2025-10-11 суббота

Эфиопия превращает избыток гидроэлектроэнергии в 55M $ с помощью Майнинга Биткоина

Эфиопия превращает избыток гидроэлектроэнергии в 55M $ с помощью Майнинга Биткоина

Пост "Эфиопия превращает избыточную гидроэнергию в 55 миллионов долларов с помощью Биткоин майнинга" появился на BitcoinEthereumNews.com. Эфиопия использует избыточную гидроэнергию своей плотины для получения 55 миллионов долларов с помощью Биткоин майнинга, продвигая зеленую энергию и стимулируя экономику. Эфиопия использует свою дополнительную гидроэнергию новым и прибыльным способом. Страна начала продавать излишки электроэнергии для Биткоин майнинга. Большая часть этой дополнительной энергии поступает от плотины "Великое эфиопское возрождение". Вместо потери до 11% энергии, Эфиопская электроэнергетическая компания теперь превращает ее в доход. На данный момент это принесло около 55 миллионов долларов в иностранной валюте за последние десять месяцев. Биткоин майнинг приносит Эфиопии новый источник дохода Эта идея стала более популярной, когда Китай запретил крипто-майнинг в 2021 году. Многие китайские майнинговые компании перенесли свои операции за границу. Сегодня большинство компаний по Биткоин майнингу (более 80%) в Эфиопии являются китайскими. Эта информация была опубликована Addis Insight в ноябре 2024 года. Плотина "Великое эфиопское возрождение", которая была официально открыта 9 сентября 2025 года, генерирует шесть гигаватт электроэнергии. Часть этой неиспользуемой энергии теперь поддерживает растущую индустрию крипто-майнинга Эфиопии. Благодаря этому Эфиопия теперь отвечает примерно за 5% от общей скорости хэширования Биткоина в мире. Это означает, что страна играет заметную роль в мировых операциях по Биткоин майнингу. Кроме того, в Эфиопии очень низкие тарифы на электроэнергию, всего три-четыре цента за киловатт-час. Эта низкая стоимость привлекает майнинговые компании, стремящиеся сократить расходы. Этот дополнительный доход очень полезен для страны. Эфиопия сталкивается с политическими и региональными трудностями. Например, продолжающийся конфликт с Египтом по поводу прав на воду реки Нил застопорился с 2019 года. Связанное чтение: Таджикистан сообщает о потере 3,5 миллионов долларов от нелегального Биткоин майнинга | Live Bitcoin News Несмотря на эти напряженные отношения, плотина продолжает генерировать стабильное энергоснабжение. С 2022 года,...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 14:35
dForce планирует интегрировать стейблкоин AnchorX $AxCNH, привязанный к юаню

dForce планирует интегрировать стейблкоин AnchorX $AxCNH, привязанный к юаню

Согласно dForce, предложение о включении $AxCNH предположительно расширит доступ потребителей к активам, ориентированным на CNH, в секторе DeFi.
Blockchainreporter2025/09/14 14:00
Thetanuts Finance сотрудничает с Odette для дебюта V4 и RFQ Engine на Base

Thetanuts Finance сотрудничает с Odette для дебюта V4 и RFQ Engine на Base

Пост Thetanuts Finance сотрудничает с Odette для дебюта V4 и RFQ движка на Base появился на BitcoinEthereumNews.com. Thetanuts V4 построен как независимый от цепи, безопасный и компонуемый фреймворк, служащий основой системы Theta. Центральным элементом V4 является его RFQ движок, который позволяет пользователям запрашивать и получать индивидуальные котировки напрямую от провайдеров ликвидности. Thetanuts Finance объявила, что "Odette" станет первым партнером, работающим на недавно представленной системе V4 платформы, возглавляя тестовую фазу перед официальным запуском. Это крупное обновление представляет движок Request For Quote (RFQ) и укрепляет роль Thetanuts как ключевого поставщика инфраструктуры в пространстве децентрализованных финансов (DeFi). DeFi опционы всегда боролись с одной проблемой: ликвидностью. С Thetanuts V4 мы представляем движок Request For Quote (RFQ), который превращает каждую сделку в топливо для самоусиливающегося маховика ликвидности. Чем больше он используется, тем сильнее становится. V4 независим от цепи,… pic.twitter.com/zaYZEtZ9JZ — Thetanuts Finance (@ThetanutsFi) 11 сентября, 2025 Объявление, сделанное через официальный канал Thetanuts в X (ранее Twitter), подтверждает Odette как первый проект, интегрированный с V4. Odette - это протокол опционов нулевого дня, создаваемый на Base, разработанный для предоставления быстрых, гибких и управляемых событиями продуктов. По словам Thetanuts, эти качества - именно то, для чего была создана модель RFQ, делая Odette идеальным партнером для дебюта V4. Thetanuts V4 построен как независимый от цепи, безопасный и компонуемый фреймворк, служащий основой системы Theta. Он объединяет хранилища, управляемые событиями опционы, пользовательские стратегии и доступ институционального уровня в единой архитектуре. Эта гибкость позволяет разработчикам и финансовым протоколам создавать индивидуальные решения, обеспечивая при этом совместимость между несколькими блокчейнами. Центральным элементом V4 является его RFQ движок, который позволяет пользователям запрашивать и получать индивидуальные котировки напрямую от провайдеров ликвидности. На практике эта модель обеспечивает более узкие спреды, более глубокую ликвидность и большую прозрачность исполнения - функции, давно связанные с традиционными финансовыми рынками, но только сейчас полностью...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:45
PUMP вырос на 22% за день, в то время как Биткоин стабильно держится на уровне 116K $: Обзор выходных

