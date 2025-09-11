2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Институциональные ставки растут, даже когда Биткоин консолидируется ниже 113 000 $: Аналитики объясняют почему

Институциональные ставки растут, даже когда Биткоин консолидируется ниже 113 000 $: Аналитики объясняют почему

Пост «Институциональные ставки растут, даже когда Биткоин консолидируется ниже 113K $: Аналитики объясняют почему» появился на BitcoinEthereumNews.com. Институциональные ставки растут, даже когда Биткоин консолидируется ниже 113K $: Аналитики объясняют почему | Bitcoinist.com
BitcoinEthereumNews2025/09/11 14:37
Центральные банки теперь удерживают больше золота, чем казначейских облигаций США

Центральные банки теперь удерживают больше золота, чем казначейских облигаций США

Пост «Центральные банки теперь держат больше золота, чем казначейских облигаций США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Центральные банки сейчас владеют большим количеством золота, чем казначейских облигаций США, впервые с 1996 года, что вызывает серьезные вопросы о состоянии доллара и будущем «твердых денег» в глобальной финансовой системе. Это просто временное явление или сейсмический сдвиг в управлении резервами? И, возможно, еще более интригующий вопрос: что означает этот поворот центральных банков для будущего Биктоина как формирующегося резервного актива? Исторический сдвиг: от казначейских облигаций США к золоту Давайте начнем с цифр. Центральные банки владеют примерно 36 700 тоннами золота стоимостью ошеломляющие 4,5 триллиона $, по сравнению с 3,5 триллионами $ в казначейских облигациях США — такой разворот не наблюдался с середины 90-х. Этот рубеж не был достигнут случайно. Рекордная волна покупок золота (более 1 045 тонн, приобретенных в прошлом году) показывает, что правительства предпочитают постоянство золота бумажным обещаниям Вашингтона, поскольку повторяющиеся фискальные противостояния и растущий долг США вызывают реальные сомнения в надежности казначейских облигаций. Почему центральные банки покупают золото вместо долларов? Последнее исследование Всемирного совета по золоту говорит само за себя: центральные банки накопили более 1 000 тонн золота в каждом из последних трех лет (более чем вдвое превышая среднегодовой показатель в 400-500 тонн предыдущего десятилетия). По сути, центральные банки хеджируются от валютного риска, инфляции и системной нестабильности в фиатной денежной системе. Как сказал Reuters стратег по золоту Кристофер Луни: Доверие к фиату трещит по швам Этот шаг также имеет психологический характер, как предупреждает Мишель Макори из CNN: «Доверие к фиату трещит по швам». Принятие центральными банками золота показывает эрозию веры в суверенный долг и сигнализирует о том, что сами правительства готовятся к более бурным временам, ища материальную страховку. Баладжи Сринивасан, выступая на Bitcoin Asia, подкрепил этот тезис: Источник: X Баладжи утверждает, что новые денежные сети, такие как Биктоин, теперь рассматриваются как основные резервы, а не...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 14:00
Что такое крипто ETF? Лучшие ETF для инвестирования прямо сейчас

Что такое крипто ETF? Лучшие ETF для инвестирования прямо сейчас

Крипто ETF - это аббревиатура для Фонда Криптовалют, торгуемого на бирже. Это фактически система отслеживания, часто называемая Инвестиционным Инструментом, которая поможет следить за изменением цен на активы, такие как Биктоин и Ethereum. Традиционные Фондовые Биржи - единственный способ, с помощью которого вы можете приобрести Крипто ETF. The ... Читать далее Статья Что такое Крипто ETF? Лучшие ETF для инвестирования прямо сейчас впервые появилась на BiteMyCoin.
Bitemycoin2025/09/11 13:58
Является ли Биткоин реальной угрозой для золота?

Является ли Биткоин реальной угрозой для золота?

Пост "Является ли Биткоин реальной угрозой для золота?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Август внес небольшую вмятину в то, что остается долгосрочным восходящим трендом для цифровых активов. Биткоин упал примерно на 6,5% — его первое месячное снижение с марта — после того, как в середине месяца ненадолго достиг нового исторического максимума в 125 000 $. Ethereum, напротив, продолжил свой сильный рост, прибавив почти 19% и подняв свою долю в общей рыночной капитализации примерно до 13%. Эта ротация из биткоина в эфир также была заметна в ETF: биткоин-фонды увидели редкие чистые оттоки, что свидетельствует о некотором фиксировании прибыли после экстраординарного ралли этого года, в то время как ETF эфира привлекли значительные притоки, которые подняли активы под управлением до рекордных уровней. В результате доминирование биткоина упало до самой низкой точки с января, оставив общую рыночную капитализацию цифровых активов примерно на том же уровне за месяц. Несмотря на это боковое движение рынка, рыночная активность оставалась повышенной. Объемы спотовой торговли держались выше своего двенадцатимесячного среднего значения — необычно для обычно спокойного летнего сезона — и рынки деривативов были столь же оживленными. Открытый интерес к опционам на биткоин и эфир достиг новых максимумов, а август установил рекорд по объемам торговли опционами BTC на уровне 145 миллиардов $. Подразумеваемая волатильность оставалась относительно сдержанной, но действительно выросла к концу месяца, намекая на то, что рынок опционов может недооценивать риск. В то время как биткоин сделал паузу, золото было на подъеме. Идеальный шторм из падающих ожиданий по ставкам, устойчивой базовой инфляции, расширяющегося торгового дефицита, более слабого доллара, геополитических рисков и растущей политической неопределенности привел желтый металл к последовательным рекордным максимумам. Увольнение губернатора ФРС Лизы Кук администрацией Трампа еще больше усилило опасения по поводу долгосрочной независимости Федеральной резервной системы. Доходность казначейских облигаций почти не изменилась, но золото — как традиционное средство защиты от инфляции и системного риска — резко подскочило. Биткоин, однако, торговался ниже в день, когда эта новость появилась. Это поднимает вечный вопрос о том, действительно ли биткоин заслуживает ярлыка "цифрового золота". Его...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 13:28
Предприятие Вивека Рамасвами Strive Enterprises выходит на биржу через слияние со SPAC

