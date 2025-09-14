2025-10-11 суббота

Shiba Inu борется с серьезной угрозой Мгновенного займа

Пост Shiba Inu сражается с серьезной угрозой Мгновенного займа появился на BitcoinEthereumNews.com. Технология второго уровня Shiba Inu, Shibarium, недавно была скомпрометирована в результате громкой атаки с использованием мгновенного займа, что привело к краже 224,57 ETH и 92,6 миллиардов SHIB, что в общей сложности составляет 2,4 миллиона $. После этого команда разработчиков Shiba Inu временно приостановила различные функции сети для предотвращения дальнейшего ущерба. Продолжение чтения: Shiba Inu сражается с серьезной угрозой Мгновенного займа Источник: https://en.bitcoinhaber.net/shiba-inu-battles-major-flash-loan-threat
BitcoinEthereumNews2025/09/14 16:44
Аналитик предупреждает, что рынок находится вблизи решающей поворотной точки

Пост «Аналитик предупреждает, что рынок находится вблизи критической поворотной точки» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин 14 сентября 2025 | 11:00 Устойчивый рост Биктоина снова приближается к ценовому диапазону, за которым трейдеры внимательно следят. Аналитик рынка Жоао Ведсон определил 117 000$ как зону, которая может оказаться ключевой для следующего направления криптовалюты. По словам Ведсона, этот уровень исторически был точкой, где моментум часто замедляется, формируя локальные пики или вызывая откат рынка. Он объяснил, что этот регион обычно генерирует как высокий спрос, так и сильное сопротивление, делая его полем битвы между покупателями и продавцами. «Любая цена выше 117 000$ входит в зону сильного интереса и нерешительности», — сказал он, добавив, что решительный прорыв выше 118 000$ будет сигнализировать о явной силе на рынке. Индикаторы сходятся в одном диапазоне Ведсон указал на технические инструменты, которые в настоящее время подтверждают важность этого уровня. Как канал CVDD, так и скорректированная по Фибоначчи средняя рыночная цена — два показателя с историей выделения поворотных точек Биктоина — подают сигналы в том же регионе. Сближение этих индикаторов предполагает, что трейдеры не должны игнорировать эту зону, поскольку Биктоин приближается к ней. Что это может означать для рынка Если Биктоину удастся преодолеть сопротивление и закрепиться выше 118 000$, Ведсон считает, что это может проложить путь к еще одному сильному ралли. С другой стороны, нерешительность на этом уровне может замедлить моментум и привести к возобновлению волатильности рынка. Поскольку BTC уже находится вблизи рекордной территории, исход может определить, войдет ли рынок в зону консолидации или готовится к следующему взрывному движению. Ожидается, что предстоящие дни будут критическими, поскольку Биктоин тестирует уровни, которые неоднократно формировали его показатели в прошлых циклах. Инвесторы и аналитики будут внимательно следить, чтобы увидеть, есть ли у криптовалюты сила для дальнейшего роста — или продавцы вновь получат преимущество на этом давно проверенном барьере...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 16:01
Стратегия Биткоин Сальвадора укрепляется с новым приобретением 8 BTC

TLDR Сальвадор теперь владеет 6 318,18 BTC, стоимостью 732 миллиона $. Страна покупает по одному Биткоину ежедневно с ноября 2022 года. Внедрение Биткоина направлено на снижение стоимости денежных переводов и расширение финансовой доступности. Биткоин-город Сальвадора и кошелек Chivo являются ключевыми элементами его плана цифровых финансов. Биткоин-стратегия Сальвадора продолжает [...] Статья "Биткоин-стратегия Сальвадора укрепляется с приобретением новых 8 BTC" впервые появилась на CoinCentral.
Coincentral2025/09/14 15:39
Британские торговые группы призывают включить блокчейн и цифровые активы в сделку технологического моста между Великобританией и США

