Биткоин становится главной темой для инвестиционных обсуждений

Биткоин становится главной темой для инвестиционных обсуждений

Пост «Биктоин становится главной темой для инвестиционных обсуждений» появился на BitcoinEthereumNews.com. Прогнозы относительно будущей стоимости Биткоина продолжают вызывать разнообразные реакции среди финансовых экспертов. Недавний анализ компании Bitwise, специализирующейся на управлении активами, прогнозирует, что будущая стоимость Биткоина потенциально может достичь около 1,3 миллиона USD к 2035 году. Читать далее: Биктоин становится главной темой для инвестиционных обсуждений Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-emerges-as-a-major-investment-talking-point
BitcoinEthereumNews2025/09/12 12:33
Впечатляющий рост цены Bitcoin: BTC преодолевает отметку в 116 000$

Впечатляющий рост цены Bitcoin: BTC преодолевает отметку в 116 000$

Пост Впечатляющий рост цены Биткоина: BTC преодолевает отметку в 116 000$ появился на BitcoinEthereumNews.com. Впечатляющий рост цены Биткоина: BTC преодолевает отметку в 116 000$ Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Впечатляющий рост цены Биткоина: BTC преодолевает отметку в 116 000$ Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-milestone-7/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 11:40
Акции модной компании Mogu взлетели на фоне плана покупки Bitcoin, Ethereum, Solana

Акции модной компании Mogu взлетели на фоне плана покупки Bitcoin, Ethereum, Solana

Пост «Акции модной компании Mogu взлетели на фоне плана покупки Биктоин, Ethereum, Solana» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце, китайская компания Mogu в четверг сообщила, что ее совет директоров одобрил выделение 20 миллионов $ на Биктоин, Ethereum и Solana. Акции модной компании, котирующиеся на Nasdaq, недавно выросли на 76%. Совет директоров Mogu одобрил план потратить 20 миллионов $ на криптовалюты и связанные с криптовалютами ценные бумаги. Акции модной компании Mogu, котирующейся на Nasdaq, взлетели в четверг после того, как компания объявила о покупке цифровых монет Биктоин, Ethereum и Solana на свободные денежные средства. Китайская MOGU недавно торговалась примерно на 76% выше по цене 4,40 $ после того, как в какой-то момент взлетела до более чем 7 $ за акцию. Цена акций в основном держалась ниже 5 $ с момента достижения исторического максимума выше 37 $ в начале 2021 года. Mogu, которая продает одежду и аксессуары онлайн, заявила в четверг, что ее совет директоров одобрил план потратить 20 миллионов $ на криптовалюты и связанные с криптовалютами ценные бумаги. «Совет директоров считает, что, интегрируя цифровые активы в свои основные активы, компания может диверсифицировать не только свои казначейские активы, но и операционные возможности, необходимые для продуктов и услуг ИИ следующего поколения», — говорится в заявлении. Decrypt обратился к Mogu за комментарием. Mogu — последняя публично торгуемая компания, которая покупает криптовалюту как способ диверсификации своих денежных активов. Фирма стала публичной в 2018 году. Китайский технологический конгломерат Tencent Holdings был инвестором. Ряд компаний, котирующихся на Nasdaq, следуют модели, разработанной Strategy — ранее MicroStrategy — которая перешла от разработки программного обеспечения к покупке Биктоин в 2020 году. Компания сейчас является последним корпоративным держателем актива с 638 460 BTC стоимостью более 73 миллиардов $. Компании, переходящие на план криптовалютного казначейства — покупка цифровых активов, чтобы инвесторы могли получить доступ к монетам — достигли как минимум краткосрочного роста цен на акции, иногда с массивными скачками. Несмотря на успех Strategy в качестве Биткоин-казначейства — ее акции выросли более чем на 2 000% с 2020 года — S&P Dow Jones Indices последний...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 11:13
BlockDAG, ADA, TRX и AVAX

BlockDAG, ADA, TRX и AVAX

Пост BlockDAG, ADA, TRX и AVAX появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости 12 сентября 2025 | 05:00 Узнайте, почему привлечение BlockDAG почти 405 миллионов $, обсуждение ETF для ADA, использование TRX и рост AVAX делают их лучшими выборами на 2025 год. Найдите следующую хорошую криптовалюту для инвестиций прямо сейчас. Если 2021 год был полон хайпа, а 2022 год был о выживании, то 2025 год - о доказательствах. Крипторынок больше не только о больших обещаниях. Люди хотят видеть, что работает на практике. Доказательства приходят в виде активных пользователей, реальных приложений и показателей роста, которые можно отслеживать уже сегодня. Многие проекты все еще гонятся за историями, чтобы оставаться в центре внимания, но другие уже демонстрируют реальную тягу с данными, подтверждающими это. От живого стресс-тестирования перед запуском до обсуждений биржевых фондов и принятия сети, список хороших криптовалют для инвестиций в 2025 году указывает на монеты, которые выходят за рамки теории. Вот четыре ведущих имени, задающих темп, начиная с того, который уже майнится под реальным давлением. BlockDAG (BDAG): Тестирование масштабируемости перед запуском Что на практике означает создание масштабируемости? Для BlockDAG (BDAG) это означает тестирование под реальным давлением. Его мобильное приложение для майнинга X1 теперь используют более 3 миллионов человек ежедневно. Это не просто игра "нажми и заработай". Каждая сессия тестирует скорость блока, задержку и пропускную способность. Команда не ждет, чтобы увидеть, что произойдет после запуска. Они собирают живые результаты прямо сейчас. Привлеченные средства показывают ту же историю. BlockDAG привлек почти 405 миллионов $. Более 26,2 миллиардов монет уже продано, с 312 000 зарегистрированных держателей. Сообщество активно и быстро растет. Цена монеты также привлекает внимание. В партии 30 BDAG стоит 0,03 $. Тем не менее, в течение ограниченного времени он предлагается по цене 0,0013 $. Это равняется 2 900% ROI по сравнению с первой партией. Немногие проекты демонстрируют такой...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 10:05
Волнующий дебют RexShares, вероятно, в следующий четверг

