Аналитик предсказывает цену XRP, если Ethereum вырастет до 25 000 $

Аналитик предсказывает цену XRP, если Ethereum вырастет до 25 000 $

Пост «Аналитик прогнозирует цену XRP, если Ethereum вырастет до 25 000$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Анонимный трейдер прогнозирует экстремальные ценовые цели для основных альткоинов во время следующего памп-цикла. Целевой показатель XRP требует роста на 10 069%, чтобы достичь рыночной капитализации в 17,8 триллиона$. Прогнозы включают Solana по 2 000$ и Dogecoin, достигающий уровня цены в 5$. Рыночный аналитик Кит Гуру опубликовал амбициозные прогнозы цен для ведущих альткоинов в преддверии ожидаемого следующего крупного памп-цикла. Самопровозглашенный «охотник за крипто-гемами с доходностью 100x» обозначил цели, которые потребуют массивного процентного роста от текущих торговых уровней для нескольких криптовалютных активов. Прогноз появился в период смешанной рыночной динамики: XRP, Solana, Dogecoin и Cardano показали рост более 4% за прошедшую неделю, в то время как Ethereum снизился на 0,24%. Несмотря на недавнюю слабость Ethereum, Кит Гуру прогнозирует, что актив может достичь 25 000$ во время следующего ралли альткоинов. Прогноз XRP сталкивается с математическими проблемами Самая амбициозная цель Кита Гуру связана с достижением XRP уровня 300$, что представляет собой рост на 10 069% от его текущей торговой цены в 2,95$. Этот прогноз потребует от XRP достижения примерно 101-кратного роста для достижения указанного уровня. При цене 300$ за токен рыночная капитализация XRP достигнет 17,8 триллиона$ на основе текущего оборотного предложения в 59,61 миллиарда токенов. Эта оценка превысит совокупную рыночную капитализацию Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet и Amazon. Двойные цели аналитика для XRP и Ethereum создадут интересную динамику в торговой паре XRPETH. В настоящее время торгуясь на уровне 0,00068, пара теоретически может достичь 0,012, если оба актива достигнут своих соответствующих целей, что представляет собой рост производительности XRP на 1 664% относительно Ethereum. Аналитики Changelly признали математическую возможность достижения XRP уровня 300$, но прогнозируют, что эта цель не материализуется до февраля 2040 года, примерно через пятнадцать лет от текущих рыночных условий. Дополнительные прогнозы по альткоинам от Кита Гуру включают рост Solana до 2 000$, что принесет прибыль в 813% от его текущего уровня цены в 218,90$. Для Dogecoin целевой показатель составляет 5$, что требует роста на 1 979%...
Тревожный депозит PENGU на сумму 6M $ сигнализирует о потенциальном изменении рынка

Тревожный депозит PENGU на сумму 6M $ сигнализирует о потенциальном изменении рынка

Пост «Тревожный депозит PENGU на сумму 6M долларов сигнализирует о потенциальном изменении рынка» появился на BitcoinEthereumNews.com. Pudgy Penguins: Тревожный депозит PENGU на сумму 6M долларов сигнализирует о потенциальном изменении рынка Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Pudgy Penguins: Тревожный депозит PENGU на сумму 6M долларов сигнализирует о потенциальном изменении рынка Источник: https://bitcoinworld.co.in/pudgy-penguins-market-shift/
Unrivaled достигает оценки в 340 миллионов долларов, добавляет два клуба после раунда финансирования серии B

Unrivaled достигает оценки в 340 миллионов долларов, добавляет два клуба после раунда финансирования серии B

