2025-10-11 суббота

Приходите и постучите в их дверь

Приходите и постучите в их дверь

Пост "Приходите и постучите в их дверь" появился на BitcoinEthereumNews.com. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ – 26 ФЕВРАЛЯ: КОМПАНИЯ ТРОИХ – Джойс ДеВитт, Джон Риттер и Сюзанн Сомерс. (Фото из архивов ABC Photo/Disney General Entertainment Content через Getty Images) Disney General Entertainment Content через Getty Images Поклонники "Компании троих", готовьтесь вновь окунуться в классический хаос! 12 сентября Sunset Room в Голливуде проведет живое чтение эпизода 7 сезона "Going to Pot" в рамках гала-концерта Фонда Джона Риттера от сердца 2025. Том Бержерон будет рассказчиком, а к оригинальным актерам Присцилле Барнс (Терри Олден) и Ричарду Клайну (Ларри Даллас) присоединятся Адам Девайн в роли Джека Триппера, Кейли Куоко в роли Джанет Вуд, Джейсон Александр в роли Ральфа Ферли и Рено Уилсон в роли сержанта Кента среди прочих. Ожидайте всех тех комедийных ситуаций, недоразумений и пикантного юмора, которые сделали шоу рейтинговым хитом. Новаторский подход Предпосылка "Компании троих" – одинокий мужчина, Джек Триппер (Джон Риттер), живущий платонически с двумя женщинами, Джанет (Джойс ДеВитт) и Крисси (Сюзанн Сомерс) – считалась рискованной в то время. Сочетание комедийных ситуаций, двусмысленностей и недоразумений создало новый шаблон для "пикантных" ситкомов, которые могли затрагивать взрослые ситуации, оставаясь доступными для массовой аудитории. По цифрам, шоу поднялось до 2-го места за сезон, финишируя в Топ-10 в шести из восьми сезонов. Гала-концерт Фонда Джона Риттера от сердца Не можете присутствовать лично? Тогда смотрите прямую трансляцию на сайте Фонда Джона Риттера или по запросу через Pluto TV. Риттер умер в 2003 году от расслоения аорты, и гала-концерт будет способствовать продолжению работы Фонда Джона Риттера по здоровью аорты. Это ваш шанс еще раз постучать в их дверь для вечера, полного смеха, в честь одного из самых новаторских ситкомов на телевидении! В конце концов, как в культовой теме песни...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 07:43
Производители не станут вирусными, как Тейлор-Трэвис, но вот как они могут победить в социальных сетях

Производители не станут вирусными, как Тейлор-Трэвис, но вот как они могут победить в социальных сетях

Пост «Производители не станут вирусными, как Тейлор-Трэвис, но вот как они могут победить в социальных сетях» появился на BitcoinEthereumNews.com. Трэвис Келси и Тейлор Свифт взорвали интернет новостью о своей помолвке. Чему могут научиться производители для своих собственных планов в социальных сетях? Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management Когда Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о своей помолвке, интернет не просто заметил — он взорвался. Четырнадцать миллионов лайков за час. Бесчисленные бренды, спешащие присоединиться к обсуждению. Но урок для производителей не о поп-культуре. Речь идет о внимании: в современном мире оно мгновенно масштабируется, и побеждают те, кто его использует. Руководители производств могут быть склонны отвергать такой ажиотаж как нерелевантный — в конце концов, они не занимаются созданием вирусных моментов. Но видимость — это новая валюта, и она усиливается в реальном времени. Если вы не присутствуете онлайн, вы невидимы для следующего поколения работников и партнеров. Чтобы использовать эту возможность, производителям не нужно ставить вирусные танцевальные видео или превращать свое производство в следующий трендовый мем. Настоящая возможность — это аутентичное повествование, связанное с вашими людьми, продуктами и влиянием. Даже с ограниченными ресурсами производители могут стратегически использовать социальные сети — и отдача реальна. Компании, которые делают это хорошо, не просто занимаются маркетингом, они привлекают таланты, демонстрируют инновации и доказывают, что могут конкурировать на цифровом рынке. Фактически, мы видели, как небольшие фирмы в Огайо привлекали как новых сотрудников, так и новых клиентов всего лишь с помощью простого клипа в LinkedIn. Вот несколько способов, как производители могут начать создавать такое присутствие. 1. Выделите своих людей Мы знаем, что производителям нужны молодые работники. Бэби-бумеры и десятилетия институциональных знаний, которые они несут, уходят на пенсию, и преодоление нашего постоянного разрыва в талантах потребует привлечения поколения Z. Нет лучшего способа сделать это, чем показать им людей, составляющих ваш бизнес, и социальные сети предоставляют идеальную площадку. Выделение...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 06:49
Китай, Россия и глобальный рынок природного газа – вероятны большие изменения

Китай, Россия и глобальный рынок природного газа – вероятны большие изменения

Пост Китай, Россия и глобальный рынок природного газа – вероятны большие изменения появился на BitcoinEthereumNews.com. Президент России Владимир Путин принимает президента Китая Си Цзиньпина для встречи на высоком уровне в 2025 году в Москве. Getty Images Китай и Россия теперь дали зеленый свет одной из самых значимых сделок по природному газу за десятилетие. Во время недавней встречи Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, Китай, лидеры Си и Путин подписали меморандум о продвижении проекта газопровода "Сила Сибири 2". Это произошло после многих лет застопорившихся переговоров по вопросам цены и стоимости. Не видя признаков изменений, компании из множества стран, прежде всего из США, преследовали масштабные планы по строительству дорогостоящих новых объектов для экспорта газа, рассматривая Китай, крупнейшего в мире импортера, как постоянно растущий рынок. Объявленный меморандум, таким образом, вызвал шоковые волны в отрасли. Детали сделки еще предстоит проработать. Некоторые из ее намерений, однако, ясны. Трубопровод стал бы необходимым стимулом для военной экономики России и сильным признаком российско-китайских связей. Для Китая это считается громким и ясным посланием Западу о том, что Пекин отвергнет любые санкции против таких поставок из России. Не менее важно, что Китаю не важно, что это может сорвать желание Дональда Трампа расширить американское "доминирование" в сфере ископаемого топлива. Последствия будут серьезными и не только для США. По данным Международного энергетического агентства, между 2025 и 2030 годами в эксплуатацию будет введено до 300 миллиардов кубических метров новых экспортных мощностей для сжиженного природного газа. Это большая цифра, лишь немного меньше того, что весь ЕС потребил в 2024 году. Вид с воздуха на строящийся завод по производству сжиженного природного газа Cheniere Energy в 2025 году, Порт-Артур, Техас. (Фото Брэндона Белла/Getty Images) Getty Images Около половины новых мощностей должно быть построено в США, крупнейшем в мире экспортере СПГ. ...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 06:10
Биткоин отрывается от золота, поскольку краткосрочная корреляция становится отрицательной

Биткоин отрывается от золота, поскольку краткосрочная корреляция становится отрицательной

Пост "Биктоин отрывается от золота, поскольку краткосрочная корреляция становится отрицательной" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин наконец разорвал связь. Краткосрочная корреляция между Биктоином и золотом стала отрицательной, составляя -0,53 за 30 дней, согласно Glassnode. Это чистый разрыв. На более длительном временном отрезке 365-дневная корреляция все еще показывает слабую положительную связь на уровне 0,65, но этот краткосрочный сдвиг заметен. Это означает, что два актива больше не движутся синхронно. В то время как золото застыло чуть ниже рекордных максимумов, Биктоин консолидируется и привлекает покупателей ниже 111 100 $. Этот уровень поглощается спросом. Если Биктоин поднимется выше 114 100 $, рынок может столкнуться со следующей зоной сопротивления на уровне 118 000 $. Золото, с другой стороны, не сильно двигается. Оно просто колеблется около 3 623 $ за унцию, едва реагируя. Во вторник оно поднялось выше 3 674 $, но не удержалось. Это произошло после пересмотра данных по заработной плате, показавших массовое сокращение 911 000 рабочих мест, что является рекордным показателем. Теперь все ждут следующих данных по инфляции. Федеральная резервная система должна определить политику на следующей неделе, и эти показатели, выходящие в среду и четверг, повлияют на их решения. Трейдеры уже делают ставки на снижение ставок. Никто не уверен, но трещины уже видны. Трамп продвигает тарифы, Израиль наносит удары, а золото остается стабильным Золото не просто колеблется из-за разговоров о ставках. Геополитический беспорядок тоже серьезен. Во вторник Израиль нанес военный удар в Дохе, нацеленный на высокопоставленных лидеров ХАМАС. Такого раньше не было. В то же время Дональд Трамп, выступая перед европейскими лидерами, заявил, что готов ввести новые тарифы на Китай и Индию, но только если ЕС сделает то же самое. Его цель? Оказать давление на Путина для переговоров по Украине. Эти слои риска являются частью причины, по которой драгоценный металл вырос почти на 40% в этом году. Между покупками центральных банков и потоками ETF, золото имело...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 05:52
7% колебание при покупке Казначейством цифровых активов, планы ETF от Grayscale

7% колебание при покупке Казначейством цифровых активов, планы ETF от Grayscale

Пост «7% колебание на фоне покупки в Казначейство цифровых активов и планов ETF от Grayscale» появился на BitcoinEthereumNews.com. Нативный токен Chainlink LINK 23,35$ застопорился в среду после сильного начала недели, отдав часть прибыли на фоне новостей о том, что управляющий активами Grayscale подал заявку на преобразование своего закрытого фонда в биржевой фонд (ETF). Токен упал примерно на 1% за последние 24 часа в волатильной сессии, испытав 7% колебание цены, согласно модели технического анализа CoinDesk Research. Движение цены последовало за объявлением во вторник базирующейся в Аризоне компании по управлению недвижимостью и активами Caliber (CWD) о завершении первой покупки токенов LINK, что ознаменовало начало ее стратегии казначейства цифровых активов. Акции компании взлетели почти на 2 000% во вторник, прежде чем отдать большую часть прибыли, упав еще на 20% в среду на премаркете. Фирма не раскрыла количество купленных токенов. Этот шаг делает Caliber первой компанией, котирующейся на Nasdaq, которая приняла политику резерва казначейства, ориентированную на LINK. Компания заявила, что намерена накапливать LINK со временем, используя существующие кредитные линии, денежные резервы и ценные бумаги на основе акций, с планами стейкать токены для получения доходности. Технический анализ Торговые показатели: LINK показал скромное снижение на 1% за 24-часовой период, испытав волатильные внутридневные колебания в 7% между 22,84$ и 24,46$, как показала модель технического анализа CoinDesk Research. Индикаторы объема: Торговая активность подскочила до 3,78 миллиона единиц в 14:00 9 сентября UTC, превысив 24-часовой средний показатель и установив уровень поддержки около ценового уровня 23$. Тестирование сопротивления: Внутридневной максимум 23,49$ столкнулся с давлением продаж перед снижением через незначительные уровни поддержки, что указывает на активность по фиксации прибыли и потенциальную подготовку к дополнительному поиску цены в сторону понижения. Отказ от ответственности: Части этой статьи были созданы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации см. полную политику CoinDesk в отношении ИИ. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/10/chainlink-s-link-stalls-after-nasdaq-listed-firm-s-treasury-purchase-grayscale-etf-plans
BitcoinEthereumNews2025/09/11 05:02
Bealls сотрудничает с Profitmind для повышения точности планирования товаров

Bealls сотрудничает с Profitmind для повышения точности планирования товаров

Пост Bealls сотрудничает с Profitmind для повышения точности планирования мерча появился на BitcoinEthereumNews.com. Bealls, управляющая 660 магазинами в 22 штатах, работает над повышением точности распределения товаров. Предоставлено Bealls Bealls, семейный ритейлер с более чем вековой историей работы, стремился повысить точность планирования товаров и увеличить прибыльность, поэтому компания заключила партнерство с Profitmind, первой нативной ИИ-платформой для ритейлеров, запущенной в январе 2024 года. "Мы создавали ИИ-агента для планирования товаров, и, насколько нам известно, это был первый ИИ-агент, выполняющий планирование товаров, аналитику и другие задачи", - сказал д-р Марк Кристал, генеральный директор и соучредитель Profitmind. "Bealls действительно мыслили прогрессивно и сказали, что это может быть очень хорошим соответствием тому, что они пытались сделать. Мы провели пилотный проект с командой Bealls, и он сработал очень хорошо". "Profitmind был на нашем радаре в течение нескольких лет", - сказал Мэтт Билл, председатель и генеральный директор Bealls Inc. "Данные будут собираться таким образом, что мы будем принимать логические решения о том, что покупать больше, что покупать меньше и где распределять продукты на уровне локации, то есть на уровне отдельного магазина. Это действительно поможет нам стать умнее с нашими открытыми для покупки средствами, с тем, что мы покупаем и куда отправляем". Билл сказал, что Profitmind поможет Bealls, базирующейся в Брадентоне, Флорида, и управляющей более чем 660 магазинами в 22 штатах, выявлять и реагировать на небольшие микротренды, которые происходят на уровне отдельного магазина и которые покупатели могли бы иначе пропустить. "Мы могли установить ограничения и ограничить себя с точки зрения планирования и распределения с окнами доставки, основанными на сезонности и переходах, которые даже не реальны", - сказал Билл. "Мы могли принимать глупые человеческие решения. Это решение сможет помочь нам...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 05:01
Ice Open Network и SINT объединяются для поддержки ИИ-агентов в приложениях Web3 и социальной экосистеме

