Meliuz представляет стратегию на основе опционов Биткоин для увеличения казначейства

Пост Meliuz представляет стратегию на основе процентных опционов Биткоина для расширения Казначейства появился на BitcoinEthereumNews.com. Meliuz недавно представила новую стратегию, которая позволит увеличить доходность от Биткоина, хранящегося в составе своего казначейства. Бразильская компания теперь будет использовать опционы с предопределенными ценами исполнения, чтобы продолжать приобретать Биткоин и получать прибыль от волатильности рынка. Meliuz будет использовать обеспеченные денежными средствами опционы на Биткоин для расширения своего Казначейства Meliuz, [...] Источник: https://news.bitcoin.com/meliuz-unveils-options-based-bitcoin-strategy-to-enlarge-treasury/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 18:12
Биткоин ETF привлекают значительный капитал

Пост «Биткоин ETF привлекают значительный капитал» появился на BitcoinEthereumNews.com. Спотовые биржевые фонды (ETF) Биткоина, котирующиеся в США, испытали заметный приток в размере 552,78 миллиона $ в четверг, продолжая четырехдневную положительную серию, которая собрала в общей сложности 1,7 миллиарда $ инвестиций. Этот всплеск отражает растущий интерес к Биткоину, позиционируя его как ценный финансовый актив для инвесторов. Продолжить чтение: Биткоин ETF привлекают значительный капитал Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etfs-draw-significant-capital
BitcoinEthereumNews2025/09/12 17:54
SocialGrow AI сотрудничает с Openverse для развития токенизации активов реального мира

Партнерство направлено на использование стандартизированного механизма токенизации Активов реального мира и интероперабельности Openverse для предоставления оптимизированных кроссчейн-решений.
Blockchainreporter2025/09/12 17:30
Биткоин (BTC) Достиг 116 000$: Грядет ли Откат Рынка?

Биткоин (BTC) достиг горизонтального уровня сопротивления в 115 700 $ рано утром в пятницу, а также коснулся верхней границы восходящего канала. Цена отскочила от этих барьеров, и учитывая, что краткосрочный моментум достиг своего пика, является ли это идеальной точкой для начала следующего нисходящего ценового импульса?
Cryptodaily2025/09/12 17:20
Акции китайской MOGU взлетели на 84% после покупки крипто на 20 млн $

Пост «Акции китайской MOGU взлетели на 84% после покупки крипто на 20 млн долларов США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Китайская модная компания MOGU увидела рост своих акций более чем на 80% после того, как объявила инвесторам, что выделит 20 млн долларов США на добавление криптоактивов в свой баланс. Почему компания решила инвестировать в криптовалюту? Краткое содержание Цена акций MOGU выросла на 84% после объявления о том, что компания социальных медиа начнет покупать криптоактивы стоимостью 20 млн долларов США. Председатель Чен Ци будет отвечать за принятие решений о том, когда использовать средства для покупки криптовалюты для компании. Согласно недавнему пресс-релизу, совет директоров онлайн-платформы моды и образа жизни решил выделить до 20 млн долларов США корпоративных активов в криптоактивы. Эти активы включают Биктоин, блокчейн Ethereum, Экосистема Solana и многие другие. Основанная в 2011 году, MOGU Inc — это платформа электронной коммерции в социальных сетях, базирующаяся в Китае. Платформа специализируется на контенте, связанном с модой, товарами для дома и услугами. Сайт MOGU служит для объединения продавцов, лидеров мнений и пользователей. Добавляя криптовалюту в свой баланс, MOGU надеется начать диверсификацию не только своих казначейских активов, но и операционных возможностей, готовясь к погружению в ИИ-агент продукты наряду с текущими услугами, связанными с модой. Совет директоров предоставляет полные полномочия председателю компании Чен Ци принимать решения о том, когда средства будут направлены на покупку криптоактивов. С этим объявлением компания присоединяется к небольшому числу китайских фирм, которые инвестировали свои средства в криптовалюты, таких как DayDayCook Enterprise, Aurora Mobile, Yunfeng Financial Group и другие. Эти компании также наблюдали рост акций после объявления о том, что они выделят часть своих средств на покупку криптовалюты. Например, когда Aurora Mobile объявила в июне 2025 года, что ее совет директоров одобрил план конвертации до 20% денежных средств и их эквивалентов в Биктоин...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 17:19
Сэм Бэнкман-Фрид подал апелляцию на 25-летний тюремный срок

