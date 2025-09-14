Данные онchain показывают, что держатели Cardano спешат присоединиться к Remittix после того, как глобальные СМИ сделали его трендом по всему миру

Крипто Новости 14 сентября 2025 | 00:45 Cardano находится в дилемме, сражаясь между критическим сопротивлением на уровне 0,90$ и значительными сценариями фиксации прибыли. На фоне трудностей ADA, данные на цепочке показывают, что держатели ADA диверсифицируются в Remittix (RTX), проект PayFi, ставший трендом по всему миру после глобального освещения в СМИ. Ценовое движение Cardano держит 1$ в поле зрения несмотря на продажи китов Cardano торгуется около 0,89$, сохраняя стабильность даже после того, как киты выгрузили более 140 миллионов ADA за последние две недели. Данные на цепочке показывают, что крупные инвесторы, держащие от 1М до 10М токенов ADA, зафиксировали прибыль после ралли ADA в середине августа, создавая краткосрочные уровни сопротивления. График цены Cardano | Источник: CoinGecko Мелкие инвесторы вступили в игру, несмотря на продажи, поглощая предложение и удерживая Cardano в пределах его восходящего канала. Технические показатели показывают, что ADA защищает уровень поддержки 0,85$ при тестировании сопротивления на уровне 0,90$–0,95$. Пробой выше 1,00$ может проложить путь к более высоким целям, а фрактальный анализ даже намекает на движение к 1,86$, если исторические циклы повторятся. Почему держатели Cardano переходят в Remittix В то время как ценовые перспективы Cardano остаются конструктивными, данные показывают, что многие инвесторы ADA перераспределяют средства в Remittix (RTX), проект, позиционирующийся в центре глобальной платежной индустрии объемом 183 триллиона$. Remittix позволяет пользователям отправлять более 40 криптовалют напрямую на банковские счета в более чем 30 странах, с расчетами переводов в течение 24 часов. Фрилансеры, торговцы и предприятия могут использовать API Remittix Pay для приема криптовалюты с мгновенным получением фиата, решая одну из самых больших проблем полезности криптовалюты. Почему Remittix становится трендом во всем мире Предпродажа Remittix уже собрала 25,3 миллиона$, продав более 659 миллионов токенов, с текущей ценой 0,108$. Аналитики прогнозируют, что RTX может вырасти до 5$, что представляет собой ошеломляющий рост на 11 200% от уровней предпродажи. Между тем, команда запустила Реферальную программу для ускорения роста, предлагая бонус 15% в USDT за каждого привлеченного нового покупателя, который можно мгновенно получить каждые 24 часа через...