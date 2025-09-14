Биржа MEXC
The Graph против привратников: может ли децентрализованная индексация спасти Web3?
Пост The Graph против Хранителей: Может ли децентрализованное индексирование спасти Web3? появился на BitcoinEthereumNews.com. Индексирование блокчейна — это важнейший процесс, который делает данные децентрализованных приложений (DApp) доступными и пригодными для использования. Несмотря на успех The Graph, проблемы остаются, особенно с переносимостью данных и фрагментацией между различными блокчейнами. Индексирование блокчейна: делаем данные DApp пригодными для использования Рост децентрализованных приложений (DApps) открыл новую парадигму взаимодействия с технологиями. Однако создание [...] Источник: https://news.bitcoin.com/the-graph-vs-the-gatekeepers-can-decentralized-indexing-save-web3/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 12:35
Руководитель Web3 предупреждает, что конечная игра стейблкоинов в долларах США не будет в тикерах
Доминирование доллара США в мировой финансовой системе сталкивается с новыми вызовами, поскольку регуляторный контроль и рыночная динамика ставят стейблкоины в центр внимания. Недавние события в криптовалютной экосистеме раскрывают сложный ландшафт, где традиционные фиатные валюты переплетаются с блокчейн-инновациями, поднимая вопросы о будущем стейблкоинов и их роли в децентрализованной финансовой системе [...]
Crypto Breaking News
2025/09/14 12:33
Тайчжоу раскрыл дело о мошенничестве с "высокодоходным финансовым управлением", в котором использовалась "U-coin" как средство для перевода украденных денег, при этом сумма достигла более 6 миллионов юаней.
PANews сообщил 14 сентября, что официальный аккаунт Интернет-полиции Тайчжоу раскрыл мошенническую схему "высокодоходного управления финансами". Жертва по фамилии Цзинь познакомилась с другом в интернете и была заманена на мошенническую инвестиционную платформу с обещаниями гарантированной прибыли и высокодоходного управления финансами. Изначально несколько небольших депозитов и выводов средств прошли успешно, убедив Цзиня в надежности платформы и обещании значительной доходности. Затем мошенники ложно заявили, что "доступ к юаням" на платформе закрыт, требуя, чтобы Цзинь обменял свои наличные на виртуальную валюту "U-coins" прежде чем продолжить "инвестировать" или выводить свою забронированную "прибыль". Манипулируя обещаниями "акции с ограниченным сроком для получения более высокой прибыли" и "крупных депозитов, необходимых для вывода средств", Цзинь продолжал инвестировать крупные суммы наличных, даже занимая у друзей, в итоге потеряв более 6 миллионов юаней. Полиция обнаружила эффективный конвейер по отмыванию денег "U-coin", действующий за кулисами. Мошенническая группа "вышла в онлайн", удаленно направляя нескольких "операторов" для поездки в Хуанъянь, Тайчжоу, Чжэцзян, и напрямую собирала сотни тысяч и даже миллионы юаней наличными у Цзиня партиями. В июне 2025 года Народная прокуратура района Хуанъянь города Тайчжоу предъявила обвинение подсудимому Ли в сокрытии доходов от преступления. Районный суд приговорил Ли к трем годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 80 000 юаней.
