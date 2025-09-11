Отчет ИПЦ: рост инфляции в сфере здравоохранения

Пост об отчете ИПЦ: инфляция в здравоохранении растет, появился на BitcoinEthereumNews.com. Jose Luis Pelaez Inc | Digitalvision | Getty Images Инфляция в здравоохранении способствует росту затрат на страховое покрытие, создавая условия для того, что может стать крупнейшим увеличением расходов на здравоохранение крупными работодателями за 15 лет. Расходы на медицинское обслуживание в августе выросли на 4,2% в годовом исчислении, согласно Индексу потребительских цен (ИПЦ) Министерства труда, по сравнению с общим уровнем инфляции в 2,9%. Стоимость посещений врачей выросла на 3,5%, а услуги больниц и амбулаторного лечения подскочили на 5,3%. Эти повышения цен способствуют росту затрат на медицинское страхование к 2026 году. Потребители, которые не имеют права на государственные субсидии для покупки медицинской страховки на биржах Закона о доступном медицинском обслуживании, могут столкнуться с двузначным ростом страховых взносов в следующем году, согласно ранним заявкам от страховщиков. Работники с медицинской страховкой от работодателя также могут столкнуться с более высокими страховыми взносами и личными расходами в следующем году. Крупные работодатели прогнозируют, что их общие затраты на медицинское страхование вырастут в среднем на 9% в 2026 году, согласно нескольким опросам бизнес-групп, что станет самым высоким уровнем инфляции в здравоохранении с 2010 года. Более половины компаний, опрошенных консалтинговой фирмой Mercer ранее в этом году, заявили, что рассматривают возможность переложить часть этих повышений на работников, но Business Group on Health говорит, что большинство крупных работодателей в их опросе ищут другие способы сократить расходы. "Работодатели всячески избегали переложения затрат на сотрудников. В этом году мы видим первые признаки того, что они могут рассмотреть возможность переложить часть этих затрат на сотрудников, но опять же, только в крайнем случае. Они попытаются использовать как можно больше других рычагов", - сказала Эллен Келси, президент и генеральный директор BGH. Факторы роста затрат работодателей: противораковые препараты и GLP-1 Shana Novak | Stone | Getty Images Цены на рецептурные препараты выросли на 0,9% в августе, согласно Индексу потребительских цен...