Продажи NFT показывают скромное восстановление, Pudgy Penguins выросли на 110%

Продажи NFT показывают скромное восстановление, Pudgy Penguins выросли на 110%

Пост «Продажи NFT показывают скромное восстановление, Pudgy Penguins выросли на 110%» появился на BitcoinEthereumNews.com. После нескольких недель резкого снижения участия, рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) показывает ранние признаки стабилизации, поддерживаемый более широким восстановлением криптовалют. В то время как общая активность покупателей и продавцов упала почти на 70%, объемы транзакций постепенно растут, а определенные блокчейны и коллекции демонстрируют двузначный рост. По последним данным на субботу, Bitcoin (BTC) превысил 115 800$ — рост на 5,2% за последние семь дней — а Ethereum (ETH) держался выше 4 600$, увеличившись на 9,1% за неделю. Краткий обзор Продажи NFT показали скромное восстановление на 4,7% до 106,6 миллионов $ Участие на рынке резко сократилось, количество покупателей и продавцов упало примерно на 70% Игровые коллекции доминировали по показателям, Mythos Chain поднялась на второе место Согласно данным CryptoSlam, это первый положительный рост за несколько недель после серии снижений. Участие на рынке резко сократилось: количество покупателей NFT упало на 69,84% до 180 693, а продавцов NFT — на 70,87% до 123 713. Транзакции NFT увеличились на 2,60% до 1 754 295. Ethereum вырос до уровня 4 700$. Общая капитализация крипторынка сейчас составляет 4,07 триллиона $, увеличившись с прошлонедельной капитализации в 3,81 триллиона $. Продажи Mythos Chain выросли более чем на 40% Количество покупателей снизилось во всех блокчейнах, при этом BNB Chain лидирует с ростом 84,35% как единственная платформа, показывающая прирост. В то же время другие увидели падение от 65% до 80%. Ethereum сохраняет лидерство с продажами в 34,1 миллиона $ и снижением на 7,45% по сравнению с предыдущей неделей. Отмывочная торговля Ethereum упала на 52,47% до 3,1 миллиона $. Mythos Chain продвигается на второе место с 14,3 миллионами $, с ростом 41,63%. Polygon (POL) опускается на третье место с 13,6 миллионами $, падение на 13,82%. BNB Chain (BNB) занимает четвертое место с 10,3 миллионами $, рост на 7,96%. Bitcoin находится на пятом месте с 9,4 миллионами $, рост на 19,49%. Immutable (IMX) поднимается на шестое место с 8,7 миллионами $, рост на 69,41%. Solana (SOL)...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 06:02
В то время как Solana застаивается, Digitap преодолевает отметку в 100K $ в первый день предпродажи

В то время как Solana застаивается, Digitap преодолевает отметку в 100K $ в первый день предпродажи

Digitap привлек 100K $ в первый день предпродажи, предлагая живое приложение "Omnibank" с IBAN, криптовалютным кошельком и 50% выкупом токенов, в то время как Solana испытывает трудности вблизи сопротивления 240 $.
Blockchainreporter2025/09/14 06:00
Данные онchain показывают, что держатели Cardano спешат присоединиться к Remittix после того, как глобальные СМИ сделали его трендом по всему миру

Данные онchain показывают, что держатели Cardano спешат присоединиться к Remittix после того, как глобальные СМИ сделали его трендом по всему миру

Пост «Данные на цепочке показывают, что держатели Cardano спешат войти в Remittix после того, как глобальные СМИ сделали его трендом по всему миру» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 14 сентября 2025 | 00:45 Cardano находится в дилемме, сражаясь между критическим сопротивлением на уровне 0,90$ и значительными сценариями фиксации прибыли. На фоне трудностей ADA, данные на цепочке показывают, что держатели ADA диверсифицируются в Remittix (RTX), проект PayFi, ставший трендом по всему миру после глобального освещения в СМИ. Ценовое движение Cardano держит 1$ в поле зрения несмотря на продажи китов Cardano торгуется около 0,89$, сохраняя стабильность даже после того, как киты выгрузили более 140 миллионов ADA за последние две недели. Данные на цепочке показывают, что крупные инвесторы, держащие от 1М до 10М токенов ADA, зафиксировали прибыль после ралли ADA в середине августа, создавая краткосрочные уровни сопротивления. График цены Cardano | Источник: CoinGecko Мелкие инвесторы вступили в игру, несмотря на продажи, поглощая предложение и удерживая Cardano в пределах его восходящего канала. Технические показатели показывают, что ADA защищает уровень поддержки 0,85$ при тестировании сопротивления на уровне 0,90$–0,95$. Пробой выше 1,00$ может проложить путь к более высоким целям, а фрактальный анализ даже намекает на движение к 1,86$, если исторические циклы повторятся. Почему держатели Cardano переходят в Remittix В то время как ценовые перспективы Cardano остаются конструктивными, данные показывают, что многие инвесторы ADA перераспределяют средства в Remittix (RTX), проект, позиционирующийся в центре глобальной платежной индустрии объемом 183 триллиона$. Remittix позволяет пользователям отправлять более 40 криптовалют напрямую на банковские счета в более чем 30 странах, с расчетами переводов в течение 24 часов. Фрилансеры, торговцы и предприятия могут использовать API Remittix Pay для приема криптовалюты с мгновенным получением фиата, решая одну из самых больших проблем полезности криптовалюты. Почему Remittix становится трендом во всем мире Предпродажа Remittix уже собрала 25,3 миллиона$, продав более 659 миллионов токенов, с текущей ценой 0,108$. Аналитики прогнозируют, что RTX может вырасти до 5$, что представляет собой ошеломляющий рост на 11 200% от уровней предпродажи. Между тем, команда запустила Реферальную программу для ускорения роста, предлагая бонус 15% в USDT за каждого привлеченного нового покупателя, который можно мгновенно получить каждые 24 часа через...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 05:48
Канело Альварес против Теренса Кроуфорда: Результаты в прямом эфире, Ключевые моменты, Реакции

Канело Альварес против Теренса Кроуфорда: Результаты в прямом эфире, Ключевые моменты, Реакции

Пост Канело Альварес против Теренса Кроуфорда Живые результаты, Ключевые моменты, Реакции появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 22 ИЮНЯ: (Слева направо) Канело Альварес и Теренс Кроуфорд на сцене во время Fanatics Fest NYC 2025 в Javits Center 22 июня 2025 года в Нью-Йорке. (Фото Славена Власича/Getty Images) Getty Images Сегодня вечером – событие, которое бывает раз в жизни. Канело Альварес против Теренса Кроуфорда за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе первого. Не можете смотреть или просто хотите компанию или связь с боксерским сообществом во время просмотра суперфайта? Я вас прикрою. Предварительные бои начинаются в субботу, 13 сентября, в 17:30 по восточному времени. Основной кард начинается в 21:00, а главное событие будет транслироваться глобально на Netflix. Как только кард начнется, у меня будут результаты боев и обновления раунд за раундом, а также ключевые моменты боя Канело-Кроуфорд. Продолжайте обновлять страницу, так как самые последние обновления будут появляться в верхней части страницы. Канело Альварес против Теренса Кроуфорда Обновления и Результаты ЛАС-ВЕГАС, НЕВАДА – 11 СЕНТЯБРЯ: Канело Альварес (слева) и Теренс Кроуфорд (справа) стоят лицом к лицу, а Дана Уайт (в центре) наблюдает во время пресс-конференции Netflix Канело против Кроуфорда на T-Mobile Arena 11 сентября 2025 года в Лас-Вегасе, Невада. (Фото Дэвида Беккера/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Предварительный обзор главного события Канело-Кроуфорд – это последний суперфайт, ставший возможным благодаря огромным финансовым вкладам и влиянию Турки Альшейха и Riyadh Season в боксе. Захват был реальным, и пока он принес больше положительных моментов, чем отрицательных для этого вида спорта. Благодаря Альшейху и Джейку Полу, бокс кажется более популярным сейчас, чем он был десятилетиями. Полный кард и список результатов внизу Дата, время начала и как смотреть Канело Альварес против Теренса Кроуфорда Когда: Суббота, 13 сентября, в 21:00 по восточному времени (предварительные бои начинаются в 17:30 на YouTube; главное событие следует на Netflix) Где: Allegiant Stadium, Лас-Вегас — трансляция...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 05:36
Следующий "Взрывной рост" Биктоина будет определен на этом уровне – делится Аналитик

Следующий "Взрывной рост" Биктоина будет определен на этом уровне – делится Аналитик

Пост «Следующее «взрывное движение» Биткоина будет определено на этом уровне – делится Аналитик» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитик криптовалюты Жоао Ведсон заявил, что уровень 117 000 $ является критической зоной для Биткоина (BTC). В своей оценке Ведсон отметил, что этот уровень был одной из точек, где рынок имел тенденцию замедляться или формировать локальные пики в прошлом. «Любая цена выше 117 000 $ входит в зону сильного интереса и нерешительности. Поэтому четкий прорыв выше 118 000 $ будет признаком силы», – сказал Ведсон. По словам аналитика, как канал CVDD, так и индикаторы средней рыночной цены с коррекцией по Фибоначчи, которые показывали довольно точные уровни на протяжении всей истории Биткоина, в настоящее время указывают на один и тот же регион. Ведсон предупредил последователей криптовалюты быть осторожными, утверждая, что эта зона может определить следующее «взрывное» движение Биткоина. На момент написания BTC торгуется по цене 115 609 $, что на 4,95% выше за последнюю неделю. Между тем, Ethereum вырос на 8,63%, цена торгуется на уровне 4 647 $. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/the-next-explosive-move-in-bitcoin-will-be-determined-at-this-level-analyst-shares/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 04:52
Биткоин восстанавливается, альткоины взрываются: недельный рост пушит рыночный капитал выше 4 триллионов $