PUMP вырос на 22% за день, в то время как Биткоин стабильно держится на уровне 116K $: Обзор выходных

PUMP на сегодняшний день является безусловным лидером среди альткоинов с большой капитализацией.
CryptoPotato2025/09/14 13:33
BlockSec: Уязвимость "transferFrom" привела к потере примерно 90 000 $ на сети Base

BlockSec: Уязвимость "transferFrom" привела к потере примерно 90 000 $ на сети Base

PANews сообщил 14 сентября, что BlockSec Phalcon предупредил свою систему о проблеме "transferFrom", что привело к потере примерно 90 000 USD на Базовой цепи. Эта проблема возникла из-за недостаточного контроля доступа, позволяющего выполнять произвольные низкоуровневые вызовы в функциях обратного вызова. В предупреждении рекомендовалось немедленно отозвать все разрешения для неизвестного контракта 0xD9f4a3238154ff6439e37F98c9B11489353715Bb.
PANews2025/09/14 13:30
Кампания по Стейкингу Falcon Finance превышает 1,57 млн $ в течение 24 часов после запуска Buidlpad

Кампания по Стейкингу Falcon Finance превышает 1,57 млн $ в течение 24 часов после запуска Buidlpad

Пост «Стейкинг-кампания Falcon Finance превысила 1,57 миллиона долларов в течение 24 часов после запуска Buidlpad» появился на BitcoinEthereumNews.com. С APY в диапазоне от 9,6 процента до 13,8 процента, программа также предоставляет потенциал для повышенной доходности. Стейкинг-программа Falcon знаменует новый поворотный момент в развитии капитала, управляемого сообществом, с более чем 1,6 миллиарда USDf в обращении. При полностью разводненной оценке в 350 миллионов долларов, Falcon Finance объявила сегодня, что более 1,57 миллиона долларов было застейкано в первый день ее стейкинг-кампании на Buidlpad, что подчеркивает высокий ранний спрос на доступ к ее токену $FF. Участники могут получить $FF по предпочтительной оценке, стейкая USDf или sUSDf с минимальной суммой 3 000 долларов и одномесячной блокировкой. Наряду с ежедневными 2x Miles на их вложенное количество, ранние стейкеры также получают дополнительные Buidlpad Miles, которые могут варьироваться от 15x за месяц до 60x за 12-месячное обязательство. С APY в диапазоне от 9,6 процента до 13,8 процента, программа также предоставляет потенциал для повышенной доходности. Стейкеры могут заработать до 1,5x сверх базовой доходности, максимизируя свой срок и обязательства, что открывает доступ к $FF и обеспечивает привлекательные постоянные преимущества. Стейкинг-программа Falcon знаменует новый поворотный момент в развитии капитала, управляемого сообществом, с более чем 1,6 миллиарда USDf в обращении. Запуск демонстрирует расширяющуюся функцию платформ доступа к токенам в предоставлении ранним сторонникам значительных возможностей распределения до более широкой видимости на рынке. Партнерство между Falcon Finance и Buidlpad расширяет историю платформы по проведению популярных кампаний для перспективных криптовалютных предприятий. Всего в трех кампаниях в этом году Buidlpad уже вложил более 220 миллионов долларов с Solayer, Sahara AI и Lombard. Вы можете зарегистрироваться для участия в стейкинг-кампании на https://buidlpad.com/hodl/falcon. Любой готовый к хранению актив, включая цифровые активы, токены, обеспеченные валютой, и токенизированные реальные активы, может быть преобразован в привязанную к доллару США онлайн-ликвидность с использованием универсальной инфраструктуры обеспечения Falcon Finance. Falcon упрощает для учреждений, протоколов и распределителей капитала доступ к безопасным и...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:12
Farcaster добавляет оповещения о сделках в реальном времени на Base и Solana

