В поисках следующей криптовалюты с потенциалом роста в 100 раз? Импульс предпродажи Lyno AI неудержим
Ищете следующую криптовалюту с потенциалом роста в 100 раз? Lyno AI серьезно настроен на этапе предпродажи. При текущей цене раннего доступа 0,050, спрос заставляет ведущих аналитиков обращать внимание на продажи токенов, поскольку они имеют огромный потенциал. Те, кто правильно предсказал рост Cardano на 200 процентов в 2023 году, теперь делают ставку на то, что токен Lyno вырастет на 2000 процентов. Этот прогноз основан на технологии кроссчейн арбитража, уникальной для Lyno AI, которая выгодно отличается от медленных проектов, таких как Cardano, и монет с низкой полезностью, таких как Stellar. Уже продано 436 908 токенов, с общей суммой привлеченных средств 21 845, и следующий раунд ценообразования по 0,055 уже не за горами. Предпродажа Lyno AI: Воспользуйтесь преимуществом раннего доступа На этапе раннего доступа токены продаются по цене 0,050 $- цене, которая, по мнению экспертов, не продержится долго. Цены вырастут до 0,055 $ по мере продвижения предпродажи, что еще больше усилит стремление купить до того, как стоимость токена взлетит. Аудит Lyno AI проводится Cyberscope, что гарантирует безопасную инвестиционную базу. С конечной целевой ценой 0,100, эта предпродажа представляет собой уникальную возможность для инвесторов присоединиться на раннем этапе и получить наивысшую доходность. И покупатели, использующие более 100 токенов, получат возможность принять участие в розыгрыше Lyno AI, где 10 инвесторов выиграют долю в пуле размером 100 тысяч. Почему Lyno AI будет расти массово. Lyno AI использует управляемую ИИ технологию кроссчейн арбитража нового поколения, чтобы уравнять шансы с розничными инвесторами. В отличие от институциональных трейдеров, имеющих дорогостоящую инфраструктуру, Lyno предлагает удобные, молниеносные и полностью автоматизированные сделки на Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism и более чем 12 дополнительных сетях. Многоуровневая безопасность и проверенные смарт-контракты...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 18:40