Флик может исключить тяжеловеса ФК Барселона из матча с Валенсией

Флик может исключить тяжеловеса ФК Барселона из матча с Валенсией

Главный тренер ФК Барселона Ханси Флик может исключить одного из своих тяжеловесов из домашнего матча против Валенсии в Ла Лиге в воскресенье. Getty Images Главный тренер ФК Барселона Ханси Флик может исключить одного из своих тяжеловесов из домашнего матча против Валенсии в Ла Лиге в воскресенье. Каталонцы изначально планировали провести матч на реконструированном Камп Ноу с уменьшенной вместимостью около 27 000 зрителей. Однако, как было объявлено на этой неделе, матч будет сыгран перед всего 6 000 болельщиками, причем приоритет отдается тем, у кого были сезонные абонементы на Монжуик в 2023/2024 и 2024/2025 годах. Встреча с Валенсией станет четвертой для Барсы в защите своего титула в высшем испанском дивизионе, который на данный момент определяется двумя победами и ничьей 1-1 в последнем матче с Райо Вальекано. Ряд звезд Барсы представляли свои страны в отборочных матчах Чемпионата мира FIFA, но некоторым пришлось совершить более изнурительные поездки, чем другим, что может помочь определить стартовый состав Флика на выходных. Рафинья может быть исключен из стартового состава ФК Барселона В то время как для таких игроков, как Ламин Ямаль и Педри, представляющих Испанию в Европе, поездка была, очевидно, короче, южноамериканцам, таким как Рафинья, пришлось пересечь Атлантику. Начав в победе 3-0 над Чили за Бразилию на Маракане в Рио-де-Жанейро, вингер затем отправился на север в Боливию, где пятикратные чемпионы мира проиграли 1-0. Рафинья был на скамейке запасных, когда Карло Анчелотти выставил второй состав команды в Эль-Альто, но он все же вышел на поле на короткое время на высоте, превышающей 4 000 метров. Учитывая это и длительность обратного пути на Старый континент, AS предполагает, что потенциально уставший Рафинья может оказаться на скамейке запасных против Валенсии, с прицелом на то, чтобы он был свеж для...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 19:39
Рекордные максимумы Биткоина все еще достижимы с 115K долларов в перспективе

Рекордные максимумы Биткоина все еще достижимы с 115K долларов в перспективе

Ключевые моменты: Биткоин еще не достиг пика на этом бычьем рынке, утверждает анализ после того, как BTC вернулся к отметке 114 000 долларов. История показывает, что бычий рынок был бы слишком коротким, если бы 124 000 долларов были вершиной. Изменения ликвидности придают "предсказуемость" восстановлению цены BTC. Биткоин (BTC) "вряд ли" исчерпает топливо для новых исторических максимумов, говорится в новом анализе, поскольку цена пробивает ключевое сопротивление. В своем последнем обзоре рынка популярный трейдер и аналитик Rekt Capital намекнул, что ценовое открытие BTC должно вернуться. Сопротивление цены BTC "ослабевает" после прорыва Биткоин вернулся выше 114 000 долларов в среду благодаря макроэкономическим попутным ветрам США, но у быков есть и другие причины для празднования. Обновляя подписчиков X о движении цены BTC, Rekt Capital подчеркнул, что BTC/USD не только прорвал локальный нисходящий тренд, но и атаковал важную зону сопротивления на уровне 113 000 долларов. "Каждое отклонение от 113 тысяч долларов (красный) приводило к все более мелким и мелким откатам", - прокомментировал он вместе с пояснительным графиком. "Потребовалось некоторое время, но все больше похоже на то, что 113 тысяч долларов ослабевает как точка отклонения". Дневной график BTC/USD. Источник: Rekt Capital/X Биткоин завершил несколько недель нисходящего ценового движения 2 сентября дневным закрытием свечи выше соответствующей линии тренда, через день после того, как увидел самые низкие уровни почти за два месяца. Несмотря на медвежьи прогнозы, сопровождавшие падение ниже 108 000 долларов, Rekt Capital считает, что бычий рынок далек от завершения. "Маловероятно, что Биткоин уже достиг пика на своем бычьем рынке, потому что это фактически означало бы, что этот цикл был одним из самых коротких за все время", - рассуждал он. "Если что-то и меняется, то циклы становятся немного длиннее, а не короче". Ликвидность ордеров Биткоина показывает путь Продолжая, участники рынка наблюдали за потенциальным сквизом шортов в этот день. Связанное: Биткоин должен достичь 104 тысяч долларов, чтобы повторить падения прошлого бычьего рынка: Исследование Популярный комментатор TheKingfisher отметил...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 18:40
ETF от REX-Osprey с BTC, XRP, DOGE прошли проверку SEC

