Сравнение BlockDAG, Ozak AI и Snorter
Сравнение BlockDAG, Ozak AI и Snorter в предпродажах 2025 года. Узнайте, как почти собранные 405 миллионов $, ИИ-инструменты и торговые функции выводят эти монеты впереди других. Лучшие крипто-предпродажи 2025 года привлекают внимание не шумихой, а доказательствами прогресса. Ozak AI собрал 2,6 миллиона $, продав 844 миллиона монет по 0,01 $ каждая. Snorter, работающий как торговый бот на базе Solana в Telegram, собрал 3,7 миллиона $ предлагая полезные функции, такие как снайпинг, копи-трейдинг и обнаружение Rug Pull. Тем не менее, никто не сравнился с охватом BlockDAG (BDAG). С почти 405 миллионами $ собранных средств, более 26,2 миллиардов проданных монет и растущей сетью майнинга из 3 миллионов пользователей X1, он превзошел то, что большинство проектов достигают даже после запуска. Покупатели первого этапа вошли по цене 0,001 $, в то время как сегодняшняя цена 0,0013 $ остается ранней. Эта разница объясняет, почему BlockDAG является самой наблюдаемой предпродажей этого года. Ozak AI открывает окно предпродажи на 2,6 миллиона $ Ozak AI преодолел отметку в 2,6 миллиона $ в средствах предпродажи, продав 844 миллиона монет по 0,01 $ каждая. Его привлекательность больше, чем доступность; проект формирует платформу, объединяющую искусственный интеллект и блокчейн. С акцентом на прогнозные аналитические данные, финансовый анализ и инструменты принятия решений, Ozak AI представляет целенаправленное направление. Речь идет не о краткосрочных тенденциях, а о предоставлении практической ценности, связанной с глобальным ростом ИИ. Времена неопределенности на рынке часто являются моментами, когда осторожные покупатели тихо занимают позиции. Ozak AI вписывается в эту стратегию, предлагая вход на ранней стадии с продуктом, разработанным вокруг одной из самых быстрорастущих технологий сегодняшнего дня. Для тех, кто исследует монеты предпродажи со сбалансированным подходом к риску и возможностям, эта предпродажа дает редкий шанс. Сочетание управляемых ИИ услуг и поддержки блокчейна делает его проектом, достойным внимания. Предпродажа Snorter растет за пределы...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 07:25