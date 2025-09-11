Эксперт анализирует, сможет ли цена Биткоина удержать Пробой треугольника?
Пост «Эксперт изучает, сможет ли цена Биткоина удержать Пробой треугольника?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Бюро статистики труда США (BLS) планирует опубликовать данные Индекса потребительских цен (ИПЦ) за август, одного из наиболее широко отслеживаемых показателей инфляции для Федеральной резервной системы США. В то время как трейдеры активно ожидают публикации данных ИПЦ, более широкий крипторынок уже восстановился, при этом цена Биткоина держится выше уровня 114K $.
Оценки ИПЦ США от гигантов Уолл-стрит
После того, как данные PPI в среду показали охлаждение инфляции до 2,6%, крипторынок теперь ожидает ключевые данные Индекса потребительских цен позднее сегодня для получения дальнейших указаний о направлении, поскольку неопределенность и волатильность растут. Экономисты ожидают, что месячный ИПЦ составит 0,3%, что немного выше июльского показателя в 0,2%. Небольшое увеличение приведет к росту заголовочной инфляции ИПЦ до 2,9%, после 2,7% в июне и июле. Экономисты основывают свои рассуждения на более высоких импортных тарифах, а также на росте цен на бензин и в супермаркетах.
Между тем, базовый ИПЦ, по прогнозам, вырастет на 0,3% в месячном исчислении, так же как и в предыдущем месяце. Рынок прогнозирует, что годовой базовый ИПЦ останется стабильным на уровне 3,1%.
Ник Тимираос из Wall Street Journal сообщил, что медиана ожиданий 18 гигантов Уолл-стрит показала рост индекса потребительских цен на 0,32%, удерживая 12-месячную ставку стабильной на уровне 3,1%. Самая высокая оценка в 0,36% была от Goldman Sachs, Citadel Securities и Pantheon Macroeconomics. Кроме того, медианная оценка для заголовочного ИПЦ составляет 0,36%, что соответствует 2,9% в годовом исчислении.
Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Employ America, First Trust, Goldman Sachs, JPMorgan, Moody's, Morgan Stanley, Nomura, TD Securities, UBS и Wells Fargo ожидают, что годовой ИПЦ составит 2,9%.
Оценки ИПЦ Уолл-стрит. Источник: Ник Тимираос
Эксперт оценивает удержание Пробоя треугольника ценой Биткоина
Большинство трейдеров, казалось, чрезмерно сосредоточены на риске снижения Биткоина в этом месяце из-за исторической сезонности. Настроение...
