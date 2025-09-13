2025-10-11 суббота

Solana (SOL) подскакивает на 5,5% по мере роста индекса

Solana (SOL) подскакивает на 5,5% по мере роста индекса

Пост Solana (SOL) подскакивает на 5,5% по мере роста индекса появился на BitcoinEthereumNews.com. CoinDesk Indices представляет свой ежедневный обзор рынка, освещая показатели лидеров и отстающих в индексе CoinDesk 20. Индекс CoinDesk 20 в настоящее время торгуется на уровне 4 284,12, что на 1,6% (+65,55) выше с 16:00 по восточному времени в четверг. Тринадцать из 20 активов торгуются выше. Лидеры: SOL (+5,5%) и AAVE (+2,4%). Отстающие: AVAX (-2,4%) и ICP (-1,4%). CoinDesk 20 — это широкий индекс, торгуемый на нескольких платформах в разных регионах мира. Источник: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/12/coindesk-20-performance-update-solana-sol-jumps-5-5-as-index-moves-higher
Протокол Velo привлекает Lightnet и OpenEden для запуска расчетной сети АСЕАН

Протокол Velo привлекает Lightnet и OpenEden для запуска расчетной сети АСЕАН

Согласно Velo Protocol, партнерство с Lightnet и OpenEden объединяет их опыт для создания основы для соответствующих нормативным требованиям цифровых финансов по всей Азии.
Сокращение баланса ФРС приводит к росту краткосрочных затрат по займам

Сокращение баланса ФРС приводит к росту краткосрочных затрат по займам

Краткосрочные займы снова становятся дорогими в США, и трейдеры не игнорируют это. Согласно данным Bloomberg, рост начался, когда Федеральный резерв начал сокращать свой баланс, в то время как Казначейство усилило сбор наличных средств. Оба фактора вытягивают ликвидность с рынков финансирования, которые были наводнены дешевыми деньгами почти [...]
Ondo Finance вырос на 20% за неделю на фоне ажиотажа и растущего спроса на DeFi

Ondo Finance вырос на 20% за неделю на фоне ажиотажа и растущего спроса на DeFi

Пост Ondo Finance вырос на 20% за неделю на фоне ажиотажа и растущего спроса на DeFi появился на BitcoinEthereumNews.com. Ondo Finance вырос на 20% за неделю на фоне ажиотажа и растущего спроса на DeFi Отказ от ответственности: Информация, представленная на NewsBTC, предназначена только для образовательных целей. Она не представляет мнение NewsBTC о том, стоит ли покупать, продавать или держать какие-либо инвестиции, и, естественно, инвестирование сопряжено с рисками. Вам рекомендуется проводить собственное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. Используйте информацию, предоставленную на этом веб-сайте, полностью на свой страх и риск. Связанные новости © 2025 NewsBTC. Все права защищены. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://www.newsbtc.com/news/ondo-finance-surges-20-weekly-amid-hype-and-growing-defi-demand/
Киты Биткоина добавили 65K BTC за 7 дней: усиливается сжатие предложения

Киты Биткоина добавили 65K BTC за 7 дней: усиливается сжатие предложения

Пост «Биткоин-акулы добавили 65 тысяч BTC за 7 дней: усиление сжатия предложения» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин-акулы добавили 65 тысяч BTC за 7 дней: усиление сжатия предложения | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Путь Себастьяна в мир криптовалют начался четыре года назад, движимый увлечением потенциалом технологии блокчейн революционизировать финансовые системы. Его первоначальное исследование было сосредоточено на понимании сложностей различных криптопроектов, особенно тех, которые были направлены на создание инновационных финансовых решений. Благодаря бесчисленным часам исследований и обучения, Себастьян развил глубокое понимание базовых технологий, рыночной динамики и потенциальных применений криптовалют. По мере роста его знаний, Себастьян чувствовал необходимость делиться своими идеями с другими. Он начал активно участвовать в онлайн-дискуссиях на платформах, таких как X и LinkedIn, фокусируясь на финтех и криптовалютном контенте. Его целью было раскрыть ценные тенденции и идеи для более широкой аудитории, способствуя более глубокому пониманию быстро развивающегося криптовалютного ландшафта. Вклад Себастьяна быстро получил признание, и он стал доверенным голосом в онлайн-сообществе криптовалют. Чтобы дальше расширить свои знания, Себастьян получил сертификат UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Эта строгая программа обеспечила его ценными навыками и знаниями о финансовых технологиях, преодолевая разрыв между традиционными финансами (TradFi) и децентрализованными финансами (DeFi). Сертификация углубила его понимание более широкого финансового ландшафта и его пересечения с технологией блокчейн. Страсть Себастьяна к финансам и письму очевидна в его работе. Он любит углубляться в финансовые исследования, анализировать рыночные тенденции и изучать последние разработки в криптовалютном пространстве. В свободное время Себастьяна часто можно найти погруженным в графики, изучающим формы 10-K или участвующим в стимулирующих размышления дискуссиях о будущем финансов. Себастьян...
Общая защищенная стоимость Chainlink превышает 100B $

