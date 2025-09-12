Костюмированная вечеринка Биткоина и охота за скрытыми сокровищами
Пост «Биткоин-костюмированная вечеринка и охота за скрытыми сокровищами» появился на BitcoinEthereumNews.com. HODLween 2025 Шарлотт HODLween 2025 Место проведения: Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United StatesДата: Пт, 31 окт – Пт, 31 окт, 2025Время: 15:00 – 19:00 (UTC-04:00) Восточное летнее время (США и Канада)Тип события: Мероприятие БиткоинОфициальный сайт: https://hodlween.party/ Обзор мероприятия Погрузитесь в кроличью нору биткоина на HODLween 2025, пятом ежегодном мероприятии, где вас ждут захватывающая атмосфера и добыча! Наденьте свой лучший костюм для конкурса «Лучший Сатоши Накамото» и охотьтесь за скрытым биткоином. Присоединяйтесь к веселью в пятницу, 31 октября, 15:00 – 19:00, в дистиллерии Great Wagon Road в художественном районе NoDa! HODLween — это хэллоуинская вечеринка в биткоин-тематике, включающая живую музыку, выступления, скрытый биткоин, впечатляющий декор и эпический конкурс костюмов на лучшего Сатоши Накамото. Это самая продолжительная биткоин-хэллоуинская вечеринка в мире, организованная Bitcoin Charlotte. HODLween не является мероприятием Web3, NFT, крипто, блокчейн или альткоин. Почему стоит посетить? Насладитесь уникальным празднованием Хэллоуина в биткоин-тематике. Участвуйте в интерактивных мероприятиях, таких как конкурс костюмов. Общайтесь с единомышленниками-энтузиастами биткоина и новичками. Откройте для себя скрытый биткоин и наслаждайтесь захватывающими выступлениями. Ключевые моменты Спикеры: TBA Сессии: Конкурсы костюмов, живые выступления Обсуждаемые темы: Биткоин, принципы HODL, децентрализованные технологии Особенности: Охота за скрытыми биткоин-сокровищами, возможности для нетворкинга, впечатляющий декор Часто задаваемые вопросы Что такое HODLween 2025?HODLween — это хэллоуинская вечеринка в биткоин-тематике с живой музыкой, конкурсами костюмов и охотой за скрытым биткоином. Когда и где она проводится?Пт, 31 окт – Пт, 31 окт, 2025, 15:00 – 19:00, в Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United States Кому следует посетить?Энтузиастам биткоина, новичкам и всем, кто интересуется уникальным опытом празднования Хэллоуина. Какие темы обсуждаются?Обсуждение включает Биткоин, его сообщество и стратегии HODL. Отказ от ответственности: Текст выше является рекламной статьей, которая не является частью редакционного контента Coincu.com. Источник: https://coincu.com/blockchain-event/hodlween-2025/