Одна из самых громких судебных драм в мире криптовалют готовится к возобновлению, поскольку Сэм Бэнкман-Фрид готовится оспорить свой 25-летний приговор с потенциальным новым судебным процессом на горизонте. Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор обанкротившейся биржи FTX, снова совершит возврат...
Crypto.news2025/09/12 17:06
Исследование Coinbase прогнозирует укрепление крипторынка в 2025 году

Пост Исследование Coinbase прогнозирует силу крипторынка в 2025 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Исследование Coinbase прогнозирует сильный крипторынок в конце 2025 года. Рынок укрепляется за счет ликвидности, регулирования. Доминируют активы с большой капитализацией, мелкие токены консолидируются. Исследовательская команда Coinbase под руководством Дэвида Дуонга прогнозирует укрепление крипторынков в начале 4 квартала 2025 года благодаря ликвидности, макроэкономической среде и регуляторным изменениям. Институциональное накопление основных криптовалют может стабилизировать рыночные цены, в то время как меньшие активы сталкиваются с потенциальной консолидацией по мере перемещения капитала в сторону более крупных, ликвидных активов. Криптоиндустрия сталкивается со сдвигом в институциональной конкуренции Coinbase сообщил, что крипторынок переходит в фазу "игрок против игрока", характеризующуюся усилением конкуренции среди институциональных и крупных инвесторов. Дэвид Дуонг, глобальный руководитель исследований в Coinbase, прогнозирует, что благоприятные макроэкономические условия и сильная ликвидность продолжат поддерживать рынок до четвертого квартала 2025 года. В результате этих рыночных условий активы с большой капитализацией, такие как Биктоин, Ethereum и Solana, видят повышенный институциональный интерес, в то время как меньшие участники цифровых казначейских активов могут столкнуться с давлением консолидации. Отчет подчеркивает значительное влияние финансирования, отмечая, что по состоянию на 10 сентября, 1 миллион BTC, 4,9 миллиона ETH и 8,9 миллиона SOL находились в цифровых казначействах активов, что указывает на институциональное доверие. Исследовательская команда Coinbase: "Вступая в последний квартал, мы ожидаем, что сильная ликвидность, благоприятный макроэкономический фон и регуляторный импульс будут хорошо поддерживать крипторынки. Ожидается, что спрос на блокчейне со стороны цифровых казначейств активов также обеспечит нижний предел для цен." Историческая устойчивость и институциональный спрос на активы Знаете ли вы? Биктоин исторически испытывал трудности в сентябре, показывая низкую эффективность шесть лет подряд до 2022 года, тенденция, которая считалась ненадежной в 2023 и 2024 годах. Этот исторический сдвиг отмечает значительное отклонение и подчеркивает изменение рыночной динамики в криптоландшафте. Недавние данные от CoinMarketCap показывают, что цена Биткоина стабилизируется на уровне 115 048,20 $ с рыночной капитализацией, достигающей 2,29 триллиона $. Активность указывает на 24-часовое увеличение на 0,77%. Несмотря на краткосрочные колебания цен, Биткоин...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:46
Cardano, Dogecoin и 3 токена, которые могут вырасти на 800%, поскольку Биткоин нацелен на 140 000$

Пост Cardano, Dogecoin и 3 токена, которые могут вырасти на 800%, поскольку Биктоин нацелен на 140 000 долларов, появился на BitcoinEthereumNews.com. Когда Биктоин начинает двигаться к отметке 140 000 долларов, волновые эффекты часто ощущаются на всем рынке альткоинов. Трейдеры уже строят предположения о том, какие токены могут принести наиболее значительную прибыль, и в центре внимания находятся не только обычные подозреваемые. В то время как такие имена, как Cardano и Dogecoin, продолжают привлекать интерес, более новые проекты, такие как Little Pepe, привлекают внимание своими показателями и растущим сообществом. С предпродажей, находящейся сейчас на 12 этапе, и ранними покупателями, уже получившими прибыль в 110%, многие инвесторы считают, что он имеет потенциал вырасти более чем на 800%, как только Биктоин начнет свой следующий большой ход. Cardano (ADA): Построен на терпении и прогрессе Cardano ADA всегда был известен своей игрой на долгосрочную перспективу. ADA торгуется около 0,82 долларов после снижения примерно на 2% за последний день и почти на 6% за прошедшую неделю. Последнее обновление Plomin, которое переводит управление в более децентрализованную структуру, позиционирует Cardano как сеть, построенную для будущего, а не для быстрых побед. Аналитики, наблюдающие за графиками, предполагают, что ADA может двигаться к прорыву, если Биктоин возьмет на себя инициативу. Некоторые прогнозы указывают на то, что ADA может вернуться в зону 3 долларов, если более широкий рынок испытает возрождение. Dogecoin (DOGE): По-прежнему подпитывается культурой Dogecoin DOGE существует достаточно долго, чтобы доказать, что культура сообщества может поддерживать монету живой через любой цикл. DOGE торгуется около 0,216 долларов с ежедневными объемами торгов, превышающими 1,5 миллиарда долларов. Он консолидируется в узком диапазоне с сопротивлением, формирующимся около 0,24 долларов. Если Биктоин поднимется к 140 000 долларов, есть все основания полагать, что DOGE может выйти из своего диапазона и подняться на волне вверх. Хотя для движения на 800% потребуется существенное изменение нарратива, с Dogecoin эта возможность никогда не бывает далека. Little Pepe (LILPEPE): Мем-энергия со структурой Среди токенов, которые могут...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:20
ФК «Барселона» готовится принять «нового игрока» в состав первой команды

Пост FC Barcelona готовится приветствовать "нового игрока" в составе первой команды появился на BitcoinEthereumNews.com. ФК Барселона и ее главный тренер Ханси Флик готовятся приветствовать того, кто по сути станет "новым приобретением" для первой команды в эти выходные. Europa Press через Getty Images ФК Барселона и ее главный тренер Ханси Флик готовятся приветствовать того, кто по сути станет "новым приобретением" для первой команды в эти выходные. Марк Бернал был одним из главных открытий предсезонной кампании 2024 года, когда немец знакомился с игроками в тренировочном центре Жоан Гампер вскоре после того, как принял бразды правления от уволенной легенды клуба Хави Эрнандеса. Воспользовавшись возможностью произвести впечатление на Флика, когда его вызвали из резерва для тренировок с основным составом, Бернал вместе с почти тезкой Марком Касадо сумел забронировать себе билет в Соединенные Штаты, где Блауграна сыграла ряд товарищеских матчей против таких команд, как Реал Мадрид и Манчестер Сити. Два Марка начали в двойном опорнике у Флика на американской земле и сумели удержать свои места, когда началась кампания Ла Лиги 2024/2025, а болельщики были очарованы их смелой и умной игрой. Трагедия произошла с ФК Барселона на Райо Вальекано Однако во время выездной игры в Вальекасе траектория Бернала была остановлена неприятной травмой крестообразной связки, полученной во время победного матча против Райо Вальекано. Тогда 17-летнему юноше пришлось наблюдать со скамейки запасных, как его товарищи по команде стали чемпионами Испании по трем турнирам, но получение медицинского разрешения 7 августа этого года дало полузащитнику стимул. Бернал получил разрешение играть с 9 сентября, и Mundo Deportivo ожидает, что его вызовут в состав на домашний матч с Валенсией, который будет сыгран на маленьком мини-стадионе Йохан Кройф, а не на Камп Ноу с уменьшенной вместимостью. Сможет ли Бернал...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:05
Сентябрьское снижение ставки ФРС зафиксировано — но на сколько?

Сентябрьское снижение ставки ФРС подтверждено — но насколько? впервые появилось на Coinpedia Fintech News Обратный отсчет до первого снижения ставки ФРС в 2025 году начался, и Уолл-стрит воспринимает это как решенное дело. До принятия решения осталось всего 5 дней, и главный вопрос не в том, будет ли ФРС снижать ставку, а насколько. Небольшое снижение на 25 базисных пунктов кажется почти определенным, но ходят слухи о более глубоком снижении...
CoinPedia2025/09/12 14:57
