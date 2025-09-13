Ник Куртц из «Атлетикс» явно лучший новичок АЛ; а как насчет НЛ?

Ник Куртц явно пробил себе путь к вероятной награде "Новичок года Американской лиги" среди списка очень хороших молодых игроков. В NL питчер Chicago Cubs Кейд Хортон возглавляет менее впечатляющую группу. Помимо Хортона, другие молодые игроки, которые, вероятно, будут рассматриваться на награду NL - это кэтчер Atlanta Braves Дрейк Болдуин, третий бейсмен Cubs Мэтт Шоу и инфилдер Milwaukee Brewers Калеб Дурбин. Вызванные в конце сезона Джейкоб Марси из Miami Marlins и Нолан Маклин из New York Mets были очень впечатляющими. Однако они, вероятно, не сыграли достаточно, чтобы получить серьезное рассмотрение от избирателей. В AL шортстоп Athletics Джейкоб Уилсон был явно лучшим новичком до июня. В 71 игре до 1 июля 23-летний игрок имел показатель .339 с 11 хоумранами и 40 RBI. С тех пор он боролся с травмами и сыграл всего 30 игр, отбивая .265 с 3 хоумранами и 16 RBI. САКРАМЕНТО, КАЛИФОРНИЯ: Ник Куртц из Athletics наблюдает за еще одним из своих дальних ударов, на этот раз против Detroit Tigers в Sutter Health Park 26 августа 2025 года. (Фото: Теарон В. Хендерсон/Getty Images) Getty Images Куртц начал медленно после вызова 23 апреля. 6-футовый 5-дюймовый, 240-фунтовый первый бейсмен устроил абсолютный разгром в июле, и в 102 играх он отбивает .302 с 30 хоумранами и 74 RBI. В июле он отбивал .395 с 11 хоумранами и 27 RBI в 24 играх. "Я бы сказал, что я немного шокирован, удивлен", - сказал Куртц Гейбу Лаккесу из USA Today. "Я знал, что я хороший отбивающий, но иметь действительно хороший год новичка - это довольно круто видеть". Самым крутым из всего была одна из самых колоссальных игр в истории 25 июля против Houston Astros. Куртц выбил 6 из 6 с 4 хоумранами, 1 даблом, 6 ранами и 8 RBI.