Отчет ИПЦ: рост инфляции в сфере здравоохранения

Отчет ИПЦ: рост инфляции в сфере здравоохранения

Пост об отчете ИПЦ: инфляция в здравоохранении растет, появился на BitcoinEthereumNews.com. Jose Luis Pelaez Inc | Digitalvision | Getty Images Инфляция в здравоохранении способствует росту затрат на страховое покрытие, создавая условия для того, что может стать крупнейшим увеличением расходов на здравоохранение крупными работодателями за 15 лет. Расходы на медицинское обслуживание в августе выросли на 4,2% в годовом исчислении, согласно Индексу потребительских цен (ИПЦ) Министерства труда, по сравнению с общим уровнем инфляции в 2,9%. Стоимость посещений врачей выросла на 3,5%, а услуги больниц и амбулаторного лечения подскочили на 5,3%. Эти повышения цен способствуют росту затрат на медицинское страхование к 2026 году. Потребители, которые не имеют права на государственные субсидии для покупки медицинской страховки на биржах Закона о доступном медицинском обслуживании, могут столкнуться с двузначным ростом страховых взносов в следующем году, согласно ранним заявкам от страховщиков. Работники с медицинской страховкой от работодателя также могут столкнуться с более высокими страховыми взносами и личными расходами в следующем году. Крупные работодатели прогнозируют, что их общие затраты на медицинское страхование вырастут в среднем на 9% в 2026 году, согласно нескольким опросам бизнес-групп, что станет самым высоким уровнем инфляции в здравоохранении с 2010 года. Более половины компаний, опрошенных консалтинговой фирмой Mercer ранее в этом году, заявили, что рассматривают возможность переложить часть этих повышений на работников, но Business Group on Health говорит, что большинство крупных работодателей в их опросе ищут другие способы сократить расходы. "Работодатели всячески избегали переложения затрат на сотрудников. В этом году мы видим первые признаки того, что они могут рассмотреть возможность переложить часть этих затрат на сотрудников, но опять же, только в крайнем случае. Они попытаются использовать как можно больше других рычагов", - сказала Эллен Келси, президент и генеральный директор BGH. Факторы роста затрат работодателей: противораковые препараты и GLP-1 Shana Novak | Stone | Getty Images Цены на рецептурные препараты выросли на 0,9% в августе, согласно Индексу потребительских цен...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 03:35
Цена Ethereum падает, поскольку инвесторы устремляются к Layer Brett, а аналитики прогнозируют доходность в 70 раз в этом году

Цена Ethereum падает, поскольку инвесторы устремляются к Layer Brett, а аналитики прогнозируют доходность в 70 раз в этом году

Недавнее падение цены Ethereum создало идеальную ситуацию для крипто-инвесторов, ищущих альтернативные возможности, причем многие переключаются на Layer Brett ($LBRETT), поскольку аналитики прогнозируют потенциальную доходность в 70 раз до конца года. В то время как ETH борется с институциональным давлением и волатильностью после объединения сетей, предпродажа Layer Brett уже собрала 3,3 миллиона $ по цене всего 0,0055 $ за токен. Это [...]
Cryptopolitan2025/09/12 03:28
Передача Биткоина с Земли на Марс теперь возможна за три минуты

Передача Биткоина с Земли на Марс теперь возможна за три минуты

Пост «Переводы Биткоина с Земли на Марс теперь возможны за три минуты» появился на BitcoinEthereumNews.com. По-видимому, существует способ отправить Биктоин с Земли на Марс всего за три минуты, используя уже доступные технологии. Нам просто нужен кто-то или что-то, что сможет его получить. В конце прошлого месяца технологический предприниматель Хосе Э. Пуэнте и его коллега Карлос Пуэнте опубликовали белую книгу, представляющую концепцию Proof-of-Transit Timestamping — концепцию, которая, по его словам Cointelegraph, является недостающим элементом, необходимым для того, чтобы сделать Биктоин межпланетным. Концепция предполагает, что когда пользователь Биктоина захочет отправить платеж на Марс в будущем, транзакция может перемещаться от пользователя через различные станции, такие как наземные антенны, спутники или даже ретранслятор вокруг Луны. На каждой остановке транзакция «штампуется» перед продолжением пути до места назначения. В разговоре с Cointelegraph Пуэнте сказал, что PoTT служит «слоем чеков» для Биктоина и Сети Lightning, используя оптические связи, созданные Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства, Starlink Илона Маска или другим поставщиком спутниковых услуг. «Технология по сути готова. Как только появится стабильная связь Земля-Марс, PoTT сможет работать поверх нее, делая Биктоин первой валютой, которая чисто функционирует между планетами», — сказал он. «Моделируя задержки уровня Марса, мы могли бы запустить убедительную демонстрацию от начала до конца прямо сейчас». Марсоход NASA недавно обнаружил на Марсе камни, которые могут быть свидетельством прошлой жизни. Источник: NASA Mars Когда система заработает, по словам Пуэнте, переводы Биктоина через Lightning могут достигать Марса всего за три минуты или до 22 минут в худшем случае. Средняя транзакция Lightning займет от 12 до 15 минут, в то время как переводы на базовом уровне Биктоина займут обычное время блока в 10 минут плюс задержка сигнала. Говоря о двухнедельном периоде затемнения на Марсе, который происходит примерно каждые 26 месяцев, Пуэнте сказал, что решение может «намеренно обходить Солнце с помощью спутников-ретрансляторов», чтобы...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 02:57
Узнайте, почему мы прогнозируем рост на 1 200% для Bitcoin Hyper

