Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1548 на воскресенье, 14 сентября

Пост «Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1548 для воскресенья, 14 сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. Как решить сегодняшний Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images Еще одно ленивое воскресенье наступило. Последнее ленивое воскресенье лета. Я, конечно, люблю осень. Мне нравится прохлада в воздухе ночью. Я ненавижу видеть, как исчезает зелень, но люблю меняющиеся листья. Я уже думаю о том, каким будет мой костюм на Хэллоуин (мой сын будет одним из Ночного Дозора из «Игры престолов», и я думаю, что могу просто скопировать его!) Однако до этого праздника еще около шести недель, так что спешить некуда. Мой гид по стримингу на выходные уже доступен, так что обязательно ознакомьтесь с ним для новых идей шоу и фильмов. Если вы смотрите что-то хорошее, я также хотел бы об этом услышать. И у нас есть Wordle для решения! Давайте решим его! Forbes«Что посмотреть в эти выходные: новые шоу и фильмы для стриминга на Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV и других»Автор: Эрик Кейн Ищете субботний Wordle? Ознакомьтесь с нашим руководством прямо здесь. Как играть в Wordle Wordle — это ежедневная словесная головоломка, в которой ваша цель — угадать скрытое пятибуквенное слово за шесть или менее попыток. После каждой попытки игра дает обратную связь, чтобы помочь вам приблизиться к ответу: Зеленый: буква есть в слове и находится в правильном месте. Желтый: буква есть в слове, но находится в неправильном месте. Серый: буквы нет в слове вообще. Используйте эти подсказки, чтобы сузить круг ваших догадок. Каждый день появляется новое слово, и весь мир пытается решить одну и ту же головоломку. Некоторые игроки в Wordle также играют в соревновательный Wordle против друзей, семьи, бота Wordle или даже против меня, вашего скромного рассказчика. Смотрите правила соревновательного Wordle в конце этого поста. Сегодняшний...