Общая защищенная стоимость Chainlink превышает 100B $

Пост о том, что общая заблокированная стоимость Chainlink превысила 100 миллиардов $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку криптовалюты выросли 12 сентября, при этом Биктоин превысил 115 000 $, а Альткоины последовали его примеру, Chainlink объявил на X, что общая заблокированная стоимость (TVL) его сети превысила 100 миллиардов $. Это значение является новым историческим максимумом, что дополнительно подтверждает рост платформы Oracle после превышения этапов TVL для ставок на основе 2021 года. TVL представляет собой совокупную стоимость активов, защищенных децентрализованной инфраструктурой Chainlink, поэтому его рост является четким указателем на увеличение внедрения и доверия среди пользователей DeFi и традиционных финансов. TVL Chainlink более чем удвоился в этом году, с примерно 38 миллиардов $ изначально до 93 миллиардов $ в середине августа, прежде чем преодолеть оценку в 100 миллиардов $. Рост представляет собой распространение протоколов DeFi и корпоративных вариантов использования, поддерживаемых предложениями оракулов Chainlink. Крупные партнерства стимулируют рост Недавние разработки подпитали этот импульс, включая партнерство Chainlink с Intercontinental Exchange для интеграции данных о валютных обменах и драгоценных металлах в свои потоки данных, а также шаг Министерства торговли США по внесению ключевых экономических данных на цепочке через Chainlink. Согласно DeFiLlama, кредитный протокол Aave составляет наибольшую долю TVL Chainlink, обеспечивая более 70,9 миллиардов $, около 70,75% от общего объема, по 17 цепям. Основные сети для Aave v3 включают Ethereum, Arbitrum и Base. Другие заметные участники включают Maple, Compound v3, SparkLend и Kamino на базе Solana. По мере роста TVL, собственный токен сети LINK также набирал обороты. 12 сентября LINK торговался около 24,70 $, что на 5% выше за день и на 11% за неделю. Polymarket выбирает Chainlink в качестве оракула Как ранее сообщал Cryptopolitan, Polymarket принял новый подход к разрешению определенных рынков на своей платформе, предоставив оракульной платформе Chainlink власть над некоторыми прогнозами цен своих пользователей. Уделяя больше внимания "точности и скорости" рынков, которые зависят от производительности цифровых активов, Chainlink отметил, что...
Вот почему эта компания пошла ВА-БАНК со своей казначейской стратегией в Solana на сумму 1,65B долларов

Вот почему эта компания пошла ВА-БАНК со своей казначейской стратегией в Solana на сумму 1,65B долларов

Solana растет, и масштабная сделка Forward по PIPE только усилила это!
Circle выпустил USDC на сумму более 677M долларов, вызывая спекуляции о планах ликвидности

Circle выпустил USDC на сумму более 677M долларов, вызывая спекуляции о планах ликвидности

Circle, эмитент USD Coin (USDC), выпустил новые токены на сумму более 677 миллионов $ всего за три часа, вызвав свежие спекуляции в криптосообществе. Внезапный шаг разжег дебаты о том, готовится ли компания к повышенным требованиям Ликвидности или сигнализирует о более широкой рыночной стратегии. Этот всплеск майнинга происходит в [...]
Раскрыто массивное накопление SOL: потрясающий ход Galaxy Digital на 1,2 миллиарда долларов в Solana

Раскрыто массивное накопление SOL: потрясающий ход Galaxy Digital на 1,2 миллиарда долларов в Solana

BitcoinWorld Раскрыто массивное накопление SOL: потрясающий ход Galaxy Digital на 1,2 миллиарда долларов в Solana Мир криптовалют сейчас гудит от новостей о необычайном событии: значительном Накоплении/Распределении (ADL) SOL институциональным гигантом Galaxy Digital. Этот массивный ход, о котором сообщил Lookonchain, показал, что адрес, предположительно принадлежащий Galaxy Digital, собрал поразительные 5 миллионов токенов SOL, оцененных примерно в 1,16 миллиарда долларов, всего за три дня. Это действие подчеркивает растущую тенденцию институционального интереса к экосистеме Solana. Что движет этим беспрецедентным накоплением SOL? Эта существенная инвестиция Galaxy Digital - не просто обычная покупка; это стратегический маневр. Основная часть этого накопления SOL - конкретно 4,719 миллиона SOL, стоимостью около 1,11 миллиарда долларов - была оперативно переведена в Coinbase Prime. Это указывает на четкое намерение обеспечить безопасное, институционального уровня хранение, а не немедленную торговлю. Galaxy Digital, известная компания по финансовым услугам и управлению активами в секторе цифровых активов, известна своим сложным подходом к крипторынкам. Их решение накопить такой большой объем Solana свидетельствует о сильной уверенности в долгосрочном потенциале актива. Solana, с ее высокой пропускной способностью и низкими транзакционными издержками, продолжает привлекать значительную активность разработчиков и пользователей, делая ее привлекательным активом для институциональных портфелей. Стратегические последствия хода Galaxy Digital с Solana Это существенное накопление SOL крупным институциональным игроком, таким как Galaxy Digital, посылает мощный сигнал более широкому рынку. Это часто указывает на растущую уверенность в базовой технологии Solana и ее позиции в конкурентном ландшафте блокчейна. Такие крупномасштабные инвестиции могут: Повысить уверенность рынка: Институциональная поддержка часто подтверждает легитимность криптовалюты и ее будущие перспективы. Влиять на ценовое движение: Повышенный спрос со стороны институциональных инвесторов может способствовать стабильности цен и потенциальному росту. Привлекать дальнейшие инвестиции: Другие институциональные игроки могут рассматривать этот ход как сигнал для изучения или увеличения своих собственных вложений в Solana. Тот факт, что Galaxy Digital все еще держит 219 000 SOL, в настоящее время оцениваемых примерно в 53,5 миллиона долларов, на первоначальном адресе, дополнительно свидетельствует о продолжающемся стратегическом управлении их активами Solana. Почему безопасное хранение критически важно для крупных вложений в SOL? Для инвестиций такого масштаба безопасность имеет первостепенное значение. Перевод значительной части накопления SOL в Coinbase Prime подчеркивает важность решений для хранения институционального уровня. Coinbase Prime предлагает: Повышенную безопасность: Продвинутые протоколы безопасности, включая холодное хранение, кошелек с мультиподписью и надежные меры кибербезопасности, защищают активы от кражи и потери. Соответствие нормативным требованиям: Работа в рамках регулируемой структуры обеспечивает юридические гарантии и соответствие требованиям, что жизненно важно для институциональных инвесторов. Страхование: Многие институциональные кастодианы предлагают страховые полисы, обеспечивая дополнительный уровень защиты для цифровых активов. Операционную эффективность: Оптимизированные процессы для управления крупными криптовалютными вложениями, включая торговлю, отчетность и аудит. Этот переход к доверенному кастодиану, такому как Coinbase Prime, демонстрирует приверженность Galaxy Digital ответственному управлению активами и снижению рисков для их существенной позиции в Solana. Взгляд вперед: Что означает это массивное накопление SOL для будущего Solana? Недавнее накопление SOL Galaxy Digital - это больше, чем просто транзакция; это потенциальный предвестник траектории Solana. Такого рода институциональное одобрение может проложить путь к повышенному принятию и интеграции Solana в традиционные финансовые системы. По мере того как все больше институтов признают возможности Solana, ее экосистема, вероятно, увидит дальнейший рост в децентрализованных финансах (DeFi), NFT и корпоративных решениях. Однако крипторынок остается динамичным. Хотя институциональный интерес обеспечивает прочную основу, такие факторы, как стабильность сети, вовлеченность разработчиков и общее настроение рынка, будут продолжать формировать путь Solana. Эта значительная инвестиция служит мощным свидетельством текущей привлекательности Solana и ее потенциала как ведущей блокчейн-платформы будущего. В заключение, ошеломляющее накопление SOL Galaxy Digital на 1,2 миллиарда долларов всего за три дня знаменует собой поворотный момент для Solana и более широкого ландшафта криптовалют. Это подчеркивает растущую институциональную уверенность в цифровых активах и выделяет критическую роль безопасного, профессионального хранения в управлении такими существенными инвестициями. Этот ход крупного игрока, такого как Galaxy Digital, вполне может быть предвестником повышенного институционального принятия и более светлого будущего для экосистемы Solana. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Что такое Galaxy Digital? Galaxy Digital - это диверсифицированная компания финансовых услуг и управления инвестициями, посвященная секторам цифровых активов, криптовалют и блокчейн-технологий. Она предоставляет полный спектр финансовых услуг институтам и частным лицам. Что такое Solana (SOL)? Solana (SOL) - это высокопроизводительная блокчейн-платформа, разработанная для децентрализованных приложений (dApps) и криптопроектов. Она известна своими быстрыми скоростями транзакций и низкими комиссиями, стремясь масштабировать блокчейн-технологию для поддержки глобального принятия. Почему Galaxy Digital перевела свое накопление SOL в Coinbase Prime? Galaxy Digital перевела значительную часть своего накопления SOL в Coinbase Prime для безопасного хранения институционального уровня. Coinbase Prime предлагает продвинутую безопасность, соответствие нормативным требованиям и надежные решения по управлению рисками, необходимые для управления крупными вложениями в цифровые активы. Означает ли это массивное накопление SOL, что цена SOL определенно вырастет? Хотя крупное институциональное накопление SOL может повысить уверенность рынка и потенциально повлиять на рост цены из-за повышенного спроса, рынок криптовалют волатилен. Многие факторы, включая более широкие рыночные тенденции, технологические разработки и новости о регулировании, могут влиять на цену SOL. Что такое институциональное накопление SOL? Институциональное накопление SOL относится к крупномасштабной покупке и удержанию токенов Solana (SOL) финансовыми учреждениями, инвестиционными фондами или корпорациями. Этот тип инвестиций часто означает профессиональный интерес и уверенность в долгосрочной ценности и полезности актива. Нашли этот взгляд на массивное накопление SOL Galaxy Digital увлекательным? Поделитесь этой статьей со своей сетью, и давайте продолжим разговор о развивающемся институциональном ландшафте в криптовалюте! Чтобы узнать больше о последних тенденциях крипторынка, изучите нашу статью о ключевых разработках, формирующих институциональное принятие Solana. Этот пост "Раскрыто массивное накопление SOL: потрясающий ход Galaxy Digital на 1,2 миллиарда долларов в Solana" впервые появился на BitcoinWorld.
Примечательно: Спотовые ETH ETF в США видят ошеломляющий приток в 402.3M $

Примечательно: Спотовые ETH ETF в США видят ошеломляющий приток в 402.3M $

BitcoinWorld Remarkable: Спот ETF ETH в США зафиксировали ошеломляющий приток в 402,3 миллиона $ Мир криптовалют сейчас гудит от захватывающих новостей! Спот ETF ETH в США только что отметили поистине замечательное достижение, зафиксировав потрясающий чистый приток в 402,3 миллиона $ 12 сентября. Эта впечатляющая цифра означает четвертый день подряд положительных инвестиций, подчеркивая растущую уверенность в Ethereum как в надежном цифровом активе. Для всех, кто следит за развивающимся ландшафтом цифровых финансов, этот всплеск интереса к спот ETF ETH в США — это развитие, которое просто нельзя игнорировать. Что подпитывает всплеск спот ETF ETH в США? Последние данные от TraderT ясно показывают мощный импульс, стоящий за этими новыми финансовыми продуктами. Лидерами в этих существенных притоках были два крупных финансовых гиганта: Fidelity и BlackRock. FETH от Fidelity привлек значительные 168 миллионов $, в то время как ETHA от BlackRock следовал вплотную с 162 миллионами $ новых инвестиций. Эти цифры демонстрируют сильный институциональный аппетит к Ethereum. Однако это были не только эти два гиганта. Другие видные игроки также внесли значимый вклад в общую положительную тенденцию. ETHE от Grayscale зафиксировал приток в 23,84 миллиона $, а его продукт Grayscale Mini ETH добавил еще 17,57 миллиона $. ETHW от Bitwise также зафиксировал здоровые 16,62 миллиона $ нового капитала. Что важно, день завершился без чистых оттоков из спот ETF ETH в США, подчеркивая широкомасштабные положительные настроения на рынке. Этот устойчивый приток капитала в спот ETF ETH в США предполагает, что традиционные финансовые учреждения все более комфортно интегрируют цифровые активы в свои портфели. Этот шаг не просто о спекулятивной торговле; он отражает более глубокую веру в базовую технологию Ethereum и ее долгосрочный потенциал в глобальной финансовой системе. Постоянные положительные потоки являются четким индикатором этой развивающейся перспективы. Почему спот ETF ETH в США — это переломный момент для Ethereum? Внедрение и последующий успех спот ETF ETH в США представляют собой значительную веху для всей экосистемы криптовалют, особенно для Ethereum. Эти инвестиционные инструменты предоставляют регулируемый и знакомый путь для более широкого круга инвесторов – от институциональных до розничных – для получения доступа к движениям цены Ethereum без сложностей прямого владения криптовалютой. Рассмотрим преимущества, которые приносят эти продукты: Повышенная доступность: Традиционные инвесторы теперь могут легко добавить Ethereum в свои брокерские счета, как акции или облигации. Улучшенная ликвидность: Больше капитала, поступающего на рынок через ETF, может привести к увеличению ликвидности для Ethereum, потенциально стабилизируя его цену. Институциональная валидация: Участие крупных финансовых фирм, таких как BlackRock и Fidelity, придает значительную достоверность и легитимность Ethereum как серьезному классу активов. Созревание рынка: Успех спот ETF ETH в США сигнализирует о созревании крипторынка, где цифровые активы все чаще рассматриваются как жизнеспособные компоненты диверсифицированных инвестиционных стратегий. Это институциональное принятие является мощным голосом доверия. Это предполагает, что Ethereum, с его надежной платформой смарт-контрактов и обширной экосистемой, выходит за рамки фазы ранних последователей и входит в мейнстрим финансового рассмотрения. Влияние может быть глубоким, прокладывая путь для дальнейшей интеграции цифровых активов в традиционные финансы. С какими вызовами сталкиваются спот ETF ETH в США? Хотя недавние притоки в подавляющем большинстве положительны, важно признать, что путь для спот ETF ETH в США не без потенциальных препятствий. Рынок криптовалют известен своей волатильностью, и Ethereum не исключение. Колебания цен могут быть значительными, что может представлять риски для инвесторов, привыкших к более стабильным традиционным активам. Эта присущая рынку характеристика требует тщательной оценки рисков от потенциальных инвесторов. Кроме того, регуляторный ландшафт для криптовалют и связанных финансовых продуктов все еще развивается глобально. Любые внезапные изменения или усиленный контроль со стороны финансовых органов могут повлиять на работу и привлекательность этих ETF. Также есть аспект конкуренции среди различных провайдеров ETF; фондам нужно будет постоянно внедрять инновации и предлагать конкурентоспособные комиссии и услуги, чтобы привлекать и удерживать инвесторов на переполненном рынке. Несмотря на эти потенциальные вызовы, текущий импульс сильно предполагает надежный базовый спрос на регулируемые инвестиционные продукты Ethereum. Как инвесторы могут подходить к спот ETF ETH в США? Для лиц, рассматривающих инвестиции в спот ETF ETH в США, всегда рекомендуется продуманный подход. Крайне важно провести тщательное исследование и понять нюансы как Ethereum, так и структуры ETF. Хотя эти продукты предлагают удобство, они все еще связаны с производительностью волатильного актива. Вот некоторые практические идеи: Понимание вашей толерантности к риску: Оцените, какой риск вы комфортно принимаете, учитывая присущую волатильность крипторынков. Диверсификация вашего портфеля: Рассмотрите возможность выделения части вашего инвестиционного портфеля на криптоактивы, но убедитесь, что это соответствует вашей общей стратегии диверсификации. Будьте информированы: Следите за новостями рынка, регуляторными обновлениями и производительностью отдельных спот ETF ETH в США. Долгосрочная перспектива: Многие инвесторы в криптопространстве принимают долгосрочный взгляд, фокусируясь на фундаментальном росте технологии, а не на краткосрочных колебаниях цен. Принятие информированных решений позволит вам эффективно ориентироваться в этом захватывающем новом инвестиционном рубеже. Рост этих ETF открывает новые пути, но ответственное инвестирование остается первостепенным. В заключение, недавние и устойчивые чистые притоки в спот ETF ETH в США представляют собой поворотный момент для экосистемы Ethereum и более широкого рынка криптовалют. Сильное участие институциональных гигантов, таких как BlackRock и Fidelity, подчеркивает растущую уверенность и интеграцию цифровых активов в мейнстрим финансов. Эта тенденция не только повышает легитимность и доступность Ethereum, но и сигнализирует о значительном созревании ландшафта криптоинвестиций. По мере того как эти продукты набирают дальнейшую тягу, они готовы играть все более важную роль в формировании будущего инвестиций в цифровые активы. Часто задаваемые вопросы (FAQ) В1: Что именно такое спот ETF ETH в США? О1: Спот ETF ETH в США (биржевые фонды) — это инвестиционные инструменты, которые позволяют инвесторам получить доступ к движениям цены Ethereum (ETH) без прямого владения криптовалютой. Они держат реальный Ethereum в качестве своего базового актива. В2: Почему недавние притоки в спот ETF ETH в США значимы? О2: Значительные притоки, особенно от крупных институтов, таких как BlackRock и Fidelity, указывают на растущее институциональное принятие и уверенность в Ethereum. Это повышает легитимность рынка, обеспечивает большую ликвидность и предлагает регулируемый способ для традиционных инвесторов получить доступ к крипторынкам. В3: Чем отличаются спот ETF ETH в США от фьючерсных ETF ETH? О3: Спот ETF ETH напрямую держат Ethereum, что означает, что их ценовая производительность тесно связана с рыночной ценой ETH в реальном времени. Фьючерсные ETF ETH, с другой стороны, инвестируют в фьючерсные контракты Ethereum, которые являются соглашениями о покупке или продаже Ethereum по заранее определенной цене в будущем, и иногда могут отклоняться от спотовой цены. В4: Подходят ли спот ETF ETH в США для всех инвесторов? О4: Хотя спот ETF ETH в США предлагают удобный способ инвестирования в Ethereum, они связаны с волатильным активом. Они могут подходить для инвесторов, которые понимают риски, связанные с рынками криптовалют, и комфортно относятся к потенциальным колебаниям цен. Всегда учитывайте свою личную толерантность к риску и инвестиционные цели. В5: Каковы основные преимущества инвестирования в спот ETF ETH в США? О5: Основные преимущества включают легкость доступа через традиционные брокерские счета, профессиональное управление базовыми активами, потенциал для улучшенной ликвидности на рынке Ethereum и дополнительный уровень регуляторного надзора по сравнению с прямым владением криптовалютой. Если вы нашли этот взгляд на замечательный рост спот ETF ETH в США ценным, рассмотрите возможность поделиться этой статьей со своей сетью. Ваше участие помогает нам продолжать предоставлять своевременные и релевантные новости и анализ криптовалют. Присоединяйтесь к разговору и распространяйте информацию! Чтобы узнать больше о последних тенденциях Ethereum, изучите нашу статью о ключевых разработках, формирующих институциональное принятие Ethereum. Этот пост Remarkable: Спот ETF ETH в США зафиксировали ошеломляющий приток в 402,3 миллиона $ впервые появился на BitcoinWorld.
