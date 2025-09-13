2025-10-11 суббота

Еще один день, еще один рекорд: вычислительная мощь Биткоина становится сильнее

Пост «Еще один день, еще один рекорд: вычислительная мощь Биткоина становится сильнее» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вычислительная мощность Биткоина продолжает расти, и в пятницу сеть установила очередной рекорд — увеличив скорость хэширования до 1 057 эксахэш в секунду (EH/s) или 1,057 зеттахэш в секунду (ZH). Скорость хэширования Биткоина достигает 1,057 ZH/s Еще один день, еще один рекорд для глобальной скорости хэширования Биткоина. 12 сентября 2025 года данные с hashrateindex.com показали [...] Источник: https://news.bitcoin.com/another-day-another-record-bitcoins-computing-muscle-flexes-harder/
США имеют дефицит 345B долларов в августе, чистые проценты растут, золото близко к рекордам, BTC превышает 115K долларов

Пост "США имеют дефицит в августе в размере 345 миллиардов долларов, чистые проценты растут, золото близко к рекордам, BTC превышает 115 000 долларов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Правительство США зафиксировало дефицит в 345 миллиардов долларов в августе, при поступлениях в 344 миллиарда долларов, которые были затмлены расходами в 689 миллиардов долларов. Крупнейшими расходами были Medicare в размере 141 миллиарда долларов и социальное обеспечение в размере 134 миллиардов долларов, но выделяются чистые проценты в размере 93 миллиардов долларов, которые теперь являются третьей по величине статьей расходов. Это подчеркивает растущее давление, которое растущие затраты на заимствования оказывают на федеральные финансы. Ожидается, что Федеральная резервная система снизит ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, но история показывает, что это не будет так просто. В сентябре 2024 года ФРС смягчила политику на 100 базисных пунктов, только чтобы увидеть, как доходность на длинном конце резко выросла. 30-летние казначейские облигации подскочили с 3,9% до 5%, а сегодня составляют 4,7%. С учетом недавних данных, указывающих на ускорение инфляции, существует риск того, что снижение ставок может усилить дальнейшее ценовое давление. Это заставит доходность расти, увеличит затраты на обслуживание долга и потенциально углубит фискальную яму, создавая сложный фон как для политиков, так и для рынков. Рынки реагируют решительно. Золото выросло до новых рекордных максимумов, чуть ниже 3 670 долларов за унцию, отметив прирост с начала года почти на 40%. Биткоин также набирает обороты, поднимаясь выше 115 000 долларов, поскольку инвесторы ищут альтернативы в среде, где устойчивость долга становится все большей проблемой. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/12/us-posts-usd345b-august-deficit-net-interest-at-3rd-largest-outlay-gold-and-btc-rise
Сравнение BlockDAG, Ozak AI и Snorter

Пост BlockDAG, Ozak AI и Snorter в сравнении появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 13 сентября 2025 | 01:00 Сравнение BlockDAG, Ozak AI и Snorter в предпродажах 2025 года. Узнайте, как почти собранные 405 миллионов $, ИИ-инструменты и торговые функции выводят эти монеты впереди других. Лучшие крипто-предпродажи 2025 года привлекают внимание не шумихой, а доказательствами прогресса. Ozak AI собрал 2,6 миллиона $, продав 844 миллиона монет по 0,01 $ каждая. Snorter, работающий как торговый бот на базе Solana в Telegram, собрал 3,7 миллиона $ предлагая полезные функции, такие как снайпинг, копи-трейдинг и обнаружение Rug Pull. Тем не менее, никто не сравнился с охватом BlockDAG (BDAG). С почти 405 миллионами $ собранных средств, более 26,2 миллиардов проданных монет и растущей сетью майнинга из 3 миллионов пользователей X1, он превзошел то, что большинство проектов достигают даже после запуска. Покупатели первого этапа вошли по цене 0,001 $, в то время как сегодняшняя цена 0,0013 $ остается ранней. Эта разница объясняет, почему BlockDAG является самой наблюдаемой предпродажей этого года. Ozak AI открывает окно предпродажи на 2,6 миллиона $ Ozak AI преодолел отметку в 2,6 миллиона $ в средствах предпродажи, продав 844 миллиона монет по 0,01 $ каждая. Его привлекательность больше, чем доступность; проект формирует платформу, объединяющую искусственный интеллект и блокчейн. С акцентом на прогнозные аналитические данные, финансовый анализ и инструменты принятия решений, Ozak AI представляет целенаправленное направление. Речь идет не о краткосрочных тенденциях, а о предоставлении практической ценности, связанной с глобальным ростом ИИ. Времена неопределенности на рынке часто являются моментами, когда осторожные покупатели тихо занимают позиции. Ozak AI вписывается в эту стратегию, предлагая вход на ранней стадии с продуктом, разработанным вокруг одной из самых быстрорастущих технологий сегодняшнего дня. Для тех, кто исследует монеты предпродажи со сбалансированным подходом к риску и возможностям, эта предпродажа дает редкий шанс. Сочетание управляемых ИИ услуг и поддержки блокчейна делает его проектом, достойным внимания. Предпродажа Snorter растет за пределы...
Ник Куртц из «Атлетикс» явно лучший новичок АЛ; а как насчет НЛ?

Пост "Ник Куртц из Athletics явно лучший новичок AL; А как насчет NL?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ник Куртц явно пробил себе путь к вероятной награде "Новичок года Американской лиги" среди списка очень хороших молодых игроков. В NL питчер Chicago Cubs Кейд Хортон возглавляет менее впечатляющую группу. Помимо Хортона, другие молодые игроки, которые, вероятно, будут рассматриваться на награду NL - это кэтчер Atlanta Braves Дрейк Болдуин, третий бейсмен Cubs Мэтт Шоу и инфилдер Milwaukee Brewers Калеб Дурбин. Вызванные в конце сезона Джейкоб Марси из Miami Marlins и Нолан Маклин из New York Mets были очень впечатляющими. Однако они, вероятно, не сыграли достаточно, чтобы получить серьезное рассмотрение от избирателей. В AL шортстоп Athletics Джейкоб Уилсон был явно лучшим новичком до июня. В 71 игре до 1 июля 23-летний игрок имел показатель .339 с 11 хоумранами и 40 RBI. С тех пор он боролся с травмами и сыграл всего 30 игр, отбивая .265 с 3 хоумранами и 16 RBI. САКРАМЕНТО, КАЛИФОРНИЯ: Ник Куртц из Athletics наблюдает за еще одним из своих дальних ударов, на этот раз против Detroit Tigers в Sutter Health Park 26 августа 2025 года. (Фото: Теарон В. Хендерсон/Getty Images) Getty Images Куртц начал медленно после вызова 23 апреля. 6-футовый 5-дюймовый, 240-фунтовый первый бейсмен устроил абсолютный разгром в июле, и в 102 играх он отбивает .302 с 30 хоумранами и 74 RBI. В июле он отбивал .395 с 11 хоумранами и 27 RBI в 24 играх. "Я бы сказал, что я немного шокирован, удивлен", - сказал Куртц Гейбу Лаккесу из USA Today. "Я знал, что я хороший отбивающий, но иметь действительно хороший год новичка - это довольно круто видеть". Самым крутым из всего была одна из самых колоссальных игр в истории 25 июля против Houston Astros. Куртц выбил 6 из 6 с 4 хоумранами, 1 даблом, 6 ранами и 8 RBI. Он...
Казначейство BTC Smarter Веб-компания планирует купить конкурентов

Пост BTC Treasury Smarter Web Company планирует приобрести конкурентов появился на BitcoinEthereumNews.com. Smarter Web Company, крупнейший корпоративный держатель Биктоина в Великобритании, рассматривает возможность приобретения испытывающих трудности конкурентов для расширения своей казны, заявил генеральный директор Эндрю Уэбли. Уэбли сообщил Financial Times, что он "определенно рассмотрит" возможность выкупа конкурентов для приобретения их Биктоина (BTC) со скидкой. Согласно данным BitcoinTreasuries.NET, Smarter Web Company является 25-й по величине в мире и ведущей корпоративной казной Биктоина в Великобритании. В настоящее время компания владеет 2 470 BTC стоимостью почти 275 миллионов $. Владения BTC компании Smarter Web (оранжевый) и стоимость владений BTC в USD (зеленый). Источник: BitcoinTreasuries.NET Генеральный директор Smarter Web Company также заявил, что компания стремится войти в FTSE 100 — индекс 100 крупнейших листинговых компаний Великобритании. Он также отметил, что изменение названия фирмы "неизбежно", но сказал, что ему "нужно сделать это правильно". Алекс Обчакевич, основатель Obchakevich Research, сообщил Cointelegraph, что "покупка активов обанкротившихся крипто-компаний часто обещает скидки, но реальность на самом деле гораздо сложнее, чем все думают". Связанное: Metaplanet, Smarter Web добавили почти 100 миллионов $ в Биктоине в свои казначейства Обчакевич привел в пример банкротства криптовалютной биржи FTX и криптовалютного кредитора Celsius. Он объяснил, что хотя изначально скидки достигали 60-70%, "после вычета обязательств, ликвидированных при банкротстве, обременений, снятых судом, и налогов, чистая скидка снижается до 20-50%". "Это привлекает инвесторов с опытом, потому что активы недооценены из-за их срочности". Комментарии Уэбли прозвучали после того, как акции Smarter Web упали почти на 22% в пятницу, снизившись с 2,01 $ при открытии до 1,85 $ на момент написания статьи. Падение произошло, несмотря на то, что BTC вырос более чем на 1% за последние 24 часа. График цены акций The Smarter Web Company. Источник: Google Finance За последний месяц Биктоин также потерял более 4% своей стоимости, в то время как цена The Smarter Web Company упала примерно на 35,5%. Smarter...
CMS не должна расширять свою неисправную модель конкурсных торгов

Пост CMS не должна расширять свою неисправную модель конкурентных торгов появился на BitcoinEthereumNews.com. Вашингтон, округ Колумбия, США – 24 июня 2022 г.: getty Медицинское оборудование длительного пользования (DME), такое как аппараты CPAP и больничные кровати, помогает многим пациентам избежать дорогостоящего ухода в домах престарелых и оставаться в своих домах. К сожалению, создание правильной модели оплаты долгое время ускользало от Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS). Тревожно, что теперь они планируют расширить ошибочный процесс торгов, включив в него урологические, трахеостомические и остомические принадлежности, что может создать еще больше негативных последствий для пациентов. Но как мы дошли до этого момента? В 2011 году CMS внедрила свою текущую систему конкурентных торгов в ответ на неудачный график фиксированных сборов для компенсации поставщикам DME. Эта система фиксированных сборов была широко раскритикована как расточительная, устаревшая и лишенная логического основания. Среди критиков были Главное бухгалтерское управление (GAO) и Генеральный инспектор Департамента здравоохранения и социальных услуг. Процесс торгов, который в конечном итоге внедрила CMS, все еще был несовершенным. CMS установила выигрышную ставку равной медиане (или среднему) цене всех выигравших участников торгов. Этот "невиданный ранее" процесс торгов имел мало смысла и создавал несколько неблагоприятных стимулов. С точки зрения пациента, структура смещала выигрышные ставки в сторону более дешевого и менее качественного медицинского оборудования. Часто эти принадлежности были неподходящими и, следовательно, снижали качество ухода за пациентами. Прошлые раунды торгов также страдали от оттока поставщиков и пробелов в доступе. GAO обнаружило, что в предыдущих раундах торгов десятки поставщиков по контрактам стали неактивными, оставляя бенефициаров без вариантов покрытия. Самый последний раунд конкурентных торгов (Раунд 2021) не достиг своих целей по экономии из-за слишком малого количества жизнеспособных заявок, оставив двухлетний "период разрыва", в течение которого CMS вернулась к графику сборов. Из-за недостатков предыдущих раундов конкурентных торгов CMS планирует изменить свою структуру при перезапуске программы. Решая некоторые из...
Великобритания стремится к блокчейну и стейблкоинам в предстоящем технологическом мосте с США

Пост "Великобритания стремится включить Блокчейн и Стейблкоины в Предстоящий технологический мост с США" появился на BitcoinEthereumNews.com. Десятки британских торговых ассоциаций, включая Совет по криптоактивам Великобритании, TheCityUK и Ассоциацию британских страховщиков, совместно написали письмо министру бизнеса Великобритании Питеру Кайлу. Основная обеспокоенность заключается в том, что если цифровые активы будут исключены, Великобритания рискует отстать в формировании правил и стандартов глобальных финансов и инноваций. Еще до этого письма со стороны криптоиндустрии нарастало давление на Великобританию с требованием создать четкий план для стейблкоинов. Более десятка британских торговых ассоциаций, включая Совет по криптоактивам Великобритании, TheCityUK и Ассоциацию британских страховщиков, совместно написали письмо министру бизнеса Великобритании Питеру Кайлу (и экономическому секретарю Люси Ригби), призывая сделать блокчейн, стейблкоины и токенизацию центральными компонентами предстоящего соглашения о технологическом мосте между Великобританией и США. Почему торговые группы хотят включить блокчейн в сделку Их беспокойство заключается в том, что если цифровые активы будут исключены, Великобритания рискует отстать в формировании правил и стандартов глобальных финансов и инноваций. Страны Азии и Ближнего Востока уже продвигают нормативные базы для цифровых активов. В письме прямо упоминается, что стейблкоины и токенизация активов являются "стратегически важными областями для обеих экономик". В письме далее говорится: "Без скоординированных действий британские компании могут столкнуться с фрагментированной нормативной средой, сокращением доступа к трансатлантическим рынкам и усилением конкурентного давления". Связанное: Bitpanda избегает листинга в Лондоне, поскольку криптовалютные правила Великобритании не привлекают биржи Угроза отставания Правительство Великобритании уже обязалось (объявлено в июле) обеспечить технологию распределенного реестра (DLT) и токенизацию в своей Стратегии оптовых рынков и изучает, как стейблкоины могут быть использованы в ее Песочнице цифровых ценных бумаг. До этого в апреле 2025 года был выпущен предварительный проект нормативного акта, который стремился установить нормативную базу для Великобритании. Это...
Новые данные показывают, что Биткоин был твердой "покупкой" для акул на прошлой неделе

Пост «Биктоин был твердой 'покупкой' для акул на прошлой неделе, показывают новые данные» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Кошельки Биткоин-«акул» начали покупать на спаде, добавив 65 000 BTC к своим активам всего за семь дней. Краткосрочные держатели также преодолели важный рубеж: коэффициент прибыли монет, перемещающихся в сети, стал положительным. Долгосрочные держатели еще не вернулись к чистому накоплению. Держатели Биткоина (BTC) с «твердыми убеждениями» купили 65 000 BTC всего за семь дней, когда цена отскочила от двухмесячных минимумов. Новое исследование от платформы аналитики данных на цепочке CryptoQuant, опубликованное в четверг, показывает, что Биткоин-«акулы» покупают на спаде. Крупные игроки Биткоина пересматривают распределение Биткоин-кошельки с балансом от 100 BTC до 1 000 BTC не теряли времени, скупая монеты по более низким ценам. Данные CryptoQuant показывают, что за одну неделю эти «акулы» добавили 65 000 BTC чистого рыночного воздействия. «Недавние рыночные действия Биткоина подчеркивают резкий разрыв между краткосрочными трейдерами и более крупными покупателями с твердыми убеждениями. Адреса, содержащие 100–1 000 BTC, известные как 'акулы', добавили 65 000 BTC всего за семь дней, подняв их общее количество до рекордных 3,65 миллиона BTC», — написал сотрудник XWIN Research Japan в одном из своих блог-постов Quicktake. «Эти покупки появились даже несмотря на то, что спотовые цены держались около 112 000$, что свидетельствует о растущем разрыве между волатильностью, вызванной розничными трейдерами, и более глубоким структурным спросом». Bitcoin UTXOs по стоимости. Источник: CryptoQuant XWIN ссылался на резкие реакции на Волатильность цен BTC со стороны спекулятивной трейдерской базы Биткоина или краткосрочных держателей (STH) — кошельков, удерживающих монеты шесть месяцев или меньше. Данные CryptoQuant показывают, что коэффициент прибыли потраченного выхода (SOPR) этих инвесторов только начал становиться положительным в пятницу, после почти месячного периода, в течение которого монеты STH перемещались в сети с убытком. Bitcoin STH-SOPR. Источник: CryptoQuant Прогнозирование следующего «сильного рывка вверх» для BTC XWIN отметил снижение балансов на биржах как доказательство спроса покупателей по текущим ценам. Связанное: Цена Биткоина может достичь 160 000$ в октябре, поскольку возвращается Золотой крест (Паттерн) MACD «Чистые оттоки — BTC, выведенные...
Основатель xTAO заявляет, что Bittensor хочет стать Биткоином в сфере ИИ

Пост «Bittensor хочет стать Биткоином в мире ИИ», говорит основатель xTAO, появился на BitcoinEthereumNews.com. Кария Самару, основатель и генеральный директор xTAO, единственной публичной компании, работающей над экосистемой Bittensor, объясняет, почему ИИ должен быть децентрализованным. Краткое содержание Децентрализованный ИИ предлагает устойчивость, которую не могут обеспечить крупные технологические компании, говорит генеральный директор xTAO Кария Самару Bittensor вознаграждает ИИ-модели, которые хорошо работают, функционируя на принципах «чистого капитализма» Пользователи хотят большей прозрачности в отношении того, что входит в ИИ-модели Искусственный интеллект захватил воображение публики, как мало какие технологии до этого. Однако под его потенциалом скрываются серьезные опасения по поводу концентрации власти и контроля. В настоящее время самые популярные модели ИИ являются исключительной собственностью нескольких крупных технологических компаний, которые полностью контролируют их дизайн и использование. Crypto.news поговорил с Карией Самару, основателем и генеральным директором xTAO, публичной компании, работающей над децентрализованной экосистемой ИИ Bittensor (TAO). Самару объяснил, почему существует потребность в альтернативной модели, которая делает ИИ более открытым, децентрализованным и соответствующим требованиям его пользователей. crypto.news: Что блокчейн привносит в ИИ, и какую роль играет Bittensor? Кария Самару: Централизация — это самая большая проблема ИИ. По мере того как ИИ становится самым мощным инструментом, который когда-либо создавало человечество, контроль над ним со стороны всего нескольких компаний создает огромный риск концентрации. Я часто сравниваю Bittensor с Биткоином. Биткоин решил проблему централизации денег: его нельзя инфлировать, к нему может получить доступ любой, и нет никаких привратников. Bittensor применяет ту же идею к ИИ. В централизованном ИИ, таком как OpenAI, один орган решает, как обучаются модели, какие данные они используют, какие у них предубеждения и что они цензурируют. Они также могут в любой момент отключить доступ. Это большая проблема. Bittensor использует модель Биткоина для решения этой проблемы для ИИ. CN: Как компании внедряют децентрализацию в ИИ? KS: Существует несколько хороших примеров децентрализованных решений ИИ...
Анализ роста Биткоина на фоне данных ИПЦ, подогревающих спекуляции о снижении ставки

Пост «Анализ роста Биткоина на фоне данных ИПЦ, подпитывающих спекуляции о снижении ставки» появился на BitcoinEthereumNews.com. Журналист Опубликовано: 12 сентября 2025 г. Ключевые выводы KOSPI достиг нового исторического максимума, и трейдерам следует обратить внимание на увеличение объема торгов в течение 5–7 дней, что сигнализирует о начале следующего восходящего тренда. За последние два дня Биктоин [BTC] показал рост цены на 3,53%, поднявшись с 111,5k $ до 115,4k $. 11 сентября Бюро статистики труда США опубликовало данные ИПЦ за август 2025 года. Данные оказались третьим случаем в 2025 году, когда показатели Индекса цен производителей (PPI) указывали на явную дефляцию. Эта новость в сочетании с повышенной вероятностью снижения ставок на заседании FOMC на следующей неделе может создать условия для долгосрочного ралли Биткоина. Однако трейдерам и инвесторам необходимо быть осторожными в отношении краткосрочной волатильности, особенно в часы, непосредственно предшествующие и следующие за публикацией важных новостей, связанных с рынком труда США и решениями по процентным ставкам. Данные показывают, что бычий тренд BTC, вероятно, продолжится Источник: CryptoQuant В публикации на CryptoQuant Insights аналитик Arab Chain отметил, что рост Биткоина в августе был обусловлен увеличением объема торгов и улучшением резервов. Интенсивность спотового оборота подчеркивает взаимосвязь между объемом и резервами биржи. Высокий объем по отношению к резервам показывает высокую интенсивность оборота, что BTC активно торгуется, и уверенность рынка высока. Низкий объем по сравнению с резервами показывает низкую интенсивность оборота, и что большие объемы Биткоина простаивали на бирже, указывая на отсутствие сильного давления покупателей или продавцов. Аналитик отметил, что падение цены ниже 110k $ наряду с увеличением резервов и снижением оборота означало бы, что продавцы берут контроль над рынком. Однако, судя по имеющимся данным, продолжение роста более вероятно, чем внезапный обвал. Источник: Alphractal в X Корейский композитный...
