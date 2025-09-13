2025-10-11 суббота

Карточка боя Диего Лопеса против Жана Силвы

Карточка боя Диего Лопеса против Жана Силвы

Пост Диего Лопес против Жана Силвы Кард боя появился на BitcoinEthereumNews.com. САН-АНТОНИО, ТЕХАС – 12 СЕНТЯБРЯ: (Слева направо) Соперники Диего Лопес из Бразилии и Жан Силва из Бразилии стоят лицом к лицу во время церемониального взвешивания Noche UFC в Frost Bank Center 12 сентября 2025 года в Сан-Антонио, Техас. (Фото Cooper Neill/Zuffa LLC через Getty Images) Zuffa LLC через Getty Images UFC находится в Frost Bank Center в Сан-Антонио, Техас, для сегодняшнего карда боев Noche UFC 2025. Главным событием UFC Fight Night является ключевой бой в полулегком весе. В этом поединке недавний претендент на титул UFC в весе 145 фунтов Диего Лопес стремится нанести стремительно развивающемуся Жану Силве первое поражение в его карьере в UFC. Мы будем обновлять результаты карда боев Noche UFC по мере их проведения в течение сегодняшнего мероприятия UFC. Основной кард боев Noche UFC транслируется на ESPN+ в 18:00 по восточному времени. Прелимы начинаются на том же стриминговом сервисе в 15:00 по восточному времени. ForbesNoche UFC Главное Событие Коэффициенты, Выборы, Прогнозы: Лопес против СилвыАвтор: Трент Рейнсмит Результаты Noche UFC 2025 UFC Сегодня: Результаты Основного Карда Noche UFC Диего Лопес против Жана Силвы Роб Фонт против Дэвида Мартинеса Келвин Гастелум против Дастина Штольцфуса Сантьяго Луна против Куанг Ле UFC Сегодня: Результаты Предварительного Карда Noche UFC Александр Эрнандес против Диего Феррейры Хосе Даниэль Медина против Душко Тодоровича Клаудио Пуэльес против Жоакима Силвы Татьяна Суарес против Аманды Лемос Хесус Сантос Агилар против Луиса Гуруле Закари Риз против Седрикеса Думаса Алессандро Коста против Олдена Кориа Монтсеррат Рендон против Алисы Перейры Родриго Сезинандо против Даниила Донченко ForbesUFC 320 Главное Событие: Магомед Анкалаев против Алекса Перейры 2 Начальные КоэффициентыАвтор: Трент Рейнсмит Результаты Noche UFC: Видео Хайлайты Результаты Noche UFC: Бонусы Вечера Боев Результаты Noche UFC: Официальные Судейские Карточки Главное Событие Noche UFC: Диего Лопес против Жана Силвы МАЙАМИ, ФЛОРИДА – 12 АПРЕЛЯ: Диего Лопес из Бразилии реагирует после боя с Александром Волкановски из...
Действующий олимпийский чемпион по толканию ядра Райан Краузер выигрывает третий чемпионат мира подряд

Действующий олимпийский чемпион по толканию ядра Райан Краузер выигрывает третий чемпионат мира подряд

Пост «Действующий олимпийский чемпион по толканию ядра Райан Краузер выигрывает третий чемпионский титул подряд» появился на BitcoinEthereumNews.com. Райан Краузер из Соединенных Штатов во время финала мужских соревнований по толканию ядра в первый день Чемпионата мира по легкой атлетике 2025 года на Национальном стадионе в Токио, Япония. (Фото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Он легенда не просто так. В первый день соревнований на Чемпионате мира по легкой атлетике в Токио в субботу, звезда США Райан Краузер достиг замечательного результата, выиграв свой третий чемпионский титул подряд в мужском толкании ядра, не участвуя ни в одном другом соревновании в 2025 году. Американская легенда и обладатель мирового рекорда, который квалифицировался на чемпионат мира благодаря автоматическому допуску после своего титула 2023 года в Будапеште, закрыл вопрос о победителе на своей пятой попытке, установив результат 22,34 метра (73 фута, 3,5 дюйма), на который соперники не смогли ответить. Краузер, также являющийся трехкратным действующим олимпийским чемпионом в этой дисциплине, завершил свои соревнования всего шестью бросками, включая один в квалификационном раунде. За кулисами большой победы Райана Краузера на Чемпионате мира 2025 года Интересно, что победный результат был самым низким лучшим показателем сезона Краузера с 2015 года и пятым лучшим броском в мире в 2025 году – позади американцев Джо Ковача, Джоша Авотунде и Пейтона Оттердаля. Однако легендарным это выступление сделало то, как 32-летний спортсмен вообще смог выйти в круг. По данным Associated Press, Краузер лечил довольно серьезную травму локтя, называемую защемлением нерва, которая требовала МРТ для оценки состояния его правой руки. Контрастная жидкость была введена в сустав, но позже вытекла, что сигнализировало о серьезном состоянии. Травма свела на нет большую часть его тренировок в течение года, сказал он. «Я действительно не бросал с полной силой», – сказал Краузер AP. «Не видел, чтобы ядро улетало дальше 20 метров в...
Эксперты выбрали 3 криптовалюты, которые превзойдут Ripple (XRP) более чем на 1000% в последнем квартале 2025 года

