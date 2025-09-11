Является ли Биткоин реальной угрозой для золота?

Август внес небольшую вмятину в то, что остается долгосрочным восходящим трендом для цифровых активов. Биткоин упал примерно на 6,5% — его первое месячное снижение с марта — после того, как в середине месяца ненадолго достиг нового исторического максимума в 125 000 $. Ethereum, напротив, продолжил свой сильный рост, прибавив почти 19% и подняв свою долю в общей рыночной капитализации примерно до 13%. Эта ротация из биткоина в эфир также была заметна в ETF: биткоин-фонды увидели редкие чистые оттоки, что свидетельствует о некотором фиксировании прибыли после экстраординарного ралли этого года, в то время как ETF эфира привлекли значительные притоки, которые подняли активы под управлением до рекордных уровней. В результате доминирование биткоина упало до самой низкой точки с января, оставив общую рыночную капитализацию цифровых активов примерно на том же уровне за месяц. Несмотря на это боковое движение рынка, рыночная активность оставалась повышенной. Объемы спотовой торговли держались выше своего двенадцатимесячного среднего значения — необычно для обычно спокойного летнего сезона — и рынки деривативов были столь же оживленными. Открытый интерес к опционам на биткоин и эфир достиг новых максимумов, а август установил рекорд по объемам торговли опционами BTC на уровне 145 миллиардов $. Подразумеваемая волатильность оставалась относительно сдержанной, но действительно выросла к концу месяца, намекая на то, что рынок опционов может недооценивать риск. В то время как биткоин сделал паузу, золото было на подъеме. Идеальный шторм из падающих ожиданий по ставкам, устойчивой базовой инфляции, расширяющегося торгового дефицита, более слабого доллара, геополитических рисков и растущей политической неопределенности привел желтый металл к последовательным рекордным максимумам. Увольнение губернатора ФРС Лизы Кук администрацией Трампа еще больше усилило опасения по поводу долгосрочной независимости Федеральной резервной системы. Доходность казначейских облигаций почти не изменилась, но золото — как традиционное средство защиты от инфляции и системного риска — резко подскочило. Биткоин, однако, торговался ниже в день, когда эта новость появилась. Это поднимает вечный вопрос о том, действительно ли биткоин заслуживает ярлыка "цифрового золота". Его...