Пост Unrivaled достигает оценки в 340 миллионов долларов, добавляет два клуба после раунда Финансирования серии А появился на BitcoinEthereumNews.com. МЕДЛИ, ФЛОРИДА – 21 ФЕВРАЛЯ: Энджел Риз №5 из Rose выполняет бросок против Lunar Owls во второй половине на Wayfair Arena 21 февраля 2025 года в Медли, Флорида. (Фото Rich Storry/Getty Images) Getty Images Unrivaled, лига женского баскетбола 3 на 3, основанная звездами WNBA Брианной Стюарт и Нафисой Коллиер, закрыла переподписанный инвестиционный раунд Финансирования серии А под руководством Bessemer Venture Partners, объявила лига. Сделка оценивает Unrivaled в 340 миллионов долларов, что является рекордной цифрой для новой профессиональной спортивной лиги. Новые инвесторы включают Serena Ventures Серены Уильямс, в то время как Warner Bros. Discovery и Trybe Ventures Алекс Морган вернулись из предыдущих раундов. Другие участники этого раунда включают звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэя Янга, товарищей по команде Orlando Magic Франца и Морица Вагнеров, президента Университета Мэриленда Даррилла Дж. Пайнса и Сильвию Пайнс, спортивного руководителя Сэма Рапопорта и Next Legacy Partners. "Мы продолжаем сотрудничать с партнерами, которые поднимают нашу лигу и ускоряют наш стратегический рост", - заявил президент Unrivaled Алекс Баззелл. "Этот рост оценки Unrivaled отражает доверие инвесторов и доказывает, что модели, управляемые спортсменами, могут процветать на высших уровнях бизнеса". Основанная в 2023 году, Unrivaled выделилась, отдавая приоритет опыту игроков, при этом спортсмены получают доли в капитале в дополнение к самой высокой средней зарплате в профессиональном женском спорте. С ростом оценки лиги игроки напрямую выигрывают от ее финансовых показателей. Unrivaled Basketball: Немедленный успех Дебютный сезон Unrivaled принес рекордные показатели телевидения и стриминга на TNT, truTV и Max. Лига в среднем собирала 221 000 зрителей в течение сезона, включая плей-офф, в то время как финальная игра между Rose BC и Vinyl BC привлекла 364 000 зрителей с пиком в 385 000. В целом, охват Unrivaled достиг более 11,9 миллионов зрителей и создал 10 самых просматриваемых женских баскетбольных игр в истории TNT Sports, а также 10 самых стримингуемых женских баскетбольных...
Высокоскоростной поезд Калифорнии получит 20 миллиардов долларов государственного финансирования на фоне конфликта с Трампом

Высокоскоростной поезд Калифорнии получит 20 миллиардов долларов государственного финансирования на фоне конфликта с Трампом

Пост «Скоростной поезд Калифорнии получит 20 миллиардов долларов государственного финансирования на фоне борьбы с Трампом» появился на BitcoinEthereumNews.com. Визуализация будущей высокоскоростной железнодорожной станции Кингс-Туларе. Управление высокоскоростной железной дороги Калифорнии Законодательный орган Калифорнии продвигает планы по предоставлению дополнительного финансирования в размере 20 миллиардов долларов для финансово проблемной высокоскоростной железнодорожной системы штата, что поможет завершить начальный участок в Центральной долине и начать работы по соединению его с Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Этот шаг происходит на фоне того, что штат также подает в суд на администрацию Трампа за попытку вернуть 4 миллиарда долларов федеральных средств. Законодатели штата повторно утверждают программу Калифорнии «Cap-and-Trade», которая требует от крупнейших промышленных источников выбросов парниковых газов покупать кредиты на загрязнение, до 2045 года, с планами направлять 1 миллиард долларов в год из этого источника на железнодорожный проект в течение следующих двух десятилетий — план, продвигаемый губернатором Гэвином Ньюсомом. Это крупнейшее финансовое обязательство в истории проекта, который начался после того, как избиратели одобрили выпуск облигаций на сумму 10 миллиардов долларов в 2008 году. Хотя предполагаемая стоимость строительства системы с тех пор утроилась до более чем 100 миллиардов долларов, а сроки строительства значительно увеличились, работы на первом участке протяженностью 171 миль ведутся масштабно и ускорились за последние несколько лет. «Сегодняшнее соглашение сделало большое, смелое заявление о будущем Калифорнии — о будущем, которое создаст рабочие места, сократит загрязнение и соединит и преобразует сообщества по всему штату», — сказал генеральный директор Иан Чоудри в своем заявлении. «Это соглашение о финансировании решает все выявленные пробелы в финансировании для раннего операционного сегмента в Центральной долине и открывает двери для значимого государственно-частного взаимодействия с программой». Чоудри, ветеран глобальных инфраструктурных проектов, который в прошлом году возглавил скоростной поезд, в прошлом месяце выпустил новый бизнес-план, направленный на ускорение строительства и поиск новых источников дохода от обширных земельных владений управления, чтобы помочь сдержать общую стоимость, включая разрешение технологическим компаниям строить центры обработки данных на...
ONDO Finance, Cardano или Layer Brett

