Цена Биткоина, Крипто рынок готовится к Волатильности в преддверии истечения опционов на сумму более 4.3 миллиарда $
Трейдеры крипторынка ожидают волатильность на фоне истечения опционов Биктоина и Ethereum на сумму 4,3 миллиарда долларов, которое ожидается сегодня. Трейдеры ждут этого, ожидая, что цена Биктоина впоследствии вырастет. Кроме того, капитализация крипторынка вернулась выше 4 триллионов долларов после того, как данные по инфляции PPI и ИПЦ показали, что инфляция в Соединенных Штатах немного снизилась. Слабый рынок труда поддерживает снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Однако ожидается отскок, поскольку сегодня запускаются ETF REX-Osprey XRP, BTC, DOGE, TRUMP и BONK.
Ожидается Волатильность цены Биктоина при истечении опционов BTC на сумму 3,36 миллиарда долларов
28 тысяч опционов BTC с номинальной стоимостью 3,32 миллиарда долларов истекают на крупнейшей бирже криптодеривативов Deribit 12 сентября. Соотношение пут-колл составило 1,31. Это указывало на то, что трейдеры были в основном медвежьими, размещая больше пут-ставок, чем коллов. Более того, цена максимальной боли Биктоина составляла 113 000 долларов, что ниже рыночной цены в 115 016 долларов на момент написания. Это подразумевало высокую вероятность отката цены BTC, при этом трейдеры корректировали свои позиции на фоне интенсивной волатильности. Кроме того, 24-часовой объем путов был выше, чем 24-часовой объем коллов. Соотношение пут-колл составило 1,06, что указывает на то, что трейдеры покупали больше пут-опционов, вопреки настроениям глобального крипторынка.
Открытый интерес по опционам BTC | Источник: Deribit
Согласно GreeksLive, подразумеваемая волатильность BTC на рынке опционов немного снизилась, несмотря на предстоящее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке на следующей неделе. Объем блочных сделок увеличился, составляя более половины дневного объема за последние две недели. Анализ распределения сделок на Deribit показал, что большинство сделок нацелены на сентябрьские опционы, при этом активные покупки и продажи происходят с одинаковой скоростью. Между тем, опытный трейдер Питер Брандт повторил медвежий прогноз тренда по цене Биктоина, утверждая, что она достигнет пика в этом месяце. Однако номинальный открытый интерес по крипто-опционам CME достиг...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 20:02