Биткоин восстанавливается, альткоины взрываются: недельный рост пушит рыночный капитал выше 4 триллионов $

Пост Биктоин восстанавливается, Альткоины взрываются: Недельный рост поднимает рыночный капитал выше 4 триллионов долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин завершил неделю почти на 5% выше, подняв свой рыночный капитал обратно выше 2,3 триллиона долларов, в то время как несколько альткоинов с высокой капитализацией показали значительный двузначный рост. Крипторынок восстанавливается после медвежьего периода После почти двух недель медвежьего настроения, криптоэкономика восстановилась, закрыв неделю с рыночной капитализацией чуть ниже 4,17 триллиона долларов. Биктоин (BTC) [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-rebounds-altcoins-explode-weekly-gains-push-market-cap-past-4-trillion/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 04:25
Tapzi возглавляет чарты, а Megacoin и BlockDAG следуют его примеру

Tapzi возглавляет чарты, а Megacoin и BlockDAG следуют его примеру

Пост Tapzi возглавляет чарты, а Megacoin и BlockDAG следуют за ним появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости 13 сентября 2025 | 22:55 В криптомире моментум меняется за одну ночь. Мем-коины, такие как Shiba Inu и Pepe, все еще могут генерировать заголовки, но новая волна проектов переопределяет фокус инвесторов в 2025 году. Согласно рыночным трекерам, список трендовых криптовалют на сентябрь возглавляют не спекулятивные мемы, а утилитарные, управляемые сообществом токены с сильной предпродажной тягой и реальным внедрением. На самой вершине находится Tapzi (TAPZI), GameFi проект, который быстро привлек внимание как инвесторов, так и геймеров. За ним следуют Megacoin (MEGA), известный своими инновациями, ориентированными на экосистему, и BlockDAG (BDAG), который продолжает расти благодаря своему масштабируемому блокчейн-видению. Вместе эти три криптовалюты представляют следующее поколение рыночных двигателей. Tapzi возглавляет список самых популярных криптовалют сегодня Tapzi (TAPZI) — это больше, чем просто еще один игровой токен — это революция в GameFi, основанная на навыках. В то время как большая часть крипто-игрового пространства управлялась удачей или механикой Play to Earn, Tapzi строит что-то принципиально иное: конкурентную игровую арену, где классические игры, такие как шахматы, крестики-нолики, шашки и камень-ножницы-бумага, превращаются в стейк-битвы. То, что делает Tapzi доминирующим в списке самых популярных криптовалют сегодня, — это его полезность. Каждая игра, сыгранная на его децентрализованной платформе, полностью находится в блокчейне, вознаграждая победителей на основе заслуг, а не случайности. Построенный на BNB Smart Chain, Tapzi предлагает молниеносные транзакции с низкими комиссиями — важный фактор для привлечения геймеров в масштабе. ⚡ Потенциал 1000x ждет – Предпродажа Tapzi всего за 0,0035$! Результаты предпродажи: Предпродажа Tapzi показала рекордную тягу, тысячи ранних пользователей присоединились к его экосистеме. Аналитики ожидают дальнейшего роста, поскольку GameFi продолжает опережать мем-коины. Простота использования: Игроки могут присоединиться через мобильное приложение или веб без трения с кошельком, устраняя барьер, который долгое время замедлял внедрение GameFi. Стимулы для инвесторов: TAPZI не разработан как микроплатеж...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 03:57
Лучшая криптовалюта для покупки сейчас: Bitcoin Hyper превышает 15 миллионов $ на фоне роста Ethereum и Экосистемы Solana

Лучшая криптовалюта для покупки сейчас: Bitcoin Hyper превышает 15 миллионов $ на фоне роста Ethereum и Экосистемы Solana

Blockchainreporter2025/09/14 03:45
Обратите внимание на эту дату для основного альткоина – на пользователей, которые не выполнят требования, будут наложены штрафы

Обратите внимание на эту дату для основного альткоина – на пользователей, которые не выполнят требования, будут наложены штрафы

Разработчики Альткоина объявили дату окончательного перехода без штрафов для длительного переходного периода. Продолжить чтение: Обратите внимание на эту дату для крупного Альткоина – штрафы будут наложены на пользователей, которые не выполнят требования
Coinstats2025/09/14 03:33
World Liberty Financial предлагает выкуп и сжигание с использованием доходов от комиссий за ликвидность

World Liberty Financial предлагает выкуп и сжигание с использованием доходов от комиссий за ликвидность

Предложение о направлении комиссий из протокольной ликвидности на выкуп токенов вызвало значительный интерес в сообществе World Liberty Financial. Предложение о выкупе получило 99,69% голосов в свою пользу, при этом WLFI вырос почти на 4% с момента начала голосования. Предложение о выкупе и сжигании получает подавляющую поддержку сообщества World Liberty [...]
Coinstats2025/09/14 03:10