PANews
2025/09/14 12:05
Coinbase требует от суда расследования удаленных сообщений Комиссии по ценным бумагам и биржам США
Пост Coinbase требует от суда расследования удаленных сообщений SEC появился на BitcoinEthereumNews.com. Coinbase требует судебных действий после удаления SEC ключевых сообщений, вызывая обеспокоенность по поводу прозрачности, справедливости и стандартов цифровой коммуникации в регулировании. Coinbase предпринимает решительные правовые действия против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В четверг криптобиржа подала ходатайство в федеральный суд. Она запросила слушание для расследования удаления важных сообщений SEC. В частности, эти сообщения включают бывшего председателя SEC Гэри Генслера и других высокопоставленных чиновников. SEC удалила годовые текстовые сообщения, Coinbase требует судебных действий Согласно отчету Управления генерального инспектора SEC (OIG), агентство удалило текстовые сообщения почти за целый год. Эти удаления произошли с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. В отчете объяснялось, что потеря данных была вызвана "предотвратимыми" ошибками. В результате Coinbase теперь требует ответов. Компания хочет знать, почему SEC не провела полный поиск своих записей. Это включает текстовые сообщения и другие коммуникации от высокопоставленных чиновников. Coinbase уже подала несколько запросов на основании Закона о свободе информации (FOIA) в 2023 и 2024 годах. Однако SEC не предоставила эти записи. Главный юрисконсульт Coinbase, Пол Гревал, обсудил проблему на X (ранее Twitter). Он заявил: "SEC под руководством Генслера уничтожила документы, которые они были обязаны сохранить и предоставить". Он добавил, что теперь у компании есть доказательства от собственного генерального инспектора SEC. В своем судебном иске Coinbase просит Окружной суд США по округу Колумбия действовать быстро. Во-первых, она хочет, чтобы суд распорядился об ускоренном раскрытии информации. Это означает ускорение процесса сбора доказательств. Затем Coinbase запрашивает санкции против SEC. Наконец, она призывает к немедленному предоставлению всех пропавших сообщений. Связанное чтение: Coinbase объединяет технологических гигантов и криптовалюту в новых индексных фьючерсах | Живая...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 12:02
Tether выпускает 1 миллиард USDT в сети Ethereum
PANews сообщил 14 сентября, что согласно мониторингу Onchain Lens, около 10 минут назад Tether выпустил 1 миллиард USDT в блокчейне Ethereum.
PANews
2025/09/14 11:51
Быки в движении: 4 ведущие криптовалюты для присоединения в 2025 году, которые могут сделать миллионерами ранних трейдеров
Что, если следующий мем-коин миллионер находится всего в одном клике от вас? Криптомир процветает благодаря правильному выбору времени, и верное решение в нужный момент меняло жизни за одну ночь. В 2025 году поиск высокопотенциальных проектов набирает обороты, и инвесторы сосредотачиваются на монетах с вирусной энергией, сильными сообществами и способностью [...]
Coinstats
2025/09/14 11:45
Существуют подозрения, что Yala подверглась взлому, и SlowMist сообщила, что получила официальную помощь от Yala.
PANews сообщил 14 сентября, что главный сотрудник по информационной безопасности SlowMist Technology, 23pds, опубликовал на платформе X, что сегодня утром они получили официальный запрос о помощи от Yala и занимаются этим вопросом. Дополнительная информация ожидает официального раскрытия от Yala. Предыдущие слухи предполагали, что протокол был взломан. Более ранние новости сообщали, что стейблкоин Yala YU был отвязан и упал до минимума 0,2074 $.
PANews
2025/09/14 11:19
От мема к основе: Почему путь Dogecoin — это не шутка!
С появлением ETF, DOGE доказывает, что у иронии есть цена... и люди готовы за неё платить.
Coinstats
2025/09/14 11:00
Минюст США требует 5 млн $ в Биткоинах, связанных со схемой SIM-свопинга и отмывания денег через казино
Хакеры похитили миллионы в криптовалюте, используя уязвимости SIM-свопа, отмывая средства через казино в дерзком цифровом ограблении, которое сейчас находится под действием изъятия активов Министерством юстиции. Федералы принимают меры против хакеров, использующих SIM-своп, стоящих за кражей криптовалюты на сумму 5 миллионов $ и схемой отмывания денег. Министерство юстиции США (DOJ) объявило на этой неделе, что оно подало […]
Coinstats
2025/09/14 10:30
Быки Ethereum лидируют, ликвидировано шортов на 14M $ – 5000 $ на горизонте?
Недооценка Ethereum, растущий Открытие интереса и сжатие коротких позиций указывают на прорыв за пределы 4700 $.
Coinstats
2025/09/14 10:00
