2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Ван Юнли, бывший вице-президент Банка Китая: Законодательство о стейблкоинах может серьезно навредить стейблкоинам

Ван Юнли, бывший вице-президент Банка Китая: Законодательство о стейблкоинах может серьезно навредить стейблкоинам

PANews сообщил 13 сентября, что Ван Юнли, бывший вице-президент Банка Китая, заявил в своем выступлении, что стейблкоины не являются ни необходимыми, ни незаменимыми для функционирования он-чейн крипто-мира. Законодательство о стейблкоинах неизбежно приведет к законодательству для всего класса криптоактивов, что глубоко повлияет на ландшафт криптовалютного рынка и потенциально даже серьезно подорвет стейблкоины. Китай должен быть более осведомленным и проактивным. Фокус Китая должен быть не на разработке стейблкоинов RMB (которые уже имеют ограниченное пространство для развития), а скорее на опережении других путем ускорения общего законодательства о криптоактивах, поощрения банков и других финансовых учреждений к переходу на блокчейн, активного продвижения развития RWAs и привлечения криптовалютных бирж к регистрации или размещению в Гонконге, тем самым ускоряя он-чейн операции с RMB.
ChainAware
AWARE$0.002069-4.69%
Vice
VICE$0.02625-16.69%
Moonveil
MORE$0.02918-14.77%
Поделиться
PANews2025/09/13 11:27
Поделиться
Джейд заявляет 'Это шоу-бизнес, детка' в новом альбоме

Джейд заявляет 'Это шоу-бизнес, детка' в новом альбоме

Пост Джейд объявляет 'That's Showbiz Baby' на новом альбоме появился на BitcoinEthereumNews.com. Джейд Тирлволл готова к своему выходу в центр внимания. За прошедший год бывшая звезда Little Mix дебютировала сольно с синглом "Angel of My Dreams" и продолжила синглами "Fantasy," "Unconditional" и "FUFN." Сегодня Джейд представляет себя в дебютном альбоме That's Showbiz Baby!, который уже вышел. Талант британской певицы полностью раскрывается, демонстрируя её способность легко адаптировать свой голос к широкому спектру поп-треков, от эмоциональных "Plastic Box," "Natural at Disaster" и "Self Saboteur" до композиций, полных характера, таких как "Headache" и метко названная "It Girl." Она даже отдает дань уважения The Supremes – и своему младшему я – в песне "Before You Break My Heart." Вместо сэмплирования оригинала "Stop! In the Name of Love," в ней звучит её детский голос, исполняющий эту классическую песню. "Это делает трек еще более личным для меня. Речь идет о том, чтобы не забывать, кто я и откуда пришла, и всегда помнить о доступе к своему внутреннему ребенку," рассказала она Capricho о песне. Альбом представлен как иммерсивный опыт с визуальным сопровождением для каждого трека. Возможность выпустить декларацию о том, кто она как сольная артистка, стала для Джейд воодушевляющим опытом. Хотя она поет о сердечных переживаниях в альбоме, она не тратит время на погружение в свои чувства. "Когда ты поп-артист, ты не можешь быть вся в печали. Я осознаю, что мне очень повезло делать то, что я делаю. Я думаю, что выходить и говорить 'Это так грустно' – не та атмосфера," рассказала она The Guardian. Для неё создание музыки обеспечивает освобождение, не похожее ни на что другое. "Если что-то не так в моей жизни, если я напишу прекрасную поп-песню, это просто делает мир...
LETSTOP
STOP$0.06808-6.53%
MemeCore
M$2.03166-0.36%
Threshold
T$0.01464-3.30%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 11:24
Поделиться
Казначейские запасы Биткоин превышают 113 миллиардов долларов, кто основные заинтересованные стороны?

Казначейские запасы Биткоин превышают 113 миллиардов долларов, кто основные заинтересованные стороны?

Пост «Казначейские запасы Биткоин превысили 113 миллиардов долларов, кто основные заинтересованные стороны?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Казначейские запасы Биткоин превысили 113 миллиардов долларов, кто основные заинтересованные стороны? | Bitcoinist.com Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой адрес электронной почты. Скотт Матерсон — ведущий крипто-писатель в Bitcoinist, обладающий острым аналитическим умом и глубоким пониманием ландшафта цифровых валют. Скотт заработал репутацию автора, предоставляющего заставляющие задуматься и хорошо исследованные статьи, которые находят отклик как у новичков, так и у опытных крипто-энтузиастов. Помимо своих публикаций, Скотт увлечен продвижением криптовалютной грамотности и часто работает над обучением общественности потенциалу блокчейна. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-treasury-holdings/
CROSS
CROSS$0.19704-7.97%
DeepBook
DEEP$0.118922-9.55%
BRC20.COM
COM$0.010736-4.12%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 11:10
Поделиться
Виталик: Управление ИИ не рекомендуется, так как это может привести к широкому распространению инструментов взлома и обману пожертвований

Виталик: Управление ИИ не рекомендуется, так как это может привести к широкому распространению инструментов взлома и обману пожертвований

PANews сообщил 13 сентября, что в ответ на опасения сообщества о том, что "ИИ может быть обманут и подвергнут фишингу крайне глупыми способами, тем самым утечка данных", соучредитель Ethereum Виталик заявил на платформе X: "Управление ИИ - не лучшая идея. Если вы используете ИИ для распределения пожертвованных средств, люди будут максимально использовать инструменты взлома. В качестве альтернативы я поддерживаю информационные финансы, открытый рынок, где каждый может внести свои модели, которые будут подвергаться механизму выборочной проверки, который может быть запущен кем угодно и оценен человеческим жюри."
ANyONe Protocol
ANYONE$0.537+19.65%
Sleepless AI
AI$0.1186-1.73%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.01522-7.58%
Поделиться
PANews2025/09/13 10:37
Поделиться
Кеша и Орвилл Пек отправляются в "Теннесси" в новой коллаборации

Кеша и Орвилл Пек отправляются в "Теннесси" в новой коллаборации

Пост Kesha и Orville Peck отправляются в 'Tennessee' в новой коллаборации появился на BitcoinEthereumNews.com. Kesha Getty Images для iHeartMedia После выпуска своего альбома Period этим летом, Kesha еще не закончила веселиться. Энергичная поп-звезда вернулась с "Nashville", новой коллаборацией с успешной кантри-звездой Orville Peck. Дуэт воплотил песню в жизнь с помощью певицы и автора песен Tayla Parx и продюсера Hudson Mohawke. По звучанию "Tennessee" отходит от преимущественно поп-ориентированного Period, за исключением треков вроде "Yippee-Ki-Yay" и "Cathedral"; вместо этого она напоминает возвращение к предыдущим альбомам Rainbow и High Road. Кантри не совсем незнакомая территория для Kesha; в возрасте четырех лет ее семья переехала в Нэшвилл, где она выросла, прежде чем вернуться в Лос-Анджелес для продолжения музыкальной карьеры. Она говорит об этом в треке. "Там я научилась пить, чтобы напиться / Там я научилась курить, чтобы получить кайф / Там я научилась работать с 9 до 5 / Там я клянусь, что мама старалась", - поет она. Kesha описала безупречный творческий процесс, размышляя о создании песни с Peck, Parx и Mohawke. "Я чувствовала себя в безопасности, исследуя свои южные корни, и была взволнована возможностью войти в комнату с этими артистами, которыми я восхищалась годами, и создавать музыку, которая ощущалась настоящей и честной", - рассказала она Rolling Stone. "Они все вдохновляющие творческие личности, которые просто хотят создавать отличную музыку". "Я была сумасшедшей сукой / О, но по крайней мере жизнь, которую я прожила / Дала хорошие истории / Называйте меня как угодно, только не скучной / Беспорядочной, да, я знаю / Но я слышала, вы все любите шоу / Так что к черту, вот вам", - поют вместе Kesha и Peck в треке. "Но, дорогой, не забывай, что / В моем некрологе должно быть написано / 'Черт, она оставила чертовски хорошее наследие' / Ты...
SynFutures
F$0.010148-6.27%
Sidekick
K$0.05304-12.73%
Threshold
T$0.01464-3.30%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 10:24
Поделиться
Роб Райнер о воссоединении группы для фильма "Спинал Тап II"

Роб Райнер о воссоединении группы для фильма "Спинал Тап II"

