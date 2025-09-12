2025-10-11 суббота

Лучшие альткоины с утилитарностью в реальном мире для хранения на следующие 5 лет

Лучшие альткоины с утилитарностью в реальном мире для хранения на следующие 5 лет

Пост "Топ Альткоины с Реальной Утилитой для Удержания на Следующие 5 Лет" появился на BitcoinEthereumNews.com. Спекуляция приходит и уходит, но утилита остается. Когда вы удерживаете активы годами, вам нужны токены, которые имеют ежедневную утилиту, а не просто трендовые графики. Две сети, которые находятся в центре этой истории утилиты - Ethereum и XRP. Хотя они решают разные проблемы, все они решают проблемы для реальных пользователей и реальных бизнесов. Ethereum - это программируемый базовый слой для финансов, культуры и идентичности на блокчейне. Все, от токенизированных активов до кредитования, работает на его смарт-контрактах. XRP, с другой стороны, полностью посвящен передаче ценности. Он позволит осуществлять трансграничные платежи быстрее и дешевле, чем устаревшие системы, что является практическим требованием для банков, финтех-компаний и игроков рынка денежных переводов. Поскольку инвесторы планируют долгосрочные стратегии, они также обращают внимание на более ранние, более гибкие проекты, которые могут расти из малой капитализации. MAGACOIN FINANCE появляется в этих разговорах как дополнительный инструмент распределения активов для портфелей, ориентированных на рост. Почему Ethereum Заслуживает Удержания на 5 Лет ETH имеет огромное сообщество разработчиков и постоянный ряд улучшений удобства использования. Когда затраты снижаются, а пропускная способность увеличивается, больше приложений достигают соответствия продукта рынку. Это привлекает больше пользователей и ликвидности, обеспечивая сильный цикл для держателей. MAGACOIN FINANCE: Среди Перспективных Проектов 2025 Года С надежной дорожной картой, сильным вовлечением сообщества и фокусом на масштабируемой токеномике, MAGACOIN FINANCE был определен как один из лучших Альткоинов для покупки в 2025 году для высокорастущих портфелей. Инвестиционная стратегия для долгосрочных инвесторов заключается в позиционировании на фазе строительства и позволении вехам и расширению доступа делать тяжелую работу со временем. Почему XRP Сохраняет Свое Место Для платежей все сводится к скорости и стоимости. XRP разработан для пропускной способности и эффективности расчетов. Если популярность партнерских интеграций продолжит расти, а нормативная ясность продолжит улучшаться, институты продолжат удваивать ставки там, где технология делает...
Цена Solana готовится к ралли на 354.55%% на фоне TVL SOL в размере 12B долларов

Цена Solana готовится к ралли на 354.55%% на фоне TVL SOL в размере 12B долларов

Пост «Цена Solana готовится к росту на 354,55% на фоне TVL SOL в размере 12 миллиардов долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Формирование бычьего вымпела SOL указывает на то, что цена Solana движется к 300 долларов в ближайшей перспективе. Общая заблокированная стоимость (TVL) Solana выросла до 12 миллиардов долларов. Если установка будет успешной, вероятен массивный рост выше 1000 долларов. Цена Solana выросла на 70% в период с 22 июня по 29 августа. Это произошло на фоне более широкого ралли альткоинов, возглавляемого ростом цены Ethereum до нового исторического максимума около 4 950 долларов. Ралли Solana было кратковременным и не смогло превысить 220 долларов. 1 сентября цена упала ниже 200 долларов. С тех пор она восстановилась на 12% от своего локального минимума. Данные на цепочке и технические данные указывают на дальнейший рост, при этом цена SOL готовится к массивному ралли на 354,55%, что может поднять ее стоимость до четырехзначного числа. Техническая установка показывает, что цена Solana готова к 300 долларов Анализ цен, которым поделился Broke Doomer на X, показывает, что цена Solana формирует паттерн бычьего вымпела. Эта установка часто сигнализирует о сильном продолжении предыдущего восходящего тренда. В период с июня по август цена SOL выросла более чем на 70% в рамках более широкого ралли крипторынка. После этого движения цена вошла в фазу консолидации, характеризующуюся серией более высоких минимумов и более низких максимумов. Эта структура сформировала бычий вымпел, выделенный на графике. В настоящее время Solana торгуется вблизи верхнего уровня сопротивления вымпела. Если цена пробьет этот уровень, паттерн предполагает, что может последовать значительное ралли. Измеренное движение от этой формации указывает на потенциальный рост более 36%. Анализ цены Solana | Источник: Broke Doomer, X На основе этого прогноза цена Solana нацелена на уровень около 300 долларов в ближайшей перспективе. Эта цель получается путем продления высоты первоначального ралли и применения ее к точке прорыва. Что такое бычий вымпел? А...
Yala позволяет держателям Биктоин создавать стейблкоины, обеспеченные USDC, и разблокировать кросс-чейн ликвидность

