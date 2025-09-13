2025-10-11 суббота

Как начать работу с Биткоин майнинг оборудованием с CoinBase и приумножить свое богатство

Как начать работу с Биткоин майнинг оборудованием с CoinBase и приумножить свое богатство

Пост «Как начать работу с Биткоин майнинг машиной с CoinBase и приумножить свое богатство» появился на BitcoinEthereumNews.com. При поддержке Трампа криптовалюты стали стратегическим резервом Соединенных Штатов, и инвесторы стремятся найти лучший способ максимизировать свои инвестиции. В то время как подавляющее большинство держателей криптовалют полагаются на колебания криптовалют для заработка на разнице, самые мудрые из них обращаются к облачному майнингу – проверенному методу, который может обеспечить гарантированный ежедневный фиксированный доход. Что такое CoinBase? CoinBase – это американская технологическая компания. Основанная в 2012 году Брайаном Армстронгом, компания управляет крупнейшей криптовалютной биржей в Соединенных Штатах. По состоянию на 2024 год, у CoinBase 108 миллионов пользователей, она управляет активами на сумму более 400 миллиардов долларов и является крупнейшим в мире кастодианом Биктоина, владея 12% от общего предложения Биктоина. Преимущества CoinBase: Для энтузиастов криптовалют CoinBase является наиболее надежной платформой для физических лиц и предприятий для покупки, продажи и управления криптовалютами. Миссия CoinBase заключается в создании большей экономической свободы, предоставляя каждому удобные, безопасные и надежные финансовые инструменты. Как присоединиться к облачному майнингу ALL4 Mining от CoinBase? Для энтузиастов инвестирования в криптовалюты выбор легального и прибыльного поставщика услуг облачных вычислений действительно очень важен. В настоящее время легальный и ведущий в мире поставщик услуг облачных вычислений был законно учрежден в Великобритании в 2019 году, защищен британским правительством и выдал соответствующие юридические документы и сертификаты легальной деятельности. По состоянию на май 2025 года, у ALL4 Mining более 9 миллионов реальных пользователей по всему миру, и реальный показатель ежедневно активных пользователей достигает 20% (1,8 миллиона человек). За этими мощными данными стоит поставщик услуг облачных вычислений ALL4 Mining, имеющий более 200 Биткоин-шахт и центров обработки данных в более чем 200 странах по всему миру, с более чем 500 000 единиц Биткоин майнинг оборудования. Этого достаточно, чтобы предоставить пользователям платформы реальный опыт облачных вычислений и прибыльные проекты облачных вычислений. Поставщик услуг облачных вычислений ALL4 Mining...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 16:29
Управление ИИ - это красный флаг: Виталик Бутерин предлагает альтернативу

Управление ИИ - это красный флаг: Виталик Бутерин предлагает альтернативу

Пост «Управление ИИ — это красный флаг: Виталик Бутерин предлагает альтернативу» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Виталик Бутерин предупредил, что наивное управление ИИ слишком легко эксплуатировать. Недавняя демонстрация показала, как злоумышленники могут обмануть ChatGPT для утечки личных данных. Модель «информационных финансов» Бутерина продвигает разнообразие, надзор и устойчивость. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин предупредил своих подписчиков в X о рисках использования искусственного интеллекта (ИИ) для управления, утверждая, что текущие подходы слишком легко эксплуатировать. Опасения Бутерина последовали за другим предупреждением от сооснователя EdisonWatch Эйто Миямуры, который показал, как злоумышленники могут взломать новый протокол контекста модели (MCP) OpenAI для доступа к личным данным пользователей. Вот почему наивное «управление ИИ» — плохая идея. Если вы используете ИИ для распределения финансирования, люди ОБЯЗАТЕЛЬНО внедрят джейлбрейк плюс «дай мне все деньги» в как можно больше мест. В качестве альтернативы я поддерживаю подход информационных финансов (https://t.co/Os5I1voKCV… https://t.co/a5EYH6Rmz9 — vitalik.eth (@VitalikButerin) 13 сентября 2025 г. Риски наивного управления ИИ Тест Миямуры показал, как простое приглашение в календаре со скрытыми командами может обмануть ChatGPT, раскрывая конфиденциальные электронные письма, как только ассистент получает доступ к скомпрометированной записи. Эксперты по безопасности отметили, что большие языковые модели не могут различать подлинные инструкции и вредоносные, что делает их крайне уязвимыми для манипуляций. Мы заставили ChatGPT раскрыть ваши личные данные электронной почты 💀💀 Всё, что вам нужно? Адрес электронной почты жертвы. ⛓️‍💥🚩📧 В среду @OpenAI добавил полную поддержку инструментов MCP (Model Context Protocol) в ChatGPT. Позволяя ChatGPT подключаться и читать вашу Gmail, Календарь, Sharepoint, Notion,… pic.twitter.com/E5VuhZp2u2 — Eito Miyamura | 🇯🇵🇬🇧 (@Eito_Miyamura) 12 сентября 2025 г. Бутерин заявил, что этот недостаток является серьезным предупреждающим сигналом для систем управления, которые слишком доверяют ИИ. Он утверждал, что если такие модели будут использоваться для управления финансированием или принятия решений, злоумышленники смогут легко обойти защитные меры с помощью джейлбрейк-запросов, оставляя процессы управления открытыми для злоупотреблений...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 16:19
Лучшие запуски предпродаж токенов Официальный ICO

