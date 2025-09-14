2025-10-11 суббота

Лучшие криптовалюты для покупки в 2025 году: 15 монет, на которые стоит обратить внимание в сентябре

Лучшие криптовалюты для покупки в 2025 году: 15 монет, на которые стоит обратить внимание в сентябре

Если вы купили Solana на предпродаже, вы знаете эту историю. Если вы успели приобрести Shiba Inu до его взлета, вы помните [...] Статья Лучшее Крипто для покупки в 2025 году: 15 монет, за которыми стоит следить в сентябре впервые появилась на Coindoo.
Coindoo2025/09/14 09:33
BullZilla, Official Trump и Baby Dogecoin

BullZilla, Official Trump и Baby Dogecoin

Пост BullZilla, Official Trump и Baby Dogecoin появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости 14 сентября 2025 | 04:15 Узнайте, почему взрывная предпродажа BullZilla доминирует в заголовках и почему Official Trump и Baby Dogecoin остаются ключевыми игроками на сцене мем-коинов. Узнайте, как ранний вход в лучшие предпродажи мем-коинов на этой неделе может принести огромную прибыль. Арена мем-коинов снова захватывает внимание в 2025 году. То, что начиналось как нишевый уголок крипто, превратилось в быстро движущийся рынок, где сила сообщества и умные нарративы могут превратить небольшие инвестиции в доходы, меняющие жизнь. Опытные трейдеры и новые инвесторы одинаково охотятся за лучшими предпродажами мем-коинов для инвестирования на этой неделе, надеясь поймать следующую возможность 1000-кратного роста до того, как цены взлетят. Среди бесчисленных новых проектов выделяются три имени. BullZilla переписывает рекорды предпродаж со своей уникальной, кинематографической экосистемой. Official Trump, вдохновленный политическим фэндомом и вирусной культурой, сохранил лояльную базу, которая поддерживает его популярность. А Baby Dogecoin, знакомый фаворит с огромным сообществом, продолжает доказывать, что мем-коины могут существовать дольше циклов хайпа. Вместе эти токены представляют собой смесь взрывного роста предпродаж, силы бренда и долгосрочного взаимодействия с сообществом. BullZilla: Мощный двигатель предпродаж Звездой момента, несомненно, является Bull Zilla. В настоящее время на этапе 2D своей предпродажи и по цене 0,00005241 $, BullZilla ($BZIL) иллюстрирует, почему инвесторы спешат присоединиться к лучшим предпродажам мем-коинов для инвестирования на этой неделе. Его уникальная структура повышает цены каждые 48 часов или когда собрано 100 000 $, обеспечивая дефицит и вознаграждая ранних участников. Цифры говорят сами за себя: более 360 000 $ собрано, более 1 200 держателей и 24,7 миллиарда проданных токенов, и всё это до того, как токен даже появится на крупных биржах. С ожидаемой ценой листинга 0,00527 $, ранние участники могут увидеть прогнозируемый ROI, превышающий 11 000%, что дает BullZilla явный потенциал стать лучшим крипто...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 09:31
Торговая сделка между Китаем и США застопорилась на фоне растущей неопределенности в их переговорах

Торговая сделка между Китаем и США застопорилась на фоне растущей неопределенности в их переговорах

Китай пригласил президента США Дональда Трампа на саммит в Пекине с Си Цзиньпином, но Белый дом не ответил.
Cryptopolitan2025/09/14 09:14
Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1548 на воскресенье, 14 сентября

Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1548 на воскресенье, 14 сентября

Пост «Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1548 для воскресенья, 14 сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. Как решить сегодняшний Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images Еще одно ленивое воскресенье наступило. Последнее ленивое воскресенье лета. Я, конечно, люблю осень. Мне нравится прохлада в воздухе ночью. Я ненавижу видеть, как исчезает зелень, но люблю меняющиеся листья. Я уже думаю о том, каким будет мой костюм на Хэллоуин (мой сын будет одним из Ночного Дозора из «Игры престолов», и я думаю, что могу просто скопировать его!) Однако до этого праздника еще около шести недель, так что спешить некуда. Мой гид по стримингу на выходные уже доступен, так что обязательно ознакомьтесь с ним для новых идей шоу и фильмов. Если вы смотрите что-то хорошее, я также хотел бы об этом услышать. И у нас есть Wordle для решения! Давайте решим его! Forbes«Что посмотреть в эти выходные: новые шоу и фильмы для стриминга на Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV и других»Автор: Эрик Кейн Ищете субботний Wordle? Ознакомьтесь с нашим руководством прямо здесь. Как играть в Wordle Wordle — это ежедневная словесная головоломка, в которой ваша цель — угадать скрытое пятибуквенное слово за шесть или менее попыток. После каждой попытки игра дает обратную связь, чтобы помочь вам приблизиться к ответу: Зеленый: буква есть в слове и находится в правильном месте. Желтый: буква есть в слове, но находится в неправильном месте. Серый: буквы нет в слове вообще. Используйте эти подсказки, чтобы сузить круг ваших догадок. Каждый день появляется новое слово, и весь мир пытается решить одну и ту же головоломку. Некоторые игроки в Wordle также играют в соревновательный Wordle против друзей, семьи, бота Wordle или даже против меня, вашего скромного рассказчика. Смотрите правила соревновательного Wordle в конце этого поста. Сегодняшний...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 08:52
Как корреляция цены Биткоина и S&P 500 может определить его следующее движение

