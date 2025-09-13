2025-10-11 суббота

Цена Cardano готова обрушиться более чем на 50% в 2026 году, поскольку инвесторы спешат войти в предпродажу этого нового вирусного альткоина

Пост «Цена Cardano готова упасть более чем на 50% в 2026 году, поскольку инвесторы спешат войти в этот новый вирусный пресейл Альткоины» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Cardano держится около 0,88 $; аналитики предупреждают о возможном падении на 50% в 2026 году. Remittix предлагает реальную полезность, трансграничные платежи и запуск бета-кошелька 15 сентября. Пресейл собрал 25,4 млн $; 15% реферал USDT и розыгрыш 250 тыс. $ стимулируют внедрение и интерес инвесторов. Крипторынок гудит от спекуляций, поскольку крупные токены, такие как Cardano, Litecoin и быстрорастущий конкурент PayFi, борются за внимание. В то время как цена Cardano оставалась стабильной около 0,88 $, аналитики предупреждают, что долгосрочное давление может привести к резкому падению в 2026 году. В то же время Remittix (RTX) вышел на первый план как проект, ориентированный на утилитарность, с прогнозами роста в 25-30 раз. С розыгрышем 250 000 $, запуском бета-кошелька 15 сентября и 15% реферальной программой, которая ежедневно выплачивает в USDT, Remittix привлекает как розничный, так и институциональный интерес как одна из лучших возможностей в последнем квартале года. Цена Cardano сталкивается с серьезным давлением Цена Cardano оставалась выше ключевого уровня поддержки 0,81 $, который формировал основу для его краткосрочных подъемов. Аналитики отмечают, что этот уровень также совпадает с зоной ретрейсмента Фибоначчи 0,618. Хотя быкам удалось сохранить рынок стабильным, снижающиеся объемы показывают, что импульс может быть неустойчивым. Прорыв ниже 0,81 $ может легко перерасти в более крупный обвал. Cardano также пришлось столкнуться с резкой критикой со стороны своего основателя, Чарльза Хоскинсона, в последние месяцы, когда он признал, что прошлые решения по дизайну блокчейна замедлили внедрение. Даже когда разработчики адаптируются, открывая платформу для кодирования на Rust и TypeScript, рынок остается осторожным. Если медведи снова возьмут верх, прогнозы говорят, что цена Cardano может упасть более чем на 50% в 2026 году, уничтожив большую часть недавних достижений. Remittix набирает обороты как лидер PayFi В отличие от Cardano и Litecoin, Remittix...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 22:20
Следующий 100-кратный Криптоактив 2025 года уже здесь

Пост «Следующая криптовалюта с потенциалом роста 100x в 2025 году уже здесь» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости 13 сентября 2025 | 17:10 Каждый криптовалютный бычий рынок оставляет истории людей, упустивших возможности, меняющие жизнь — Ethereum по 0,30 долларов, Solana меньше 1 доллара, или ранние дни TRON, когда покупатели ICO приумножили свое состояние. Сожаление реально. Если вы спрашиваете, что такое крипто-предпродажа и не поздно ли поймать следующий крипто-гем с потенциалом роста 1000x, ответ ясен: BlockchainFX (BFX) может быть вашим вторым шансом. Уже собрав более 7,2 миллиона долларов от более чем 9 000 участников, BlockchainFX провозглашается лучшей крипто-предпродажей с потенциалом роста 100x в 2025 году. С подтвержденной стартовой ценой 0,05 долларов и действующим супер-приложением, уже обрабатывающим миллионы в объеме торгов, это не просто очередная продажа токенов — это работающая бизнес-модель. Те, кто действуют сейчас, позиционируют себя до того, как взлетит следующая криптовалюта. Обеспечьте себе токены BFX со скидкой уже сегодня, используя BLOCK30 для получения дополнительных 30% до того, как цены снова вырастут. BlockchainFX (BFX): Почему эта взрывная предпродажа выделяется BlockchainFX продает не мечты, а результаты. Уже прошедшее аудит CertiK приложение позволяет пользователям торговать криптовалютами, акциями США, форекс(FX) и товарами в одном месте. Более 10 000 пользователей активны ежедневно, создавая реальный доход и доказывая, что внедрение уже происходит. Ранние участники, купившие по 0,01 долларов, уже увидели, как их вложения удвоились, поскольку предпродажа растет еженедельно, сейчас по цене 0,023 долларов и движется к стартовой цене 0,05 долларов. С прогнозами между 0,10 и 0,25 долларов после запуска и долгосрочными прогнозами выше 1 доллара, эта предпродажа сравнивается с ранними днями Solana, когда она выросла от центов до трехзначных чисел. Еще лучше, BFX предлагает до 70% торговых комиссий, перераспределяемых ежедневно в USDT. Держатели уже зарабатывают пассивный доход в криптовалюте с годовой процентной ставкой до 90%. Добавьте к этому такие преимущества, как дебетовые карты BFX Visa, розыгрыш призов на 500 000 долларов и подтвержденный обмен...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 22:12
Наблюдение за ценой Биткоина: Вырастет ли Биткоин или застрянет возле зоны сопротивления?