Предприятие Вивека Рамасвами Strive Enterprises выходит на биржу через слияние со SPAC

Пост «Strive Enterprises Вивека Рамасвами выходит на публичный рынок через слияние SPAC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Asset Entities Inc (ASST) объявила, что ее акционеры одобрили слияние со Strive Enterprises. После одобрения акционерами Strive 4 сентября, это открывает путь для объединенной компании, которая будет переименована в Strive Inc., к реализации стратегии биткоин-резерва. Бывший кандидат в президенты Вивек Рамасвами стал соучредителем Strive Enterprises в 2022 году. Мэтт Коул — в настоящее время глава Strive Asset Management — возглавит объединенную компанию в качестве председателя и генерального директора, в то время как президент и генеральный директор Asset Entities Аршия Сархани перейдет на должность директора по маркетингу и члена совета директоров. Завершение слияния остается предметом одобрения листинга на Nasdaq и других обычных условий, согласно объявлению. Strive ожидает завершения частного размещения (PIPE) на сумму 750 миллионов $ после закрытия сделки, с потенциальной валовой выручкой, превышающей 1,5 миллиарда $, если будут исполнены варранты. Коул подчеркнул безналичную структуру компании и стратегию максимизации биткоина на акцию через дисциплинированные, долгосрочные подходы, разработанные для превосходства над самим Bitcoin. Акции ASST выросли на 38% в середине утренних торгов в США. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/10/usd1-5b-btc-treasury-company-coming-as-asset-entities-approves-merger-with-strive
BitcoinEthereumNews2025/09/11 12:46
Чарли Кирк застрелен в Юте: союзник Трампа выступал за Стратегический резерв Биткоина, финансируемый за счет тарифов, и прогнозировал цену в 1 млн $

Чарли Кирк застрелен в Юте: союзник Трампа выступал за Стратегический резерв Биткоина, финансируемый за счет тарифов, и прогнозировал цену в 1 млн $

Пост «Чарли Кирк застрелен в Юте: Союзник Трампа выступал за Стратегический резерв Биткоина, финансируемый за счет тарифов, и прогнозировал цену в 1 млн $» впервые появился на Coinpedia Fintech News Чарли Кирк, консервативный активист и близкий союзник президента США Дональда Трампа, был застрелен в среду в Университете долины Юты. Ему был 31 год. Трамп подтвердил эту новость в публикации в социальных сетях, назвав Кирка верным сторонником и надежным другом. Смерть Кирка — это не только потеря для политической...
CoinPedia2025/09/11 12:28
Remittix привлекает заголовки, но MAGACOIN FINANCE вызывает самую сильную убежденность аналитиков в предпродаже 2025 года

Remittix привлекает заголовки, но MAGACOIN FINANCE вызывает самую сильную убежденность аналитиков в предпродаже 2025 года

Аналитики видят, что Remittix привлекает внимание, но MAGACOIN FINANCE заслуживает более сильного убеждения как ведущий предпродажный альткоин 2025 года.
Blockchainreporter2025/09/11 12:00
Анализ стратегической инвестиции в криптоактивы на сумму более 100M долларов

Анализ стратегической инвестиции в криптоактивы на сумму более 100M долларов

Пост «Анализ Стратегической инвестиции в криптоактивы на сумму более 100 миллионов $» появился на BitcoinEthereumNews.com. Приобретение HYPE компанией Anchorage Digital: Анализ Стратегической инвестиции в криптоактивы на сумму более 100 миллионов $
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:47
Раскройте практические идеи Web3 на саммите TGE 2025 в Нью-Йорке

Раскройте практические идеи Web3 на саммите TGE 2025 в Нью-Йорке

Подробности: https://coincu.com/blockchain-event/tge-summit-2025-new-york-city/
Coinstats2025/09/11 11:20
Прогноз цены Kaspa (KAS) на сегодня, 11 сентября

Прогноз цены Kaspa (KAS) на сегодня, 11 сентября

Цена Kaspa торгуется около 0,08260$ прямо сейчас, довольно стабильно держится после недель бокового движения рынка. Цена находится прямо на большой зоне поддержки, и все наблюдают, удержится ли она или мы увидим еще одно снижение. Что Мы Правильно Определили Вчера Вчера мы говорили о том, как
Coinstats2025/09/11 11:00
