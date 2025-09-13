Биржа MEXC
/
Крипто новости
/
2025-10-11 суббота
Крипто новости
Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Следующая криптовалюта, которая взорвется в 2025 году: почему Tapzi может возглавить движение
В 2017 году это был XRP. В 2021 году это были Solana и Shiba Inu. В 2023 году мем-коины совершили возвращение. [...] Запись «Следующая Крипто, которая взорвется в 2025 году: Почему Tapzi может возглавить наступление» впервые появилась на Coindoo.
XRP
$2.7234
-2.79%
SHIBA
$0.00000000064
-0.62%
MEME
$0.00227
-4.25%
Поделиться
Coindoo
2025/09/14 07:33
Поделиться
Ралли Solana к новым максимумам кажется неизбежным, но держатели BONK и WIF переходят в Layer Brett
Но для держателей Bonk (BONK) и Dogwifhat (WIF) шанс увеличить свой портфель теперь заключается в новом токене, [...] Пост Ралли Solana к новым максимумам кажется неизбежным, но держатели BONK и WIF переходят в Layer Brett впервые появился на Coindoo.
BONK
$0.00001764
-6.56%
TOKEN
$0.01165
-4.19%
LAYER
$0.3697
-5.05%
Поделиться
Coindoo
2025/09/14 07:22
Поделиться
Почему BullZilla является звездой топ-100x криптовалютных предпродаж в 2025 году, в то время как Hyperliquid и Cronos набирают обороты
Откройте для себя лучшие крипто-пресейлы с потенциалом роста 100x в 2025 году. Взрывной пресейл BullZilla, наряду с Hyperliquid и Cronos, выделяется как лучшая криптовалюта для покупки сегодня с огромным потенциалом роста.
TOP
$0.000096
--%
STAR
$0.12
-1.09%
WHY
$0.00000003015
-1.30%
Поделиться
Blockchainreporter
2025/09/14 07:15
Поделиться
Бюджет Казначейства США показывает, что дефицитные расходы выходят из-под контроля
Пост «Бюджет Казначейства США показывает, что дефицитные расходы выходят из-под контроля» появился на BitcoinEthereumNews.com. Последние цифры из Вашингтона более чем тревожны; они исторические. Казначейство США зафиксировало дефицит бюджета в размере 345 миллиардов $ за август 2025 года. Это не только самый большой месячный дефицит в этом году, но и второй худший август, когда-либо зарегистрированный в федеральных книгах. И это приводит к тому, что дефицитные расходы США выходят из-под контроля. С одним оставшимся месяцем в финансовом цикле, правительство США готово отметить третий год подряд ошеломляющих дефицитов, доведя годовой итог до 1,97 триллиона $. Бюджет Казначейства США показывает, что дефицитные расходы растут ежемесячно Всего месяц назад дефицит июля составлял 291 миллиард $. Хотя это большая сумма, она меркнет по сравнению с последними цифрами. Только август прошлого года показал более высокий месячный дефицит, составивший 380 миллиардов $. В августе государственные расходы подскочили до 689 миллиардов $. Этот бум расходов происходит на фоне роста затрат на социальное страхование и все более высоких процентных платежей по долгу. Несмотря на некоторые громкие хорошие новости о тарифах, финансовая траектория движется только в одном направлении. Таможенные пошлины США установили рекорд, собрав 30 миллиардов $ в августе. Но даже при этом почти 300% годовом росте тарифных доходов, собранные деньги едва влияют на дефицит. По данным Казначейства, США по-прежнему занимали почти половину каждого доллара, потраченного в июле. Третий по величине годовой дефицит в истории Цифры за первые одиннадцать месяцев рассказывают суровую историю. Дефицит 2025 финансового года прогнозируется на уровне 1,97 триллиона $, немного ниже только дефицитов, вызванных пандемией в 2020 и 2021 годах. Страна движется к третьему по величине дефициту в своей истории и, основываясь на тенденциях расходов и процентных ставок, может даже превзойти ожидания. Что вызывает этот взрыв? Федеральные доходы выросли на 38 миллиардов $, увеличившись на 12% в годовом исчислении, в значительной степени благодаря тарифам и некоторым налоговым поступлениям. Но...
