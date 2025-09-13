2025-10-11 суббота

Доминирование Биткоина Опускается Ниже 57%: Это Начало Следующего Цикла?

Доминирование Биткоина Опускается Ниже 57%: Это Начало Следующего Цикла?

Пост Доминирование Биткоина Опускается Ниже 57%: Это Начало Следующего Цикла? впервые появился на Coinpedia Fintech News Доминирование Биткоина недавно опустилось ниже критического уровня, что указывает на изменение рыночной динамики. Это снижение показывает, что средства перетекают в Альткоины, сигнализируя о начале "сезона альткоинов." Это Начало Нового Цикла? Согласно Coinmarketcap, доминирование Биткоина упало примерно до 56,6%, в то время как Ethereum поднялся до ...

CoinPedia2025/09/13 20:27
Altcoin
ALTCOIN$0.0004303+7.44%
SphereX
HERE$0.000219-4.36%
CoinPedia2025/09/13 20:27
Премия Казначейства Биткоин Под Угрозой — Что Это Может Означать Для Цены BTC?

Премия Казначейства Биткоин Под Угрозой — Что Это Может Означать Для Цены BTC?

Компании с казначейскими запасами Bitcoin (BTC) сталкиваются с довольно критической ситуацией, поскольку их рыночная премия над базовыми активами BTC снижается на фоне падающей волатильности и резкого замедления новых покупок. Примечательно, что ежемесячные покупки BTC этими компаниями упали на 97% с ноября 2024 года, что отражает крайне осторожный подход рынка в последние месяцы. Однако, недавние данные [...]

Bitcoinist2025/09/13 20:00
Биткоин
BTC$117,586.94-2.58%
Bitcoinist2025/09/13 20:00
Новости Ethereum: Институциональные покупки, бум стейкинга и цель в 5 000 долларов

Новости Ethereum: Институциональные покупки, бум стейкинга и цель в 5 000 долларов

Цены, колеблющиеся около 4 500 $, — это лишь поверхность более глубокой истории: институциональные инвесторы накапливают ETH на рекордных уровнях, Стейкинг [...] Пост Новости Ethereum: Институциональные покупки, бум Стейкинга и цель в 5 000 $ впервые появился на Coindoo.

Coindoo2025/09/13 19:35
NEAR
NEAR$3.004+5.47%
Boom
BOOM$0.030978-3.17%
Эфириум
ETH$4,093.33-5.27%
Coindoo2025/09/13 19:35
Лучшая криптовалюта для инвестиций сегодня: предпродажа Bitcoin Hyper превышает 15 миллионов $ на фоне возвращения BTC

Лучшая криптовалюта для инвестиций сегодня: предпродажа Bitcoin Hyper превышает 15 миллионов $ на фоне возвращения BTC

Криптовалютный рынок в последнее время демонстрирует значительный рост, при этом общая рыночная капитализация увеличилась на 1,77% за последние 24 часа. Несколько крипто-предпродаж, включая BlockDAG, Lilpepe, Bitcoin Hyper и BlockchainFX, привлекают интерес инвесторов благодаря увеличенному финансированию, стратегическим партнерствам и рыночному моментуму, что дополнительно стимулирует общую эффективность криптовалютного рынка. Биктоин, ... Читать далее Пост Лучшие криптовалюты для инвестирования сегодня: предпродажа Bitcoin Hyper превышает 15 миллионов $ на фоне возвращения BTC впервые появился на BiteMyCoin.

Bitemycoin2025/09/13 19:30
Биткоин
BTC$117,586.94-2.58%
Hyperlane
HYPER$0.24573-5.40%
Moonveil
MORE$0.02918-14.77%
Bitemycoin2025/09/13 19:30
Layer Brett вызывает сравнения с ранним всплеском Pepe Coin (PEPE), аналитики оценивают потенциал

Layer Brett вызывает сравнения с ранним всплеском Pepe Coin (PEPE), аналитики оценивают потенциал

Когда Pepe Coin (PEPE) был запущен в 2023 году, он быстро стал одним из самых обсуждаемых мем-коинов в крипто-мире. Его вирусный рост от неизвестности до миллиардов в рыночной стоимости показал, насколько мощным может быть хайп, движимый сообществом. Сейчас некоторые аналитики видят отголоски этого моментума в Layer Brett (LBRETT), новом предпродажном проекте второго уровня Ethereum [...] Пост "Layer Brett вызывает сравнения с ранним всплеском Pepe Coin (PEPE), аналитики оценивают потенциал" впервые появился на Blockonomi.