Как корреляция цены Биткоина и S&P 500 может определить его следующее движение

Пост «Как корреляция цены Биктоина с S&P 500 может определить его следующее движение» появился на BitcoinEthereumNews.com. Меняющееся восприятие BTC инвесторами превратило его в классический рисковый актив. Это означает, что относительная динамика цены Биктоина схожа с акциями на NASDAQ и S&P 500. Для иллюстрации, Биктоин показал 76% корреляцию с NASDAQ 100 за последний год. Хотя волатильность цен BTC действительно снизилась за последние несколько лет, более пристальный взгляд на макрофакторы, влияющие на традиционные акции, может помочь нам оценить ценовой потенциал Биктоина. С падением Биктоина примерно на 4% за последний месяц, очевидно, что оптимизм по поводу возможного снижения ставки Федеральной резервной системой пока не вызвал отдельного ралли. Наблюдатели рынка теперь ожидают вероятного решения о снижении ставки от ФРС на заседании FOMC на следующей неделе. Это решение может привести к временному росту как для BTC, так и для традиционных акций, но есть ли другие факторы, которые могут повлиять на цену Биктоина? Как снижение ставок ФРС и ETP связывают цену Биктоина с технологическими акциями Недавняя ценовая траектория BTC USD подтвердила более сильную связь с настроениями вокруг технологических акций США. Чтобы полностью понять контекст, корреляция цены Биктоина с NASDAQ выросла до впечатляющих 92% за последние шесть месяцев. Как мы видим, корреляция между ними начала резко расти в сентябре прошлого года и с тех пор остается относительно высокой. Несколько макрофакторов способствовали этой корреляции, наиболее значимым из которых является агрессивное снижение ставок центральным банком США. ФРС снизила свою базовую ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов в сентябре 2024 года, что увеличило корреляцию между крипто и традиционными акциями. Фактически, запуск нескольких биржевых продуктов Биктоина (ETP) игроками TradFi за последний год также способствовал этому увеличению корреляции...
Биткоин
BTC$117,748.4-2.55%
BitcoinEthereumNews2025/09/14 08:43
Ethereum Foundation запускает программу «Хранители конфиденциальности» и представляет дорожную карту

Ethereum Foundation запускает программу «Хранители конфиденциальности» и представляет дорожную карту

Фонд Ethereum представил комплексную дорожную карту, направленную на повышение конфиденциальности и безопасности для пользователей Ethereum. Инициатива, получившая название "Дорожная карта хранителей конфиденциальности", отражает постоянные усилия в сообществе криптовалют по приоритизации конфиденциальности пользователей на фоне усиления регуляторного контроля и расширения секторов DeFi и NFT. Фокус на улучшении конфиденциальности для более безопасного Ethereum [...]
Crypto Breaking News2025/09/14 08:32
Эксперт раскрывает, в чем заключается истинная сила Биткоина – вот что это такое

Эксперт раскрывает, в чем заключается истинная сила Биткоина – вот что это такое

Пост «Эксперт раскрывает, в чем заключается истинная сила Биткоина – вот что это такое» появился на BitcoinEthereumNews.com. Эксперт раскрывает, в чем заключается истинная сила Биткоина – вот что это такое | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Меня зовут Годспауэр Оуи, и я работаю на новостных платформах NewsBTC и Bitcoinist. Иногда я люблю думать о себе как об исследователе, поскольку мне нравится изучать новые места, узнавать новые вещи, особенно ценные, и встречать новых людей, которые влияют на мою жизнь, независимо от того, насколько мало это влияние. Я ценю свою семью, друзей, карьеру и время. Действительно, это, вероятно, наиболее значимые аспекты существования каждого человека. Я стремлюсь не к иллюзиям, а к мечтам. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/where-bitcoins-true-strength-lies/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 08:16
Прогноз цены Dogecoin: Сможет ли DOGE обеспечить 15-кратный ROI с возобновлением ротации мем-коинов?

Прогноз цены Dogecoin: Сможет ли DOGE обеспечить 15-кратный ROI с возобновлением ротации мем-коинов?

Dogecoin снова в центре внимания после сильного рынка, и аналитики дают смелые прогнозы. В то же время MAGACOIN FINANCE, более новый мем-коин, привлекает внимание, поскольку трейдеры ищут следующего крупного победителя помимо DOGE. Ралли Dogecoin вызывает свежий ажиотаж вокруг ETF Цена Dogecoin подскочила более чем на 15% за [...] Пост Прогноз цены Dogecoin: Может ли DOGE обеспечить 15-кратный ROI при возобновлении ротации мемов? впервые появился на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/14 08:00
Бычий рынок криптовалют может продлиться до 2026 года – Артур Хейс

Бычий рынок криптовалют может продлиться до 2026 года – Артур Хейс

На уровне 117K долларов было куплено огромное предложение, которое может замедлить быков
Coinstats2025/09/14 08:00
Почему Digitap может обойти Ripple в банковской революции

Почему Digitap может обойти Ripple в банковской революции

Крипторынок вступает в один из самых важных периодов года. BTC восстановил силу, ETH растет, а альткоины занимают позиции для того, что многие считают перспективным кварталом. В этой среде DigiTap набирает популярность как новый игрок в секторе глобальных финансов. Его предпродажа принесла почти
Coinstats2025/09/14 08:00