Пост «Британские торговые группы призывают включить блокчейн и цифровые активы в сделку по технологическому мосту между Великобританией и США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Торговые и промышленные группы Великобритании призвали правительство сделать блокчейн и цифровые активы основным направлением планируемого «Технологического моста» между Великобританией и США перед государственным визитом президента Трампа. В письме, подписанном организациями, включая Совет по криптоактивам Великобритании, UK Finance и ThecityUK, они предупредили, что исключение блокчейна может оставить Великобританию [...] Источник: https://news.bitcoin.com/british-trade-groups-urge-inclusion-of-blockchain-and-digital-assets-in-uk-us-tech-bridge-deal/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 15:32
Опытный эксперт раскрывает: "Рынок недооценивает это, но скоро может последовать важное объявление о Биткоине из США"

Пост «Опытный эксперт раскрывает: "Рынок недооценивает это, но от США может поступить важное объявление о Биткоине"» появился на BitcoinEthereumNews.com. Алекс Торн, глобальный директор по исследованиям в Galaxy Digital, раскрыл, что он верит в официальное создание Стратегического резерва Bitcoin (BTC) правительством США в этом году. "Я по-прежнему считаю, что существует высокая вероятность того, что правительство США объявит о создании стратегического резерва Биткоина в этом году. Рынок полностью недооценивает вероятность такого объявления", - сказал Торн. США недавно сделали заявление о создании резерва, но объявили, что не будут активно покупать BTC. Хотя некоторые руководители отрасли более осторожны в отношении этой возможности, есть признаки того, что план продвигается вперед. Президент США Дональд Трамп подписал в марте исполнительный указ, формализующий создание Стратегического резерва Bitcoin и Резерва цифровых активов США. Однако стратегический план реализации резерва еще не завершен. Последние события свидетельствуют о том, что процесс продолжается. Во вторник законодатели США представили в Министерство финансов законопроект, который потребует подготовки отчета о целесообразности и технических требованиях стратегического резерва Биткоина. Торн сказал, что рынки проигнорировали эту возможность, заявив, что возможное объявление может стать важным поворотным моментом для Биткоина. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-expert-reveals-the-market-is-underestimating-it-but-a-major-bitcoin-announcement-from-the-us-could-be-coming/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 15:17
xAI сокращает сотни должностей универсальных специалистов в пользу отраслевых экспертов

TLDRs; xAI Маска уволила 500 аннотаторов данных, переориентируясь на найм экспертов в области STEM, финансов, медицины и безопасности. Сокращения отмечают более широкую тенденцию в технологической индустрии, где роли общего профиля исчезают по мере роста автоматизации ИИ. xAI планирует увеличить свой штат специалистов-наставников в десять раз, чтобы усилить возможности чат-бота Grok. Более 130 000 рабочих мест в технологической сфере были [...] Пост xAI сокращает сотни должностей общего профиля в пользу специалистов по доменам впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/14 14:45
Derive предлагает потрясающее увеличение предложения монет

Предложение предполагает увеличение предложения DRV на 50% с помощью 500 миллионов новых монет. Новые монеты будут использованы для финансирования партнерств и повышения институциональной ликвидности. Читать далее: Derive предлагает потрясающее увеличение предложения монет Пост Derive предлагает потрясающее увеличение предложения монет впервые появился на COINTURK NEWS.
Coinstats2025/09/14 14:37
Быки готовы возглавить рыночный подъем: 6 лучших криптовалют, за которыми стоит следить в 2025 году, готовых к взрывному росту

Что, если выбор правильного цифрового актива сегодня мог бы заложить основу для финансового успеха в 2025 году и в будущем? Поскольку мем-коины выросли от игривой интернет-культуры до управления миллиардами рыночной стоимости, настоящая проблема не в том, имеют ли эти токены значение – а в том, чтобы выяснить, какие из них обладают наибольшим потенциалом. Инвесторы и энтузиасты […]
Coinstats2025/09/14 14:15
Новости XRP: Инвесторы готовятся к одному из самых важных изменений на данный момент

Известное как XLS-86 Firewall, предложение разработано для предоставления держателям токенов новых инструментов для защиты своих аккаунтов — [...] Статья XRP News: Инвесторы готовятся к одному из самых важных изменений впервые появилась на Coindoo.
Coindoo2025/09/14 14:00
Ключевые моменты криптовалютного рынка за неделю: главные события и ключевые игроки

Прочитайте полную статью на coingape.com.
Coinstats2025/09/14 13:30