Blockonomi2025/09/13 19:18
Hyperliquid
HYPE$43.05+0.63%
Sunrise Layer
RISE$0.009847-4.20%
Solayer
LAYER$0.3697-4.98%
Blockonomi2025/09/13 19:18
Лучший долгосрочный выбор криптовалюты 2025 года

Лучший долгосрочный выбор криптовалюты 2025 года

Пост "Лучший долгосрочный выбор криптовалюты 2025 года" появился на BitcoinEthereumNews.com. Рыночная активность снова находится под влиянием переводов китов и колебаний цен. 4 сентября Dogecoin увидел перемещение более 200 миллионов DOGE между крупными кошельками, что вызвало дебаты о том, меняют ли держатели свои позиции в краткосрочной перспективе, поскольку монета держалась около 0,21 $. У Cronos была более сложная ситуация: падение на 25% от августовского пика и возвращение к уровню поддержки 0,25 $ с небольшими признаками немедленного восстановления. В сравнении, траектория сети BlockDAG (BDAG) набирает обороты. С 405 миллионами $ привлеченных средств в предпродаже, более 3 миллионами активных майнеров в приложении X1 и более 19 800 уже доставленными аппаратными майнерами, она получает признание как один из ведущих долгосрочных крипто-опционов. В отличие от спекулятивных разговоров, её сила заключается в реальном использовании и расширяющейся инфраструктуре. BlockDAG: 405 млн $ подкреплены реальным использованием и внедрением Успех предпродажи BlockDAG превысил 405 миллионов $, но примечательна поддержка, стоящая за этим. На сегодняшний день продано более 26,2 миллиардов монет BDAG, с участием более 312 000 держателей. Это не просто деньги, ожидающие дорожную карту; они уже питают реальные продукты: 3 миллиона человек ежедневно майнят через приложение X1, доставлено более 19 800 устройств серии X, а еженедельная мощность отгрузки достигает 2 000 единиц. Разница здесь в измеримой активности, а не просто в обещаниях. Там, где другие проекты угасают после анонсов, BlockDAG продолжает наращивать присутствие. Он демонстрирует доказательства перед обещаниями, стимулируя мобильное и аппаратное внедрение в более чем 130 странах, при поддержке сообщества, превышающего сейчас 325 000 человек. С таким масштабом многие аналитики считают BlockDAG главной долгосрочной криптовалютой для пристального наблюдения в 2025 году. В настоящее время в Партии 30 цена BDAG составляет 0,03 $. Ранние инвесторы с начальной точки 0,001 $ уже имеют ROI в 2 900%. На ограниченный период BlockDAG зафиксировал цену входа на уровне 0,0013 $ до 1 октября, предлагая новым участникам редкую возможность купить по...

BitcoinEthereumNews2025/09/13 19:04
NEAR
NEAR$3.004+5.47%
Threshold
T$0.01463-3.36%
holoride
RIDE$0.00093+3.56%
BitcoinEthereumNews2025/09/13 19:04
XRP Tundra позиционируется как лучшая криптовалюта для покупки сейчас с двухтокенной стратегией и наградами за стейкинг

XRP Tundra позиционируется как лучшая криптовалюта для покупки сейчас с двухтокенной стратегией и наградами за стейкинг

Пост XRP Tundra позиционируется как лучшая криптовалюта для покупки сейчас благодаря стратегии двойного токена и вознаграждениям за стейкинг, появился на BitcoinEthereumNews.com. Сезон альткоинов наступил, привлекая обновленное внимание к проектам, сочетающим сильные фундаментальные показатели с реальной полезностью. В то время как инвесторы ищут лучшие возможности, XRP Tundra становится одним из самых привлекательных вариантов на рынке. Благодаря инновационной системе стейкинга и предпродаже двойного токена по цене всего 0,30$, Tundra предлагает как немедленную ценность, так и долгосрочный потенциал. В отличие от спекулятивных токенов, которые полагаются исключительно на хайп, XRP Tundra предоставляет что-то конкретное: способ для держателей XRP наконец-то получать доходность, сохраняя при этом безопасность XRP Ledger. В сочетании с моделью предпродажи "два по цене одного", проект позиционирует себя как выдающийся претендент для инвесторов, стремящихся получить прибыль в текущем цикле. Превращение XRP в актив, приносящий доход На протяжении многих лет инвесторы XRP сталкивались с ограничением. Их токены были быстрыми, эффективными и широко использовались для платежей, но не приносили дохода при хранении. В то время как сообщества Ethereum, Solana и другие увеличивали свои активы через стейкинг, XRP оставался статичным. XRP Tundra решает эту проблему с помощью Cryo Vaults, механизма стейкинга, который позволяет держателям блокировать XRP на фиксированные сроки — 7, 30, 60 или 90 дней — и собирать вознаграждения в токенах TUNDRA. Активы никогда не покидают XRP Ledger, никогда не выдаются в кредит и автоматически возвращаются по окончании периода стейкинга. Вознаграждения распределяются из прозрачного пула предложения, обеспечивая безопасность и предсказуемость. Это означает, что XRP больше не является неактивным активом. Он становится продуктивным, генерирующим пассивный доход без ущерба для безопасности или скорости, которые сделали его популярным в первую очередь. Преимущество предпродажи: два актива, одна цена Помимо стейкинга, XRP Tundra представляет одну из самых дружественных к инвесторам моделей предпродажи на рынке. На первом этапе предпродажи токены оцениваются всего в 0,30$, что дает ранним покупателям значительное преимущество при входе. Каждая покупка предоставляет не один, а два актива: TUNDRA-X (XRPL):...

BitcoinEthereumNews2025/09/13 19:02
RealLink
REAL$0.07804-4.05%
Hyperliquid
HYPE$43.05+0.63%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004303+7.44%
BitcoinEthereumNews2025/09/13 19:02
Группа SUI завершила обратный выкуп на сумму 2 млн долларов, одобрила программу обратного выкупа акций на сумму 50 млн долларов

Группа SUI завершила обратный выкуп на сумму 2 млн долларов, одобрила программу обратного выкупа акций на сумму 50 млн долларов

TLDR: Группа SUI выкупила 318 743 акции по средней цене 4,30 $ в период с 10 по 12 сентября, завершив свой выкуп на сумму 2 млн $. Компания утвердила новую программу выкупа на сумму 50 млн $ для дальнейшей поддержки Чистых активов на акцию. Покупки могут осуществляться через сделки на открытом рынке, Частные продажи или другие утвержденные методы в соответствии с законами о ценных бумагах. Руководители заявили, что этот шаг [...] Статья SUI Group завершает выкуп на 2 млн $, дает зеленый свет программе Выкупа акций на 50 млн $ впервые появилась на Blockonomi.

Blockonomi2025/09/13 18:37
SUI
SUI$3.275-3.24%
Movement
MOVE$0.1039-3.97%
Octavia
VIA$0.0156-2.50%
Blockonomi2025/09/13 18:37
Эксперт говорит

Эксперт говорит, что вы не разбогатеете на 100 XRP; вам нужны тысячи

Известный комментатор сообщества XRP вновь разжег давний спор о том, сколько XRP инвесторам необходимо удерживать, чтобы достичь меняющего жизнь богатства. Bale, широко известный эксперт по XRP, утверждал, что "XRP - это все о выборе времени" и предупредил, что инвесторы, удерживающие всего 100 XRP, не должны рассчитывать на богатство. Посетить веб-сайт
Threshold
T$0.01463-3.36%
GET
GET$0.004153-0.43%
Рипл
XRP$2.7201-2.83%
The Crypto Basic2025/09/13 00:27
Спот или нет? Что на самом деле содержит XRP ETF от REX-Osprey

Спот или нет? Что на самом деле содержит XRP ETF от REX-Osprey

В связи с запуском сегодня в США ETF Rex-Osprey XRP, растут спекуляции относительно того, соответствует ли фонд критериям настоящего спотового ETF. Многочисленные сообщения указывают на то, что XRP может сегодня приветствовать свой первый в истории спотовый биржевой фонд в Соединенных Штатах. Посетите веб-сайт
Union
U$0.009585+1.65%
Рипл
XRP$2.7201-2.83%
Everscale
EVER$0.01926+0.78%
The Crypto Basic2025/09/13 00:26