ONDO Finance, Cardano или Layer Brett

Пост ONDO Finance, Cardano или Layer Brett появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 11 сентября 2025 | 04:29 Поиск лучшей криптовалюты для покупки сейчас - постоянная задача для инвесторов. В короткий список входят гигант Cardano, мост между CeFi/DeFi Ondo Finance и новичок - мем-коин следующего поколения Layer 2, в настоящее время находящийся в предпродаже по цене 0,0055 $: Layer Brett. Учитывая, что Layer Brett новый, многие задаются вопросом, сможет ли он обогнать таких устоявшихся игроков, как ONDO Finance и Cardano. Layer Brett: революция L2 - лучшая криптовалюта для покупки сейчас Layer Brett выделяется в списке своей революционной интеграцией мем-культуры с надежной блокчейн-функциональностью. Layer Brett построен на решении Ethereum Layer 2. Это дает ему функциональность DeFi, включая возможность для разработчиков создавать dApps, запускать NFT и делать все, что связано с Web3. Предпродажа продолжается, участники просто подключают свой MetaMask или Trust Wallet, финансируют ETH, USDT или BNB, а затем покупают и стейкают LBRETT напрямую через dApp. Ранние участники предпродажи получают выгоду от высокодоходных вознаграждений за стейкинг на базе Layer 2 (чуть более 800% APY, но снижающихся со временем), что делает его привлекательной монетой DeFi для тех, кто ищет как развлечение, так и функциональность. Ondo Finance: предоставление традиционным инструментам блокчейн-мощности ONDO делает традиционные торговые инструменты, такие как ценные бумаги, доступными для пользователей DeFi, давая новую жизнь Web2. ONDO является одним из лучших вариантов для инвестирования, с недавними разработками, включая подачу заявки на ETF в июле 2025 года, приобретение Oasis Pro для ускорения инициатив по токенизации акций и запуск казначейского токена на сумму 693 миллиона $ на XRP Ledger. Эти стратегические шаги подчеркивают сильный импульс ONDO и позицию в секторе токенизированных реальных активов, при этом аналитики наблюдают ежемесячный прирост около 45%. Но может ли он действительно вырасти в 25 раз к декабрю? Хотя это возможно, вероятность слаба, учитывая, что у ONDO высокая рыночная капитализация...
Комиссия по ценным бумагам и биржам США откладывает решение по ETF Ethereum, включая стейкинг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США откладывает решение по ETF Ethereum, включая стейкинг

Подробнее: https://coincu.com/news/sec-ethereum-etf-postponement/
Энтони Риццо объявляет о завершении бейсбольной карьеры после 14 сезонов

Энтони Риззо объявляет о завершении бейсбольной карьеры после 14 сезонов

Пост Энтони Риццо объявляет о завершении своей бейсбольной карьеры после 14 сезонов появился на BitcoinEthereumNews.com. Энтони Риццо готовится обнять Криса Брайанта после того, как Кабс победили Кливленд и выиграли Чемпионат мира 2016 года, первую победу команды в Чемпионате мира за 108 лет. (Фото Эзры Шоу/Getty Images) Getty Images Энтони Риццо, недавно игравший на первой базе за Нью-Йорк Янкиз, объявил о своем уходе в среду, о чем Major League Baseball сообщила через социальные сети. Риццо, который был ключевым звеном в победе Чикаго Кабс в Чемпионате мира 2016 года, прервавшей проклятие козла, и который поймал последний аут в 7-й игре того Чемпионата мира, уйдет на пенсию как член Кабс. В субботу он будет на стадионе Ригли Филд, чтобы вместе с командой отпраздновать свою карьеру. Драфт и ранние годы Бостон Ред Сокс выбрали Риццо в шестом раунде драфта MLB 2007 года из старшей школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, Флорида, которая стала известной десятилетие спустя, когда семнадцать человек погибли и восемнадцать получили ранения в результате массовой стрельбы. Риццо немедленно покинул весенние тренировки, чтобы быть на месте и оказать поддержку и вдохновение пострадавшим от трагедии. В 2010 году бывший руководитель Ред Сокс Джед Хойер, который тогда был генеральным менеджером Сан-Диего Падрес, обменял Адриана Гонсалеса в Бостон, чтобы получить Риццо, питчера Кейси Келли и аутфилдеров Реймонда Фуэнтеса и Эрика Паттерсона. Риццо дебютировал в MLB год спустя, 11 июня 2011 года, против Вашингтон Нэшнлс, сделав свой первый хит в высшей лиге. В дальнейшем он соберет еще 1 643 хита. Чикаго Кабс Позже в том же году Хойер переехал в Чикаго, и во второй раз он занялся обменом Риццо, отправив питчера Эндрю Кэшнера и аутфилдера Кюнг-Мин На в Сан-Диего в обмен на игрока первой базы и питчера Зака Кейтса. В своем первом сезоне на Северной стороне Риццо показал результат .285/.342/.463...
Chromia (CHR): Реляционный дизайн блокчейна