Yala позволяет держателям Биктоин создавать стейблкоины, обеспеченные USDC, и разблокировать кросс-чейн ликвидность

Пост Yala позволяет держателям Биктоин создавать стейблкоины, обеспеченные USDC, и открывать кросс-чейн ликвидность, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: протокол Yala позволяет держателям Биктоин создавать стейблкоины, обеспеченные USDC, сохраняя при этом контроль над своими Биктоин. Платформа открывает кросс-чейн ликвидность и интеграцию реальных активов, решая проблему недостаточного использования Биктоин в DeFi. Yala запустила протокол, который позволяет держателям Биктоин создавать стейблкоины, обеспеченные USDC, сохраняя при этом контроль над своими активами Биктоин, расширяя кросс-чейн функциональность и возможности интеграции реальных активов. Новый протокол позволяет пользователям создавать стабильные цифровые валюты, которые работают в нескольких блокчейнах, сохраняя при этом право собственности на свой Биктоин. Эти стейблкоины могут подключаться к реальным инвестициям, включая токенизированные облигации и сырьевые товары. Источник: https://cryptobriefing.com/bitcoin-cross-chain-liquidity-yala/
Финальный состав чемпионата AU Pro Volleyball 2025 представляет ведущие звезды

Финальный состав чемпионата AU Pro Volleyball 2025 представляет ведущие звезды

Пост 2025 AU Pro Volleyball Championship Final Roster Features Top Stars появился на BitcoinEthereumNews.com. Чемпионат Athletes Unlimited Pro Volleyball 2025 Athletes Unlimited 3 октября Athletes Unlimited запустит Чемпионат Athletes Unlimited Pro Volleyball, собрав вместе 44 элитных отечественных и международных игроков для соревнования за высшую награду в этом виде спорта. Лига недавно провела ребрендинг, став AU Pro Volleyball Championship, и объявила Омаху, Небраска, и Мэдисон, Висконсин, городами-организаторами, что свидетельствует о расширенном фокусе на ведущих волейбольных рынках. В состав входят таланты из ведущих лиг по всему миру, таких как LOVB и MLV из США, бразильская Superliga и турецкая Sultanlar Ligi. В составе восемь олимпийцев и 28 игроков с опытом выступления за национальные сборные. Матчи пройдут на арене Liberty First Credit Union в Омахе (3–13 октября) и в Veterans Memorial Coliseum в Alliant Energy Center в Мэдисоне (23 октября–2 ноября). Ключевые игроки включают: Олимпийских медалистов, дебютирующих в AU: Миха Хэнкок, Джордан Томпсон, Джастин Вонг-Орантес и Наталия Зилио Перейра. Чемпионка AU Pro Volleyball 2024 Бриттани Аберкромби, возвращающаяся для защиты своего титула. Дополнительные олимпийцы: Лоренн Тейшейра (Бразилия), Манами Кодзима (Япония), Наталия Валентин-Андерсон (Пуэрто-Рико) и Бетти Де Ла Крус (Доминиканская Республика), победительница Чемпионата AU Pro Volleyball 2022. Игроки с местными связями: Брук Нуневиллер, Вонг-Орантес и Валентин-Андерсон в Небраске; Сидни Хилли и Клэр Шоссе в Мэдисоне. Ведущие звезды США и бывшие All-Americans: Мади Багг, Тори Диксон, Дани Друс, Скайлар Филдс, Серена Грей, Морган Хенц, Клэр Хоффман и Молли МакКейдж. Международные звезды: Хейди Касанова (Куба), Порнпун Гедпард (Таиланд) и Пиянут Панной (Таиланд). Трансляция Чемпионата Athletes Unlimited Pro Volleyball и формат чемпионата Расписание трансляций Athletes Unlimited Pro Volleyball 2025 Athletes Unlimited 15 из 24 матчей будут транслироваться исключительно на платформах ESPN, а остальные соревнования будут доступны на более чем 70 глобальных стриминговых и региональных спортивных сетях, включая Gray Broadcast Sports Networks, AWSN, Swerve Sports, FanDuel Sports Network, Marquee Sports Network, MSG Networks и NESN. Бывшие...
Подкасты Меган Келли и Бена Шапиро показывают рост просмотров после убийства Чарли Кирка

