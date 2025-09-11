2025-10-11 суббота

Биткоин преодолевает отметку в 114K долларов, поскольку Рынок ожидает смягчения политики ФРС после отчета PPI

Биткоин преодолевает отметку в 114K долларов, поскольку Рынок ожидает смягчения политики ФРС после отчета PPI

Пост Биткоин преодолевает отметку в 114K долларов, поскольку Рынок следит за смягчением политики ФРС после отчета PPI появился на BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/12 00:09
2 128 BTC перемещены с Coinbase на неизвестный кошелёк

2 128 BTC перемещены с Coinbase на неизвестный кошелёк

Пост 2,128 BTC перемещены с Coinbase на неизвестный кошелёк появился на BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/11 23:25
Биткоин ETF видят беспрецедентные притоки

Биткоин ETF видят беспрецедентные притоки

Пост Bitcoin ETFs See Unprecedented Inflows появился на BitcoinEthereumNews.com. Месяц сентябрь начался на неустойчивой ноте для криптовалютного сектора, но есть сигналы, указывающие на потенциальный поворот по мере появления новых данных. Объемы снизились из-за осторожного поведения инвесторов, что вызывает вопросы о том, что ожидает криптовалютные ценности в оставшейся части сентября.
BitcoinEthereumNews2025/09/11 23:03
СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Опубликованы критически важные данные по инфляции в США! Вот первая реакция Биткоина (BTC)!

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Опубликованы критически важные данные по инфляции в США! Вот первая реакция Биткоина (BTC)!

Пост СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Опубликованы критически важные данные по инфляции в США! Вот первая реакция Биктоина (BTC)! появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC) и альткоины растут на фоне ожиданий снижения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов на следующей неделе. BTC поднялся выше 114 000$, Ethereum (ETH) поднялся выше 4 400$, а XRP выше 3$. Dogecoin (DOGE) достиг 0,25$, показав дневной рост на 5% и общий рост на 15,9% за последнюю неделю. Хотя почти наверняка ФРС снизит процентные ставки на следующей неделе, сегодня были опубликованы критически важные данные по инфляции, которым ФРС придает значение при принятии решений по процентным ставкам. Вот раскрытые данные: Годовой индекс потребительских цен: Объявлено 2,9% – Ожидалось 2,9% – Предыдущий 2,7% Месячный индекс потребительских цен: Объявлено 0,4% – Ожидалось 0,3% – Предыдущий 0,2% Годовой базовый индекс потребительских цен: Объявлено 3,1% – Ожидалось 3,1% – Предыдущий 3,1% Месячный базовый индекс потребительских цен: Объявлено 0,3% – Ожидалось 0,3% – Предыдущий 0,3% Индекс потребительских цен является важной переменной, используемой для измерения потребительских тенденций покупок и изменений инфляции в США. Первая реакция Биткоина после данных ИПЦ! *Это не инвестиционный совет.
BitcoinEthereumNews2025/09/11 22:09
Прогноз Биткоина на сегодня: Африка принимает криптовалюту, предпродажа Bitcoin Hyper Viral превышает 15M $, и многое другое...

Прогноз Биткоина на сегодня: Африка принимает криптовалюту, предпродажа Bitcoin Hyper Viral превышает 15M $, и многое другое...

Пост Прогноз Биткоина сегодня, поскольку Африка принимает Крипто, предпродажа Bitcoin Hyper Viral превышает 15 миллионов $, и многое другое... появился на BitcoinEthereumNews.com.
BitcoinEthereumNews2025/09/11 21:48
ЕЦБ сохраняет ставки на уровне 2%, поскольку тарифы Трампа омрачают перспективы

