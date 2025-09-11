Энтони Риццо объявляет о завершении бейсбольной карьеры после 14 сезонов

Энтони Риццо готовится обнять Криса Брайанта после того, как Кабс победили Кливленд и выиграли Чемпионат мира 2016 года, первую победу команды в Чемпионате мира за 108 лет. (Фото Эзры Шоу/Getty Images) Getty Images Энтони Риццо, недавно игравший на первой базе за Нью-Йорк Янкиз, объявил о своем уходе в среду, о чем Major League Baseball сообщила через социальные сети. Риццо, который был ключевым звеном в победе Чикаго Кабс в Чемпионате мира 2016 года, прервавшей проклятие козла, и который поймал последний аут в 7-й игре того Чемпионата мира, уйдет на пенсию как член Кабс. В субботу он будет на стадионе Ригли Филд, чтобы вместе с командой отпраздновать свою карьеру. Драфт и ранние годы Бостон Ред Сокс выбрали Риццо в шестом раунде драфта MLB 2007 года из старшей школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, Флорида, которая стала известной десятилетие спустя, когда семнадцать человек погибли и восемнадцать получили ранения в результате массовой стрельбы. Риццо немедленно покинул весенние тренировки, чтобы быть на месте и оказать поддержку и вдохновение пострадавшим от трагедии. В 2010 году бывший руководитель Ред Сокс Джед Хойер, который тогда был генеральным менеджером Сан-Диего Падрес, обменял Адриана Гонсалеса в Бостон, чтобы получить Риццо, питчера Кейси Келли и аутфилдеров Реймонда Фуэнтеса и Эрика Паттерсона. Риццо дебютировал в MLB год спустя, 11 июня 2011 года, против Вашингтон Нэшнлс, сделав свой первый хит в высшей лиге. В дальнейшем он соберет еще 1 643 хита. Чикаго Кабс Позже в том же году Хойер переехал в Чикаго, и во второй раз он занялся обменом Риццо, отправив питчера Эндрю Кэшнера и аутфилдера Кюнг-Мин На в Сан-Диего в обмен на игрока первой базы и питчера Зака Кейтса. В своем первом сезоне на Северной стороне Риццо показал результат .285/.342/.463...