Биктоин 12 сентября 2025 | 16:33 В то время как американские акции держатся вблизи рекордных максимумов, а инвесторы готовятся к следующему политическому шагу Федеральной резервной системы, аналитики предупреждают, что рынки могут быть слишком расслабленными для своего же блага. В последней трансляции Market Mavericks стратег Bloomberg Майк Макглоун и трейдер Скотт Мелкер обсуждали, не зашел ли оптимизм слишком далеко — и какое место в этой картине занимает Биткоин. Акции выглядят сильными, но предупреждения от золота S&P 500 продолжает расти, поддерживаемый ожиданиями снижения ставки ФРС в этом месяце. Тем не менее, Макглоун утверждал, что инвесторы недооценивают риск, указывая на резкий рост цен на золото как на предупреждающий знак. Он предположил, что ралли золота отражает растущие сомнения в устойчивости рекордных оценок акций, намекая, что рынки могут быть более хрупкими, чем кажется. Тень ФРС над Волатильностью Спикеры согласились, что ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов уже заложены в цены активов. Макглоун подчеркнул, что это привело к необычно низким уровням индикаторов волатильности, таких как VIX, что указывает на самоуспокоенность. Мелкер, между тем, предупредил, что хотя более слабые данные по рабочим местам открывают путь для снижения ставок, инфляция еще не укрощена, создавая возможность того, что рука ФРС будет вынуждена действовать снова позже. Биткоин держится, Альткоины растут Обращаясь к цифровым активам, Мелкер отметил, что устойчивое положение Биткоина около 114 000 $ демонстрирует стойкость, но признал, что рынок по-прежнему сильно зависит от настроений. Макглоун сравнил криптопространство с казино, говоря, что Биткоин ведет себя больше как товар, чем «цифровое золото». Оба отметили, что зона поддержки в 112 000 $ стала критической линией для наблюдения, в то время как 50-дневная скользящая средняя маячит как сопротивление сверху. Ethereum показал мало импульса, оставляя пространство для Solana и других альткоинов для привлечения интереса трейдеров. Мелкер описал эту ротацию как «захват флага», с альткоинами...