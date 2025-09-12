FTC проверяет OpenAI, Meta, xAI на предмет безопасности ИИ-чатботов для детей
Пост FTC расследует OpenAI, Meta, xAI по вопросам безопасности ИИ-чатботов для детей появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения Федеральная торговая комиссия в четверг начала расследование в отношении Alphabet, Meta, xAI Илона Маска, OpenAI и других компаний по вопросу о том, как они защищают детей и подростков от потенциально негативного воздействия своих чатботов с искусственным интеллектом, поскольку опасения по поводу безопасности этой технологии нарастают. Регуляторы предупредили, что ИИ может "эффективно имитировать" человеческие характеристики, побуждая молодых пользователей "доверять и формировать отношения" с чатботами. Gado через Getty Images Ключевые факты FTC направила запросы в Alphabet, Character Technologies, Instagram, Meta, OpenAI, Snap и xAI с требованием предоставить информацию о том, как они "измеряют, тестируют и отслеживают потенциально негативное воздействие" ИИ-чатботов на детей и подростков, сообщило агентство. Расследование в основном будет охватывать меры, предпринятые компаниями для защиты детей, когда их ИИ-чатботы выступают в роли компаньонов, включая то, как они ограничивают использование и как пользователи и родители информируются о потенциальных рисках, связанных с чатботами, заявила FTC. ИИ-чатботы могут "эффективно имитировать человеческие характеристики", такие как эмоции и намерения, общаясь "как друг или доверенное лицо", предупредила FTC, предполагая, что дети и подростки могут "доверять и формировать отношения с чатботами". Ни Alphabet, Character Technologies, Meta, OpenAI, Snap, ни xAI не ответили немедленно на запросы Forbes о комментариях. Касательно Сенатор Джош Хоули, республиканец от штата Миссури, заявил в прошлом месяце, что будет расследовать ИИ-чатбот Meta, ссылаясь на отчет Reuters, цитирующий внутренний документ, указывающий, что руководящие принципы компании считали "приемлемым" для чатбота Meta вести романтические разговоры с детьми. Представитель Meta Энди Стоун сообщил Reuters, что компания пересматривает свою политику и "такие разговоры с детьми никогда не должны были быть разрешены". Хоули установил Meta крайний срок 19 сентября для предоставления соответствующих документов и заявил, что расследование будет направлено на выяснение того, способствуют ли продукты ИИ Meta "эксплуатации, обману и другим преступным действиям в отношении детей". Ключевая предыстория Федеральное расследование популярных ИИ-чатботов получило одобрение от...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 04:29