Лучшие запуски предпродаж токенов Официальный ICO

Пост Best Token Presale запускает официальное ICO появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 13 сентября 2025 | 10:43 Новый цифровой актив, Best Token Presale, запустил сегодня свое ICO через BestTokenPresale.com. Официальный сайт предоставляет все детали проекта, включая вайтпейпер, и прозрачно описывает токеномику вплоть до целей проекта. В этом пресейле будет 40 раундов сбора средств. С каждым раундом инвесторы будут платить немного больше за приобретение токенов, что приведет к меньшему ROI для "поздних покупателей", когда токен будет размещен на биржах. После завершения 40 раундов Best Token Presale соберет 11 000 000$. Пул ликвидности на криптовалютных биржах, сформированный этим пресейлом, составит почти 70% от стоимости привлеченных средств — 7 миллионов$. Средства, не используемые для пула ликвидности, будут распределены на персонал, маркетинг, расходы на листинг на криптобирже и разработку криптотехнологий. Полезность токена $BTPS не является пустышкой. Согласно вайтпейперу, это мем-коин, разработанный для криптотрейдеров, которые просто хотят заработать на криптотрейдинге. Здесь нет театральности, просто криптовалюта, выпущенная на рынок с огромной ценностью бренда и привлекательностью. И после листинга на биржах маркетинговая команда продолжит повышать ценность бренда в течение контрактного периода. В первом из 40 раундов пресейла инвесторы могут приобрести токен $BTPS за 0,00138116$ с 5,8 миллионами токенов, доступных для покупки. Второй раунд увидит первое из постепенных повышений цены, отправив цену Best Token PreSale до 0,00139635$. Как указано в вайтпейпере, каждый раунд ICO Best Token Presale будет видеть увеличение на 1,1% – 1,5%. Первые инвесторы, которые купят первые 10 285$ в токенах BTPS, будут владеть монетами с самой низкой стоимостью. Чтобы приобрести BTPS во время этого начального раунда, посетите BestTokenPreSale.com и подключите криптовалютный кошелёк к сайту. The…
BitcoinEthereumNews2025/09/13 15:44
Почему токен Ozak AI за 0.01 $ может стать самым умным решением против прибыли Solana и XRP

Почему токен Ozak AI за 0.01 $ может стать самым умным решением против прибыли Solana и XRP

Пост «Почему токен Ozak AI стоимостью 0,01$ может стать самым умным флипом против прибыли Solana и XRP» появился на BitcoinEthereumNews.com. Предпродажа Ozak AI установила начальную цену своего токена на уровне 0,01$, привлекая внимание трейдеров, которые видят потенциал в низких точках входа. Уже продано более 880 миллионов токенов $OZ, что принесло почти 3 миллиона $ финансирования. Следующий этап поднимет цену до 0,012$, а долгосрочная цель установлена на уровне 1$. Поскольку Solana и XRP торгуются на гораздо более высоких уровнях, аналитики оценивают, предлагает ли Ozak AI более выгодную возможность для краткосрочных флипов. Низкая стоимость входа Ozak AI по сравнению с Solana и XRP Ozak AI создан для предоставления прогнозной аналитики с помощью искусственного интеллекта и децентрализованной инфраструктуры. Его система включает Ozak Stream Network для быстрой обработки данных, DePIN для распределенной безопасности и Ozak Data Vaults для долгосрочного хранения. Агенты прогнозирования (PA) позволяют пользователям создавать индивидуальные ИИ-модели без технических знаний, предоставляя как индивидуальным трейдерам, так и учреждениям доступ к персонализированным рыночным аналитическим данным. Токен OZ лежит в основе платформы. Он используется для транзакций, доступа к Агентам прогнозирования, управления и вознаграждений сообщества. Предложение токенов ограничено 10 миллиардами, из которых 30% предназначены для предпродажи, 30% для развития экосистемы и сообщества, 20% для резервов и по 10% для ликвидности и команды. По цене 0,01$, предпродажа является самой низкой точкой входа до того, как более широкое принятие может поднять цены. Для сравнения, токен Solana торгуется по цене 238,04$ с дневным ростом в 6,03%. XRP стоит 3,04$ с увеличением на 0,74%. Хотя оба актива продолжают привлекать инвестиции, их более высокие цены затрудняют трейдерам достижение больших процентных флипов за короткое время. Более низкая базовая цена Ozak AI, напротив, означает, что движение от 0,01$ до 0,02$ уже представляет собой доходность в 100%. Youtube встраивание: Стратегические партнерства, поддерживающие рост Помимо импульса предпродажи, Ozak AI начал устанавливать внешние партнерства. Проект недавно подтвердил сотрудничество с...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 15:32
Ethereum преодолевает отметку в 4 700$, благодаря стратегическим разработкам

