Cardano, Dogecoin и 3 токена, которые могут вырасти на 800%, поскольку Биткоин нацелен на 140 000$

Пост Cardano, Dogecoin и 3 токена, которые могут вырасти на 800%, поскольку Биктоин нацелен на 140 000 долларов, появился на BitcoinEthereumNews.com. Когда Биктоин начинает двигаться к отметке 140 000 долларов, волновые эффекты часто ощущаются на всем рынке альткоинов. Трейдеры уже строят предположения о том, какие токены могут принести наиболее значительную прибыль, и в центре внимания находятся не только обычные подозреваемые. В то время как такие имена, как Cardano и Dogecoin, продолжают привлекать интерес, более новые проекты, такие как Little Pepe, привлекают внимание своими показателями и растущим сообществом. С предпродажей, находящейся сейчас на 12 этапе, и ранними покупателями, уже получившими прибыль в 110%, многие инвесторы считают, что он имеет потенциал вырасти более чем на 800%, как только Биктоин начнет свой следующий большой ход. Cardano (ADA): Построен на терпении и прогрессе Cardano ADA всегда был известен своей игрой на долгосрочную перспективу. ADA торгуется около 0,82 долларов после снижения примерно на 2% за последний день и почти на 6% за прошедшую неделю. Последнее обновление Plomin, которое переводит управление в более децентрализованную структуру, позиционирует Cardano как сеть, построенную для будущего, а не для быстрых побед. Аналитики, наблюдающие за графиками, предполагают, что ADA может двигаться к прорыву, если Биктоин возьмет на себя инициативу. Некоторые прогнозы указывают на то, что ADA может вернуться в зону 3 долларов, если более широкий рынок испытает возрождение. Dogecoin (DOGE): По-прежнему подпитывается культурой Dogecoin DOGE существует достаточно долго, чтобы доказать, что культура сообщества может поддерживать монету живой через любой цикл. DOGE торгуется около 0,216 долларов с ежедневными объемами торгов, превышающими 1,5 миллиарда долларов. Он консолидируется в узком диапазоне с сопротивлением, формирующимся около 0,24 долларов. Если Биктоин поднимется к 140 000 долларов, есть все основания полагать, что DOGE может выйти из своего диапазона и подняться на волне вверх. Хотя для движения на 800% потребуется существенное изменение нарратива, с Dogecoin эта возможность никогда не бывает далека. Little Pepe (LILPEPE): Мем-энергия со структурой Среди токенов, которые могут...