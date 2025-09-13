2025-10-11 суббота

Dogecoin (DOGE) вырос на 15% до 0,25 $, но является ли это лучшим криптоактивом для покупки прямо сейчас?

Dogecoin (DOGE) вырос на 15% до 0,25 $, но является ли это лучшим криптоактивом для покупки прямо сейчас?

Пост Dogecoin (DOGE) вырос на 15% до 0,25 $, но является ли это лучшей криптовалютой для покупки прямо сейчас? появился на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin (DOGE) недавно вырос на 15% до 0,25 $, вызвав дискуссию о том, могут ли мем-коины сохранить моментум на сегодняшнем крипторынке. В то время как трейдеры ликовали по поводу этого движения, внимание быстро переключается на Mutuum Finance (MUTM), новый DeFi протокол, который позиционирует себя на пересечении генерации доходности и децентрализованных кредитных рынков. Цена за MUTM остается на уровне 0,035 $. Инвесторы увидят рост цены на 14,3% в следующей фазе. Более 16 тысяч инвесторов стоят в очереди, чтобы получить свои токены в день запуска после ранней покупки. Mutuum Finance привлекает инвесторов, готовых смотреть дальше краткосрочных спекуляций и вкладываться в блокчейн-проекты с реальным применением и потенциалом долгосрочного роста. Dogecoin вырос на 15% до 0,25 $ Dogecoin (DOGE) в настоящее время торгуется около 0,2526 $, с дневным диапазоном от 0,2394 $ до 0,2530 $. Токен вырос примерно на 15% в недавнем прошлом, преодолев отметку в 0,25 $. Последняя теперь, похоже, выступает в качестве теста на уровень сопротивления. По мнению аналитиков, если DOGE сможет уверенно закрыться выше 0,25 $ при высоком объеме, то он может дальше вырасти до 0,30 $ в ближайшей перспективе. С другой стороны, слабое продолжение может привести к отступлению к уровню поддержки в районе 0,22-0,23 $. Между тем, пока рост DOGE находится в центре внимания, более новые DeFi-ориентированные проекты, такие как Mutuum Finance, также начинают вызывать интерес у инвесторов, ищущих диверсифицированное воздействие. Предпродажа Mutuum Finance Фаза 6 Mutuum Finance в настоящее время находится на 6 фазе предпродажи и предлагает токены по цене 0,035 $. Продажа идет очень быстро, и инвесторы уже вложили более 15,63 миллиона $. Проект также запустит стейблкоин, привязанный к доллару США, на блокчейн Ethereum, который будет использоваться для проведения беспроблемных транзакций и в качестве долгосрочного актива сохранения стоимости. Mutuum Finance предлагает двойное кредитование, многоцелевое...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 23:33
Криптовалютный рынок продолжает рост благодаря Альткоинам

Криптовалютный рынок продолжает рост благодаря Альткоинам

Рост крипторынка во главе с Альткоинами по мере ралли Ethereum ($ETH), а также рост DeFi и NFT, в то время как TVS Chainlink превысил отметку в 100B $.
Blockchainreporter2025/09/13 23:15
Новые Крипто Проекты Сосредоточены на Безопасности После Предупреждения о Фишинге от Blockstream

Новые Крипто Проекты Сосредоточены на Безопасности После Предупреждения о Фишинге от Blockstream

Пост «Новые Крипто проекты, ориентированные на безопасность после предупреждения о Фишинге от Blockstream» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости 13 сентября 2025 | 17:38 Предупреждение о фишинге от Blockstream ставит безопасность в центр внимания. Ознакомьтесь с 3 новыми криптопроектами, направленными на повышение безопасности инвестиций. Фишинговые атаки в криптовалютной сфере растут. Недавно Blockstream предупредил пользователей о поддельной кампании по рассылке электронных писем с обновлением прошивки, нацеленной на его аппаратный кошелёк Jade. Только в августе эти мошенничества стоили пользователям криптовалют более 12M $, затронув более 15K человек. Добавьте к этому новое вредоносное ПО ModStealer, нацеленное на расширения кошельков, и вы получите идеальные условия для злоумышленников. С убытками, исчисляемыми миллиардами, всем – от новичков до опытных трейдеров – нужны лучшие инструменты и более безопасные варианты. Вот три новых криптопроекта, которые пытаются обеспечить инвесторам дополнительную безопасность в этом сложном ландшафте. Почему безопасность должна улучшиться сейчас Криптомошенничества не просто раздражают – они становятся более изощренными. Злоумышленники имитируют официальные обновления прошивки, клонируют домены, используют фишинговые письма, связанные с поддельными личностями или компаниями, и иногда крадут средства до того, как вы поймете, что происходит. Пользователи аппаратных кошельков – когда-то считавшиеся самыми защищенными в криптовалютной сфере – тоже становятся мишенями, как в случае с Blockstream Jade. В то же время растущий спрос на мем-коины и другие новые криптозапуски означает больше внимания и больше возможностей для мошенников. Если смешать ажиотаж + легкий доступ + страх (или срочность) в сообщениях, создаются идеальные условия для мошенничества. Поэтому проекты, которые изначально включают безопасность и прозрачность, сейчас ценнее, чем когда-либо. 1. Best Wallet Token ($BEST) – Утилитарный токен с функцией безопасности для более надежного инвестирования Best Wallet Token ($BEST) – это больше, чем просто монета на предпродаже, оседлавшая волну ажиотажа. По цене 0,025635 $ на предпродаже и уже собравшая 15,7M $, она формируется как проект, созданный для вознаграждения держателей, решая одну из самых больших проблем криптовалют: безопасность. С фишинговыми мошенничествами...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 22:57
Shiba Inu реагирует на угрозу Shibarium путем заморозки 4,6 млн токенов BONE

Shiba Inu реагирует на угрозу Shibarium путем заморозки 4,6 млн токенов BONE

TLDR Shiba Inu заморозила 4,6 млн BONE после атаки с использованием мгновенного займа, нацеленной на Validator 1. SHIB приостановила стейкинг и перевела средства валидатора в мультиподписный аппаратный кошелёк. PeckShield обнаружил взлом; команда SHIB начала полную проверку безопасности. Цена токена BONE выросла более чем на 40% в течение 24 часов после экстренной заморозки. Разработчики Shiba Inu [...] Статья "Shiba Inu реагирует на угрозу Shibarium, замораживая 4,6 млн токенов BONE" впервые появилась на CoinCentral.
Coincentral2025/09/13 22:45
Акции Joby Aviation (JOBY): взлетают после выбора компании Белым домом для пилотной программы воздушного такси

Акции Joby Aviation (JOBY): взлетают после выбора компании Белым домом для пилотной программы воздушного такси

TLDR Акции Joby Aviation (NYSE:JOBY) выросли на 5% после присоединения к Пилотной программе интеграции электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки Белого дома Компания находится на четвертом из пяти этапов процесса сертификации типа FAA для коммерческого использования Joby ожидает, что первый соответствующий требованиям самолет будет завершен в этом году, а пилотные испытания FAA начнутся в начале 2026 года [...] Пост Акции Joby Aviation (JOBY): взлетают после выбора компании Белым домом для Пилотной программы воздушного такси впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/13 22:36
Держатели Dogecoin и Pepe охотятся за следующей возможностью заработать в 100 раз больше, поскольку ChatGPT 5 выделяет вирусный новый Мем-коин

Держатели Dogecoin и Pepe охотятся за следующей возможностью заработать в 100 раз больше, поскольку ChatGPT 5 выделяет вирусный новый Мем-коин

Охота за следующей мем-монетой с потенциалом роста в 100 раз снова началась. Dogecoin (DOGE) и Pepe coin (PEPE) по-прежнему имеют преданных последователей, но многие их держатели ищут следующий пробой. Layer Brett (LBRETT), новая мем-монета на блокчейне Ethereum Layer 2, которая уже собрала миллионы на предпродаже и быстро набирает популярность [...] Пост "Держатели Dogecoin и Pepe охотятся за следующей возможностью роста в 100 раз, поскольку ChatGPT 5 выделяет новую вирусную мем-монету" впервые появился на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/13 22:21
Pi Network повышает эффективность блокчейна с обновлением версии 20, а Pi Coin вырастает на 3%

Pi Network повышает эффективность блокчейна с обновлением версии 20, а Pi Coin вырастает на 3%

TLDR Обновление блокчейна Pi Network до версии 20 вызывает рост цены Pi Coin на 3%. Pi Coin демонстрирует краткосрочный рост после обновления блокчейна Pi Network до версии 20. Аукцион доменов Pi Network, который продлится до 30 сентября, способствует расширению экосистемы. Обновление блокчейна Pi Network является ключевым шагом к будущим активностям в Mainnet. Pi Network [...] Статья "Pi Network улучшает блокчейн с обновлением до версии 20, а Pi Coin вырастает на 3%" впервые появилась на CoinCentral.
Coincentral2025/09/13 22:07
Роль облачного майнинга Quid miner в экосистеме ETF растет

Роль облачного майнинга Quid miner в экосистеме ETF растет

Quid Майнер предоставляет соответствующие нормам, основанные на контрактах услуги по скорости хэширования с огромными вознаграждениями для глобальных инвесторов. Крипто рынки столкнулись с новой турбулентностью в августе. XRP, поднявшийся благодаря оптимизму по поводу ETF, преодолел сопротивление в июле, прежде чем отступить, поскольку регуляторный моментум замедлился и увеличилось фиксирование прибыли. Обновление Ethereum...
Crypto.news2025/09/13 22:05
Цена Биткоина остается стабильной на уровне 116K долларов несмотря на последние угрозы Трампа в адрес России и Китая

Цена Биткоина остается стабильной на уровне 116K долларов несмотря на последние угрозы Трампа в адрес России и Китая

BTC находится близко к своему 3-недельному максимуму, отмеченному ранее сегодня.
CryptoPotato2025/09/13 21:56
Китай пересматривает целевой показатель продаж автомобилей на 2025 год в сторону понижения из-за замедления местных продаж

Китай пересматривает целевой показатель продаж автомобилей на 2025 год в сторону понижения из-за замедления местных продаж

Китай обнародовал свою цель по продажам автомобилей на 2025 год, и она уже ниже того, что ожидали ведущие автопроизводители страны. В пятницу Министерство промышленности и информационных технологий совместно с семью другими ведомствами объявило общую цель продаж автомобилей в 32,3 миллиона единиц. Эта цифра оказалась ниже прогноза в 32,9 миллиона от [...]
Cryptopolitan2025/09/13 21:44