NEAR
$3.008
+5.32%
BOOM
$0.030959
-2.59%
MORE
$0.02918
-14.67%
Поделиться
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 07:12
Поделиться
Инвесторы Bitcoin вернулись на рынок — почему ралли, движимое моментумом, может быть близко
Пост Инвесторы Биткоина Возвращаются На Рынок — Почему Ралли На Основе Индикатора Моментум Может Быть Близко появился на BitcoinEthereumNews.com. Инвесторы Биткоина Возвращаются На Рынок — Почему Ралли На Основе Индикатора Моментум Может Быть Близко | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Опейеми Суле — увлеченный крипто-энтузиаст, опытный контент-писатель и журналист в Bitcoinist. Опейеми создает уникальные материалы, раскрывающие сложности технологии блокчейна и делится аналитикой последних тенденций в мире криптовалют. Помимо сильного интереса к криптовалютам, Опейеми любит читать поэзию, обсуждать политику и слушать музыку. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-investors-are-back-in-the-market-why-rally/
Поделиться
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 07:01
Поделиться
Прогноз цены Shiba Inu: Опытные инвесторы считают, что у этой другой криптовалюты больше шансов обогнать Dogecoin
Разговоры о прогнозе цены Shiba Inu снова в тренде, поскольку SHIB борется за сохранение моментума в 2025 году. Когда-то считавшийся самым серьезным соперником Dogecoin, Shiba Inu теперь сталкивается с ослабевающим спросом, сокращением активности разработчиков и очевидной потерей доминирования на рынке. В то время как некоторые все еще надеются на отскок, многие опытные инвесторы считают, что другой развивающийся мем-проект, Little [...] Статья "Прогноз цены Shiba Inu: Опытные инвесторы считают, что у этого другого криптоактива больше шансов обогнать Dogecoin" впервые появилась на Blockonomi.
SHIB
$0.0000115
-3.28%
SHIBA
$0.00000000064
-0.62%
MEME
$0.00227
-4.25%
Поделиться
Blockonomi
2025/09/14 07:00
Поделиться
Лучшая криптовалюта для инвестиций: революция Tapzi на основе навыков против торговой империи BlockchainFX: какая предпродажа взлетит?
Мир криптовалютных предпродаж полон волнения и неопределенности. По мере развития 2025 года несколько проектов пытаются привлечь [...] Пост Лучшие крипто для инвестиций: Революция Tapzi на основе навыков против Торговой империи BlockchainFX: Какая предпродажа взлетит? впервые появился на Coindoo.
Поделиться
Coindoo
2025/09/14 06:33
Поделиться
Новости Cardano и обновления XRP отходят на второй план, поскольку Rollblock доминирует в списках наблюдения спекулянтов
Последние новости Cardano о прогрессе сети и обновления XRP вокруг регуляторных битв удерживали оба токена в центре внимания, но спекулянты обращаются в другом направлении. Rollblock (RBLK) уже привлек 11,7 миллионов $ в предпродажном финансировании и обработал миллионы ставок через свой хаб живой торговли iGaming. С дефляционной токеномикой и быстрорастущим внедрением, трейдеры рассматривают RBLK как [...] Пост Новости Cardano и обновления XRP отходят на второй план, поскольку Rollblock доминирует в списках наблюдения спекулянтов впервые появился на Blockonomi.
XRP
$2.7234
-2.79%
LIVE
$0.01081
-7.05%
TAKE
$0.23583
-15.36%
Поделиться
Blockonomi
2025/09/14 06:00
Поделиться
Как распознать лучшее предложение покера в интернете
Каждый современный игрок знает важность поиска лучшего покерного предложения для своего общего опыта. Это выходит далеко за рамки карт – речь идет о самой среде, вознаграждениях, справедливости и всех других аспектах онлайн-покера, которые делают каждую сессию приятной. По сути, лучшее покерное предложение превосходит во всех этих аспектах, создавая […]
CARDS
$0.1606
+4.69%
FAR
$0.000314
-1.25%
Поделиться
The Cryptonomist
2025/09/14 05:29
Поделиться
Устоявшиеся Альткоины и рост Pepeto
Pepeto (PEPETO) - это мем-коин на основной сети Etherium с рабочими инструментами, который еще не представлен на крупных биржах. Ранний ажиотаж нарастает, потому что он сочетает культуру с утилитарностью - смесь, которая часто возглавляет следующий альт-сезон для читателей, ищущих лучшую криптовалюту для инвестиций в 2025 году. Предпродажа идет по цене 0,000000152 $ с уже собранными более 6,6 млн $.
T
$0.01464
-3.49%
RISE
$0.009848
-4.20%
MORE
$0.02918
-14.67%
Поделиться
Hackernoon
2025/09/14 01:30
Поделиться
Популярные новости
Еще
Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%
Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash
Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте
3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году
Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов