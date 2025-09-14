Кампания по Стейкингу Falcon Finance превышает 1,57 млн $ в течение 24 часов после запуска Buidlpad

Пост «Стейкинг-кампания Falcon Finance превысила 1,57 миллиона долларов в течение 24 часов после запуска Buidlpad» появился на BitcoinEthereumNews.com. С APY в диапазоне от 9,6 процента до 13,8 процента, программа также предоставляет потенциал для повышенной доходности. Стейкинг-программа Falcon знаменует новый поворотный момент в развитии капитала, управляемого сообществом, с более чем 1,6 миллиарда USDf в обращении. При полностью разводненной оценке в 350 миллионов долларов, Falcon Finance объявила сегодня, что более 1,57 миллиона долларов было застейкано в первый день ее стейкинг-кампании на Buidlpad, что подчеркивает высокий ранний спрос на доступ к ее токену $FF. Участники могут получить $FF по предпочтительной оценке, стейкая USDf или sUSDf с минимальной суммой 3 000 долларов и одномесячной блокировкой. Наряду с ежедневными 2x Miles на их вложенное количество, ранние стейкеры также получают дополнительные Buidlpad Miles, которые могут варьироваться от 15x за месяц до 60x за 12-месячное обязательство. С APY в диапазоне от 9,6 процента до 13,8 процента, программа также предоставляет потенциал для повышенной доходности. Стейкеры могут заработать до 1,5x сверх базовой доходности, максимизируя свой срок и обязательства, что открывает доступ к $FF и обеспечивает привлекательные постоянные преимущества. Стейкинг-программа Falcon знаменует новый поворотный момент в развитии капитала, управляемого сообществом, с более чем 1,6 миллиарда USDf в обращении. Запуск демонстрирует расширяющуюся функцию платформ доступа к токенам в предоставлении ранним сторонникам значительных возможностей распределения до более широкой видимости на рынке. Партнерство между Falcon Finance и Buidlpad расширяет историю платформы по проведению популярных кампаний для перспективных криптовалютных предприятий. Всего в трех кампаниях в этом году Buidlpad уже вложил более 220 миллионов долларов с Solayer, Sahara AI и Lombard. Вы можете зарегистрироваться для участия в стейкинг-кампании на https://buidlpad.com/hodl/falcon. Любой готовый к хранению актив, включая цифровые активы, токены, обеспеченные валютой, и токенизированные реальные активы, может быть преобразован в привязанную к доллару США онлайн-ликвидность с использованием универсальной инфраструктуры обеспечения Falcon Finance. Falcon упрощает для учреждений, протоколов и распределителей капитала доступ к безопасным и...