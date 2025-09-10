2025-10-11 суббота

Список победителей и номинантов

Список победителей и номинантов

НЭШВИЛЛ, ТЕННЕССИ – 18 СЕНТЯБРЯ: Натаниэль Рателифф вручает награду "Артист года" Сьерре Феррелл на сцене 23-й ежегодной церемонии Americana Honors & Awards в Райман Аудиториум 18 сентября 2024 года в Нэшвилле, Теннесси. (Фото Джейсона Кемпина/Getty Images для Americana Music Association) Getty Images для Americana Music Association Церемония Americana Honors & Awards возвращается на этой неделе, чтобы отметить лучших рассказчиков в фолк, соул и традиционной кантри-музыке. В свой 24-й год номинанты на главные награды включают MJ Lenderman, Сьерру Феррелл, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Билли Стрингса, Джейсона Исбелла и Чарли Крокетта, среди прочих. Главное событие многодневного фестиваля AmericanaFest, церемония пройдет в среду вечером в Райман Аудиториум в центре Нэшвилла. Актер-музыкант Джон С. Райли будет ведущим в этом году. В шоу планируются выступления Джона Фогерти, Dawes, Марго Прайс, Валери Джун, Medium Build и других. Шоу включает более дюжины ведущих, таких как Бренди Карлайл, Родни Кроуэлл и Розанна Кэш. Читайте далее полный список номинантов. Проверяйте Forbes во время шоу для обновленного списка победителей [победители будут отмечены жирным шрифтом]. Победители и номинанты Americana Awards 2025 Артист года Чарли Крокетт Сьерра Феррелл Джой Оладокун Билли Стрингс Waxahatchee Альбом года Lonesome Drifter, Чарли Крокетт; Продюсеры Чарли Крокетт и Шутер Дженнингс Foxes in the Snow, Джейсон Исбелл; Продюсеры Джейсон Исбелл и Джена Джонсон Manning Fireworks, MJ Lenderman; Продюсеры Алекс Фаррар и MJ Lenderman South of Here, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats; Продюсер Брэд Кук Woodland, Джиллиан Уэлч и Дэвид Роулингс; Продюсер Дэвид Роулингс Дуэт/Группа года Julien Baker & TORRES Dawes Larkin Poe The Mavericks Джиллиан Уэлч и Дэвид Роулингс Прорыв года Ноэлин Хофманн MJ Lenderman Medium Build Мэгги Роуз
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 03:49
Команда DogeOS объявляет о новом партнерстве между Dogecoin и Биткоином

Команда DogeOS объявляет о новом партнерстве между Dogecoin и Биткоином

Команда DogeOS объявляет о новом партнерстве между Dogecoin и Биткоин
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 03:35
Не продавайте XRP? Полосы Боллингера указывают на проблемы для шортов

Не продавайте XRP? Полосы Боллингера указывают на проблемы для шортов

XRP застрял в боковом движении рынка, держась около отметки 3 доллара в течение последних нескольких недель. На первый взгляд, ценовой график выглядит достаточно вялым, чтобы придать уверенности продавцам в шорт, также известным как "медведи". Но то, как формируются Полосы Боллингера (BOLL) в разных временных рамках, предполагает нечто менее очевидное, и именно такая конфигурация, как правило, наказывает тех, кто ставит против тренда. Средняя линия 2,90 доллара на дневных свечах стала точкой равновесия, где рынок продолжает менять направление. Падения ниже нее не длятся долго, но в то же время отскоки выше останавливаются прямо перед верхней полосой на уровне 3,09 доллара. Когда цены делают это, обычно это не просто медленное угасание, а настоящий всплеск. Чтобы сделать эту конфигурацию для XRP полной медвежьей ловушкой, нам нужен чистый прорыв через 3,10 доллара. Те, кто воспринял летнее боковое движение как слабость, возможно, захотят подумать еще раз. XRP медведи, будьте осторожны Давление такое же на 12-часовом графике, только более непосредственное. XRP провел почти весь август ниже средней линии, наконец прорвался в сентябре и теперь остается сильным, несмотря на то, что объемы находятся на низком уровне. Теперь полосы начинают расширяться, что часто сигнализирует о том, что следующее движение будет быстрым. Риск здесь не в том, что XRP откатится — а в том, что цена растет слишком быстро для трейдеров, которые стали слишком пессимистичными. На поверхности может показаться, что цена XRP застопорилась, но Полосы Боллингера (BOLL) предлагают более глубокое сообщение: легкий шорт может оказаться неправильным, и медведи, которые прыгают слишком рано, могут идти прямо в ловушку.
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 03:02
Как исправить ошибки в прогнозном ИИ: бизнес-метрики