Волнующий дебют RexShares, вероятно, в следующий четверг

Пост "Захватывающий дебют RexShares, вероятно, в следующий четверг" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ожидаемый запуск DOGE ETF: Захватывающий дебют RexShares, вероятно, в следующий четверг Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Ожидаемый запуск DOGE ETF: Захватывающий дебют RexShares, вероятно, в следующий четверг Источник: https://bitcoinworld.co.in/doge-etf-launch-delayed/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 10:01
Несмотря на пропуск плей-офф серии Xfinity, Кристиан Экес считает 2025 год успешным

Несмотря на пропуск плей-офф серии Xfinity, Кристиан Экес считает 2025 год успешным

Пост «Несмотря на пропуск плей-офф серии Xfinity, Кристиан Экес считает 2025 год успешным» появился на BitcoinEthereumNews.com. Кристиан Экес, пилот автомобиля #16 Celsius Chevrolet, садится в свою машину во время квалификации гонки NASCAR Xfinity Series Tennessee Lottery 250 на трассе Nashville Superspeedway 31 мая 2025 года в Ливане, Теннесси. (Фото: Шон Гарднер/Getty Images) Getty Images Кристиан Экес осваивается в серии Nascar Xfinity после тяжелого начала своей карьеры в Kaulig Racing. 24-летнему гонщику потребовалось несколько месяцев, чтобы привыкнуть к другому типу гоночного автомобиля, и он пропустил плей-офф серии Xfinity 2025 года с командой №16. «Это был довольно масштабный опыт обучения», — сказал Экес. «Этот год определенно на другом уровне с множеством неудач, ошибок с моей стороны, ошибок команды, и многое пошло не так. У нас была скорость в топ-8 каждую неделю и иногда скорость, достаточная для победы в гонке. Но всё никак не складывается, и это поставило нас в ситуацию, когда мы не попали в плей-офф, что печально, потому что мы хорошо выступали в последние четыре-пять недель». Экес взял на себя управление флагманским автомобилем №16 Kaulig Racing в рамках многолетнего контракта после того, как команда вернула Эй Джей Аллмендингера в Кубковую серию. Аллмендингер был постоянной угрозой для побед в серии Xfinity и занял третье место в рейтинге 2024 года, даже когда Kaulig в целом отставал по темпу большую часть сезона. Эта нехватка скорости перешла и на 2025 год, поскольку Kaulig Racing испытывает трудности во всей серии Xfinity. Экес, однако, стал единственным ярким пятном для команды. «Мне потребовалось время, чтобы понять, что мне нужно в этих типах гоночных автомобилей», — сказал Экес. «Я так долго управлял грузовиком, а это больше похоже на автомобиль ARCA, на котором я гонялся семь лет назад. Я изучаю разные аспекты...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 09:29
Феноменальный рост BTC выше 115 000$

Феноменальный рост BTC выше 115 000$

Пост «Феноменальный рост BTC выше 115 000$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Скачок цены Биткоина: Феноменальный рост BTC выше 115 000$ Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Скачок цены Биткоина: Феноменальный рост BTC выше 115 000$ Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-analysis-14/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 09:13
Команда Shiba Inu подтверждает, что отложенная миграция состоится, вот что грядет

Команда Shiba Inu подтверждает, что отложенная миграция состоится, вот что грядет

После нескольких недель ожиданий и задержек, команда разработчиков Shiba Inu официально подтвердила, что долгожданная миграция с LEASH v1 на LEASH v2 готова к запуску. Задержка была вызвана необходимостью устранения недостатков в оригинальном смарт-контракте токена LEASH и завершения тщательного аудита безопасности. Теперь, когда эти препятствия […]
Bitcoinist2025/09/12 08:00
Причины, почему Pendle (PENDLE) все еще сильно недооценен – возможность в 400 триллионов долларов, которую все упустили

Причины, почему Pendle (PENDLE) все еще сильно недооценен – возможность в 400 триллионов долларов, которую все упустили

Pendle продолжает оставаться незамеченным, несмотря на то, что создает одну из самых многообещающих историй в DeFi. В длинном треде в X, Mesh.hl назвал PENDLE "преступно недооцененным", и когда вы смотрите на данные, легко понять почему. Цифры, которые выделяются Pendle в настоящее время имеет 12,3 миллиарда $ заблокированных в протоколе, рост
Coinstats2025/09/12 07:00
Perplexity ИИ-агент прогнозирует, когда Solana (SOL) может Пуш выше 500 $ и обнаруживает дешевую криптовалюту, которая может вырасти на 9500% в 2025 году

Perplexity ИИ-агент прогнозирует, когда Solana (SOL) может Пуш выше 500 $ и обнаруживает дешевую криптовалюту, которая может вырасти на 9500% в 2025 году

Крипторынок снова гудит, и не только потому, что Биткоин стабильно держится выше 60 000$. Perplexity AI генерирует прогнозы, за которыми внимательно следят многие трейдеры. Один из самых громких прогнозов заключается в том, что Solana (SOL) в конечном итоге может превысить 500$, смелое предположение, которое вновь разожгло дебаты о ее месте в следующем бычьем тренде
Coinstats2025/09/12 06:30