Ice Open Network и SINT объединяются для поддержки ИИ-агентов в приложениях Web3 и социальной экосистеме

Ice Open Network работает с SINT над интеграцией ИИ-агентов для улучшения Web3-приложений, игр, платежей и социального взаимодействия с помощью автономного интеллекта.
Blockchainreporter2025/09/11 04:30
Boeing достигает предварительного трудового соглашения с бастующими работниками оборонной сферы

Boeing достигает предварительного трудового соглашения с бастующими работниками оборонной сферы

Пост Boeing достигает предварительного трудового соглашения с бастующими работниками оборонного сектора появился на BitcoinEthereumNews.com. Рабочие пикетируют у объекта Boeing Defense, Space & Security в Беркли, штат Миссури, США, в понедельник, 4 августа 2025 года. Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images Профсоюз, представляющий бастующих работников оборонного сектора Boeing, заявил в среду, что достиг предварительного соглашения с компанией, которое подлежит окончательному голосованию в эту пятницу. Соглашение, рассчитанное на пять лет, включает улучшение заработной платы и восстановление подписного бонуса, согласно Международной ассоциации машиностроителей и работников аэрокосмической промышленности. Члены профсоюза, в основном базирующиеся в Сент-Луисе, штат Миссури, будут голосовать по предварительному соглашению в пятницу утром. Конкретные детали нового соглашения не были немедленно доступны. Бастующие работники в основном собирают и обслуживают истребители F-15 и ракетные системы. Более 3 000 членов профсоюза в Boeing бастуют с начала августа. Сотрудники отклонили новое контрактное предложение, которое включало 20% общее повышение заработной платы и подписной бонус в размере 5 000 $, среди других улучшений. Забастовка стала первой почти за 30 лет. Перед забастовкой генеральный директор Boeing Келли Ортберг сказал, что последствия потенциальной забастовки не будут огромными. "Мы справимся с этим. Я бы не слишком беспокоился о последствиях забастовки. Мы найдем выход из этой ситуации", - сказал он во время телефонной конференции по доходам в конце июля. Ранее в этом месяце Boeing нанял нераскрытое количество новых работников для замены тех, кто работал в оборонном подразделении, чтобы удовлетворить спрос. Забастовка в оборонном секторе происходит после того, как более 32 000 профсоюзных машиностроителей, строящих коммерческие самолеты, прекратили работу на семь недель после провала переговоров по контракту в прошлом году. — Лесли Джозефс из CNBC внесла вклад в этот отчет. Источник: https://www.cnbc.com/2025/09/10/iam-union-boeing-agreement-strike.html
BitcoinEthereumNews2025/09/11 04:04
Dogecoin против SHIB против MAGAX: Противостояние мем-коинов 2025 года

Dogecoin против SHIB против MAGAX: Противостояние мем-коинов 2025 года

Почему эта конфронтация важна сейчас Мем-коины снова в центре внимания на 2025 год. Ликвидность сильная, нарративы громкие, и инвесторы хотят асимметрии—небольшие входы с возможностью умножения. DOGE и SHIB по-прежнему привлекают огромное внимание и объем торгов. Но новый претендент, MAGAX, создает волну предпродаж вокруг Meme-to-Earn, которая может определить следующий [...] Пост Dogecoin против SHIB против MAGAX: Противостояние Мем-коинов 2025 года впервые появился на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/11 03:45
BNB достигает нового исторического максимума и движется к 1 000 долларов

BNB достигает нового исторического максимума и движется к 1 000 долларов

BNB стремительно растет и достигает нового исторического максимума в 897 долларов. Курс показывает ежедневный рост в 2,59%, а объем торгов впечатляет со значением в 2,79 миллиарда долларов. Все больше аналитиков и инвесторов с уверенностью смотрят на магическую... Сообщение BNB достигает нового исторического максимума и движется к 1 000 долларов впервые появилось на Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/11 03:24
