В поисках следующей криптовалюты с потенциалом роста в 100 раз? Импульс предпродажи Lyno AI неудержим

Пост «В поиске следующей криптовалюты с потенциалом роста в 100 раз? Импульс предпродажи Lyno AI неудержим» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ищете следующую криптовалюту с потенциалом роста в 100 раз? Lyno AI серьезно настроен на этапе предпродажи. При текущей цене раннего доступа 0,050, спрос заставляет ведущих аналитиков обращать внимание на продажи токенов, поскольку они имеют огромный потенциал. Те, кто правильно предсказал рост Cardano на 200 процентов в 2023 году, теперь делают ставку на то, что токен Lyno вырастет на 2000 процентов. Этот прогноз основан на технологии кроссчейн арбитража, уникальной для Lyno AI, которая выгодно отличается от медленных проектов, таких как Cardano, и монет с низкой полезностью, таких как Stellar. Уже продано 436 908 токенов, с общей суммой привлеченных средств 21 845, и следующий раунд ценообразования по 0,055 уже не за горами. Предпродажа Lyno AI: Воспользуйтесь преимуществом раннего доступа На этапе раннего доступа токены продаются по цене 0,050 $- цене, которая, по мнению экспертов, не продержится долго. Цены вырастут до 0,055 $ по мере продвижения предпродажи, что еще больше усилит стремление купить до того, как стоимость токена взлетит. Аудит Lyno AI проводится Cyberscope, что гарантирует безопасную инвестиционную базу. С конечной целевой ценой 0,100, эта предпродажа представляет собой уникальную возможность для инвесторов присоединиться на раннем этапе и получить наивысшую доходность. И покупатели, использующие более 100 токенов, получат возможность принять участие в розыгрыше Lyno AI, где 10 инвесторов выиграют долю в пуле размером 100 тысяч. Почему Lyno AI будет расти массово. Lyno AI использует управляемую ИИ технологию кроссчейн арбитража нового поколения, чтобы уравнять шансы с розничными инвесторами. В отличие от институциональных трейдеров, имеющих дорогостоящую инфраструктуру, Lyno предлагает удобные, молниеносные и полностью автоматизированные сделки на Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism и более чем 12 дополнительных сетях. Многоуровневая безопасность и проверенные смарт-контракты...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 18:40
Является ли эта мем-монета следующим Dogecoin или следующим Shiba Inu в процессе создания?

Пост "Является ли этот Мем-коин следующим Dogecoin или следующим Shiba Inu?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 13 сентября 2025 | 11:45 Крипто аналитики ведут активные обсуждения. Дебаты идут о том, представляет ли Layer Brett следующий Dogecoin (DOGE) или следующий Shiba Inu (SHIB) с точки зрения потенциала. Оба сравнения предлагают интересные перспективы. Но оба могут упускать уникальные характеристики проекта. Дебаты подчеркивают, как Мем-коины эволюционировали от чистой спекуляции к содержанию и полезности. Наследие Dogecoin (DOGE) как оригинального мем-коина Dogecoin создал категорию мем-коинов. Затем продемонстрировал свой потенциал для массовой доходности. Проект сохранил простоту и сосредоточился на вовлечении сообщества прежде всего. Успех DOGE проистекал из культурной значимости, а не технологических инноваций. Однако потенциал роста Dogecoin сегодня кажется ограниченным его рыночным размером. Токен требует беспрецедентного спроса для значительного движения цены. Эта реальность заставляет аналитиков искать более новые проекты с аналогичным потенциалом сообщества, но лучшей динамикой роста. Эволюция Shiba Inu (SHIB) за пределы чистого статуса мема Shiba Inu строился на фундаменте Dogecoin, пытаясь добавить больше содержания. Проект разработал экосистемные продукты, такие как Shibarium, для повышения полезности. SHIB продемонстрировал, как Мем-коины могут эволюционировать в сторону более устойчивых моделей. Несмотря на эти усилия, Shiba Inu сталкивается с аналогичными ограничениями рыночной капитализации, как и Dogecoin. Его огромное оборотное предложение создает естественное давление продаж, которое ограничивает рост. Потенциал роста проекта выглядит скромным по сравнению с более ранними стадиями. Чем Layer Brett (LBRETT) отличается от обоих предшественников Layer Brett включает уроки из опыта как Dogecoin, так и Shiba Inu. Проект сохраняет сильную мем-привлекательность, добавляя при этом подлинную полезность Ethereum Layer 2. Эта комбинация обеспечивает как волнение сообщества, так и технологическое содержание. Подход решает основную критику чистых мем-коинов в отношении устойчивости. Предлагая реальную полезность блокчейна, Layer Brett может достичь более органичного роста, чем его предшественники. Это различие делает прямые сравнения несколько ограниченными. Сравнения вовлеченности сообщества Dogecoin поддерживает одно из сильнейших сообществ в крипто...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:56
Tether представляет регулируемый в США стейблкоин, обеспеченный долларом

Tether, компания, стоящая за стейблкоином USDT, объявила о планах запуска нового регулируемого в США стейблкоина для американских предприятий и учреждений.
Cryptodaily2025/09/13 17:53
Виталик Бутерин из блокчейн Ethereum реагирует на утечку личных писем через уязвимость ChatGPT

Пост «Виталик Бутерин из Ethereum реагирует на утечку личных писем через эксплойт ChatGPT» впервые появился на Coinpedia Fintech News. Последнее обновление ChatGPT от OpenAI должно было сделать ИИ-ассистента более полезным, подключив его напрямую к таким приложениям, как Gmail, Календарный график и Notion. Вместо этого оно выявило серьезный риск безопасности – тот, который привлек внимание Виталика Бутерина из блокчейн Ethereum. Вы не захотите это пропустить... читайте дальше. Приглашение в календаре ...
CoinPedia2025/09/13 17:44
Polymarket интегрирует оракулы Chainlink для обеспечения точных рыночных исходов

Партнерство намерено обеспечить точные и защищенные от несанкционированного доступа решения для рынков прогнозов с повышенной скоростью, прозрачностью и точностью.
Blockchainreporter2025/09/13 17:30
Лучшие криптоактивы для покупки в 2025 году

Пост "Лучшая Крипто для покупки в 2025 году" появился на BitcoinEthereumNews.com. Предпродажный ажиотаж Lyno AI заслуживает внимания в 2025 году, где солидные 22 316 долларов были собраны в раунде Ранний мерчант, и было продано 446 335 токенов. Это сила, которая ставит под сомнение стабильную природу Solana, и поэтому Lyno AI является привлекательным вариантом для инвестиций. С появлением новой платформы, работающей на Арбитраж ИИ, Solana, возможно, придется бороться с экосистемой Lyno AI, которая уже построена и пользуется вниманием клиентов. От Сеула до Кремниевой долины: почему Solana испытывает давление Solana также является грозным конкурентом, особенно после впечатляющего роста на 1 200 процентов в 2023 году. Ее токенизированные акции GLXY и планы выплат создателям, такие как недавние 2 миллиона, выданные pumpdotfun, продолжают привлекать внимание заголовков. Тем не менее, даже с этим, Solana на сегодняшний день не имеет Кросс-чейн арбитража Lyno AI, который демократизирует возможности заработка в более чем 15 блокчейнах. Lyno AI: Революция арбитража искусственного интеллекта. Lyno AI вырастет до 18 000 процентов к 2026 году благодаря своему высокотехнологичному арбитражному боту, управляемому ИИ. С помощью этой платформы пользователи могут мгновенно использовать разницу в ценах между сетями, включая Ethereum и Optimism. Его Смарт контракты, проверенные на Cyberscope, и 30-процентная доля комиссий для стейкеров вводят два дополнительных уровня безопасности и ценности. Цена Lyno AI составляет 0,05 долларов в раунде Ранний мерчант, и есть стимул в виде розыгрыша 100K долларов для покупателей предпродажи, которые инвестируют более 100 долларов, что означает, что ИИ будет оцениваться в 180 раз на следующем этапе до повышения цены до 0,055 долларов. Действуйте: перед скачком. Lyno AI будет лучше позиционирован, чтобы превзойти Solana благодаря лучшей технологии ИИ и увеличенной инвесторской базе. Предпродажа Ранний мерчант предоставит уникальную точку доступа с проверенной безопасностью и потенциалом Токеномика. Прежде чем цена вырастет на следующем...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:29
Институциональные инвесторы вкладывают миллионы в Биткоин ETF

Пост «Институциональные инвесторы вкладывают миллионы в Биткоин ETF» появился на BitcoinEthereumNews.com. 12 сентября рынок спотовых биржевых фондов (ETF) Биткоина зафиксировал значительный приток капитала с чистым увеличением на 642 миллиона $. Данные, предоставленные SoSoValue, подчеркивают идею о том, что институциональные инвесторы все чаще изучают Биткоин через официально санкционированные каналы. Читать далее: Институциональные инвесторы вкладывают миллионы в Биткоин ETF Источник: https://en.bitcoinhaber.net/institutional-investors-pour-millions-into-bitcoin-etfs
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:00
Альткоины значительно растут, Ethereum лидирует, в то время как Биткоин отстает

Криптовалютный рынок снова переживает зеленый день. Хотя за последние 24 часа наблюдалось значительное движение, общая ликвидация остается относительно низкой - 389 миллионов $. В то же время широкая группа альткоинов набирает позиции, в то время как доминирование Биткоина снижается. Короче говоря, рынок, похоже, снова находит путь наверх... Сообщение Альткоины значительно растут, Ethereum лидирует, в то время как Биткоин отстает появилось сначала на Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/13 16:30
MemeCore [M] достигает нового ATH в 2.48 $ – Что дальше с ценами?

MemeCore достигает нового исторического максимума, но полное продвижение вперед еще не обеспечено.
Coinstats2025/09/13 16:00
Предпродажа XRP Tundra стартует с эксклюзивным предложением, поскольку новости XRP сегодня сообщают о повышенном интересе к стейкингу

Предпродажа XRP Tundra стартует по цене 0,30 доллара, предлагая два токена за одну покупку и вознаграждения за стейкинг, в то время как растущие новости о XRP подчеркивают повышенный спрос на доходность.
Cryptodaily2025/09/13 03:45
