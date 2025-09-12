2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Может ли Bitcoin тоже резко вырасти?

Может ли Bitcoin тоже резко вырасти?

Пост «Может ли Bitcoin Hyper тоже резко вырасти?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-новости 12 сентября 2025 | 20:36 Мы рассматриваем, почему аналитики считают, что Биктоин может повторить историческое ралли золота и как это может вывести Bitcoin Hyper в мейнстрим. Аналитики QCP Capital считают, что Биктоин может повторить историческое движение золота, и активно наблюдают за обоими активами перед публикацией своего прогноза на 4-й квартал для $BTC. Аналитики сообщили Decrypt Media: «Мы следим за тем, приблизится ли соотношение золота к Биктоину к 0,041, уровню, который исторически совпадал с периодами, когда золото растет, а Биктоин стабилизируется. С увеличением институциональных денежных потоков эта зона заслуживает внимания как потенциальный маркер меняющейся рыночной динамики». По мнению экспертов, растущее институциональное принятие Биктоина и доверие инвесторов являются основными катализаторами графика производительности актива. Bitcoin Hyper ($HYPER), вероятно, будет способствовать этому, поскольку он направлен на повышение производительности сети Биктоин для более быстрых и дешевых транзакций. Превзойдет ли Биктоин золото в 2025 году? Это вопрос, который Myriad, платформа рыночных прогнозов, задала своим пользователям, чтобы оценить настроение рынка, и результаты были удивительными: 62,7% ответили отрицательно. Источник: Myriad Однако вот что интересно. Вчера, за несколько часов до того, как мир узнал, что цена на золото достигла рекордно высокого уровня с поправкой на инфляцию впервые за 45 лет, только 54% (по сравнению с 62,7%) респондентов были в лагере «нет». Это означает, что почти половина (46%) пользователей считали, что Биктоин может повторить историческое движение золота. Еще более интересный вопрос: сможет ли Биктоин превзойти золото через пять или более лет. Ответ мог бы быть совсем другим. Крипто-аналитик Фред Крюгер считает, что Биктоин может достичь общей рыночной стоимости 200T+ долларов в течение следующих 20 лет, превысив рыночную капитализацию золота на 500%. Причины его уверенности? Биктоин...
Биткоин
BTC$117,574.36-2.59%
Hyperlane
HYPER$0.24593-5.32%
Trust The Process
TRUST$0.0003335-7.56%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 03:22
Поделиться
Увеличенные налоговые кредиты Байдена перекладывают растущие расходы на здравоохранение на налогоплательщиков

Увеличенные налоговые кредиты Байдена перекладывают растущие расходы на здравоохранение на налогоплательщиков

Пост «Расширенные налоговые кредиты Байдена перекладывают растущие расходы на здравоохранение на налогоплательщиков» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вид сверху на японскую женщину-опекуна, занимающуюся домашними финансами онлайн на компьютере вместе со своим обеспокоенным пожилым пациентом в его доме. getty Два недавних опроса работодателей показывают, что страховые премии по медицинскому страхованию сотрудников, вероятно, увеличатся примерно на 6,5% в 2026 году. Это увеличение происходит в неудачное время для потребителей, поскольку инфляция остается выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%, а рынок труда ослабевает. Это также плохая новость для налогоплательщиков, которые субсидируют планы медицинского страхования, приобретенные на рынках Закона о доступном медицинском обслуживании (ACA), поскольку более высокие затраты означают более крупные субсидии налогоплательщиков. К счастью, налогоплательщики увидят некоторое облегчение, если Конгресс позволит расширенным налоговым кредитам на страховые взносы, введенным во время администрации Байдена, истечь в конце года. В 2021 году Конгресс расширил налоговые кредиты на страховые взносы ACA (PTC) в рамках Закона о Американском плане спасения (ARPA). Принятый по партийным линиям, когда все республиканцы проголосовали против, ARPA расширил налоговые кредиты двумя способами. Во-первых, он устранил максимальный предел дохода для права на получение субсидии. Во-вторых, он сократил и, в некоторых случаях, устранил индивидуальный взнос по страховым премиям. Демократы изначально представляли расширенный PTC как временную меру, чтобы помочь людям справиться с пандемией COVID, но позже он был продлен Законом о снижении инфляции 2022 года до конца 2025 года. Расширенный PTC стоил налогоплательщикам значительную сумму денег. В рамках расширения PTC от домохозяйств, зарабатывающих от 100% до 150% федерального уровня бедности, не ожидается оплаты каких-либо страховых взносов за их страховое покрытие. До расширения от подобных домохозяйств ожидалось некоторое участие в игре, с оплатой от 2% до 4% своего ежемесячного дохода на страховые взносы. Согласно отчету Центра инноваций в экономической политике, это требует от налогоплательщиков дополнительных 2 000 долларов в год на...
SQUID MEME
GAME$40.4661+7.38%
BRC20.COM
COM$0.010736-4.12%
PROJECT RESCUE
RESCUE$0.1479-1.26%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 03:16
Поделиться
Альткоины резко растут – Биткоин снова тестирует 113 000 USD (2025)

Альткоины резко растут – Биткоин снова тестирует 113 000 USD (2025)

Пост Альткоины резко растут – Биктоин снова тестирует 113 000 USD (2025) появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины резко растут – Биктоин снова тестирует 113 000 USD (2025) Зарегистрируйтесь для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Мартин Шимек – словацкий эксперт по криптовалютам и технологии блокчейн с более чем 8-летним опытом в области цифровых финансов. Он регулярно публикует анализы, руководства и новости из мира DeFi, NFT и Web3 в своем блоге и в профессиональных журналах. Он фокусируется на обучении словацкой общественности безопасности при инвестировании, а также практическому использованию криптовалют в повседневной жизни. Его цель – приблизить децентрализованный мир даже к людям с меньшими техническими навыками. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/altcoins-surge-as-bitcoin-btc-retakes-113k-market-update-sk/
Биткоин
BTC$117,574.36-2.59%
DeFi
DEFI$0.00159-5.63%
BRC20.COM
COM$0.010736-4.12%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 02:41
Поделиться
ULTILAND привлекает Cwallet для развития сети культурных активов реального мира с унифицированными решениями Web2.5

ULTILAND привлекает Cwallet для развития сети культурных активов реального мира с унифицированными решениями Web2.5

Партнерство направлено на объединение экосистемы культурных активов ULTILAND с безопасной платежной инфраструктурой и новейшим кошельком Cwallet.
Allo
RWA$0.006017-3.58%
Ambire Wallet
WALLET$0.02831+19.45%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/13 02:40
Поделиться
15M долларов в Bitcoin пробуждается после 10-летней спячки, когда BTC достигает 116K долларов

15M долларов в Bitcoin пробуждается после 10-летней спячки, когда BTC достигает 116K долларов

