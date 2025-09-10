Вероятно, консолидация между 0,5895 и 0,594 – UOB Group
Пост «Вероятная консолидация между 0,5895 и 0,594 – UOB Group» появился на BitcoinEthereumNews.com. Новозеландский доллар (NZD), вероятно, будет консолидироваться между 0,5895 и 0,5945. В долгосрочной перспективе ценовое движение указывает на то, что NZD, вероятно, продолжит расти, но еще неизвестно, достижим ли основной уровень сопротивления на отметке 0,5990, отмечают аналитики FX из UOB Group Квек Сер Лианг и Питер Чиа. NZD, вероятно, продолжит расти ОБЗОР НА 24 ЧАСА: «После резкого роста NZD, достигшего максимума 0,5943 два дня назад, мы вчера отметили следующее: 'Сильный моментум указывает на дальнейшее укрепление NZD, но условия перекупленности могут ограничить рост до тестирования уровня 0,5960. Значительный уровень сопротивления на отметке 0,5990 вряд ли будет достигнут сегодня. Поддержка находится на уровне 0,5925; прорыв ниже 0,5910 будет указывать на то, что NZD больше не укрепляется.' Наши оценки оказались верными, поскольку NZD вырос до максимума 0,5960, затем упал до минимума 0,5923, прежде чем закрыться на уровне 0,5925 (-0,27%). NZD, похоже, вошел в фазу консолидации. Сегодня мы ожидаем, что NZD будет торговаться в диапазоне между 0,5895 и 0,5945». ОБЗОР НА 1-3 НЕДЕЛИ: «Два дня назад (08 сентября, спот на уровне 0,5855) мы указали, что 'для продолжения роста NZD должен сначала закрыться выше 0,5930.' После того как NZD вырос и закрылся на уровне 0,5941, мы вчера заявили, что 'ценовое движение указывает на то, что NZD, вероятно, продолжит расти, но еще неизвестно, достаточно ли импульса для достижения основного сопротивления на уровне 0,5990.' Впоследствии NZD вырос до максимума 0,5960, а затем отступил. Мы продолжим придерживаться той же точки зрения, пока 'сильная поддержка' на уровне 0,5880 (без изменения уровня) сохраняется». Источник: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-likely-to-consolidate-between-05895-and-0594-uob-group-202509101002
