Based Eggman $GGs и BlockDAG набирают популярность на рынке

Based Eggman $GGs и BlockDAG набирают популярность на рынке

Пост Based Eggman $GGs и BlockDAG набирают популярность на рынке появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 12 сентября 2025 | 10:23 Предпродажи токенов, такие как Based Eggman $GGs и BlockDAG, доминируют в 2025 году. Узнайте, почему эти новые предпродажи крипто-токенов возглавляют список предпродаж криптовалют благодаря высокому спросу, полезности и доверию инвесторов. Криптовалютный рынок в 2025 году формируется новой волной предпродажных крипто-проектов. Эти запуски привлекают внимание как розничных, так и институциональных инвесторов, которые ищут лучшие криптовалютные предпродажи для покупки прямо сейчас. Два имени, выделяющиеся в списке предпродаж криптовалют, — это Based Eggman ($GGs) и BlockDAG. Оба доказывают, что спрос на предпродажи токенов остается высоким, когда проекты обеспечивают ценность для сообщества и имеют прочную структуру. По мере запуска новых предпродаж криптовалют каждый месяц, выявление проектов, сочетающих инновации с потенциалом для внедрения, стало приоритетом. Based Eggman и BlockDAG показывают, как это выглядит на практике. Based Eggman ($GGs): Растущая сила в предпродажах токенов Based Eggman $GGs набрал популярность как один из лучших крипто-предпродаж, объединяя игровую культуру и сеть Base. Его сильные показатели предпродажи подчеркивают, как быстро он привлек интерес. Проект уже собрал 71 049,52 USDT и продал более 9 031 378 токенов по цене предпродажи 0,006389 $. Сосредоточившись на полезности, Based Eggman обеспечивает центральную роль $GGs в своей экосистеме. Токен может использоваться для обеспечения ликвидности, игровых приложений, майнинга, платежей и даже комиссий за газ в смарт-контрактах. Этот дизайн связывает монету напрямую с функциональностью, а не делает ее чисто спекулятивной. Еще один аспект, укрепляющий $GGs, — это его связь с быстрорастущей экосистемой Base. Base, поддерживаемая Coinbase, быстро стала центром для web3 крипто-предпродажных проектов. По мере роста активности на Base, Based Eggman хорошо позиционирован для получения выгоды. Это сочетание игровой культуры и практических вариантов использования делает $GGs одним из лучших токенов крипто-предпродажи для...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 15:26
Based Eggman $GGs и BlockchainFx ($BFX) в центре внимания инвесторов

Based Eggman $GGs и BlockchainFx ($BFX) в центре внимания инвесторов

Пост Based Eggman $GGs и BlockchainFx ($BFX) в центре внимания инвесторов появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 12 сентября 2025 | 09:30 Изучите лучшие крипто-пресейлы для покупки прямо сейчас с Based Eggman ($GGs) и BlockchainFx ($BFX). Получите информацию о токенах на стадии пресейла, экосистемах и трендах инвесторов в 2025 году. Токены на стадии пресейла стали одной из самых обсуждаемых тенденций 2025 года, поскольку инвесторы ищут новые способы подключиться к блокчейн-проектам до их выхода на крупные биржи. Эти запуски на ранней стадии часто демонстрируют свежие идеи в игровой индустрии, финансах и цифровых экосистемах. Присоединяясь на стадии пресейла, участники могут оценить как полезность проекта, так и его дорожную карту в формировании более широкого крипторынка. В этом году два имени выделяются из растущего списка крипто-пресейлов: Based Eggman ($GGs) и BlockchainFx ($BFX). Оба прокладывают отдельные пути, привлекая внимание в расширяющемся мире пресейлов токенов. Информация о пресейл-токенах 2025: Игровая индустрия встречается с инновациями в трейдинге Пресейлы токенов в 2025 году — это не просто ранний вход; они связаны с распознаванием изменений в том, как проекты Web3 соединяют культуру и финансы. Инвесторы теперь ищут экосистемы, которые делают больше, чем просто запускают монету на пресейле. Лучший крипто-пресейл для покупки прямо сейчас часто сводится к тому, предлагает ли проект уникальную точку входа на более широкие рынки или в сообщества. В этом пространстве крипто-проекты на стадии пресейла, такие как Based Eggman и BlockchainFx, показывают, как инновации переопределяют то, что могут предложить пресейлы токенов. Оба проекта также подчеркивают растущий спрос на крипто-монеты на пресейле, которые объединяют культурное взаимодействие с практическими торговыми решениями. Для тех, кто оценивает следующую волну пресейлов криптовалют, эти два токена иллюстрируют, почему токены на стадии пресейла все чаще рассматриваются как входы в полномасштабные экосистемы, а не как спекулятивные игры. Based Eggman ($GGs): Где игровая культура питает полезность Web3 Based Eggman $GGs позиционирует себя как один из лучших токенов на стадии пресейла 2025 года, сочетая энергию мемов с игровой инфраструктурой...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 15:17
Главный юрисконсульт Coinbase Гревал бросает вызов SEC после исчезновения ключевых сообщений Генслера

Главный юрисконсульт Coinbase Гревал бросает вызов SEC после исчезновения ключевых сообщений Генслера

TLDR: Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал обвиняет Комиссию по ценным бумагам и биржам США в утере критически важных сообщений Генслера о криптовалютах. Отчет OIG SEC подтверждает, что текстовые сообщения Генслера за почти год были уничтожены. History Associates, представляющая Coinbase, требует ускоренного расследования и санкций. Текстовые сообщения более 20 других высокопоставленных чиновников SEC также могут быть безвозвратно утеряны. Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал возглавляет борьбу [...] Статья "Главный юрисконсульт Coinbase Гревал бросает вызов SEC после исчезновения ключевых сообщений Генслера" впервые появилась на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/12 14:55
Цена TRON (TRX): Сеть снижает комиссии за транзакции на 60%, вызывая рост на 17%

Цена TRON (TRX): Сеть снижает комиссии за транзакции на 60%, вызывая рост на 17%

TLDR Управление TRON сократило стоимость транзакций на 60%, снизив средние комиссии за перевод с 4,4 TRX до 2,1 TRX TRX торгуется по цене 0,3447 $, рост на 2,4% за 24 часа несмотря на охлаждение торговых объемов Сеть ежедневно обрабатывает более 21 миллиарда $ в переводах USDT, создавая стабильный спрос TRON Inc. расширила казначейство на 110 миллионов $ и запустила приложение Ledger Enterprise [...] Пост TRON (TRX) Цена: Сеть снижает комиссии за транзакции на 60%, что приводит к росту на 17% впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/12 14:37
MoonPay и Birdeye совместно ускоряют покупки и торговлю криптоактивами

MoonPay и Birdeye совместно ускоряют покупки и торговлю криптоактивами

MoonPay и Birdeye вместе оптимизируют покупки криптовалюты, предлагая быстрые и безопасные транзакции на глобальном уровне с использованием различных способов оплаты.
Blockchainreporter2025/09/12 14:30
Готов ли бычий рынок Биткоина к завершению?

Готов ли бычий рынок Биткоина к завершению?

Пост "Бычий рынок Биткоина скоро закончится?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 12 сентября 2025 | 09:09 Поскольку Биктоин движется в боковом движении рынка после неудачной попытки удержать недавние максимумы, наблюдатели рынка разделились во мнениях о том, наступил ли уже пик цикла. Легендарный трейдер Питер Брандт считает, что пик может быть позади, в то время как другие аналитики видят еще потенциал для роста — а предстоящее решение Федеральной резервной системы по ставке добавляет неопределенности. Брандт бьет тревогу Брандт намекнул, что августовский скачок до 124 000$ мог ознаменовать максимум цикла. Его взгляд соответствует классическим моделям циклов халвинга, где пики обычно наступают вскоре после сокращения вознаграждений за блоки. Если он прав, следующая глава Биткоина может быть меньше связана с эйфорией и больше с консолидацией. Не все готовы делать выводы. Аналитик JDK утверждает, что поведение Биткоина соответствует теории "удлиняющихся циклов", предполагая потенциальный пик в октябре или ноябре. Для него структура рынка важнее календаря — и текущая среда еще не напоминает вершины прошлых циклов. Джокер ликвидности: снижение ставок ФРС Ситуацию усложняет Федеральный резерв. С ослаблением инфляции рынки видят 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC. Вливания ликвидности могут, теоретически, подтолкнуть Биткоин к новому росту. Но история не так однозначна. В 2019 году Биткоин сильно вырос перед снижением ставок ФРС, но потерял импульс, когда они начались. В 2024 году BTC достиг шестизначных цифр — но это движение совпало с победой Трампа на выборах, что затрудняет выделение влияния денежно-кредитной политики. Общая картина Несмотря на споры о сроках, большинство согласны с направлением: долгосрочная траектория Биткоина остается восходящей. Как сказал Энтони Помплиано, снижение ставок может не стать тем триггером, которого все ожидают — но более широкий тренд по-прежнему благоприятствует росту. Открытый вопрос заключается в том, остались ли фейерверки позади или еще один последний...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 14:17
Костюмированная вечеринка Биткоина и охота за скрытыми сокровищами

