Не продавайте XRP? Полосы Боллингера указывают на проблемы для шортов

XRP застрял в боковом движении рынка, держась около отметки 3 доллара в течение последних нескольких недель. На первый взгляд, ценовой график выглядит достаточно вялым, чтобы придать уверенности продавцам в шорт, также известным как "медведи". Но то, как формируются Полосы Боллингера (BOLL) в разных временных рамках, предполагает нечто менее очевидное, и именно такая конфигурация, как правило, наказывает тех, кто ставит против тренда. Средняя линия 2,90 доллара на дневных свечах стала точкой равновесия, где рынок продолжает менять направление. Падения ниже нее не длятся долго, но в то же время отскоки выше останавливаются прямо перед верхней полосой на уровне 3,09 доллара. Когда цены делают это, обычно это не просто медленное угасание, а настоящий всплеск. Источник: TradingView Чтобы сделать эту конфигурацию для XRP полной медвежьей ловушкой, нам нужен чистый прорыв через 3,10 доллара. Те, кто воспринял летнее боковое движение как слабость, возможно, захотят подумать еще раз. XRP медведи, будьте осторожны Давление такое же на 12-часовом графике, только более непосредственное. XRP провел почти весь август ниже средней линии, наконец прорвался в сентябре и теперь остается сильным, несмотря на то, что объемы находятся на низком уровне. Теперь полосы начинают расширяться, что часто сигнализирует о том, что следующее движение будет быстрым. Риск здесь не в том, что XRP откатится — а в том, что цена растет слишком быстро для трейдеров, которые стали слишком пессимистичными. На поверхности может показаться, что цена XRP застопорилась, но Полосы Боллингера (BOLL) предлагают более глубокое сообщение: легкий шорт может оказаться неправильным, и медведи, которые прыгают слишком рано, могут идти прямо в ловушку.