Chromia (CHR): Реляционный дизайн блокчейна

Пост Chromia (CHR): Реляционный дизайн блокчейна появился на BitcoinEthereumNews.com. Chromia (CHR) — это блокчейн-платформа, которая стремится обеспечить создание децентрализованных приложений (DApp) с акцентом на масштабируемость, удобство использования и безопасность. Реляционный дизайн блокчейна Chromia позволяет разработчикам моделировать сложные отношения между данными, что делает его хорошо подходящим для приложений, требующих сложных структур данных. Проект стремится достичь высокой масштабируемости благодаря своему реляционному дизайну блокчейна и использованию шардинга, что позволяет улучшить производительность по мере роста сети. DApp, игры и токены Chromia фокусируется на облегчении разработки децентрализованных приложений и игр, требующих масштабируемости, удобства для пользователей и расширенных функций. Она также поддерживает создание пользовательских токенов и цифровых активов, что делает её подходящей для проектов, связанных с токенизацией и цифровым владением. Платформа поддерживает разработку и выполнение смарт контрактов, позволяя разработчикам создавать автоматизированные и бездоверительные соглашения. CHR — это нативный утилитарный токен экосистемы Chromia. Он может иметь различные варианты использования в рамках платформы, включая оплату комиссий за транзакции, участие в управлении и доступ к DApp и сервисам. Chromia включает функции безопасности для защиты пользовательских данных и обеспечения целостности транзакций. Отказ от ответственности. Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как одобрение от CoinIdol. Это не рекомендация покупать или продавать криптовалюту. Читатели должны провести собственное исследование перед инвестированием средств. Источник: https://coinidol.com/chromia-chr-token/
После недавнего роста цен на золото, сколько должен стоить Биткоин, чтобы превзойти золото? Вот критический уровень

После недавнего роста цен на золото, сколько должен стоить Биткоин, чтобы превзойти золото? Вот критический уровень

Пост После недавнего роста цен на золото, какой стоимости должен достичь Биткоин, чтобы превзойти золото? Вот критический уровень появился на BitcoinEthereumNews.com. Сравнение Биткоина (BTC) с золотом снова всплыло на рынке криптовалют. После недавних колебаний цен инвесторы задаются вопросом, какого уровня должен достичь Биткоин, прежде чем он достигнет рыночной стоимости золота. Согласно данным CoinGecko и Всемирного совета по золоту, текущая рыночная капитализация Биткоина составляет примерно 2,26 триллиона долларов, в то время как общая рыночная капитализация золота оценивается в 25,39 триллиона долларов. Эта разница предполагает, что для того, чтобы Биткоин "перевернул" — или превзошел золото по рыночной капитализации — его цена должна вырасти примерно до 1 275 159 долларов. С точки зрения производительности, Биткоин вырос на 1012,13% за последние пять лет, значительно превосходя прирост золота в 89,42%. С точки зрения доходности с начала года, золото превзошло показатель Биткоина в 21,67% с доходностью 39,28%. За последний месяц Биткоин упал на 2,35%, в то время как золото выросло на 7,89%. Также существуют значительные различия между двумя активами с точки зрения роста предложения. Годовой рост предложения Биткоина составляет 0,83%, а вознаграждения за майнинг уменьшаются с халвингами, которые происходят примерно каждые четыре года. В отличие от этого, годовой рост предложения золота составляет 1,72%, в основном за счет недавно добытого и переработанного золота. Это указывает на долгосрочную природу Биткоина с "низкой инфляцией". *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/after-the-recent-rise-in-gold-prices-how-much-would-bitcoin-need-to-be-worth-to-surpass-gold-heres-the-critical-level/
Быки Avalanche (AVAX) нацелены на пробой 30 долларов, поскольку партнерство с Toyota усиливает моментум

Быки Avalanche (AVAX) нацелены на пробой 30 долларов, поскольку партнерство с Toyota усиливает моментум

Пост Быки Avalanche (AVAX) нацелены на Пробой 30$ на фоне партнерства с Toyota, подпитывающего Моментум появился на BitcoinEthereumNews.com. Быки Avalanche (AVAX) нацелены на Пробой 30$ на фоне партнерства с Toyota, подпитывающего Моментум Отказ от ответственности: Информация, представленная на NewsBTC, предназначена только для образовательных целей. Она не представляет мнение NewsBTC о том, стоит ли покупать, продавать или держать какие-либо инвестиции, и, естественно, инвестирование сопряжено с рисками. Вам рекомендуется провести собственное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. Используйте информацию, предоставленную на этом веб-сайте, полностью на свой страх и риск. Связанные новости © 2025 NewsBTC. Все права защищены. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://www.newsbtc.com/news/avalanche/avalanche-avax-bulls-target-30-breakout-as-toyota-partnership-fuels-momentum/