Эксперты выбрали 3 криптовалюты, которые превзойдут Ripple (XRP) более чем на 1000% в последнем квартале 2025 года

Пост «Эксперты выбирают 3 криптовалюты, которые превзойдут Ripple (XRP) более чем на 1000% в последнем квартале 2025 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. По мере приближения 4 квартала 2025 года, аналитики обращают внимание на токены со значительным ростом. Многие считают, что некоторые из них могут превзойти Ripple (XRP) более чем на 1000%. Что это за 3 волшебные криптовалюты? Bittensor, Chainlink и сенсация предпродажи Layer Brett. Как эксперты оценивают лучших исполнителей на 2025 год Выявление криптовалют с экспоненциальным ростом требует фокуса на инновациях, полезности и позиционировании на рынке. Эксперты учитывают масштабируемую технологию, вовлеченность сообщества и четкие ценностные предложения. Проекты, такие как Chainlink и Bittensor, предлагающие решения проблем высоких комиссий за газ или медленных транзакций, часто получают преимущество. Layer Brett здесь преуспевает. Сильная дорожная карта и предпродажа криптовалюты сигнализируют о будущих прибылях. Ripple (XRP): Давний конкурент Ripple (XRP) давно является основным игроком в сфере трансграничных платежей. Его блокчейн-технология продолжает набирать популярность; первая в Бразилии платформа частного кредитования на блокчейне запущена на XRP Ledger. Счет XRP Earn на биржах предлагает заметную доходность для розничных держателей. С текущей рыночной капитализацией в 192,48 миллиарда $, Ripple демонстрирует устойчивый институциональный интерес. В XRP Ledger наблюдается значительный сдвиг в активности пользователей, что указывает на развивающиеся варианты использования. Bittensor (TAO): Сеть, управляемая ИИ Bittensor (TAO) представляет собой уникальный проект в секторе ИИ-криптовалют с рыночной капитализацией более 2,2 миллиарда $. Как сеть, управляемая ИИ, экосистема TAO динамична. Цена TAO восстановилась до диапазона 330–350 $ в начале сентября 2025 года, а технические индикаторы указывают на повышенную волатильность. Несмотря на отсутствие недавних крупных партнерств, TAO привлекает внимание своим особым подходом к децентрализованному машинному обучению. Layer Brett предлагает альтернативный взгляд на полезность. Chainlink (LINK): Рост лидера оракулов Chainlink (LINK) остается незаменимым децентрализованным провайдером оракулов, необходимым для связи данных реального мира со смарт-контрактами. Торгуясь около 25 $ с рыночной капитализацией 16,67 миллиарда $, LINK заключил значительные партнерства, в том числе с SBI Japan и Министерством торговли США. Это институциональное принятие повысило уверенность инвесторов, а крипто-киты накапливают...
BlockDAG отправляет более 19 000 майнеров серии X, поскольку предпродажа на сумму 405 миллионов долларов обеспечивает работу глобальной майнинговой сети

BlockDAG отправляет более 19 000 майнеров серии X, поскольку предпродажа на сумму 405 миллионов долларов обеспечивает работу глобальной майнинговой сети

Пост BlockDAG отправляет более 19 000 майнеров серии X, поскольку предпродажа на сумму 405 миллионов долларов обеспечивает работу глобальной майнинговой сети, появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости 13 сентября 2025 | 20:00 С более чем 19 000 отправленных майнеров и 3 миллионами мобильных пользователей, серия X от BlockDAG обеспечивает реальную полезность майнинга и глобальный охват. Узнайте, почему эта криптовалюта стоимостью 405 миллионов долларов создана для массового внедрения. В то время как большинство крипто-предпродаж сосредоточены на будущих обещаниях и расплывчатых дорожных картах, BlockDAG пошел совершенно другим путем, создав реальную инфраструктуру до запуска. В центре этого исполнения находится линейка майнинга серии X, физическая и цифровая майнинговая экосистема, которая закрепляет модель безопасности BlockDAG на основе POW. От готовых к использованию ASIC-установок до доступного мобильного приложения X1, BlockDAG строит криптоэкономику, где пользователи не просто инвестируют, а участвуют. Это видение уже нашло отклик во всем мире. С более чем 19 000 проданных майнеров серии X и более 3 миллионами мобильных майнеров, активно использующих приложение X1, BlockDAG не ждет запуска основной сети для создания ценности. Он уже предоставляет своему сообществу инструменты для заработка, майнинга и роста. Полная серия X: От вашего кармана до электросети Серия BlockDAG X включает майнинговое решение для каждого типа пользователей, от любопытных новичков до опытных майнеров с высокопроизводительными установками. Все начинается с X1, облачного мобильного майнинг-приложения, которое было загружено более 2,5 миллионов раз по всему миру. Разработанный для майнинга монет BDAG со смартфона, X1 делает вход в майнинг беспрепятственным и ориентированным на вознаграждение. Пользователи могут накапливать токены до запуска, с будущей интеграцией в живую сеть после запуска основной сети. Затем идет аппаратный ряд: X10, X30 и X100. Все три используют специальные ASIC-чипсеты, разработанные специально для DAG-майнинга, обеспечивая энергоэффективную, высокопроизводительную работу с минимальным шумом и компактным дизайном. Цель? Вывести майнинг из гаражей и серверных комнат и разместить его в домах и рабочих пространствах без сложностей и хаоса. Каждое устройство также поставляется с четко определенным потенциалом заработка. На основе...
Не пора ли создать новую шкалу ураганов? Эксперт из Флориды так считает

Не пора ли создать новую шкалу ураганов? Эксперт из Флориды так считает

Пост "Пришло ли время для новой шкалы ураганов? Эксперт из Флориды так считает" появился на BitcoinEthereumNews.com. СПРИНГ-ЛЕЙК, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА – 17 СЕНТЯБРЯ: Боб Ричлинг несет Айрис Дарден, когда вода из Литл-Ривер начинает просачиваться в ее дом 17 сентября 2018 года в Спринг-Лейк, Северная Каролина. Наводнение от разлившихся рек затопило территорию после прохождения урагана Флоренс. (Фото Джо Рэдла/Getty Images) Getty Images В последние несколько лет я высказывал мнение о недостаточности шкалы Саффира-Симпсона для передачи полного воздействия ураганов. Харви (2017), Милтон (2024) и Хелен (2024) являются примерами ураганов, которые изменили ландшафты и целые регионы из-за экстремальных осадков, штормового нагона и торнадо. Тем не менее, шкала ветра ураганов Саффира-Симпсона была разработана для выделения одной опасности – ветра. Профессор Университета Южной Флориды и ее команда считают, что пришло время для новой шкалы. Доктор Дженнифер Коллинз и ее сотрудники недавно опубликовали статью в журнале Scientific Reports, в которой предложили заменить шкалу ветра ураганов Саффира-Симпсона на так называемую шкалу интенсивности тропических циклонов. TCSS учитывает ветер, штормовой нагон и осадки. Коллинз, профессор и исследователь ураганов в Школе геонаук USF, является международным экспертом, разбирающимся в физических и социальных аспектах тропических циклонов. ХЬЮСТОН, ТЕХАС – 30 АВГУСТА: Затопленные дома показаны возле озера Хьюстон после урагана Харви 30 августа 2017 года в Хьюстоне, штат Техас. Город Хьюстон все еще испытывает сильное наводнение в некоторых районах из-за накопления исторических уровней осадков, хотя шторм переместился на север и восток. (Фото Вина Макнейми/Getty Images) Getty Images В пресс-релизе USF, выпущенном в августе, она сказала: "Часто люди используют категорию шторма для принятия решения об эвакуации, это невероятно опасно, потому что если они слышат, что это всего лишь тропический шторм или категория 1, слишком...
Чистые позиции CFTC по австралийскому доллару выросли до -79,2K с предыдущих -82,7K