Как исправить ошибки в прогнозном ИИ: бизнес-метрики

Специалисты по данным считают бизнес-метрики более важными, чем технические метрики – но на практике они больше сосредотачиваются на технических. Это приводит к краху большинства проектов. Почему? Эрик Сигел Предиктивный ИИ предлагает огромный потенциал – но имеет печально известную плохую репутацию. За пределами крупных технологических компаний и нескольких других ведущих компаний, большинство инициатив не удается внедрить, и они никогда не реализуют свою ценность. Почему? Специалисты по данным не готовы продавать внедрение бизнесу. Технические показатели эффективности, о которых они обычно отчитываются, не соответствуют бизнес-целям – и ничего не значат для лиц, принимающих решения. Чтобы заинтересованные стороны и специалисты по данным могли планировать, продавать и давать зеленый свет внедрению предиктивного ИИ, они должны установить и максимизировать ценность каждой модели машинного обучения с точки зрения бизнес-результатов, таких как прибыль, сбережения – или любых KPI. Только измеряя ценность, проект может фактически стремиться к ценности. И только объединив бизнес и специалистов по данным на одной странице, ориентированной на ценность, инициатива может двигаться вперед и внедряться. Почему бизнес-метрики так редки для проектов ИИ Учитывая их важность, почему бизнес-метрики так редки? Исследования показали, что специалисты по данным знают лучше, но обычно не соблюдают: они ставят бизнес-метрики на первое место по важности, но на практике больше сосредотачиваются на технических метриках. Почему они обычно пропускают такой важный шаг – расчет потенциальной бизнес-ценности – что приводит к гибели их собственных проектов? Это чертовски хороший вопрос. Отрасль застряла в этой колее не только по психологическим и культурным причинам – хотя это и способствующие факторы. В конце концов, говорить о деньгах неловко и слишком «прямолинейно». Специалисты по данным чувствуют себя вынужденными придерживаться традиционных технических метрик, которые демонстрируют их опыт. Дело не только в том, что это заставляет их звучать умнее – жаргон является распространенным способом для
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 02:10
Быстро зарабатывайте деньги на майнинге XRP с BTCMiner!

Быстро зарабатывайте деньги на майнинге XRP с BTCMiner!

С быстрым развитием технологии блокчейна рынок цифровых валют испытал беспрецедентный рост. XRP, как один из ведущих мировых цифровых активов, привлек значительный интерес инвесторов. Однако максимизация доходности инвестиций в XRP стала ключевой проблемой для многих держателей XRP. BTCMiner, инновационная платформа, предлагает держателям XRP новый способ заработка денег — через майнинговые контракты. Начните зарабатывать деньги сейчас Как присоединиться к BTCMiner? Пользовательский опыт BTCMiner прост и удобен, что позволяет любому легко начать: 1. Регистрация: Быстро зарегистрируйтесь, используя свой адрес электронной почты. Зарегистрируйтесь и получите 500 $ мгновенно. 2. Выберите контракт: Выберите прибыльный майнинговый контракт в соответствии с вашими инвестиционными целями. 3. Начните майнинг: Внесите XRP на платформу и активируйте контракт, чтобы начать получать стабильный поток доходов. Почему стоит выбрать BTCMiner? BTCMiner стремится предоставить простые и эффективные решения для получения прибыли всем инвесторам в цифровые валюты, особенно держателям XRP. Преимущества платформы включают: 1. Удобная работа: Присоединяйтесь всего за три простых шага, без необходимости сложных технических знаний. 2. Стабильная доходность: BTCMiner использует смарт контракты для обеспечения постоянного денежного потока инвесторам. 3. Безопасность: Платформа использует передовые технологии блокчейна и алгоритмы шифрования для обеспечения безопасности активов пользователей. 4. Профессиональная поддержка: Круглосуточная служба поддержки клиентов доступна для ответа на вопросы инвесторов в любое время. Демонстрация контракта BTC Miner выглядит следующим образом: Видение платформы: Создание больших возможностей для инвесторов BTCMiner — это не просто майнинговая платформа; это инновационная сила, направленная на продвижение развития экосистемы цифровых валют. Предоставляя держателям XRP удобный и эффективный способ заработка денег, BTCMiner ст
BitcoinEthereumNews2025/09/11 02:04
Дональд Трамп выигрывает в Верховном суде приостановку распоряжения о расходовании 4 млрд долларов на иностранную помощь

