалипсиса»? Биктоин сократился почти на 2 000$ менее чем за 24 часа после новости, но является ли это показателем дальнейшего пути монеты? Нет. Напротив, «владельцы активов пожнут плоды», согласно The Kobeissi Letter, который считает, что снижение ставок неизбежно. Источник: X/@KobeissiLetter «Рынок вступает в новую эру денежно-кредитной политики. Макроэкономика меняется, и ее влияние на акции, товары, облигации и криптовалюты открывает инвестиционные возможности». — The Kobeissi Letter в X. История подтверждает эту точку зрения. Во время рецессии 1990-1991 годов фондовый рынок обрушился на 20%, но через год восстановился на 30% после снижения кредитных ставок ФРС. Несмотря на предстоящий пересмотр, золото выросло на 40% в 2025 году, а Биктоин на 20%, что означает, что недавний откат – это всего лишь временная заминка, вызванная неуверенностью инвесторов. Заминка, которая уже рассеивается. Биктоин снова тестирует отметку в 112 000$, нацеливаясь на психологический барьер в 115 000$. Успешный прорыв...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 20:44
Поделиться
Нужна работа? ChatGPT становится LinkedIn в сочетании с ИИ-репетитором и рекрутером

Нужна работа? ChatGPT становится LinkedIn в сочетании с ИИ-репетитором и рекрутером

Пост «Нужна работа? ChatGPT становится LinkedIn в сочетании с ИИ-наставником и рекрутером» появился на BitcoinEthereumNews.com. Нужна работа? ChatGPT от OpenAI становится LinkedIn в сочетании с ИИ-наставником и рекрутером (Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images) Getty Images ChatGPT выходит на рынок труда, который с трудом находит свою опору. Миллионы соискателей жалуются, что отправка резюме ощущается как крик в пустоту, в то время как работодатели признают, что им нелегко отличить реальные навыки от раздутых модных слов. По данным Resume Genius, по состоянию на июль 2025 года 7 миллионов безработных конкурировали за 7,7 миллиона вакансий, что стало первым случаем с 2021 года, когда соискатели превысили количество доступных позиций. В то же время работники беспокоятся о том, что их могут вытеснить те самые технологии, которые меняют бизнес, особенно искусственный интеллект. В эту среду приходит OpenAI с потенциально революционной концепцией: платформой для поиска работы, управляемой ChatGPT. Сообщения от CNBC предполагают, что компания готовится запустить экосистему найма и сертификации, которая может конкурировать с LinkedIn от Microsoft. В случае успеха это может изменить функционирование рынка труда. Что ChatGPT может привнести в найм Представьте это видение как сочетание LinkedIn, ИИ-наставника и рекрутера — но работающее на базе ChatGPT. Это не традиционная доска вакансий. ChatGPT может интегрировать три основные функции. Во-первых, сертификация навыков: через режимы обучения ChatGPT люди могут получить микро-сертификаты, подтвержденные ИИ, от владения ИИ до инженерии промптов, за дни, а не годы. Во-вторых, подбор на основе ИИ: вместо просеивания листингов, наполненных ключевыми словами, ChatGPT может сопоставлять пользователей с ролями на основе продемонстрированных способностей, а не только прошлых должностей. ChatGPT может изменить найм и обучение навыкам (Фото: Leon Neal/Getty Images) Getty Images В-третьих, повышение квалификации: если кандидаты не соответствуют требованию, тот же ИИ может провести их через обучающие модули, чтобы они быстрее освоили необходимое. Представьте, что вы входите на платформу OpenAI и просите ChatGPT показать вам открытые вакансии в сфере Web3-маркетинга. ИИ определяет соответствующие вакансии и выявляет пробелы в ваших...
Prompt
PROMPT$0.128-4.90%
Threshold
T$0.01463-3.43%
RealLink
REAL$0.07808-4.07%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/10 19:56
Поделиться
Новое предложение Paxos для стейблкоина USDH от Hyperliquid включает интеграцию с PayPal

Новое предложение Paxos для стейблкоина USDH от Hyperliquid включает интеграцию с PayPal

Paxos Labs выпустила обновленное предложение по выпуску стейблкоина USDH от Hyperliquid, выдвигая стратегию, которая включает интеграцию с PayPal.
Forward
FORWARD$0.0002174-0.63%
Поделиться
Coinstats2025/09/10 19:17
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов