2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Путь Биткоина к новому ATH открывается с ключевым уровнем сопротивления

Путь Биткоина к новому ATH открывается с ключевым уровнем сопротивления

Пост «Путь Биткоина к новому ATH открывается с ключевым уровнем сопротивления» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Биктоин приближается к уровню сопротивления в 117 200 долларов, что может определить новый исторический максимум. Аналитики прогнозируют, что Биктоин может достичь 128 000 долларов при переходе в фазу Распределения. Моментум Биткоина ослабевает, с риском медленного роста или резкого падения. Путь Биткоина к новому ATH открывается с ключевым уровнем сопротивления на отметке 117 200 долларов Биктоин (BTC) приближается к решающей ценовой точке в своем стремлении достичь нового исторического максимума (ATH). Следующий ключевой уровень сопротивления установлен на отметке 117 200 долларов, что может определить, продолжит ли криптовалюта свой восходящий моментум или столкнется с откатом. Аналитики внимательно следят за этим уровнем, так как он, вероятно, повлияет на движение Биткоина в ближайшие недели. Биткоин в финальной фазе рыночного цикла По мнению аналитика MerlijnTrader, Биктоин находится в заключительной фазе трехэтапного рыночного цикла. Аналитик утверждает, что криптовалюта переходит в Стадию 3, известную как фаза Распределения. Эта фаза обычно характеризуется значительным ростом цен, поскольку крупные инвесторы капитализируют свои позиции, в то время как розничные трейдеры могут продавать в панике. Фазы Накопления и Манипуляции видели, как крупные инвесторы тихо собирали Биктоин, вводя в заблуждение розничных трейдеров ценовыми колебаниями. Фазы Накопления и Манипуляции | Источник: X Теперь, когда Биктоин приближается к отметке 114 000 долларов, он прогнозирует дальнейший рост до 128 000 долларов. Его прогноз соответствует более широким перспективам Биткоина на 2025 год, предполагая продолжение восходящего движения. Уровни сопротивления и потенциальный прорыв Между тем, аналитик Тед Пиллоуз считает уровень 117 200 долларов критической точкой сопротивления. Он объясняет, что Биктоин недавно вернул уровень 113 500 долларов, что стало важной вехой в его восстановлении. Тед Пиллоуз отметил, что если Биктоин сможет преодолеть отметку в 117 200 долларов, это может открыть дверь к новому историческому максимуму. Если цена не сможет пробить это сопротивление, может произойти откат, возвращающий Биктоин к более низким уровням. Потенциальный...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 23:27
Не слишком ли беспечны Рынки перед снижением ставок ФРС?

Не слишком ли беспечны Рынки перед снижением ставок ФРС?

Пост «Не слишком ли беспечны Рынки перед снижением ставок ФРС?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 12 сентября 2025 | 16:33 В то время как американские акции держатся вблизи рекордных максимумов, а инвесторы готовятся к следующему политическому шагу Федеральной резервной системы, аналитики предупреждают, что рынки могут быть слишком расслабленными для своего же блага. В последней трансляции Market Mavericks стратег Bloomberg Майк Макглоун и трейдер Скотт Мелкер обсуждали, не зашел ли оптимизм слишком далеко — и какое место в этой картине занимает Биткоин. Акции выглядят сильными, но предупреждения от золота S&P 500 продолжает расти, поддерживаемый ожиданиями снижения ставки ФРС в этом месяце. Тем не менее, Макглоун утверждал, что инвесторы недооценивают риск, указывая на резкий рост цен на золото как на предупреждающий знак. Он предположил, что ралли золота отражает растущие сомнения в устойчивости рекордных оценок акций, намекая, что рынки могут быть более хрупкими, чем кажется. Тень ФРС над Волатильностью Спикеры согласились, что ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов уже заложены в цены активов. Макглоун подчеркнул, что это привело к необычно низким уровням индикаторов волатильности, таких как VIX, что указывает на самоуспокоенность. Мелкер, между тем, предупредил, что хотя более слабые данные по рабочим местам открывают путь для снижения ставок, инфляция еще не укрощена, создавая возможность того, что рука ФРС будет вынуждена действовать снова позже. Биткоин держится, Альткоины растут Обращаясь к цифровым активам, Мелкер отметил, что устойчивое положение Биткоина около 114 000 $ демонстрирует стойкость, но признал, что рынок по-прежнему сильно зависит от настроений. Макглоун сравнил криптопространство с казино, говоря, что Биткоин ведет себя больше как товар, чем «цифровое золото». Оба отметили, что зона поддержки в 112 000 $ стала критической линией для наблюдения, в то время как 50-дневная скользящая средняя маячит как сопротивление сверху. Ethereum показал мало импульса, оставляя пространство для Solana и других альткоинов для привлечения интереса трейдеров. Мелкер описал эту ротацию как «захват флага», с альткоинами...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:55
Наблюдение за ценой Биткоина: BTC давит на сопротивление; дневная структура благоприятствует силе выше 116K $

Наблюдение за ценой Биткоина: BTC давит на сопротивление; дневная структура благоприятствует силе выше 116K $

Пост «Наблюдение за ценой Биткоина: BTC давит на сопротивление; дневная структура благоприятствует силе выше 116K долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. 12 сентября 2025 года, биткоин торговался вблизи верхней границы дневного диапазона между 114 834 и 115 269 долларов, поскольку трейдеры оценивали импульс к известным уровням сопротивления. Биткоин На дневном графике биткоина цена восстановилась после падения в начале сентября около 107 270 долларов и поэтапно поднимается к области 116 500 - 118 000 долларов, которая ограничивала ралли в [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-presses-resistance-daily-structure-favors-strength-above-116k/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:50
XRP присоединяется к Bitcoin и Ethereum в списке 100 лучших глобальных активов

XRP присоединяется к Bitcoin и Ethereum в списке 100 лучших глобальных активов

Пост XRP присоединяется к Биктоин и блокчейн Ethereum в списке 100 лучших мировых активов появился на BitcoinEthereumNews.com. XRP возвращается в глобальный топ-100 с рыночным капиталом 181,8 миллиарда $, занимая 99-е место. Закрытие иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США и подача заявок на ETF стимулируют институциональное принятие. Технический прорыв позиционирует XRP для следующей фазы бычьего цикла 2025 года. XRP вновь вошел в список 100 лучших мировых активов по рыночной капитализации, заняв 99-е место с оценкой в 181,8 миллиарда $, согласно CompaniesMarketCap. Это ставит его чуть впереди индийского HDFC Bank с 181,1 миллиарда $ и близко к Citigroup. Стоит отметить, что Ethereum занимает 22-е место с рыночным капиталом около 546 миллиардов $, в то время как Биктоин находится на 8-м месте. Для перспективы, золото остается самым ценным активом в мире стоимостью почти 25 триллионов $, в то время как американские технологические лидеры Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet и Amazon доминируют в первой десятке. Институциональные заявки на спотовые ETF XRP ускоряют принятие Возвращение XRP в топ-100 происходит на фоне роста институционального спроса. Более дюжины американских управляющих активами подали заявки на спотовые ETF XRP в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Связанное: Canary XRP ETF размещен на DTCC, XRP прорывается выше 3 $ перед решением Комиссии по ценным бумагам и биржам США В ожидании окончательного одобрения, Canary XRP ETF появился на платформе DTCC, что является процедурным шагом, который обычно предшествует запуску на рынке. Публичные компании добавляют XRP в казначейские стратегии Помимо фондов, корпорации интегрируют XRP в свои балансы. Trident Digital Tech Holdings (NASDAQ: TDTH) и Webus International (NASDAQ: WETO) раскрыли позиции XRP как казначейские активы, ссылаясь на его роль в качестве защиты от инфляции. Эти шаги подчеркивают более широкий корпоративный поворот к принятию криптовалют. Урегулирование Ripple против Комиссии по ценным бумагам и биржам США обеспечивает правовую ясность для XRP Рост XRP также связан с регуляторной ясностью. Четырехлетний судебный процесс Ripple против Комиссии по ценным бумагам и биржам США завершился постановлением, что продажи XRP на биржах не являются ценными бумагами, положив конец годам неопределенности. С тех пор американский рынок продвинул новые законы о криптовалютах, включая GENIUS Act, который усилил соответствие Ripple...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:42
Альбом Арианы Гранде снова становится бестселлером на фоне растущего ажиотажа вокруг её тура

Альбом Арианы Гранде снова становится бестселлером на фоне растущего ажиотажа вокруг её тура

Пост «Альбом Арианы Гранде снова становится бестселлером на фоне растущего ажиотажа вокруг её тура» появился на BitcoinEthereumNews.com. Альбом Арианы Гранде Eternal Sunshine возвращается в британские чарты, поскольку её недавно анонсированный тур вызвал покупательский ажиотаж, и альбом вернулся в топ-40 списка продаж. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 06 МАЯ: Ариана Гранде на Met Gala 2024, посвященном теме «Спящие красавицы: Пробуждение моды» в Метрополитен-музее искусств 6 мая 2024 года в Нью-Йорке. (Фото: Димитриос Камбурис/Getty Images для The Met Museum/Vogue) Getty Images для The Met Museum/Vogue Некоторое время казалось, что Ариана Гранде вообще не будет проводить тур в поддержку своего альбома Eternal Sunshine. Полноформатный альбом вышел в начале 2024 года и подарил несколько хитов, но о концертном туре не было ни слова. 2025 год почти наступил и прошел без каких-либо анонсов, но певица смотрит в будущее после продвижения второго из двух фильмов «Злая». Недавно Гранде анонсировала тур Eternal Sunshine, который продвигает её одноименный альбом. Первая серия дат была объявлена 28 августа, а 9 сентября в североамериканскую часть тура были добавлены несколько дополнительных концертов. Тизер анонса тура, а затем фактическое объявление дат, мест и информации о том, когда фанаты смогут приобрести билеты — включая лишь несколько шоу в Лондоне — спровоцировали покупательский ажиотаж вокруг Eternal Sunshine, что снова принесло ему успех в чартах Соединенного Королевства. Возвращение Eternal Sunshine Eternal Sunshine возвращается в два чарта в Великобритании на этой неделе, ворвавшись обратно в топ-40 в одном из них — но едва-едва. В списке Official Physical Albums номинированный на Грэмми альбом возвращается на 40-е место. Он также возвращается в общий список бестселлеров страны, Official Album Sales Chart. Eternal Sunshine вновь появляется...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:28
Первый в США ETF на мем-коины запускается в четверг с фокусом на Dogecoin, но вот почему вам стоит купить эту новую крипто

Первый в США ETF на мем-коины запускается в четверг с фокусом на Dogecoin, но вот почему вам стоит купить эту новую крипто

Первый в США ETF на мем-коины начинает торговаться в четверг, привлекая внимание к Dogecoin и вызывая дебаты на крипторынке. Rex-Osprey Doge ETF, торгующийся под тикером DOJE, создан не в рамках обычного Закона о ценных бумагах 1933 года. Вместо этого он подпадает под более строгий Закон об инвестиционных компаниях 1940 года, который включает дополнительную защиту инвесторов. [...] Пост "Первый в США ETF на Мем-коины запускается в четверг с фокусом на Dogecoin, но вот почему вам стоит купить эту новую криптовалюту" впервые появился на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/12 20:50
Цена Биткоина, Крипто рынок готовится к Волатильности в преддверии истечения опционов на сумму более 4.3 миллиарда $

Цена Биткоина, Крипто рынок готовится к Волатильности в преддверии истечения опционов на сумму более 4.3 миллиарда $