ЕЦБ сохраняет ставки на уровне 2%, поскольку тарифы Трампа омрачают перспективы

Пост ЕЦБ сохраняет ставки на уровне 2%, поскольку тарифы Трампа омрачают перспективы появился на BitcoinEthereumNews.com. ЕЦБ сохранил свою ключевую депозитную ставку неизменной на уровне 2% в четверг, решив оставить её на прежнем уровне второе заседание подряд. Это решение было широко ожидаемым, рынки оценивали вероятность отсутствия изменений в 99%. Но причина, по которой это имеет значение, заключается в том, что сейчас окружает это решение, и это не выглядит привлекательно. Еврозона застряла в цикле медленного роста, и повторение торговой войны Дональда Трампа угрожает ухудшить ситуацию. Последний раз ЕЦБ корректировал ставки в июне, когда наконец снизил их с прошлогоднего исторического максимума в 4%. Сейчас, когда инфляция находится примерно на целевом уровне, "около среднесрочной цели в 2%", как заявил банк, нет непосредственной причины для паники. Но также нет ясности относительно того, что будет дальше. "Оценка Управляющего совета относительно перспектив инфляции в целом не изменилась", - говорится в заявлении. Никаких прогнозов. Никакого направления. Только наблюдение за данными и дальнейшее ожидание. Угрозы Трампа потрясают экономические перспективы Более серьезная проблема - это хаос, исходящий извне Европы. ЕЦБ принял свое решение в условиях нарастающей глобальной неопределенности. Да, инфляция кажется нормальной. Но остальная экономика? Не совсем. Еврозона едва выросла во втором квартале, всего на 0,1%, по сравнению с 0,6% в предыдущем квартале. И хотя ЕЦБ делает вид, что контролирует ситуацию, рост по-прежнему сдерживается силами, далеко выходящими за рамки его политических инструментов. Европа и США подписали торговое соглашение в июле, которое наложило 15% общий тариф на экспорт ЕС в США. Это в основном помогло таким секторам, как фармацевтика, но другие (особенно вино и спиртные напитки) остались в подвешенном состоянии. Затем появился Трамп. Он пригрозил ответными мерами против ЕС после того, как Брюссель оштрафовал Google на 3,45 миллиарда долларов. Теперь рынки готовятся к новому раунду взаимных тарифов. И каждый новый заголовок усложняет работу ЕЦБ.
BitcoinEthereumNews2025/09/11 21:26
Наблюдение за ценой Биткоина: краткосрочное ралли сталкивается с испытанием у отметки 115 000$

Наблюдение за ценой Биткоина: краткосрочное ралли сталкивается с испытанием у отметки 115 000$

Пост «Наблюдение за ценой Биткоина: Краткосрочное ралли сталкивается с испытанием у отметки 115 000 долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин торговался по цене 114 011 долларов 11 сентября 2025 года, поддерживаемый рыночной капитализацией в 2,27 триллиона долларов и 24-часовым объемом торгов в 48,11 миллиарда долларов. Внутридневной диапазон цен дня простирался от 112 255 до 114 451 долларов, указывая на плотную консолидацию в пределах ключевой зоны сопротивления. Биктоин Дневной график Биткоина показывает постепенное восстановление после предыдущего нисходящего тренда, который [...]
BitcoinEthereumNews2025/09/11 20:48
GrowHub подписывает соглашение о ESG блокчейне с Республикой Сербской

GrowHub подписывает соглашение о ESG блокчейне с Республикой Сербской

Пост GrowHub подписывает ESG Блокчейн Соглашение с Республикой Сербской появился на BitcoinEthereumNews.com. Базирующаяся в Сингапуре компания GrowHub подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с Республикой Сербской, политическим образованием в Боснии и Герцеговине. Соглашение внедряет блокчейн и цифровые инструменты для поддержки инициатив в области экологии, социальной сферы и управления (ESG). Обе стороны стремятся повысить прозрачность в отслеживании углерода, одновременно укрепляя местные программы устойчивого развития. Блокчейн для прозрачности в экологических программах Спонсировано Спонсировано Согласно соглашению, GrowHub внедрит системы отслеживания на основе блокчейна, которые поддерживают ESG-проекты Сербской. Эти системы создают проверяемые записи о сохранении лесов и усилиях по лесовосстановлению. Таким образом, правительство может более эффективно отслеживать прогресс и демонстрировать соответствие целям устойчивого развития. Кроме того, GrowHub предоставит платформы для аналитики данных и управления углеродом, работающие на искусственном интеллекте. Республика может использовать эти инструменты для мониторинга выбросов и оценки результатов проектов по сохранению. Более того, сочетание блокчейна и ИИ способствует структурированной отчетности и более надежному принятию решений. Меморандум также описывает планы по изучению цифровых решений для углеродных рынков. Интегрируя блокчейн в экологические базы данных, Сербская может вести проверяемые записи о выбросах и компенсационных мероприятиях. Следовательно, заинтересованные стороны получают доступ к более четкой информации при оценке экологических результатов. Между тем, инструменты цифровых активов GrowHub могут обеспечить основу для прозрачных систем торговли углеродом. Однако долгосрочный успех таких структур будет зависеть от регуляторной поддержки и международного сотрудничества. Республика Сербская, одно из двух образований в составе Боснии и Герцеговины, имеет преимущественно сербское население. Ее выбор сотрудничества с международным поставщиком технологий демонстрирует стремление к внедрению передовых инструментов для экологической политики и управления. Глобальные тенденции в принятии технологий ESG Во всем мире правительства экспериментируют с блокчейном и ИИ для улучшения подотчетности ESG. Несколько европейских государств уже протестировали цифровые платформы для мониторинга выбросов. В результате инициатива Сербской отражает более широкий сдвиг в сторону согласования внутренних практик с международными стандартами устойчивого развития. Хот
BitcoinEthereumNews2025/09/11 20:34
Эксперт анализирует, сможет ли цена Биткоина удержать Пробой треугольника?

