Флик может исключить тяжеловеса ФК Барселона из матча с Валенсией

Пост Флик может исключить тяжеловеса ФК Барселона из матча с Валенсией появился на BitcoinEthereumNews.com. Главный тренер ФК Барселона Ханси Флик может исключить одного из своих тяжеловесов из домашнего матча против Валенсии в Ла Лиге в воскресенье. Getty Images Главный тренер ФК Барселона Ханси Флик может исключить одного из своих тяжеловесов из домашнего матча против Валенсии в Ла Лиге в воскресенье. Каталонцы изначально планировали провести матч на реконструированном Камп Ноу с уменьшенной вместимостью около 27 000 зрителей. Однако, как было объявлено на этой неделе, матч будет сыгран перед всего 6 000 болельщиками, причем приоритет отдается тем, у кого были сезонные абонементы на Монжуик в 2023/2024 и 2024/2025 годах. Встреча с Валенсией станет четвертой для Барсы в защите своего титула в высшем испанском дивизионе, который на данный момент определяется двумя победами и ничьей 1-1 в последнем матче с Райо Вальекано. Ряд звезд Барсы представляли свои страны в отборочных матчах Чемпионата мира FIFA, но некоторым пришлось совершить более изнурительные поездки, чем другим, что может помочь определить стартовый состав Флика на выходных. Рафинья может быть исключен из стартового состава ФК Барселона В то время как для таких игроков, как Ламин Ямаль и Педри, представляющих Испанию в Европе, поездка была, очевидно, короче, южноамериканцам, таким как Рафинья, пришлось пересечь Атлантику. Начав в победе 3-0 над Чили за Бразилию на Маракане в Рио-де-Жанейро, вингер затем отправился на север в Боливию, где пятикратные чемпионы мира проиграли 1-0. Рафинья был на скамейке запасных, когда Карло Анчелотти выставил второй состав команды в Эль-Альто, но он все же вышел на поле на короткое время на высоте, превышающей 4 000 метров. Учитывая это и длительность обратного пути на Старый континент, AS предполагает, что потенциально уставший Рафинья может оказаться на скамейке запасных против Валенсии, с прицелом на то, чтобы он был свеж для...