Пост «15 миллионов $ в Биткоин пробуждаются после 10-летней спячки, когда BTC достигает 116 000 $» появился на BitcoinEthereumNews.com. Говорят, что журналисты никогда по-настоящему не отключаются. Но для Кристиана это не просто метафора, это образ жизни. Днем он ориентируется в постоянно меняющихся течениях рынка криптовалют, владея словами как опытный редактор и создавая статьи, которые расшифровывают жаргон для масс. Когда же компьютер переходит в режим гибернации, его занятия принимают более механический (и иногда философский) оборот. Путешествие Кристиана с письменным словом началось задолго до эпохи Биткоина. В священных залах академии он оттачивал свое мастерство как автор статей для своей студенческой газеты. Эта ранняя любовь к рассказыванию историй проложила путь к успешной работе редактором в фирме по обработке данных, где победа в конкурсе эссе в первый месяц финансировала многомесячный запас лакомств для собак и кошек – свидетельство его преданности пушистым компаньонам (об этом позже). Затем Кристиан путешествовал по миру журналистики, работая в газетах в Канаде и даже в Южной Корее. В конце концов он осел в местном новостном гиганте в своем родном городе на Филиппинах на десятилетие, став настоящим новостным наркоманом. Но затем что-то новое привлекло его внимание: криптовалюта. Это было похоже на охоту за сокровищами, смешанную с рассказыванием историй – как раз по его вкусу! Так он получил отличную работу в NewsBTC, где он один из главных специалистов по всему, что связано с криптоактивами. Он разбивает эту запутанную информацию на небольшие части, делая ее понятной для каждого (он отдает честь своей управленческой команде за обучение этому навыку). Думаете, Кристиан только работает и не играет? Ни в коем случае! Когда он не за компьютером, вы найдете его предающимся своей страсти к мотоциклам. Настоящий механик, Кристиан любит возиться со своим мотоциклом и наслаждаться радостью открытой дороги на своем Yamaha R3 объемом 320 куб. см. Когда-то демон скорости, который достигал...
STUFF.io
STUFF$0.00375-4.82%
Mode Network
MODE$0.001163-1.10%
Биткоин
BTC$117,574.36-2.59%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 02:20
Поделиться
Вот почему "Эмми" этого года может стать политическим

Вот почему "Эмми" этого года может стать политическим

Пост «Вот почему «Эмми» этого года может стать политическим» появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные моменты: комик Нейт Баргатце будет вести церемонию вручения премии «Эмми» в воскресенье вечером, и хотя он описывает себя как аполитичного комика, политические события все же могут омрачить церемонию с возможной победой отмененного ночного шоу Стивена Кольбера и усиленной безопасностью после убийства Чарли Кирка. «Эмми» выйдет в эфир 14 сентября на CBS. (Фото Фрейзера Харрисона/Getty Images) Getty Images Ключевые факты: Крис Абрего, председатель Телевизионной академии, сообщил Variety, что победителям не будут запрещать делать политические заявления во время их речей, заявив, что они «свободны говорить то, что хотят, столько, сколько хотят», хотя продюсеры стараются ограничить выступления до 45 секунд. В возможный политический момент, несколько СМИ ожидают, что «The Late Show with Stephen Colbert» победит в номинации лучшего ток-шоу, отчасти потому, что шоу привлекло значительное внимание после его отмены в результате спорного решения CBS после слияния Paramount со Skydance. CBS защищал отмену как финансовое решение, хотя некоторые политики-демократы обвинили CBS в капитуляции перед Трампом после урегулирования иска, который он подал против CBS и «60 Minutes», в то время как Трамп праздновал отмену, поскольку Кольбер является частым критиком Трампа. Кольбер — один из десятков знаменитостей, которые должны выступить на «Эмми», а также Сидни Суини, актриса, чья реклама для American Eagle вызвала негативную реакцию из-за обвинений в том, что она близка к пропаганде евгеники, в то время как консерваторы, включая президента Дональда Трампа, поддержали рекламу и похвалили Суини. «Эмми» состоится в воскресенье, через несколько дней после убийства правого деятеля Чарли Кирка, и Deadline сообщил, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что «Эмми» усиливает безопасность, включая большее присутствие Департамента полиции Лос-Анджелеса, а также участие Министерства внутренней безопасности и Дорожного патруля Калифорнии. После убийства Кирка, Баргатце и продюсеры «Эмми» сообщили Variety, что они не...
Threshold
T$0.01464-3.30%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.163-4.40%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 01:10
Поделиться
Альткоины резко растут – Биткоин снова тестирует 113 000 USD (2025)

Альткоины резко растут – Биткоин снова тестирует 113 000 USD (2025)