Эксперт анализирует, сможет ли цена Биткоина удержать Пробой треугольника?

Пост «Эксперт изучает, сможет ли цена Биткоина удержать Пробой треугольника?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Бюро статистики труда США (BLS) планирует опубликовать данные Индекса потребительских цен (ИПЦ) за август, одного из наиболее широко отслеживаемых показателей инфляции для Федеральной резервной системы США. В то время как трейдеры активно ожидают публикации данных ИПЦ, более широкий крипторынок уже восстановился, при этом цена Биткоина держится выше уровня 114K $. Оценки ИПЦ США от гигантов Уолл-стрит После того, как данные PPI в среду показали охлаждение инфляции до 2,6%, крипторынок теперь ожидает ключевые данные Индекса потребительских цен позднее сегодня для получения дальнейших указаний о направлении, поскольку неопределенность и волатильность растут. Экономисты ожидают, что месячный ИПЦ составит 0,3%, что немного выше июльского показателя в 0,2%. Небольшое увеличение приведет к росту заголовочной инфляции ИПЦ до 2,9%, после 2,7% в июне и июле. Экономисты основывают свои рассуждения на более высоких импортных тарифах, а также на росте цен на бензин и в супермаркетах. Между тем, базовый ИПЦ, по прогнозам, вырастет на 0,3% в месячном исчислении, так же как и в предыдущем месяце. Рынок прогнозирует, что годовой базовый ИПЦ останется стабильным на уровне 3,1%. Ник Тимираос из Wall Street Journal сообщил, что медиана ожиданий 18 гигантов Уолл-стрит показала рост индекса потребительских цен на 0,32%, удерживая 12-месячную ставку стабильной на уровне 3,1%. Самая высокая оценка в 0,36% была от Goldman Sachs, Citadel Securities и Pantheon Macroeconomics. Кроме того, медианная оценка для заголовочного ИПЦ составляет 0,36%, что соответствует 2,9% в годовом исчислении. Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Employ America, First Trust, Goldman Sachs, JPMorgan, Moody's, Morgan Stanley, Nomura, TD Securities, UBS и Wells Fargo ожидают, что годовой ИПЦ составит 2,9%. Оценки ИПЦ Уолл-стрит. Источник: Ник Тимираос Эксперт оценивает удержание Пробоя треугольника ценой Биткоина Большинство трейдеров, казалось, чрезмерно сосредоточены на риске снижения Биткоина в этом месяце из-за исторической сезонности. Настроение...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 19:49
Майнеры Биткоина накапливают, может ли это спровоцировать повторное тестирование ATH?

Майнеры Биткоина накапливают, может ли это спровоцировать повторное тестирование ATH?

Пост "Майнеры Биткоина накапливают, может ли это вызвать повторное тестирование ATH?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Майнеры, похоже, сосредоточены на накоплении BTC, а не на участии в краткосрочной распродаже ликвидности. CryptoQuant использовал такие показатели, как Индекс позиции майнеров (MPI) и комиссии за транзакции, чтобы подтвердить текущие настроения майнеров. Цена Биктоина не следует историческим моделям с вероятностью прорыва. Согласно новому анализу CryptoQuant, майнеры Bitcoin BTC 113 982$ волатильность за 24ч: 1,5% Рыночный капитал: 2,27 T$ Объем 24ч: 47,95 B$ переживают структурный сдвиг. Этот сдвиг влияет как на их поведение, так и на растущую устойчивость сети Биктоина. Анализ указывает на Индекс позиции майнеров (MPI), отмечая, что эти майнеры накапливают активы. Халвинг Биткоина и сценарии стадий бычьего рынка Аналитик Avocado Onchain объяснил, что резкие увеличения MPI исторически происходили в двух сценариях. Первый случался непосредственно перед событием Халвинга Биткоина, которое обычно включает сокращение вознаграждений за майнинг. После последнего халвинга BTC, который состоялся 20 апреля 2024 года, майнеры теперь получают 3,125 BTC за каждый добытый блок. Изменение стратегии майнеров: анализ MPI, сложности и комиссий "Комбинированные сигналы от MPI, сложности и показателей комиссий показывают явное отклонение от прошлых моделей. Майнеры, похоже, сосредоточены на накоплении, в то время как сама сеть становится сильнее." – От @avocado_onchain pic.twitter.com/PJsID70iR3 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 11 сентября 2025 После этого события майнеры стратегически избавлялись от своих запасов Биктоина. Второй сценарий происходит на поздних стадиях бычьего рынка, когда эти майнеры активно продают на фоне притока новых розничных инвесторов. Однако на этот раз ситуация выглядит немного иначе. Текущий цикл предполагает другую тенденцию. Для контекста, рынок испытывает некоторые предхалвинговые продажи, но нет агрессивных распродаж в конце цикла, которые бы их дополняли. На этом основании можно утверждать, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 19:35
