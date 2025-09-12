Ринго Старр говорит, что закончил работу над своим новым альбомом

Пост Ринго Старр говорит, что он закончил работу над своим новым альбомом, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ринго Старр подтверждает, что закончил работу над новым кантри-альбомом с продюсером Ти Боун Бернеттом, который выйдет в 2026 году, в то время как он репетирует в Милуоки со своей группой All-Starr Band. Британский музыкант Ринго Старр позирует во время своего ежегодного празднования дня рождения "Мир и любовь" в Беверли-Хиллз, Калифорния, 7 июля 2025 года. Каждый год в свой день рождения глобальная кампания Старра призывает людей по всему миру продвигать мир и любовь. Сегодня барабанщику The Beatles исполняется 85 лет. (Фото Робин Бек / AFP) (Фото ROBYN BECK/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Ринго Старр в последнее время склоняется к кантри, и он придерживается этого стиля для новой эпохи. Барабанщик The Beatles перешел к этому жанру со своим полноформатным альбомом Look Up 2025 года, и после намеков на то, что он хотел продолжать двигаться в этом направлении, он уже завершил еще одну коллекцию. Ринго Старр раскрывает новый альбом Новый набор музыканта – который еще не имеет названия – запланирован к выпуску в какой-то момент в 2026 году. Старр раскрыл статус проекта во время пресс-конференции в театре Riverside в Милуоки, месте, которое он использует в качестве базы для репетиций со своей группой All-Starr Band. Объявление приходит как раз тогда, когда группа собирается снова отправиться в турне, с американским туром, который начинается 10 сентября в Чикаго. Look Up Как и с Look Up, Старр снова объединился с продюсером и автором песен Ти Боун Бернеттом. "Я только что закончил свою часть в еще одном кантри-альбоме", - подтвердил он, прежде чем выразить свой восторг одной фразой: "Я люблю кантри-музыку". Бернетт снова занимался большей частью написания, как он делал это в Look Up, в то время как Старр был соавтором двух композиций с давним студийным партнером Брюсом Шугаром. Ринго Старр снова исполняет каверы Карла Перкинса Поклонники также могут ожидать как минимум один кивок в музыкальное прошлое Старра на...