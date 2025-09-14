Продажи NFT показывают скромное восстановление, Pudgy Penguins выросли на 110%
Пост «Продажи NFT показывают скромное восстановление, Pudgy Penguins выросли на 110%» появился на BitcoinEthereumNews.com. После нескольких недель резкого снижения участия, рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) показывает ранние признаки стабилизации, поддерживаемый более широким восстановлением криптовалют. В то время как общая активность покупателей и продавцов упала почти на 70%, объемы транзакций постепенно растут, а определенные блокчейны и коллекции демонстрируют двузначный рост. По последним данным на субботу, Bitcoin (BTC) превысил 115 800$ — рост на 5,2% за последние семь дней — а Ethereum (ETH) держался выше 4 600$, увеличившись на 9,1% за неделю. Краткий обзор Продажи NFT показали скромное восстановление на 4,7% до 106,6 миллионов $ Участие на рынке резко сократилось, количество покупателей и продавцов упало примерно на 70% Игровые коллекции доминировали по показателям, Mythos Chain поднялась на второе место Согласно данным CryptoSlam, это первый положительный рост за несколько недель после серии снижений. Участие на рынке резко сократилось: количество покупателей NFT упало на 69,84% до 180 693, а продавцов NFT — на 70,87% до 123 713. Транзакции NFT увеличились на 2,60% до 1 754 295. Ethereum вырос до уровня 4 700$. Общая капитализация крипторынка сейчас составляет 4,07 триллиона $, увеличившись с прошлонедельной капитализации в 3,81 триллиона $. Продажи Mythos Chain выросли более чем на 40% Количество покупателей снизилось во всех блокчейнах, при этом BNB Chain лидирует с ростом 84,35% как единственная платформа, показывающая прирост. В то же время другие увидели падение от 65% до 80%. Ethereum сохраняет лидерство с продажами в 34,1 миллиона $ и снижением на 7,45% по сравнению с предыдущей неделей. Отмывочная торговля Ethereum упала на 52,47% до 3,1 миллиона $. Mythos Chain продвигается на второе место с 14,3 миллионами $, с ростом 41,63%. Polygon (POL) опускается на третье место с 13,6 миллионами $, падение на 13,82%. BNB Chain (BNB) занимает четвертое место с 10,3 миллионами $, рост на 7,96%. Bitcoin находится на пятом месте с 9,4 миллионами $, рост на 19,49%. Immutable (IMX) поднимается на шестое место с 8,7 миллионами $, рост на 69,41%. Solana (SOL)...