Подкасты Меган Келли и Бена Шапиро показывают рост просмотров после убийства Чарли Кирка

Пост Подкасты Megyn Kelly и Ben Shapiro резко выросли в просмотрах после убийства Charlie Kirk появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Консервативные комментаторы обрели одну из самых больших аудиторий за все время между средой и четвергом, освещая убийство Charlie Kirk, правого активиста, который был застрелен на мероприятии в университете Юты в среду. Собственный подкаст Charlie Kirk занимает 1-е место в чарте подкастов Apple по состоянию на четверг. (Фото Chip Somodevilla/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Ведущая консервативного подкаста Megyn Kelly собрала 3,9 миллиона просмотров во время почти трехчасовой прямой трансляции на своем YouTube-канале в среду днем. Это вторая по величине прямая трансляция Kelly и одно из самых просматриваемых видео, в котором она освещала убийство Kirk и узнала о его смерти в прямом эфире, что довело ее и гостя Glenn Beck до слез. Двухчасовая прямая трансляция Daily Wire, транслировавшаяся одновременно на YouTube-канале Daily Wire, а также на YouTube-каналах ведущих, включая Michael Knowles и Ben Shapiro, собрала не менее 3,8 миллиона просмотров в совокупности, причем загрузка Shapiro стала его второй по просматриваемости прямой трансляцией на YouTube за все время. Эпизоды подкастов Kelly и Shapiro о Kirk заняли 4-е и 5-е места соответственно в чарте эпизодов подкастов Apple в четверг. Tim Pool, правый стример, собрал 1,1 миллиона просмотров во время часовой прямой трансляции на YouTube в среду днем, что стало его самой просматриваемой прямой трансляцией с более чем вдвое большим количеством просмотров, чем у следующей по популярности. Steven Crowder, популярный правый стример на Rumble, собрал более 1 миллиона просмотров во время продолжающейся прямой трансляции в четверг днем, что стало одной из его самых просматриваемых трансляций за несколько месяцев. Собственный подкаст Kirk, "The Charlie Kirk Show", занимает 1-е место в чартах подкастов Apple по состоянию на четверг днем. Напротив Hasan Piker, один из самых популярных левых стримеров, также увидел огромный всплеск просмотров в среду, собрав 3,7 миллиона просмотров во время 8-часовой трансляции на Twitch. Трансляция Piker началась с освещения общих новостей, включая выборы мэра Нью-Йорка и документы Эпштейна, но Piker узнал о...
Ринго Старр говорит, что закончил работу над своим новым альбомом

