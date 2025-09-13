Кеша и Орвилл Пек отправляются в "Теннесси" в новой коллаборации

После выпуска своего альбома Period этим летом, Kesha еще не закончила веселиться. Энергичная поп-звезда вернулась с "Nashville", новой коллаборацией с успешной кантри-звездой Orville Peck. Дуэт воплотил песню в жизнь с помощью певицы и автора песен Tayla Parx и продюсера Hudson Mohawke. По звучанию "Tennessee" отходит от преимущественно поп-ориентированного Period, за исключением треков вроде "Yippee-Ki-Yay" и "Cathedral"; вместо этого она напоминает возвращение к предыдущим альбомам Rainbow и High Road. Кантри не совсем незнакомая территория для Kesha; в возрасте четырех лет ее семья переехала в Нэшвилл, где она выросла, прежде чем вернуться в Лос-Анджелес для продолжения музыкальной карьеры. Она говорит об этом в треке. "Там я научилась пить, чтобы напиться / Там я научилась курить, чтобы получить кайф / Там я научилась работать с 9 до 5 / Там я клянусь, что мама старалась", - поет она. Kesha описала безупречный творческий процесс, размышляя о создании песни с Peck, Parx и Mohawke. "Я чувствовала себя в безопасности, исследуя свои южные корни, и была взволнована возможностью войти в комнату с этими артистами, которыми я восхищалась годами, и создавать музыку, которая ощущалась настоящей и честной", - рассказала она Rolling Stone. "Они все вдохновляющие творческие личности, которые просто хотят создавать отличную музыку". "Я была сумасшедшей сукой / О, но по крайней мере жизнь, которую я прожила / Дала хорошие истории / Называйте меня как угодно, только не скучной / Беспорядочной, да, я знаю / Но я слышала, вы все любите шоу / Так что к черту, вот вам", - поют вместе Kesha и Peck в треке. "Но, дорогой, не забывай, что / В моем некрологе должно быть написано / 'Черт, она оставила чертовски хорошее наследие' / Ты...