Чистые позиции CFTC по австралийскому доллару выросли до -79,2K с предыдущих -82,7K

Пост Австралия CFTC AUD NC Чистые позиции выросли до -79,2K долларов с предыдущих -82,7K долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Информация на этих страницах содержит прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностями. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и ни в коем случае не должны восприниматься как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация свободна от ошибок, неточностей или существенных искажений. Также не гарантируется своевременность этой информации. Инвестирование на Открытых рынках связано с большим риском, включая потерю всех или части ваших инвестиций, а также эмоциональный стресс. Все риски, убытки и расходы, связанные с инвестированием, включая полную потерю основной суммы, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или его рекламодателей. Автор не несет ответственности за информацию, которая находится по ссылкам, размещенным на этой странице. Если иное прямо не указано в тексте статьи, на момент написания автор не имеет позиций по любым акциям, упомянутым в этой статье, и не имеет деловых отношений с любой упомянутой компанией. Автор не получал компенсации за написание этой статьи, кроме как от FXStreet. FXStreet и автор не предоставляют персонализированных рекомендаций. Автор не делает никаких заявлений относительно точности, полноты или пригодности этой информации. FXStreet и автор не несут ответственности за любые ошибки, упущения или любые убытки, травмы или ущерб, возникшие в результате этой информации и ее отображения или использования. За исключением ошибок и упущений. Автор и FXStreet не являются зарегистрированными инвестиционными консультантами, и ничто в этой статье не предназначено...
Держатели Bitcoin, XRP получают огромную прибыль, используя IOTA Майнер

Держатели Bitcoin, XRP получают огромную прибыль, используя IOTA Майнер

Пост «Держатели Биктоин и XRP получают огромную прибыль с помощью IOTA Майнер» появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскрытие информации: Эта статья не является инвестиционным советом. Контент и материалы, представленные на этой странице, предназначены только для образовательных целей. IOTA Майнер сообщает, что пользователи XRP и BTC увидели рост портфеля до 30%, повышая привлекательность пассивного дохода. Краткое содержание Пользователи IOTA Майнер сообщают о росте портфеля до 30%, поскольку облачный майнинг XRP и BTC обеспечивает огромный пассивный доход. Базирующийся в Великобритании IOTA Майнер помогает более 9 млн пользователей превращать криптовалюту в стабильную доходность с помощью безопасного облачного майнинга на основе экологически чистой энергии. Без необходимости в оборудовании IOTA Майнер зачисляет прибыль на счета, делая криптовалютный доход простым и доступным. По мере того как криптовалютный рынок набирает обороты, инвесторы все чаще ищут надежные способы повысить стоимость своих цифровых активов. Сегодня IOTA Майнер, ведущая платформа облачного майнинга из Великобритании, объявила, что держатели XRP и Биктоин (BTC), использующие ее услуги, увидели рост стоимости своего портфеля до 30%. Этот рубеж подчеркивает растущую роль IOTA Майнер как надежного партнера как для новичков, так и для опытных инвесторов, ищущих стабильный пассивный доход на волатильном рынке криптовалют. Облачный майнинг: превращение пассивных активов в активную прибыль Традиционная торговля требует постоянного мониторинга и выбора времени выхода на рынок, что может быть обременительным для обычных инвесторов. В отличие от этого, система облачного майнинга IOTA Майнер позволяет пользователям автоматически заставить свои криптовалютные активы работать. Без необходимости в дорогостоящем оборудовании или технических знаниях инвесторы просто арендуют вычислительную мощность через платформу. Прибыль от майнинга генерируется ежедневно и зачисляется непосредственно на счет пользователя, создавая стабильный поток пассивного дохода. Почему инвесторы выбирают IOTA Майнер Доказанный рост: Пользователи XRP и BTC сообщают о росте портфеля до 30% через контракты облачного майнинга. Доступность: Идеально подходит для начинающих без опыта майнинга, предлагая при этом расширенные опции для профессионалов. Устойчивость: Операции работают на возобновляемых источниках энергии, снижая воздействие на окружающую среду. Глобальное доверие: Основанный в 2018 году, IOTA Майнер обслужил более 9...
Жюльен Альфред и Мелисса Джефферсон-Вуден выигрывают забеги на 100 метров с лучшими результатами

