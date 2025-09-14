Ралли цены HBAR близится к концу? Два сигнала говорят да

Нативный токен Hedera Hasgraph HBAR вырос почти на 15% за последнюю неделю, что стало одним из самых сильных недельных показателей с июля. Однако данные на цепочке свидетельствуют о том, что ралли, возможно, уже теряет силу. Постепенный медвежий сдвиг в настроении рынка может ослабить восходящий импульс HBAR и повысить риск отката в ближайшие дни. Настроение HBAR падает в медвежью зону Согласно Coinglass, коэффициент лонг/шорт HBAR упал до 30-дневного минимума, отражая медвежий уклон в настроении рынка. На момент написания статьи коэффициент составляет 0,76, что указывает на то, что больше трейдеров делают ставки против устойчивого ралли альткоина. HBAR Коэффициент лонг/шорт. Источник: Coinglass Коэффициент лонг/шорт актива сравнивает количество его длинных и коротких позиций на рынке. Когда коэффициент выше 1, длинных позиций больше, чем коротких, что указывает на то, что трейдеры преимущественно делают ставки на повышение цены. И наоборот, как видно в случае с HBAR, коэффициент ниже единицы указывает на то, что большинство трейдеров ожидают и позиционируются на снижение цены. Это отражает усиление медвежьего настроения и сигнализирует о том, что давление на понижение может продолжать нарастать в ближайшей перспективе. Кроме того, отрицательное взвешенное настроение HBAR снова опустилось ниже нуля, подтверждая растущее давление со стороны продавцов. На момент публикации оно составляет -0,62. HBAR Взвешенное настроение. Источник: Santiment Этот показатель измеряет баланс положительных и отрицательных упоминаний актива в социальных сетях с учетом того, как часто о нем говорят. Когда взвешенное настроение актива становится отрицательным, это показывает, что настроение рынка по данным из социальных сетей является медвежьим. Это означает, что трейдеры и инвесторы склоняются к пессимизму, что может повлиять на динамику цены HBAR в предстоящую неделю. Быки Hedera борются...