Дональд Трамп выигрывает в Верховном суде приостановку распоряжения о расходовании 4 млрд долларов на иностранную помощь

TLDR Верховный суд США удовлетворяет экстренное ходатайство Трампа о приостановке, останавливая ордер на расходование 4 млрд долларов иностранной помощи перед крайним сроком финансового года. Временная приостановка суда дает Трампу больше времени для аргументации в пользу удержания 4 млрд долларов иностранной помощи, утвержденной Конгрессом. Сокращения иностранной помощи Трампа нацелены на программы ООН и миротворческие операции, при этом продолжаются юридические баталии по выплате помощи. Экстренно [...] Пост "Дональд Трамп выигрывает приостановку Верховного суда по ордеру на расходование 4 млрд долларов иностранной помощи" впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/11 01:53
Бенсон Бун стремительно поднимается в чартах — и всё ещё благодаря одному хиту

Бенсон Бун стремительно поднимается в чартах — и всё ещё благодаря одному хиту

Пост Бенсон Бун стремительно поднимается в чартах — и всё ещё благодаря одному хиту появился на BitcoinEthereumNews.com. Альбомы Бенсона Буна American Heart и Fireworks & Rollerblades возвращаются в британские чарты, а "Beautiful Things" продолжает поддерживать его дебют. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 05 СЕНТЯБРЯ: (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ) Бенсон Бун выступает на сцене во время мирового тура American Heart в Мэдисон-сквер-гарден 05 сентября 2025 года в Нью-Йорке. (Фото Кевина Мазура/Getty Images для BB) Кевин Мазур/Getty Images для BB Бенсон Бун выпустил всего два альбома за свою карьеру. Первый, Fireworks & Rollerblades, породил его самый большой хит "Beautiful Things" и превратил его в суперзвезду. В начале 2025 года он вернулся с American Heart, своим быстрым продолжением, который также породил несколько успешных треков. Пока Бун продолжает свой мировой тур American Heart — который направится в Соединенное Королевство позже этой осенью — оба его полноформатных альбома возвращаются как минимум в один чарт в Великобритании, и вся его музыка набирает популярность. American Heart появляется в нескольких списках American Heart присутствует в трех списках в Великобритании и возвращается в два из них. Полноформатный альбом вновь появляется на 87 месте в списке Official Album Sales и возвращается в список Official Physical Albums на 100 месте, последнем в списке. Рост для American Heart Тот же альбом, второй проект Буна, также взлетает почти на 25 позиций вверх в чарте Official Album Downloads. На прошлой неделе он был на 75 месте, а сейчас поднялся до 52. Веха для второго альбома Бенсона Буна American Heart достигает вехи в 10 недель в обоих чартах, в которые он возвращается, и находится в списке Official Album Downloads уже 11 недель. Он достиг наивысшей позиции в списке загрузок, заняв второе место, и остановился на 4 месте в другой паре рейтингов, в которых он сейчас присутствует. Fireworks &...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 01:07
Покупатели GBP/USD колеблются, так как ключевое сопротивление сохраняется

Покупатели GBP/USD колеблются, так как ключевое сопротивление сохраняется

Пост GBP/USD покупатели колеблются, так как ключевой уровень сопротивления держится появился на BitcoinEthereumNews.com. Прогноз GBP/USD: Покупатели фунта стерлингов колеблются, так как ключевой уровень сопротивления держится GBP/USD колеблется выше 1.3500 в европейской сессии в среду после небольших потерь во вторник. Пара может привлечь технических покупателей, если ей удастся преодолеть зону сопротивления 1.3590-1.3600. Доллар США (USD) продемонстрировал отскок во второй половине дня и вызвал поворот GBP/USD на юг, поскольку рынки стали избегать рисков из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Читать далее... Прогноз GBP/USD: Быки могут игнорировать условия перекупленности GBP/USD набирает обороты в европейской сессии во вторник и продвигается к 1.3600 после скромного роста в понедельник. Хотя техническая картина начинает показывать условия перекупленности для пары, инвесторы могут воздержаться от позиционирования себя для коррекции, если не будет убедительного восстановления доллара США (USD). Разочаровывающие данные по рынку труда США в прошлую пятницу, которые показали увеличение только на 22 000 в несельскохозяйственных платежных ведомостях (NFP) в августе, вызвали начало недели для доллара США под медвежьим давлением и позволили GBP/USD подняться выше. Читать далее... Источник: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-buyers-hesitate-as-key-resistance-holds-202509101130
BitcoinEthereumNews2025/09/11 01:04
Кыргызстан продвигает резерв Bitcoin с государственным планом майнинга

Кыргызстан продвигает резерв Bitcoin с государственным планом майнинга

Пост Кыргызстан Продвигает Стратегический резерв Bitcoin С Государственным Планом Майнинга появился на BitcoinEthereumNews.com. Кыргызстан Продвигает Стратегический резерв Bitcoin С Государственным Планом Майнинга Регистрация по эл. почте для Нашей Рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Джейк Симмонс является энтузиастом Биктоина с 2016 года. С тех пор как он услышал о Биктоине, он изучает эту тему каждый день и пытается делиться своими знаниями с другими. Его цель - внести вклад в финансовую революцию Биктоина, которая заменит систему Фиат денег. Помимо BTC и крипто, Джейк изучал бизнес-информатику в университете. После выпуска в 2017 году он работает в секторе блокчейна и криптовалют. Вы можете подписаться на Джейка в Twitter: @realJakeSimmons. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/kyrgyzstan-national-bitcoin-reserve-state-mining/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 00:38
Биткоин нацелен на прорыв к ATH, поскольку шансы на снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов выросли до 17%

Биткоин нацелен на прорыв к ATH, поскольку шансы на снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов выросли до 17%

Пост "Биктоин нацелен на прорыв к ATH, поскольку шансы на снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов выросли до 17%" появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок оценивает смягчение примерно на 30 базисных пунктов для решения Федерального комитета по открытым рынкам 17 сентября, разделенное между базовым сценарием снижения на четверть пункта и меньшей вероятностью снижения на 50 базисных пунктов. Если ставки упадут на 50 базисных пунктов, Биткоин может нацелиться на возвращение к историческим максимумам. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятности по состоянию на 10 сентября в 7:30 утра по центральному времени составляли около 90 процентов для движения на 25 базисных пунктов, около 10 процентов для 50, и близко к нулю для отсутствия изменений, с подразумеваемым размером снижения примерно от 27 до 29 базисных пунктов. Кроме того, прогнозный контракт Polymarket на 21 миллион $ еще больше склоняется к потенциальному снижению на 50 базисных пунктов. Прогнозы группируются вокруг 81 процента для 25, 17 процентов для 50 и 3 процента для сохранения ставки, что соответствует примерно 28,8 базисным пунктам смягчения. Фон для принятия решения существенно изменился за последние два месяца. Эталон Бюро статистики труда показывает, что Соединенные Штаты создали примерно на 911 000 меньше рабочих мест до марта 2025 года, чем сообщалось изначально, что является крупнейшей корректировкой в сторону понижения с 2009 года. Прогресс инфляции неравномерен по показателям: базовый ИПЦ около 3,1 процента в годовом исчислении в августе по данным BLS, а базовый PCE на уровне 2,9 процента в июле согласно Бюро экономического анализа. Передняя часть кривой Казначейства отражает путь смягчения, в то время как длинный конец остается привязанным к премии за срок и фискальной динамике. Опрос стратегов Reuters указывает на более крутую кривую к концу года, с доходностью двухлетних облигаций около 3,40 процента через двенадцать месяцев и доходностью десятилетних облигаций около 4,25 процента, что подразумевает спред между двумя и десятью годами около 85 базисных пунктов. Экономисты ФРБ Кливленда помещают номинальную нейтральную ставку политики около 3,7 процента, что означает, что политика останется выше нейтральной даже после снижения на четверть или полпункта. Ближайшие катализаторы перед объявлением могут...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 23:51
Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов