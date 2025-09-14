Аналитик предупреждает, что рынок находится вблизи решающей поворотной точки

Биктоин 14 сентября 2025 | 11:00 Устойчивый рост Биктоина снова приближается к ценовому диапазону, за которым трейдеры внимательно следят. Аналитик рынка Жоао Ведсон определил 117 000$ как зону, которая может оказаться ключевой для следующего направления криптовалюты. По словам Ведсона, этот уровень исторически был точкой, где моментум часто замедляется, формируя локальные пики или вызывая откат рынка. Он объяснил, что этот регион обычно генерирует как высокий спрос, так и сильное сопротивление, делая его полем битвы между покупателями и продавцами. «Любая цена выше 117 000$ входит в зону сильного интереса и нерешительности», — сказал он, добавив, что решительный прорыв выше 118 000$ будет сигнализировать о явной силе на рынке. Индикаторы сходятся в одном диапазоне Ведсон указал на технические инструменты, которые в настоящее время подтверждают важность этого уровня. Как канал CVDD, так и скорректированная по Фибоначчи средняя рыночная цена — два показателя с историей выделения поворотных точек Биктоина — подают сигналы в том же регионе. Сближение этих индикаторов предполагает, что трейдеры не должны игнорировать эту зону, поскольку Биктоин приближается к ней. Что это может означать для рынка Если Биктоину удастся преодолеть сопротивление и закрепиться выше 118 000$, Ведсон считает, что это может проложить путь к еще одному сильному ралли. С другой стороны, нерешительность на этом уровне может замедлить моментум и привести к возобновлению волатильности рынка. Поскольку BTC уже находится вблизи рекордной территории, исход может определить, войдет ли рынок в зону консолидации или готовится к следующему взрывному движению. Ожидается, что предстоящие дни будут критическими, поскольку Биктоин тестирует уровни, которые неоднократно формировали его показатели в прошлых циклах. Инвесторы и аналитики будут внимательно следить, чтобы увидеть, есть ли у криптовалюты сила для дальнейшего роста — или продавцы вновь получат преимущество на этом давно проверенном барьере...