Farcaster добавляет оповещения о сделках в реальном времени на Base и Solana

Пост Farcaster добавляет оповещения о торговле в реальном времени на Base и Solana появился на BitcoinEthereumNews.com. Farcaster добавляет оповещения о торговле и ценах в реальном времени на Base и Solana, помогая пользователям мгновенно следить за ведущими трейдерами и движениями рынка. Farcaster представил значительную новую функцию, которая улучшает функциональность платформы. Недавно децентрализованный социальный протокол запустил оповещения о токенах и торговле для сетей Base и Solana. Это обновление позволило пользователям отслеживать торговую активность в реальном времени и получать уведомления о действиях трейдеров в течение нескольких секунд. Эта интеграция социальных сетей с инструментами живой торговли криптовалютой является важным развитием для Farcaster и его сообщества. Новый инструмент Farcaster позволяет пользователям отслеживать ведущих трейдеров Новая система торговых оповещений позволяет пользователям внимательно следить за своими любимыми трейдерами. Пользователи могут включать уведомления, которые оповещают их, когда эти трейдеры покупают или продают токены в сети. Кроме того, Farcaster предлагает возможность настройки пользовательских ценовых оповещений в блокчейнах Base и Экосистема Solana. Это означает, что трейдеры могут устанавливать пороговые значения цен или целевые показатели рыночной капитализации и получать своевременные обновления на основе этих целей в соответствии с торговыми стратегиями. Команда Farcaster выпустила обновление в X вместе с визуальными руководствами по новым функциям. Одно из выделенных изображений было посвящено опции "Учитесь у лучших трейдеров", которая показывает, как пользователи могут быть в курсе торговых действий людей, за которыми они следят. На другом изображении был показан список трейдеров с переключателями, чтобы пользователи могли легко отключать или включать оповещения для конкретных трейдеров. Этот дизайн призван обеспечить персонализированный, но управляемый опыт уведомлений. Связанное чтение: Asphere запускает блокчейн-сети на базе Solana для предприятий | Live Bitcoin News Реакция сообщества на запуск до сих пор была в основном положительной, хотя есть некоторый скептицизм. Многие пользователи выразили свой энтузиазм по поводу мгновенных оповещений, говоря, что эта функция делает торговлю более гибкой и отзывчивой. Некоторые...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:11
XRP от Ripple возвращается в топ-100 глобальных активов по рыночной капитализации, в то время как Bitcoin соперничает с серебром

XRP от Ripple возвращается в топ-100 глобальных активов по рыночной капитализации, в то время как Bitcoin соперничает с серебром

Ethereum также близок к прорыву среди 20 крупнейших активов.
CryptoPotato2025/09/14 12:59
Великобритания и США планируют подписать технологическое соглашение, сосредоточенное на ключевых технологиях, таких как ИИ и квантовые вычисления

Великобритания и США планируют подписать технологическое соглашение, сосредоточенное на ключевых технологиях, таких как ИИ и квантовые вычисления

PANews сообщил 14 сентября, что, согласно Jinshi, посольство Великобритании в Вашингтоне заявило в субботу, что Великобритания и США готовятся подписать знаковое технологическое соглашение в ближайшие дни в рамках визита Трампа в Великобританию. Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между технологическими индустриями двух стран стоимостью в триллионы долларов и создание больше возможностей для бизнеса и потребителей по обе стороны Атлантики. Посольство сообщило, что партнерство будет сосредоточено на ключевых технологиях, включая искусственный интеллект, полупроводники, телекоммуникации и квантовые вычисления. Ожидается, что Трамп отправится в Великобританию во вторник для своего второго трехдневного государственного визита. Его будет сопровождать делегация американских руководителей, включая генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и Сэма Альтмана из OpenAI.
PANews2025/09/14 12:56
Традиционные финансы увеличат распределение Биткоина к концу года, прогнозирует ветеран Уолл-стрит

Традиционные финансы увеличат распределение Биткоина к концу года, прогнозирует ветеран Уолл-стрит

Ветеран Уолл-стрит Джорди Виссер говорит, что распределение Биткоина в портфелях традиционных финансов "будет увеличиваться" в следующем году. Ветеран Уолл-стрит и макроаналитик Джорди Виссер прогнозирует, что финансовые учреждения США готовы увеличить свои распределения Биткоина до конца года. "В период между настоящим моментом и концом года распределения для Биткоина на следующий год из мира традиционных финансов будут увеличены", - сказал Виссер Энтони Помплиано во время интервью, опубликованного на YouTube в субботу. "Я думаю, что показатель распределения Биткоина будет расти во всех портфелях", - сказал Виссер. "Это произойдет", - подчеркнул он. Читать далее
Coinstats2025/09/14 12:32