Узнайте, почему мы прогнозируем рост на 1 200% для Bitcoin Hyper

Пост «Узнайте, почему мы прогнозируем рост на 1 200% для Bitcoin Hyper» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин является самым популярным криптоактивом в мире, но блокчейн Биткоина не разделяет эту репутацию. Он медленный, дорогой и несовместим с большинством Веб3. Поэтому неудивительно, что инвесторы спешат накопить токены $HYPER, нативную криптовалюту предстоящего решения второго уровня, ориентированного на модернизацию Биткоина. В среду вирусная предпродажа превысила 15M $, оставляя инвесторам мало времени для обеспечения $HYPER перед его долгожданным TGE. Читайте дальше, чтобы узнать, почему Bitcoin Hyper привлекает внимание ранних инвесторов и почему он может вырасти на 1200-1500%. Что такое Bitcoin Hyper и почему он в тренде Bitcoin Hyper — это недостающий исполнительный слой Биткоина, который предлагает субсекундные расчеты, практически нулевую стоимость транзакций и совместимость с DeFi. Это становится возможным благодаря использованию виртуальной машины Solana (SVM) и канонического моста. SVM помогает решению второго уровня обрабатывать выполнение смарт-контрактов со скоростью, которая иногда может превосходить саму Solana. Разработчики, знакомые с Solana, могут легко создавать решения для DeFi, NFT и других ниш Веб3, используя эту платформу. Канонический мост, с другой стороны, представляет собой децентрализованную систему, которая позволяет $BTC беспрепятственно перемещаться между первым и вторым уровнями. Это позволяет держателям $BTC использовать свои монеты в различных dApps без потери контроля. Вот более четкая картина того, как работает инфраструктура: Крипто-инвесторы видели свою долю проектов, которые обещают больше, чем могут выполнить, что естественно вызывает вопрос о доверии. Здесь Bitcoin Hyper также выделяется среди толпы монет на предпродаже. Технический прогресс Bitcoin Hyper вселяет уверенность Bitcoin Hyper ($HYPER) регулярно публикует обновления о техническом прогрессе с момента начала разработки продукта, и это выглядит многообещающе. Например, согласно последнему обновлению, вот что команда уже выполнила: Основные исследования моделей расчетов роллапов, совместимых с Bitcoin L1. Ранние прототипы, подтверждающие выполнение SVM внутри...
Биткоин
BTC$117,650.84-2.53%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 02:09
Starknet запустит стейкинг BTC в основной сети 30 сентября

Starknet запустит стейкинг BTC в основной сети 30 сентября

Пост Starknet запустит стейкинг BTC в основной сети 30 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Starknet запустит стейкинг Биткоин в своей основной сети 30 сентября. Функция стейкинга будет поддерживать несколько вариантов обертки и более короткие периоды анстейкинга. Starknet запустит возможности стейкинга Биткоин в своей основной сети 30 сентября, с поддержкой нескольких вариантов обертки и сокращенными периодами анстейкинга. Новая функциональность стейкинга решения масштабирования Layer 2 позволит пользователям стейкать Биткоин через различные токены-обертки на платформе. Источник: https://cryptobriefing.com/bitcoin-staking-starknet-mainnet/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 01:58
Раскрытие прорывов на Bitcoin World Disrupt 2025

Раскрытие прорывов на Bitcoin World Disrupt 2025

Пост Раскрытие прорывов на Bitcoin World Disrupt 2025 появился на BitcoinEthereumNews.com. Инновации в аппаратном обеспечении ИИ: Раскрытие прорывов на Bitcoin World Disrupt 2025 Перейти к содержанию Главная Новости ИИ Инновации в аппаратном обеспечении ИИ: Раскрытие прорывов на Bitcoin World Disrupt 2025 Источник: https://bitcoinworld.co.in/ai-hardware-innovation-disrupt/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 01:13
Биткоин Вызывает Рост Крипто-Акций

Биткоин Вызывает Рост Крипто-Акций

Пост «Биткоин вызывает рост акций криптокомпаний» появился на BitcoinEthereumNews.com. В результате исключительного подъема в секторе криптовалют, Биткоин достиг своего самого высокого значения с августа, вызвав широкий интерес и значительный рост акций аффилированных компаний. Акции таких компаний, как Galaxy Digital, Bitfarms и Circle Internet, продемонстрировали заметный рост, привлекая внимание рынка и отражая волатильную природу цифровых валют. Читать далее: Биткоин вызывает рост акций криптокомпаний Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-drives-surge-in-crypto-stocks
BitcoinEthereumNews2025/09/12 00:48
Биткоин превышает 1 ZH/s: исторический рекорд для скорости хэширования

Биткоин превышает 1 ZH/s: исторический рекорд для скорости хэширования

Пост Биктоин превышает 1 ZH/s: исторический рекорд для скорости хэширования появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин превысил порог зеттахэш: 7-дневная скользящая средняя скорости хэширования поднялась выше 1 ZH/s, с последними оценками около ~1,03 ZH/s. Данные, обновленные по состоянию на 11 сентября 2025 года UTC, были представлены Hashrate Index и также освещены отраслевыми изданиями, такими как CoinDesk. Недостаток очевиден: цена хэша падает примерно до 53,10 $ в день за PH/s, что на -8,39% ниже в месячном исчислении. В этом контексте сеть становится более надежной и безопасной, но растущая конкуренция среди майнеров сжимает маржу. Согласно данным, собранным Hashrate Index и проверенным нашей аналитической командой, превышение порога объясняется новыми установками и обновлениями оборудования в Северной Америке и Азии. Отраслевые аналитики также отмечают, что многие фермы стремятся к эффективности через обновления ASIC и стратегии закупки энергии. Что означает этот рекорд скорости хэширования для сети Биктоин? Скорость хэширования выше 1 зеттахэш в секунду указывает на более устойчивую и более децентрализованную сеть. Приток новой мощности – включая обновления ферм, обновления ASIC и оптимизацию энергии – делает атаки на сеть гораздо более дорогостоящими. Тем не менее, это также приводит к более широкому распределению вознаграждений, с менее щедрыми доходами на единицу для каждого майнера. Ключевые цифры: Тренды и источники Скорость хэширования (7-дневная скользящая средняя): выше 1 ZH/s с текущими оценками около ~1,03 ZH/s (данные обновлены по состоянию на 11 сентября 2025 года; основной источник: Hashrate Index). Исторический рекорд: подтвержден превышением порога в 1 ZH/s, как сообщается отраслевыми изданиями, включая CoinDesk. Недавняя волатильность: краткое падение, за которым последовало быстрое восстановление темпа вычислений. Примечание о единице измерения: 1 ZH/s = 1 000 EH/s = 1 000 000 PH/s. Новый пик, "более 1 ZH/s", был достигнут после правильного преобразования, в отличие от некоторых неправильных измерений, о которых сообщалось ранее. Сложность: ожидается увеличение Поскольку средние блоки добываются быстрее, ...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 00:13
Китай Вводит Новые Запреты На Криптовалюту! Вот Подробности...

Китай Вводит Новые Запреты На Криптовалюту! Вот Подробности...

Ненавидящее Биткоин китайское правительство, как сообщается, ограничит бизнес стаблкоинов и криптовалют своих гонконгских филиалов и отделений. Читать далее: Китай вводит новые запреты на криптовалюту! Вот подробности...
Coinstats2025/09/11 23:23
Биткоин нацелен на 115K $ по данным ИПЦ, поскольку трейдеры расходятся во мнениях о новом падении цены BTC

Биткоин нацелен на 115K $ по данным ИПЦ, поскольку трейдеры расходятся во мнениях о новом падении цены BTC

Ценовое движение Биктоина оживляется, поскольку данные ИПЦ США соответствуют ожиданиям, но трейдеры далеко не едины в краткосрочных ценовых целях. Ключевые моменты: Биктоин приближается к трехнедельным максимумам, поскольку данные ИПЦ США соответствуют ожиданиям. Множество участников рынка видят, что Биктоин движется выше в результате, возможно, после снижения, чтобы поймать в ловушку поздние лонги. Читать далее
Coinstats2025/09/11 23:16