Пост «Цена Биктоина, крипторынок готовится к Волатильности в преддверии истечения опционов на сумму более 4,3 миллиарда долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Трейдеры крипторынка ожидают волатильность на фоне истечения опционов Биктоина и Ethereum на сумму 4,3 миллиарда долларов, которое ожидается сегодня. Трейдеры ждут этого, ожидая, что цена Биктоина впоследствии вырастет. Кроме того, капитализация крипторынка вернулась выше 4 триллионов долларов после того, как данные по инфляции PPI и ИПЦ показали, что инфляция в Соединенных Штатах немного снизилась. Слабый рынок труда поддерживает снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Однако ожидается отскок, поскольку сегодня запускаются ETF REX-Osprey XRP, BTC, DOGE, TRUMP и BONK. Ожидается Волатильность цены Биктоина при истечении опционов BTC на сумму 3,36 миллиарда долларов 28 тысяч опционов BTC с номинальной стоимостью 3,32 миллиарда долларов истекают на крупнейшей бирже криптодеривативов Deribit 12 сентября. Соотношение пут-колл составило 1,31. Это указывало на то, что трейдеры были в основном медвежьими, размещая больше пут-ставок, чем коллов. Более того, цена максимальной боли Биктоина составляла 113 000 долларов, что ниже рыночной цены в 115 016 долларов на момент написания. Это подразумевало высокую вероятность отката цены BTC, при этом трейдеры корректировали свои позиции на фоне интенсивной волатильности. Кроме того, 24-часовой объем путов был выше, чем 24-часовой объем коллов. Соотношение пут-колл составило 1,06, что указывает на то, что трейдеры покупали больше пут-опционов, вопреки настроениям глобального крипторынка. Открытый интерес по опционам BTC | Источник: Deribit Согласно GreeksLive, подразумеваемая волатильность BTC на рынке опционов немного снизилась, несмотря на предстоящее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке на следующей неделе. Объем блочных сделок увеличился, составляя более половины дневного объема за последние две недели. Анализ распределения сделок на Deribit показал, что большинство сделок нацелены на сентябрьские опционы, при этом активные покупки и продажи происходят с одинаковой скоростью. Между тем, опытный трейдер Питер Брандт повторил медвежий прогноз тренда по цене Биктоина, утверждая, что она достигнет пика в этом месяце. Однако номинальный открытый интерес по крипто-опционам CME достиг...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 20:02
Биткоин ETF продлевают серию притоков с добавлением 553 миллионов $

Биткоин ETF продлевают серию притоков с добавлением 553 миллионов $

Пост Биткоин ETF продлевают серию притоков с добавлением 553 миллионов долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин ETF продлили свою победную серию с притоком в 553 миллиона долларов, во главе с Blackrock и Fidelity, в то время как эфир ETF обеспечили еще 113 миллионов долларов. Крипто ETF остаются сильными с последовательными прибылями для Биткоина и Эфира Волна притока в криптовалютных биржевых фондах (ETF) не показала признаков замедления в четверг, 11 сентября, поскольку как биткоин [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-extend-inflow-streak-with-553-million-added/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:57
Предупреждения о бычьей ловушке после достижения максимумов ИПЦ для Биткоина