Пост "Наблюдение за ценой Биткоина: Вырастет ли Биткоин или застрянет возле зоны сопротивления?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин торговался по цене 115 975 $ 13 сентября 2025 года, с рыночной капитализацией в 2,31 триллиона $ и 24-часовым объемом торгов в 43,07 миллиарда $. Внутридневная цена криптовалюты колебалась между 114 838 $ и 116 705 $, продолжая консолидировать недавние прибыли. Биктоин Биктоин оставался стабильным вблизи своего верхнего диапазона, консолидируя прибыль от недавнего восходящего [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-bitcoin-surge-or-stall-near-resistance-zone/
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:43
DOGE, BONK, кто еще? Ведущие мем-коины превосходят рынок сегодня

Пост DOGE, BONK, кто еще? Топовые мем-коины превосходят рынок сегодня появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Dogecoin (DOGE) в зеленой зоне по мере восстановления рынка, BONK и PENGU следуют за ним, Bitcoin (BTC), BNB, XRP отстают. Сегодня, 12 сентября 2025 года, рынок криптовалют растет. Мем-коины, обычно самые волатильные альткоины, лидируют здесь. В то же время крупнейшие криптовалюты демонстрируют вялую динамику. Цена Dogecoin (DOGE) в зеленой зоне по мере восстановления рынка, BONK и PENGU следуют за ним Мем-криптовалюты входят в число лучших активов в топ-100 крупнейших криптовалют по версии CoinGecko. Dogecoin (DOGE), крупнейшая мем-криптовалюта по рыночной капитализации, прибавил в цене 6,3% за последние 24 часа. Изображение от CoinGecko Сегодня цена Dogecoin (DOGE) превысила ключевой уровень 0,25 $. Рост расширил ралли, подняв недельную прибыль Dogecoin (DOGE) более чем на 25%. Bonk (BONK), еще одна крупная криптовалюта, управляемая сообществом, прибавила 7,7% за ночь. Цена BONK достигла 0,00002515 $ при растущем объеме торгов. Pudgy Penguins (PENGU), мем-коин, связанный с одноименной коллекцией NFT, прибавил 5,6% за 24 часа. При цене PENGU 0,0356 $ капитализация стремится к 650 миллионам $. MemeCore (M), новая мем-криптовалюта, прибавила 15% за ночь, став самым быстрорастущим активом в топ-100. В то же время объем торгов остается низким. Цена M достигла исторического максимума в 2,28 $ сегодня. Bitcoin (BTC), BNB, XRP отстают PUMP, основная нативная криптовалюта крупнейшего на Solana лаунчера мем-коинов без кода, также среди лучших исполнителей. Цена PUMP выросла на 7,8% и достигла 0,005921 $. Рыночная капитализация PUMP превысила 2 миллиарда $. Напротив, крупнейшие криптовалюты демонстрируют апатию. Bitcoin (BTC), первая криптовалюта, вырос на 0,6%. Цена BTC с трудом удерживается выше ключевого уровня 115 000 $. BNB и XRP выросли на 1%. Обе криптовалютные тяжеловесы смогли защитить ключевые уровни; BNB стабилизировался выше 900 $, в то время как XRP остается выше 3 $. Ethereum (ETH) и Solana...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 20:46
XRP нацелен на пробой 3.60 $ после возвращения в криптоиндекс Bloomberg