Ринго Старр говорит, что закончил работу над своим новым альбомом

Пост Ринго Старр говорит, что он закончил работу над своим новым альбомом, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ринго Старр подтверждает, что закончил работу над новым кантри-альбомом с продюсером Ти Боун Бернеттом, который выйдет в 2026 году, в то время как он репетирует в Милуоки со своей группой All-Starr Band. Британский музыкант Ринго Старр позирует во время своего ежегодного празднования дня рождения "Мир и любовь" в Беверли-Хиллз, Калифорния, 7 июля 2025 года. Каждый год в свой день рождения глобальная кампания Старра призывает людей по всему миру продвигать мир и любовь. Сегодня барабанщику The Beatles исполняется 85 лет. (Фото Робин Бек / AFP) (Фото ROBYN BECK/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Ринго Старр в последнее время склоняется к кантри, и он придерживается этого стиля для новой эпохи. Барабанщик The Beatles перешел к этому жанру со своим полноформатным альбомом Look Up 2025 года, и после намеков на то, что он хотел продолжать двигаться в этом направлении, он уже завершил еще одну коллекцию. Ринго Старр раскрывает новый альбом Новый набор музыканта – который еще не имеет названия – запланирован к выпуску в какой-то момент в 2026 году. Старр раскрыл статус проекта во время пресс-конференции в театре Riverside в Милуоки, месте, которое он использует в качестве базы для репетиций со своей группой All-Starr Band. Объявление приходит как раз тогда, когда группа собирается снова отправиться в турне, с американским туром, который начинается 10 сентября в Чикаго. Look Up Как и с Look Up, Старр снова объединился с продюсером и автором песен Ти Боун Бернеттом. "Я только что закончил свою часть в еще одном кантри-альбоме", - подтвердил он, прежде чем выразить свой восторг одной фразой: "Я люблю кантри-музыку". Бернетт снова занимался большей частью написания, как он делал это в Look Up, в то время как Старр был соавтором двух композиций с давним студийным партнером Брюсом Шугаром. Ринго Старр снова исполняет каверы Карла Перкинса Поклонники также могут ожидать как минимум один кивок в музыкальное прошлое Старра на...
DOGE лидирует по росту, BTC подскакивает до 114K долларов, поскольку настройка M2 открывает возможность для догоняющей торговли

DOGE лидирует по росту, BTC подскакивает до 114K долларов, поскольку настройка M2 открывает возможность для догоняющей торговли

Пост DOGE лидирует по росту, BTC поднимается до 114K долларов, поскольку настройка M2 открывает возможность для догоняющей торговли появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин BTC$114 532,45 торговался около 114 200 долларов в утренние часы четверга в Азии, что на 2,4% выше за 24 часа, поскольку основные валюты укрепились в преддверии напряженной макроэкономической недели. Ether (ETH) вырос на 2,4% до 4 400 долларов, XRP XRP$3,0173 поднялся выше 3 долларов, BNB Chain's BNB (BNB) приблизился к 900 долларов, а Solana's SOL (SOL) вырос почти на 3%. Dogecoin DOGE$0,2519 превзошел других с дневным ростом в 5%, что продлило недельное движение вверх до 15,9%. Тренд оценки привлекает внимание некоторых трейдеров. CF Benchmarks в отчете ранее на этой неделе предположили, что биткоин торгуется ниже своего справедливого диапазона стоимости при сопоставлении с ростом M2 в США. Фирма отметила, что разрыв между расширением M2 и ценой BTC такой же широкий, как в любое время с августа 2024 года, что превратилось в сильную точку входа. Подобные расхождения в 2016, 2019 и 2021 годах предшествовали заметному росту. За последнее десятилетие BTC показал положительную корреляцию с M2, при этом денежный рост обычно опережает цену примерно на три месяца. Если эта историческая взаимосвязь сохранится, попутный ветер ликвидности в конце четвертого квартала может способствовать росту. Тактически у быков все еще есть уровни для восстановления. "Биткоин продолжает привлекать покупателей на внутридневных падениях, формируя плавный и довольно хрупкий восходящий тренд, при этом основная битва сейчас идет около 112 000 долларов", - сказал Алекс Купцикевич, главный рыночный аналитик FxPro, в электронном письме CoinDesk. "Настоящий тест находится около 115 000 долларов, чуть выше 50-дневной скользящей средней. Пребывание выше нее будет сигнализировать о возвращении к оптимизму, но пока BTC отстает от акций на рекордных максимумах", - добавил Купцикевич. Опционные столы сообщают о более твердом спросе на защиту в преддверии данных по инфляции в США на этой неделе, что соответствует нейтрально-медвежьему позиционированию в краткосрочной перспективе. Между тем, ставка SOL отслеживала устойчивый рост TVL до рекордных 12,2 миллиарда долларов, что на 57% больше с июня, в то время как мем-коины привлекли свежие потоки. Аналитики предполагают цели SOL в 300 долларов...
MegaETH называет Lombard основным партнером по Bitcoin перед запуском основной сети

MegaETH называет Lombard основным партнером по Bitcoin перед запуском основной сети

Пост MegaETH называет Lombard основным партнером по Биткоину перед запуском основной сети появился на BitcoinEthereumNews.com. Этот шаг был сделан всего через три дня после того, как MegaETH представил свой новый стейблкоин MegaUSD. MegaETH выбрал Lombard Finance – протокол, который позволяет пользователям получать доходность от своего Биктоина (BTC) с общей заблокированной стоимостью 1,6 миллиарда долларов – в качестве основного партнера по Биткоину перед запуском основной сети, о чем компании объявили в четверг, 11 сентября. Партнерство позволит пользователям создавать и погашать Биктоин напрямую в сети MegaETH без использования кошельков кастодиана, согласно сообщению в блоге Lombard. Биктоин в настоящее время является крупнейшим цифровым активом с рыночной капитализацией почти 2,3 триллиона долларов. Биктоин на MegaETH будет нативным (полностью обеспеченным, а не долговым обязательством) и безразрешительным. Между тем, интеграция разработана для того, чтобы разработчики могли встраивать BTC в приложения через комплект разработки программного обеспечения Lombard. Этот шаг подчеркивает усилия по расширению роли Биктоина в децентрализованных финансах (DeFi). Компании отметили, что, хотя централизованные биржи (CEX) ежегодно обрабатывают триллионы долларов в торговле Биктоином, лишь небольшая часть этой ликвидности поступает в DeFi. В настоящее время BTC торгуется по цене 114 500 долларов, что на 99% больше, чем год назад, согласно странице цен The Defiant. Интеграция также происходит на фоне более широкой тенденции в традиционных финансах (TradFi), где учреждения все чаще приобретают Биктоин для казначейств цифровых активов (DAT), чтобы использовать его ликвидность и хранить как средство сохранения стоимости. 'Рынки капитала Биткоина' MegaETH и Lombard говорят, что этот шаг может теперь предоставить аналогичные инструменты для децентрализованных приложений, чтобы привнести институциональный стиль управления казначейством в DeFi. "С институциональной инфраструктурой Биткоина от Lombard и исполнением в реальном времени от MegaETH мы открываем что-то совершенно новое: рынки капитала Биткоина", - заявили официальные представители MegaETH в сообщении на X, ранее известном как Twitter. Объявление появилось всего через несколько дней после того, как MegaETH Labs, команда, стоящая за блокчейном MegaETH, представила MegaUSD (USDm), нативный стейблкоин, созданный в партнерстве с Ethena Labs с использованием стека Ethena Stablecoin-as-a-Service. USDm разработан...
FTC проверяет OpenAI, Meta, xAI на предмет безопасности ИИ-чатботов для детей

FTC проверяет OpenAI, Meta, xAI на предмет безопасности ИИ-чатботов для детей

Пост FTC расследует OpenAI, Meta, xAI по вопросам безопасности ИИ-чатботов для детей появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения Федеральная торговая комиссия в четверг начала расследование в отношении Alphabet, Meta, xAI Илона Маска, OpenAI и других компаний по вопросу о том, как они защищают детей и подростков от потенциально негативного воздействия своих чатботов с искусственным интеллектом, поскольку опасения по поводу безопасности этой технологии нарастают. Регуляторы предупредили, что ИИ может "эффективно имитировать" человеческие характеристики, побуждая молодых пользователей "доверять и формировать отношения" с чатботами. Gado через Getty Images Ключевые факты FTC направила запросы в Alphabet, Character Technologies, Instagram, Meta, OpenAI, Snap и xAI с требованием предоставить информацию о том, как они "измеряют, тестируют и отслеживают потенциально негативное воздействие" ИИ-чатботов на детей и подростков, сообщило агентство. Расследование в основном будет охватывать меры, предпринятые компаниями для защиты детей, когда их ИИ-чатботы выступают в роли компаньонов, включая то, как они ограничивают использование и как пользователи и родители информируются о потенциальных рисках, связанных с чатботами, заявила FTC. ИИ-чатботы могут "эффективно имитировать человеческие характеристики", такие как эмоции и намерения, общаясь "как друг или доверенное лицо", предупредила FTC, предполагая, что дети и подростки могут "доверять и формировать отношения с чатботами". Ни Alphabet, Character Technologies, Meta, OpenAI, Snap, ни xAI не ответили немедленно на запросы Forbes о комментариях. Касательно Сенатор Джош Хоули, республиканец от штата Миссури, заявил в прошлом месяце, что будет расследовать ИИ-чатбот Meta, ссылаясь на отчет Reuters, цитирующий внутренний документ, указывающий, что руководящие принципы компании считали "приемлемым" для чатбота Meta вести романтические разговоры с детьми. Представитель Meta Энди Стоун сообщил Reuters, что компания пересматривает свою политику и "такие разговоры с детьми никогда не должны были быть разрешены". Хоули установил Meta крайний срок 19 сентября для предоставления соответствующих документов и заявил, что расследование будет направлено на выяснение того, способствуют ли продукты ИИ Meta "эксплуатации, обману и другим преступным действиям в отношении детей". Ключевая предыстория Федеральное расследование популярных ИИ-чатботов получило одобрение от...
Биткоин нельзя напечатать или контролировать – ключевая причина HODL BTC от Jeremie Davinci

Биткоин нельзя напечатать или контролировать – ключевая причина HODL BTC от Jeremie Davinci

Пост «Биктоин нельзя напечатать или контролировать – ключевая причина HODL BTC от Джереми Давинчи» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевая причина HODL Биктоина от Давинчи iPhone становится дешевле в Биткоине Ранний пользователь Биктоина и миллионер Джереми Давинчи обратился к крипто-сообществу с важным сообщением о BTC. Ссылаясь на основные достоинства Биктоина, Давинчи объяснил, почему важно его ходлить. Вам также может понравиться Ключевая причина HODL Биктоина от Давинчи Джереми Давинчи напомнил сообществу, что Биктоин – это редкий актив, ограниченный 21 миллионом монет. Поэтому невозможно произвести больше этого количества, и он невосприимчив к инфляции. Кроме того, Давинчи напомнил о децентрализованной природе BTC: «Биктоин нельзя напечатать, нельзя инфлировать, нельзя контролировать». Это ключевая причина, почему сообщество держит BTC: «Вот почему мы его HODL». #Биктоин нельзя напечатать, нельзя инфлировать, нельзя контролировать. Вот почему мы его HODL. — Davinci Jeremie (@Davincij15) 11 сентября 2025 г. iPhone становится дешевле в Биткоине В более раннем твите, преподаватель Биктоина Давинчи упомянул, что со временем iPhone от Apple стал дешевле при покупке в ценах Биткоина. Он сказал, что если 10 лет назад iPhone стоил примерно 2,66 BTC, то сейчас, в 2025 году, этот популярный гаджет Apple можно купить примерно за 0,006 Биткоина. 10 лет назад iPhone стоил ~2,66 BTC. Сегодня последняя базовая модель iPhone стоит всего ~0,006 BTC! — Davinci Jeremie (@Davincij15) 10 сентября 2025 г. Ранее на этой неделе крипто-сообщество активно обсуждало новую линейку iPhone 17 Pro от Apple. Один из телефонов этой линейки был выпущен в оранжевом цвете – цвете Биткоина. Источник: https://u.today/bitcoin-cant-be-printed-or-controlled-key-reason-to-hodl-btc-from-jeremie-davinci
Биткоин
BTC$117,703.97-2.49%
