Bealls сотрудничает с Profitmind для повышения точности планирования товаров
Пост Bealls сотрудничает с Profitmind для повышения точности планирования мерча появился на BitcoinEthereumNews.com. Bealls, управляющая 660 магазинами в 22 штатах, работает над повышением точности распределения товаров. Предоставлено Bealls Bealls, семейный ритейлер с более чем вековой историей работы, стремился повысить точность планирования товаров и увеличить прибыльность, поэтому компания заключила партнерство с Profitmind, первой нативной ИИ-платформой для ритейлеров, запущенной в январе 2024 года. "Мы создавали ИИ-агента для планирования товаров, и, насколько нам известно, это был первый ИИ-агент, выполняющий планирование товаров, аналитику и другие задачи", - сказал д-р Марк Кристал, генеральный директор и соучредитель Profitmind. "Bealls действительно мыслили прогрессивно и сказали, что это может быть очень хорошим соответствием тому, что они пытались сделать. Мы провели пилотный проект с командой Bealls, и он сработал очень хорошо". "Profitmind был на нашем радаре в течение нескольких лет", - сказал Мэтт Билл, председатель и генеральный директор Bealls Inc. "Данные будут собираться таким образом, что мы будем принимать логические решения о том, что покупать больше, что покупать меньше и где распределять продукты на уровне локации, то есть на уровне отдельного магазина. Это действительно поможет нам стать умнее с нашими открытыми для покупки средствами, с тем, что мы покупаем и куда отправляем". Билл сказал, что Profitmind поможет Bealls, базирующейся в Брадентоне, Флорида, и управляющей более чем 660 магазинами в 22 штатах, выявлять и реагировать на небольшие микротренды, которые происходят на уровне отдельного магазина и которые покупатели могли бы иначе пропустить. "Мы могли установить ограничения и ограничить себя с точки зрения планирования и распределения с окнами доставки, основанными на сезонности и переходах, которые даже не реальны", - сказал Билл. "Мы могли принимать глупые человеческие решения. Это решение сможет помочь нам...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 05:01