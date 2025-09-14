2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Ведущие DAO проекты по социальной активности: $TAO, $APE и $HYPE лидируют

Ведущие DAO проекты по социальной активности: $TAO, $APE и $HYPE лидируют

LunarCrush ранжирует ведущие проекты DAO по социальной активности, где $TAO, $APE и $HYPE лидируют по социальному взаимодействию и интеракциям в Web3.
Hyperliquid
HYPE$43+0.30%
Bittensor
TAO$371.87+11.95%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/14 11:30
Поделиться
Распродажа Китами Биткоина Достигает 12,7 миллиарда $—Лучшие Альткоины Для Покупки На Спаде

Распродажа Китами Биткоина Достигает 12,7 миллиарда $—Лучшие Альткоины Для Покупки На Спаде

Пост «Распродажа Биткоина Китами Достигает 12,7 миллиарда долларов — Лучшие Альткоины Для Покупки На Спаде» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин пережил тяжелый сентябрь, поскольку глубокие распродажи китами на биржах превысили 12,7 миллиарда долларов в BTC. Инвесторы начинают ощущать давление продаж на биткоин, поскольку цена падает ниже 27 000 долларов. Учитывая то, как участники рынка меняют свои предпочтения, ведущие участники рынка, похоже, готовятся к крупному возрождению в 2023 году. Во время волатильных циклов капитал все больше направляется в сторону Ethereum, XRP, Solana и недавно появившегося MAGACOIN FINANCE. Ethereum держится твердо, несмотря на спад, Ethereum продолжает оставаться основой. Центральная роль блокчейн Ethereum в DeFi и масштабировании Layer-2 наряду с положительными притоками ETF сохранили токен выше 2500 долларов. После двухлетнего спада трейдеры быстро покупали на спаде, что сделало ETH долгосрочным активом. XRP обретает новую силу XRP превратил регуляторную неопределенность в импульс. Благодаря институциональному спросу и спекуляциям на ETF, цена находится в поле зрения и меняет руки между 2,20 и 2,30 долларов. В то время как киты Биткоина распродавали, XRP стал умным противоположным выбором для накопления. Solana сохраняет импульс Устойчивость Solana — еще один яркий момент. Она торговалась чуть выше отметки 155 долларов до недавней распродажи, но быстро восстановилась. Фокус на активности разработчиков и институциональном интересе позиционировал ее для достижения цели между 197 и 290 долларов к концу года. Это делает Karura одним из лучших альткоинов для наблюдения после сентябрьского спада. Возможность прорыва для новых участников По мере развития драмы с китами, аналитики считают, что MAGACOIN FINANCE станет лучшим прорывным альткоином 2025 года. Поддерживаемый двойным аудитом и моделью токена, свободной от доминирования VC, он предлагает тот вид дефицита и импульса, ориентированного на сообщество, который привлекает как китов, так и розничных инвесторов. MAGACOIN FINANCE стал одним из сильнейших претендентов на прорыв в 2025 году. Многие люди считают этот токен скрытым гемом, который может...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/14 11:20
Поделиться
Предпродажа BullZilla лидирует с Hyperliquid и Cronos

Предпродажа BullZilla лидирует с Hyperliquid и Cronos

Пост BullZilla Presale Leads With Hyperliquid And Cronos появился на BitcoinEthereumNews.com. Гонка за лучшими крипто-пресейлами с потенциалом 100x в 2025 году набирает обороты, поскольку инвесторы охотятся за следующими прорывными проектами. С мем-коинами и развивающимися платформами DeFi, определяющими тренды, раннее участие никогда не было более важным. Среди конкурентов BullZilla привлекает внимание стратегией пресейла, созданной для вознаграждения ранних пользователей. Hyperliquid, развивающийся децентрализованный протокол обмена, и Cronos, блокчейн, поддерживаемый Crypto.com, добавляют глубины лучшим выборам этой недели. Вместе эти проекты демонстрируют спектр возможностей от высокооктанового мем-потенциала до инфраструктуры институционального уровня. Для тех, кто ищет лучшую криптовалюту для покупки сегодня, цифры рассказывают убедительную историю. BullZilla Presale: Взрывной рост и амбиции на 1000x Bull Zilla переопределяет принципы работы пресейлов мем-коинов. Сейчас на Этапе 2D, $BZIL оценивается в 0,00005241 $, с этапами, продвигающимися каждые 48 часов или после сбора 100 000 $. Уже собрано более 360 000 $, с более чем 1 200 держателями и 24,7 миллиардами проданных токенов. Аналитики прогнозируют экстраординарный ROI в 11 422% от текущего этапа до ожидаемой цены листинга в 0,00527 $. Ранние участники на Этапе 1 уже увидели доходность в 695%, а запланированное повышение цены на 14,55% ожидается в ближайшие дни. Для инвесторов, нацеленных на лучшие крипто-пресейлы с потенциалом 100x в 2025 году, BullZilla ($BZIL) выделяется как лучшая криптовалюта для покупки сегодня и потенциальный исполнитель с доходностью 1000x. Информация о пресейле BullZilla Метрика Детали Текущий этап 2D (Мертвые кошельки не лгут) Фаза 4 Текущая цена 0,00005241 $ Сумма пресейла Собрано более 360 000 $ Держатели токенов Более 1200 Проданные токены 23,4 миллиарда Как купить BullZilla Инвесторы, желающие присоединиться к пресейлу BullZilla ($BZIL), могут участвовать напрямую через официальный сайт. Процесс обычно включает: 1. Подключение кошелька (такого как MetaMask или Trust Wallet). 2. Выбор способа оплаты (ETH) 3. Покупка токенов BullZilla по текущей цене пресейла...
Threshold
T$0.01464-3.49%
Trust The Process
TRUST$0.0003338-7.61%
Moonveil
MORE$0.02918-14.67%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/14 10:50
Поделиться
Биткоин как межпланетная валюта? Недавние исследования предполагают