Жюльен Альфред и Мелисса Джефферсон-Вуден выигрывают забеги на 100 метров с лучшими результатами

Пост Джулиен Альфред и Мелисса Джефферсон-Вуден выигрывают забеги на 100 метров с лучшими результатами появился на BitcoinEthereumNews.com. ТОКИО, ЯПОНИЯ – 13 СЕНТЯБРЯ: Мабунду Коне из команды Кот-д'Ивуара, Джулиен Альфред из команды Сент-Люсии и Одри Ледюк из команды Канады соревнуются в женских забегах на 100 метров в первый день Чемпионата мира по легкой атлетике Токио 2025 на Национальном стадионе 13 сентября 2025 года в Токио, Япония. (Фото Ханны Питерс/Getty Images) Getty Images Джулиен Альфред продолжает сохранять свое доминирование на Национальном стадионе Токио. Действующая олимпийская чемпионка с легкостью прошла четвертый раунд женских забегов на 100 метров, показав самое быстрое время дня. Альфред, нацеленная на свой первый мировой титул в беге на 100 метров, показала время 10,93, за ней следует Дарилл Нейта из Великобритании с разницей в одну десятую секунды, показав второе лучшее время 10,94 Мировой лидер Мелисса Джефферсон-Вуден из США, стремящаяся сохранить свою беспроигрышную серию в беге на 100 метров, также обеспечила комфортную победу с результатом менее 11 секунд в первом раунде забегов - 10,99. Действующая чемпионка мира Ша'Карри Ричардсон квалифицировалась в следующий раунд как пятый самый быстрый участник с результатом 11,03 секунды. Время Ричардсон помогло ей зарегистрировать свое лучшее время сезона, но ожидается, что ей придется сократить более двух десятых от своего лучшего результата сезона, чтобы защитить свой титул в воскресенье вечером. В целом, команда США представит серьезную конкуренцию на старте, с четырьмя спринтерами, прошедшими в полуфинал, включая чемпионку мира Тванишу Терри, занявшую 8-е место в общем зачете с результатом 11,06, и 28-летнюю Кайлу Уайт. ForbesШелли-Энн Фрейзер-Прайс возглавит Чемпионат мира по легкой атлетике 2025 годаАвтор: Кейтлин Хатчисон Примечательно, что Тина Клейтон стала самой быстрой ямайской спортсменкой с результатом 11,01, за ней следует ее товарищ по команде Шерика Джексон, показавшая время 11,04. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс будет стремиться к еще одному подиуму перед уходом на пенсию, показав время 11,09, чтобы пройти в полуфинал. На данный момент сезон 2025 года...
Внесите ADA (Cardano), XRP, DOGE и другую криптовалюту через Coinbase для майнинга и заработка 8 000 $ ежедневного пассивного дохода.

Внесите ADA (Cardano), XRP, DOGE и другую криптовалюту через Coinbase для майнинга и заработка 8 000 $ ежедневного пассивного дохода.

Find Mining продвигает облачный майнинг с ADA, XRP, DOGE и другими через Coinbase, заявляя о пассивном доходе до 8000$ в день через безопасные, автоматизированные майнинг контракты.
Запуск Dogecoin ETF и выкуп предложения Пут DOGE на Трек для роста цены на 111%

Запуск Dogecoin ETF и выкуп предложения Пут DOGE на Трек для роста цены на 111%

TLDR: Цена Dogecoin выросла на 38.9% за семь дней, превысив 0.30 $ впервые с начала годового нисходящего тренда. Первый ETF Dogecoin запускается на следующей неделе, поскольку маркет-мейкеры планируют выкупить 5% оборотного предложения. DOGE вырвался из годичного нисходящего треугольника, сигнализируя о потенциале сильного восходящего движения. Трейдеры нацелены на 0.6533 $ как на прорыв [...] Пост "Запуск ETF Dogecoin и выкуп предложения ставят DOGE на трек для роста цены на 111%" впервые появился на Blockonomi.
Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов