DOGE, BONK, кто еще? Ведущие мем-коины превосходят рынок сегодня
Цена Dogecoin (DOGE) в зеленой зоне по мере восстановления рынка, BONK и PENGU следуют за ним, Bitcoin (BTC), BNB, XRP отстают. Сегодня, 12 сентября 2025 года, рынок криптовалют растет. Мем-коины, обычно самые волатильные альткоины, лидируют здесь. В то же время крупнейшие криптовалюты демонстрируют вялую динамику. Цена Dogecoin (DOGE) в зеленой зоне по мере восстановления рынка, BONK и PENGU следуют за ним Мем-криптовалюты входят в число лучших активов в топ-100 крупнейших криптовалют по версии CoinGecko. Dogecoin (DOGE), крупнейшая мем-криптовалюта по рыночной капитализации, прибавил в цене 6,3% за последние 24 часа. Изображение от CoinGecko Сегодня цена Dogecoin (DOGE) превысила ключевой уровень 0,25 $. Рост расширил ралли, подняв недельную прибыль Dogecoin (DOGE) более чем на 25%. Bonk (BONK), еще одна крупная криптовалюта, управляемая сообществом, прибавила 7,7% за ночь. Цена BONK достигла 0,00002515 $ при растущем объеме торгов. Pudgy Penguins (PENGU), мем-коин, связанный с одноименной коллекцией NFT, прибавил 5,6% за 24 часа. При цене PENGU 0,0356 $ капитализация стремится к 650 миллионам $. MemeCore (M), новая мем-криптовалюта, прибавила 15% за ночь, став самым быстрорастущим активом в топ-100. В то же время объем торгов остается низким. Цена M достигла исторического максимума в 2,28 $ сегодня. Bitcoin (BTC), BNB, XRP отстают PUMP, основная нативная криптовалюта крупнейшего на Solana лаунчера мем-коинов без кода, также среди лучших исполнителей. Цена PUMP выросла на 7,8% и достигла 0,005921 $. Рыночная капитализация PUMP превысила 2 миллиарда $. Напротив, крупнейшие криптовалюты демонстрируют апатию. Bitcoin (BTC), первая криптовалюта, вырос на 0,6%. Цена BTC с трудом удерживается выше ключевого уровня 115 000 $. BNB и XRP выросли на 1%. Обе криптовалютные тяжеловесы смогли защитить ключевые уровни; BNB стабилизировался выше 900 $, в то время как XRP остается выше 3 $. Ethereum (ETH) и Solana...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 20:46