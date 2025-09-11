ETF от REX-Osprey с BTC, XRP, DOGE прошли проверку SEC
Пост REX-Osprey ETF с BTC, XRP, DOGE прошли проверку SEC появился на BitcoinEthereumNews.com. REX-Osprey ETF готовятся к запуску в пятницу с Биктоин, XRP, Dogecoin, Bonk и токеном Trump SEC откладывает заявки BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, пока 92 крипто ETF ожидают проверки Закон 1940 года ускоряет процесс для REX-Osprey ETF, в то время как заявки на основе стейкинга сталкиваются с расширенной проверкой REX Shares и Osprey Funds прошли ключевую проверку Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что позволяет их крипто ETF начать торговлю позже на этой неделе. В линейку входят фонды, связанные с Биктоин, XRP, Dogecoin, Bonk и токеном Trump, все они продвигаются в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года. Аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас объяснил, что после закрытия 75-дневного окна фонды, поданные в соответствии с Законом '40, становятся "пост-эффективными", что означает, что они могут быть запущены, если SEC не выдвинет возражений в последний момент. Ожидается, что фонды начнут работу уже в пятницу. Отставание ETF показывает институциональный спрос и регуляторную осторожность По данным Джеймса Сейффарта из Bloomberg, 92 заявки на крипто ETF остаются на рассмотрении в SEC, от токенов с большой капитализацией до новых альткоинов. Отставание подчеркивает две реальности: институциональный аппетит к регулируемому крипто-воздействию растет, но регуляторы остаются осторожными в одобрении продуктов, выходящих за рамки Биктоин и Ethereum. Связанное: Osprey и Rex предлагают спотовые крипто ETF, включая токен TRUMP Как Закон '40 создает более быстрый путь на рынок REX-Osprey ETF запускаются через Закон об инвестиционных компаниях 1940 года, что является более быстрым путем по сравнению с Законом о ценных бумагах 1933 года, используемым для спотовых Биктоин ETF. В соответствии с Законом '40, фонды могут автоматически начать работу после окончания периода проверки, в то время как продукты по Закону '33 требуют более обширной проверки SEC. Спотовые Биктоин и Ethereum ETF, одобренные в 2024 году, подпадали под рамки Закона '33 и включали длительную оценку. В отличие от этого, продукты REX-Osprey не держат физический Биктоин, а вместо этого предлагают структурированное воздействие, отражая, как эмитенты адаптируют регуляторные пути для вывода продуктов на рынок...