Предупреждения о бычьей ловушке после достижения максимумов ИПЦ для Биткоина

Пост «Максимумы Биткоина на фоне ИПЦ сопровождаются предупреждениями о бычьей ловушке» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Биктоин приближается к трехнедельным максимумам, поскольку данные ИПЦ США соответствуют ожиданиям. Многие участники рынка видят, что Биктоин будет расти в результате, возможно, после снижения для ловушки поздних лонгов. ИПЦ в последние месяцы вызывал фейковые движения цены BTC. Биктоин (BTC) продемонстрировал характерную волатильность при открытии Уолл-стрит в четверг, поскольку макроданные США усилили вероятность снижения процентных ставок. График BTC/USD за один час. Источник: Cointelegraph/TradingView Точное попадание ИПЦ вызывает прогнозы о «росте» Биткоина Данные от Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что BTC/USD вырос до 114 731 $. Августовские данные Индекса потребительских цен (ИПЦ) США оказались в соответствии с ожиданиями, дополняя заметное охлаждение Индекса цен производителей (PPI) днем ранее. Изменение ИПЦ США за 12 месяцев (%). Источник: Бюро статистики труда США Хотя ИПЦ был самым высоким с января, главной цифрой стали первичные заявки на пособие по безработице, которые достигли самого высокого уровня с октября 2021 года - 263 000 против ожидаемых 235 000. Еженедельные заявки на пособие по безработице только что достигли 263 000. Это самый высокий еженедельный показатель с октября 2021 года. pic.twitter.com/5hoLBpNCEM — Josh Schafer (@_JoshSchafer) 11 сентября, 2025 На фоне продолжающихся опасений относительно слабости рынка труда, ставки на снижение ставок ФРС на заседании 17 сентября только усилились после публикации ИПЦ, при этом рынки даже видят 11% вероятность того, что снижение будет больше минимальных 0,25%. «Рынки сейчас закладывают в цену снижение ставок на 75 базисных пунктов к концу года», — отметил торговый ресурс The Kobeissi Letter в последующем треде на X. «Хотя инфляция ИПЦ продолжает расти, рынок труда просто слишком слаб, чтобы его игнорировать. Следующая неделя будет важной». Вероятности целевой ставки ФРС (скриншот). Источник: CME Group FedWatch Tool Комментаторы криптовалют увидели основания для дальнейшего роста цен, поскольку Биктоин превысил 114 500 $ впервые с 24 августа. «PPI намного ниже ожидаемого, ИПЦ соответствует ожиданиям», — ответил популярный трейдер Jelle в...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:42
Эксперименты Уолл-стрит Пут Прожектор на Потенциал Блокчейна Solana

Эксперименты Уолл-стрит Пут Прожектор на Потенциал Блокчейна Solana

Пост «Эксперименты Уолл-стрит привлекают внимание к потенциалу блокчейна Solana» появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины 12 сентября 2025 | 14:01 Крипто-миллиардер Майк Новограц считает, что следующая глава принятия цифровых активов пишется на Solana, а не на Биткоине. В замечаниях, привлекших внимание инвесторов на этой неделе, глава Galaxy Digital заявил, что рынок «бесспорно находится в сезоне Solana», указывая как на технический прогресс, так и на волну институционального интереса. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на ценах, Новограц выстроил свои аргументы вокруг формирования капитала. Он подчеркнул рекордный сбор средств в размере 1,65 миллиарда $ компанией Forward Industries, проектом, поддерживаемым Galaxy Digital, Jump Crypto и Multicoin Capital. Инициатива направлена на разработку казначейских стратегий, присущих Solana — признак, по его мнению, того, что корпорации начинают рассматривать блокчейн-сети как фундаментальные финансовые рельсы, а не спекулятивные активы. Время совпадает с регуляторным ландшафтом, который начинает меняться в пользу альткоинов. Председатель SEC Пол Аткинс недавно заявил, что большинство токенов не должны подпадать под закон о ценных бумагах, заявление, которое Новограц назвал «резким отходом от прежнего мышления». Если этот подход получит распространение, сказал он, это может устранить давние барьеры, которые держали крупных управляющих активами и банки в стороне. Запрос Nasdaq на торговлю токенизированными акциями и ETF наряду с традиционными ценными бумагами только подчеркнул темп изменений, с возможным появлением клиринга на основе блокчейна уже в 2026 году. Для Новограца техническое преимущество Solana делает его уникально позиционированным для захвата этого импульса. С быстрыми расчетами и способностью обрабатывать огромное количество транзакций, он утверждал, что сеть обладает качествами, необходимыми для финансов корпоративного уровня. Он описал Solana и Ethereum как участников «гонки двух лошадей» по перестройке основ глобальных рынков. Его прогноз для Биткоина был более сдержанным. Генеральный директор Galaxy Digital отметил, что, хотя BTC остается краеугольным камнем цифрового богатства, его цена была заблокирована в боковом движении, поскольку потоки ликвидности...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:29