Пост Роба Райнера о воссоединении группы для 'Spinal Tap II' появился на BitcoinEthereumNews.com. JIMMY KIMMEL LIVE! "Jimmy Kimmel Live!" выходит в эфир каждый будний вечер в 23:35 ET и представляет разнообразный состав гостей, включая знаменитостей, спортсменов, музыкальных исполнителей, комиков и обычных людей с интересными историями, а также комедийные номера и домашнюю группу. Гостями в понедельник, 8 сентября, были Spinal Tap (Найджел Тафнел, он же Кристофер Гест, Дэвид Сент-Хаббинс, он же Майкл МакКин, и Дерек Смоллс, он же Гарри Ширер) и Марти ДиБерджи (он же Роб Райнер) ("Spinal Tap II: The End Continues"), а также музыкальный гость Spinal Tap. (Disney/Randy Holmes) SPINAL TAP (Фото Randy Holmes/Disney через Getty Images) Disney через Getty Images Spinal Tap — величайшая вымышленная хард-рок группа в истории кино — возвращается с фильмом Spinal Tap II: The End Continues, и режиссер Роб Райнер не мог быть более взволнован. Как он мог не быть? В конце концов, первый фильм о Tap, This is Spinal Tap, выпущенный в 1984 году, определил жанр мокьюментари, когда документалист Марти ДиБерджи (Райнер) хроникировал злоключения британской хард-рок группы во главе с гитаристом Найджелом Тафнелом (Кристофер Гест), гитаристом Дэвидом Сент-Хаббинсом (Майкл МакКин) и басистом Дереком Смоллсом (Гарри Ширер). ForbesРоб Райнер рассказывает о новой книге Spinal Tap "Тонкая грань между глупостью и умом"Автор: Тим Ламмерс Однако группа буквально продолжала играть после финальных титров This is Spinal Tap через новые альбомы, живые концерты, телевизионные спецвыпуски, короткометражные фильмы и различные итерации музыкального таланта (помните The Folksmen в "A Mighty Wind"?). По сути, то, что началось как вымышленный рок-н-ролльный лихорадочный сон, каким-то странным образом превратилось в реальность. И по этой причине, как сказал Райнер в разговоре по Zoom на этой неделе, вернуться к образу для Spinal Tap II было не так уж сложно. "Мы знаем этих персонажей вдоль и поперек, у нас есть истории и...
MemeCore
M$2.03166-0.36%
Threshold
T$0.01464-3.30%
HARRY
HARRY$0.08566-6.28%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 09:51
Поделиться
Метс опасно близки к тому, чтобы войти в историю неправильным образом

Метс опасно близки к тому, чтобы войти в историю неправильным образом

Пост "Метс опасно близки к созданию неправильного вида истории" появился на BitcoinEthereumNews.com. ФИЛАДЕЛЬФИЯ, ПЕНСИЛЬВАНИЯ – 11 СЕНТЯБРЯ: Первый базовый игрок Нью-Йорк Метс Пит Алонсо (20) наблюдает во время игры между Нью-Йорк Метс и Филадельфия Филлис 11 сентября 2025 года на стадионе Citizens Bank Park в Филадельфии, штат Пенсильвания. (Фото Теренса Льюиса/Icon Sportswire через Getty Images) Icon Sportswire через Getty Images Финальная домашняя серия регулярного сезона прошлого года началась с волнующей неопределенности для Метс, чье яростное возвращение после ужасного старта оставило их в гуще борьбы за последнее место в уайлд-кард НЛ с 13 играми до конца. Потенциальные исходы охватывали спектр от душевной боли до эйфории — больше никаких игр на Сити Филд или летнего волшебства, переходящего в октябрь — но они были покрыты слоем веры в то, что независимо от того, как выступят Метс, результат сезона 2024 года излучает позитив о том, кем были эти Метс, а также о краткосрочном и долгосрочном будущем клуба. Финальная домашняя серия регулярного сезона в этом году имеет тот же шаблон, но ни одного из прошлогодних ингредиентов. Метс открывают девятиматчевую домашнюю серию сегодня вечером против Рейнджерс и Джейкоба деГрома (о нет) с преимуществом в 1,5 игры над Джайентс и Редс в борьбе за финальное место в уайлд-кард НЛ с 15 играми до конца. Технически это лучшая позиция, чем перед прошлогодней финальной домашней серией, когда Метс делили последнее место с Даймондбэкс. За исключением, конечно, того, что этот путь к краю места в постсезонье был гораздо более трудным, чем в прошлом году, когда Метс достигли дна с результатом 24-35 и отставанием в пять игр от последнего места в уайлд-кард 2 июня. У этих Метс был лучший результат в бейсболе 45-24 до 12 июня, когда они опережали последнее место в уайлд...
SIX
SIX$0.01952+0.10%
LooksRare
LOOKS$0.013447-2.23%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 09:21
Поделиться
Tether запускает стейблкоин USAT для выхода на рынок США под федеральным надзором

Tether запускает стейблкоин USAT для выхода на рынок США под федеральным надзором

Пост Tether запускает стейблкоин USAT для выхода на рынок США под федеральным надзором появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: USAT — регулируемый в США стейблкоин, обеспеченный долларом, соответствующий новому закону GENIUS Act, который должен дебютировать к концу 2025 года. Бывший директор Крипто-совета Белого дома Бо Хайнс возглавит новое подразделение Tether в США из Шарлотты, Северная Каролина. Anchorage Digital будет выпускать токен, в то время как Cantor Fitzgerald будет управлять резервами и выступать в качестве основного дилера. Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, официально представил свой первый регулируемый в США токен, обеспеченный долларом, USAT (USAT), что сигнализирует о серьезном продвижении на американский финансовый рынок. О запуске было объявлено в пятницу на мероприятии в Нью-Йорке генеральным директором Tether Паоло Ардоино. Tether представляет USA₮, свой планируемый регулируемый в США стейблкоин, обеспеченный долларом, и назначит Бо Хайнса генеральным директором Tether USA₮Подписывайтесь на @USAT_io 🇺🇸https://t.co/w0JxBvttwv — Tether (@Tether_to) 12 сентября 2025 г. Стейблкоин, соответствующий требованиям США В отличие от флагманского USDT от Tether, который вырос до актива стоимостью 170 миллиардов долларов и широко используется на мировых рынках, но остается вне регуляторного одобрения США, USAT разработан специально для рынка США. Токен будет соответствовать закону GENIUS Act, федеральному закону, недавно принятому для установления правил надзора за эмитентами стейблкоинов. Anchorage Digital, федерально регулируемый криптобанк, будет выступать в качестве эмитента токена. Между тем, Cantor Fitzgerald, инвестор Tether и одно из старейших финансовых учреждений Уолл-стрит, будет выступать в качестве кастодиана резервов и основного дилера. USAT также будет интегрировать технологию Hadron от Tether, платформу, разработанную для поддержки токенизации реальных активов, что еще больше расширит ее полезность для американских предприятий и учреждений. Бо Хайнс возглавит операции в США Tether также объявил о назначении Бо Хайнса генеральным директором своего недавно созданного подразделения в США, Tether USAT. Хайнс, юрист и бывший исполнительный директор Крипто-совета Белого дома при президенте Дональде Трампе, будет курировать запуск USAT из Шарлотты, Северная Каролина. НОВОСТЬ: Генеральный директор @Tether_to...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/13 09:03
Поделиться
Рост цены Биткоин выше 115K долларов стимулирует крипто-акции на двузначные проценты

Рост цены Биткоин выше 115K долларов стимулирует крипто-акции на двузначные проценты

Индекс страха и жадности криптовалют показал значение 57 на момент публикации, подчеркивая жадность на рынке.
Index Cooperative
INDEX$0.96-5.97%
Поделиться
Coinstats2025/09/13 09:00
Поделиться
Почти 1 триллион долларов хлынул в ETF, поскольку рынки опережают ФРС

Почти 1 триллион долларов хлынул в ETF, поскольку рынки опережают ФРС

Уолл-стрит когда-то двигалась в значительной степени в соответствии с учетной ставкой Федеральной резервной системы. Признаки повышения ставок заставляли инвесторов отступать, в то время как намеки на снижение ставок толкали цены вверх. Следующее заседание на следующей неделе проверит, сохраняется ли этот паттерн в год, который был необычным. Инвесторы не ждали Джерома Пауэлла в этом году. Акции [...]
Threshold
T$0.01464-3.30%
Поделиться
Cryptopolitan2025/09/13 07:47
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов