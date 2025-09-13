Бюджет Казначейства США показывает, что дефицитные расходы выходят из-под контроля

Пост «Бюджет Казначейства США показывает, что дефицитные расходы выходят из-под контроля» появился на BitcoinEthereumNews.com. Последние цифры из Вашингтона более чем тревожны; они исторические. Казначейство США зафиксировало дефицит бюджета в размере 345 миллиардов $ за август 2025 года. Это не только самый большой месячный дефицит в этом году, но и второй худший август, когда-либо зарегистрированный в федеральных книгах. И это приводит к тому, что дефицитные расходы США выходят из-под контроля. С одним оставшимся месяцем в финансовом цикле, правительство США готово отметить третий год подряд ошеломляющих дефицитов, доведя годовой итог до 1,97 триллиона $. Бюджет Казначейства США показывает, что дефицитные расходы растут ежемесячно Всего месяц назад дефицит июля составлял 291 миллиард $. Хотя это большая сумма, она меркнет по сравнению с последними цифрами. Только август прошлого года показал более высокий месячный дефицит, составивший 380 миллиардов $. В августе государственные расходы подскочили до 689 миллиардов $. Этот бум расходов происходит на фоне роста затрат на социальное страхование и все более высоких процентных платежей по долгу. Несмотря на некоторые громкие хорошие новости о тарифах, финансовая траектория движется только в одном направлении. Таможенные пошлины США установили рекорд, собрав 30 миллиардов $ в августе. Но даже при этом почти 300% годовом росте тарифных доходов, собранные деньги едва влияют на дефицит. По данным Казначейства, США по-прежнему занимали почти половину каждого доллара, потраченного в июле. Третий по величине годовой дефицит в истории Цифры за первые одиннадцать месяцев рассказывают суровую историю. Дефицит 2025 финансового года прогнозируется на уровне 1,97 триллиона $, немного ниже только дефицитов, вызванных пандемией в 2020 и 2021 годах. Страна движется к третьему по величине дефициту в своей истории и, основываясь на тенденциях расходов и процентных ставок, может даже превзойти ожидания. Что вызывает этот взрыв? Федеральные доходы выросли на 38 миллиардов $, увеличившись на 12% в годовом исчислении, в значительной степени благодаря тарифам и некоторым налоговым поступлениям. Но...