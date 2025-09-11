Передача Биткоина с Земли на Марс теперь возможна за три минуты
Пост «Переводы Биткоина с Земли на Марс теперь возможны за три минуты» появился на BitcoinEthereumNews.com. По-видимому, существует способ отправить Биктоин с Земли на Марс всего за три минуты, используя уже доступные технологии. Нам просто нужен кто-то или что-то, что сможет его получить. В конце прошлого месяца технологический предприниматель Хосе Э. Пуэнте и его коллега Карлос Пуэнте опубликовали белую книгу, представляющую концепцию Proof-of-Transit Timestamping — концепцию, которая, по его словам Cointelegraph, является недостающим элементом, необходимым для того, чтобы сделать Биктоин межпланетным. Концепция предполагает, что когда пользователь Биктоина захочет отправить платеж на Марс в будущем, транзакция может перемещаться от пользователя через различные станции, такие как наземные антенны, спутники или даже ретранслятор вокруг Луны. На каждой остановке транзакция «штампуется» перед продолжением пути до места назначения. В разговоре с Cointelegraph Пуэнте сказал, что PoTT служит «слоем чеков» для Биктоина и Сети Lightning, используя оптические связи, созданные Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства, Starlink Илона Маска или другим поставщиком спутниковых услуг. «Технология по сути готова. Как только появится стабильная связь Земля-Марс, PoTT сможет работать поверх нее, делая Биктоин первой валютой, которая чисто функционирует между планетами», — сказал он. «Моделируя задержки уровня Марса, мы могли бы запустить убедительную демонстрацию от начала до конца прямо сейчас». Марсоход NASA недавно обнаружил на Марсе камни, которые могут быть свидетельством прошлой жизни. Источник: NASA Mars Когда система заработает, по словам Пуэнте, переводы Биктоина через Lightning могут достигать Марса всего за три минуты или до 22 минут в худшем случае. Средняя транзакция Lightning займет от 12 до 15 минут, в то время как переводы на базовом уровне Биктоина займут обычное время блока в 10 минут плюс задержка сигнала. Говоря о двухнедельном периоде затемнения на Марсе, который происходит примерно каждые 26 месяцев, Пуэнте сказал, что решение может «намеренно обходить Солнце с помощью спутников-ретрансляторов», чтобы...