ETF от REX-Osprey с BTC, XRP, DOGE прошли проверку SEC

REX-Osprey ETF готовятся к запуску в пятницу с Биктоин, XRP, Dogecoin, Bonk и токеном Trump SEC откладывает заявки BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, пока 92 крипто ETF ожидают проверки Закон 1940 года ускоряет процесс для REX-Osprey ETF, в то время как заявки на основе стейкинга сталкиваются с расширенной проверкой REX Shares и Osprey Funds прошли ключевую проверку Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что позволяет их крипто ETF начать торговлю позже на этой неделе. В линейку входят фонды, связанные с Биктоин, XRP, Dogecoin, Bonk и токеном Trump, все они продвигаются в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года. Аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас объяснил, что после закрытия 75-дневного окна фонды, поданные в соответствии с Законом '40, становятся "пост-эффективными", что означает, что они могут быть запущены, если SEC не выдвинет возражений в последний момент. Ожидается, что фонды начнут работу уже в пятницу. Отставание ETF показывает институциональный спрос и регуляторную осторожность По данным Джеймса Сейффарта из Bloomberg, 92 заявки на крипто ETF остаются на рассмотрении в SEC, от токенов с большой капитализацией до новых альткоинов. Отставание подчеркивает две реальности: институциональный аппетит к регулируемому крипто-воздействию растет, но регуляторы остаются осторожными в одобрении продуктов, выходящих за рамки Биктоин и Ethereum. Связанное: Osprey и Rex предлагают спотовые крипто ETF, включая токен TRUMP Как Закон '40 создает более быстрый путь на рынок REX-Osprey ETF запускаются через Закон об инвестиционных компаниях 1940 года, что является более быстрым путем по сравнению с Законом о ценных бумагах 1933 года, используемым для спотовых Биктоин ETF. В соответствии с Законом '40, фонды могут автоматически начать работу после окончания периода проверки, в то время как продукты по Закону '33 требуют более обширной проверки SEC. Спотовые Биктоин и Ethereum ETF, одобренные в 2024 году, подпадали под рамки Закона '33 и включали длительную оценку. В отличие от этого, продукты REX-Osprey не держат физический Биктоин, а вместо этого предлагают структурированное воздействие, отражая, как эмитенты адаптируют регуляторные пути для вывода продуктов на рынок...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 17:50
Материнская компания Easyjet запускает упрощенное приложение для покупки Биткоина

Материнская компания Easyjet запускает упрощенное приложение для покупки Биткоина

Easy Group запустила easybitcoin.app, Мобильное приложение, работающее на платформе Uphold, разработанное для упрощения покупки и заработка Биткоина для обычных пользователей, объявила компания 9 сентября 2025 года. Приложение предлагает три механизма заработка — 1% приветственный бонус на первые 5000 $ регулярных покупок каждый месяц, 2% вознаграждения в биткоинах после трех месяцев регулярных покупок, [...]
BitcoinEthereumNews2025/09/11 17:07
Биткоин может достичь Марса всего за три минуты

Биткоин может достичь Марса всего за три минуты

Разработанная Хосе Э. Пуэнте и Карлосом Пуэнте, система использует ретрансляторы, такие как спутники и лунные станции, для "штампования" транзакций во время их путешествия через космос, обеспечивая подотчетность и скорость при сочетании с Сетью Lightning. Основываясь на прошлых космических достижениях Биткоина и соответствуя видению Илона Маска о мультипланетарной денежной системе, PoTT разработан как планетарно-агностический и в конечном итоге может поддерживать платежи через Луну и далее. Биктоин готов к межпланетному использованию Биктоин вскоре может преодолеть планетарные границы. Новое предложение предполагает, что для отправки транзакции Биткоина с Земли на Марс может потребоваться всего три минуты с использованием технологии, которая уже существует сегодня. Идея называется Доказательство временной метки транзита (PoTT) и была представлена в недавней белой книге технологическим предпринимателем Хосе Э. Пуэнте и его коллегой Карлосом Пуэнте. Система работает путем маршрутизации транзакции Биткоина или Сети Lightning через серию ретрансляторов — таких как спутники, наземные антенны или даже лун
BitcoinEthereumNews2025/09/11 17:02
Alibaba привлекает конвертируемые облигации на сумму 3,2 миллиарда долларов для развития облачных вычислений

Alibaba привлекает конвертируемые облигации на сумму 3,2 миллиарда долларов для развития облачных вычислений

Пост Alibaba привлекает конвертируемые облигации на 3,2 миллиарда долларов для развития облачных вычислений появился на BitcoinEthereumNews.com. Alibaba только что вложила 3,2 миллиарда долларов в игру с новой бескупонной конвертируемой облигацией со сроком погашения в 2032 году. Компания сделала объявление в четверг, подтвердив, что средства в основном пойдут на модернизацию облачной инфраструктуры и международный рост. По данным Dealogic, это крупнейшая сделка с конвертируемыми облигациями в этом году, превосходящая сделку DoorDash на 2,75 миллиарда долларов в мае. Около 80% средств будут использованы для расширения центров обработки данных, улучшения технологий и развития облачных сервисов для удовлетворения растущего спроса. А остальные деньги? Они пойдут на улучшение работы электронной коммерции компании и укрепление присутствия на рынке. Облигация будет конвертирована в акции, котирующиеся в США, с премией от 27,5% до 32,5% к текущей цене акций Alibaba в США. Это бескупонная структура, что означает отсутствие выплаты процентов в течение срока действия, она просто конвертируется в акции при исполнении. Срок погашения облигаций Alibaba наступает 15 сентября 2032 года, и инвесторам предоставляется возможность конвертации в акционерный капитал. Это долгосрочная ставка, но она явно соответствует тому, как компания видит развитие своего облачного бизнеса и проектов ИИ. Alibaba делает крупную ставку на ИИ, акции колеблются после сделки Alibaba привлекла 1,5 миллиарда долларов в июле через обменную облигацию и 5 миллиардов долларов в мае прошлого года через конвертируемую облигацию. Но эти 3,2 миллиарда долларов более целенаправленны, поскольку речь идет о масштабировании облачного доминирования и финансировании зарубежного роста в то время, когда все наблюдают, куда двигаются китайские технологические гиганты. Генеральный директор Эдди Ву сказал во время последнего отчета о доходах компании: "Наши инвестиции в ИИ начали приносить ощутимые результаты". Он ясно дал понять, что Alibaba рассматривает искусственный интеллект как движущую силу доходов от облачных технологий, несмотря на то, что общий доход компании оказался ниже ожидаемого. В настоящее время компания вкладывает 380...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 16:45
Биткоин борется ниже 112K долларов, в то время как предпродажа MAGAX тихо движется к ROI в 200x

Биткоин борется ниже 112K долларов, в то время как предпродажа MAGAX тихо движется к ROI в 200x

Борьба Биктоина против экспоненциального роста Moonshot MAGAX Крипторынок находится в сложном состоянии, поскольку Биктоин (BTC) пытается преодолеть ключевое сопротивление. Между тем, существуют предпродажные проекты, такие как Moonshot MAGAX (MAGAX), которые привлекают внимание инвесторов обещаниями экспоненциального роста. BTC по-прежнему остается крупнейшей криптовалютой в мире, но [...] Пост Биктоин борется ниже отметки 112K $ в то время как предпродажа MAGAX тихо движется к 200-кратному ROI впервые появился на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/11 16:30
Тревожные сигналы: рекордные максимумы KOSPI угрожают бычьему ралли BTC

Тревожные сигналы: рекордные максимумы KOSPI угрожают бычьему ралли BTC

Пост Тревожные сигналы: рекордные максимумы KOSPI угрожают бычьему забегу BTC появился на BitcoinEthereumNews.com. Корреляция KOSPI и Bitcoin: тревожные сигналы, поскольку рекордные максимумы KOSPI угрожают бычьему забегу BTC Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Корреляция KOSPI и Bitcoin: тревожные сигналы, поскольку рекордные максимумы KOSPI угрожают бычьему забегу BTC Источник: https://bitcoinworld.co.in/kospi-bitcoin-correlation-signals/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 16:05
Расшифровка бессрочных фьючерсов Биктоин: важные сведения о коэффициенте лонг/шорт

Расшифровка бессрочных фьючерсов Биктоин: важные сведения о коэффициенте лонг/шорт

Пост «Расшифровка бессрочных фьючерсов Биткоин: важные сведения о коэффициенте лонг/шорт» появился на BitcoinEthereumNews.com. Расшифровка бессрочных фьючерсов Биткоин: важные сведения о коэффициенте лонг/шорт Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Расшифровка бессрочных фьючерсов Биткоин: важные сведения о коэффициенте лонг/шорт Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-perpetual-futures-insights/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 15:26
AFTER 2049 представляет хедлайнеров Mind Against и Ajna & Samm на открытии уикенда Гран-при Сингапура

AFTER 2049 представляет хедлайнеров Mind Against и Ajna & Samm на открытии уикенда Гран-при Сингапура

Пост AFTER 2049 раскрывает хедлайнеров Mind Against и Ajna & Samm для открытия уикенда Гран-при Сингапура появился на BitcoinEthereumNews.com. AFTER 2049 раскрывает хедлайнеров Mind Against и Ajna & Samm для открытия уикенда Гран-при Сингапура – BitcoinWorld Перейти к содержанию Главная События AFTER 2049 раскрывает хедлайнеров Mind Against и Ajna & Samm для открытия уикенда Гран-при Сингапура Источник: https://bitcoinworld.co.in/after-2049-reveals-headliners-mind-against-and-ajna-samm-for-singapore-grand-prix-weekend-kickoff/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 14:53