Пост XRP нацелен на пробой до 3.60$ после возвращения в индекс Bloomberg Crypto появился на BitcoinEthereumNews.com. XRP нацелен на 3.60$, если прорвет нисходящий треугольник, говорит аналитик Али Мартинес XRP снова привлек внимание на рынке криптовалют, поскольку технические паттерны указывают на потенциальный пробой. Согласно рыночному аналитику Али Мартинесу, XRP вышел из формации нисходящего треугольника, широко признанного технического графического паттерна, который часто предшествует значительным ценовым движениям. XRP переживал взлеты и падения, подскочив на 3.5% за последние 24 часа и достигнув 3.16$, согласно данным CoinGecko. Нисходящий треугольник часто сигнализирует о консолидации, когда продавцы давят вниз, а покупатели защищают уровень поддержки. Для XRP эта поддержка оставалась стабильной, несмотря на волатильность, демонстрируя сильный спрос. Аналитик Али Мартинес отмечает, что с прорывом быками верхней границы треугольника, импульс может быстро ускориться, привлекая новых покупателей и стимулируя потенциальный рост к 3.60$. Источник: Али Мартинес Цель в 3.60$, если будет достигнута, станет одним из самых сильных ралли XRP за последние месяцы и значительным восстановлением после длительной консолидации. Более того, этот ценовой уровень приблизит XRP к его текущему историческому максимуму (ATH) в 3.65$. Между тем, XRP также может нацелиться на отметку 4.50$ после выхода из месячной консолидации. XRP возвращается в индекс Bloomberg Galaxy Crypto с третьим по величине весом Согласно поставщику метрик на цепочке Digital Asset Investor, XRP официально вернулся в индекс Bloomberg Galaxy Crypto (BGCI), что является важной вехой для цифрового актива. Источник: Digital Asset Investor Индекс, который отслеживает показатели крупнейших и наиболее ликвидных цифровых активов, торгуемых в долларах США, теперь ставит XRP на третье место по значимости после Bitcoin и Ethereum. В настоящее время BGCI присваивает Bitcoin и Ethereum равные веса по 35% каждый, в то время как XRP получил существенную долю в 14%. Это развитие примечательно, учитывая, что в апреле 2022 года XRP даже не был включен в весовую структуру индекса, что подчеркивает возрождение токена...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 20:41
Какая криптовалюта имеет наибольший потенциал роста? Аналитики сравнивают перспективы Ethereum, Solana и Layer Brett Price

Дискуссия о том, какая криптовалюта имеет наибольший потенциал роста к 2025 году, накаляется. Тяжеловесы вроде Ethereum (ETH) и Solana (SOL) остаются сильными претендентами, поддерживаемые процветающими экосистемами и глубокой ликвидностью. Но новый игрок — Layer Brett (LBRETT), привлекает внимание своими впечатляющими показателями предпродаж и импульсом, подпитываемым мемами. Аналитики оценивают, будет ли следующий [...] Статья "Какая криптовалюта имеет наибольший потенциал роста? Аналитики сравнивают перспективы цен Ethereum, Solana и Layer Brett" впервые появилась на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/13 20:18
Найдите лучшую криптовалютную предпродажу для покупки: предпродажа Nexchain на 10.20M долларов, рост Pepe Dollar и MAXI DOGE под радаром

Предпродажа Nexchain превышает 10.20 миллионов $ по мере того, как Pepe Dollar набирает обороты, а MAXI DOGE привлекает внимание. Изучите лучшие крипто-предпродажи, особенности токенов и почему Nexchain может быть лучшей крипто-предпродажей для покупки прямо сейчас.
Blockchainreporter2025/09/13 20:00
Cache Wallet присоединяется к Arichain для укрепления защищенной мульти-VM Web3 сети

Это последнее партнерство направлено на объединение управляемых ИИ функций восстановления кошелька Cache Wallet с модульным блокчейном L1 от Arichain.
Blockchainreporter2025/09/13 20:00
Мост Shibarium подвергся эксплуатации на 4,6 миллиона BONE, команда заморозила средства

Пост Кроссчейн-мост Shibarium подвергся эксплуатации на 4,6 миллиона BONE, команда заморозила средства впервые появился на Coinpedia Fintech News В субботу сеть блокчейна Layer 2 Shiba Inu, Shibarium, подверглась тщательно спланированной атаке на свой мост. Но команда предприняла умный шаг для предотвращения кражи и объявила, что заморозила 4,6 миллиона токенов BONE. Атакующие заняли 4,6 миллиона токенов BONE Разработчик Shiba Inu, Каал Дхайрья, подтвердил новость в своем X ...
CoinPedia2025/09/13 19:57
Polymarket нацелен на оценку в 10 миллиардов долларов после получения зеленого света в США

Polymarket готовится получить беспрецедентно крупное вливание капитала. Новое вливание капитала может как минимум утроить оценку платформы предсказаний, с пиками до 10 миллиардов долларов. Этот огромный скачок в оценке следует за новостью о том, что компания получила разрешение работать в... Сообщение Polymarket нацелен на оценку в 10 миллиардов долларов после зеленого света в США впервые появилось на Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/13 19:26
