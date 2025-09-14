DefiLlama ставит под сомнение заявление финтех-компании Figure о Общей заблокированной стоимости (TVL) в размере 12B $
Пост DefiLlama ставит под сомнение заявление финтех-компании Figure о 12 миллиардах долларов TVL, опубликовано на BitcoinEthereumNews.com. Финтех 16:00, 14 сентября 2025 (МСК) Достоверность заявленной Figure он-чейн активности подверглась проверке после того, как DefiLlama обнаружила серьезные несоответствия в данных компании. Предупреждение было выпущено 0xngmi, псевдонимным основателем аналитической платформы DeFi, который поделился выводами, указывающими на то, что Общая заблокированная стоимость (TVL) Figure может быть сильно завышена. Согласно обзору DefiLlama, реальный он-чейн след Figure не соответствует заявленным 12 миллиардам долларов TVL. Анализ показал, что компания владеет лишь примерно 5 миллионами долларов в Биктоин и 4 миллионами долларов в Ethereum на биржах, в то время как заявленные объемы торгов Биткоином достигли всего 2 000 долларов за 24-часовой период. Между тем, Оборотное предложение их стейблкоина, YLDS, по-видимому, ограничено всего 20 миллионами единиц. Данные не соответствуют заявлениям Команда DefiLlama утверждает, что несоответствие заключается в том, как Figure учитывает свои Активы реального мира (RWA). Большинство переводов, по их словам, инициируются счетами, отличными от фактических владельцев, а кредиты в основном выдаются в фиате, а не в криптовалюте. Он-чейн платежи, часто являющиеся центральным элементом активности DeFi, оказались практически несуществующими. Это расхождение вызывает вопросы о том, являются ли заявленные 12 миллиардов долларов в RWA просто отражением внутренней базы данных, а не реальной блокчейн-активности. Спор о отказе и комиссиях за листинг Напряженность усилилась после того, как DefiLlama противостояла Figure в обсуждении в Telegram. Некоторые наблюдатели предположили, что исключение проекта с платформы было политически мотивированным, даже утверждая, что DefiLlama отклонила Figure из-за количества подписчиков или запросила комиссии за листинг. 0xngmi категорически отверг эти утверждения. "Мы никогда не взимали с проектов плату за листинг и не отклоняли их на основе присутствия в социальных сетях", - сказал он, подчеркивая, что миссия платформы заключается в поддержании доверия пользователей путем публикации надежных, проверяемых данных. Доверие в центре дебатов DefiLlama построила свою репутацию на прозрачности в...
