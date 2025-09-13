Жюльен Альфред и Мелисса Джефферсон-Вуден выигрывают забеги на 100 метров с лучшими результатами
ТОКИО, ЯПОНИЯ – 13 СЕНТЯБРЯ: Мабунду Коне из команды Кот-д'Ивуара, Джулиен Альфред из команды Сент-Люсии и Одри Ледюк из команды Канады соревнуются в женских забегах на 100 метров в первый день Чемпионата мира по легкой атлетике Токио 2025 на Национальном стадионе 13 сентября 2025 года в Токио, Япония. (Фото Ханны Питерс/Getty Images) Getty Images Джулиен Альфред продолжает сохранять свое доминирование на Национальном стадионе Токио. Действующая олимпийская чемпионка с легкостью прошла четвертый раунд женских забегов на 100 метров, показав самое быстрое время дня. Альфред, нацеленная на свой первый мировой титул в беге на 100 метров, показала время 10,93, за ней следует Дарилл Нейта из Великобритании с разницей в одну десятую секунды, показав второе лучшее время 10,94 Мировой лидер Мелисса Джефферсон-Вуден из США, стремящаяся сохранить свою беспроигрышную серию в беге на 100 метров, также обеспечила комфортную победу с результатом менее 11 секунд в первом раунде забегов - 10,99. Действующая чемпионка мира Ша'Карри Ричардсон квалифицировалась в следующий раунд как пятый самый быстрый участник с результатом 11,03 секунды. Время Ричардсон помогло ей зарегистрировать свое лучшее время сезона, но ожидается, что ей придется сократить более двух десятых от своего лучшего результата сезона, чтобы защитить свой титул в воскресенье вечером. В целом, команда США представит серьезную конкуренцию на старте, с четырьмя спринтерами, прошедшими в полуфинал, включая чемпионку мира Тванишу Терри, занявшую 8-е место в общем зачете с результатом 11,06, и 28-летнюю Кайлу Уайт. ForbesШелли-Энн Фрейзер-Прайс возглавит Чемпионат мира по легкой атлетике 2025 годаАвтор: Кейтлин Хатчисон Примечательно, что Тина Клейтон стала самой быстрой ямайской спортсменкой с результатом 11,01, за ней следует ее товарищ по команде Шерика Джексон, показавшая время 11,04. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс будет стремиться к еще одному подиуму перед уходом на пенсию, показав время 11,09, чтобы пройти в полуфинал. На данный момент сезон 2025 года...