Костюмированная вечеринка Биткоина и охота за скрытыми сокровищами

Пост «Биткоин-костюмированная вечеринка и охота за скрытыми сокровищами» появился на BitcoinEthereumNews.com. HODLween 2025 Шарлотт HODLween 2025 Место проведения: Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United StatesДата: Пт, 31 окт – Пт, 31 окт, 2025Время: 15:00 – 19:00 (UTC-04:00) Восточное летнее время (США и Канада)Тип события: Мероприятие БиткоинОфициальный сайт: https://hodlween.party/ Обзор мероприятия Погрузитесь в кроличью нору биткоина на HODLween 2025, пятом ежегодном мероприятии, где вас ждут захватывающая атмосфера и добыча! Наденьте свой лучший костюм для конкурса «Лучший Сатоши Накамото» и охотьтесь за скрытым биткоином. Присоединяйтесь к веселью в пятницу, 31 октября, 15:00 – 19:00, в дистиллерии Great Wagon Road в художественном районе NoDa! HODLween — это хэллоуинская вечеринка в биткоин-тематике, включающая живую музыку, выступления, скрытый биткоин, впечатляющий декор и эпический конкурс костюмов на лучшего Сатоши Накамото. Это самая продолжительная биткоин-хэллоуинская вечеринка в мире, организованная Bitcoin Charlotte. HODLween не является мероприятием Web3, NFT, крипто, блокчейн или альткоин. Почему стоит посетить? Насладитесь уникальным празднованием Хэллоуина в биткоин-тематике. Участвуйте в интерактивных мероприятиях, таких как конкурс костюмов. Общайтесь с единомышленниками-энтузиастами биткоина и новичками. Откройте для себя скрытый биткоин и наслаждайтесь захватывающими выступлениями. Ключевые моменты Спикеры: TBA Сессии: Конкурсы костюмов, живые выступления Обсуждаемые темы: Биткоин, принципы HODL, децентрализованные технологии Особенности: Охота за скрытыми биткоин-сокровищами, возможности для нетворкинга, впечатляющий декор Часто задаваемые вопросы Что такое HODLween 2025?HODLween — это хэллоуинская вечеринка в биткоин-тематике с живой музыкой, конкурсами костюмов и охотой за скрытым биткоином. Когда и где она проводится?Пт, 31 окт – Пт, 31 окт, 2025, 15:00 – 19:00, в Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United States Кому следует посетить?Энтузиастам биткоина, новичкам и всем, кто интересуется уникальным опытом празднования Хэллоуина. Какие темы обсуждаются?Обсуждение включает Биткоин, его сообщество и стратегии HODL. Отказ от ответственности: Текст выше является рекламной статьей, которая не является частью редакционного контента Coincu.com. Источник: https://coincu.com/blockchain-event/hodlween-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 13:55
Биткоин ETF видит приток 552,7M $ и Ethereum ETF видит приток 113,1M $ 11 сентября

Биткоин ETF видит приток 552,7M $ и Ethereum ETF видит приток 113,1M $ 11 сентября

Пост о притоке в размере 552,7 млн $ в Bitcoin ETF и притоке в размере 113,1 млн $ в Ethereum ETF 11 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Bitcoin ETF зафиксировали значительный приток в размере 552,7 млн $ 11 сентября. Ethereum ETF привлекли 113,1 млн $ притока в тот же день. Биржевые фонды Bitcoin зарегистрировали приток в размере 552,7 млн $ 11 сентября, в то время как ETF Ethereum привлекли 113,1 млн $ в тот же день. Приток представляет собой покупки инвесторами ETF цифровых активов во время торговой сессии. Bitcoin ETF привлекли почти в пять раз больше капитала, чем их аналоги на базе Ethereum. Обе категории криптоактивов продемонстрировали положительный спрос со стороны инвесторов, при этом общий приток составил 665,8 млн $ по двум классам цифровых активов. Источник: https://cryptobriefing.com/bitcoin-ethereum-etf-inflows-sept-11-2024/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 13:28
Биткоин-бандиты пойманы: Майнинговые установки обнаружены в потолках домов престарелых Гонконга

Биткоин-бандиты пойманы: Майнинговые установки обнаружены в потолках домов престарелых Гонконга

Пост Биткоин-бандиты пойманы: Майнинг оборудование обнаружено в потолках домов престарелых Гонконга появился на BitcoinEthereumNews.com. Два техника в Гонконге были арестованы за предполагаемое хищение электроэнергии из домов престарелых для инвалидов для обеспечения работы тайной криптовалютной майнинг-операции. Подозрительная активность приводит к раскрытию Два техника в Гонконге были арестованы за предполагаемое хищение электроэнергии из домов престарелых для инвалидов для обеспечения работы тайной Биткоин майнинг-операции. [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-bandits-busted-mining-rigs-found-in-ceilings-of-hong-kong-care-homes/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 12:54
Замечательный рост притока средств в Биткоин и блокчейн Ethereum!

Замечательный рост притока средств в Биткоин и блокчейн Ethereum!

Пост Замечательный рост притока Биткоин и Ethereum! появился на BitcoinEthereumNews.com. Спотовые крипто ETF: Замечательный рост притока Биткоин и Ethereum! Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Спотовые крипто ETF: Замечательный рост притока Биткоин и Ethereum! Источник: https://bitcoinworld.co.in/spot-crypto-etfs-surge/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 12:37