Пост Альткоины резко растут – Биктоин снова тестирует 113 000 USD (2025) появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины резко растут – Биктоин снова тестирует 113 000 USD (2025) Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Томаш Новотный – чешский энтузиаст блокчейна и автор, который пишет в основном о криптовалютах, децентрализованных приложениях и технологических трендах. Он имеет за плечами несколько лет опыта в IT и финансах, что позволяет ему объединять технические аспекты с практическими инвестиционными стратегиями. Его статьи и видео популярны среди чешских инвесторов благодаря их ясности, объективности и практической ценности. Он верит, что будущее финансов децентрализовано. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-btc-tests-113k-again-altcoins-explode-market-watch-ch/
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 00:47
Поделиться
Дрейк впервые выводит свой десятилетний сингл в топ-10

Дрейк впервые выводит свой десятилетний сингл в топ-10

Пост Drake выводит свой десятилетний сингл в топ-10 впервые появился на BitcoinEthereumNews.com. Сингл Drake 2011 года "Headlines" поднимается на 8-е место в чарте Billboard's Rap Streaming Songs, принося рэперу сто тридцать второй хит в топ-10 этого рейтинга. АТЛАНТА, Джорджия – 20 ИЮНЯ: Drake выступает на сцене Hot 107.9 Birthday Bash Block Show в Phillips Arena 20 июня 2015 года в Атланте, Джорджия. (Фото Paras Griffin/Getty Images) Getty Images Drake готовится выпустить новый альбом под названием Iceman, хотя поклонники не уверены, когда полноформатный релиз состоится. Всего через несколько месяцев после выпуска Some Sexy Songs 4 U, его совместного проекта с PartyNextDoor, канадская хип-хоп суперзвезда выпускает треки из своего предстоящего студийного альбома. На данный момент все треки стали хитами. В то время как несколько треков из Some Sexy Songs 4 U продолжают жить в чартах Billboard, а несколько синглов Iceman поднимаются к новым пикам, одна из старейших хитовых песен Drake поднимается и даже впервые попадает в топ-10 одного из рейтингов, который суперзвезда очень хорошо знает на протяжении многих лет. "Headlines" наконец прорывается в топ-10 "Headlines" поднимается в чарте Rap Streaming Songs, впервые попадая в топ-10. Трек занимал 11-е место на прошлой неделе и поднимается до 8-го места в этом фрейме. Более 100 хитов Drake в топ-10 Drake получает 132-й хит в топ-10 в списке Billboard самых стримингуемых рэп-треков по всей стране. Это одно из крупнейших накоплений хитов топ-10 в любом рейтинге, публикуемом компанией — и то, которое он пополнял несколько раз только в 2025 году. Два №1 в Rap Streaming в 2025 году Drake получил два первых места в чарте Rap Streaming Songs ранее в этом году. В июле сольный трек "What Did I Miss?" стартовал на первом месте. В следующем месяце "Which...
Threshold
T$0.01464-3.30%
Union
U$0.009605+1.86%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 00:22
Поделиться
Почему компании расширяются за пределы Биткоина и блокчейна Ethereum

Почему компании расширяются за пределы Биткоина и блокчейна Ethereum

Пост «Почему компании расширяются за пределы Биктоин и блокчейн Ethereum» появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины 12 сентября 2025 | 18:16 Корпоративные крипто-стратегии больше не ограничиваются накоплением Биктоин. Волна заявок показывает, что компании расширяют свои цифровые резервы, и XRP теперь присоединяется к Ethereum и другим крупным альткоинам в казначействах, где раньше доминировал один актив. Самый заметный шаг сделала Amber International Holdings, которая представила план на 100 миллионов $ для создания резерва цифровых активов. Вместо того чтобы полностью сосредоточиться на Биктоин, Amber распределила свои ставки между несколькими активами, включая XRP, Solana, BNB, SUI и Ethereum. Компания уже раскрыла свои вложения в XRP в финансовых отчетах, сигнализируя о уверенности в роли токена как резервного актива. Этот сдвиг отражает более широкое изменение в мышлении. В то время как компании вроде MicroStrategy придерживаются стратегии, ориентированной только на Биктоин, другие все чаще относятся к крипто-казначействам как к инвестиционным портфелям. Адвокат Билл Морган описал это как «новую корпоративную норму», где управление рисками и диверсификация перевешивают идеологическую приверженность одной цепи. Моментум вокруг XRP нарастает. Trident Digital Tech Holdings выделила полмиллиарда долларов для этого актива, Webus International подготовила 300 миллионов $, VivoPower International вкладывает 121 миллион $, а Wellgistics Health обеспечила кредит в 50 миллионов $ для увеличения своих вложений в XRP. Эти шаги свидетельствуют о том, что XRP больше не является маргинальной игрой — он напрямую включается в корпоративные капитальные стратегии. Время благоприятное. XRP поднялся выше 3 $, поддерживаемый стабильным накоплением китами и оптимизмом по поводу заявок на ETF, которые все еще находятся на рассмотрении. Правовая ясность вокруг токена также уменьшила опасения, которые раньше отпугивали институты, давая компаниям более веские основания для включения наряду с Биктоин и Ethereum. Формируется новая модель корпоративного внедрения. Крипто-казначейства эволюционируют в диверсифицированные корзины цифровых активов, и XRP занимает место ближе к центру. Для компаний, стремящихся...
NEAR
NEAR$3+5.33%
Binance Coin
BNB$1,227.26-1.16%
ChangeX
CHANGE$0.00159529+0.91%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/12 23:58
Поделиться
Криптовалютные рынки растут, но "Биткоин находится на перепутье", говорит Glassnode

Криптовалютные рынки растут, но "Биткоин находится на перепутье", говорит Glassnode

Пост "Крипторынки растут, но 'Биткоин находится на перепутье', говорит Glassnode" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипторынки завершают неделю на высокой ноте, поскольку трейдеры делают ставки на предстоящее снижение ставки ФРС. Крипторынки закрываются выше в пятницу, 12 сентября, поскольку трейдеры склоняются к ставкам на то, что Федеральная резервная система снизит ставки на следующей неделе. Общая рыночная капитализация всех криптовалют выросла примерно на 1% и превысила 4,1 триллиона долларов за последние 24 часа, чему способствовал стабильный приток в биржевые фонды (ETF) криптовалют и рост крупных криптовалют. Bitcoin (BTC) торгуется чуть выше 115 000 долларов, поднявшись на 0,7% за день, после того как вчера вечером преодолел отметку в 116 000 долларов. Ethereum (ETH) торгуется выше 4 500 долларов, уверенно прибавив 2,3% сегодня и вернувшись к уровням, которые в последний раз наблюдались в конце августа. График цены BTC за 24 часа. Источник: CoinGecko Dogecoin (DOGE) остается лидером недели среди топ-10 криптоактивов, прибавив 21% за этот период и 6,2% за последний день, поскольку трейдеры ожидают скорого запуска ETF Dogecoin в США, который неоднократно откладывался. Среди топ-20 активов HYPE от Hyperliquid также является одним из лидеров роста, поднявшись на 20% за эту неделю, поскольку известные эмитенты стейблкоинов, включая нативные проекты DeFi, соревнуются за право быть выбранными в качестве эмитента и управляющего недавно анонсированного стейблкоина платформы, USDH. Среди других крупных активов, Solana (SOL) продолжает демонстрировать сильную неделю, поднявшись на 14,5% до 239 долларов. BNB вырос на 6,3% за неделю и на 1% за день до 909 долларов, в то время как XRP также немного вырос сегодня до 3,04 доллара, показав прирост на 5,9% за неделю. BTC на перепутье Аналитики Glassnode отметили сегодня в посте в X, что распределение базовой стоимости Bitcoin "подчеркивает плотную поддержку в районе 110 000–114 000 долларов, где была приобретена большая доля предложения". Они отмечают, что следующая "основная зона предложения" находится около 117 000 долларов, что может создать "сопротивление, если цена проверит этот уровень"...
NEAR
NEAR$3+5.33%
Union
U$0.009605+1.86%
Солана
SOL$208.67-4.59%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/12 23:36
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов