Акции модной компании Mogu взлетели на фоне плана покупки Bitcoin, Ethereum, Solana
Пост «Акции модной компании Mogu взлетели на фоне плана покупки Биктоин, Ethereum, Solana» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, китайская компания Mogu в четверг сообщила, что ее совет директоров одобрил выделение 20 миллионов $ на Биктоин, Ethereum и Solana. Акции модной компании, котирующиеся на Nasdaq, недавно выросли на 76%. Совет директоров Mogu одобрил план потратить 20 миллионов $ на криптовалюты и связанные с криптовалютами ценные бумаги.
Акции модной компании Mogu, котирующейся на Nasdaq, взлетели в четверг после того, как компания объявила о покупке цифровых монет Биктоин, Ethereum и Solana на свободные денежные средства.
Китайская MOGU недавно торговалась примерно на 76% выше по цене 4,40 $ после того, как в какой-то момент взлетела до более чем 7 $ за акцию. Цена акций в основном держалась ниже 5 $ с момента достижения исторического максимума выше 37 $ в начале 2021 года.
Mogu, которая продает одежду и аксессуары онлайн, заявила в четверг, что ее совет директоров одобрил план потратить 20 миллионов $ на криптовалюты и связанные с криптовалютами ценные бумаги.
«Совет директоров считает, что, интегрируя цифровые активы в свои основные активы, компания может диверсифицировать не только свои казначейские активы, но и операционные возможности, необходимые для продуктов и услуг ИИ следующего поколения», — говорится в заявлении.
Decrypt обратился к Mogu за комментарием.
Mogu — последняя публично торгуемая компания, которая покупает криптовалюту как способ диверсификации своих денежных активов. Фирма стала публичной в 2018 году. Китайский технологический конгломерат Tencent Holdings был инвестором.
Ряд компаний, котирующихся на Nasdaq, следуют модели, разработанной Strategy — ранее MicroStrategy — которая перешла от разработки программного обеспечения к покупке Биктоин в 2020 году.
Компания сейчас является последним корпоративным держателем актива с 638 460 BTC стоимостью более 73 миллиардов $.
Компании, переходящие на план криптовалютного казначейства — покупка цифровых активов, чтобы инвесторы могли получить доступ к монетам — достигли как минимум краткосрочного роста цен на акции, иногда с массивными скачками. Несмотря на успех Strategy в качестве Биткоин-казначейства — ее акции выросли более чем на 2 000% с 2020 года — S&P Dow Jones Indices последний...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 11:13