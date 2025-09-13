Действующий олимпийский чемпион по толканию ядра Райан Краузер выигрывает третий чемпионат мира подряд

Райан Краузер из Соединенных Штатов во время финала мужских соревнований по толканию ядра в первый день Чемпионата мира по легкой атлетике 2025 года на Национальном стадионе в Токио, Япония. (Фото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Он легенда не просто так. В первый день соревнований на Чемпионате мира по легкой атлетике в Токио в субботу, звезда США Райан Краузер достиг замечательного результата, выиграв свой третий чемпионский титул подряд в мужском толкании ядра, не участвуя ни в одном другом соревновании в 2025 году. Американская легенда и обладатель мирового рекорда, который квалифицировался на чемпионат мира благодаря автоматическому допуску после своего титула 2023 года в Будапеште, закрыл вопрос о победителе на своей пятой попытке, установив результат 22,34 метра (73 фута, 3,5 дюйма), на который соперники не смогли ответить. Краузер, также являющийся трехкратным действующим олимпийским чемпионом в этой дисциплине, завершил свои соревнования всего шестью бросками, включая один в квалификационном раунде. За кулисами большой победы Райана Краузера на Чемпионате мира 2025 года Интересно, что победный результат был самым низким лучшим показателем сезона Краузера с 2015 года и пятым лучшим броском в мире в 2025 году – позади американцев Джо Ковача, Джоша Авотунде и Пейтона Оттердаля. Однако легендарным это выступление сделало то, как 32-летний спортсмен вообще смог выйти в круг. По данным Associated Press, Краузер лечил довольно серьезную травму локтя, называемую защемлением нерва, которая требовала МРТ для оценки состояния его правой руки. Контрастная жидкость была введена в сустав, но позже вытекла, что сигнализировало о серьезном состоянии. Травма свела на нет большую часть его тренировок в течение года, сказал он. «Я действительно не бросал с полной силой», – сказал Краузер AP. «Не видел, чтобы ядро улетало дальше 20 метров в...