Ethereum преодолевает отметку в 4 700$, благодаря стратегическим разработкам

Ethereum превысил отметку в 4 700 $, благодаря регуляторным и техническим факторам. Значительные покупки крупных инвесторов дополнительно укрепили рыночную позицию Ethereum. Читать далее: Ethereum взлетает выше 4 700 $, благодаря стратегическим разработкам Запись Ethereum взлетает выше 4 700 $, благодаря стратегическим разработкам впервые появилась на COINTURK NEWS.
Coinstats2025/09/13 15:18
Основатель THORChain потерял 1,35M $ после мошенничества с дипфейком в Zoom и Telegram

Основатель THORChain потерял 1,35M $ после мошенничества с дипфейком в Zoom и Telegram

По сообщениям, один из соучредителей THORChain потерял примерно 1,35 миллиона долларов из забытого кошелька MetaMask после того, как злоумышленники использовали взломанный аккаунт Telegram и поддельную встречу в Zoom для получения доступа к его сохраненным ключам. Кража была впервые замечена он-чейн, а затем подтверждена несколькими новостными изданиями и исследователями. Связанное чтение: Вьетнам к [...]
Bitcoinist2025/09/13 14:00
Внутренняя работа? Скандал с аирдропом MYX достигает 170 миллионов $

Внутренняя работа? Скандал с аирдропом MYX достигает 170 миллионов $

Пост «Внутреннее дело? Скандал с аирдропом MYX достигает 170 миллионов долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Внутреннее дело? Скандал с аирдропом MYX достигает 170 миллионов долларов – Детали Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Кристиан, журналист и редактор с руководящими должностями в филиппинских и канадских СМИ, движим своей любовью к писательству и криптовалюте. Вне работы он повар и синефил, которого постоянно интригует размер вселенной. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/inside-job-myx-airdrop-scandal-hits-170-million-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/13 13:59
Coinbase призывает суд к действию после подтверждения наблюдательным органом SEC утери текстовых сообщений Генслера

Coinbase призывает суд к действию после подтверждения наблюдательным органом SEC утери текстовых сообщений Генслера

Пост Coinbase призывает к судебному разбирательству после того, как наблюдательный орган Комиссии по ценным бумагам и биржам США подтвердил утерю сообщений Генслера, появился на BitcoinEthereumNews.com. Взрывные новые разоблачения раскрывают широкомасштабное уничтожение Комиссией по ценным бумагам и биржам США крипто-связанных коммуникаций, что разжигает юридический пожар, который Coinbase использует для оспаривания регуляторной честности в суде. Комиссия по ценным бумагам и биржам США под огнем за удаление коммуникаций, связанных с Генслером и крипто-политикой. Главный юрисконсульт Coinbase, Пол Гревал, раскрыл 11 сентября, что компания усилила свой юридический вызов [...] Источник: https://news.bitcoin.com/coinbase-urges-court-action-after-sec-watchdog-confirms-lost-gensler-texts/
BitcoinEthereumNews2025/09/13 13:49
Албания обращается к искусственному интеллекту в реформах под давлением ЕС

Албания обращается к искусственному интеллекту в реформах под давлением ЕС

TLDRs; Албания представляет Диеллу, ИИ-"министра", для контроля государственных закупок на фоне давления ЕС по антикоррупционным реформам. Премьер-министр Эди Рама говорит, что Диелла сделает тендеры быстрее, эффективнее и свободными от коррупции. Сторонники видят в ИИ шаг к интеграции с ЕС; критики отвергают его как неконституционный и символический. Мировые примеры показывают, что ИИ может помочь бороться [...] Статья "Албания обращается к искусственному интеллекту в реформах под давлением ЕС" впервые появилась на CoinCentral.
Coincentral2025/09/13 13:49
«Высокая вероятность» того, что США создадут Стратегический резерв Bitcoin в этом году: Алекс Торн

«Высокая вероятность» того, что США создадут Стратегический резерв Bitcoin в этом году: Алекс Торн

Алекс Торн из Galaxy Digital говорит, что рынок "недооценивает" шансы формирования Стратегического резерва Bitcoin в США в этом году, хотя другие настроены скептически. По словам главы исследовательского отдела Galaxy Digital Алекса Торна, существует высокая вероятность того, что правительство Соединенных Штатов сформирует долгожданный Стратегический резерв Bitcoin к концу этого года. Однако другие руководители отрасли менее уверены. "Я по-прежнему считаю, что есть большая вероятность того, что правительство США объявит в этом году о формировании стратегического резерва Bitcoin (SBR) и официально будет держать BTC как стратегический актив", - написал Торн в сообщении в X в четверг. Читать далее
Coinstats2025/09/13 13:39