Биткоин как межпланетная валюта? Недавние исследования предполагают

Пост "Биктоин как межпланетная валюта? Недавнее исследование предполагает" появился на BitcoinEthereumNews.com. Представьте себе! В недалеком будущем люди смогли колонизировать Марс. Первые поселенцы на красной планете получают щедрое вознаграждение за строительство инфраструктуры и рабочих систем для поддержки дальнейшей миграции. Марсианская экономика еще молода, но ранним поселенцам все еще нужно поддерживать свои семьи на Земле, и поэтому Биктоин становится первой межпланетной валютой. Хотя это похоже на научно-фантастическую историю, это вполне возможно, согласно недавно опубликованному исследованию. Генеральный директор Tesla Илон Маск не так давно представил идею колонизации Марса и превращения людей в мультипланетный вид. Биктоин как межпланетная валюта означает, что он будет использоваться для облегчения транзакций между обеими планетами. Впечатляющий масштаб и, безусловно, тот, который ознаменует вершину экономических достижений человечества. Хотя на бумаге это звучит как прогулка в парке, сразу же возникают серьезные проблемы. Например, большие расстояния между двумя планетами представляют проблему задержки, которая внесет неэффективность в текущую систему проверки транзакций Биктоина. При нормальных обстоятельствах окончательность транзакции будет проблемой даже для Биткоина. Это потому, что большое расстояние потребует слишком много времени для завершения. Эта задержка, вероятно, нарушит окончательность транзакций блокчейна Биткоина. Исследователи предлагают межпланетный стандарт Биткоина с временной меткой Proof of Transit. Хосе Э. Пуэнте и Карлос Пуэнте недавно опубликовали статью, описывающую революционную новую идею, которая могла бы сделать межпланетный Биткоин реальностью. Ключевым компонентом их идеи была революционная криптографическая система чеков, которую они назвали Proof-of-Transit Timestamping (PoTT). PoTT предлагает узлы, которые могли бы существовать как спутники на пути, и они бы ставили цифровые чеки на данные по мере их прохождения через расстояния. Этот подход был бы идеальным для разрешения споров...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/14 10:37
Поделиться
Данные: 24-часовой доход Tron достиг 1,42 миллиона $, значительно превосходя другие блокчейны и занимая первое место

Данные: 24-часовой доход Tron достиг 1,42 миллиона $, значительно превосходя другие блокчейны и занимая первое место

PANews сообщил 14 сентября, что согласно мониторингу Lookonchain и данным Defilama, суточный доход Tron достиг 1,42 миллиона долларов США, значительно превысив показатели других блокчейнов и заняв первое место; суточный доход Solana достиг 175 700 долларов США.
Farcana
FAR$0.000314-1.25%
Поделиться
PANews2025/09/14 10:22
Поделиться
Лучшая криптовалютная предпродажа, на которую стоит обратить внимание — MAGACOIN FINANCE преодолевает отметку в 14 000 000 $ с более чем 13 500 держателями

Лучшая криптовалютная предпродажа, на которую стоит обратить внимание — MAGACOIN FINANCE преодолевает отметку в 14 000 000 $ с более чем 13 500 держателями

Криптоинвесторы гонятся за лучшей криптопресейлом 2025 года, при этом несколько новых проектов набирают обороты в различных секторах. От [...] Пост Лучший криптопресейл, за которым стоит следить — MAGACOIN FINANCE преодолевает отметку в 14 миллионов $ с более чем 13 500 держателями впервые появился на Coindoo.
Поделиться
Coindoo2025/09/14 10:00
Поделиться
Fidelity превышает 200 миллионов долларов AUM с фондом денежного рынка, обеспеченным блокчейном Ethereum

Fidelity превышает 200 миллионов долларов AUM с фондом денежного рынка, обеспеченным блокчейном Ethereum

Токенизированный фонд денежного рынка Fidelity на базе блокчейн Ethereum превысил отметку в 200M долларов в объеме предложения, что указывает на значительный рост доверия со стороны институциональных пользователей.
FUND
FUND$0.0197--%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/14 10:00
Поделиться
3 Мем-коина с реальными перспективами роста в 25 раз в 2025 году

3 Мем-коина с реальными перспективами роста в 25 раз в 2025 году

Пост 3 Мем-коины с реальными перспективами роста в 25 раз в 2025 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Прямо сейчас Little Pepe (LILPEPE) привлекает такое внимание в криптопространстве. С предпродажей на 12 этапе по цене 0,0021 $, и ранними инвесторами, уже получившими прибыль в 110%, он выделяется среди лучших криптовалют для покупки в 2025 году. Аналитики предполагают, что LILPEPE может обеспечить рост до 25 раз в следующем году - смелый прогноз, но основанный на видимой тяге, а не только на хайпе. Наряду с LILPEPE, токены, такие как SPX и Dogwifhat (WIF), также показывают динамику, но случай Little Pepe кажется особенно сильным. Little Pepe (LILPEPE): Мем-коин с реальной инфраструктурой История Little Pepe отличается от того, что мы обычно видим в мем-коинах. Его предпродажа находится на 12 этапе, уже заполнена на 97,68%, собрав 24 707 265 $ из целевых 25 475 000 $. Более 15,38 миллиардов токенов было продано из 15,75 миллиардов, выделенных для этого этапа. Предпродажа началась по цене 0,0014 $ и сейчас выросла до 0,0021 $, обеспечив ранним инвесторам прибыль более 110%. Те, кто покупает сегодня, все еще могут увидеть потенциальный рост с ожидаемой ценой запуска 0,0030 $, предлагая 45% прирост до того, как токен даже попадет на биржи. Что выделяет LILPEPE, так это его основа. Проект прошел полный аудит Certik, что вселяет уверенность в безопасности его смарт-контракта. Он теперь официально размещен на CoinMarketCap, шаг, который сигнализирует о доверии розничным инвесторам. Сообщество также активно обсуждает проект, Little Pepe занимает самую верхнюю позицию в поисковых трендах ChatGPT по мемкоинам в период с июня по август, опережая Dogecoin и SHIB. Это может показаться мелочью, но на рынке, движимом нарративом, это показывает, куда направлено любопытство людей. Кроме того, проект запустил розыгрыш на 777 000 $ для своего сообщества и добавил Мега-розыгрыш, который вознаграждает ведущих покупателей предпродажи между этапами 12 и...
SPX6900
SPX$1.3823-2.26%
RealLink
REAL$0.07818-4.03%
SHIBAINU
SHIB$0.00001148-3.44%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/14 09:50
Поделиться
Слишком поздно для короны Биктоина? Зверский следующий Мем-коин с потенциалом 1000x может изменить правила игры

Слишком поздно для короны Биктоина? Зверский следующий Мем-коин с потенциалом 1000x может изменить правила игры

Что, если бы кто-то сказал вам в 2010 году, что пара сотен баксов могла бы изменить вашу жизнь навсегда? Это был упущенный шанс с Биткоином, королем, который превратил ранних дегенеративных верующих в миллионеров. Перенесемся в сегодняшний день, и мем-коины стали новыми лотерейными билетами крипто, но более острыми, быстрыми и с гораздо […]
ChangeX
CHANGE$0.00159566+0.89%
CROWN
CROWN$0.0466-1.68%
SQUID MEME
GAME$40.3987+7.24%
Поделиться
Coinstats2025/09/14 09:15
Поделиться
Фонд Ethereum выпускает дорожную карту конфиденциальности с PSE

Фонд Ethereum выпускает дорожную карту конфиденциальности с PSE

Фонд Ethereum опубликовал дорожную карту по добавлению конфиденциальности на всех уровнях сети.
Поделиться
Cryptopolitan2025/09/14 09:08
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов