Dogecoin (DOGE) вырос на 15% до 0,25 $, но является ли это лучшим криптоактивом для покупки прямо сейчас?

Пост Dogecoin (DOGE) вырос на 15% до 0,25 $, но является ли это лучшей криптовалютой для покупки прямо сейчас? появился на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin (DOGE) недавно вырос на 15% до 0,25 $, вызвав дискуссию о том, могут ли мем-коины сохранить моментум на сегодняшнем крипторынке. В то время как трейдеры ликовали по поводу этого движения, внимание быстро переключается на Mutuum Finance (MUTM), новый DeFi протокол, который позиционирует себя на пересечении генерации доходности и децентрализованных кредитных рынков. Цена за MUTM остается на уровне 0,035 $. Инвесторы увидят рост цены на 14,3% в следующей фазе. Более 16 тысяч инвесторов стоят в очереди, чтобы получить свои токены в день запуска после ранней покупки. Mutuum Finance привлекает инвесторов, готовых смотреть дальше краткосрочных спекуляций и вкладываться в блокчейн-проекты с реальным применением и потенциалом долгосрочного роста. Dogecoin вырос на 15% до 0,25 $ Dogecoin (DOGE) в настоящее время торгуется около 0,2526 $, с дневным диапазоном от 0,2394 $ до 0,2530 $. Токен вырос примерно на 15% в недавнем прошлом, преодолев отметку в 0,25 $. Последняя теперь, похоже, выступает в качестве теста на уровень сопротивления. По мнению аналитиков, если DOGE сможет уверенно закрыться выше 0,25 $ при высоком объеме, то он может дальше вырасти до 0,30 $ в ближайшей перспективе. С другой стороны, слабое продолжение может привести к отступлению к уровню поддержки в районе 0,22-0,23 $. Между тем, пока рост DOGE находится в центре внимания, более новые DeFi-ориентированные проекты, такие как Mutuum Finance, также начинают вызывать интерес у инвесторов, ищущих диверсифицированное воздействие. Предпродажа Mutuum Finance Фаза 6 Mutuum Finance в настоящее время находится на 6 фазе предпродажи и предлагает токены по цене 0,035 $. Продажа идет очень быстро, и инвесторы уже вложили более 15,63 миллиона $. Проект также запустит стейблкоин, привязанный к доллару США, на блокчейн Ethereum, который будет использоваться для проведения беспроблемных транзакций и в качестве долгосрочного актива сохранения стоимости. Mutuum Finance предлагает двойное кредитование, многоцелевое...