Криптовалютные рынки растут, но "Биткоин находится на перепутье", говорит Glassnode
Крипторынки завершают неделю на высокой ноте, поскольку трейдеры делают ставки на предстоящее снижение ставки ФРС. Крипторынки закрываются выше в пятницу, 12 сентября, поскольку трейдеры склоняются к ставкам на то, что Федеральная резервная система снизит ставки на следующей неделе. Общая рыночная капитализация всех криптовалют выросла примерно на 1% и превысила 4,1 триллиона долларов за последние 24 часа, чему способствовал стабильный приток в биржевые фонды (ETF) криптовалют и рост крупных криптовалют. Bitcoin (BTC) торгуется чуть выше 115 000 долларов, поднявшись на 0,7% за день, после того как вчера вечером преодолел отметку в 116 000 долларов. Ethereum (ETH) торгуется выше 4 500 долларов, уверенно прибавив 2,3% сегодня и вернувшись к уровням, которые в последний раз наблюдались в конце августа. График цены BTC за 24 часа. Источник: CoinGecko Dogecoin (DOGE) остается лидером недели среди топ-10 криптоактивов, прибавив 21% за этот период и 6,2% за последний день, поскольку трейдеры ожидают скорого запуска ETF Dogecoin в США, который неоднократно откладывался. Среди топ-20 активов HYPE от Hyperliquid также является одним из лидеров роста, поднявшись на 20% за эту неделю, поскольку известные эмитенты стейблкоинов, включая нативные проекты DeFi, соревнуются за право быть выбранными в качестве эмитента и управляющего недавно анонсированного стейблкоина платформы, USDH. Среди других крупных активов, Solana (SOL) продолжает демонстрировать сильную неделю, поднявшись на 14,5% до 239 долларов. BNB вырос на 6,3% за неделю и на 1% за день до 909 долларов, в то время как XRP также немного вырос сегодня до 3,04 доллара, показав прирост на 5,9% за неделю. BTC на перепутье Аналитики Glassnode отметили сегодня в посте в X, что распределение базовой стоимости Bitcoin "подчеркивает плотную поддержку в районе 110 000–114 000 долларов, где была приобретена большая доля предложения". Они отмечают, что следующая "основная зона предложения" находится около 117 000 долларов, что может создать "сопротивление, если цена проверит этот уровень"...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 23:36