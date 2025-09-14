2025-10-11 суббота

Сальвадор подчеркивает, что Биткоин-банки появятся в этом году

Сальвадор подчеркивает, что Биткоин-банки появятся в этом году

Пост «Сальвадор подчеркивает, что Биткоин-банки появятся в этом году» был опубликован на BitcoinEthereumNews.com. Во время празднования четвертой годовщины поворота страны к биткоину власти заявили, что биткоин-банки будут созданы в ближайшее время. Сальвадор принял Закон об инвестиционных банках в августе, открыв двери для частных биткоин-инвестиционных банков. Сальвадор готовится к открытию Биткоин-банков в ближайшее время. Сальвадор, одна из стран-первопроходцев в интеграции биткоина как [...] Источник: https://news.bitcoin.com/el-salvador-stresses-bitcoin-banks-are-coming-this-year/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 18:35
DefiLlama ставит под сомнение заявление финтех-компании Figure о Общей заблокированной стоимости (TVL) в размере 12B $

DefiLlama ставит под сомнение заявление финтех-компании Figure о Общей заблокированной стоимости (TVL) в размере 12B $

Пост DefiLlama ставит под сомнение заявление финтех-компании Figure о 12 миллиардах долларов TVL, опубликовано на BitcoinEthereumNews.com. Финтех 16:00, 14 сентября 2025 (МСК) Достоверность заявленной Figure он-чейн активности подверглась проверке после того, как DefiLlama обнаружила серьезные несоответствия в данных компании. Предупреждение было выпущено 0xngmi, псевдонимным основателем аналитической платформы DeFi, который поделился выводами, указывающими на то, что Общая заблокированная стоимость (TVL) Figure может быть сильно завышена. Согласно обзору DefiLlama, реальный он-чейн след Figure не соответствует заявленным 12 миллиардам долларов TVL. Анализ показал, что компания владеет лишь примерно 5 миллионами долларов в Биктоин и 4 миллионами долларов в Ethereum на биржах, в то время как заявленные объемы торгов Биткоином достигли всего 2 000 долларов за 24-часовой период. Между тем, Оборотное предложение их стейблкоина, YLDS, по-видимому, ограничено всего 20 миллионами единиц. Данные не соответствуют заявлениям Команда DefiLlama утверждает, что несоответствие заключается в том, как Figure учитывает свои Активы реального мира (RWA). Большинство переводов, по их словам, инициируются счетами, отличными от фактических владельцев, а кредиты в основном выдаются в фиате, а не в криптовалюте. Он-чейн платежи, часто являющиеся центральным элементом активности DeFi, оказались практически несуществующими. Это расхождение вызывает вопросы о том, являются ли заявленные 12 миллиардов долларов в RWA просто отражением внутренней базы данных, а не реальной блокчейн-активности. Спор о отказе и комиссиях за листинг Напряженность усилилась после того, как DefiLlama противостояла Figure в обсуждении в Telegram. Некоторые наблюдатели предположили, что исключение проекта с платформы было политически мотивированным, даже утверждая, что DefiLlama отклонила Figure из-за количества подписчиков или запросила комиссии за листинг. 0xngmi категорически отверг эти утверждения. "Мы никогда не взимали с проектов плату за листинг и не отклоняли их на основе присутствия в социальных сетях", - сказал он, подчеркивая, что миссия платформы заключается в поддержании доверия пользователей путем публикации надежных, проверяемых данных. Доверие в центре дебатов DefiLlama построила свою репутацию на прозрачности в...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 18:01
Какую Криптовалюту Купить Сейчас? Прогнозы Цены Mutuum Finance (MUTM) Указывают на 5 $ к 2030 году

Какую Криптовалюту Купить Сейчас? Прогнозы Цены Mutuum Finance (MUTM) Указывают на 5 $ к 2030 году

Mutuum Finance привлекает 15,65M $ на предпродаже по цене 0,035 $, аналитики прогнозируют рост до 1,85 $ к 2026 году и до 5 $ к 2030 году. Бета-запуск и листинг на биржах Уровня 1 могут обеспечить рост в 140 раз.
Blockchainreporter2025/09/14 17:11
Биткоин ETF США показывают недельный приток более 2 миллиардов долларов — признак возобновления аппетита инвесторов?

Биткоин ETF США показывают недельный приток более 2 миллиардов долларов — признак возобновления аппетита инвесторов?

Пост US Bitcoin ETFs Post Over $2 Billion Weekly Inflow—A Show Of Renewed Investor Appetite? появился на BitcoinEthereumNews.com. US Bitcoin ETFs Post Over $2 Billion Weekly Inflow—A Show Of Renewed Investor Appetite? | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Opeyemi Sule — увлеченный крипто-энтузиаст, опытный контент-писатель и журналист в Bitcoinist. Opeyemi создает уникальные материалы, раскрывающие сложности технологии блокчейн и делится аналитикой последних тенденций в мире криптовалют. Помимо сильного интереса к криптовалютам, Opeyemi любит читать поэзию, обсуждать политику и слушать музыку. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-post-positive-weekly-inflow-appetite/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 17:11
Ралли цены HBAR близится к концу? Два сигнала говорят да

Ралли цены HBAR близится к концу? Два сигнала говорят да

Пост «Ралли цены HBAR близится к концу? Два сигнала говорят «да»» появился на BitcoinEthereumNews.com. Нативный токен Hedera Hasgraph HBAR вырос почти на 15% за последнюю неделю, что стало одним из самых сильных недельных показателей с июля. Однако данные на цепочке свидетельствуют о том, что ралли, возможно, уже теряет силу. Постепенный медвежий сдвиг в настроении рынка может ослабить восходящий импульс HBAR и повысить риск отката в ближайшие дни. Спонсировано Спонсировано Настроение HBAR падает в медвежью зону Согласно Coinglass, коэффициент лонг/шорт HBAR упал до 30-дневного минимума, отражая медвежий уклон в настроении рынка. На момент написания статьи коэффициент составляет 0,76, что указывает на то, что больше трейдеров делают ставки против устойчивого ралли альткоина. Для TA токенов и обновлений рынка: Хотите больше подобных сведений о токенах? Подпишитесь на ежедневную криптовалютную рассылку редактора Харша Нотария здесь. HBAR Коэффициент лонг/шорт. Источник: Coinglass Коэффициент лонг/шорт актива сравнивает количество его длинных и коротких позиций на рынке. Когда коэффициент выше 1, длинных позиций больше, чем коротких, что указывает на то, что трейдеры преимущественно делают ставки на повышение цены. И наоборот, как видно в случае с HBAR, коэффициент ниже единицы указывает на то, что большинство трейдеров ожидают и позиционируются на снижение цены. Это отражает усиление медвежьего настроения и сигнализирует о том, что давление на понижение может продолжать нарастать в ближайшей перспективе. Кроме того, отрицательное взвешенное настроение HBAR снова опустилось ниже нуля, подтверждая растущее давление со стороны продавцов. На момент публикации оно составляет -0,62. Спонсировано Спонсировано HBAR Взвешенное настроение. Источник: Santiment Этот показатель измеряет баланс положительных и отрицательных упоминаний актива в социальных сетях с учетом того, как часто о нем говорят. Когда взвешенное настроение актива становится отрицательным, это показывает, что настроение рынка по данным из социальных сетей является медвежьим. Это означает, что трейдеры и инвесторы склоняются к пессимизму, что может повлиять на динамику цены HBAR в предстоящую неделю. Быки Hedera борются...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 16:57
Данные: pump.fun выкупил PUMP на сумму более 92 миллионов долларов

Данные: pump.fun выкупил PUMP на сумму более 92 миллионов долларов

PANews сообщил 14 сентября, что данные fee.pump.fun показали, что с тех пор как pump.fun начал выкуп PUMP 15 июля, он выкупил в общей сложности примерно PUMP-токенов на сумму 92,43 миллиона долларов США, а общее оборотное предложение сократилось на 6,505%.
PANews2025/09/14 16:06
Новости Биткоина: Аналитик предупреждает, что рынок находится вблизи решающей поворотной точки

Новости Биткоина: Аналитик предупреждает, что рынок находится вблизи решающей поворотной точки

Аналитик рынка Жоао Ведсон определил 117 000 $ как зону, которая может оказаться поворотной для следующего направления криптовалюты. Согласно [...] Пост Новости Биткоина: Аналитик предупреждает, что рынок находится вблизи решающего поворотного момента впервые появился на Coindoo.
Coindoo2025/09/14 16:00
Прогноз цены криптоактива Little Pepe: Следующий крипто-актив с ростом в 100 раз?

Прогноз цены криптоактива Little Pepe: Следующий крипто-актив с ростом в 100 раз?

Мем-коины доминировали в некоторых из крупнейших бычьих забегов крипторынка, с токенами вроде PEPE и SHIB, превращающими небольшие ставки в доходы, меняющие жизнь. В этом цикле Little Pepe (LILPEPE), ориентированный на мемы блокчейн Layer 2, врывается на сцену с рекордными показателями предпродаж и огромной поддержкой сообщества. Со своим уникальным сочетанием юмора, культурной значимости и мощности
Coinstats2025/09/14 16:00
Министр финансов Гонконга Пол Чан Мо-по: HKMA изучает, как токенизация может улучшить выпуск и торговлю углеродными кредитами

Министр финансов Гонконга Пол Чан Мо-по: HKMA изучает, как токенизация может улучшить выпуск и торговлю углеродными кредитами

PANews сообщил 14 сентября, что министр финансов Гонконга Пол Чан Мо-по заявил в своих последних мемуарах, что Гонконг является лидером в области зеленого и устойчивого финансирования в Азии, но что, помимо объема, крайне важно предоставлять инновационные продукты, отвечающие потребностям развития различных стран и регионов. Катастрофные облигации и секьюритизация инфраструктуры являются хорошими примерами. Валютное управление Гонконга изучает через проект Ensemble Sandbox, как токенизация может улучшить выпуск и торговлю углеродными кредитами, тем самым повышая ликвидность и глубину рынка углеродных квот.
PANews2025/09/14 15:47
Законодатели Калифорнии возвращают законопроект о безопасности ИИ на стол Ньюсома

Законодатели Калифорнии возвращают законопроект о безопасности ИИ на стол Ньюсома

TLDRs; Законодатели Калифорнии приняли законопроект о безопасности ИИ, требующий прозрачности компаний, оставив губернатору Гэвину Ньюсому сложное решение. Законопроект может создать прецедент для общенационального регулирования ИИ, отражая влияние Калифорнии на стандарты управления технологиями. Технологические гиганты и лоббистские группы выступают против законодательства, предупреждая, что оно может навредить инновациям, игнорируя при этом более мелких разработчиков ИИ. Ньюсом [...] Пост "Законодатели Калифорнии возвращают законопроект о безопасности ИИ на стол Ньюсома" впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/14 15:45
