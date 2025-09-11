Аналитик предсказывает цену XRP, если Ethereum вырастет до 25 000 $
Пост «Аналитик прогнозирует цену XRP, если Ethereum вырастет до 25 000$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Анонимный трейдер прогнозирует экстремальные ценовые цели для основных альткоинов во время следующего памп-цикла. Целевой показатель XRP требует роста на 10 069%, чтобы достичь рыночной капитализации в 17,8 триллиона$. Прогнозы включают Solana по 2 000$ и Dogecoin, достигающий уровня цены в 5$.
Рыночный аналитик Кит Гуру опубликовал амбициозные прогнозы цен для ведущих альткоинов в преддверии ожидаемого следующего крупного памп-цикла. Самопровозглашенный «охотник за крипто-гемами с доходностью 100x» обозначил цели, которые потребуют массивного процентного роста от текущих торговых уровней для нескольких криптовалютных активов.
Прогноз появился в период смешанной рыночной динамики: XRP, Solana, Dogecoin и Cardano показали рост более 4% за прошедшую неделю, в то время как Ethereum снизился на 0,24%. Несмотря на недавнюю слабость Ethereum, Кит Гуру прогнозирует, что актив может достичь 25 000$ во время следующего ралли альткоинов.
Прогноз XRP сталкивается с математическими проблемами
Самая амбициозная цель Кита Гуру связана с достижением XRP уровня 300$, что представляет собой рост на 10 069% от его текущей торговой цены в 2,95$. Этот прогноз потребует от XRP достижения примерно 101-кратного роста для достижения указанного уровня.
При цене 300$ за токен рыночная капитализация XRP достигнет 17,8 триллиона$ на основе текущего оборотного предложения в 59,61 миллиарда токенов. Эта оценка превысит совокупную рыночную капитализацию Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet и Amazon.
Двойные цели аналитика для XRP и Ethereum создадут интересную динамику в торговой паре XRPETH. В настоящее время торгуясь на уровне 0,00068, пара теоретически может достичь 0,012, если оба актива достигнут своих соответствующих целей, что представляет собой рост производительности XRP на 1 664% относительно Ethereum.
Аналитики Changelly признали математическую возможность достижения XRP уровня 300$, но прогнозируют, что эта цель не материализуется до февраля 2040 года, примерно через пятнадцать лет от текущих рыночных условий.
Дополнительные прогнозы по альткоинам от Кита Гуру включают рост Solana до 2 000$, что принесет прибыль в 813% от его текущего уровня цены в 218,90$. Для Dogecoin целевой показатель составляет 5$, что требует роста на 1 979%...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:56