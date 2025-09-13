Tether запускает стейблкоин USAT для выхода на рынок США под федеральным надзором
Пост Tether запускает стейблкоин USAT для выхода на рынок США под федеральным надзором появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: USAT — регулируемый в США стейблкоин, обеспеченный долларом, соответствующий новому закону GENIUS Act, который должен дебютировать к концу 2025 года. Бывший директор Крипто-совета Белого дома Бо Хайнс возглавит новое подразделение Tether в США из Шарлотты, Северная Каролина. Anchorage Digital будет выпускать токен, в то время как Cantor Fitzgerald будет управлять резервами и выступать в качестве основного дилера. Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, официально представил свой первый регулируемый в США токен, обеспеченный долларом, USAT (USAT), что сигнализирует о серьезном продвижении на американский финансовый рынок. О запуске было объявлено в пятницу на мероприятии в Нью-Йорке генеральным директором Tether Паоло Ардоино. Tether представляет USA₮, свой планируемый регулируемый в США стейблкоин, обеспеченный долларом, и назначит Бо Хайнса генеральным директором Tether USA₮Подписывайтесь на @USAT_io 🇺🇸https://t.co/w0JxBvttwv — Tether (@Tether_to) 12 сентября 2025 г. Стейблкоин, соответствующий требованиям США В отличие от флагманского USDT от Tether, который вырос до актива стоимостью 170 миллиардов долларов и широко используется на мировых рынках, но остается вне регуляторного одобрения США, USAT разработан специально для рынка США. Токен будет соответствовать закону GENIUS Act, федеральному закону, недавно принятому для установления правил надзора за эмитентами стейблкоинов. Anchorage Digital, федерально регулируемый криптобанк, будет выступать в качестве эмитента токена. Между тем, Cantor Fitzgerald, инвестор Tether и одно из старейших финансовых учреждений Уолл-стрит, будет выступать в качестве кастодиана резервов и основного дилера. USAT также будет интегрировать технологию Hadron от Tether, платформу, разработанную для поддержки токенизации реальных активов, что еще больше расширит ее полезность для американских предприятий и учреждений. Бо Хайнс возглавит операции в США Tether также объявил о назначении Бо Хайнса генеральным директором своего недавно созданного подразделения в США, Tether USAT. Хайнс, юрист и бывший исполнительный директор Крипто-совета Белого дома при президенте Дональде Трампе, будет курировать запуск USAT из Шарлотты, Северная Каролина. НОВОСТЬ: Генеральный директор @Tether_to...
