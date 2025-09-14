Coinbase требует от суда расследования удаленных сообщений Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Coinbase требует судебных действий после удаления SEC ключевых сообщений, вызывая обеспокоенность по поводу прозрачности, справедливости и стандартов цифровой коммуникации в регулировании. Coinbase предпринимает решительные правовые действия против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В четверг криптобиржа подала ходатайство в федеральный суд. Она запросила слушание для расследования удаления важных сообщений SEC. В частности, эти сообщения включают бывшего председателя SEC Гэри Генслера и других высокопоставленных чиновников. SEC удалила годовые текстовые сообщения, Coinbase требует судебных действий Согласно отчету Управления генерального инспектора SEC (OIG), агентство удалило текстовые сообщения почти за целый год. Эти удаления произошли с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. В отчете объяснялось, что потеря данных была вызвана "предотвратимыми" ошибками. В результате Coinbase теперь требует ответов. Компания хочет знать, почему SEC не провела полный поиск своих записей. Это включает текстовые сообщения и другие коммуникации от высокопоставленных чиновников. Coinbase уже подала несколько запросов на основании Закона о свободе информации (FOIA) в 2023 и 2024 годах. Однако SEC не предоставила эти записи. Главный юрисконсульт Coinbase, Пол Гревал, обсудил проблему на X (ранее Twitter). Он заявил: "SEC под руководством Генслера уничтожила документы, которые они были обязаны сохранить и предоставить". Он добавил, что теперь у компании есть доказательства от собственного генерального инспектора SEC. В своем судебном иске Coinbase просит Окружной суд США по округу Колумбия действовать быстро. Во-первых, она хочет, чтобы суд распорядился об ускоренном раскрытии информации. Это означает ускорение процесса сбора доказательств. Затем Coinbase запрашивает санкции против SEC. Наконец, она призывает к немедленному предоставлению всех пропавших сообщений.